10 beste voedingsbeheersoftware die het proberen waard zijn in 2025

Het runnen van een levensmiddelenbedrijf vereist het organiseren van talloze bewegende delen. Er is een constante druk om bestellingen te verwerken, voedselkosten en -verspilling te minimaliseren, voorraden bij te houden, maaltijden te plannen en de voorraadbehoeften te voorspellen terwijl het hoogste niveau van klantenservice wordt gegarandeerd.

In dergelijke scenario's werken spreadsheets niet meer. Ze missen automatisering, vereisen handmatige invoer en updates en zijn vatbaarder voor menselijke fouten. Dit is waar je software voor voedingsbeheer nodig hebt.

Maar de juiste tool vinden is niet eenvoudig. Terwijl sommige het beste zijn voor voedselveiligheidsoperaties, geven sommige prioriteit aan voorraadbeheer, terwijl andere zich richten op menu- en receptbeheer.

Om het je gemakkelijk te maken, hebben we een lijst samengesteld met de tien beste voedingsbeheersoftware van 2025. Lees verder om erachter te komen welke bij jou past!

Wat moet je zoeken in voedingsbeheersoftware?

Hoewel een standaardaanpak niet werkt bij het kiezen van de juiste tool voor voedingsbeheer, zijn hier een paar functies waar je op moet letten:

Inventarisbeheer : Kies software voor voedingsmiddelenbeheer waarmee je een inventarissysteem kunt maken voor het organiseren en bijhouden van bestellingen, het controleren van ingrediënten en hun vervaldatums, het instellen van nabestellingen, enz.

Naleving voedselveiligheid : Gebruik tools met functies voor HACCP-naleving met automatische waarschuwingen die triggeren bij niet-naleving of wanneer de vervaldatum nadert

Realtime rapportage en analyses : Kies food management platforms waarmee je aanpasbare dashboards kunt maken en gedetailleerde rapporten kunt genereren over voedselkosten, verkoop, voorraadniveaus, enz.

Integratiemogelijkheden : Zorg ervoor dat de gekozen tool naadloos integreert met kassasystemen en boekhoudsystemen om een uniform systeem te creëren en het financieel beheer te vereenvoudigen

Mobiele toegang: Kies tools waarmee je je voorraad kunt bijhouden, processen kunt goedkeuren en bestellingen onderweg kunt beheren met een mobiele app

💡Pro Tip: Abonneer je op schaalbaarheid. Kies software die 3x het volume van je huidige activiteiten aankan. Zo bent u er zeker van dat de software uw toekomstige groei aankan

De 10 beste voedingsbeheersoftware

1. ClickUp (de beste voor vereenvoudigd levensmiddelenbeheer)

Beheer bestellingen, voorraden en facturen met ClickUp

Het beheren van een levensmiddelenbedrijf is als jongleren met vlammende borden: bijhouden van de inventaris, beheren van de personeelsplanning, coördineren van leveringen, communiceren met leveranciers, zorgen voor een uitstekende klantenservice, enzovoort. Het is gemakkelijk om overweldigd te raken.

Maar dat is alleen als je niet beschikt over een krachtige tool zoals ClickUp.

ClickUp is de alles-in-app voor werk die het beheer van voedingsmiddelen kan vereenvoudigen. Het veelzijdige platform combineert CRM-mogelijkheden met intuïtief workflowbeheer, waardoor het een uitstekende keuze is voor voedselfabrikanten en restaurantmanagers.

Met ClickUp's CRM voor voedingsmiddelenproducenten kunt u de communicatie met uw klanten stroomlijnen en de relaties met uw klanten moeiteloos op één plaats beheren.

Met behulp van het CRM in ClickUp kunt u handleidingen automatiseren, pijplijnen beheren, bestellingen bijhouden, verkopen voorspellen en workflows automatiseren zoals menu goedkeuringen, bestellingen verwerken, factureren en andere voorraadbeheertaken.

Met 10+ aanpasbare ClickUp Views kun je alles bijhouden, van ingrediëntenvoorraad tot bestellingen van klanten, met behulp van Kanban-borden, lijsten, tabellen en kalenderweergaven. Je kunt ook de kaartweergave gebruiken om meerdere inventarislocaties en leveringszones te beheren.

Beheer pijplijnen, klantenbetrokkenheid en bestellingen met de flexibele weergaven van ClickUp

ClickUp-taak helpt je om repetitieve taken zoals voedselveiligheidscontroles, personeelsplanning, enz. te automatiseren. Je kunt het gebruiken om klantgegevens te analyseren en AI-inzichten te verkrijgen om weloverwogen beslissingen te nemen. Je kunt AI ook gebruiken om recepten en abonnementen samen te vatten en voorraadupdates in realtime te krijgen.

Maak wekelijkse menu's voor uw restaurant met ClickUp Brain

ClickUp biedt ook duizenden aanpasbare sjablonen om het beheer van voedingsmiddelen te vereenvoudigen. Instance, het ClickUp Maaltijdplanning sjabloon helpt u bij het stroomlijnen van de maaltijdvoorbereiding.

Ontvang gratis sjabloon Snel maaltijden plannen en recepten organiseren met het ClickUp sjabloon voor maaltijdplanning

Met behulp van dit sjabloon kunt u:

Abonneer je op maaltijden met drag-and-drop lijsten

Ingrediënten en boodschappenlijsten bijhouden

Organiseer recepten met behulp van mappen voor gemakkelijke toegankelijkheid

ClickUp heeft ook verschillende inventarisatiesjablonen, zoals het ClickUp Restaurant Inventarisatiesjabloon, om u te helpen de inventaris in realtime bij te houden en bestellingen en leveringen te organiseren.

ClickUp beste functies

Real-time samenwerking : Werk samen aan recepten, menu's en inventaris en documenteer voedselveiligheidsrichtlijnen met : Werk samen aan recepten, menu's en inventaris en documenteer voedselveiligheidsrichtlijnen met ClickUp Docs

Werkstroom automatisering : Automatiseer Taken zoals bestellingen, routinematige inkomende bestellingen, follow-ups, controles op naleving van voedselveiligheidsnormen en herinneringen voor shifts, goedkeuringen van menu's, enz. met : Automatiseer Taken zoals bestellingen, routinematige inkomende bestellingen, follow-ups, controles op naleving van voedselveiligheidsnormen en herinneringen voor shifts, goedkeuringen van menu's, enz. met ClickUp Automatisering

Inventarisbeheer : Leg alle details vast, van voorraadgegevens en informatie over leveranciers tot ingrediënten, houd voorraadeenheden bij, markeer dringende leveringen, enz. met : Leg alle details vast, van voorraadgegevens en informatie over leveranciers tot ingrediënten, houd voorraadeenheden bij, markeer dringende leveringen, enz. met ClickUp-taaken

Gecentraliseerde informatie : Krijg inzicht in feedback van klanten, voorraadniveaus, voedselverspilling, prestaties van werknemers, verkoopgegevens, bestellingen, enz. met : Krijg inzicht in feedback van klanten, voorraadniveaus, voedselverspilling, prestaties van werknemers, verkoopgegevens, bestellingen, enz. met ClickUp Dashboards

Integraties: Integreer meer dan 1000 tools, waaronder POS, voor beter voorraadbeheer, snellere communicatie tussen systemen en een betere klantervaring

ClickUp limieten

Het aantal functies in ClickUp kan gebruikers in het begin overweldigen

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

Business : $12/maand per gebruiker

Enterprise : Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Aan elk betaald abonnement toevoegen voor $7/maand per lid

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4. 7/5 (10.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.400+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over ClickUp?

Je kunt deze app op zoveel manieren gebruiken. Het is ongelooflijk aanpasbaar als je eenmaal gewend bent aan wat er beschikbaar is. De kleinste eenheid van content voor het plannen wordt echter een "taak" genoemd, terwijl deze op verschillende manieren kan worden gebruikt, niet alleen als een taak (wat geweldig is). Dit zou kunnen worden hernoemd naar iets als item.

Je kunt deze app op zoveel manieren gebruiken. Het is ongelooflijk aanpasbaar als je eenmaal gewend bent aan wat er beschikbaar is. De kleinste eenheid van content voor het plannen wordt echter een "taak" genoemd, terwijl deze op verschillende manieren kan worden gebruikt, niet alleen als een taak (wat geweldig is). Dit zou kunnen worden hernoemd naar iets als item.

2. SmartSuite (het beste voor het beheren van werkstromen in de keuken en voorraadadministratie op één plek)

via SmartSuite

SmartSuite is een werkbeheerplatform voor het organiseren van de activiteiten van een levensmiddelenbedrijf. Dankzij de intuïtieve interface zonder code kun je aangepaste oplossingen maken voor het plannen van menu's, het bijhouden van voorraden en het beheren van recepten.

Je kunt de ingebouwde automatisering gebruiken om bestelprocessen en keukenworkflows te optimaliseren. Daarnaast kun je de koppelingsfunctie van het platform gebruiken om items aan hun voedingswaarde te koppelen, zodat je voldoet aan de voedselveiligheidsnormen.

De beste functies van SmartSuite

Koppel records om je menu items te verbinden met kosten, inventaris, enz. zodat je alle informatie op één plek hebt

Maak formulieren voor bestellingen met receptgegevens, voorraadtellingen, informatie over leveranciers, enz.

Maak werkstroom automatiseringen om automatisch voedselkosten te berekenen en waarschuwingen voor nabestellingen te triggeren op basis van voorraaddrempels

SmartSuite limieten

Heeft een steile leercurve. Het vereist enige kennis van databases

Het is soms moeilijk om specifieke items te vinden omdat er geen mapsysteem is om alles georganiseerd te houden

Het importeren van grote databases kan een uitdaging zijn

SmartSuite prijzen

Gratis

Teams : $12 per gebruiker/maand

Professioneel : $28 per gebruiker/maand

Enterprise: $41 per gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies van SmartSuite

G2 : 4. 8/5 (30+ beoordelingen)

Capterra: 5/5 (20+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over SmartSuite?

De intuïtieve interface van SmartSuite zorgt ervoor dat ons team met minimale training kan navigeren en de functies kan gebruiken. Hoewel SmartSuite een goed bereik van automatiseringstools biedt, vinden we dat sommige essentiële functies voor automatisering nog niet beschikbaar zijn. Verbeteringen zoals meer aanpasbare automatisering van de werkstroom en integratie met andere automatiseringsplatforms zouden nuttig zijn. Deze toevoegingen zouden de behoefte aan handmatige interventies verminderen en de efficiëntie van onze activiteiten verhogen.

De intuïtieve interface van SmartSuite zorgt ervoor dat ons team met minimale training kan navigeren en de functies kan gebruiken. Hoewel SmartSuite een goed bereik van automatiseringstools biedt, vinden we dat sommige essentiële functies voor automatisering nog niet beschikbaar zijn. Verbeteringen zoals meer aanpasbare automatisering van de werkstroom en integratie met andere automatiseringsplatforms zouden nuttig zijn. Deze toevoegingen zouden de behoefte aan handmatige interventies verminderen en de efficiëntie van onze activiteiten verhogen.

3. MarginEdge (het beste voor factuurverwerking, kostprijsberekening en menuanalyse)

via MarginEdge

MarginEdge kan een handig hulpmiddel zijn als je de back-office activiteiten wilt stroomlijnen. Het digitaliseert en verwerkt facturen via eenvoudige mobiele scans, waardoor handmatige invoer van gegevens overbodig wordt. MarginEdge integreert ook met boekhoud- en kassa-oplossingen, waardoor een naadloos facturatiesysteem ontstaat.

Gebruikers zijn dol op MarginEdge vanwege de realtime receptkostprijsberekening. Met deze functie kun je je voedselkosten in realtime weergeven, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen over prijzen en menu. Bovendien helpt het bij het tellen van de inventaris en het bijhouden van voedselverbruik, verspilling, enz. via rapportages.

MarginEdge beste functies

Leg factuurgegevens, inclusief handgeschreven aantekeningen, digitaal vast via mobiele app, e-mail, upload van platform, enz.

Bereid recepten voor en beheer ze centraal, zodat je gemakkelijk nieuwe medewerkers kunt opleiden

Vergelijk de menuprestaties in specifieke categorieën en identificeer winstgevende items op basis van de verkoop

Betaal leveranciers op verschillende manieren - per cheque, krediet kaarten of geplande betalingen met Autopay

MarginEdge limieten

De mobiele app mist veel functies, met name voor de bewerking van facturen en lopende goedkeuringen

Het systeem heeft bugs die resulteren in veelvuldige storingen, zoals facturen die niet doorkomen of bevroren schermen

Onnauwkeurige invoer van bestellingen zoals spelfouten, dubbele invoer, verschillende namen voor hetzelfde item, enz. kan soms voorkomen

MarginEdge prijzen

MarginEdge : $ 330 per locatie per maand

MarginEdge + Freepour: $480 per locatie/maand

Beoordelingen en recensies van MarginEdge

G2 : 4. 4/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (40+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers uit het echte leven over MarginEdge?

Het is een sterk hulpmiddel om ons te helpen met onze restaurantactiviteiten. We kunnen naar MarginEdge gaan voor het prijzen van menu-items, maar ook voor prijswaarschuwingen, menu-analyse, inventaris, betalen van facturen en voorraadbeheer. Er zitten echter een paar bugs in het systeem, vooral in de receptenbuilder.

Het is een sterk hulpmiddel om ons te helpen met onze restaurantactiviteiten. We kunnen naar MarginEdge gaan voor het prijzen van menu-items, maar ook voor prijswaarschuwingen, menu-analyse, inventaris, betalen van facturen en voorraadbeheer. Er zitten echter een paar bugs in het systeem, vooral in de receptenbuilder.

4. Agilysys Foodservice Management (het beste voor het stroomlijnen van activiteiten en het verbeteren van de gastervaring)

via Agilysys

Agilysys is een allesomvattende horecaoplossing voor hotels, casino's, resorts, cruisemaatschappijen en zelfs voedingsdiensten in de gezondheidszorg en aan universiteiten. Het platform stroomlijnt F&B (Food & Beverages) en inventarisatieactiviteiten en biedt u een uniform systeem om elk aspect van de horeca te beheren, van vastgoedbeheer tot kassa's.

Al met al helpt Agilysys u bij het beheren van gastprofielen, betalingsverwerking en voedselvoorraad en zorgt het voor een betere service met een breed bereik aan food service management tools.

De beste functies van Agilysys Foodservice Management

Verbeter het boekingsproces en verplaats gasten naadloos met een eenvoudig reserveringssysteem

Beheer alles, van aanvragen tot facturen, bedrijfsfinanciën en POS-technologieën

Vereenvoudig analyses van restaurants, hotels en voorraden om kritisch inzicht te krijgen in voorkeuren van gasten en bedrijfsprestaties

Agilysys Foodservice-beheer limieten

Werkt het beste met Agilysys POS. Integratie van andere kassasystemen kan resulteren in een beperkte functie

Prijzen van Agilysys Foodservice Management

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Agilysys Foodservice Management

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Agilysys Foodservice Management?

Gemakkelijk te installeren en eenvoudige gebruikersinterface. Het trainen van nieuwe medewerkers is eenvoudig en de doorlooptijd wordt beperkt. Sommige interfacemenu's kunnen echter een bijgewerkte look en visuele verbeteringen gebruiken.

Gemakkelijk te installeren en eenvoudige gebruikersinterface. Het trainen van nieuwe medewerkers is eenvoudig en de doorlooptijd wordt beperkt. Sommige interfacemenu's kunnen echter een bijgewerkte look en visuele verbeteringen gebruiken.

5. FoodPro® (het beste voor kleine bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie)

via FoodPro ®

FoodPro®, van Aurora Information Systems, is voor kleine voedselproducenten en restaurantmanagers die op zoek zijn naar een systeem voor voedselproductie, -planning en -controle. Het is een geïntegreerd platform voor meerdere gebruikers waarmee je de voorraad kunt voorspellen en controleren, de voedselproductie kunt bewaken, maaltijdabonnementen kunt maken en financiële analyses kunt uitvoeren om inzicht te krijgen in de winstmarges en budgetcontrole te garanderen.

FoodPro® beste functies

Ontwerp cyclusmenu's, ACI-menu's en standaardmenu's voor afzonderlijke locaties met het oog op minder voedselverspilling en lagere kosten

Voorspel het juiste aantal gasten op basis van historische gegevens om effectieve maaltijdabonnementen te maken

Financiële rapportages maken, van basis P/L-overzichten tot aankopen, overzichten van locatiekosten, kosten voor maaltijdbereiding, enz.

FoodPro® limieten

Beperkte aanpassingen. Dit is misschien niet de beste optie als je een levensmiddelenbedrijf hebt met geavanceerde aanpassingsbehoeften

Minder intuïtieve gebruikersinterface vergeleken met soortgelijke tools

FoodPro® prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van FoodPro®

G2 : Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

6. Crunchtime (het beste voor het beheren van restaurantactiviteiten)

via Crunchtime

Als je de stijgende voedselkosten, de veranderende voedselveiligheidsnormen en de uitdagingen op het gebied van arbeid in de voedingsmiddelenindustrie voelt, kan Crunchtime je helpen je processen te verbeteren en naleving te garanderen.

Crunchtime staat bekend om zijn voorraad- en arbeidsactiviteiten en biedt een centraal dashboard voor de weergave van locaties, het bijhouden van bestellingen en het beheren van recepten en menu's. Het heeft ook aangepaste tools voor rapportage en planning en hulpmiddelen voor probleemoplossing, waardoor het een beginnersvriendelijk platform is.

Het belangrijkste pluspunt van de tool is dat het 'drill-down'-mogelijkheden heeft waarmee je kunt navigeren van een overzicht van restaurantgegevens op hoog niveau naar meer gedetailleerde gegevenspunten.

Crunchtime beste functies

Automatiseer dagelijkse en wekelijkse personeelsroosters en stuur herinneringen met geautomatiseerde waarschuwingen

Krijg nauwkeurige AI-suggesties voor voedselvoorbereiding, bestellingen en verkoop op basis van historische verbruiksgegevens, PAR-niveaus van de winkel, voorraad in voorraad, enz.

Houd temperaturen tussen -40°C en 85°C bij om te voldoen aan de voedselveiligheidsnormen

Ontvang live gegevens over voedselkosten, arbeidstrends en trainingsprogramma's met analysetools

Beperkingen van de crunchtime

Het is moeilijk om bestelgidsen te organiseren zonder sjablonen te gebruiken en er is geen ruimte om een par-bedrag toe te voegen

Je kunt sjablonen niet echt gebruiken als je de software benadert vanaf mobiele apparaten zoals tablets

De tool is niet flexibel genoeg voor de gebruiker. De filters zijn beperkt en het is niet mogelijk om bepaalde widgets te verplaatsen om de gebruiker efficiënter te laten werken

Prijzen Crunchtime

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Crunchtime

G2 : 4. 3/5 (40+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Crunchtime?

Als je een traditioneel restaurantbedrijf bent, dan zal CrunchTime aan je behoeften voldoen en is het vrij gemakkelijk te gebruiken. Het is echter traag om veranderingen door te voeren en het product heeft de afgelopen jaren stilgestaan. De commissariummodule is niet aangepast en is niet goed ontworpen.

Als je een traditioneel restaurantbedrijf bent, dan zal CrunchTime aan je behoeften voldoen en is het vrij gemakkelijk te gebruiken. Het is echter traag om veranderingen door te voeren en het product heeft de afgelopen jaren stilgestaan. De commissariummodule is niet aangepast en is niet goed ontworpen.

🧠 Wist je dat? In 2023 rapporteerde meer dan 80% van de hotels een personeelstekort. Dit vraagt om de implementatie van technologie om routineklussen te automatiseren, werknemers in te plannen op basis van nauwkeurige prognoses en de operationele efficiëntie te verbeteren.

7. Restaurant365 (de beste voor boekhouding en salarisadministratie)

via Restaurant365

Restaurant365 is een platform voor restaurantbeheer dat de manier kan veranderen waarop je met je cateringactiviteiten omgaat. Het platform onderscheidt zich door zijn financiële rapportage, salarisadministratie en boekhouding, voorraad- en personeelsbeheer en mogelijkheden voor POS-integratie.

Hoewel de tool niet beginnersvriendelijk is, vind je deze misschien wel interessant vanwege de toegankelijkheid via een browser en de geautomatiseerde boekhoudtools die kunnen helpen om de voedselkosten te verlagen door nauwkeurig bij te houden en de winstgevendheid te maximaliseren.

Restaurant365 beste functies

Stel eerlijke parameters in voor de verdeling van fooien en automatiseer het fooienbeheer om kostbare tijd te besparen

Gebruik arbeids- en verkooprapportages om de verkoop te voorspellen en personeel in te plannen op meerdere locaties

Creëer centrale catalogi en bestelgidsen voor een consistente bereiding van voedsel en een consistent gebruik van ingrediënten op verschillende locaties

Restaurant365 limieten

Volgens enkele gebruikers is het voorraadbeheersysteem complex, vooral de functies voor receptbeheer zouden gebruiksvriendelijker kunnen zijn

De tool heeft een steile leercurve vanwege de vele functies en complexe interface

Bankrekeningen afstemmen kan lastig zijn en het herstellen van fouten uit vorige periodes kan tijdrovend zijn

Restaurant365 prijzen

Essentials : $499/maand per locatie, per kwartaal gefactureerd

Professional : $749/maand per locatie, per kwartaal gefactureerd

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Restaurant365

G2 : 4. 5/5 (250+ beoordelingen)

Capterra: 4. 1/5 (60+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Restaurant365?

Ik waardeer het dat ik al mijn benodigdheden op één plek heb. De hoeveelheid informatie die met één klik kan worden opgevraagd, maakt dat ik meer dan één ding tegelijk kan controleren en overzien. Gebruiksvriendelijk voor alle fasen van computerkennis. Ik run financieel stabielere businesses met behulp van deze tool. We gebruiken 365 de hele dag in onze bedrijven, klantenservice is snel en effectief met een solide follow-up. Echter, de oude school esthetische interface. Ziet eruit als een Windows 95 programma in plaats van een schonere, duidelijkere weergave.

Ik waardeer het dat ik al mijn benodigdheden op één plek heb. De hoeveelheid informatie die met één klik kan worden opgevraagd, maakt dat ik meer dan één ding tegelijk kan controleren en overzien. Gebruiksvriendelijk voor alle fasen van computerkennis. Ik run financieel stabielere businesses met behulp van deze tool. We gebruiken 365 de hele dag in onze bedrijven, klantenservice is snel en effectief met een solide follow-up. Echter, de oude school esthetische interface. Ziet eruit als een Windows 95 programma in plaats van een schonere, duidelijkere weergave.

📮ClickUp Insight: 92% van de werknemers gebruikt inconsistente methoden om items bij te houden, wat resulteert in gemiste beslissingen en vertraagde uitvoering. Of je nu aantekeningen stuurt of spreadsheets gebruikt, het proces is vaak versnipperd en inefficiënt. De Taakbeheeroplossing van ClickUp zorgt voor een naadloze omzetting van gesprekken in taken, zodat uw team snel kan handelen en op één lijn kan blijven.

8. Toast (het beste voor betalingsverwerking)

via Toast

Toast combineert kassa, voorraad bijhouden en keukenbeheer. Het is een gebruiksvriendelijke tool met een AI aangedreven voorraadbeheersysteem waarmee je facturen kunt scannen en voorraadniveaus in realtime kunt bijwerken.

Je kunt het gebruiken om keukenactiviteiten te coördineren, front-of-house en back-office activiteiten af te handelen, menuprestaties bij te houden en zelfs de salarisadministratie te beheren met het ingebouwde salarissysteem.

De beste functies van Toast

Maak aangepaste fooienregels, automatiseer de verdeling en stroomlijn de rapportage van fooien

Verkort de wachttijden en verbeter de efficiëntie van het personeel met Toast restaurantkiosken waar gasten hun bestellingen kunnen aanpassen

Routeer bestellingen, bekijk komende bestellingen en genereer rapporten over de productiviteit in de keuken met het Kitchen Display System

Pas menu's aan voor elke locatie, beheer rapportage centraal en controleer de activiteiten vanaf één dashboard

Limieten toasten

Beperkte functies voor rapportage

Klantenservice reageert vaak niet volgens sommige gebruikers

De kosten, inclusief de kosten voor het verwerken van kredietkaarten, zijn erg hoog

Toast prijzen

Gratis

Kooppunt : Vanaf $69/maand

Bouw je eigen: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Toast

G2 : 4. 2/5 (300+ beoordelingen)

Capterra: 4. 2/5 (500+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Toast?

Het werken met Toast bij de installatie was geweldig en gemakkelijk. Naarmate we groeiden, hebben ze ons goed ondersteund. Niet zoals andere kassa's die we in het verleden hebben gebruikt. Aan de rapportage moet echter nog gewerkt worden... de meeste gegevens zijn er, maar het is niet duidelijk hoe je krijgt wat je nodig hebt en ze moeten de gegevens dumpen en e-mailen. Ook de menu's voor het bedienen van klanten kunnen een beetje veel zijn, soms 2-3 niveaus diep om een 8 oz brown ale te doen.

Het werken met Toast bij de installatie was geweldig en gemakkelijk. Naarmate we groeiden, hebben ze ons goed ondersteund. Niet zoals andere kassa's die we in het verleden hebben gebruikt. Aan de rapportage moet echter nog gewerkt worden... de meeste gegevens zijn er, maar het is niet duidelijk hoe je krijgt wat je nodig hebt en ze moeten de gegevens dumpen en e-mailen. Ook de menu's voor het bedienen van klanten kunnen een beetje veel zijn, soms 2-3 niveaus diep om een 8 oz brown ale te doen.

🧠 Wist je dat? Het POS-systeem voor restaurants naar verwachting zal groeien van 13. 35 (USD miljard) in 2025 tot 28. 06 (USD miljard) in 2034, met een CAGR van 8. 6%.

9. FoodStorm (het beste voor het plaatsen en beheren van omnichannel bestellingen)

via FoodStorm

Zie FoodStorm als de mission control voor exploitanten van foodservices. Of je nu een cateraar, een kruidenier of een restaurantmanager bent die 100+ bestellingen moet verwerken, het platform centraliseert alles - van productie en orderbeheer tot marketing en clientcommunicatie.

Met FoodStorm kunt u bestellingen rechtstreeks invoeren vanuit telefoongesprekken, e-mails of winkelkiosken, uw hele keuken organiseren en de komende bestellingen en gebeurtenissen in een kalenderweergave bekijken. En het beste? Je kunt items, prijzen en menu's aanpassen, knoppen en categorieën toevoegen aan pagina's met bestellingen en zelfs afbeeldingen toevoegen aan menu's met behulp van de AI-afbeeldingsgenerator.

De beste functies van FoodStorm

Bestellingen plaatsen en beheren via meerdere kanalen, zoals kiosken in de winkel, servicebalies, e-mails en telefoons

Beheer afhaalbestellingen, controleer de status van betalingen en behandel verkochte items op gewicht met vakantievolumebeheer

Geef bestellingen van klanten weer op schermen in de keuken met het Kitchen Display System

FoodStorm limieten

Volgens enkele gebruikers mist FoodStorm ondersteuning en accountbeheer

De app kan moeilijk te gebruiken zijn op mobiele apparaten. Hij dekt alleen de kernfuncties

Eten bestellen voor een andere ontvanger dan degene die de bestelling plaatst is verwarrend

FoodStorm prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van FoodStorm

G2 : 4. 5/5 (30 beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over FoodStorm?

FoodStorm is gebruiksvriendelijk en zeer functioneel. De klantenservice is ongeëvenaard en we houden van de aanpassingsopties om ervoor te zorgen dat we gemakkelijk de informatie kunnen krijgen die ons team nodig heeft. Het invoeren van menu items en verpakkingen is ook erg eenvoudig. Sommige rapportages zijn echter niet zo aanpasbaar aan de gebruiker als andere programma's die we hebben gebruikt, maar FoodStorm biedt aangepaste rapporten tegen een vergoeding, wat geweldig is geweest.

FoodStorm is gebruiksvriendelijk en zeer functioneel. De klantenservice is ongeëvenaard en we houden van de aanpassingsopties om ervoor te zorgen dat we gemakkelijk de informatie kunnen krijgen die ons team nodig heeft. Het invoeren van menu items en verpakkingen is ook erg eenvoudig. Sommige rapportages zijn echter niet zo aanpasbaar aan de gebruiker als andere programma's die we hebben gebruikt, maar FoodStorm biedt aangepaste rapporten tegen een vergoeding, wat geweldig is geweest.

10. Computrition (het beste voor voedingsmiddelenbeheer in ziekenhuizen)

via Computrition

Computrition's volledig geïntegreerde hospitality suite helpt organisaties bij het beheren van hun voedings- en voedseldiensten, met name ziekenhuizen. Met deze tool kun je alles beheren wat met voeding te maken heeft, van recepten en menu's tot budget, inventaris, leveranciers en verdeling van maaltijden.

De belangrijkste functie van het platform is de mogelijkheid om recepten te koppelen aan allergenen en dieetbeperkingen. Het corrigeert en past menu's automatisch aan, waardoor de voedselveiligheid en de kwaliteit van de patiëntenzorg worden gegarandeerd.

Computrition beste functies

Genereer aangepaste maaltijdkaarten op basis van selecties en voorkeuren van patiënten

Automatisering van voedingsbeheer, menuvervangingen en -correcties en het bijhouden van de dieetgeschiedenis van patiënten

Voorspel de voorraadbehoeften om voedselverspilling te verminderen met CI Smart Forecasting

Limieten beperken

De ruimte voor speciale of persoonlijke aantekeningen op menukaartjes is beperkt

Heeft een steile leercurve, met functies die te veel klikken vereisen

Computrition prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Computrition

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Maak de juiste keuze om uw food business te transformeren

Software voor voedingsbeheer is inderdaad essentieel voor het vereenvoudigen van de activiteiten, het verminderen van fouten en het verbeteren van de efficiëntie. Maar het is cruciaal om de juiste software te gebruiken.

Instance, als je een grote onderneming bent met geavanceerde aanpassingsbehoeften, zal software als FoodPro® of Crunchtime niet voldoen, omdat deze tools beperkte functies hebben. Aan de andere kant kan een robuuste oplossing zoals ClickUp uw heilige graal zijn.

ClickUp biedt een breed array aan functies die u helpen met alles wat met voedselbeheer te maken heeft, van het bijhouden van voorraden en ingrediënten tot het bijhouden van recepten en menu's, het analyseren van prijzen, het voldoen aan voedselveiligheidsnormen, het voorspellen van de verkoop en nog veel meer.

Beoordeel de behoeften van uw bedrijf en ontdek welke tool aan alle eisen voldoet.