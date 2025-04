Pumble vs. Slack: Welke samenwerkingstool is beter?

Je kent de strijd wel: eindeloze notificaties, verspreide berichten en die ene teamgenoot die nog steeds de laatste update niet kan vinden.

Nu extern en hybride werken de norm is geworden, is het kiezen van de juiste samenwerkingstool niet alleen leuk om te hebben; het is essentieel om externe teams productief en betrokken te houden.

Slack is lange tijd het meest gebruikte platform voor teamcommunicatie geweest, maar nieuwere spelers zoals Pumble schudden de boel door elkaar.

Dus, hoe beslis je welk platform ervoor zorgt dat gesprekken naadloos blijven verlopen zonder de chaos te vergroten? In deze post geven we een overzicht van Pumble vs. Slack en vergelijken we functies, prijzen en bruikbaarheid om je te helpen de beste oplossing voor jouw team te vinden.

Spoiler alert: Blijf kijken, dan introduceren we een alternatief dat beter is dan Pumble en Slack.

60 seconden samenvatting Pumble vs. Slack - bekijk wat hen van elkaar onderscheidt! Automatisering: Pumble biedt basis automatisering van berichten, terwijl Slack een Workflow Builder biedt voor meer geavanceerde automatisering van Taken, herinneringen en goedkeuringen

Berichten bewaren: Pumble bewaart onbeperkte berichtengeschiedenis voor gratis, terwijl Slack gratis gebruikers beperkt tot 90 dagen berichtengeschiedenis

Delen van bestanden: Beide platformen staan het delen van bestanden binnen chats toe; Pumble biedt echter onbeperkte geschiedenis, terwijl de bestandsgeschiedenis van Slack gebonden is aan de limieten van de berichtgeschiedenis

Integraties: Pumble biedt basisintegraties met tools voor cloud opslagruimte en taakbeheer, maar Slack heeft meer dan 2400 integraties, waaronder populaire services zoals Google Drive, Asana en Jira.

Prijzen: Pumble is gepositioneerd als een betaalbare optie met essentiële functies, terwijl Slack premium functies biedt tegen een hogere prijs

Als je de voordelen van beide tools wilt voor de prijs van één, probeer dan ClickUp, de alles-in-één app voor werk met geïntegreerde chatten

Wat is Pumble?

via Pumble

Pumble is een realtime communicatie- en samenwerkingsplatform dat teamwerk vereenvoudigt en productiviteit verhoogt. Zie het als een centrale hub voor alle communicatiebehoeften van je team. Of je nu werknemers op afstand beheert of projecten coördineert, Pumble houdt de communicatie georganiseerd en toegankelijk.

Pumble functies

Pumble biedt instant messaging, delen van bestanden en groepsvideo/audiogesprekken, alles binnen een gebruiksvriendelijke interface. Hier vind je een aantal van de belangrijkste functies:

Functie #1: Delen van bestanden en samenwerken

Met Pumble kun je delen bestanden van elke grootte en type-documenten, afbeeldingen of video's-rechtstreeks binnen uw gesprekken. Dit maakt samenwerken aan projecten moeiteloos en zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina blijft.

Moet je aannemers of externe leveranciers erbij betrekken? Met Pumble kun je gasten toegang geven met volledige controle over welke kanalen of informatie ze kunnen zien.

Bovendien kun je je notificaties aanpassen door te kiezen van welke kanalen of personen je iets wilt horen, zodat je minder wordt afgeleid en je je kunt concentreren op wat belangrijk is.

Functie #2: communicatie via meerdere kanalen

Verbind face-to-face met je team door middel van audio- en videogesprekken van hoge kwaliteit, voltooid met functies zoals virtuele achtergronden, scherm delen en ruisonderdrukking voor een naadloze ervaring.

Of je nu een snelle één-op-één chat nodig hebt of een speciale ruimte voor teamdiscussies, met Pumble kun je in contact blijven via directe tekst- of spraakberichten en georganiseerde kanalen voor specifieke projecten, teams of onderwerpen.

Functie #3: Gemakkelijke toegankelijkheid

Werk naadloos met desktop-, web- en mobiele apps, zodat je team altijd verbonden is, waar ze ook zijn. Blijf op de hoogte van realtime gesprekken vanaf elk apparaat, of je nu op kantoor bent, op afstand werkt of onderweg bent.

Bovendien integreert Pumble moeiteloos met populaire tools, waardoor je je werkstroom kunt stroomlijnen en productiviteit kunt verhogen.

Pumble prijzen

- Gratis

- Pro: $2.99/maand per gebruiker

- Business: $4. 99/maand per gebruiker

- Enterprise: $7.99/maand per gebruiker

🧠 Leuk weetje: Jeff Bezos introduceerde de ' Two-Pizza Rule' van Amazon, die stelt dat als twee pizza's niet genoeg zijn om een team te voeden, het team te groot is. Dit principe moedigt kleinere, meer gerichte samenwerkingseenheden aan - wat de efficiëntie verhoogt, de focus verbetert en snellere besluitvorming mogelijk maakt.

📮ClickUp Inzicht: Kenniswerkers sturen gemiddeld 25 berichten per dag, op zoek naar informatie en context. Dit betekent dat er veel tijd wordt verspild aan scrollen, zoeken en het ontcijferen van gefragmenteerde gesprekken in e-mails en chats. had je maar een slim platform dat taken, projecten, chatten en e-mails (plus AI!) op één plek met elkaar verbindt. Maar Nog te doen:

Wat is Slack?

via Slack

Slack is een real-time communicatie- en samenwerkingstool die traditionele e-mails vervangt door real-time berichten. De intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface en krachtige integraties helpen teams om verbinding te houden via kanalen, rechtstreekse berichten en delen van bestanden.

Slack functies

Van geavanceerde zoekmogelijkheden tot naadloze app-integraties, Slack biedt een gecentraliseerde hub voor communicatie op de werkplek. Hier zijn enkele van de belangrijkste functies:

Functie #1: Slack Huddles

Begin snelle, informele audiogesprekken binnen een kanaal met Huddles. Huddles zijn ideaal voor spontane discussies en snelle check-ins en omzeilen formele installaties voor vergaderingen. Ze bieden een lichte, handige manier om in realtime verbinding te maken met teamleden.

Functie #2: Uitgebreid ecosysteem voor apps

Maak gebruik van Slack-integraties om naadloos verbinding te maken met productiviteitstools zoals Asana, Google Werkruimte en Microsoft 365. Werk veilig samen met externe partners, leveranciers en clients met Slack Connect, dat gedeelde openbare kanalen mogelijk maakt voor een vlottere communicatie tussen bedrijven.

Pas Slack aan je behoeften aan met bots en extensies die rapportages automatiseren, projectmanagement ondersteunen en direct in gesprekken realtime analyses leveren.

Functie #3: Geavanceerde automatisering van de werkstroom

Gebruik de ingebouwde Workflow Builder van Slack om routinetaken te automatiseren, zoals onboarding berichten, goedkeuringsverzoeken en statusupdates-codering is niet nodig.

Maak aangepaste werkstromen die integreren met externe apps zoals Salesforce, Jira en Zapier om processen te vereenvoudigen en handmatig werk te verminderen. Automatiseer herinneringen, notificaties en het bijhouden van delen van gegevens tussen tools, zodat teams op koers blijven zonder voortdurend te hoeven controleren.

Prijzen van Slack

- Gratis

- Pro: $8. 75/maand per gebruiker

- Business+: $15/maand per gebruiker

- Enterprise Grid: Contact voor prijzen

Volgens een onderzoek van Wharton naar organisatorische samenwerking is de tijd die managers en werknemers besteden aan samenwerkingsactiviteiten de afgelopen twintig jaar met minstens 50 procent toegenomen.

Pumble vs. Slack: Vergelijken van functies

Nu we de sterke punten van Pumble en Slack hebben besproken, laten we eens kijken hoe hun functies zich tot elkaar verhouden.

De tabel hieronder laat de sleutel verschillen zien, zodat je makkelijker kunt vergelijken en de beste keuze voor jouw team kunt maken.

Functies Pumble Slack Bonus: ClickUp Werkstroom automatisering Basis automatisering van berichtenverkeer Workflow Builder voor het automatiseren van taken, herinneringen en goedkeuringen Eenvoudige wanneer-dan automatisering met AI Berichtgeschiedenis Onbeperkt gratis berichtgeschiedenis Beperkt tot 90 dagen op het gratis abonnement Geïntegreerd chatten met onbeperkte berichten op het fFree abonnement Bestanden delen en samenwerken Deel bestanden binnen chats, onbeperkte geschiedenis Deel bestanden, maar berichtgeschiedenis is beperkt tenzij geüpgraded Deel bestanden, video's, gesproken aantekeningen, koppel chatten aan taken en meer Communicatie via meerdere kanalen Kanalen, directe berichten, spraakoproepen Kanalen, directe berichten, Huddles, spraak- en videogesprekken Kanalen, gesprekken, video gesprekken, schermopname, aantekeningen, directe berichten Toegankelijkheid en platforms Werkt op desktop, web en mobiel Werkt op desktop, web en mobiel Werkt op desktop en mobiel Integraties Basisintegraties met tools voor cloud opslagruimte en taakbeheer 2.400+ integraties, waaronder Google Drive, Asana en Jira 1000+ integraties, waaronder Zapier, Slack (berichten importeren) en meer Waarde voor je geld Betaalbare prijzen met essentiële functies Premium functies, maar tegen een hogere prijs Chatten is beschikbaar in het gratis abonnement Gast- en externe samenwerking Gasttoegang voor leveranciers en aannemers Slack Connect voor veilige samenwerking met externe partners Granulaire controle voor gasttoegang

Functie #1: Onbeperkte berichtgeschiedenis

Pumble biedt onbeperkte berichtgeschiedenis, zelfs op het gratis abonnement. Dit is een belangrijk voordeel voor teams die afhankelijk zijn van eerdere gesprekken voor context, onboarding of kennisbeheer.

Slack beperkt de berichtgeschiedenis op zijn gratis abonnement, waardoor het een uitdaging is om toegang te krijgen tot oudere informatie zonder te upgraden naar een betaald abonnement. Voor budgetbewuste Teams die prioriteit geven aan toegang tot hun communicatie boven de volledige berichtgeschiedenis, is Pumble de meer praktische keuze.

Winnaar: Pumble is een duidelijke winnaar in deze categorie met langdurige toegang tot de berichtgeschiedenis.

Functie #2: Toegankelijkheid en platforms

Wat betreft toegankelijkheid en platformbeschikbaarheid, bieden zowel Pumble als Slack een naadloze ervaring op desktop, web en mobiele applicaties.

Dit zorgt ervoor dat teams verbonden en productief kunnen blijven, ongeacht locatie of apparaat, waardoor het een gelijkspel is in deze categorie. Of je nu liever vanaf je computer, browser of smartphone werkt, met beide platforms zit je goed.

winnaar: Gelijkspel! Beide bieden naadloze toegankelijkheid op meerdere apparaten.

Functie #3: Integraties en automatisering van de werkstroom

Slack biedt een breed ecosysteem van integraties met verschillende productiviteitstools, waarmee teams verbinding kunnen maken met bestaande workflows om taken te automatiseren en processen te stroomlijnen.

Pumble biedt basisintegraties, maar kan niet tippen aan het uitgebreide bereik en de geavanceerde mogelijkheden voor automatisering van Slack, zoals de Workflow Builder. Als je team sterk vertrouwt op integraties en automatisering om de productiviteit te verbeteren, dan is Slack de sterkere mededinger.

Winnaar: Slack, met een groter app ecosysteem, maakt het makkelijker om verbinding te maken met bestaande workflows.

Samengevat wint Pumble het op het gebied van betaalbaarheid, onbeperkte berichtgeschiedenis en essentiële functies voor samenwerking, waardoor het ideaal is voor budgetbewuste teams die een eenvoudige maar effectieve tool nodig hebben.

Aan de andere kant wint Slack met zijn geavanceerde functies, zoals automatisering, integraties en veiligheid, waardoor het beter geschikt is voor grote ondernemingen met complexe werkstromen.

Pumble vs. Slack op Reddit

We hebben Reddit afgestruind om te zien wat gebruikers zeggen over Pumble vs. Slack.

Bij het bekijken van Slack alternatieven op Reddit, benadrukken sommige gebruikers Pumble als een gunstige optie voor degenen die niet kunnen of willen betalen voor Slack.

Ik had nog nooit van Pumble gehoord. Het is geweldig en we gebruiken het voor clients die Slack niet kunnen of willen betalen.

Ik had nog nooit van Pumble gehoord. Het is geweldig en we gebruiken het voor clients die Slack niet kunnen of willen betalen.

Anderen wijzen echter op het bredere bereik van integraties en de gevestigde aanwezigheid van Slack:

Wij gebruiken Slack voor samenwerking tussen groepen en tussen ons en klanten, om problemen op te lossen en dingen gedaan te krijgen. Onze Slack is geïntegreerd in Jira, Atlassian-producten en Salesforce. Het delen van code en logs en het koppelen van een thread aan Jira is erg leuk. Er zijn haken die een melding laten verschijnen voor mijn team wanneer een klant een nieuw ticket aanmaakt in Salesforce. Werkt geweldig.

Wij gebruiken Slack voor samenwerking tussen groepen en tussen ons en klanten, om problemen op te lossen en dingen gedaan te krijgen. Onze Slack is geïntegreerd in Jira, Atlassian-producten en Salesforce. Het delen van code en logs en het koppelen van een thread aan Jira is erg leuk. Er zijn haken die een melding laten verschijnen voor mijn team wanneer een klant een nieuw ticket aanmaakt in Salesforce. Werkt geweldig.

Uit discussies op Reddit blijkt dat de beste keuze tussen Pumble en Slack sterk afhangt van de behoeften en prioriteiten van individuele teams. Prijzen, functies en bestaande integraties zijn allemaal sleutel factoren in het beslissingsproces.

Maak kennis met ClickUp - het beste alternatief voor Pumble vs Slack

Als je op zoek bent naar meer opties in de ruimte voor teamsamenwerking en communicatieplanning, overweeg dan ClickUp.

De everything app for work is een overtuigend alternatief voor Pumble en Slack; in de volgende sectie vertellen we je waarom.

ClickUp's One Up #1: Real-time samenwerking met ClickUp Chat

ClickUp Chat heeft alle functies die je van chatten verwacht en meer

Chatten is kapot. Chat apps, geïsoleerd en losgekoppeld van onze andere tools, zijn niet langer effectief. ClickUp Chat is meer dan een messagingtool. Het is volledig geïntegreerd in een werkruimte die chatten, taken en documentatie combineert in één platform.

Meer dan alleen messaging : In tegenstelling tot Slack en Pumble, waar chatten vaak in een silo bestaat, stelt ClickUp Chat teams in staat om direct binnen hun workflows te communiceren, waarbij discussies gekoppeld blijven aan projecten en taken

Geen limiet op berichten : In tegenstelling tot de beperkende 90-dagen geschiedenis van Slack, biedt ClickUp onbeperkte gratis chatgeschiedenis en zorgt ervoor dat elk gesprek toegankelijk blijft

Taken taggen en documenten koppelen: In tegenstelling tot Slack en Pumble, die externe integraties vereisen, stelt ClickUp gebruikers in staat om berichten direct vanuit chatten om te zetten in bruikbare Taken. Dit betekent minder contextwisselingen en efficiëntere samenwerking

Waarom ClickUp wint: ClickUp, met zijn alles-in-één functies voor berichtenuitwisseling, dicht de kloof tussen communicatie en uitvoering. De integratie van chatten met projectmanagement stroomlijnt de communicatie en houdt alles georganiseerd, waardoor het krachtiger is dan standalone messaging apps.

Er is goed nieuws als je team van Slack houdt, maar de projectmogelijkheden van ClickUp nodig heeft om het beste van twee werelden te hebben. ClickUp biedt een Slack-integratie om werkstromen met elkaar te verbinden, wat een andere optie is voor teams die op zoek zijn naar gecombineerde functies.

➡️ Ook lezen: Slack vs. ClickUp: Welke team communicatietool is het beste?

Gebruik ClickUp's Toegewezen opmerkingen om direct actie-items te maken en deze toe te wijzen aan anderen of zelfs uzelf

ClickUp's Assigned Comments zetten toevallige discussies om in duidelijke, traceerbare actie-items, iets wat noch Pumble noch Slack zo naadloos kunnen doen.

Houd feedback overzichtelijk : Terwijl je met Pumble en Slack commentaar kunt geven, kun je met ClickUp commentaar toewijzen aan specifieke personen en zo feedback omzetten in bruikbare Taken

Raak nooit items kwijt : ClickUp zorgt ervoor dat geen enkel commentaar onopgemerkt blijft door toegewezen personen automatisch op de hoogte te stellen. U hoeft niet meer door eindeloze threads met opmerkingen te scrollen om erachter te komen wie wat nog moet doen

Snellere follow-ups: Gebruikers kunnen toegewezen opmerkingen als opgelost markeren zodra ze Voltooid zijn, waardoor werkstromen gestroomlijnd worden zonder extra tools

Waarom ClickUp wint: Met ingebouwde taaktoewijzingen in gesprekken zorgt ClickUp voor verantwoording en gezamenlijke voltooiing van taken, in tegenstelling tot Slack en Pumble, waar berichten en taken omslachtig te traceren zijn.

ClickUp One Up #3: Directe schermopname met Clips

Elke Clip die u opneemt in een commentaar, Taak of Document in ClickUp wordt automatisch toegevoegd aan uw Clips Hub voor eenvoudige organisatie

ClickUp Clips voegt een nieuwe dimensie toe aan asynchrone communicatie met ingebouwde schermopname en videoberichten.

Hiermee kunt u korte videoclips rechtstreeks in ClickUp opnemen en delen. Verbeter uw communicatiestrategieën door het gemakkelijk te maken om visuele feedback te geven, complexe ideeën uit te leggen of gewoon face-to-face contact te maken met uw team zonder een formele vergadering in te plannen.

Visueel uitleggen : Stel je voor dat je een explainer video opneemt voor je product. Een statische schermafbeelding of een deel van het scherm van je lange pagina op een app van derden zal niet hetzelfde effect hebben. In plaats daarvan kan een Clip met annotaties ingewikkelde processen uitleggen en lange web content probleemloos delen

Overbrug communicatiekloven: ClickUp Clips maakt rijkere communicatie mogelijk door toon en visuele signalen over te brengen, die verloren kunnen gaan in chats op basis van tekst of gewone video-conferenties, wat leidt tot effectievere en empathischere interacties

Verbeter het delen van kennis: Clips stellen teamleden in staat om video tutorials, walkthroughs of uitleg te maken en te delen, waardoor een bibliotheek van gemakkelijk toegankelijke kennis wordt opgebouwd die de limieten van statische wiki's of gedeelde documenten overstijgt

Waarom ClickUp wint: De functie voor asynchrone videocommunicatie maakt extra tools voor het opnemen van schermen en vergaderingen overbodig, waardoor samenwerken op afstand en het delen van feedback efficiënter wordt.

ClickUp One Up #4: productiviteit op basis van AI met ClickUp Brain

Vat aantekeningen van vergaderingen samen en leg de sleutel vast in enkele seconden met ClickUp Brain!

U hoeft niet langer een mens om updates te vragen - ClickUp Brain geeft direct nauwkeurige en contextuele antwoorden over Taken, Documenten en Mensen vanuit elk werk binnen ClickUp.

Instant AI-gegenereerde samenvattingen : Terwijl gebruikers bij Slack en Pumble handmatig door de berichtgeschiedenis moeten scrollen, kan ClickUp Brain hele gesprekken, aantekeningen van vergaderingen en projectupdates in een paar seconden samenvatten

Slimme automatisering voor productiviteit : In tegenstelling tot Slack's Workflow Builder (die zich richt op berichtgevingstaken), automatiseert ClickUp-taak herhaalde acties, stelt volgende stappen voor en stelt zelfs content op

AI-gestuurde zoekopdrachten en aanbevelingen: ClickUp Brain vindt onmiddellijk relevante taken, bestanden en gesprekken, zodat je niet handmatig door oude berichten hoeft te spitten

Waarom ClickUp wint: ClickUp Brain gaat verder dan communicatie door uw hele workflow slimmer te maken en teams te helpen georganiseerd, geïnformeerd en productief te blijven - alles binnen één platform.

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

Business : $12/maand per gebruiker

Enterprise : Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per gebruiker per maand

💡 Pro Tip: Gebruik ClickUp AI om lange Slack/Pumble threads samen te vatten in bruikbare Taken. Plak lange Slack/Pumble chatten in ClickUp Brain. Vraag Brain om sleutelopmerkingen samen te vatten, ze om te zetten in taken, deadlines in te stellen en toegewezen personen toe te voegen!

ClickUp is het hart van ons bedrijf - ons business management platform. We zijn erin geslaagd om onze samenwerking en rapportage in één systeem te consolideren, waardoor ons team zichtbaarheid heeft in ons werk en onze clients zicht hebben op wat we voor hun bedrijf doen.

ClickUp is het hart van ons bedrijf - ons business management platform. We zijn erin geslaagd om onze samenwerking en rapportage in één systeem te consolideren, waardoor ons team zichtbaarheid heeft in ons werk en onze clients zicht hebben op wat we voor hun bedrijf doen.

Verder dan Pumble en Slack

Hoewel zowel Pumble als Slack waardevolle functies bieden, komt geen van beide platformen volledig tegemoet aan de behoefte aan echt geïntegreerde communicatie en samenwerking die direct is geïntegreerd met projectmanagement.

Door robuuste communicatiefuncties zoals ClickUp Chatten, feedbackmechanismen zoals Toegewezen Commentaar en innovatieve tools zoals ClickUp Clips te combineren, verbetert ClickUp de productiviteit door ervoor te zorgen dat communicatie een integraal onderdeel van de werkstroom wordt.

Uiteindelijk hangt de beste keuze af van de specifieke behoeften van je team. Als je echter op zoek bent naar een platform dat een krachtige combinatie van communicatie, projectmanagement en betaalbaarheid biedt, dan is ClickUp een overtuigend alternatief.

Klaar om het verschil te ervaren? Meld je vandaag nog aan voor ClickUp!