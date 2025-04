12 beste Bing Image Creator alternatieven om te proberen in 2025

AI afbeeldingsgeneratoren hebben een revolutionair effect gehad op hoe we visuals creëren. Het stelt iedereen in staat om verbluffend artwork, merkmateriaal, conceptontwerpen en marketingmateriaal te maken met behulp van de juiste prompt.

Bing AI Image Creator is zo'n tool. In slechts een paar woorden kun je realistische afbeeldingen van hoge kwaliteit maken, afhankelijk van de use case. De Bing Image Creator heeft ook enorm aan populariteit gewonnen dankzij de integratie met de Microsoft-omgeving.

Zelfs dan kunnen sommige gebruikers op zoek gaan naar alternatieven voor Bing Image Creator voor meer aanpassingen of meer controle over hun kunststijlen.

We hebben 12 Bing Image Creator alternatieven verzameld die je kunt proberen.

Waarom zou je moeten kiezen voor alternatieven voor Bing Image Creator?

Hoewel Bing Image Creator super handig is, brengt het de volgende uitdagingen met zich mee die ervoor kunnen zorgen dat iemand op zoek gaat naar alternatieven:

Beperkte aanpassingsmogelijkheden : In tegenstelling tot sommige AI kunstgeneratoren biedt Bing Image Creator geen geavanceerde instellingen om afbeeldingsdetails of artistieke technieken te verfijnen

Strikte content moderatie : Bing Image Creator legt strikte beperkingen op aan het genereren van afbeeldingen. Dit beperkt je artistieke concepten en creatieve visie, zelfs als AI kunstvoorbeelden niet ongepast zijn

Uitvoer met lagere resolutie : Vergeleken met sommige AI-tools genereert Bing Image Creator geen afbeeldingen van hoge kwaliteit die geschikt zijn voor professioneel werk of afdrukken

Registratie van Microsoft account : Gebruikers moeten een Microsoft account aanmaken om toegang te krijgen tot Bing Image Creator. Dit kan onhandig zijn voor degenen die de voorkeur geven aan een open benadering

Beperkte commerciële gebruiksrechten: Sommige AI image generators bieden duidelijkere en flexibelere licentie-opties voor commercieel gebruik. Aan de andere kant beperkt het beleid van Bing Image Creator commerciële gebruiksrechten, wat beperkend is

12 Alternatieven voor Bing Image Creator in een oogopslag

Hier is een kort overzicht van de 12 Bing Image Creator alternatieven die we zullen onderzoeken:

Tool Naam Uitstekende functie Gebruikssituatie Beste Voor ClickUp AI-gestuurde creatieve werkstroomtools Visueel brainstormen, afbeeldingen uploaden, workstroom illustreren, projecten plannen Teams en projectmanagers Midjourney Afbeeldingen van hoge kwaliteit Conceptkunst, fantasie-illustraties, digitale kunst Digitale kunstenaars en ontwerpers Dall-E 3 Nauwkeurige tekst-naar-afbeelding generatie Realistische afbeeldingen, marketing visuals Marketeers en makers van content Adobe Vuurvliegje AI-gestuurde bewerking en verbetering van afbeeldingen binnen het Adobe ecosysteem Fotomanipulatie, creatieve ontwerp workflows Ontwerpers en fotografen Craiyon Gratis en onbeperkt AI afbeeldingen genereren Snel en experimenteel afbeeldingen aanmaken Gewone gebruikers en hobbyisten Teken. ai AI-gestuurde teken en scène generatie Interactieve storytelling, game concept art Schrijvers, stripmakers, illustrators en gameontwikkelaars Stabiele verspreiding Open-source en aanpasbare AI afbeeldingsgeneratie AI-kunst experimenteren, prototypen en onderzoek Ontwikkelaars, onderzoekers, eigenaren van producten en AI-enthousiastelingen Leonardo AI Geavanceerde controle over het genereren en stylen van afbeeldingen Concept art, game asset ontwerp Gameontwerpers en illustrators DreamStudio Webgebaseerd, open-source hulpmiddel AI-gegenereerde afbeeldingen met gedetailleerde aanpassingen AI onderzoekers en digitale kunstenaars Ideogram AI-gegenereerde typografie en gestileerde tekst AI-ondersteund logo en merkontwerp Grafisch ontwerper, logo-ontwerper en brandingexperts Canva Geïntegreerde AI tools met een ontwerpplatform en sjablonen Postings op sociale media, presentaties, marketingmateriaal Marketeers, makers van content en kleine bedrijven NightCafe Meerdere AI modellen voor verschillende kunststijlen Artistieke experimenten, afdrukvriendelijke AI kunst Creatieve hobbyisten, AI-kunstenaars en AI-makers

De 12 beste Bing Image Creator alternatieven om te gebruiken

Hieronder staan 12 uitstekende alternatieven voor Bing Image Creator die je moet proberen:

1. ClickUp (Beste voor visueel brainstormen en creatief werkstroombeheer)

Maak stroomdiagrammen, sluit afbeeldingen in en converteer actie-items naar Taken met ClickUp-taak

ClickUp is een uitgebreid productiviteitsplatform dat projectmanagement, documentatie en samenwerking tussen teams stroomlijnt. Hoewel het geen traditionele AI afbeeldingengenerator is, biedt het een heleboel functies die je creatieve proces verbeteren.

Zo heb je bijvoorbeeld de ClickUp Whiteboards die je ideeën illustreren op een digitaal whiteboard. Van het uittekenen van je abonnement tot het uploaden van afbeeldingen en het creëren van collaboratieve workflows, ClickUp Whiteboards doet het allemaal.

Aan de andere kant stelt ClickUp Brain u en uw team in staat om ideeën te brainstormen, content te genereren en workflows te automatiseren.

Door ClickUp Whiteboards en Brain samen te gebruiken, verhoogt u de productiviteit en krijgt u zichtbaarheid op hoog niveau in uw project - zelfs als u ClickUp niet kunt gebruiken om originele illustraties of afbeeldingen te maken! Dergelijke visuele elementen en AI-tools zijn cruciaal voor het stroomlijnen van de manier waarop u uw werk Nog te doen krijgt!

ClickUp functies

Visualiseer uw ideeën en organiseer gezamenlijke brainstormsessies op ClickUp Whiteboards

Gebruik ClickUp Brain om content te genereren, informatie samen te vatten en taken binnen uw creatieve proces te automatiseren

Communiceer met uw creatieve team of belanghebbenden, deel feedback en laat contextuele opmerkingen achter met ClickUp Chat

Afbeeldingen en rich media content integreren in Taakbeheer

Taken, tijdlijnen en bronnen beheren binnen je creatieve projecten

ClickUp beperkingen

Je zult het moeten integreren met andere AI tools voor het genereren van afbeeldingen

De mobiele applicatie voelt misschien limiet in vergelijking met zijn desktop tegenhanger

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

Business : $12/maand per gebruiker

Enterprise : Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain (add-on): $7/maand per lid

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4. 7/5 (9.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Midjourney (Beste voor het genereren van artistieke afbeeldingen)

via Midjourney

Midjourney is een populaire AI kunstgenerator. Dit Bing Image Creator alternatief heeft als doel om de verbeeldingskracht van mensen uit te breiden met behulp van technologie.

Het gebruikt geavanceerde algoritmes om tekst om te zetten in prachtige afbeeldingen met unieke stijlen bereikend van realistisch tot abstract. Bovendien kun je experimenteren met verschillende kunstvormen, waaronder fotografie, schilderen en digitaal ontwerpen.

Midjourney sleutel functies

Genereer beschrijvingen in natuurlijke taal van afbeeldingen met de functie Describe

Combineer meerdere moodboards terwijl je een nieuwe afbeelding maakt

Verken verschillende kunststijlen en concepten door moodboards te combineren met SREF codes

Deel en werk samen aan AI-kunst met een bloeiende community

Midjourney limieten

Biedt geen gratis of freemium niveau

Af en toe uitval van de server beïnvloedt de toegankelijkheid

Midjourney prijzen

Basis abonnement: $10

Standaard abonnement: $30

Pro abonnement: $60

Megaplan: $120

Midjourney beoordelingen en recensies

G2 : 4. 4/5 (80+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Dit is wat een gebruiker van G2 te zeggen heeft over Midjourney:

Midjourney produceert consistent visueel verbluffende afbeeldingen met een hoge resolutie die vaak de verwachtingen overtreffen in termen van detail en kwaliteit. Het vermogen om aanwijzingen creatief te interpreteren maakt het een fantastisch hulpmiddel voor concept art, moodboards en experimentele ontwerpen.

Midjourney produceert consistent visueel verbluffende afbeeldingen met een hoge resolutie die vaak de verwachtingen overtreffen in termen van detail en kwaliteit. Het vermogen om aanwijzingen creatief te interpreteren maakt het een fantastisch hulpmiddel voor concept art, moodboards en experimentele ontwerpen.

➡️ Meer lezen: Beste Midjourney Alternatieven & Concurrenten

3. Dall-E 3 (De beste voor het genereren van gedetailleerde en nauwkeurige afbeeldingen)

Dall-E is een tekst-naar-afbeelding generator ontwikkeld door OpenAI. Het 3e generatie model, oftewel Dall-E 3, begrijpt genuanceerde aanwijzingen om zeer gedetailleerde en nauwkeurige afbeeldingen te genereren.

Als product van OpenAI integreert Dall-E 3 met ChatGPT, waardoor gebruikers kunnen brainstormen en aanwijzingen kunnen verfijnen om afbeeldingen te maken die nauw aansluiten bij de beschrijvingen.

Dall-E 3 sleutel functies

Integreer naadloos met ChatGPT om verfijnde AI-prompts te genereren

Deel real-time feedback om creatief brainstormen te verbeteren

Genereer gedetailleerde en zeer nauwkeurige afbeeldingen van genuanceerde aanwijzingen

Creëer uit een breed bereik van kunststijlen, onderwerpen en technieken

Dall-E 3 limieten

De afbeeldingskwaliteit kan soms inconsistent zijn

Verwerkingstijden variëren afhankelijk van de belasting van de server

Dall-E 3 prijzen

Teams: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Dall-E 3 beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

➡️ Meer lezen: Dall-E Alternatieven & Concurrenten voor AI-afbeeldingen maken

4. Adobe Firefly (het beste voor integratie met Adobe-gerichte creatieve werkstromen)

via Adobe Firefly

Adobe Firefly is een generatieve AI-service binnen Adobe's applicatiesuite.

Het integreert met andere apps zoals Photoshop en Premier Pro om uitgebreid projectmanagement te bieden. Het resultaat is dat je AI afbeeldingen en video's rechtstreeks binnen je bestaande workflows kunt genereren voor een hogere productiviteit en creativiteit.

Adobe Firefly sleutel functies

Creëer fotorealistische afbeeldingen met een zeer geavanceerd Adobe Firefly Image Model

Bewerk afbeeldingen en verbeter details met Generative Fill

Voer tekst in het Firefly Video Model in om boeiende video's te genereren

Frames toevoegen, omgevingsgeluiden verlengen en lastige onderbrekingen verwijderen met Generative Extend

Adobe Firefly limieten

Vereist een abonnement op Adobe Creative Cloud voor volledig geïntegreerde toegang

Integratie met niet-Adobe toepassingen is gelimiteerd

Adobe Firefly prijzen

Adobe Firefly : $4. 99/maand

Adobe Creative Cloud: $59,99/maand

Adobe Firefly beoordelingen en recensies

G2 : 4. 6/5 (50+ beoordelingen)

Capterra: 4. 3/5 (niet genoeg beoordelingen)

Bekijk wat deze gebruiker van G2 te zeggen heeft over Abode Firefly:

Adobe Firefly is ongelooflijk intuïtief, vooral als je bekend bent met het ecosysteem van Adobe. Ik vind het handig om snel ideeën te genereren en social media content van hoge kwaliteit te maken zonder dat je uitgebreide ontwerpvaardigheden nodig hebt.

Adobe Firefly is ongelooflijk intuïtief, vooral als je bekend bent met het ecosysteem van Adobe. Ik vind het handig om snel ideeën te genereren en social media content van hoge kwaliteit te maken zonder dat je uitgebreide ontwerpvaardigheden nodig hebt.

Wist je dat? De bèta lancering van Adobe Firefly gebruikers genereerde 70+ miljoen afbeeldingen in de allereerste maand!

5. Craiyon (Beste voor gratis en toegankelijke AI afbeeldingen genereren)

via Crai y op

Craiyon, vroeger bekend als Dall-E mini, is een gratis AI afbeeldingsgenerator die tekst omzet in afbeeldingen. Zowel beginners als experts kunnen Craiyon gebruiken als AI voor grafisch ontwerp omdat het gratis te gebruiken is.

Het werkt ook als een gemengde bewerkingstool voor afbeeldingen waar je achtergronden van gratis afbeeldingen kunt verwijderen en afbeeldingen met een hoge resolutie kunt downloaden.

Belangrijkste functies

Maak afbeeldingen, foto's, tekeningen en vectoren via op tekst gebaseerde aanwijzingen voor berichten op sociale media, blogs, enz.

Zoek in een bibliotheek van vooraf gegenereerde afbeeldingen op basis van trefwoorden

Gebruik de bewerkingsmogelijkheden om de achtergrond van een afbeelding te verwijderen en download in HD

Maak verbinding met een gemeenschap van AI-ontwerpers en makers via Discord

Limieten

Free versie bevat advertenties en watermerken. De gegenereerde afbeeldingen vereisen ook naamsvermelding

De afbeeldingsgenerator werkt traag, vooral voor gratis gebruikers

Craiyon prijzen

Craiyon is gratis te gebruiken met de volgende abonnementen:

Ondersteuner : $12/maand

Professioneel : $24/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Dit is waarom deze gebruiker van G2 Craiyon zo graag gebruikt:

Het beste aan Craiyon is dat het gratis is en beter dan andere AI generators. De afbeeldingen die je ermee maakt zijn realistischer en hebben ook een negatieve prompt functie om accurate afbeeldingen te maken.

Het beste aan Craiyon is dat het gratis is en beter dan andere AI generators. De afbeeldingen die je ermee maakt zijn realistischer en hebben ook een negatieve prompt functie om accurate afbeeldingen te maken.

6. Teken. ai (De beste voor gepersonaliseerde gesprekservaringen)

Character. ai creëert interactieve, dynamische tekens door middel van gesprekken met behulp van geavanceerde AI- en LLM-tools om gepersonaliseerde chatbots te bouwen.

Eenmaal ingesteld, kun je deze gebruiken om gesprekken met verschillende tekens te simuleren op basis van de persoonlijkheid die aan hen is toegewezen. Je kunt een selectie maken uit de reeds bestaande tekens of je eigen teken maken.

Hoewel het geen maker van afbeeldingen is, blinkt het uit in het creëren van meeslepende, conversationele AI met verschillende persoonlijkheden en verhaalmogelijkheden.

Teken. ai sleutel functies

Neem deel aan een boeiende dialoog die zich aanpast aan de input van de gebruiker

Ontdek chatbots in verschillende toepassingen zoals entertainment, onderwijs, enz.

Veiligheidsprotocollen implementeren om geschikte content te bieden voor verschillende leeftijden

Teken. ai limieten

Werkt meer als een chatbot dan als een AI-afbeeldingsgenerator

Vereist constante controle om content geschikt te houden

Teken. ai prijzen

Gratis versie

C. ai+ Abonnement: $9. 99/maand

Teken. ai beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

➡️ Meer lezen: Trends in grafisch ontwerp om jezelf te onderscheiden

7. Stable Diffusion (Beste voor het genereren van open-source afbeeldingen)

Stable Diffusion is een open-source model voor het genereren van tekst naar afbeeldingen, ontwikkeld door Stability AI. Gebruikers kunnen hiermee gedetailleerde en verbluffende AI-gegenereerde afbeeldingen maken op basis van tekst.

Stable Diffusion maakt gebruik van deep learning-modellen om afbeeldingen te genereren met een indrukwekkende nauwkeurigheid en artistieke stijl. Bovendien kunnen gebruikers dankzij het open-source karakter de uitvoer verfijnen en aanpassen en Stable Diffusion integreren in verschillende toepassingen.

Stable Diffusion sleutel functies

Genereer gedetailleerde en verbluffende afbeeldingen van tekstuele input met meerdere onderwerpen

Toegang tot het open-source model en API voor aanpassing en integratie

Gebruik voor commerciële en niet-commerciële doeleinden onder toegestane licentie

Sluit je aan bij een gemeenschap van AI-onderzoekers en -ontwikkelaars om doorlopende verbeteringen mogelijk te maken

Stabiele Diffusie limieten

Licenties zijn meestal beschikbaar onder self-hosting

Vereist veel technische expertise bij het implementeren en aanpassen van het model

Stable Diffusion prijzen

Gemeenschap : Free

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Stable Diffusion beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Laten we eens kijken waarom deze gebruiker van G2 Stable Diffusion effectief vindt:

Ik heb onlangs Stable Diffusion 3 gebruikt. Ik vond de tekst-naar-beeld mogelijkheden absoluut topklasse. Het niveau van de spellingsmogelijkheden en de afbeeldingskwaliteit is gewoon opmerkelijk.

Ik heb onlangs Stable Diffusion 3 gebruikt. Ik vond de tekst-naar-beeld mogelijkheden absoluut topklasse. Het niveau van de spellingsmogelijkheden en de afbeeldingskwaliteit is gewoon opmerkelijk.

8. Leonardo AI (de beste voor het genereren van hoogwaardige Ggame-afbeeldingen)

Leonardo is een AI beeldgenerator die uitblinkt in het maken van productfoto's, architecturale renders, 3D ontwerpen, concept art illustraties, grafieken, tekenontwerpen en game-assets.

Je krijgt rijke kunst, afbeeldingen en video's die je project verrijken, of het nu gaat om gameontwerp, entertainment, UX-ontwerp of digitale kunst. Het beste deel? Het biedt een gebruiksvriendelijke interface en een groot bereik aan aanpassingsopties, zodat je je creaties kunt verfijnen.

Leonardo AI sleutel functies

Genereer hoogwaardige tekenontwerpen, texturen en game-assets

Bewerk gegenereerde afbeeldingen met AI Canvas om gepolijste afbeeldingen te krijgen

Verwerk texturen in 3D-objecten om de look en feel van OBJ-bestanden te verbeteren

Word lid van de Discord Server en maak deel uit van een bloeiende creatieve gemeenschap

Leonardo AI limieten

Verwerkingstijden kunnen traag zijn tijdens piekgebruik

Meer geschikt voor het aanmaken van game-assets en misschien niet ideaal voor casual gebruikers en hobbyisten

Leonardo AI prijzen

Gratis abonnement

Leerlingenabonnement : $10/maand

Artisanaal abonnement : $24/maand

Maestro abonnement : $48/maand

Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Leonardo AI beoordelingen en recensies

G2 : 4. 5/5 (20 beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Laten we eens kijken waarom deze gebruiker Leonardo AI een game-changer vindt voor AI-gedreven creativiteit:

Leonardo. Ai genereert snel digitale activa, afbeeldingen en 3D-modellen van hoge kwaliteit die je werkstroom kunnen versnellen. De aanpassingsopties zijn flexibel zodat je de AI-uitvoer kunt afstemmen op jouw visie.

Leonardo. Ai genereert snel digitale activa, afbeeldingen en 3D-modellen van hoge kwaliteit die je werkstroom kunnen versnellen. De aanpassingsopties zijn flexibel zodat je de AI-uitvoer kunt afstemmen op jouw visie.

➡️ Lees meer: Beste UX-ontwerpsoftwaretools voor ontwerpers

9. DreamStudio (Beste voor gebruikersvriendelijke afbeeldingen genereren)

via DreamStudio

Ben je op zoek naar alternatieven voor Bing Image Creator? Probeer DreamStudio van Stable AI. In tegenstelling tot Stable Diffusion, dat open-source is, is DreamStudio een meer gebruikersgericht alternatief dat voor iedereen toegankelijk is.

De gebruiksvriendelijke interface accepteert een tekst en een paar instellingen om de gewenste afbeelding te genereren. Bovendien blinkt DreamStudio uit in het produceren van verschillende artistieke stijlen, van fotorealistisch tot abstract, waardoor het veelzijdig is voor verschillende creatieve projecten.

DreamStudio sleutel functies

Werkt op Stable Diffusion v2. 1

Kies uit 16 vooraf ingestelde realistische afbeeldingsstijlen voor het nauwkeurig genereren van afbeeldingen

Bewerk gegenereerde afbeeldingen met behulp van op tekst gebaseerde aanwijzingen

DreamStudio limieten

Mist de granulaire controle die Stable Diffusion biedt

Werkt op een pay-per-image abonnement en de prijzen zijn vrij complex

DreamStudio prijzen

Gratis : 100 kredieten (500 afbeeldingen bij standaard instellingen)

Tokens: $10 per 1000 kredieten

DreamStudio beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

➡️ Meer lezen: Beheers het AI Canvas: Essentiële voorbeelden voor kunstenaars en ontwerpers

Bekijk wat deze gebruiker van G2 te zeggen heeft over DreamStudio:

Dreamstudio heeft een gemakkelijke manier om tekst in te voeren en genereert de meest nauwkeurige afbeeldingen. De uitvoer is snel. Het implementeren en integreren van de tool is veel eenvoudiger dan bij de belangrijkste concurrenten.

Dreamstudio heeft een gemakkelijke manier om tekst in te voeren en genereert de meest nauwkeurige afbeeldingen. De uitvoer is snel. Het implementeren en integreren van de tool is veel eenvoudiger dan bij de belangrijkste concurrenten.

10. Ideogram (het beste voor het genereren van leesbare tekst in afbeeldingen)

via Ideogram

Net als een aantal populaire alternatieven voor Bing Image Creator genereert ook Ideaogram afbeeldingen van hoge kwaliteit uit tekst, waarbij de nadruk ligt op creativiteit en innovatie.

Deze AI-afbeeldinggenerator is ideaal voor posters, logo's, infographics en advertenties op sociale media en legt net zoveel nadruk op tekst als op design. De mix van opvallende visuals en duidelijke, leesbare tekst zorgt ervoor dat je content eruit springt en blijft hangen in de hoofden van mensen.

Ideogram sleutel functies

Maak afbeeldingen met een sterke focus op tekstuele zaken

Gebruik de functie "Tegel" om herhalende patronen op de afbeelding te maken

Upscale en verbeter je afbeeldingen met een hogere 2k resolutie

Bespaar tijd en moeite met batchgeneratie om afbeeldingen in bulk te maken door een spreadsheet met aanwijzingen te uploaden

Ideogram limieten

De op tekst gerichte afbeeldingsgeneratie limiet zijn mogelijkheden in puur visuele ontwerpen

Tekstweergave kan soms onnauwkeurig zijn

Ideogram prijzen

Gratis

Basis : $8/maand

Pluspunten : $20/maand

Pro: $60/maand

Ideogram beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

➡️ Lees meer: De beste AI-tools voor sociale media voor marketeers

🧠 Leuk weetje: Het menselijk brein onthoudt afbeeldingen beter dan tekst - zowel direct als na een pauze van drie dagen!

11. Canva (de beste voor uitgebreide ontwerpoplossingen met AI-integratie)

via Canva

Canva is een populair grafisch ontwerpplatform dat ook een AI-gestuurde afbeeldingengenerator biedt. Hiermee kunnen gebruikers prachtige afbeeldingen maken en ze gemakkelijk bewerken.

Bovendien krijg je toegang tot een uitgebreide bibliotheek met sjablonen, afbeeldingen en lettertypes om verschillende ontwerpen te maken en te bewerken, afhankelijk van je vereisten, zonder van platform te hoeven wisselen.

Canva sleutel functies

Maak een selectie uit verschillende sjablonen voor grafisch ontwerp om de perfecte visuele activa te maken

Maak en bewerk ontwerpen binnen een gebruiksvriendelijke drag-and-drop interface

In realtime samenwerken aan ontwerpprojecten met je teamleden

Exporteer voltooide ontwerpen in verschillende formaten geschikt voor web en print

Canva beperkingen

AI-gegenereerde afbeeldingen missen de uniekheid van aangepaste ontwerpen

Beperkte controle over ontwerpelementen beperkt creatieve flexibiliteit voor het creëren van complexe en abstracte concepten

Prijzen van Canva

Canva Gratis

Canva Pro : $15/maand

Canva Teams : $10/maand per gebruiker

Canva Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Canva

G2 : 4. 7/5 (4.410+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (12.380+ beoordelingen)

Bekijk wat deze gebruiker van G2 zegt over Canva:

Onlangs heb ik gekozen voor Canva Pro, wat erg handig was voor mijn projecten. Nog betere ontwerpen en sjablonen om mee te werken. De pro afbeeldingen zijn precies wat ik zocht. De nieuw toegevoegde AI magic functie is geweldig.

Onlangs heb ik gekozen voor Canva Pro, wat erg handig was voor mijn projecten. Nog betere ontwerpen en sjablonen om mee te werken. De pro afbeeldingen zijn precies wat ik zocht. De nieuw toegevoegde AI magic functie is geweldig.

12. NightCafe (Beste voor community-gedreven AI kunst aanmaken)

via NightCafe

We ronden de alternatieven voor Bing Image Creator af met NightCafe. Deze AI tool voor het genereren van afbeeldingen richt zich op het combineren van gemeenschapsbetrokkenheid met creativiteit.

Het stelt gebruikers in staat om AI-gegenereerde afbeeldingen te maken, delen en verkennen door middel van community-gedreven kunst. Bovendien helpt NightCafe gebruikers met het genereren van afbeeldingen op basis van prompts, zodat ze hun creaties kunnen laten zien.

NightCafe sleutel functies

Maak afbeeldingen van op tekst gebaseerde aanwijzingen met geavanceerde AI-tools

Doe mee aan community-uitdagingen om je kunst te tonen en te verbeteren

Ontdek een galerij met door gebruikers gegenereerde AI-afbeeldingen ter inspiratie

Communiceer met een levendige gemeenschap van makers door middel van opmerkingen en discussies

NightCafe limieten

De kwaliteit en kunststijl varieert afhankelijk van de invoerprompts

Een community-gerichte benadering van het maken van digitale kunstwerken is misschien niet geschikt voor diegenen die op zoek zijn naar een solitaire ervaring

NightCafe prijzen

AI Beginner: $5.99/maand

AI hobbyist: $9. 99/maand

AI Enthousiast: $19. 99/maand

AI Artist: $49. 99/maand

NightCafe beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: 4. 7/5 (70+ beoordelingen)

Laten we eens kijken wat deze gebruiker van G2 te zeggen heeft over NightCafe:

Een opvallend aspect is de beschikbaarheid van gratis aanwijzingen, waardoor gebruikers de AI image generator grondig kunnen verkennen. In tegenstelling tot veel premium AI generators die een beperkte proefversie bieden, biedt NightCafe de kans om de tool grondig te testen voordat je een toewijzing doet.

Een opvallend aspect is de beschikbaarheid van gratis aanwijzingen, waardoor gebruikers de AI image generator grondig kunnen verkennen. In tegenstelling tot veel premium AI generators die een beperkte proefversie bieden, biedt NightCafe de kans om de tool grondig te testen voordat je een toewijzing doet.

Speciale vermeldingen Photosonic : Integreert met WriteSonic om het genereren van tekst naar afbeeldingen gemakkelijker te maken

PhotoDirector : Gebruikt krachtige AI-modellen om je afbeeldingen bij te werken

Imggen AI: Genereert afbeeldingen zonder watermerk op basis van tekst

