10 beste sales coaching software in 2025

Een geweldig verkoopteam is gebaseerd op consistente, impactvolle coaching.

Maar laten we eerlijk zijn: met traditionele coachingmethoden vergeten verkopers wat ze hebben geleerd, hebben managers moeite om de voortgang bij te houden en veranderen dealbeoordelingen in op meningen gebaseerde discussies.

De juiste sales coaching software lost dat op. Van AI-aangedreven analyse tot gestructureerde rollenspellen, deze platforms maken coaching meetbaar, herhaalbaar en nuttig.

In deze blogpost hebben we enkele van de beste tools voor sales coaching op een rijtje gezet om van training een concurrentievoordeel te maken. 🎯

Waar moet u op letten bij sales coaching software?

Goede sales coaching draait om versterking, realtime leren en meetbare verbeteringen. De juiste software helpt vertegenwoordigers actief hun vaardigheden te verfijnen, meer deals te sluiten en langdurig succes op te bouwen.

Dit is waar u op moet letten bij het evalueren van sales coaching software. 👀

AI-gestuurde coaching: Automatiseert feedback met AI-gestuurde inzichten, waarbij sterke punten, zwakke punten en uitvoerbare stappen worden benadrukt

Realtime feedback: Biedt coaching op het moment zelf tijdens live gesprekken, e-mails of vergaderingen om vertegenwoordigers te helpen hun aanpak direct aan te passen

Gespreksintelligentie: registreert en analyseert interacties met klanten om patronen, bezwaren en succesvol gedrag te identificeren

Rollenspellen en simulaties: stelt vertegenwoordigers in staat om pitches, het omgaan met bezwaren en onderhandelingsstrategieën te oefenen in een risicovrije omgeving

Geautomatiseerde dealbeoordelingen: markeert risicovolle deals, benadrukt vermeldingen van concurrenten en biedt op gegevens gebaseerde coachingaanbevelingen

Samenwerking tussen collega's: Stelt vertegenwoordigers in staat om van elkaar te leren door middel van het delen van gesprekken, groepscoaching sessies en bibliotheken met best practices

Prestaties bijhouden: Meet de impact van coaching met analyses die de ontwikkeling van vaardigheden, het behalen van quota en de voortgang van deals bijhouden

🔍 Wist u dat? Het eerste inside sales team in de VS werd in 1957 opgericht door DialAmerica (voorheen Life Circulation Company). Het hele verkoopteam bestond uit vrouwen! Waarom? Helaas omdat ze destijds een lager loon kregen. Ze bewezen echter al snel dat hun vaardigheden veel meer waard waren.

De 10 beste sales coaching software in één oogopslage

Tool Meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen ClickUp Doelen bijhouden, samenwerking en automatisering Doelen stellen met OKR's, realtime dashboards, AI-inzichten van ClickUp Brain, samenvattingen van vergaderingen, interactieve coaching met Whiteboards Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 7 per maand per gebruiker Gong AI-gestuurde dealinzichten en bijhouden van verkopen Gespreksanalyse, benchmarking van gedrag, delen van game tapes, detectie van vaardigheidstekorten Aangepaste prijzen Salesloft Multi-channel verkoopbetrokkenheid en automatisering Gesprekken AI, Rhythm AI voor coaching van werkstromen, AI-aangedreven dealbegeleiding, benchmarking van prestaties Aangepaste prijzen Avoma Aantekeningen van vergaderingen en gespreksanalyse Realtime transcriptie, AI-callscoring, coachingplaylists, omzetinformatie $ 29–$ 99/maand per gebruiker Chorus Gespreksanalyse en coachingfeedback Transcriptie van verkoopgesprekken, bijhouden van bezwaren, automatisering van CRM, coachingfragmenten Aangepaste prijzen Mindtickle Gestructureerde verkooptraining en versterking van vaardigheden Gereedheidsindex, AI-gestuurde feedback, op rollen gebaseerde coaching, trainingssjablonen Aangepaste prijzen HubSpot Geïntegreerde CRM en begeleide verkoopcoaching AI-gestuurde verkoop, verkoopanalyses, HubSpot Academy-cursussen, bijhouden van contacten via telefoon/e-mail Vanaf $ 100/maand per gebruiker Jiminny Gespreksintelligentie en coachinginzichten Real-time call coaching, AI-gestuurde inzichten, peer coaching, geautomatiseerde CRM-updates Aangepaste prijzen Salesforce Aanpasbare verkoopcoaching Einstein Sales Coach, Trailhead-leerplatform, realtime feedback, afstemming van doelen met Work.com Vanaf $ 25/maand per gebruiker Lessonly door Seismic Rollenspel & video coaching Verkoopopleidingen, praktijkscenario's, realtime feedback, contentintegratie Aangepaste prijzen

De 10 beste sales coaching software voor goed presterende teams

We hebben een lijst samengesteld met de 10 beste sales coaching software om te integreren in uw sales tech stack, met hun functies, beperkingen, prijzen en beoordelingen, zodat u de juiste keuze voor uw team kunt maken.

Laten we aan de slag gaan! 💪

1. ClickUp (het beste voor het bijhouden van doelen, samenwerking en automatisering van werkstromen)

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, helpt u coachinginzichten om te zetten in actie met gestructureerde trainingsabonnementen, prestatiebijhouden en realtime samenwerking. Van het analyseren van feedback op telefoongesprekken tot het instellen van gepersonaliseerde doelen, het zorgt ervoor dat coaching een continu proces blijft om de verkoopgroei te stimuleren.

In combinatie met ClickUp CRM helpt het u om klantrelaties te beheren, deals te volgen en werkstromen te stroomlijnen, allemaal op één plek. De ClickUp-software voor projectmanagement voor verkoop gaat nog een stap verder en helpt verkoopteams taken te automatiseren, pijplijnen te monitoren en deals sneller te sluiten met AI-aangedreven inzichten.

Laten we eens kijken hoe het platform kan helpen.

Houd de voortgang bij met verschillende soorten targets met behulp van ClickUp Goals

ClickUp Goals biedt verkoopteams een gestructureerde manier om meetbare resultaten vast te stellen, bij te houden en te behalen. In plaats van vage prestatieverwachtingen kunnen salesmanagers en coaches duidelijke Objectives and Key Results (OKR's) definiëren om ervoor te zorgen dat elke trainingssessie leidt tot echte voortgang.

Visualiseer verkoopprestaties in één oogopslag met ClickUp Dashboards

Wilt u al uw doelen bijhouden? Ga dan naar ClickUp Dashboards.

Dashboards geven salesmanagers, coaches en bedrijven een realtime overzicht van de voortgang van hun team. Met volledig aanpasbare kaarten wordt het bouwen van een CRM-dashboard, het volgen van de voortgang van deals, het monitoren van de productiviteit van vertegenwoordigers en het analyseren van de voltooiingspercentages van trainingen een fluitje van een cent.

Personaliseer de verkooptraining voor elke verkoper met ClickUp Brain

Om coaching nog effectiever te maken, fungeert ClickUp Brain als een on-demand verkoopassistent die direct inzichten biedt, vragen beantwoordt en relevante gegevens naar voren haalt wanneer vertegenwoordigers die het meest nodig hebben.

De AI Knowledge Manager beantwoordt direct vragen uit documenten, taken en projecten, zodat managers en vertegenwoordigers snel cruciale verkoopinformatie kunnen vinden. Met AI-gestuurde schrijfhulp kunt u gepersonaliseerde feedback, trainingsmateriaal en verkoopstrategieën creëren die zijn afgestemd op de behoeften van elke vertegenwoordiger.

Bovendien registreert ClickUp AI Notetaker de belangrijkste punten uit verkoopvergaderingen en coachingsessies. Deze AI-tool voor aantekeningen van vergaderingen legt automatisch discussies vast, vat inzichten samen en markeert actiepunten, zodat elke follow-up wordt uitgevoerd.

Ontvang direct samenvattingen van vergaderingen om coachingstrategieën te verfijnen met ClickUp AI Notetaker

Beste functies van ClickUp

Documenteer en deel best practices: Centraliseer kennis, waaronder content voor sales enablement, bewezen verkoopstrategieën, scripts voor het omgaan met bezwaren en coachingrichtlijnen, in ClickUp Docs

Wijs gepersonaliseerde coachingabonnementen toe: Gebruik ClickUp-taken om individuele coachingstaken in te stellen, voortgang bij te houden en ervoor te zorgen dat vertegenwoordigers belangrijke leeractiviteiten voltooien met deadlines en herinneringen

Stimuleer realtime feedback: Geef coachingstips, bespreek call reviews en werk samen aan verkoopstrategieën in teamchats terwijl u onderweg bent met Geef coachingstips, bespreek call reviews en werk samen aan verkoopstrategieën in teamchats terwijl u onderweg bent met ClickUp Chat

Stroomlijn rollenspellen: creëer interactieve coachingscenario's, breng verkoopgesprekken in kaart en visualiseer verbeterpunten voor vertegenwoordigers met creëer interactieve coachingscenario's, breng verkoopgesprekken in kaart en visualiseer verbeterpunten voor vertegenwoordigers met ClickUp Whiteboards

Beperkingen van ClickUp

De installatie en aanpassing kunnen een steile leercurve met zich meebrengen

Prijzen ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

De flexibiliteit van ClickUp is zijn grootste kracht: dankzij de mogelijkheid om weergaven, statussen en werkstromen aan te passen, kan het worden aangepast aan vrijwel elk teamproces. Dankzij het enorme aantal functies kunnen we alles, van dagelijkse taken tot langetermijnplannen, op één plek beheren. Het is geweldig dat al ons werk gecentraliseerd is en dat de aanpasbare dashboards de rapportage duidelijk en op maat maken voor wat we nodig hebben...

De flexibiliteit van ClickUp is zijn grootste kracht: dankzij de mogelijkheid om weergaven, statussen en werkstromen aan te passen, kan het worden aangepast aan vrijwel elk teamproces. Dankzij het enorme aantal functies kunnen we alles op één plek beheren, van dagelijkse taken tot langetermijnplannen. Het is geweldig dat al ons werk gecentraliseerd is en dat de aanpasbare dashboards de rapportage duidelijk en op maat maken voor wat we nodig hebben...

📮ClickUp Insight: 21% van de respondenten wil AI gebruiken om professioneel uit te blinken door het toe te passen op vergaderingen, e-mails en projecten. Hoewel de meeste e-mailapps, projectmanagementplatforms en zelfs sales coaching software AI als functie hebben geïntegreerd, is dit mogelijk niet naadloos genoeg om werkstromen tussen tools te verenigen. ClickUp brengt daar verandering in. Als software voor sales coaching brengt het AI-gestuurde aantekeningen van vergaderingen, geautomatiseerde follow-ups en realtime prestatiebewaking samen op één plek. Salesmanagers kunnen coachinginzichten vastleggen, taken voor vaardigheidsontwikkeling toewijzen en de voortgang van vertegenwoordigers volgen, allemaal zonder te schakelen tussen apps.

2. Gong (het beste voor AI-gestuurde dealinzichten en het bijhouden van verkopen)

via Gong

Het coachen van verkoopteams hoeft geen eindeloze reeks vage feedback en intuïtieve beslissingen te zijn. Gong verandert die chaos in duidelijkheid met AI-gestuurde inzichten die precies aangeven wat werkt.

U hoeft niet langer te vertrouwen op verspreide aantekeningen en vooringenomen meningen; de software voor verkoopsamenwerking biedt u een volledige, op gegevens gebaseerde weergave van de prestaties van uw vertegenwoordigers.

Het houdt elk gesprek bij, markeert sleutelgedragingen en vergelijkt prestaties met die van topverkopers. Dit helpt salescoaches en managers om vaardigheidstekorten op te sporen, gerichte feedback te geven en best practices binnen het team te schalen.

Beste functies van Gong

Analyseer de gespreksgegevens van elke vertegenwoordiger om succesvol gedrag en tekortkomingen in soft skills te identificeren

Geef vertegenwoordigers de beste prestaties van topverkopers om hen te begeleiden bij zelfverbetering

Vergelijk de prestaties van vertegenwoordigers binnen teams om trainingsmogelijkheden te ontdekken

Verbeter uw slagingspercentages door coachinginzichten om te zetten in bruikbare strategieën voor het hele team

Beperkingen van Gong

De onhandige interface maakt het moeilijk om relevante informatie te vinden

Het minimumaantal zetels is mogelijk niet ideaal voor kleine teams

Prijzen Gong

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Gong

G2: 4,8/5 (meer dan 6.000 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 500 beoordelingen)

🔍 Wist u dat? De eerste geregistreerde verkooptransactie vond plaats in Mesopotamië, waar handelaren kleitabletten gebruikten om transacties bij te houden. Oeroud CRM in actie!

3. Salesloft (het beste voor multichannel sales engagement en automatisering)

via Salesloft

Salesloft is een toonaangevend platform voor sales engagement dat is ontworpen om sales teams te helpen effectief in contact te komen met prospects, pijplijnen te beheren en deals te sluiten. Het legt belangrijke interacties met kopers vast, identificeert patronen en geeft bruikbare aanbevelingen over wat werkt en wat verbetering behoeft.

Het maakt het leven van een salesmanager een stuk eenvoudiger en maakt van vertegenwoordigers toppers met gepersonaliseerde coaching, prestatiebenchmarks, realtime feedback, dealinzichten en strategische playbooks.

Beste functies van Salesloft

Leg realtime interacties met kopers vast en analyseer deze met Conversations AI om gedrag te ontdekken dat tot deals leidt

Automatiseer coaching-werkstromen met Rhythm AI en geef prioriteit aan de meest impactvolle acties van vertegenwoordigers

Krijg AI-gestuurde dealbegeleiding met Deals om verkopers sneller te volgen en deals te sluiten

Vergelijk de prestaties van verschillende teams om ontbrekende competenties en trainingsmogelijkheden te identificeren

Beperkingen van Salesloft

Beperkte native CRM-integraties buiten Salesforce

Frequente telefoonproblemen en onderbrekingen van de dienstverlening beïnvloeden de betrouwbaarheid

Prijzen van Salesloft

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Salesloft

G2: 4,5/5 (meer dan 4.100 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Salesloft?

Lees wat deze Capterra-recensent te zeggen had:

Salesloft biedt veel waar voor je geld, is gebruiksvriendelijk en mijn verkoper en het onboardingteam hebben alles uitstekend voor me geregeld... Ik zou alleen graag zien dat er meer native integraties met CRM's waren. Salesforce is hun belangrijkste integratie.

Salesloft biedt veel waar voor je geld, is gebruiksvriendelijk en mijn verkoper en het onboardingteam hebben alles uitstekend voor me geregeld... Ik zou alleen graag zien dat er meer native integraties met CRM's waren. Salesforce is hun belangrijkste integratie.

🧠 Leuk weetje: Joe Girard heeft het record in handen voor de verkoop van meer dan 13.000 auto's in slechts 15 jaar! Zijn geheime wapen? Personalisatie. Hij stuurde handgeschreven aantekeningen naar klanten en kwam zelfs langs tijdens hun servicebezoeken.

4. Avoma (het beste voor aantekeningen tijdens vergaderingen en gespreksanalyse)

via Avoma

Avoama is een AI-vergaderassistent en platform voor gespreksintelligentie dat is ontworpen om de productiviteit en samenwerking in de verkoop te verbeteren. Het transcribeert vergaderingen in realtime, legt sleutelmomenten vast en helpt managers om vertegenwoordigers nauwkeurig te coachen.

Het platform signaleert ook gesprekspatronen, markeert risico's en houdt verkopers op koers met succesvolle playbooks. Salesmanagers krijgen meer zichtbaarheid, verkopers krijgen bruikbare feedback en bedrijven hanteren een datagestuurde aanpak voor prestatieverbetering.

De beste functies van Avoma

Breng risico's in deals aan het licht en verbeter de nauwkeurigheid van prognoses met inzichten op basis van omzetinformatie

Bied gepersonaliseerde coaching met AI Call Scoring, waarmee u sterke punten en hiaten kunt identificeren

Stroomlijn planning en leadroutering met geautomatiseerde 1:1- en teamplanning en -routering

Maak samengestelde coaching-playlists met de beste gespreksonderwerpen van de best presterende vertegenwoordigers

Beperkingen van Avoma

Incidentele problemen met opnames en vertragingen bij het deelnemen aan vergaderingen door notulisten

Sommige gebruikers vinden de interface overweldigend, met te veel informatie

Prijzen Avoma

AI Meeting Assistant: $29/maand per gebruiker

Conversation Intelligence: $ 69/maand per gebruiker

Revenue intelligence: $ 99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Avoma

G2: 4,6/5 (meer dan 1300 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

5. Chorus (het beste voor gespreksanalyse en coachingfeedback)

via Chorus

Chorus. ai van ZoomInfo zet verkoopgesprekken om in krachtige inzichten. Het registreert en analyseert automatisch elk gesprek, elke e-mail en elke vergadering, zodat verkoopteams de gegevens krijgen die ze nodig hebben om meer deals te sluiten. De tool registreert de toon, het sentiment en de betrokkenheid, zodat managers precies kunnen zien wat werkt en wat verbeterd kan worden.

Deal Intelligence en Market Insights helpen managers succesvol gedrag te identificeren, vertegenwoordigers effectief te coachen en verkoopstrategieën te verfijnen. Nog beter? Vertegenwoordigers zien concrete voorbeelden van succesvolle gesprekken, het omgaan met bezwaren en vermeldingen van concurrenten.

Beste functies van Chorus

Transcribeer en analyseer verkoopgesprekken in realtime met verkoopgespreksanalyse

Identificeer vermeldingen van belangrijke concurrenten en bezwaren van klanten met Market Intelligence

Automatiseer CRM-updates met Connected Intelligence en verminder handmatige invoer van gegevens

Maak coachingbibliotheken met fragmenten en afspeellijsten van de best presterende verkoopmomenten

Beperkingen van Chorus

Moeite met het identificeren van deelnemers aan sommige gesprekken, wat de nauwkeurigheid van de rapportage beïnvloedt

Sommige gebruikers melden trage prestaties en vertraging van de interface

Chorus-prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Chorus

G2: 4,5/5 (meer dan 2900 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Chorus?

Een G2-recensent vatte het als volgt samen:

Ik gebruik Chorus nu al 4 jaar en heb altijd gewaardeerd hoe het automatisch mijn gesprekken verbindt en opneemt, zelfs in andere vergaderplatforms waar ik vanwege klantvereisten aan moet deelnemen... De AI-e-mail kan beter – het herhaalt items soms tot wel 3 keer in verschillende gebieden, zoals de samenvatting van de vergadering, actiepunten en samenvattingen, dus ik moet het grondig lezen om ervoor te zorgen dat alles in de werkstroom past en logisch is.

Ik gebruik Chorus nu al 4 jaar en heb altijd gewaardeerd hoe het automatisch mijn gesprekken verbindt en opneemt, zelfs in andere vergaderplatforms waar ik vanwege klantvereisten aan moet deelnemen... De AI-e-mail kan beter – het herhaalt items soms tot wel 3 keer in verschillende gebieden, zoals de samenvatting van de vergadering, actiepunten en samenvattingen, dus ik moet het grondig lezen om ervoor te zorgen dat alles in de werkstroom past en logisch is.

🤝 Vriendelijke herinnering: Aanpassing is de sleutel. Stem coaching af op de unieke sterke punten, zwakke punten en leerstijlen van elke vertegenwoordiger. Gebruik beoordelingen en feedback om een persoonlijk abonnement op maat te maken.

6. Mindtickle (het beste voor gestructureerde verkooptraining en vaardigheidsversterking)

via Mindtickle

Mindtickle is een toonaangevend platform voor verkoopvoorbereiding en -ondersteuning dat de prestaties van verkoopteams verbetert door hen uit te rusten met de vaardigheden, kennis en gedragingen die ze nodig hebben om uit te blinken in hun rol. Het biedt een uitgebreide reeks tools, waaronder trainingsmodules, coachingprogramma's en analyses, allemaal gericht op het verhogen van de productiviteit van de omzet.

Het platform is meer dan een onboardingplatform voor verkopers en biedt interactieve training, rolgebaseerde coaching en praktische oefeningen met AI.

Beste functies van Mindtickle

Houd de impact van coaching bij en beoordeel de competenties van vertegenwoordigers met de gereedheidsindex

Versterk training met AI-gestuurde feedback die echte verkoopinteracties simuleert

Automatiseer de analyse van vaardigheidstekorten en wijs gerichte leerdoelen toe met coachingopdrachten

Bied gestructureerde coaching met sjablonen voor verkoopabonnementen en begeleide coachingformulieren

Beperkingen van Mindtickle

Geen mogelijkheid om beoordelingen opnieuw te doen zonder de hele cursus te herhalen

Sommige verplichte video's kunnen niet worden overgeslagen, zelfs als ze niet nodig zijn

Prijzen Mindtickle

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Mindtickle

G2: 4,7/5 (meer dan 2200 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 120 beoordelingen)

🔍 Wist u dat? De wereldwijde markt voor sales coaching software zal naar verwachting in 2030 een grootte bereiken van $ 6,11 miljard. Dit betekent dat deze tussen 2025 en 2030 zal groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 15,1%. De opkomst van de sector kan worden toegeschreven aan de verschuiving in de focus op training om de tijd die wordt besteed aan repetitieve taken te verminderen.

7. HubSpot Sales Hub (beste keuze voor geïntegreerde CRM en begeleide sales coaching)

via HubSpot Sales Hub

Goede sales coaching begint met de juiste gegevens. HubSpot's Sales Hub maakt training moeiteloos met realtime inzichten in de prestaties van vertegenwoordigers, deals en klantinteracties. Het biedt gratis sales coaching cursussen via HubSpot Academy, waarmee sales teams waardevolle trainingsmaterialen krijgen om hun vaardigheden en effectiviteit te verbeteren.

Met behulp van de software voor het bijhouden van verkopen kunnen managers de status van de pijplijn volgen, verkoopgedrag monitoren en gestructureerde feedback geven zonder de werkstroom te verstoren.

Beste functies van HubSpot Sales Hub

Ondersteun vertegenwoordigers met AI-gestuurde verkoop en geef aanbevelingen voor de volgende stap op basis van inzichten in deals

Houd de prestaties van vertegenwoordigers en pijplijntrends bij met verkoopanalyses en rapportage

Stroomlijn coachingsessies met het bijhouden van telefoongesprekken en statistieken over e-mailcontact om de effectiviteit te meten

Bied on-demand training met een interactieve leertool binnen HubSpot

Beperkingen van HubSpot Sales Hub

De prognosemogelijkheden zijn niet zo sterk als die van sommige concurrenten

Door frequente updates moeten gebruikers functies opnieuw leren en werkstromen aanpassen

Prijzen HubSpot Sales Hub

Sales Hub Professional: $ 100/maand per gebruiker

Sales Hub Enterprise: $ 150/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van HubSpot Sales Hub

G2: 4,4/5 (meer dan 12.200 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (470+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Hubspot Sales Hub?

Een recensie op Capterra verwoordt het als volgt:

Als je een start-up bent, raad ik Hubspot ten zeerste aan. Het is software die je 100% naar eigen wens kunt aanpassen zonder tussenkomst van derden. Je kunt alles intern doen, in tegenstelling tot Salesforce... Het zou beter kunnen op het gebied van prognoses. Dat is iets waar Salesforce erg goed in is en Hubspot op dat gebied tekortschiet.

Als je een start-up bent, raad ik Hubspot ten zeerste aan. Het is software die je 100% naar eigen wens kunt aanpassen zonder tussenkomst van derden. Je kunt alles intern doen, in tegenstelling tot Salesforce... Het zou beter kunnen op het gebied van prognoses. Dat is iets waar Salesforce erg goed in is en Hubspot tekortschiet.

🔍 Wist u dat? Verkoopargumenten kunnen de geschiedenis veranderen! In de 16e eeuw verkocht Johann Tetzel aflaten voor de katholieke kerk met zijn beroemde zin: "Zodra de munt in de schatkist rinkelt, springt de ziel uit het vagevuur. " Dit leverde aanzienlijke inkomsten op en leidde tot de protestantse reformatie.

8. Jiminny (beste voor gespreksintelligentie en coachinginzichten)

via Jiminny

Jiminny zet elk verkoopgesprek, elke e-mail en elke vergadering om in omzetinformatie, automatiseert coachinginzichten, gespreksbeoordelingen en CRM-updates, zodat teams zich kunnen concentreren op verkopen. Met Whisper en Chat kunnen managers vertegenwoordigers in realtime coachen, waardoor training effectiever wordt.

AI-gestuurde inzichten, gespreksintelligentie en geautomatiseerd beheer geven vertegenwoordigers direct feedback, terwijl managers een duidelijk beeld krijgen van de prestaties van het team. Geen giswerk meer bij het beoordelen van de pijplijn, alleen bruikbare trends en verbeterpunten.

Beste functies van Jiminny

Analyseer klantgesprekken, zowel video als audio, met Call Capture voor waardevolle inzichten

Maak zelfverbetering mogelijk met peer-to-peer coaching, zodat vertegenwoordigers kunnen leren van de beste presteerders

Gebruik AI-gestuurde inzichten met Ask Jiminny om beheertaken te automatiseren en informatie te verkrijgen na gesprekken

Beperkingen van Jiminny

Slechte transcriptiekwaliteit, vooral in het geval van achtergrondgeluiden

Incidentele problemen met klanten die deelnemen aan schermdeling

Prijzen van Jiminny

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jiminny

G2: 4,6/5 (750+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: De eerste 'verkoopdeals' werden niet gesloten met een handdruk, maar door middel van ruilhandel. In 6000 v.Chr. ruilden mensen goederen en diensten in plaats van geld te gebruiken. Stel je voor dat je een geit ruilt voor wat tarwe – zo is de handel begonnen.

9. Salesforce (het beste voor aanpasbare verkoopcoaching)

via Salesforce

Agentforce Sales Coach van Salesforce helpt verkoopteams zich te verbeteren door middel van AI-gestuurde, aanpasbare coaching. Managers kunnen trainingen afstemmen op echte kopersscenario's, zodat vertegenwoordigers kunnen oefenen met onderhandelingen en het omgaan met bezwaren. Dit helpt hen hun verkooptechnieken te verbeteren in een realistische setting.

Real-time CRM-gegevens bieden directe feedback, zodat vertegenwoordigers begeleiding krijgen op basis van live dealcontexten. Met rollenspel-functies en schaalbare aanpassingsmogelijkheden kunnen bedrijven hun verkooptraining verfijnen.

Beste functies van Salesforce

Houd prestatietrends bij met Work.com en stem coachingdoelen af op bedrijfsdoelstellingen

Automatiseer verkoopbegeleiding met Einstein Sales Coach en genereer op maat gemaakte aanbevelingen voor elke deal

Krijg toegang tot on-demand training met Trailhead, het interactieve leerplatform van Salesforce voor verkoopontwikkeling

Beperkingen van Salesforce

De onhandige interface maakt het vinden van informatie en het uitvoeren van rapportages lastig

Te complex en duur voor kleinere bedrijven, met functies die mogelijk niet worden gebruikt

Prijzen van Salesforce

Starterspakket: $ 25/maand per gebruiker

Pro Suite: $ 100/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: $ 165/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Unlimited: $330/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Einstein 1 Sales: $ 500/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Salesforce

G2: 4,4/5 (meer dan 23.200 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 18.800 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Salesforce?

Volgens een recensent van G2:

Ik heb geen nadelen gevonden, maar wil wel zeggen dat ik dit dagelijks met gemak gebruik, dat de downtime verwaarloosbaar is en dat het ook gemakkelijk te implementeren is... De klantenservice reageert snel en lost queries onmiddellijk op.

Ik heb geen nadelen gevonden, maar wil wel zeggen dat ik dit dagelijks met gemak gebruik, de downtime verwaarloosbaar is en het ook gemakkelijk te implementeren is... De klantenservice reageert snel en lost queries onmiddellijk op.

🤝 Vriendelijke herinnering: De voorbereiding van coachingsessies is net zo belangrijk als de sessie zelf. Kom met specifieke inzichten, vragen en voorbeelden om het gesprek productief te houden en ervoor te zorgen dat uw vertegenwoordigers zich ondersteund voelen, niet bekritiseerd.

10. SalesHood (het beste voor collaboratieve verkoop en peer-gedreven training)

via SalesHood

SalesHood helpt verkoopteams sneller op gang te komen en beter te presteren met AI-gestuurde coaching en rolgebaseerd leren. Nieuwe medewerkers zijn snel op de hoogte dankzij gestructureerde onboarding, terwijl vertegenwoordigers hun vaardigheden aanscherpen door middel van realistische simulaties.

Met efficiënte tools voor feedback is samenwerking eenvoudig en is de voortgang traceerbaar met deze sales coaching software. Het resultaat? Snellere onboarding, hogere quota en voortdurende verbetering van het verkoopproces.

Beste functies van SalesHood

Organiseer Coaching Huddles om peer learning te stimuleren en best practices te versterken

Houd de voortgang bij met gamification, met behulp van scoreborden en badges om vertegenwoordigers betrokken te houden

Bied just-in-time coaching voor contextuele begeleiding tijdens live deals

Verbeter de uitvoering van pitches met AI Pitch Practice, dat spraakpatronen en de effectiviteit van trefwoorden analyseert

Beperkingen van SalesHood

Mobiele app vereist veelvuldig inloggen, wat ongemak veroorzaakt

Navigatieproblemen, zoals ontbrekende knoppen 'Volgende' in trainingsmodules

Prijzen van SalesHood

Essentieel: $ 45/maand per gebruiker

Pro: Aangepaste prijzen

Transformeren: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van SalesHood

G2: 4,6/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: Benjamin Franklin was niet alleen een van de grondleggers van de Verenigde Staten, hij was ook een vroege innovator op het gebied van verkoop. In 1752 richtte hij mede een verzekeringsmaatschappij op die vertegenwoordigers van deur tot deur stuurde om brandverzekeringen te verkopen. Over een hete verkooptactiek gesproken.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor het in kaart brengen van het klanttraject

Upgrade uw salesplaybook met ClickUp

Sales coaching draait om het creëren van een cultuur van continue verbetering die een reële impact heeft op de omzet.

Elke sales coaching software op deze lijst biedt iets unieks: sommige blinken uit in AI-gestuurde coaching, andere richten zich op gespreksintelligentie. De juiste keuze hangt af van de behoeften van uw team en de prioriteiten op het gebied van coaching.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, onderscheidt zich echter door zijn allesomvattende mogelijkheden voor sales coaching. Met doelregistratie om de prestaties van vertegenwoordigers te meten, een AI Notetaker om belangrijke inzichten uit verkoopgesprekken vast te leggen en Brain voor realtime coaching, stroomlijnt ClickUp uw volledige verkoopwerkstroom.

Combineer dat alles met taakbeheer, teamsamenwerking en kennisbeheer, allemaal in één geïntegreerd systeem met AI, en u hebt naast ClickUp geen andere tool meer nodig!

Waarom wachten? Meld u vandaag nog gratis aan voor ClickUp! ✅