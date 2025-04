10 slimme AI-tools voor therapeuten om clientresultaten te verbeteren in 2025

Disclaimer: Dit artikel is bedoeld om informatie te geven over productiviteitstools en -strategieën. Het is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling van geestelijke of lichamelijke voorwaarden.

Je bent uitgeput van je emotionele beschikbaarheid. De patiëntgegevens stapelen zich op en een nieuwe beoordeling heeft je aandacht nodig. Bovendien loop je al achter met de voorbereidingen voor je sessie met de client 's ochtends.

Klinkt bekend?

Kunstmatige intelligentie doet zijn intrede in verschillende sectoren en de geestelijke gezondheidszorg is daarop geen uitzondering. De juiste AI-tools kunnen tijdrovende taken afhandelen, zoals het beoordelen van aantekeningen over de voortgang, zodat jij de ruimte krijgt om je te concentreren op het welzijn van jou en je client.

Om je te helpen kiezen, hebben we een lijst opgesteld met de 10 beste AI-tools voor therapeuten om ervoor te zorgen dat je de clientenzorg kunt bijhouden terwijl je een stressvrije groeps- of privépraktijk hebt.

samenvatting ⏰60 seconden : Het beste voor het stroomlijnen van therapieworkflows en AI-documentatie ClickUp: Het beste voor het stroomlijnen van therapieworkflows en AI-documentatie Mentalyc: Het beste voor het maken van sjablonen op maat voor het maken van aantekeningen Upheal: Het beste voor het vastleggen van verschillende webgesprekken Autonotes: Beste voor sneller documentatieproces Lyssn: Het beste voor het verbeteren van therapeutische vaardigheden Woebot Health: Beste voor 24/7 hulp bij counseling Earkick: Beste voor het monitoren van je mentale gezondheid Talkspace: Beste voor verbindingen met professionals Calmify: Het beste voor geleide meditatie en ademhalingsoefeningen Kintsugi: Het beste voor het monitoren van de geestelijke gezondheid

Ongeveer 46% van de professionals in de geestelijke gezondheidszorg is niet in staat om aan de eisen van hun clienten te voldoen.

Gelukkig zijn er speciale AI-tools en apps die hen kunnen helpen deze uitdaging aan te gaan. Om het gemakkelijker te maken, is hier een overzicht van waar je op moet letten bij het selecteren van een oplossing voor jouw therapiepraktijk:

Veiligheid en compliance van gegevens: Zoek naar AI-oplossingen die HIPAA-compliant zijn en alle relevante regelgeving volgen om gevoelige gegevens veilig te houden

Rijk aan integratie: Kies tools die synchroniseren met uw EHR en praktijkbeheersystemen om dubbele invoer van gegevens te voorkomen

Aanpasbaarheid: Ga voor AI-technologie waarmee je inzichten in sessies kunt aanpassen, herinneringen kunt automatiseren of strategieën voor clientbetrokkenheid kunt aanpassen aan je werkstroom

Schaalbaarheid: Kies een AI-oplossing die met uw behoeften meegroeit en een groter clientenbestand ondersteunt zonder extra hoofdpijn

Organisatorische stress stapelt zich met sprongen op wanneer je meerdere afspraken moet beheren en de voortgang van de client in de gaten moet houden. Dit is het moment waarop je je tot AI-tools kunt wenden om het drukke werk te automatiseren, workflows te stroomlijnen en meer ruimte te creëren voor zinvolle interacties met de client.

Hier is een lijst van de beste AI-tools die je moet bekijken 👇

1. ClickUp (het beste voor het stroomlijnen van therapieworkflows en AI-documentatie)

ClickUp is de 'alles-app voor werk' die project- en projectmanagement, delen van kennis en samenwerken combineert met automatisering op basis van AI.

Voor therapeuten is de nieuwe AI Notetaker een game-changer.

In plaats van tijdens een sessie aantekeningen te maken, luistert ClickUp AI Notetaker (met toestemming van de client), legt het gesprek in realtime vast en genereert daarna automatisch georganiseerde aantekeningen. Het kan deze aantekeningen zelfs omzetten in vervolgtaken, behandelplannen of herinneringen, zodat u zich volledig op de patiënt kunt richten.

Houd belangrijke informatie bij met ClickUp AI Notetaker

Nadat de vergadering is afgerond, wordt er een georganiseerd (privé!) document aangemaakt met alle essentiële informatie: de naam van de vergadering, de datum, een lijst met deelnemers en zelfs een audio-opname als je deze wilt terugluisteren. Je krijgt een snelle samenvatting, een lijst met belangrijke punten en duidelijk gedefinieerde volgende stappen, zodat je je niet hoeft af te vragen wat er na het gesprek moet gebeuren.

Zodra de ClickUp AI Notetaker alles heeft vastgelegd, wordt het rechtstreeks in ClickUp Docs ingevoerd. Documenten helpen u om alles te creëren, van samenvattingen van sessies en behandelabonnementen tot interne handboeken en handleidingen voor clients.

Organiseer sleutelinformatie in één gecentraliseerde hub met ClickUp Docs

En omdat Docs gekoppeld is aan je werkruimte, kun je het direct koppelen aan taken, projecten, tijdlijnen en zelfs specifieke doelen waar je naartoe werkt.

Gebruik ClickUp Docs als een collaboratieve editor voor documenten, voltooid met taken, AI, embeds en realtime samenwerking in teams

Maar het beheren van aantekeningen is slechts een deel van de puzzel - je moet ook nog de voortgang bijhouden en communiceren met de client.

Gebruik ClickUp Brain. Het is uw AI-geschikte schrijfassistent, Taakmanager en kennisontvanger in één.

Het neemt ruwe aantekeningen van sessies uit Docs en zet ze direct om in taken, of het nu gaat om het plannen van een follow-up, het bijwerken van een behandelplan of het registreren van een mijlpaal voor een client. Het genereert ook duidelijke, beknopte samenvattingen, zodat je niet pagina's aantekeningen opnieuw hoeft te lezen.

Nog beter, Brain haalt sleutelinzichten op uit eerdere sessies, behandelplannen of onderzoeksartikelen die in je werkruimte zijn opgeslagen - je hoeft niet door mappen te graven of te onthouden waar je iets hebt opgeschreven.

Ontvang direct client details, samenvattingen en actie items met ClickUp Brain voor naadloos therapie management

ClickUp Automatisering gaat nog een stap verder. Je kunt automatisch follow-up taken triggeren, herinneringen voor sessies, documentverzoeken of zelfs facturen aanmaken na een sessie.

Maak aangepaste automatiseringen om herinneringen door te sturen en sessies te plannen met ClickUp Automations

ClickUp beste functies

Gebruik ClickUp-taakjes om afspraken, aantekeningen en follow-ups te organiseren, zodat het werk vlot wordt bijgehouden

Maak gebruik van ClickUp aangepaste velden om therapiedoelen, mijlpalen van sessies en aantekeningen voor elke client op een georganiseerde manier vast te leggen

Vind client dossiers, documenten en therapie aantekeningen in verschillende mappen en projecten met ClickUp Connected Search

Probeer ClickUp Tijdregistratie om de tijd te registreren die je besteedt aan therapiesessies, consulten en administratieve taken

ClickUp beperkingen

Beginners kunnen zich overweldigd voelen door het grote aantal functies binnen ClickUp

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp AI Notetaker: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor slechts $6/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (9.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over ClickUp?

2. Mentalyc (het beste voor het maken van sjablonen op maat voor het maken van aantekeningen)

via Mentalyc

Met Mentalyc kun je sjablonen voor aantekeningen maken die zijn aangepast aan je klinische stijl en praktijkbehoeften. Met de intuïtieve sjabloonbouwer van de tool kunnen gebruikers sjablonen ontwerpen en aanpassen, van SOAP en DAP tot meer gespecialiseerde formats, zodat elke aantekening de unieke details en nuances van elke sessie bevat.

Je kunt individuele praktijkmethoden structureren en tegelijkertijd de naleving van verzekeringen en de nauwkeurigheid van documentatie verbeteren.

Mentalyc beste functies

Toegang tot gedeelde client dossiers en prestatie dashboards om te coördineren binnen groepspraktijken

Gegevens verzamelen over sessiedynamiek zoals spreektijd en stille periodes om therapeutische processen te verfijnen

Verbeter de samenwerking door supervisors en begeleiders de mogelijkheid te geven om delen en aantekeningen van sessies te bekijken

Mentalyc beperkingen

Je kunt je opnames kwijtraken voordat de aantekeningen zijn gegenereerd

Het kan niet functioneren als een volledig elektronisch patiëntendossier, waardoor gebruikers meerdere platforms moeten gebruiken

Mentalyc prijzen

Gratis: 14-daagse proefversie

Mini: $19. 99/maand per gebruiker

Basis: $39. 99/maand per gebruiker

Pro: $69. 99/maand per gebruiker

Super: $119. 99/maand per gebruiker

Mentalyc beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Hoofdstukra: 4. 5/5 (50+ beoordelingen)

📮ClickUp Insight: 92% van de werknemers gebruikt inconsistente methoden om items bij te houden, wat resulteert in gemiste beslissingen en vertraagde uitvoering. Of u nu aantekeningen stuurt of spreadsheets gebruikt, het proces is vaak versnipperd en inefficiënt. De Taakbeheeroplossing van ClickUp zorgt voor een naadloze omzetting van gesprekken in taken, zodat uw team snel kan handelen en op één lijn kan blijven.

3. Upheal (het beste voor het vastleggen van verschillende webgesprekken)

via U pheal

De Upheal app helpt professionals in de geestelijke gezondheidszorg zoals therapeuten, psychiaters en coaches bij het opnemen van sessies op verschillende manieren, waaronder rechtstreeks opnemen of opnemen vanaf andere apparaten. Je kunt de extensie voor Chrome gebruiken om in te loggen op andere platforms, waarna de sessies worden opgenomen.

Het presenteert ook gedetailleerde sessiegrafieken, waardoor therapeuten objectieve gegevens krijgen over de dynamiek van de sessie. Als je je bijvoorbeeld een sleutelmoment herinnert, maar niet meer precies weet wanneer het plaatsvond, kan de in kaart gebrachte sessie dit moment snel lokaliseren.

Upheal beste functies

Maak een behandelplan en SMART doelen na het afronden van drie aantekeningen voor een client

Inzicht krijgen in de dynamiek van sessies, waaronder spreekverhoudingen, spreekcadans, reactietijden, sentimentanalyse en spanningsgebruik

Plan een sessie met Upheal's kalender en krijg een unieke, veilige gesprekslink

Limieten opheffen

Herkent stemmen soms verkeerd, labelt de therapeut soms als client en slaagt er niet in de stem van de client nauwkeurig vast te leggen

De app ondersteunt het rechtstreeks opnemen van telefoongesprekken op iPhones niet vanwege systeembeperkingen

Upheal prijzen

Gratis

Starter: $49/maand per gebruiker

Premium: $99/maand per gebruiker

Onbeperkt: $149/maand per gebruiker

Teams voor groepspraktijken: 1. 10 sessie

Enterprise: Aangepaste prijzen

Upheal beoordelingen en reviews

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

🧠 Fun feit: Een recente proefversie in Londen onderzoekt 'comedy-on-prescription', waarbij patiënten gratis comedyshows bijwonen om de geestelijke gezondheid te verbeteren en minder afhankelijk te worden van antidepressiva. Zou het niet geweldig zijn als het zou werken?

4. Autonotes (het beste voor een sneller documentatieproces)

via AutoNotes

Therapeuten kunnen hun aantekeningen voor sessies rechtstreeks in Autonotes dicteren en de AI zal de informatie uitschrijven en in het gekozen sjabloon verwerken. Het versnelt het documentatieproces en herkent en corrigeert grammaticale fouten.

Met de functie Presets kun je ook snelkoppelingen maken voor vaak gebruikte zinnen, zinnen of hele secties en zo tijd besparen.

Autonotes beste functies

Maak en beheer client behandel abonnementen, inclusief doelen en interventies, binnen het platform

Krijg direct toegang tot de functies van Autonotes met de extensie voor je browser

Sla deze aantekeningen op in mappen en open ze wanneer je ze nodig hebt met het Veilig mapsysteem van Autonotes

Autonotes limieten

AI kan onjuiste informatie genereren of informatie verkeerd interpreteren

Het geeft je geen controle over het format en de structurering van bepaalde secties

Autonotes prijzen

Gratis abonnement

Essentieel: $25/maand per gebruiker

Premium: $49/maand per gebruiker

Ultiem: $99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Autonotes

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Autonotes?

➡️ Lees meer: Hoe AI gebruiken voor dagelijkse taken

5. Lyssn (de beste voor het verbeteren van therapeutische vaardigheden)

via Lyssn

Professionals in de geestelijke gezondheidszorg kunnen de AI van Lyssn gebruiken als een virtuele supervisor van een AI-therapeut om onmiddellijk feedback te krijgen over hun prestaties. Als je bijvoorbeeld moeite hebt met het tonen van emotionele ondersteuning, zal de tool specifieke momenten uit de opname markeren en alternatieve benaderingen voorstellen.

De on-demand training helpt je om je vaardigheden te verbeteren zonder je drukke schema te verstoren. Dus terwijl jij je focust op de client tijdens de sessie, weet je dat Lyssn ook op de achtergrond werkt.

Lyssn beste functies

Bepaal specifieke communicatiestijlen en -technieken die de therapeut gebruikt

Genereer een concept van de klinische aantekening en leg de sleutel tot details en interventies vast met de functie Document

Persoonlijke feedback krijgen over je sterke en zwakke punten om je praktijk te verbeteren

Lyssn beperkingen

Lyssn telehealth is niet compatibel met mobiele apparaten

Uploadsnelheden lager dan 5Mbps kunnen de video en audio vertragen tijdens de telehealth-sessie

Lyssn prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Lyssn

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

🔍 Weet je dat? Problemen met geestelijke gezondheid beginnen vaak veel eerder dan de meeste mensen denken. Ongeveer de helft van alle psychische stoornissen ontstaat rond de leeftijd van 14 jaar, maar veel van deze stoornissen worden niet opgemerkt of aangepakt. Op 24-jarige leeftijd is dat nummer 75%, wat betekent dat de meeste voorwaarden al op jonge volwassen leeftijd zijn geworteld.

6. Woebot Health (de beste voor 24/7 hulp bij counseling)

via Woebot Gezondheid

Woebot is een chatbot die gebruikers on-demand virtuele hulp biedt. Hij maakt gebruik van natuurlijke taalverwerking en machine learning om gesprekken aan te gaan en biedt technieken uit de cognitieve gedragstherapie (CGT), mindfulness en andere evidence-based benaderingen. Het is een hulpmiddel dat kan worden aanbevolen voor patiënten die frequente, on-demand ondersteuning nodig hebben.

De beste functies van Woebot Health

Gebruikers in staat stellen hun stemming in de loop van de tijd te volgen en patronen of triggers te identificeren

24/7 on-demand ondersteuning bieden, waardoor geestelijke gezondheidszorg toegankelijker wordt

Gebruikers voorzien van psycho-educatie en zelfhulpoefeningen om veerkracht en effectieve copingstrategieën op te bouwen

Woebot Gezondheid limieten

De interacties in de app kunnen beperkt aanvoelen door voorgedefinieerde antwoorden, die mogelijk niet volledig ingaan op complexe emoties

Prijzen Woebot Health

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Woebot Health

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

7. Earkick (het beste voor het monitoren van je geestelijke gezondheid)

via Earkick

Earkick is een AI-medewerker voor geestelijke gezondheidszorg die mensen helpt hun mentale welzijn te monitoren en te verbeteren. Of u nu snel bij uzelf wilt checken of uw patiënten in staat wilt stellen hun stemmingen eenvoudig te loggen, Earkick maakt het proces soepeler.

De tool maakt ook lange vragenlijsten of dagboeken overbodig en leert je hoe je AI als persoonlijke assistent kunt gebruiken. Bovendien kun je je mentale toestand consistent bijhouden en mogelijke triggers of patronen identificeren.

De beste functies van Earkick

Geef uitdrukking aan je gevoelens en gedachten via spraak- of video-opnamen voor eenvoudige dagboeken en reflectie

Krijg toegang tot geleide ademhalingsoefeningen om stress te verminderen en productiviteit te verhogen met behulp van AI

Ontvang dagelijkse citaten en inzichten op maat van je stemming en bijgehouden gegevens

Earkick limieten

Het bijhouden van stemmingen is inherent subjectief en de input van gebruikers is niet altijd nauwkeurig of consistent

Earkick biedt geen therapie of andere interventies op het gebied van geestelijke gezondheid

Earkick prijzen

Free Forever

Beoordelingen en recensies van Earkick

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

➡️ Lees meer: AI op de werkplek: Manieren om productiviteit en efficiëntie te verbeteren

8. Talkspace (de beste verbinding met professionals)

via Talkspace

Talkspace is een platform voor geestelijke gezondheidszorg dat therapie- en psychiatriediensten aanbiedt via de mobiele app en website. Het verbindt mensen met gelicentieerde therapeuten en psychiaters via tekst-, audio- en videoberichten en live video sessies.

Het platform onderscheidt zich door een flexibele benadering van therapie, waardoor gebruikers in hun eigen tempo en gemak met hun therapeuten kunnen communiceren in plaats van gebonden te zijn aan geplande afspraken.

Talkspace beste functies

Toegang tot een netwerk van gediplomeerde professionals in de geestelijke gezondheidszorg

Verbind gebruikers indien nodig met ondersteuning en hulpbronnen op het gebied van geestelijke gezondheid

Deelnemen aan therapie via berichten, video sessies of audiogesprekken

Talkspace limieten

De verzekeringsdekking is beperkt tot Amerikaanse gezondheidsabonnementen, werkgeversdekking, hulpprogramma's voor werknemers (EAP)

Talkspace prijzen

Messaging therapie: 69 dollar per week

Video + Messaging therapie: $99/week

Video + Messaging + Workshops: $109/week

Eerste therapiesessie: $299/sessie

Live sessie relatietherapie + berichtgeving: $436/maand

Beoordelingen en recensies van Talkspace

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Talkspace?

9. Calmify (het beste voor geleide meditatie en ademhalingsoefeningen)

via Calmify

Calmify biedt geleide meditaties, ademhalingsoefeningen, slaapverhalen en kalmerende muziek om ontspanning te bevorderen en het algehele welzijn te verbeteren. Het is een handig hulpmiddel voor het begeleiden van patiënten die worstelen met angst, slapeloosheid of langdurige burn-out.

Gebruikers kunnen chatten met Calmify AI om hun gevoelens te uiten en persoonlijke abonnementen te krijgen. De bot biedt ook op bewijs gebaseerde CGT-interventies om je te helpen oplossingen te vinden.

De beste functies van Calmify

Verken een bibliotheek met meditaties gericht op slaapverbetering en zelfcompassie

Krijg 24/7 toegang, zodat gebruikers emoties zoals depressie, angst op de werkplek, slapeloosheid, problemen met relaties, een laag zelfbeeld, trauma's en grote veranderingen in het leven kunnen beheersen

Bewaak je mindfulnessbeoefening en volg je voortgang in de tijd

Beperkingen tot rust brengen

Calmify is een AI-tool voor persoonlijk gebruik en kan niet worden gebruikt ter vervanging van een professionele behandeling in de geestelijke gezondheidszorg

Prijzen kalmeren

Gratis

Standaard: $10/maand per gebruiker

Premium: $25/maand per gebruiker

Calmify beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

💫 Bonus: Beste AI-tools voor persoonlijk gebruik en productiviteit

10. Kintsugi (het beste voor het monitoren van de geestelijke gezondheid)

via Kintsugi

Kintsugi Voice is software voor ondernemingen die kan worden geïntegreerd in klinische werkstromen en callcenters. Het analyseert passief stemgegevens van patiëntinteracties om voorwaarden voor gedragsgerelateerde gezondheid te detecteren. De AI identificeert subtiele vocale signalen die duiden op emotioneel leed, zelfs als de patiënt niet expliciet een probleem uit.

De persoon wordt dan doorgestuurd naar Kintsugi Connect om de juiste bronnen voor geestelijke gezondheid te vinden, zoals therapeuten, psychiaters of apps.

De beste functies van Kintsugi

Analyseer gedachten en gevoelens om inzicht te krijgen in het mentale welzijn van patiënten en hun voortgang bij te houden

Doe aan voice journaling met de Kintsugi App

Integreer met uw bestaande systemen voor praktijkbeheer en telegezondheidszorg voor een uniforme werkstroom

Kintsugi limieten

Diagnosticeert geen geestelijke gezondheid voorwaarden; het is een screening en monitoring tool

Kintsugi prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Kintsugi

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Verbinding maken met je clienten voor betere resultaten met ClickUp

Jongleren met clienten, administratieve Taken en het constante streven naar balans tussen werk en privéleven kan ervoor zorgen dat professionals in de geestelijke gezondheidszorg zich overweldigd voelen. Daarom is het belangrijk om te leren hoe je AI kunt gebruiken voor dagelijkse taken.

In dit geval zouden therapeuten moeten beginnen met het integreren van deze modellen om tijd te besparen en aandacht te geven aan meer clients. Het gebruik van meerdere tools om verschillende taken te beheren kan echter leiden tot versnipperde werkstromen en onnauwkeurige gegevens, waardoor de vertrouwelijke informatie van een patiënt nog meer in gevaar komt.

Daarom is het gebruik van een uniforme oplossing zoals ClickUp de beste manier. Het verwerkt gegevens, noteert aantekeningen, analyseert informatie, biedt inzichten en toont je agenda op een aanpasbare kalender.

Het is tijd om je gratis aan te melden voor ClickUp en te groeien in je praktijk!