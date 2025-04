30+ ChatGPT SEO-aanwijzingen voor betere pagina optimalisatie

Zoekmachine optimalisatie (SEO) is een eindeloze proefversie. De druk om de juiste zoekwoorden te vinden en content te optimaliseren is overweldigend. En als je denkt dat je het voor elkaar hebt, komt Google met een nieuwe update en plotseling zijn je zoekmachine rankings in vrije val.

Maar wat als we u vertellen dat AI-tools zoals ChatGPT uw SEO-workflows kunnen beheren en versnellen?

ChatGPT fungeert als uw persoonlijke SEO-assistent die u helpt content te verfijnen waar zoekmachines dol op zijn en waar uw publiek verbinding mee heeft. uit een onderzoek blijkt zelfs dat 58% van de professionals het gebruikt voor het genereren en optimaliseren van content, 20% voor metadata, 15% voor zoekwoordenonderzoek en 8% voor benchmarkanalyse.

De resultaten van ChatGPT zijn echter zo goed als uw instructies. Deze gids laat zien hoe je perfecte ChatGPT SEO prompts maakt en deelt meer dan 30 voorbeelden om je strategie te verbeteren.

Wat zijn ChatGPT SEO-aanwijzingen?

ChatGPT SEO prompts zijn zorgvuldig geschreven instructies die u aan ChatGPT geeft om een SEO taak Klaar te krijgen, zoals het suggereren van zoekwoorden, het creëren van een outline, het optimaliseren van image alt tekst, het maken van een SEO-vriendelijke blog, en nog veel meer.

ChatGPT gebruikt uitgebreide trainingsgegevens om deze prompts te verwerken en op maat gemaakte suggesties te genereren die aansluiten bij uw zoekintentie, waardoor u tijd en moeite bespaart.

Dit is wat een goede SEO prompt maakt: Duidelijkheid: Geef duidelijk uw verzoek aan, zoals 'Genereer een lijst met zoekwoorden met een hoog volume en weinig concurrentie voor lokale SEO in de tandheelkundige sector'

Focus: Houd het bij één verzoek per keer. In plaats van te vragen om zowel een zoekwoordonderzoek als een overzicht van de content, kunt u deze in twee prompts splitsen

Context: Geef relevante details, zoals uw doelgroep, branche, locatie of concurrenten. Voorbeeld: 'Stel blogonderwerpen voor voor een onroerend goed website gericht op starters in Californië'

Actiegericht: Vraag om een tastbaar resultaat. Probeer in plaats van 'Geef SEO-tips' eens 'Lijst vijf on-page SEO-verbeteringen voor een WordPress-blog'

Lengte en diepte: Geef aan hoe gedetailleerd u het antwoord wilt hebben. Bijvoorbeeld: 'Geef een uitleg van 200 woorden over het optimaliseren van meta beschrijvingen voor eCommerce sites'

Voordelen van het gebruik van ChatGPT SEO prompts

SEO hoeft niet ingewikkeld te zijn en ChatGPT prompts zorgen daarvoor. Dit is hoe:

💡 Doorbreek direct het blok van schrijvers: ChatGPT zorgt voor SEO-brainstorming met open vragen zoals 'Wat zijn de nieuwste trends in duurzame SEO voor mode? ontgrendelen van nieuwe content invalshoeken en trefwoordmogelijkheden

⚖️ Houd de stijl van je content consistent: Bepaal één keer de toon (vriendelijk en conversationeel of formele APA-stijl) en ChatGPT zorgt ervoor dat elk stuk samenhangend en on-brand blijft

🔍 Optimaliseer moeiteloos on-page SEO: Gebruik prompts om content te verfijnen met relevante trefwoorden, FAQ's en LSI-keywords voor betere rankings (zonder keyword stuffing)

📈 Zich meer richten op strategie: ChatGPT zorgt voor het SEO-voorwerk zodat u prioriteit kunt geven aan creativiteit en analyse. Geen wonder dat 71% van de marketeers zegt dat generatieve AI hen vrijmaakt voor grotere winsten

Hoe maak je effectieve ChatGPT SEO-prompts?

Of je nu ChatGPT-prompts maakt voor marketing, verkoop of SEO, geef de AI duidelijke, contextrijke instructies. Doe je best en je krijgt SEO-gestuurde, goed gestructureerde content die scoort.

Volg dus deze best practices om resultaatgerichte SEO-prompts te genereren 👇

1. Wees specifiek over wat u wilt

ChatGPT werkt het beste als het een duidelijke richting krijgt. Voordat u de prompt schrijft, moet u de SEO-taak identificeren waarmee u hulp nodig hebt.

Zoekwoordideeën nodig? Vraag, 'Genereer 10 long-tail zoekwoorden voor [onderwerp] met weinig concurrentie en een hoge zoekintentie'

Op zoek naar een blogpostoverzicht? Geef op, 'Maak een SEO-vriendelijk blogoverzicht voor [onderwerp] met H1, H2 en H3 tags'

Wil je een paragraaf optimaliseren? Instrueer, 'Herschrijf deze paragraaf zodat het trefwoord "[target trefwoord]" op natuurlijke wijze wordt opgenomen terwijl de leesbaarheid wordt verbeterd'

2. Context bieden voor betere resultaten

Context is de sleutel tot relevantere antwoorden van ChatGPT. Bedenk welke informatie de AI zou kunnen helpen. Dit kan bijvoorbeeld zijn

Categorie Beschrijving Voorbeelden Target onderwerp of trefwoord Wat is de belangrijkste focus van de content? digitale marketing voor startups' of 'AI-gebaseerde SEO-tools' Publiek Voor wie is deze content? geschreven voor beginners' of 'Targeting small business owners' Doel Wat is het doel van deze content? om te onderwijzen', 'Om leads te genereren' of 'Om hoger te scoren in zoekmachines' Toon of stijl Hoe moet het klinken? gebruik een overtuigende en datagestuurde toon' of 'Houd het vriendelijk en conversationeel' Rol Welk perspectief moet de content hebben? gedraag je als een SEO-expert of schrijf als een digitale marketingcoach

3. Wees duidelijk over het output format

SEO content vereist vaak een strikte opmaak, zoals titels van minder dan 60 tekens, trefwoordplaatsing in koppen of een JSON-LD schema voor gestructureerde gegevens. Vertel ChatGPT precies welk format of welke criteria je in het antwoord wilt hebben om dubbelzinnigheid en onnodige bewerkingen te voorkomen.

Enkele voorbeelden van instructies zijn:

Categorie Bad prompt Goede prompt Aantal items Geef me wat ideeën voor blogtitels voor een fitnessblog Geef vijf ideeën voor blogtitels voor een fitnessblog Tekens of woorden limieten Schrijf een metabeschrijving voor een blog over e-mailmarketing Schrijf een metabeschrijving van minder dan 155 tekens voor een blog over e-mailmarketing Uitvoertype Trefwoorden voorstellen voor digitale marketing Lijst met 10 long-tail zoekwoorden voor digitale marketing in een tabel met zoekvolume en concurrentieniveau Opmaakverzoek Schrijf een LinkedIn bericht over content marketing Schrijf een LinkedIn bericht over content marketing. Formateer het als volgt: Hook (eerste zin, aandachttrekker) Main content (2-3 korte alinea's met inzichten of tips) CTA (Aanzetten tot betrokkenheid of actie) Voorbeeld Schrijf een SEO-vriendelijke blog voor 'Productiviteit op afstand' Maak een SEO-vriendelijke blogschets voor 'Productiviteit van werk op afstand. gebruik voorbeelden van succesvolle bedrijven op afstand en productiviteitsuitdagingen uit de praktijk om het bruikbaar te maken

4. SEO-gegevens en referentiemateriaal gebruiken

ChatGPT heeft geen live zoekgegevens, dus het kent de werkelijke zoekvolumes of zoekwoordmoeilijkheden niet. Maar je kunt het voeden met specifieke SEO-details zoals:

Zoekwoordonderzoek (zoekvolume, concurrentieniveau)

Gebruikersintentie (informatief, transactie, navigatie)

Inzichten in concurrenten (gemeenschappelijke contentstructuren, aantal woorden)

Search engine results page (SERP) trends (featured snippets, listicles, FAQ's)

Vanaf GPT-4 kun je documenten zoals merkrichtlijnen of eerdere voorbeelden van blogs uploaden om de AI te laten zien welke toon, structuur en opmaak je verkiest. GPT-4o kan ook op internet surfen, dus als je koppelingen hebt naar onderzoeken, blogs van concurrenten of referentiemateriaal, plak ze dan direct in de prompt voor meer nauwkeurigheid.

⚠️ Aantekening: Deze functies zijn alleen beschikbaar met een ChatGPT Plus abonnement.

5. Verfijnen en itereren

Accepteer het eerste antwoord van ChatGPT niet als definitief. Als er details, structuur of zoekwoorden ontbreken, pas de prompt dan aan.

📌 Als bijvoorbeeld in ChatGPT's overzicht van 'Effectieve marketingstrategieën voor kleine bedrijven' een sleutelsectie ontbreekt, zoals 'budgetplanning', verfijn het dan met een follow-up:

✔️ Geweldig overzicht! Voeg een sectie toe over budgetoverwegingen voor elke strategie.

Een andere toon of meer variatie nodig? Vraag het:

✔️ Herschrijf dit in een meer conversationele stijl.

✔️ Geef me nog vijf voorbeelden.

Blijf itereren totdat de content dichter bij uw ideale resultaat komt.

💡 Pro Tip: Gebruik stap-voor-stap prompts in plaats van één groot verzoek voor betere SEO resultaten. Deze 'chain-of-thought' aanpak verdeelt een brede Taak in kleinere stappen en houdt content gefocust.

Voorbeeld: Voor zoekwoordonderzoek: Prompt 1: Geef me 15 long-tail zoekwoorden gerelateerd aan [onderwerp]

Prompt 2: Suggereer voor elk zoekwoord de zoekintentie (waar de gebruiker waarschijnlijk naar op zoek is)

Prompt 3: Maak nu een opzet voor een blog gericht op het eerste trefwoord op de lijst

30 voorbeelden van ChatGPT SEO-prompts

Om te beginnen zijn hier meer dan 30 voorbeelden van ChatGPT-prompts die zijn afgestemd op verschillende SEO-taken. Voel je vrij om ze te kopiëren, aan te passen en te gebruiken in je werkstroom.

(Voor het gemak hebben we ze gegroepeerd in verschillende categorieën. )

A. Trefwoordonderzoek prompts

1. Lijst 10 brede zaadzoekwoorden voor [industrie] die verschillende aspecten van de niche dekken.

via OpenAI

2. Genereer een lijst met long-tail zoekwoorden gerelateerd aan [product] om meer verkeer naar de productpagina te leiden.

3. Lijst met 10 latente semantische indexering (LSI) zoekwoorden gerelateerd aan [primair zoekwoord] die vaak voorkomen in top-ranking content.

4. Groepeer deze trefwoorden in onderwerpclusters op basis van zoekintentie en semantische relevantie. [Lijst met trefwoorden invoegen]

5. Beveel blogposthoeken aan voor deze trefwoordclusters, waarbij u zich richt op zoekintentie en publieksbehoeften.

B. Concurrentieanalyse prompts

6. Mijn blog [insert blog link] richt zich op eCommerce SEO, vergelijkbaar met [concurrerende website]. Vergelijk beide blogs en identificeer onderwerpen en subonderwerpen die zij uitgebreid hebben behandeld, maar ik niet. Stel mogelijkheden voor content met een hoge impact voor om de kloof te dichten.

7. Ik zit in de e-commerce SEO-branche. Zoek zoekwoorden waarop [concurrerende website] beter scoort dan [mijn website]. Identificeer zwakke punten zoals backlinks van lage kwaliteit of dunne content om ze te overtreffen. [Voeg link naar blogpagina van concurrent in]

C. Contentideeën en prompts aanmaken

8. Maak een content briefing over [onderwerp]. Voeg 'aantal woorden', 'primair trefwoord', 'meta beschrijving', 'meta titel suggestie', 'H1 suggesties' en 'instructies voor schrijvers' toe. '

9. Schrijf een korte (max 120 woorden), SEO-vriendelijke inleiding voor een blog over [onderwerp] met het trefwoord natuurlijk. Zorg voor twee versies:

Een eenvoudige intro over wat het artikel behandelt Een probleemgestuurde inleiding die een probleem benadrukt dat het [onderwerp] oplost

10. Schets een uitgebreid artikel over [onderwerp]. Neem zes hoofdsecties op met korte opsommingstekens over wat je in elke sectie moet behandelen.

11. Je bent een expert in [branche] en de toepassingen ervan. Schrijf een blogbericht van 1500 woorden over [onderwerp] op basis van dit overzicht. Gebruik de volgende trefwoorden om de zoekmachineoptimalisatie te verbeteren. [Voeg overzicht en lijst met trefwoorden in]

12. Geef een beknopte conclusie voor een blogpost over [onderwerp]. Het moet de sleutelpunten samenvatten en een call-to-action bevatten (zoals het aanmoedigen van een reactie of inschrijving voor de nieuwsbrief).

13. Ik schrijf een blogpost over [onderwerp]. Stel tien titels voor, elk van minder dan 60 tekens, met het exacte trefwoord. De titels moeten aantrekkelijk zijn voor het publiek.

D. On-page SEO-aanwijzingen

14. Ik schrijf een artikel over '[onderwerp]. Wat zou de beste SEO-vriendelijke URL-structuur zijn?

15. *Ik ben van plan een uitgebreide gids te schrijven over [onderwerp]. Hoe moet ik mijn kopteksten structureren voor SEO?

16. *Hoe kan ik CTA's strategisch plaatsen in mijn [masterclassonderwerp] om inschrijvingen en bezoekersaantallen te maximaliseren?

17. Stel op basis van mijn sitemap vijf mogelijkheden voor interne koppelingen voor en mogelijke ankerteksten van niet meer dan vijf woorden voor mijn [onderwerp] blogbericht. [Voeg uw websitelink in]

18. Schrijf een alt-tekst (minder dan 125 tekens) voor een afbeelding over [afbeeldingsbeschrijving].

E. Aanwijzingen voor contentoptimalisatie

19. Herschrijf dit artikel met SEO best practices, inclusief trefwoorden zoals [zoekwoorden invoegen], meta beschrijvingen en subkoppen. [Koppeling naar artikel invoegen]

20. Genereer een SEO-vriendelijke meta titel (60 tekens max) en beschrijving (160 tekens max) voor een blog over [onderwerp]. Plaats het trefwoord [trefwoord] aan het begin voor een betere zichtbaarheid bij zoekopdrachten.

21. Vat deze blogpost samen in bullet point format voor een betere leesbaarheid. [Link naar blogpost invoegen]

22. Evalueer de leesbaarheid van deze blogpost. Kort lange paragrafen in, gebruik opsommingstekens en verbeter het format voor een visueel aantrekkelijkere layout: [Link naar blogpost invoegen]

23. Mijn blogbericht [onderwerp] heeft een titel tag van 70 tekens. Stel een herziene SEO-vriendelijke titel voor die de essentie van de post weergeeft en binnen de optimale limiet van tekens past.

24. Proeflees deze blogpost om eventuele grammaticale fouten, typefouten en vergissingen te identificeren en te corrigeren: [Link naar blogpost invoegen]

F. Lokale SEO-aanwijzingen

25. Onderzoek de lokale SEO-strategieën van de top drie concurrenten voor een [type bedrijf] in [stad, staat]. Geef inzicht in hun zoekwoordstrategie, backlinkprofiel en Google Business Profile-optimalisatie. [Link naar website van concurrent invoegen]

26. Ontwikkel een content marketing abonnement om de lokale SEO van een multi-locatie [uw bedrijf] in [uw markt lokalisatie] te stimuleren. Voeg gelokaliseerde blogberichten, product-/dienstspots en partnerschappen met lokale beïnvloeders toe.

G. Technische SEO-prompts

27. Ik heb een e-commercewinkel met meerdere productcategorieën en subcategorieën. Mijn website is [link invoegen]. Genereer een geldige XML-sitemap voor deze pagina's: [voeg alle koppelingen naar webpagina's in]

28. Genereer een FAQ schema markup voor de volgende vragen en antwoorden om de zichtbaarheid te verbeteren: [Lijst met vragen]

29. *Ik heb een e-commercewinkel op [websitenaam], waar producten in meerdere categorieën worden weergegeven. Hoe voeg ik correct canonieke tags toe?

30. Genereer hreflang tags om te zorgen voor de juiste targeting van pagina's voor [land] in [taal], [land] in [taal] en [land] in [taal]. Deze tags moeten de taal- en landcombinaties voor elke pagina correct specificeren.

31. Analyseer de crawlability en indexatie van [website URL]. Identificeer pagina's die worden geblokkeerd door robots. txt, no index tags of canonieke problemen. Geef aanbevelingen om de indexatie te verbeteren en ervoor te zorgen dat belangrijke pagina's toegankelijk zijn voor zoekmachine crawlers.

32. Audit redirects en gebroken links voor [website URL]. Identificeer 404-fouten, onjuiste 301/302-omleidingen en omleidingsketens of -lussen. Stel optimalisaties voor om een soepele navigatie te garanderen en link equity te behouden.

Veelvoorkomende fouten om te vermijden

Hoewel ChatGPT een geweldige bondgenoot is, kunnen een paar misstappen uw SEO meer schaden dan helpen.

Hier zijn enkele veelvoorkomende valkuilen waar u voor moet oppassen:

❌ Trouw op ChatGPT voor feitelijke gegevens of live SEO-metriek

ChatGPT heeft geen toegang tot real-time gegevens zoals zoekvolumes, Google rankings of analytics. Dus het stellen van vragen als 'Hoeveel zoekopdrachten krijgt dit zoekwoord?' of 'Wat is de concurrentie voor deze query?' kan suggesties opleveren die plausibel klinken, maar waar geen zoekvraag naar is.

✅ Om dit te voorkomen: Behandel ChatGPT niet als een vervanging voor SEO-tools. Gebruik het voor kwalitatieve inzichten (onderwerpen, variaties, formuleringen), maar controleer kwantitatieve gegevens (zoekvolume, concurrentie, CTR's) met traditionele tools voor zoekwoordonderzoek zoals Google Keyword Planner, Semrush of Ahrefs

❌ Alles geloven wat er staat (zonder feiten te controleren)

ChatGPT hallucineert vaak, wat betekent dat het tekst kan produceren die er legitiem uitziet, maar in werkelijkheid onjuist of verzonnen is. Dit omvat nepstatistieken, verzonnen referenties of onjuiste uitleg.

Voor SEO is het publiceren van verkeerde informatie slecht voor de geloofwaardigheid en verzwakt het de E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) van uw content.

✅ Om dit te voorkomen: Controleer belangrijke details altijd op feiten. Als ChatGPT suggereert, 'Volgens een onderzoek doet 80% van de marketeers X,' ga er dan niet zomaar mee aan de haal. Vraag naar de bron, of beter nog, zoek een geverifieerde bron om het te bevestigen

laat ChatGPT menselijk inzicht en ervaring vervangen

Een andere veelgemaakte fout is het gebruik van AI-uitvoer zoals het is, zonder menselijke inbreng.

De richtlijnen voor nuttige content van Google geven de voorkeur aan ervaring en expertise. Als uw content leest als een algemene AI-samenvatting zonder unieke inzichten, kan het moeite kosten om te ranken.

✅ Om dit te voorkomen: Voeg voorbeelden uit de echte wereld, casestudy's, meningen, verhalen en expertise toe die alleen jij (of je team) kan bieden. Dit verbetert de kwaliteit van de content voor lezers en onderscheidt deze van andere AI-gegenereerde content

kennis cutoff en bias van ChatGPT negeren

De kennis van ChatGPT heeft een cutoff-datum van 2021 voor GPT-3. 5 en tot 2023 voor sommige versies van GPT-4. Als je inzicht nodig hebt in recente SEO-veranderingen (zoals een algoritme-update van Google in 2024 of de nieuwste rankingfactoren), kan ChatGPT verouderd advies geven.

✅ Om dit te voorkomen: Vertrouw voor realtime trends op tools zoals Google Trends, Google Search Console en recente casestudy's

Kruiscontroles van AI-gegenereerde SEO-inzichten met officiële Google-updates, blogs uit de branche of discussies met experts

Limieten van ChatGPT SEO

ChatGPT maakt content en SEO sneller aan, maar het heeft gebreken.

Hier is waar het tekortschiet:

Beperkt begrip van zoekintentie: ChatGPT kan de intentie raden op basis van zoekwoorden (bijv. 'hoe te ___' is waarschijnlijk informatief). Het weet echter niet wat Google laat zien voor die query. Als je dit wilt vermijden, neem dan het abonnement ChatGPT Plus, dat een bladerfunctie voor live zoekresultaten bevat

Geen toegang tot de gegevens van uw site: ChatGPT kent uw business, doelgroep, conversiepercentages, merkstem nuances, of pijnpunten van klanten niet. Zo kan ChatGPT bijvoorbeeld algemene oplossingen voorstellen voor een technisch SEO-probleem, maar het kent de eigenaardigheden van je CMS, de installatie van je server of de geschiedenis van problemen niet

Uitdagingen voor zoekwoordoptimalisatie: ChatGPT kan content genereren die rijk is aan trefwoorden, maar het kan geen trending of concurrerende trefwoorden identificeren. Het kan trefwoorden ook onnatuurlijk forceren, wat de leesbaarheid schaadt. En slaagt er niet in gerelateerde termen (LSI-zoekwoorden) te integreren, wat de relevantie van content verzwakt

Leercurve: ChatGPT effectief gebruiken is niet zo eenvoudig als het lijkt. Het stellen van brede vragen levert zelden perfecte resultaten op. Bovendien kost het proefversies en fouten om prompts te verfijnen en bruikbare, SEO-vriendelijke content te krijgen

Beheers deze ChatGPT limieten om het volledige potentieel te ontgrendelen voor slimmere, effectievere SEO. Of u kunt een sterker ChatGPT-alternatief gebruiken voor realtime inzichten, snellere resultaten en nauwkeuriger zoekwoordoptimalisatie.

Gebruik ClickUp AI als het betere alternatief

ClickUp Brain is niet de gemiddelde ClickUp AI content generator. Het is een contextbewuste AI die is ingebouwd in ClickUp, de alles app voor werk.

In tegenstelling tot ChatGPT, dat bij elke prompt opnieuw begint, werkt ClickUp Brain in uw werkruimte en begrijpt uw SEO-projecten, taken en documenten om realtime relevantere inzichten te bieden.

Dit is hoe het ChatGPT overtreft: 🧠 Contextbewuste uitvoer: Het verwijst naar eerdere content, merkrichtlijnen of lopende campagnes om AI-gegenereerde stukken te maken die zijn afgestemd op uw SEO-strategie 🤝 Real-time samenwerking: Omdat Brain is geïntegreerd in ClickUp Docs, kan een team van schrijvers, editors en SEO-specialisten brainstormen en samen content genereren in een levend document 🔄 Ingebouwde automatisering: Het automatiseert SEO-workflows door AI-gegenereerde content om te zetten in actie. Als een blogbericht daalt in de ranking, creëert ClickUp een Taak, wijst deze toe aan de juiste persoon en stelt het team op de hoogte Naadloze integratie: Het integreert met andere marketing- en SEO-tools, zodat marketeers SEO-prestaties kunnen bijhouden zonder ClickUp te verlaten

Lees verder om te ontdekken hoe ClickUp Brain in uw SEO-workflows past:

1. SEO-content van hoge kwaliteit genereren

ClickUp Brain helpt u zoekmachine-geoptimaliseerde blog hoofdlijnen, meta beschrijvingen en pagina titels te schrijven. U kunt content verder verfijnen voor leesbaarheid en integratie van zoekwoorden, terwijl u de toon en stijl aanpast op basis van uw publiek.

Voorbeeld prompts: Maak een SEO-geoptimaliseerd blogoverzicht over het onderwerp 'Hoe de gebruikerservaring van uw website te verbeteren. richt je op trefwoorden als 'UX design tips', 'verbeteren van websitenavigatie' en 'mobielvriendelijk ontwerp'

Schrijf een metabeschrijving voor een blogbericht over 'Top 10 SEO-strategieën voor 2025. voeg de trefwoorden 'SEO-strategieën', 'SEO-tips voor 2025' en 'hoe SEO te verbeteren' toe. '

Bekijk deze blogpost over 'Het belang van regelmatige back-ups' en stel verbeteringen voor voor een betere leesbaarheid en integratie van trefwoorden. Neem trefwoorden als 'back-up van gegevens', 'cloud opslagruimte' en 'automatisering van back-ups' op natuurlijke wijze op. [Link naar blogpost invoegen]

Genereer blogoverzichten, concurrentieanalyses, metabeschrijvingen en meer met ClickUp Brain

2. Branchespecifieke zoekwoorden voorstellen

ClickUp Brain leert van uw projecten, contentstrategie en branche om actuele, relevante trefwoordideeën voor te stellen die aansluiten bij uw bedrijfsdoelstellingen. Het helpt u ook opkomende trends in uw branche te ontdekken die uw concurrenten nog niet hebben ontdekt en gemiste contenthiaten in uw bestaande contentstrategie.

Gebruik ClickUp Brain om AI-gestuurde trefwoordkansen en contenthiaten moeiteloos aan het licht te brengen

3. Content optimaliseren in realtime

ClickUp Brain bewaakt ook uw content en markeert gebieden die moeten worden bijgewerkt. Dit houdt uw content vers, relevant en geoptimaliseerd voor nieuwe rankings. Het helpt bijvoorbeeld:

Suggesties voor de plaatsing van trefwoorden om de zichtbaarheid te vergroten

Identificeer overmatig of ondermatig gebruik van zoekwoorden en pas dit op natuurlijke wijze aan

Verbeter de leesbaarheid door complexe zinnen te vereenvoudigen

Pas toon en stem aan op basis van uw target doelgroep

Markeer gebroken koppelingen of ontbrekende redirects

Verbeter de leesbaarheid, markeer overtolligheden en vat lange stukken content samen met ClickUp Brain

📮ClickUp Insight: Een typische kenniswerker moet gemiddeld met 6 mensen verbinding maken om werk Klaar te krijgen. Dit betekent dagelijks contact met 6 belangrijke verbindingen om essentiële context te verzamelen, prioriteiten af te stemmen en projecten vooruit te helpen. De strijd is echt - voortdurende follow-ups, verwarring over versies en zwarte gaten in de zichtbaarheid ondermijnen de productiviteit van teams. Een gecentraliseerd platform zoals ClickUp, met Connected Search en AI Knowledge Manager, pakt dit aan door context direct beschikbaar te maken binnen handbereik.

ClickUp's Marketing Projectmanagement Solution kan ook uw SEO-inspanningen vereenvoudigen. Het is een complete oplossing voor marketing teams die sjablonen, automatisering en samenwerkingstools combineert om campagnes georganiseerd en soepel te laten verlopen.

Laten we zeggen dat u een SEO-campagne uitvoert voor een e-commerce merk dat biologische huidverzorgingsproducten verkoopt. Met deze teamoplossing kunt u alles intact houden op één plek.

Gebruik bijvoorbeeld ClickUp Docs binnen deze oplossing. Het is ingebouwd in het platform, waardoor het gemakkelijk is om blogberichten, rapporten en SEO-strategieën te maken, te bewerken en samen te werken.

Maak en bewerk naadloos SEO-gerelateerde content via ClickUp Docs

Zodra de content live is, kunt u ClickUp Dashboards gebruiken om de prestaties in realtime te volgen. U kunt widgets toevoegen om keyword rankings, organisch verkeer en bounce rates bij te houden om te weten wat er werkt.

En omdat SEO constante updates en monitoring vereist, kan ClickUp Automatiseringen u helpen bij het instellen van triggers om tijd te besparen. Voorbeeld:

✔️ Creëert een optimalisatie Taak als een blogbericht daalt in Google rankings

✔️ Notificeert het content team wanneer een trefwoord moet worden vernieuwd

✔️ Wijst automatisch outreach-taken toe wanneer een nieuwe backlinkmogelijkheid wordt gedetecteerd

💡 Pro Tip: ClickUp biedt ook SEO-sjablonen om uw SEO-strategie stap voor stap in kaart te brengen, van zoekwoordonderzoek en on-page optimalisatie tot het aanmaken van content en linkbuilding.

Neem controle over uw SEO-strategie met ClickUp

ChatGPT is geweldig voor het snel genereren van content, maar het schiet tekort bij het beheren van een uitgebreide SEO-strategie.

ClickUp Brain gaat nog een stap verder door het direct te integreren in uw volledige SEO-workflow. Het creëert content, houdt prestaties bij, stelt verbeteringen voor en stemt uw SEO-inspanningen af op uw doelstellingen.

Kortom, u krijgt het beste van twee werelden: een topklasse projectmanagement platform met een ingebouwde AI-assistent om te brainstormen, schrijven en uw SEO content te organiseren.

Klaar om uw SEO-strategie te optimaliseren?

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp! 🙌