13 Beste Mighty Networks alternatieven in 2025

Geweldige gemeenschappen bestaan niet alleen - ze bruisen van energie, brengen gesprekken op gang en groeien vaak uit tot iets dat groter is dan iemand had gedacht.

Community building-platforms zijn katalysatoren voor al deze effecten. Maar soms voegen zulke platforms wrijving toe aan het proces, dwingen ze je tot starre structuren en laten ze je werken rond hun beperkingen.

De beste platforms voor het opbouwen van een community voelen natuurlijk en intuïtief aan, als een extensie van je visie. Mighty Networks wilde dat zijn door makers, opvoeders en ondernemers de ruimte te geven om te bouwen, te binden en te verkopen onder hun eigen voorwaarden. En voor velen is dat gelukt.

Maar geen enkele tool is one-size-fits-all. Misschien heb je meer flexibiliteit, betere samenwerking of iets dat met je meegroeit nodig. Het goede nieuws? Je hebt opties.

Hier zijn 13 Mighty Networks alternatieven om je te helpen het juiste online community platform te vinden.

Waarom kiezen voor Mighty Networks alternatieven

Mighty Networks is een goede keuze voor het opbouwen van een community, maar afhankelijk van je doelen biedt een alternatief wellicht functies die beter aansluiten bij je behoeften.

Hier zijn enkele goede redenen voor de meeste mensen om over te stappen:

Slimmere AI-mogelijkheden : Sommige platforms gaan verder met AI-hulpmiddelen zoals geautomatiseerde moderatie, aanbevelingen voor content en inzichten in betrokkenheid

Meer maatwerk : Bepaalde alternatieven geven je meer controle over branding, layout en toegang voor leden, zodat je het platform kunt vormen naar jouw visie

Sterkere integraties : Als je afhankelijk bent van CRM's, e-mailmarketingtools of analytics, bieden sommige communityplatforms diepere integraties

Schaalbaarheid zonder limieten : Moet je groeien? Sommige opties kunnen duizenden of zelfs miljoenen leden aan met communicatiemiddelen op enterprise-niveau

Gespecialiseerde functies : Of je nu op zoek bent naar hosting van gebeurtenissen, monetarisatietools, leerbeheer of ledenmappen, veel Mighty Networks alternatieven hebben deze ingebouwd

Slimmere prijzen: Van gratis abonnementen tot pay-as-you-go-modellen, sommige platforms maken kostenbeheer eenvoudiger

Het juiste alles-in-één platform moet werken voor jou en je community - niet andersom.

💡Pro Tip: Voordat je een platform toewijst, kun je het beste eerst lid worden van een bestaande community. Door het als lid te ervaren, krijg je inzicht in de sterke punten, limieten en dynamiek van de betrokkenheid. Dit zijn waardevolle lessen voor het vinden van je eigen stam op het internet.

13 Beste Mighty Networks alternatieven

Nu je weet waar je op moet letten, volgt hier een lijst met de 13 beste Mighty Networks alternatieven om een gemakkelijk toegankelijke online community op te bouwen:

Een community betrokken houden is één ding, maar deze georganiseerd en soepel draaiend houden is iets anders. Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken!

ClickUp is meer dan alleen een community platform - het is de alles app voor werk. Het is jouw centrale hub voor het beheren van discussies, het vereenvoudigen van workflows en het beheren en bijhouden van projecten of taken - alles op één plek.

ClickUp gratis gebruiken Verbind gesprekken met Taken en houd de context gecentraliseerd met ClickUp-taak

In tegenstelling tot traditionele messaging apps die discussies scheiden van actie, zorgt ClickUp Chat ervoor dat elk gesprek gekoppeld is aan het onderwerp dat er toe doet. Berichten kunnen met één klik direct Taken worden, waardoor de doelen van je doelgerichte groep gestructureerd blijven.

Zorg ervoor dat je gesprekken en actie-items op dezelfde plek blijven, zonder van app te wisselen.

Laat ClickUp Brain 'AI-assistentie binnen chats threads samenvatten, reacties voorstellen en automatisch items aanmaken zodat je groep nooit iets mist. Elke discussie blijft verbonden met relevante Taken en documenten, voor een volledige context.

📮 ClickUp Insight: Bijna 20% van onze respondenten verstuurt dagelijks meer dan 50 chatberichten. Dit hoge volume kan duiden op een team dat voortdurend in de weer is met snelle uitwisselingen - geweldig voor de snelheid, maar ook rijp voor communicatie-overbelasting. Met de geïntegreerde samenwerkingstools van ClickUp, zoals ClickUp-taak, worden je gesprekken altijd gekoppeld aan de juiste taken, wat de zichtbaarheid verbetert en de behoefte aan onnodige follow-ups vermindert.

Met ClickUp-werkruimtes kun je een ruimte bouwen die past bij de unieke behoeften van je team, of je nu projecten beheert, campagnes bijhoudt of werk voor clients organiseert. Met aangepaste statussen, 15+ ClickUp weergaven en fijnmazige toestemmingen helpt Spaces je om gestructureerd te werken zonder onnodige rommel.

Houd je teams en projecten georganiseerd met ClickUp Spaces

Je kunt ruimtes ook privé houden of delen met specifieke teams, zodat de juiste mensen binnen handbereik toegang hebben tot de juiste informatie. ClickUp zorgt voor een veilige toegangscontrole door communitymanagers in staat te stellen granulaire toestemmingen in te stellen voor elke gebruiker.

Of je nu gevoelige discussies wilt beperken, de weergave van content wilt limieten of op rollen gebaseerde toegang wilt toewijzen, met ClickUp's toestemmingen voor alleen bekijken, becommentariëren, bewerken en volledige toegang kun je bepalen wie de content van een community kan zien, ermee kan interageren en deze kan wijzigen.

Stel dat je een community wilt opbouwen voor je online welvaartscursussen. Met ClickUp for Marketing Teams kun je een ruimte en chatten toewijzen aan je ingeschreven studenten en een privé ruimte voor je collega's. Wijs huiswerktaken toe aan de cursisten en werkgerelateerde taken aan uw collega's en zorg ervoor dat alles soepel verloopt vanaf één enkel tabblad.

Abonneer en volg marketing- en engagementinspanningen op één plek met ClickUp voor marketingteams

Weet je niet zeker waar je moet beginnen? ClickUp biedt kant-en-klare sjablonen voor community-, sociale media- en communicatieplanning die complexe workflows vereenvoudigen.

Het ClickUp Community Management Sjabloon is ontworpen om je te helpen bij het bouwen en organiseren van een online community platform met een gebruiksvriendelijke interface.

Ontvang gratis sjabloon Stroomlijn je communitybeheertaken met het ClickUp Community Management Sjabloon

Of je nu een forum modereert, een strategie voor merkcommunicatie ontwikkelt of een sociale groep onderhoudt, dit sjabloon helpt je om discussies te stroomlijnen, verantwoordelijkheden toe te wijzen en alles soepel te laten verlopen.

Geavanceerde functies zoals gebeurtenisbeheer, automatisering van werkstromen en integraties met platforms zoals HubSpot en Slack zorgen voor een naadloze uitvoering, waardoor knelpunten worden voorkomen en marketinginitiatieven op schema blijven.

ClickUp beste functies

Toon je ClickUp vaardigheden en maak verbinding met gelijkgestemde leden in de ClickUp Community

Brainstorm, plan en voer naadloos uit met ClickUp Docs en ClickUp Whiteboards

Genereer ideeën, vat discussies samen en automatiseer taken met ClickUp Brain

Houd betrokkenheid, marketingprestaties en teamactiviteiten bij met ClickUp Dashboards

ClickUp limieten

Voor sommige gebruikers kan het lastig zijn om te leren omgaan met ClickUp vanwege de grote verscheidenheid aan functies

ClickUp prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (10.000+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat gebruikers over ClickUp zeggen

ClickUp biedt iets voor elk type persoon. Of je nu houdt van lijsten, Gantt grafieken, aantekeningen, noem maar op, het is er. Bovendien is het zo veelzijdig dat ik het in elk aspect van mijn leven gebruik, van werk tot boodschappenlijstjes, samenwerking met de gemeenschap en het huishouden. Ik vind het geweldig hoe geïntegreerd het is!

2. Slack (het beste voor realtime communicatie en samenwerkingscommunity's)

via Slack

In tegenstelling tot traditionele communityplatforms is Slack gemaakt voor directe samenwerking. Met live spraak- en videogesprekken, naadloze app-integraties en door vrijwilligers geleide communityhoofdstukken bevordert het dynamische, interactieve verbindingen.

Of je nu op zoek bent naar marketinggerelateerde Slack-community's om te netwerken met collega-marketeers of ontwikkelaarscommunity's om de nieuwste technische trends te begrijpen, Slack heeft de ruimte voor jou.

Het enige nadeel? Je kunt geen coöperatieve communityprojecten beheren naast communicatie (in tegenstelling tot alternatieven zoals ClickUp!).

De beste functies van Slack

Organiseer gesprekken op onderwerp, project of rente voor gestructureerde, doorzoekbare gesprekken

Ga de dialoog aan met realtime video/video chatten en async updates voor meer gemak

Word lid van Slack-groepen of maak er zelf een aan om kennis te delen en je netwerk te laten groeien

Slack limieten

Het gratis abonnement bewaart slechts 90 dagen aan berichten, waardoor langetermijnreferenties gelimiteerd zijn

Het eerste ontwerp voor chatten is niet ideaal voor gestructureerde discussies met een lang formulier

Slack prijzen

Gratis

Pro : $8. 75/gebruiker per maand

Business+ : $15/gebruiker per maand

Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Beoordeling en beoordelingen voor Slack

G2 : 4. 5/5 (33.500+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 7/5 (23.500+ beoordelingen)

👀 Wist je dat? Meer dan twee derde (65%) van de gebruikers van sociale media voelt zich meer vertrouwd met het online gebruik van community-gerichte sociale apps zoals Discord of Twitch dan met traditionele platforms zoals Instagram en Twitter.

Ook lezen: Beste Slack concurrenten

4. Discord (het beste voor gamers en live communitybetrokkenheid)

via Discord

In de war tussen Slack en Discord voor het hosten van je community? Het Slack vs. Discord debat komt neer op gestructureerde samenwerking versus real-time immersie. Beide bieden persistente chatten en community ruimtes, maar Discord onderscheidt zich met always-on spraakkanalen, naadloze live streaming en dynamische interactie.

Of je nu een hub voor games, een leergroep of een professioneel netwerk bouwt, Discord creëert een meer interactieve, community-gedreven ervaring dan Slack's tekst-eerst aanpak die leden betrokken houdt.

Discord beste functies

Neem deel aan gesprekken en verlaat ze op elk moment met de spraakkanalen van Discord

Live-stream games, presentaties of video's in hoge kwaliteit met minimale vertraging

Stel toegangsniveaus in voor moderators, leden en nieuwkomers voor een beter communitybeheer

Discord beperkingen

Het op chatten gebaseerde format van Discord maakt het moeilijker om lange content te organiseren

Discord prijzen

Gratis

Nitro Classic: $4. 99/maand

Nitro: $9.99/maand

Discord beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Hoofdstukra: 4. 7/5 (470+ beoordelingen)

Ook lezen: Discord Hacks: Vergroot de betrokkenheid van je community buiten het gamen om

4. Facebook Groepen (het beste voor een groot publieksbereik en organische gemeenschapsvorming)

via Facebook Groepen

Facebook Groepen maken het bouwen en laten groeien van online communities eenvoudig binnen 's werelds grootste sociale netwerk.

In tegenstelling tot andere platforms en berichtenapps met beperkingen, zoals de maximale groepsgrootte van 1.024 leden bij WhatsApp, ondersteunen Facebook Groepen onbeperkte leden, waardoor ze een schaalbare keuze zijn voor merken, makers en bedrijven.

Met ingebouwde ontdekkingstools, engagementtools en inzichten van beheerders helpen ze zinvolle discussies te bevorderen en gelijkgestemden met elkaar te verbinden.

De beste functies van Facebook Groepen

Maak gebruik van de enorme gebruikersbasis van Facebook om je community organisch te laten groeien

Deel video's, afbeeldingen en berichten, met deelnamemogelijkheden via advertenties of abonnementen

Bepaal de zichtbaarheid met exclusieve ruimtes voor leden of openbare groepen voor een bredere betrokkenheid

Facebook Groepen limieten

Het algoritme van Facebook controleert de zichtbaarheid van berichten, waardoor bereik en betrokkenheid kunnen limieten

Prijzen Facebook Groepen

Free Forever

Beoordelingen en recensies van Facebook Groepen

G2: 4. 3/5 (650+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

👀 Wist je dat? Elke maand maken ongeveer 1,8 miljard mensen gebruik van Facebook-groepen!

5. Discourse (het beste voor open-source forumgebaseerde gemeenschapsdiscussies)

via Discours

Veel communitybouwers beginnen met Facebook Groups of andere WhatsApp-alternatieven, maar als hun community groter wordt, hebben ze een meer gestructureerd engagementtool nodig. Maak kennis met Discourse.

Discourse is ontworpen voor zinvolle discussies en het gezamenlijk delen van kennis en gaat verder dan chatten door het organiseren van gesprekken met categorieën, vertrouwensniveaus en AI-ondersteunde moderatie.

Het is voor velen de eerste keuze voor forums, productcommunity's en kennishubs.

Discourse beste functies

Structureer discussies met onderwerpen en subonderwerpen voor eenvoudige navigatie

Beloon betrokkenheid door meer privileges toe te kennen aan actieve leden met een goede reputatie

Handhaaf een respectvolle omgeving met ingebouwde tools voor contentbeheer

Discourse beperkingen

Gericht op asynchrone discussies, zonder ingebouwde live chat of streaming

Discourse prijzen

Starter : $20/maand

Standaard : $100/maand

Business : $500/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies over Discourse

G2: 4. 0/5 (60+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat gebruikers over Discourse zeggen

Discourse is heel gemakkelijk te gebruiken en zeer gebruiksvriendelijk. Wat ik er het leukst aan vind, zijn de batches en awards die kunnen worden toegekend aan top bijdragers.

6. Circle (het beste voor het bouwen van op maat gemaakte, privé gemeenschapsruimtes)

via Circle

Wat als je communitysoftware meer was dan alleen een chatroom?

Circle combineert discussies, live gebeurtenissen en cursussen in één gestroomlijnd platform - geen gegoochel meer met verschillende tools. Circle is ontwikkeld voor makers en merken en biedt boeiende, interactieve ruimtes waar leden echt met elkaar in verbinding kunnen staan.

De beste functies van Circle

Structureer gesprekken per onderwerp voor gerichte, toegankelijke gesprekken

Bouw cursussen met multimedia, quizzen en druppelschema's om leden te onderwijzen

Pas het uiterlijk van het platform aan je merk aan voor een samenhangende ervaring

Circle beperkingen

Geavanceerde functies zoals automatisering en analyses zijn beperkt tot de hogere abonnementen

Circle prijzen

Professioneel : $89/maand

Business : $199/maand

Enterprise : $360/maand

Plus Branded App: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Circle

G2: 4. 8/5 (70+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 8/5 (40+ beoordelingen)

💡 Pro Tip: 64% van de mensen voelt zich verbonden met anderen die dezelfde content leuk vinden, zelfs als ze elkaar nog nooit hebben ontmoet. Versterk dit gevoel van verbondenheid door het gemakkelijker te maken voor gebruikers om gelijkgestemden te vinden en met hen in contact te komen. Stimuleer verbindingen door middel van interactieve discussies, live gebeurtenissen en community-uitdagingen. Hoe sterker de gemeenschap, hoe meer betrokken en loyaal uw gebruikers zullen zijn.

7. Kajabi Communities (het beste voor makers die cursussen integreren met de community)

via Kajabi Gemeenschappen

Kennis is macht, maar een community maakt er impact van. Kajabi begon als een online cursusplatform dat makers hielp hun expertise om te zetten in digitale producten. Vandaag de dag gaat Kajabi Communities nog een stap verder en biedt het een volledig geïntegreerde ruimte waar leden samen kunnen leren, verbinding kunnen maken en kunnen groeien.

Met ingebouwde cursussen, coachingprogramma's, live gebeurtenissen en tools om geld te verdienen, is het ontworpen om een passief publiek om te zetten in betrokken, betalende leden.

De beste functies van Kajabi Communities

Combineer communitybetrokkenheid met gestructureerde leerervaringen

Host live vragen en antwoorden, coachingsessies en gebeurtenissen voor groepscommunicatie zonder tools van derden

Houd leden betrokken met het bijhouden van mijlpalen, herinneringen en interactieve uitdagingen

Kajabi Gemeenschappen limieten

Alleen de duurdere abonnementen ontsluiten geavanceerde automatisering, analyses en aanpassingen

Kajabi Communities prijzen

Kickstarter : $89/maand

Basis : $149/maand

Groei : $199/maand

Pro: $399/maand

Kajabi Communities beoordelingen en recensies

G2: 4. 3/5 (80+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 4/5 (210+ beoordelingen)

Wat gebruikers over Kajabi zeggen

Kajabi stelt ons in staat om onze landingspagina's voor marketing te integreren, drip e-mails voor marketing, content te pushen en te monitoren naar clients, en de toegang voor clients te beheren.

leuk weetje: De middeleeuwse gilden in Europa behoorden tot de vroegste formaties van professionele gemeenschappen. Ambachtslieden en kooplieden vormden deze gilden om hun vak te reguleren, kwaliteitsnormen te handhaven en leden te ondersteunen - een bewijs van de blijvende kracht van samenwerking binnen een gemeenschap.

8. Patreon (het beste voor makers die op zoek zijn naar platforms met abonnementsopties)

via Patreon

Patreon is een lidmaatschapsplatform dat makers de controle geeft over betrokkenheid en geld verdienen. Vergeet het najagen van likes en advertentie-inkomsten - bouw exclusieve communities waar fans zich abonneren op bonuscontent, directe interacties en premium ervaringen.

De beste functies van Patreon

Deel content zonder algoritmebeperkingen om je publiek direct te bereiken

Bied exclusieve video's, podcasts en posts aan om abonnees te belonen

Stel gedifferentieerde prijzen in met unieke voordelen voor verschillende publiekssegmenten

Verdien terugkerende inkomsten via abonnementen, tips en exclusieve verkopen

Patreon limieten

Hoewel Patreon flexibeler is dan sommige platforms, hanteert het richtlijnen die bepaalde soorten content limieten

Patreon prijzen

Free voor onbetaalde communities

Pro : 8% van inkomsten verdiend op Patreon

Premium: 12% van inkomsten verdiend op Patreon

Patreon beoordelingen en recensies

G2 : 4. 1/5 (60+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 5/5 (20+ beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over Patreon

De voordelen van Patreon zijn dat het bekend is en dat ik in een paar seconden tekst of afbeeldingen kan uploaden. Ik ben gezegend met een aantal Patrons. Wat een concurrenten>. Hoe dun kan ik, een multimedia-artiest en auteur, mezelf verspreiden? Ik run mijn hele onderneming

👀 Wist je dat? 66% van de consumenten zegt dat online communities aankoopbeslissingen beïnvloeden en vorm geven aan welke producten en merken ze ondersteunen. Maar voor makers is het niet altijd gemakkelijk om hun passie om te zetten in inkomsten, vooral op platforms waar algoritmes bepalen wie hun content te zien krijgt.

9. Bettermode (het beste voor het op maat en flexibel aanmaken van een community)

via Bettermode

Niet alle communities zijn hetzelfde, dus waarom zou je genoegen nemen met een one-size-fits-all platform?

Bettermode geeft je voltooide controle over het uiterlijk, de functie en de betrokkenheid van je community. Of je nu een privé ruimte voor leden nodig hebt, een openbaar forum om gesprekken te voeren of een hybride model met exclusieve content, Bettermode past zich aan jouw visie aan - zodat je een community kunt bouwen op jouw voorwaarden.

De beste functies van Bettermode

Host je community op een aangepast domein voor een samenhangende merkervaring

Laat leden inloggen met bestaande sociale of app inloggegevens voor eenvoudige toegang

Bouw en pas moeiteloos community ruimtes aan met een no-code drag-and-drop editor

Bettermode limieten

Ondanks de flexibiliteit kan de afhankelijkheid van het platform van vooraf ontworpen sjablonen de unieke ontwerpkeuzes beperken

Beperkte realtime interactie door het ontbreken van ingebouwde functies voor spraak, video of live chat

Bettermode prijzen

Starter: Gratis

Pro: $ 59/maand

Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Bettermode beoordelingen en beoordelingen

G2 : 4. 6/5 (100+ beoordelingen)

Capterra: 4. 8/5 (90+ beoordelingen)

Wat gebruikers over Bettermode zeggen

Handige sjablonen om mee te beginnen en daarna heel gemakkelijk zelf aan te passen en te maken. Een aantal makkelijk te volgen artikelen en video's om ons te helpen het meeste uit Bettermode te halen, en ja natuurlijk hebben ze een community platform om te netwerken met anderen die op Bettermode bouwen.

10. Thinkific (het beste voor docenten die online cursussen maken en verkopen)

via Thinkific

Thinkific is een community-gestuurd leerplatform dat is ontwikkeld voor docenten, makers van cursussen en bedrijven die betrokkenheid willen combineren met gestructureerd leren.

Het creëert interactieve ruimtes waar studenten vragen kunnen stellen, kunnen deelnemen aan discussies en live gebeurtenissen kunnen bijwonen, terwijl ze naadloos kunnen navigeren tussen cursussen en functies van de community.

Thinkific beste functies

Host vragen en antwoorden, coachingsessies en interactieve lessen voor real-time betrokkenheid

Maak op elk moment verbinding met leden van de community via push notificaties en een speciale mobiele app

Houd betrokkenheidstrends, top bijdragers en actieve leden bij om deelname en retentie te stimuleren

Thinkific limieten

Ideaal voor educatieve en coachingsgerichte communities, maar minder geschikt voor algemene netwerken of sociale betrokkenheid

Thinkific prijzen

Basis : $49/maand

Start : $99/maand

Groei: $199/maand

Beoordelingen en recensies van Thinkific

G2: 4. 5/5 (250+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 4/5 (180+ beoordelingen)

wist je dat? Volgens McKinsey & Company zien merken die het vliegwiel van de community activeren hun posts - of ze nu van het merk zelf of van consumenten komen - minstens twee keer per jaar viraal gaan.

11. Podia (het beste voor makers die digitale producten verkopen)

via Podia

Levendige online gemeenschappen gaan verder dan eenvoudige gesprekken - ze gaan over het opbouwen van betekenisvolle ervaringen waardoor leden blijven terugkomen. Toch zitten veel makers vast op platforms die de voorkeur geven aan engagement boven eigendom, waardoor ze overgeleverd zijn aan algoritme-gedreven feeds.

Podia draait het script om en geeft makers gratis de volledige controle over hun community, content en inkomsten op één plek.

Podia beste functies

Stuur gerichte e-mails naar je community zonder afhankelijk te zijn van tools van derden

Bouw een volledig functionele website met verkooppagina's en blog content

Verkoop cursussen, lidmaatschappen en communities samen als één pakket

Podia beperkingen

Voornamelijk ontworpen voor verkoop in plaats van het creëren van diepe, discussiegedreven betrokkenheid

Podia prijzen

Mover : Vanaf $39/maand

Shaker : $89/maand

Podia E-mail: Gratis bij beide abonnementen

Podia beoordelingen en recensies

G2 : 4. 6/5 (20+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 6/5 (110+ beoordelingen)

Ook lezen: Best Free Social Media Templates for Posts, Campaigns, & Content

12. Hivebrite (het beste voor professionele en privécommunity's)

via Hivebrite

Niet alle communities zijn bedoeld voor het grote publiek. Sommige communities zijn bedoeld voor professionals, alumni en privé netwerken die gedijen bij exclusiviteit, structuur en doelgerichte betrokkenheid.

Hivebrite biedt de infrastructuur voor netwerken, gebeurtenissen, mentorschap en fondsenwerving binnen sterk georganiseerde groepen. Of het nu gaat om een vereniging, een bedrijfsnetwerk of een lidmaatschap op uitnodiging, Hivebrite biedt de controle, aanpassing en veiligheid die nodig zijn om je community betrokken en waardevol te houden.

De beste functies van Hivebrite

Organiseer leden in privégroepen, industrieclusters of alumninetwerken met aangepaste toegangscontrole

Ingebouwde donatie- en sponsortools maken directe fondsenwerving voor de community mogelijk

Gedetailleerde profielen, doorzoekbare mappen en mentorschapsprogramma's bevorderen professionele verbindingen

Hivebrite limieten

Er is geen ingebouwde instant zakelijke messaging of live chat

Discussies vertrouwen alleen op forumachtige interacties

Hivebrite prijzen

Verbinding : Aangepaste prijzen

Schaal : Aangepaste prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Hivebrite beoordelingen en recensies

G2 : 4. 4/5 (140+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 4/5 (60+ beoordelingen)

Wat gebruikers over Hivebrite zeggen

Krachtig en veelzijdig platform: Hivebrite biedt een uitgebreid pakket functies voor verschillende communitybehoeften. Van forums en groepen tot gebeurtenissen en het delen van content, het biedt alle tools die we nodig hebben om betrokkenheid en verbinding te stimuleren

via Onderwijs

EducateMe is ontwikkeld voor docenten, coaches en instellingen die interactieve leergemeenschappen willen creëren met live sessies, gestructureerde discussies en samenwerking tussen studenten.

In tegenstelling tot algemene communityplatforms richt Mighty Networks zich op onderwijs, met virtuele klaslokalen, bijhouden van voortgang en cursusgebaseerde communities voor een meer meeslepende leerervaring.

EducateMe beste functies

Houd mijlpalen, deelname en prestaties bij om de betrokkenheid van studenten te vergroten

Stimuleer peer-to-peer leren en samenwerking door middel van gestructureerde community ruimtes

Verzonden studenten beheren, feedback geven en discussies over cursussen faciliteren

EducateMe beperkingen

Ideaal voor leergerichte communities, maar minder geschikt voor algemene sociale of professionele netwerken

EducateMe prijzen

Geavanceerd : $150/maand

Pro : $240/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

EducateMe beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Hoofdstukra: Niet genoeg beoordelingen

Een community opbouwen? Er is een slimmere manier met ClickUp

Het beste communityplatform ondersteunt jouw visie, vergroot de betrokkenheid en schaalt mee met jouw behoeften. Deze 13 alternatieven voor Mighty Networks bieden realtime samenwerking, gestructureerd leren en aangepaste opties.

Voor een oplossing die productiviteit, samenwerking en automatisering combineert om je community te laten bloeien, is ClickUp de perfecte oplossing.

