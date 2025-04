LLM bijhouden: 7 beste hulpmiddelen voor AI-monitoring om prestaties te optimaliseren

Jarenlang stond een positie in Google garant voor zichtbaarheid. Maar nu nemen AI-zoekprogramma's zoals ChatGPT, Gemini en Perplexity het over.

In tegenstelling tot traditionele zoekmachines rangschikken deze grote taalmodellen websites niet - ze herschrijven, vatten samen en herinterpreteren content, waarbij ze vaak informatie uit verschillende bronnen mengen.

Het probleem is dat zelfs als uw site op nummer 1 staat in Google, het AI-zoekmodel deze misschien negeert.

Dat is waar LLM tools voor bijhouden van pas komen.

Met deze tools, ook wel bekend als LLM-waarnemingstools, kunnen bedrijven AI-gegenereerde verwijzingen naar hun merk bewaken, zichtbaarheid in zoekresultaten bijhouden en content optimaliseren voor AI-gestuurde zoekmachines. Deze tools helpen ook bij het identificeren van vooroordelen, feitelijke fouten of verouderde details die zich over meerdere AI-producten kunnen verspreiden.

Hier zijn zeven LLM-monitoringtools waarmee je kunt onderzoeken hoe AI-modellen merkgerelateerde informatie opslaan en verwerken.

Een LLM-tool helpt bedrijven te analyseren hoe vaak en in welke context een LLM verwijst naar een merk of product. Deze informatie kan worden gebruikt om content te verfijnen zodat deze beter wordt weergegeven in AI-gestuurde zoektools en om ervoor te zorgen dat de merkboodschap consistent blijft op verschillende platforms.

Sommige tools beoordelen ook de prestaties van toepassingen door de reactiesnelheid, nauwkeurigheid en AI-verwerkingsefficiëntie te controleren. Dit zijn de sleutelfactoren die je in overweging moet nemen bij het kiezen van een LLM-tool voor bijhouden:

AI zichtbaarheid bewaken: Kies een tool die bijhoudt hoe vaak en waar je merk of zoekwoorden verschijnen in AI-gegenereerde content. Dit is net als SEO maar dan voor AI, vaak AI Search Optimization of Generative Engine Optimization (GEO) genoemd

Profound, opgericht door James Cadwallader en Dylan Babbs, is een platform voor ondernemingen dat bijhoudt hoe grote taalmodellen zoals ChatGPT, Gemini, Bing Chat en Microsoft Copilot uw content vermelden en rangschikken.

Het analyseert de invoergegevens die deze AI-modellen verwerken om reacties te genereren en helpt bedrijven te begrijpen hoe verschillende query's, prompts, datasets en bronnen de zichtbaarheid van merken beïnvloeden. Het biedt ook functies voor compliance en veiligheid, zoals SOC 2-certificering en single sign-on om gevoelige gegevens van de onderneming te beschermen en veilige toegang te garanderen.

Inzicht in antwoorden: Houdt bij hoe vaak uw merk voorkomt in AI-gegenereerde antwoorden. Een consumentenelektronicamerk kan bijvoorbeeld bijhouden hoe vaak zijn producten worden vermeld in antwoorden voor 'beste noise-canceling hoofdtelefoon' of 'beste slimme luidsprekers. het analyseert ook de context en bronnen die deze vermeldingen beïnvloeden

📮ClickUp Insight: 88% van onze respondenten gebruikt AI voor hun persoonlijke Taken, maar meer dan 50% schrikt ervoor terug om het op het werk te gebruiken. De drie belangrijkste barrières? Gebrek aan naadloze integratie, hiaten in de kennis of zorgen over de veiligheid. Maar wat als AI is ingebouwd in uw werkruimte en al veilig is? ClickUp Brain, ClickUp's ingebouwde AI-assistent, maakt dit werkelijkheid. Het begrijpt prompts in gewone taal, lost alle drie de problemen met de toepassing van AI op en verbindt tegelijkertijd uw chatten, taken, documenten en kennis in de werkruimte. Vind antwoorden en inzichten met één klik!