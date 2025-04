Leonardo AI vs Midjourney: Welke AI Art Generator is beter?

Blader door elk social media-platform en je ziet dezelfde vraag opduiken onder video's en artwork: "Is dit echt of AI?"

Als samenleving hebben we officieel het tijdperk bereikt waarin door AI gegenereerde beelden zo verbluffend en overtuigend zijn dat zelfs doorgewinterde digitale kunstenaars een dubbele blik moeten doen.

Dit is geweldig nieuws voor makers van content die meer opties, een betere beeldkwaliteit en geavanceerd maatwerk willen. De enige uitdaging die overblijft is het kiezen van de juiste AI-art generator die perfect aan je behoeften voldoet.

Dat is waar deze gids om de hoek komt kijken. We vergelijken Leonardo AI vs Midjourney, twee van de toonaangevende AI-beeldgeneratoren, om te zien welke het beste bij jouw vereisten past.

60-seconden samenvatting Hier is een kort overzicht van hoe Leonardo AI en Midjourney verschillen in hun functies en welke tool je kunt kiezen voor jouw AI vereisten: Leonardo AI is gebouwd voor precisie en biedt geavanceerde aanpassingen, privacy instellingen en gestructureerde workflows, waardoor het ideaal is voor professionals die controle nodig hebben over hun creatieve proces

Midjourney gedijt op artistieke expressie en levert opvallende, onvoorspelbare visuals via een community-gedreven Discord en standalone tool

Als je waarde hecht aan controle over elk detail, dan is Leonardo AI jouw keuze. Als je de voorkeur geeft aan een meer organische, experimentele benadering, dan zit je goed met Midjourney

Wat is Leonardo AI?

Leonardo AI maakt het genereren van AI-kunst vrij eenvoudig. Je typt een tekst in, kiest uit vooraf ingestelde artistieke stijlen, past het contrast en de afmetingen aan of uploadt zelfs referentiebeelden. De AI genereert afbeeldingen, video's en illustraties en kan de kwaliteit van bestaande foto's verbeteren.

via Leonardo AI

De resultaten zijn over het algemeen scherp, met afbeeldingen van hoge kwaliteit en een behoorlijke hoeveelheid detail. Veel gebruikers vinden de uiteindelijke beeldoutput visueel solide, maar sommige makers van AI-kunst gebruiken liever andere bewerkingssoftware in plaats van te vertrouwen op de ingebouwde tools van Leonardo AI.

Leonardo AI is een beginnersvriendelijke tool met een eenvoudige interface, maar of het het juiste AI-platform voor jou is, hangt af van hoeveel nabewerking je bereid bent te doen.

Leonardo AI functies

AI kunstgeneratoren kunnen een hit of misser zijn-je krijgt ofwel iets indrukwekkends of een beeld dat er niet helemaal goed uitziet, vooral met details zoals handen en gezichtskenmerken. Leonardo AI probeert een evenwicht te vinden tussen automatisering en controle, en geeft gebruikers een mix van tools voor het genereren van afbeeldingen en aangepaste opties. Dit is wat het biedt:

1. AI-gestuurde beeldgeneratie met op vragen gebaseerde controle

Met Leonardo AI kun je afbeeldingen genereren door een tekst in te voeren, artistieke stijlen te selecteren en parameters zoals contrast en afmetingen aan te passen. Hoewel de resultaten meestal scherp zijn en een goede beeldkwaliteit hebben, volgen ze niet altijd precies de aanwijzingen, wat betekent dat je misschien meerdere pogingen nodig hebt om te krijgen wat je wilt.

2. AI Canvas voor realtime bewerkingen

Als een afbeelding er bijna goed uitziet maar kleine wijzigingen nodig heeft, kun je met Leonardo AI's AI Canvas elementen in realtime aanpassen. Het is geen volledig bewerkingspakket, maar het helpt met basisverfijningen zoals het aanpassen van kleuren of het corrigeren van kleine inconsistenties.

via Leonardo AI

3. Voorgetrainde AI-modellen voor stijlconsistentie

Voor gebruikers die een consistente look willen in meerdere afbeeldingen, brengt Leonardo AI het naar een hoger niveau door voorgetrainde AI-modellen aan te bieden die specifieke ontwerpregels volgen. Dit is handig voor grafische ontwerpers of bedrijven die AI-gegenereerde beelden maken die merkconsistentie moeten behouden.

4. Beeldopwaardering en detailverbeteringen

Leonardo AI bevat een upscaling tool die de beeldkwaliteit verscherpt en kleine fouten herstelt. Het probeert details zoals gezichtskenmerken en texturen te verfijnen, maar het is niet perfect - sommige gebruikers geven nog steeds de voorkeur aan externe software voor de laatste retouches.

5. API toegang voor ontwikkelaars

Voor degenen die AI kunstgeneratie willen integreren in hun eigen projecten, biedt Leonardo AI een API. Deze functie is relevanter voor Business en ontwikkelaars dan voor gewone gebruikers.

via Leonardo AI

Leonardo AI prijzen

Hier zijn de prijsabonnementen van Leonardo AI die je kunnen helpen om een weloverwogen beslissing te nemen over welk platform je moet kiezen:

Gratis abonnement

Leerlingen abonnement : $10/maand

Artisanaal abonnement : $24/maand

Maestro abonnement : $48/maand

Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

📮ClickUp Insight: 11% van onze respondenten gebruikt AI voornamelijk voor brainstormsessies en ideeën. Maar wat gebeurt er daarna met deze briljante ideeën? Dit is waar je een AI-aangedreven whiteboard nodig hebt , zoals ClickUp Whiteboards, dat je helpt om ideeën uit de brainstormsessie direct om te zetten in Taken. En als je een concept niet helemaal kunt uitleggen, vraag je gewoon aan de AI image generator om een visual te maken op basis van je vraag. Het is de alles-in-één app voor werk waarmee je sneller kunt bedenken, visualiseren en uitvoeren!

Wat is Midjourney?

Midjourney is een van de meest bekende AI beeldgeneratoren, en daar is een goede reden voor. Het onderscheidt zich door zijn vermogen om zeer gedetailleerde, stilistisch diverse afbeeldingen te maken - of het nu gaat om illustraties, concept art, surrealistische landschappen of op anime geïnspireerde visuals.

via Midjourney

In tegenstelling tot sommige andere AI tools voor ontwerpers, leunt Midjourney zwaar op artistieke expressie in plaats van hyperrealistische output.

Midjourney kreeg oorspronkelijk aandacht omdat het volledig via Discord werkte, maar het biedt nu een volledig functionele webgebaseerde interface die het genereren van afbeeldingen veel intuïtiever maakt.

Je kunt gewoon naar de Midjourney website gaan, je vraag invoeren en kijken hoe de magie zich ontvouwt - er zijn geen chatten servers nodig. Dit heeft het platform opengesteld voor gebruikers die de voorkeur geven aan een schonere, meer gerichte ruimte voor het aanmaken.

Zoals Midjourney oprichter David Holz het zegt, "We zien deze technologie als een motor voor de verbeelding. "

Midjourney functies

Midjourney zit boordevol tools die zijn ontworpen om gebruikers te helpen gemakkelijk AI-kunst te genereren. Maar wat de meeste makers echt geweldig vinden, is dat het een mix van structuur en onvoorspelbaarheid biedt. Hier zijn enkele van de sleutel functies:

1. Tekst-naar-beeld generatie via webinterface

Midjourney laat gebruikers nu direct afbeeldingen genereren via het webplatform, waardoor de hele ervaring gestroomlijnder en toegankelijker is geworden. Je kunt nog steeds lid worden van hun Discord als je van samenwerking in een gemeenschap houdt, maar de web versie geeft je een privé, afleidingsvrije ruimte om te experimenteren.

via Midjourney

Deze update heeft de drempel voor nieuwe gebruikers aanzienlijk verlaagd, vooral voor degenen die niet bekend zijn met Discord of die gewoon de voorkeur geven aan een meer traditionele UI.

2. Iteratieve beeldverfijning

Ooit een afbeelding gegenereerd die bijna goed is, maar nog wat aanpassingen nodig heeft? Met Midjourney kun je afbeeldingen opnieuw rollen om kunstvariaties te maken op basis van je oorspronkelijke opdracht.

via Midjourney

Je kunt ook de U (Upscale) optie gebruiken om een afbeelding te verbeteren of de V (Variations) knop om licht aangepaste versies te krijgen. Hoewel dit gereedschap handig is, is het nog steeds afhankelijk van geluk-je hebt misschien een paar rondes nodig om precies te krijgen wat je voor ogen hebt.

3. Stijl en artistieke aanpassingen

Met Midjourney kunnen gebruikers artistieke stijlen aanpassen door parameters aan hun prompts toe te voegen. Wil je een cyberpunk esthetiek? Een vintage olieverfschilderij? Een gedetailleerde afbeelding met hyperrealistische texturen? De AI kan het aan, hoewel het soms naar het surrealistische neigt, of je dat nu wilt of niet.

Bonus: De modus Niji van Midjourney is ontworpen voor anime-fans. Het biedt AI-gegenereerde afbeeldingen die eruit zien als die in een Studio Ghibli film.

4. Stealth modus (voor Pro en Mega gebruikers)

via Midjourney

Een groot nadeel van Midjourney's AI-platform is dat elke afbeelding die je genereert standaard openbaar is. Als je aan iets vertrouwelijks werkt of niet wilt dat je kunst rondzwerft zodat anderen het kunnen zien, moet je je abonneren op een hoger abonnement om toegang te krijgen tot de Stealth Mode.

5. GPU-gebaseerde rendersnelheden

Midjourney biedt verschillende snelheidsmodi afhankelijk van je abonnement. Als je het Basis abonnement hebt, zal je AI beeldgeneratietijd beperkt zijn tot een paar uur per maand. Hogere abonnementen ontgrendelen Fast Mode (voor snellere verwerking) en Relax Mode (langzamer maar onbeperkt).

✍🏻 Aantekening: Er is ook een Turbo Mode voor ongeduldige gebruikers, maar die vreet twee keer zo snel GPU-tijd op.

Midjourney Prijzen

Met al dit gepraat over abonnementen, laten we de prijsniveaus van Midjourney eens uitsplitsen:

Basis abonnement : $10/maand

Standaard abonnement : $30/maand

Pro Abonnement : $60/maand

Mega Abonnement: $120/maand

Leonardo AI vs. Midjourney: Vergelijken van functies

Hoewel deze platforms geweldige resultaten leveren voor het genereren van AI-afbeeldingen, benaderen ze creativiteit op verschillende manieren. Leonardo AI legt bijvoorbeeld de nadruk op aanpassing, terwijl Midjourney meer een artistieke wildcard is.

Het is tijd voor een confrontatie. Laten we hun sleutel functies vergelijken en zien waar elk platform in uitblinkt.

Functie #1: Aanpassing en controle van afbeeldingen

Leonardo AI geeft gebruikers uitgebreide controle over het genereren van afbeeldingen. Je kunt aangepaste modellen trainen, parameters zoals belichting en intensiteit van penseelstreken aanpassen en zelfs negatieve aanwijzingen toepassen om ongewenste elementen uit te sluiten.

Midjourney, aan de andere kant, leunt zwaar op prompt engineering. Hoewel het enige aanpassingsmogelijkheden biedt (zoals hoogte-breedteverhoudingen, styleringsniveaus), kunnen gebruikers modellen niet fijn afstellen zoals ze dat kunnen met Leonardo AI.

winnaar: Leonardo AI, met zijn geavanceerde aangepaste tools, voorgetrainde modellen en nauwkeurig afgestelde bedieningselementen

✨ Het beste voor:

Leonardo AI : Professionele ontwerpers, branding teams en productontwikkelaars die voorspelbare, nauwkeurige output nodig hebben

Midjourney: Digitale kunstenaars, illustratoren en concept makers die houden van organische, onverwachte resultaten

Functie #2: Gebruiksgemak en toegankelijkheid

Leonardo AI biedt een webgebaseerde interface met een intuïtief dashboard, waardoor het gemakkelijk is voor beginners om beelden te genereren zonder voorafgaande ervaring. Alle bedieningselementen zijn duidelijk gelabeld en gebruikers kunnen afbeeldingen verfijnen met schuifknoppen en dropdowns.

Midjourney biedt nu ook een webgebaseerde interface, en gaat daarmee verder dan de eerdere installatie die alleen uit Discord bestond. Hoewel de Discord gemeenschap nog steeds bestaat voor degenen die genieten van het sociale aspect, is de nieuwe webervaring bedoeld voor gebruikers die de voorkeur geven aan een schonere, meer visuele workflow - zonder chatten commando's.

winnaar: Leonardo AI heeft een lichte voorsprong voor zijn beginnersvriendelijke layout en eenvoudige beeldbesturing

✨ Beste voor:

Leonardo AI: Beginners, bedrijven en iedereen die de voorkeur geeft aan een eenvoudige, gestructureerde interface

Midjourney: Kunstenaars, visuele denkers en gebruikers die zowel privé tools voor het aanmaken willen als toegang tot een actieve creatieve gemeenschap

Functie #3: Kunststijl en uitvoerkwaliteit

Leonardo AI blinkt uit in fotorealistische en zeer gedetailleerde beelden, waardoor het geweldig is voor professionele toepassingen waar realisme belangrijk is. Midjourney heeft een unieke schilderachtige en abstracte esthetiek en levert vaak droomachtige, surrealistische of filmische beelden.

🏆 Winnaar: Gelijkspel! Leonardo AI levert fotorealistische, zeer nauwkeurige beelden, terwijl Midjourney uitblinkt in creatieve, dromerige en stilistische kunstgeneratie

✨ Best geschikt voor:

Leonardo AI : Business, marketeers, productontwerpers en architecten die fotorealisme nodig hebben

Midjourney: Conceptkunstenaars, illustratoren en creatieven die op zoek zijn naar expressieve, artistieke of surrealistische beelden

Functie #4: Prijs en toegankelijkheid

Leonardo AI biedt een gratis tier met 150 dagelijkse tokens, waardoor het toegankelijk is voor casual gebruikers. De betaalde abonnementen gebruiken echter een op krediet gebaseerd systeem, wat kan leiden tot onvoorspelbare kosten voor intensieve gebruikers.

Midjourney vereist een betaald abonnement om toegang te krijgen tot de functies, maar biedt een eenvoudige prijsstelling met vaste GPU-uren per maand, waardoor het gemakkelijker is voor professionals om te budgetteren.

winnaar: Midjourney, met zijn eenvoudige abonnement zorgt voor voorspelbare kosten voor professionals

✨ Best geschikt voor:

Leonardo AI : Hobbyisten, occasionele gebruikers, freelancers die een gratis optie willen

Midjourney: Professionals, bureaus en makers die grote hoeveelheden AI-kunst genereren

Functie #5: Commercieel gebruik en privacy

Leonardo AI heeft een Stealth Mode, waarmee gebruikers privé beelden kunnen genereren. Dit is handig voor bedrijven of freelancers die client-gevoelig werk verwerken.

De standaard instelling van Midjourney is openbaar, wat betekent dat alle afbeeldingen zichtbaar zijn tenzij je een Pro of Megaplan hebt. De commerciële gebruiksrechten zijn echter duidelijker: bedrijven die meer dan $1M aan inkomsten maken moeten een hoger abonnement gebruiken voor volledige commerciële rechten.

Winnaar: Gelijkspel! Leonardo AI's Stealth Mode garandeert privacy, terwijl Midjourney duidelijke commerciële licentievoorwaarden biedt voor bedrijven

✨ Beste voor:

Leonardo AI : Business en freelancers die aan vertrouwelijke projecten werken

Midjourney: Creatieve professionals die vertrouwd zijn met publieke AI-gegenereerde beelden

Laatste gedachten: Wie zou wat moeten gebruiken?

Hier is een eenvoudige grafiek die het je gemakkelijker maakt om tussen de twee te kiezen:

Gebruikerstype Leonardo AI Midjourney Beginners eenvoudige gebruikersinterface webgebaseerde interface beschikbaar Professionele ontwerpers aangepaste modeltraining minder controle kunstenaars en illustratoren realisme & precisie dromerig & experimenteel Bedrijven & Marketeers merkconsistentie & privacy alle afbeeldingen zijn openbaar, tenzij op high-tier abonnementen Casual AI-enthousiastelingen free tier beschikbaar betaald abonnement vereist

Leonardo AI vs. Midjourney op Reddit

Reddit is een geweldige plek om te peilen wat mensen echt denken over AI-kunsttools. In het geval van Leonardo AI vs Midjourney, krijgt Leonardo AI veel lof voor zijn intuïtieve UI.

Daarnaast worden de ingebouwde modellen en flexibiliteit van Leonardo AI geprezen-vooral voor degenen die niet willen werken met installaties van derden zoals Stable Diffusion. Veel gebruikers genieten van de mogelijkheid om beelden te verfijnen met aangepaste modellen en workflows en noemen het een solide alternatief voor creatieve experimenten.

zoals deze gebruiker opmerkte:

De voordelen van Leonardo zijn: eigen modellen die behoorlijk goed zijn in fotografische stijlen en off-device computing.

Sommigen vermelden echter dat het op krediet gebaseerde systeem en het abonnementsmodel zorgvuldige abonnementen vereisen, vooral voor frequente gebruikers.

🚩 Deze gebruiker van Reddit hield zich niet in:

Zodra je je aanmeldt, wordt je account continu belast en als je je abonnement verlaagt, vervalt het krediet van je vorige, hogere abonnement.

Midjourney, aan de andere kant, is geliefd om zijn esthetische consistentie en vermogen om gedetailleerde, filmische visuals te genereren.

een Reddit gebruiker benadrukte:

MJ krijgt consequent de hoogste ranking voor beeldkwaliteit (zowel voor realisme als artistieke beelden).

Dat gezegd hebbende, sommige Redditors hebben aangetekend dat Midjourney duurder is dan andere AI beeldgenerators op de markt.

🚩 Een Reddit bericht aantekening:

Het basis abonnement staat maar 200 afbeeldingen per maand toe, wat mij vrij laag lijkt. Als je zoals ik bent en graag experimenteert, kan deze limiet een beetje beperkend zijn.

Zoals je kunt zien, is er niet één "winnaar"; het komt erop neer welk soort werkstroom het beste bij jouw creatieve proces past.

Maak kennis met ClickUp - Het beste alternatief voor Leonardo AI vs Midjourney

Het is inmiddels duidelijk dat zowel Leonardo AI als Midjourney hun sterke en zwakke punten hebben. Als je prioriteit geeft aan privacy, verlies je aan variatie in kunststijlen. Ga je helemaal voor stijl, dan lever je misschien in op aanpassingen of betaalbaarheid. De strijd is echt.

Maar wat als je niet hoefde te kiezen? Wat als er een tool zou zijn die al deze factoren in evenwicht houdt en tegelijkertijd dienst doet als real-time ontwerpsamenwerkingssoftware? Dat is ClickUp voor jou-the everything app voor werk.

Laten we beginnen met brainstormen, de eerste stap in elk creatief project - workflows in kaart brengen, ideeën uitwisselen en het ontwerpteam op één lijn krijgen. Klinkt eenvoudig, toch? Fout.

Vaak eindigt u met een puinhoop van verspreide aantekeningen, eindeloze threads van e-mails en teamgenoten die uw visie verkeerd interpreteren. Dat is waar ClickUp Whiteboards in stappen om de rommel op te lossen.

U kunt in realtime brainstormen met uw collega's en gesprekken verbinden met acties met ClickUp Whiteboards

✅ Real-time samenwerking: Werk samen vanaf elke locatie, brainstorm visueel en deel feedback on the fly ✅ Schets ideeën: Maak ruwe schetsen, moodboards en concept maps en breng deze in kaart in Taken Ingebouwde AI-beeldgeneratie: Gebruik ClickUp Brain om uw ideeën onmiddellijk tot leven te brengen

Studies tonen aan dat visuals het begrip met 400% verbeteren. Daarom werkt ClickUp: je kunt alles op één plek visualiseren.

Als je het hebt over collega's die je visie verkeerd begrijpen, dan voel je dit het meest als je een concept uitlegt aan je grafisch ontwerper. Ze weten gewoon niet wat je precies in je hoofd hebt.

Dus, in plaats van lange beschrijvingen te typen of een eindeloos spelletje "raad eens wat ik bedoel" te spelen, laat ClickUp Brain het werk doen.

Gebruik ClickUp Brain om afbeeldingen te creëren met behulp van AI direct in Whiteboards

voorbeeld: Stel, je bent een marketingmanager die een productlancering voorbereidt en je hebt een overtuigend visueel concept nodig voor je campagne. In plaats van te wachten tot ontwerpers uw vage beschrijvingen interpreteren, gebruikt u ClickUp Brain om onmiddellijk door ClickUp AI aangedreven beelden te genereren die overeenkomen met uw visie - rechtstreeks binnen ClickUp Whiteboards. U werkt in realtime samen met uw team, verfijnt de beelden met directe AI-tweaks en zet het uiteindelijke concept om in uitvoerbare Taken.

In feite hoeft u niet vanaf nul te beginnen. ClickUp biedt meer dan 1000 kant-en-klare sjablonen, waaronder ClickUp's nieuwe Whiteboard sjabloon, dat u de perfecte mix van structuur en flexibiliteit biedt om uw creatieve proces te organiseren.

Ten slotte houdt creativiteit niet op bij het bedenken van ideeën - het moet ook worden uitgevoerd. ClickUp Whiteboards verbindt je ideeën direct met je workflows via ClickUp for Design Teams.

Afdelingsoverschrijdende ontwerpprojecten lijden vaak onder desorganisatie en frustratie als gevolg van gefragmenteerde verzoeken en feedback. ClickUp's Design Solution maakt een einde aan deze chaos door een gecentraliseerde hub te bieden voor uw volledige ontwerpworkflow.

Hier lees je hoe:

Gentraliseerd beheer van aanvragen: Organiseer alle inkomende ontwerpaanvragen op één plaats via Organiseer alle inkomende ontwerpaanvragen op één plaats via ClickUp-taaken , zodat er niets verloren gaat

AI-aangedreven ontwerptools: Genereer onmiddellijk user journeys, persona's en ontwerpdocumenten met ClickUp Brain

Gestroomlijnde feedback en goedkeuringen: Annoteer ontwerpen, registreer feedback via Annoteer ontwerpen, registreer feedback via ClickUp Clips , sluit Figma en InVision bestanden in en bespoedig handtekeningen

Naadloze integraties: Integreer met meer dan 1000 tools (Slack, Miro, Figma, Google Suite en meer) en vereenvoudig je ontwerpworkflow

Taakstatus en toewijzing: Bekijk de status van elke ontwerptaak en wijs gemakkelijk hoofdontwerpers toe.

Gecentraliseerde communicatie: Gebruik Taak opmerkingen en Gebruik Taak opmerkingen en ClickUp-taak om te overleggen en te delegeren, het elimineren van e-mail heen-en-weer

Leonardo en Midjourney doen kunst-ClickUp doet alles

Leonardo AI en Midjourney zijn geweldig voor het creëren van verbluffende AI-gegenereerde beelden - maar wat gebeurt er daarna? Brainstormen, verfijnen, abonnementen maken, samenwerken en ideeën daadwerkelijk uitvoeren? Dat is waar ClickUp het voortouw neemt.

Process Manager Jayson Ermac van B2B-marketingplatform AI bees vat het samen:

ClickUp heeft tools om je proces, doelen, enz. te visualiseren. Het is het toppunt van samenwerken en het is op dat gebied steeds beter geworden, vooral met de toevoeging van de Whiteboard weergave.

Van whiteboards die ideeën tot leven brengen tot ClickUp Brain voor direct door AI gegenereerde afbeeldingen en Taak-automatisering die alles bijhoudt - ClickUp zet creativiteit om in actie zonder heen-en-weergeloop. Plus, met realtime samenwerking en meer dan 1000 sjablonen, krijgt u structuur zonder chaos.

Meld je nu aan op ClickUp en ervaar het beste projectmanagement met AI.