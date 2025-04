15 Gratis sjablonen voor merkaudits voor strategische merkverbetering

Een uitgebreide merkaudit is essentieel voor bedrijven die hun boodschap willen afstemmen op hun doelgroep, hun merkherkenning willen vergroten en blijvende klantenbinding willen opbouwen. Voor een effectieve merkaudit is echter een gestructureerde aanpak nodig.

Gelukkig vereenvoudigt een handig sjabloon voor een merkaudit het hele proces. Deze sjablonen maken een einde aan het giswerk en bieden een duidelijk stappenplan voor merkmanagers, marketeers en eigenaren van bedrijven om de gezondheid van hun merk te analyseren.

Als je een gedetailleerde merkaudit wilt uitvoeren voor je organisatie of clients, zijn hier de 15 beste sjablonen om je snel op weg te helpen!

šŸ§ Wist je dat? Merken met een duidelijk doel groeien twee keer zo snel als merken zonder doel.

Wat zijn merkauditsjablonen?

Je vraagt je misschien af: "Heb ik echt een uitgebreid sjabloon voor een merkaudit nodig voor mijn vereisten?" Laten we die vraag beantwoorden!

Een sjabloon voor een merkaudit is gewoon een vooraf ontworpen checklist met actiepunten die een gestructureerd kader biedt om de huidige staat van je merk te evalueren. Het dient als een routekaart en leidt je door een systematische beoordeling van verschillende aspecten van je merk, zoals:

Checklists, vragenlijsten en speciale secties voor het analyseren van de sleutel merkelementen zoals merkactiva (logo's, kleurenpaletten, lettertypen), gebruikerspersona en berichtgeving

Details over hoe je een merkstrategie (missie, visie, waarden) opbouwt voor jouw merk of het merk van een client

Merkbekendheid KPI's om de prestaties van je merk te evalueren (marktaandeel, klantentrouw, merkbekendheid), merkstem (toon, communicatiestijl)

Aanwijzingen om de uniciteit van je merk te begrijpen (hoe het merk in de markt wordt gezien in vergelijking met concurrenten) en waardepropositie (unieke voordelen die klanten krijgen aangeboden waardoor je anders bent dan een merk van een concurrent)

Hoewel elk sjabloon voor een merkaudit je door een stap-voor-stap evaluatieproces leidt, kunnen sommige sjablonen zich ook richten op intern merkbeheer, zoals bedrijfscultuur en de afstemming tussen medewerkers.

Door sjablonen voor merkaudits te gebruiken, elimineer je het giswerk en zorg je voor een grondige audit van je merk, inclusief externe en interne branding.

Pro Tip: Consistente merkrichtlijnen zijn essentieel voor interne teams en externe belanghebbenden. Dit kan de go-to gids worden voor merkupdates of het aanmaken van marketingmateriaal.

Wat maakt een goed sjabloon voor merkaudit?

Hoewel er meerdere sjablonen voor merkaudits online te vinden zijn, zou een goede optie de volgende essentiƫle functies moeten hebben:

Uitgebreide dekking : Selecteer een sjabloon voor merkaudit waarmee je alle kritieke aspecten van een merk kunt beoordelen, waaronder visuele identiteit, berichtgeving, doelgroep en marktpositionering

Gebruiksvriendelijke structuur: Ga voor een sjabloon met een duidelijk kader dat gemakkelijk te gebruiken is door elke gebruiker, inclusief duidelijke aanwijzingen, beknopt taalgebruik en een logische structuur, waardoor het auditproces soepeler verloopt

Een mix van kwalitatieve en kwantitatieve meetgegevens : Kies een sjabloon met checklists en beoordelingsschalen om bevindingen vast te leggen terwijl je ook open vragen hebt om diepere gegevens over merkperceptie te verzamelen

Aanpasbaarheid : Kies een sjabloon dat kan worden aangepast aan branchespecifieke behoeften en zakelijke doelstellingen

Samenwerking : Kies een sjabloon voor merkaudits om input van meerdere belanghebbenden mogelijk te maken, zoals marketingteams, leidinggevenden en bronnen voor feedback van klanten

Actiegericht: Een sjabloon met prioriteiten dat, naast het identificeren van hiaten, bedrijven helpt bij het maken van een stappenplan voor merkverbetering en het verfijnen van de strategie

āž”ļø Lees meer: Gratis sjablonen voor merkstrategieĆ«n

15 Beste sjablonen voor merkaudits

Nu je weet hoe je het perfecte merkauditsjabloon selecteert, hebben we een lijst samengesteld met 15 uitgebreide merkauditsjablonen, waarvan de meeste sjablonen afkomstig zijn van ClickUp, de dagelijkse app voor werk. Elk sjabloon richt zich op verschillende aspecten van merkauditing, zoals interne en externe branding, concurrentieanalyse, merkrichtlijnen, merkbeheerstrategieƫn, procesverbetering en meer.

Of je nu een marketingprofessional, een merkmanager of een eigenaar van een bedrijf bent, deze sjablonen geven je de inzichten die je nodig hebt om je merkstrategie te verfijnen en een sterke aanwezigheid op de markt te behouden. Laten we beginnen!

1. ClickUp Audit abonnement sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Beheer uw merkaudit, houd de voortgang bij en maak rapporten met het sjabloon voor het Auditplan van ClickUp

Het ClickUp Audit Plan Sjabloon is uw centrale hub voor het organiseren en beheren van het hele merkauditproces. Het gaat verder dan een eenvoudige checklist en biedt een dynamische werkruimte waarin u auditdoelstellingen kunt definiƫren, taken kunt toewijzen aan teamleden, deadlines kunt stellen, voortgang kunt bijhouden en effectief kunt communiceren.

Met dit sjabloon verdeel je de audit in beheersbare fasen, zodat elk aspect van je merk grondig wordt geanalyseerd. Het helpt teams ook om deadlines en verantwoordelijkheden bij te houden, waardoor het auditproces efficiƫnter en meer datagestuurd wordt.

Wat je er leuk aan zult vinden:

Taken eenvoudig toewijzen aan interne en externe belanghebbenden en voortgang bijhouden

Pas het sjabloon aan uw specifieke behoeften voor merkevaluatie aan

Bewaak de status van je brand audit in real-time om te zorgen dat je op tijd Voltooid bent

Maak naadloze communicatie mogelijk tussen marketingteams, merkmanagers en leidinggevenden door een gedetailleerd merkauditrapport te leveren

Ideaal voor: Business en marketingteams die op zoek zijn naar een gestructureerde aanpak voor het uitvoeren van een grondige merkaudit die zorgt voor verantwoording en efficiƫntie.

šŸ’” Pro Tip: Je merkidentiteit moet mogelijk worden bijgewerkt als trends veranderen. Maak een merkstijlgids en herzie en herzie regelmatig je merkidentiteit.

2. ClickUp Procesaudit en verbetersjabloon

Ontvang gratis sjabloon Identificeer hiaten in uw merkidentiteit en verbeter de persoonlijkheid van uw merk met het ClickUp Process Audit and Improvement sjabloon

Het ClickUp Process Audit and Improvement Template is ontworpen om bedrijven te helpen bij het evalueren en verbeteren van hun bestaande merkprocessen. Een sterk merk draait niet alleen om visuals en messaging, maar ook om de interne workflows die de merkconsistentie en -effectiviteit ondersteunen.

Dit sjabloon helpt je bij het identificeren van gebieden die verbetering behoeven met betrekking tot de positie van je merk. Door deze hiaten te analyseren en passende marketingstrategieƫn te creƫren om ze op te lossen, kun je je merk effectief beheren en het succes ervan verbeteren.

Wat je er leuk aan zult vinden:

Identificeer knelpunten en voer een succesvolle merkaudit uit met een stapsgewijze uitsplitsing en evaluatieproces om je te helpen

Gebruik aanpasbare secties om het sjabloon aan te passen aan de unieke merkprocessen van je bedrijf

Moedig meerdere leden van je team aan om inzichten en suggesties aan te dragen

Stel meetbare KPI's in om merkprocesverbeteringen na verloop van tijd bij te houden

Ideaal voor: Marketing- en merkmanagementteams die interne workflows willen verfijnen en merkgerelateerde processen willen optimaliseren voor meer consistentie en betere prestaties

Hier is wat Darya, Communications Lead bij Hypervsn te zeggen had over haar ervaring met ClickUp

ClickUp bleek een zeer flexibele oplossing te zijn die op verschillende manieren kan worden aangepast. ClickUp-taak gaf het team een duidelijk beeld van de totale tijdlijn van de productlancering en zichtbaarheid in hoe kleinere voltooide taken bijdragen aan het succes van het bedrijf.

ClickUp bleek een zeer flexibele oplossing te zijn die op verschillende manieren kan worden aangepast. ClickUp-taak gaf het team een duidelijk beeld van de totale tijdlijn van de productlancering en zichtbaarheid in hoe kleinere voltooide taken bijdragen aan het succes van het bedrijf.

3. ClickUp Intern Audit Formulier

Ontvang gratis sjabloon Verzamel waardevolle interne feedback over uw merk met het ClickUp Interne Audit Formulier sjabloon

Het ClickUp Internal Audit Formulier biedt een gestandaardiseerd format voor het verzamelen van gegevens en feedback van interne belanghebbenden over het merk. Het fungeert als een gestructureerde vragenlijst waarmee je waardevolle inzichten kunt verzamelen over merkperceptie, berichtgeving en interne merkinspanningen.

Dit sjabloon voor een merkaudit is vooral nuttig om te begrijpen hoe werknemers het merk waarnemen en ermee omgaan. Dit helpt bij het ontdekken van discrepanties tussen het beoogde merkimago en de werkelijke interne perceptie, zodat je afwijkingen kunt aanpakken en de interne merkstem kunt versterken.

Wat je er leuk aan zult vinden:

Voer een onpartijdige beoordeling uit van interne processen en herken mogelijkheden voor verbetering

Hulp bij het voorkomen van fraude en onnauwkeurigheden in de financiƫle rapportage

Zorg ervoor dat teams de merkrichtlijnen en messaging frameworks volgen met gedetailleerde compliance checklists

Laat meerdere afdelingen bijdragen aan het merkauditproces en toezicht houden op verbeteringen

Ideaal voor: Bedrijven die hun interne merkinspanningen willen beoordelen en verbeteren om consistentie tussen teams en sleutelstakeholders te garanderen.

šŸ”Ž Wist je dat? De eerste audits dateren van het oude Egypte en BabyloniĆ«, meer dan 5000 jaar geleden.

4. ClickUp Interne Audit Checklist Sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Zorg voor consistente interne branding met de ClickUp Internal Audit Checklist Template om u te helpen bij uw volgende merkproject

Een andere sjabloon om je te helpen bij het uitvoeren van een merkaudit voor je bedrijfswaarden en interne branding is de ClickUp Internal Audit Checklist Template. Zoals de naam al doet vermoeden, biedt deze auditsjabloon een uitgebreide checklist voor het evalueren van interne merkgerelateerde processen, communicatie en naleving van merkrichtlijnen.

Door deze checklist regelmatig te controleren, kun je gebieden identificeren waar medewerkers mogelijk extra training of middelen nodig hebben om het merkbeleid beter te begrijpen en te implementeren. Het zorgt er ook voor dat alle aspecten van interne branding worden beoordeeld, van het naleven van de merkstem en messaging tot het consistente gebruik van merkactiva.

Wat je er leuk aan zult vinden:

Genereer een uitgebreid auditspoor voor interne en externe beoordelingen

Proactief risico's en verbetermogelijkheden opsporen om grote problemen te voorkomen

Voltooide taken en openstaande items in realtime bijhouden door te integreren met ClickUp-taaken

Stem het auditproces af op lopende initiatieven voor merkbeheer

Ideaal voor: Brand managers en interne auditteams die willen zorgen voor een consistente merkboodschap en waarden voor alle afdelingen en merkactiva.

5. ClickUp Documenten voor Business Audit

Ontvang gratis sjabloon Beoordeel de impact van uw merk op de algemene bedrijfsprestaties met het ClickUp Business Audit document sjabloon

Een goed georganiseerde bedrijfsaudit is essentieel om te begrijpen hoe effectief een merk presteert op de markt. Het ClickUp Business Audit document sjabloon biedt een gestructureerd kader voor een grondige evaluatie van uw bedrijf, met inbegrip van branding, activiteiten en financiƫle prestaties.

Met dit audit document kunnen bedrijven hun merkstrategie verfijnen, interne processen optimaliseren en de klantervaring verbeteren. Het biedt ook een holistische weergave van je business en hoe je merk bijdraagt aan het succes ervan, zodat je merkopbouwende inspanningen kunt verbinden met tastbare bedrijfsresultaten.

Wat je er leuk aan zult vinden:

Garandeer nauwkeurige verzameling en documentatie van alle auditgegevens

Verbeter het bijhouden van business audits door middel van tags, automatiseringen, samenwerking en checklist taken binnen een projectmanagement framework

Maak efficiƫntere en effectievere auditprocedures mogelijk

Ontwikkel aangepaste weergaven op basis van dit sjabloon, met lijsten, gantt, werklast, kalenders en andere relevante weergaven in ClickUp

Ideaal voor: Eigenaars van bedrijven, merkmanagers en consultants die een holistische beoordeling van de bedrijfs- en merkprestaties willen uitvoeren.

6. ClickUp sjabloon voor concurrentieanalyse

Ontvang gratis sjabloon Analyseer uw target markt en identificeer differentiatiemogelijkheden met het sjabloon ClickUp Concurrentieanalyse

Met de sjabloon voor ClickUp Concurrentieanalyse kunt u de merken van uw concurrenten ontleden en analyseren en hun sterke en zwakke punten en positie op de markt identificeren. Dit sjabloon voor de audit van concurrerende merken is cruciaal om inzicht te krijgen in het concurrerende landschap, inclusief marketinginitiatieven en -kanalen, merkpubliek en targetmarkten.

Door de sterke en zwakke punten van je concurrenten te begrijpen, kun je je richten op het bouwen van een merk dat unieke waarde biedt en aanslaat bij je doelgroep. Met het sjabloon kun je ook anticiperen op stappen van concurrenten en je merkstrategie proactief aanpassen om een concurrentievoordeel te behouden.

Wat je er leuk aan zult vinden:

Verbeter de klantenservice door de behoeften en voorkeuren van klanten te begrijpen

Aangepaste statussen zoals Open en Voltooid gebruiken om de voortgang van de analyse bij te houden

Optimaliseer het bijhouden van concurrentieanalyses met tagging, geneste subtaak, meerdere toegewezen personen en labels met prioriteit

Gebruik kant-en-klare secties voor het bijhouden van sterke en zwakke punten van concurrenten

Ideaal voor: Marketing- en verkoopteams, productmanagers, startups, bedrijfsstrategen, bureaus, consultants en investeerders die datagestuurde inzichten nodig hebben om concurrenten bij te houden, strategieƫn te verfijnen en marktposities te analyseren.

7. ClickUp sjabloon voor merklanceringsplan

Ontvang gratis sjabloon Plan en voer een succesvolle merklancering of rebrandingcampagne uit met het sjabloon voor het ClickUp Brand Launch Plan

Wilt u een nieuw merk of productsegment lanceren? Dan is de ClickUp Brand Launch Template iets voor jou! Dit sjabloon bevat alle essentiƫle stappen voor het uitvoeren van een merkaudit voordat u een succesvol merk lanceert.

Van het definiƫren van je target doelgroep en het ontwikkelen van je marketingmateriaal tot het definiƫren van de identiteit van je merk, het helpt je bij het organiseren van alle activiteiten die komen kijken bij een merklancering. Het biedt ook een centraal platform voor communicatie, taakbeheer en het bijhouden van de voortgang, zodat iedereen op dezelfde pagina zit en aan dezelfde doelen werkt. Deze geoptimaliseerde aanpak helpt verwarring en vertragingen voorkomen, wat leidt tot een succesvolle lancering.

Wat je er leuk aan zult vinden:

Maak een duidelijk stappenplan om het lanceringsproces te begeleiden om de voortgang van je merkenteam tijdens de lancering te bewaken en te meten

Anticipeer op potentiƫle risico's en problemen voordat ze zich voordoen met aanpasbare lijsten om elke fase van de lancering bij te houden

Aangepaste statussen implementeren zoals Geannuleerd, Voltooid, Uitgesteld, Niet gestart en Lopend voor het bijhouden van de voortgang

Toegang tot ingebouwde secties voor het definiƫren van doelstellingen, KPI's en target publiek

Ideaal voor: Teams die een nieuw merk of productlancering plannen en een gestructureerd kader nodig hebben om het auditproces te beheren, inclusief taken, tijdlijnen en marketinginspanningen voor een maximale impact.

8. ClickUp sjabloon voor merkrichtlijnen

Ontvang gratis sjabloon Bouw en onderhoud een sterke merkidentiteit met behulp van het sjabloon voor merkrichtlijnen van ClickUp

Een goed gedocumenteerde merkrichtlijn zorgt voor consistentie op alle platforms. Het sjabloon voor merkrichtlijnen van ClickUp helpt u bij het organiseren en communiceren van de belangrijkste merkelementen, zoals logo's, typografie, kleurenpaletten, tone of voice en ontwerpprincipes.

Deze sjabloon is de enige bron van waarheid voor je team, zodat je zeker weet dat elk visueel en geschreven onderdeel overeenkomt met de identiteit van je merk. Of je nu een nieuw merk lanceert of een bestaand merk versterkt, deze sjabloon zorgt voor een naadloze en samenhangende merkervaring op alle kanalen.

Wat je er leuk aan zult vinden:

Centraliseer al je merkactiva, typografie en visuele elementen op Ć©Ć©n platform

Aanpasbare secties voor merkwaarden, toon en richtlijnen voor berichtgeving

Implementeer een gebruiksvriendelijk format in je document met merkrichtlijnen zodat je teams de merkregels kunnen inzien en consistent kunnen toepassen

Controleer en houd alle wijzigingen en updates bij met flexibele toegangscontroles

Ideaal voor: Brand managers, marketingteams en creatieve professionals die een gestructureerde aanpak nodig hebben om de merkconsistentie tussen teams en kanalen te behouden.

9. ClickUp Merkboek sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Maak een uitgebreid merkboek met de ClickUp Brand Book Template. Documenteer de geschiedenis, waarden en visuele identiteit van uw merk

Het ClickUp Brand Book sjabloon is een uitgebreide gids die de essentie van uw merk beschrijft, inclusief de sterke punten, missie, visie, waarden en toon. Het helpt je bij het opstellen van een duidelijke en samenhangende merkidentiteit die de visuele identiteit, cultuur, positie, logo en andere kenmerken van je merk communiceert.

Of je nu een startup bent of een doorgewinterd merk, het sjabloon Brand Book zorgt ervoor dat je berichtgeving op alle platforms en teams op ƩƩn lijn blijft. De beste functie van dit sjabloon is dat het secties bevat om het verhaal, de visuele identiteit, de sleutelboodschappen en meer van je merk te definiƫren. Het is dus een essentieel hulpmiddel voor bedrijven die hun interne en externe merkstrategieƫn willen versterken.

Wat je er leuk aan zult vinden:

Zorg voor een consistente look en feel voor al het marketingmateriaal

Geef medewerkers en partners duidelijke richtlijnen voor merkpresentatie

Stel een eenduidige boodschap op voor alle kanalen en platforms

Verbeter het bijhouden van je merkboek met behulp van bewerking, e-mail notificaties, automatisering, AI en andere projectmanagement tools

Ideaal voor: Bedrijven die een uitgebreid merkboek willen maken dat de identiteit en boodschap van hun merk communiceert via alle kanalen.

10. ClickUp sjabloon voor merkbeheer

Ontvang gratis sjabloon Beheer alle aspecten van uw merk op Ć©Ć©n plaats met het ClickUp sjabloon voor merkbeheer

Als u een merkopfrissing doet of een merkauditrapport wilt, is de ClickUp Brand Management Template ontworpen om het lopende beheerproces van uw merk te cureren. Deze sjabloon biedt een gestandaardiseerd kader voor het bijhouden en onderhouden van merkconsistentie voor alle bedrijfsmiddelen.

Met de ingebouwde functies voor het beheer van taken maakt het sjabloon voor merkauditrapporten het gemakkelijk om inspanningen te coƶrdineren, de status van merkinitiatieven bij te houden en ervoor te zorgen dat alle teams aan dezelfde visie werken. Of je nu een gevestigd merk beheert of een nieuw merk wilt ontwikkelen, deze sjabloon is essentieel voor effectief management en het vergroten van de kracht van je merk.

Wat je er leuk aan zult vinden:

Zorg ervoor dat alle communicatie en berichtgeving in lijn is met de waarden van het merk

Taak management tools voor naadloze projectcoƶrdinatie

Gebruik aangepaste velden om kenmerken te categoriseren en toe te voegen voor het beheren van merkbeheertaken en het visualiseren van voortgang

Ingebouwde rapportage om merkprestaties en -effectiviteit te meten

Ideaal voor: Business leaders en brand managers die een gecentraliseerd hulpmiddel nodig hebben om hun eigen merkstrategie te beheren en te optimaliseren, zodat consistentie en afstemming op alle touchpoints gewaarborgd is.

šŸ’” Pro Tip: Brand management software helpt bij het centraliseren van je auditbevindingen, waardoor het bijhouden van de voortgang en het samenwerken met je team eenvoudiger wordt.

11. ClickUp Creƫer merkstijlgids sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Ontwikkel een gedetailleerde merkstijlgids met het ClickUp Create Brand Style Guide sjabloon

Als u de persoonlijkheid van uw merk wilt opwaarderen, helpt het sjabloon ClickUp Create Brand Style Guide u bij het maken van een uitgebreide stijlgids. Dit document definieert de visuele identiteit van uw merk, inclusief typografie, kleurenpalet, logogebruik, beeldstijl en andere ontwerpelementen.

Definieer duidelijk je visuele identiteit en voorkom inconsistenties om ervoor te zorgen dat alle merkgerelateerde materialen visueel op elkaar zijn afgestemd. Het resultaat is een samenhangende merkervaring voor je publiek en een grotere effectiviteit van je merk.

Wat je er leuk aan zult vinden:

Pas de persoonlijkheid van je merk aan met de mogelijkheid om specifieke stijlvoorkeuren te definiƫren

Ingebouwde gebieden voor het definiƫren van toon, stem en berichtgeving

Functies voor samenwerking voor eenvoudige toegang en updates voor teams

Gemakkelijk toegankelijk op verschillende apparaten voor probleemloze referentie

Ideaal voor: Teams en ontwerpers die de stijlgids van hun merk willen creƫren of verfijnen voor consistente communicatie en branding in alle marketingkanalen.

12. ClickUp project sjabloon voor rebranding

Ontvang gratis sjabloon Beheer uw rebranding project effectief met de ClickUp Rebranding Project Template

Wil je een nieuwe markt betreden of overweeg je om je merk Nog te doen opfrissen? Het ClickUp Rebranding Project Template biedt een gestructureerde aanpak voor het managen van een rebranding project. Het omvat alle fasen, van initieel onderzoek en strategieontwikkeling tot implementatie en communicatie.

Dit type sjabloon voor een merkaudit helpt je bij het organiseren van het complexe rebrandingproces en zorgt ervoor dat alle aspecten worden overwogen en effectief worden beheerd. Het gebruik van deze sjabloon minimaliseert het risico op fouten en zorgt voor een soepel en succesvol rebrandingproces.

Wat je er leuk aan zult vinden:

Houd de voortgang bij tijdens elke stap van je herontwerp om gemakkelijk taken en verantwoordelijkheden toe te wijzen

Gebruik aanpasbare secties voor richtlijnen voor een nieuw logo, waardepropositie, ontwerp en berichtgeving

Toegang tot samenwerkingstools voor teams om af te stemmen op merkverbeteringsinspanningen

Gebruik ingebouwde functies voor rapportage om de voortgang en effectiviteit van de rebranding bij te houden

Ideaal voor: Bedrijven die een rebranding willen ondergaan met een gestructureerde aanpak om te zorgen voor afstemming, consistentie en succesvolle uitvoering in alle teams.

šŸ“® ClickUp Insight: Context-switching heeft een geruisloze invloed op de productiviteit van je team. Uit ons onderzoek blijkt dat 42% van de onderbrekingen op het werk te wijten is aan het jongleren met platforms, het beheren van e-mails en het heen en weer springen tussen vergaderingen. Wat als u deze kostbare onderbrekingen zou kunnen elimineren? ClickUp verenigt uw werkstromen (en chatten) in Ć©Ć©n gestroomlijnd platform. Start en beheer uw taken via chatten, documenten, whiteboards en meer, terwijl AI-functies de context verbonden, doorzoekbaar en beheersbaar houden!

13. Formulier voor merkaudit door Paperform

via Paperform

Het formulier Brand Audit van Paperform is een eenvoudig maar effectief hulpmiddel voor het evalueren van de huidige prestaties van je merk en het identificeren van gebieden die voor verbetering vatbaar zijn. Dit sjabloon helpt je bij het doorlichten van de middelen, berichtgeving, doelgroep en algehele marktpositie van je merk en biedt waardevolle inzichten die kunnen helpen bij het versterken van je merkstrategie.

Met aanpasbare velden en een intuĆÆtief ontwerp kunt u met dit sjabloon de audit afstemmen op uw specifieke merkbehoeften, zodat de resultaten relevant en bruikbaar zijn voor toekomstige groei.

Wat je er leuk aan zult vinden:

Beoordeel de sterke en zwakke punten van je merk met targeted vragen en prompts

Analyseer de merkprestaties op verschillende touchpoints met speciale secties

Genereer uitgebreide rapportages met uitvoerbare aanbevelingen voor verbetering

Pas de velden van het formulier moeiteloos aan en wijzig lettertypes en kleuren

Ideaal voor: Brand managers en marketing teams die op zoek zijn naar een grondige analyse van de huidige staat van hun merk en mogelijkheden voor verbetering willen identificeren.

šŸ“š Lees ook: Hoe merkbekendheidsonderzoeken uit te voeren (vragen + sjablonen)

14. Brand Audit Checklist Sjabloon door Intramuse

via Intramuse

De Brand Audit Checklist Template van Intramuse is een bruikbaar hulpmiddel om elk aspect van je merk grondig te onderzoeken. Het helpt je om de visuele identiteit, berichtgeving, marktpositionering en algemene prestaties van je merk op een gedetailleerde, systematische manier te beoordelen.

Zorg voor consistentie op alle contactpunten van het merk en identificeer gebieden die voor verbetering vatbaar zijn. De checklist maakt het gemakkelijk om elk onderdeel van je merk te evalueren, zodat je tijdens het auditproces geen enkel aspect over het hoofd ziet.

Wat je er leuk aan zult vinden:

Evalueer de visuele identiteit van je merk, inclusief logo, kleuren en typografie

Bekijk de online aanwezigheid van je merk, inclusief website en sociale media

Begrijp de perceptie van klanten en verzamel feedback over merkervaringen

Maak ruimte voor aantekeningen en aanbevelingen op basis van de resultaten van de audit

Ideaal voor: Kleine en grote teams en eigenaren van bedrijven die een gedetailleerde, stap-voor-stap gids willen voor het uitvoeren van een uitgebreide merkaudit en het verbeteren van de merkconsistentie.

15. Koppen Merk Audit Sjabloon op Figma

via Figma

Het Heads Brand Audit Template op Figma is een visueel gedreven hulpmiddel dat is ontworpen voor teams die de voorkeur geven aan een meer interactieve en ontwerpgerichte aanpak van merkaudits. Met dit sjabloon kun je de visuele identiteit van je merk beoordelen en ervoor zorgen dat elementen zoals logo's, typografie, kleurenschema's en algemene ontwerpconsistentie in lijn zijn met je merkbelofte en -strategie.

Met dit Figma sjabloon, ideaal voor zowel ontwerpteams als marketeers, kun je de evolutie van je merk visueel bijhouden en gebieden identificeren die voor verbetering vatbaar zijn. Het is perfect voor bedrijven die op zoek zijn naar een creatieve, hands-on aanpak voor het evalueren en verbeteren van hun merkactiva.

Sleutelfuncties

Gebruik het volledig interactieve en visueel gerichte auditproces

Gebruik kant-en-klare secties voor het beoordelen van merkvisuals zoals logo's, kleuren en lettertypen

Gebruik collaboratieve ontwerptools om teamafstemming en feedback te garanderen

Visuele vergelijking van merkactiva door de tijd heen mogelijk maken

Ideaal voor: Designteams en bedrijven die hun visuele merkelementen willen verbeteren of verfijnen met een tool waarin samenwerking en design centraal staan.

šŸ’” Pro Tip: Wanneer je je brand audit hebt Voltooid, zorg er dan voor dat je actie stappen duidelijk zijn. Gebruik een marketing roadmap om je volgende stappen voor merkverbetering in kaart te brengen.

Ontgrendel het volledige potentieel van uw merk met ClickUp šŸš€

Merkaudits zijn essentieel voor bedrijven om hun strategieƫn te verfijnen, merkconsistentie te verbeteren en groei op lange termijn te garanderen. Met de juiste sjablonen kun je efficiƫnt een merkaudit uitvoeren.

Maar alleen het juiste sjabloon hebben is niet genoeg om je te helpen het perfecte merk te creƫren. Je moet je doelgroepen en hun behoeften kennen en de waarde van je merk dienovereenkomstig verfijnen. Het succesvol uitvoeren van een merkaudit vereist vaak meerdere vergaderingen, papierwerk, formulieren, heen-en-weergeloop en een rommelig proces.

Zeg maar dag tegen versnipperde documenten en onsamenhangende processen. Met ClickUp, de dagelijkse app voor werk, kun je eenvoudig een grondige merkaudit uitvoeren en je merkstrategie verbeteren. De app zit boordevol ongelooflijke functies, dus je kunt je merkstrategie vanaf nul opbouwen of er een kiezen uit onze sjabloonbibliotheek om sneller aan de slag te gaan.

Klaar om uw merk naar een hoger niveau te tillen? Ga aan de slag met ClickUp en krijg gratis toegang tot deze krachtige sjablonen!