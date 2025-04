30+ Stable Diffusion-aanwijzingen om verbluffende beelden te maken

Sommige dagen werkt creativiteit moeiteloos. Andere dagen? Dan zit je naar een leeg canvas te staren, wachtend tot de inspiratie toeslaat totdat frustratie de overhand neemt.

Dan kan een beetje hulp van AI het verschil maken.

Stable Diffusion is een van die tools die je ideeën kunnen omzetten in verbluffende visuals, of je nu een kunstenaar, ontwerper of gewoon iemand die graag experimenteert met AI-gegenereerde kunst bent.

Maar zoals bij elk hulpmiddel gaat het erom hoe goed het kan worden gebruikt om AI-gegenereerde afbeeldingen te ontwerpen. De juiste aanwijzingen onderscheiden een vaag concept van een meesterwerk.

Of je nu concept art of hyperrealistische portretten maakt, deze 30+ aanwijzingen helpen je om je visie tot leven te brengen. 🎨

60-seconden samenvatting Stable Diffusion is een deep learning, tekst-naar-beeld model dat gedetailleerde beelden genereert uit tekst beschrijvingen met behulp van verschillende technieken

Het beheersen van prompts is cruciaal om bias in toom te houden, AI's visie te sturen, creativiteit te ontsluiten, resultaten te personaliseren, slimmer te werken en te experimenteren

Stabiele diffusie begrijpen

Stable Diffusion is een deep learning, tekst-naar-beeld model dat beelden genereert uit tekst beschrijvingen met behulp van verschillende kunstmatige intelligentie methoden.

via Stable Diffusion

Het is uitgebracht in 2022 en is een generatief AI-model voor tekstgestuurde inpainting, outpainting en vertaling van beeld naar beeld. De kern wordt gevormd door een latent diffusiemodel (LDM) dat tekstaanwijzingen omzet in gedetailleerde beelden.

Sleutelfuncties van Stable Diffusion Visuele autoencoder (VAE): Deze comprimeert afbeeldingen in een vereenvoudigd format, waarbij de essentiële details worden vastgelegd. Bij het genereren van kunst worden afbeeldingen gereconstrueerd uit deze gecomprimeerde gegevens

U-Net decoder: Dit is waar het denoiseren gebeurt. Het neemt een lawaaierige versie van een afbeelding en verfijnt deze geleidelijk tot een helder visueel van hoge kwaliteit

Tekst encoder: Stable Diffusion gebruikt een CLIP ViT-L/14 tekst encoder om prompts te interpreteren, zodat de AI begrijpt wat je vraagt

🔍 Wist je dat? De naam 'Stable Diffusion ' is gekozen voor het AI-model dat is ontwikkeld door Stability AI, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd bedrijf dat zich bezighoudt met kunstmatige intelligentie. Het 'diffusion' in de naam verwijst naar de diffusiemodellen die worden gebruikt in de architectuur, terwijl het 'stable' de naam van het bedrijf weergeeft.

Waarom is het beheersen van Prompts cruciaal?

Je zou een kunstenaar niet zeggen 'teken gewoon een geweldig logo' en dan een meesterwerk verwachten. Hetzelfde geldt voor AI-gegenereerde kunst. Zonder een duidelijke richting, kan je eindigen met iets dat totaal anders is dan wat je je had voorgesteld.

Hoe beter je prompt, hoe meer controle je hebt over de uiteindelijke afbeelding. Hier zijn enkele redenen waarom het belangrijk is om de beste aanwijzingen voor stabiele diffusie te beheersen. ⚒️

Vooroordelen onder controle houden: Nauwkeurige aanwijzingen kunnen helpen om AI te sturen in de richting van evenwichtigere en eerlijkere resultaten, waardoor onbedoelde vooroordelen in de uitvoer worden verminderd ⚖️

Betere detaillering: Specifieke aanwijzingen helpen AI om texturen, reflecties en fijne details te genereren die beelden levensecht of artistiek verfijnd maken 🎨

Betere creativiteit: De juiste aanwijzingen kunnen je helpen nieuwe stijlen te verkennen, frisse ideeën te genereren, grafische ontwerptrends te verkennen en artistieke grenzen te verleggen 🖌️

Consistente reproduceerbaarheid: Voor branding, marketing of storytelling zorgen consistente promptstructuren voor samenhangende en herkenbare visuele stijlen 🗂️

leuk weetje: De geschiedenis van AI-kunst gaat terug tot 1973! De Amerikaanse computerwetenschapper Harold Cohen maakte het eerste AI-schilderij met behulp van AARON. Hij programmeerde het met een reeks regels om kunst te genereren, zoals 'schilder een blauwe lijn. '

Voorbeelden van Stable Diffusion-prompts

Ooit een prompt ingetypt, op genereren geklikt en uiteindelijk iets helemaal fouts gekregen? Eén woord te vaag en je krijgt een willekeurige puinhoop. Te veel details en je mist misschien de essentie van je idee. Het is de kunst om een balans te vinden tussen specificiteit en creativiteit.

Hier zijn enkele AI-art prompts om je te begeleiden zodat je minder tijd hoeft te besteden aan tweaken en meer tijd hebt om te creëren 💁

Portretten

1. een hyperrealistisch portret van een [leeftijd] [geslacht] met [huidskleur] en [kapsel], vastgelegd in Rembrandt-verlichting met filmische scherptediepte, met een 50 mm lens, f/1. 8 diafragma'

2. een aquarelschilderij van een [rol van de persoon, bijv. 'middeleeuwse ridder'] in zachte pasteltinten, met de nadruk op delicate penseelstreken en gelaagde wassingen voor diepte en textuur'

3. Een low-poly 3D-render van een [teken], met triangulated shading en ambient occlusion, die lijkt op de esthetiek van een vroege PlayStation-game'

via Stable Diffusion

Landschappen

4. *Een fotorealistische luchtweergave van een [landschapstype] vastgelegd met een drone-perspectief, met verlichting tijdens het gouden uur, zachte mist en volumetrische mist voor sfeervolle diepte

5. *Een houtskoolschets van een [seizoen] platteland, met gebruik van arceer- en schaduwtechnieken voor dramatische contrasten en een vintage ets-effect

6. Een digitaal matte schilderij van een [fantasie instelling], met behulp van meerlaags atmosferisch perspectief, verstrooiing van onderliggende oppervlakken voor natuurlijke lichtverspreiding en blenderrendered volumetrische clouds

via Stable Diffusion

🔍 Wist je dat? De waarde van de wereldwijde AI-afbeeldingengeneratormarkt werd in 2022 geschat op $257,157 miljoen en er wordt verwacht dat deze zal groeien tot $917,448 miljoen in 2030. 448 miljoen in 2030. Het vertoont een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 17,4%.

Fantasie

7. Een donker fantasieconcept van een [soort wezen] dat tevoorschijn komt uit schaduwen die worden geworpen door randverlichting, ontworpen met ZBrush-beeldhouwtechnieken en gerenderd in het Lumen-verlichtingssysteem van Unreal Engine 5

8. Een inktillustratie in verhalenboekstijl van een magisch bos, gemaakt met stippel- en arceertechnieken, ingekleurd met handgeschilderde gouache-texturen voor een organische look

9. een levendig digitaal schilderij van een betoverd kasteel, met RGB-split glitch-effecten, chromatische aberratie en holografische reflecties voor een surrealistische fantasie-esthetiek'

via Stable Diffusion

Sci-Fi

10. een cyberpunk stadslandschap in de nacht, verlicht met de neongloed van uitstralende oppervlakken, reflecties met ray-traced en scherptedieptevervaging om een meeslepende filmische look te creëren'

11. een futuristisch interieur van een ruimteschip met brutalistische ontwerpprincipes, gedetailleerd met PBR-metaaltexturen (Physically Based Rendering) en verlicht door bioluminescente LED-panelen'

12. een 3D-model met een hard oppervlak van een robotachtige mensachtige, opgebouwd met inverse kinematica, getextureerd met ondergrondverstrooiing voor realistische huid-metaal hybride oppervlakken'

via Stable Diffusion

Lees meer: Hoe AI gebruiken voor grafisch ontwerp

Abstract

13. een generatieve kunstcompositie met fractale geometrie, gebruikmakend van Voronoi-patronen, willekeurige Perlin-ruis en randdetectie op basis van gradiënt'

14. een aanmaak in glitch art-stijl waarbij kleurkanalen opzettelijk worden verschoven en algoritmen voor het sorteren van pixels het formulier vervormen, wat een griezelige, vervormde esthetiek geeft'

15. een psychedelisch kunstwerk met een caleidoscopisch spiegeleffect, waarin simulatie van vloeistofdynamica, verstrooiing van deeltjes en contrastversterking van kleur zijn verwerkt

via Stable Diffusion

💡Pro Tip: Structureer je prompts van breed naar specifiek - begin met de algemene stijl (generatief/glitch/psychedelisch) voordat je technische details toevoegt zoals Voronoi-patronen of partikelsystemen.

Stilleven

16. een op barok geïnspireerd olieverfschilderij van een [objectreeks], opgesteld in een clair-obscur lichtinstelling, met dikke impasto-texturen op de sleutelaccenten'

17. een moderne minimalistische 3D-render van een [alledaags object], met de nadruk op PBR-zachte schaduwen, globale verlichtingsreflecties en een neutraal kleurenpalet'

18. een surrealistisch stilleven met [objecten], waarbij gebruik is gemaakt van zwevende zero-gravity fysicasimulaties en digitale matte verftechnieken voor etherisch realisme'

Architectuur

19. een futuristische skyline van een metropool met parametrische architecturale structuren, verlicht door globale occlusie van het dakraam, gerenderd in Octane Render voor filmisch realisme'

20. een handgetekende potloodschets van een gotische kathedraal, met éénpuntsperspectief, architectonische details en contrastrijke arceringen voor een dramatisch effect'

21. een low-poly architecturale render van een moderne glazen wolkenkrabber, gebruikmakend van ray-traced reflecties, ambient occlusion shading en op diepte gebaseerde mistsimulatie'

Concept kunst

22. een steampunk-voertuigconcept geïllustreerd met kitbashed mechanische onderdelen, gerenderd in Blenders Eevee-engine voor snelle realtime reflecties en schaduwen'

23. een post-apocalyptische woestenij ontworpen met gelaagde grunge-texturen, verweerde metalen oppervlakken en puinfysicasimulatie voor realisme'

24. een top-down RPG-stijl teken, met volledig opgetuigde animaties, handgeschilderde texturen en PBR-materiaal installatie'

Surrealisme

25. een surrealistisch portret van een [persoon], waarbij de functies oplossen in geometrische lowpoly deconstructie, verlicht door zachte bijtende reflecties'

26. een smeltend, op architectuur geïnspireerd landschap, met AI-gestuurde textuurmorfologie, shaders voor hittevervorming en volumetrische verplaatsing in kaart brengen'

27. een droomlandschapcompositie waarin de zwaartekracht is omgekeerd, met drijvende eilanden en water dat in de lucht stroomt, weergegeven met Houdini-vloeistofsimulatie'

Retro- en vintage-esthetiek

28. een vaporwave skyline van een stad uit de jaren 1980, ontworpen met neon rasterlijnen, chromatische aberratie en VHS scanline effecten, met een [retro object] op de voorgrond'

29. een Art Deco-reisposter uit 1920, met een gestileerde [oriëntatiepunt] met gedurfde geometrische vormen, goudmetallic accenten en contrastrijke kleurenblokken'

30. een jaren '50 dinerinterieur, vastgelegd in Kodachrome kleurverloop, met zachte halftoontexturen, warme gloeilampen en vintage meubelontwerpen'

⚡️Bonus lezen: Top AI-tools voor sociale media voor marketeers

Optische illusies en breinbrekende visuals

31. een architecturale rendering van een Penrose-trap, opgebouwd uit onmogelijke geometrie in Escher-stijl, naadloze paradoxale overgangen en hyperrealistische textuur in kaart brengen'

32. *een caleidoscopisch fractaal kunstwerk, gegenereerd met behulp van Mandelbrot-vergelijkingen, herhalende spiegelsymmetrie en intense kleurverloopverschuivingen

33. een zwevende levitatie-illusie met [object, bijv. 'sneeuwvlokken'], gemanipuleerd via realistische fysicasimulatie, nauwkeurig geworpen zachte schaduwen en geforceerde perspectiefcompositie'

via Stable Diffusion

Voedingskunst en culinaire visualisatie

34. een hypergedetailleerde macro-opname van een [schaal], gemaakt met zachte diffuse belichting, condensatiedetails en een kleine scherptediepte om de textuur te verbeteren'

35. een handgeschilderde, geïllustreerde pagina in een receptenboek met [gerecht], waarbij gebruik is gemaakt van schetstechnieken met inkt en waterverf, verouderd papier en warme, rustieke tinten'

36. *Een zeer gedetailleerd, realistisch schilderij van een chef-kok die elegant een gastronomisch gerecht opdient. De chef heeft een perfect gezicht met realistische schaduwen, vastgelegd in een medium opname. Zachte verlichting benadrukt de rijke texturen van het eten, terwijl dynamische verlichting diepte en warmte toevoegt aan de scène, waardoor het gerecht er onweerstaanbaar smakelijk uitziet

Je eigen Stable Diffusion-prompts maken

De juiste prompt maken is effectief communiceren met de AI-tool. Dit is wat we bedoelen 👇

Stap #1: Begin met een duidelijke visie

Sta stil bij je doel voordat je begint te typen. Hoe duidelijker je idee, hoe makkelijker het is om een sterke prompt te maken.

Beantwoord om te beginnen deze vragen: Wat is het hoofdonderwerp van de afbeelding? (Een persoon, een object, een gedetailleerde scène?)

Welke artistieke stijl moet de afbeelding volgen? (Schilderij, digitale kunst, 3D render, scherpe filmopname?)

Welke stemming en sfeer wil je overbrengen? (Donker en stemmig, warm en uitnodigend, griezelig en surrealistisch?)

Welk kleurenschema past het beste bij jouw visie? (Levendig neon, monochroom, pasteltinten?)

Stap #2: De kunststijl definiëren

Verschillende kunststijlen geven je afbeelding een uitgesproken teken.

Zorg er dus voor dat je aangeeft wat je wilt. Vermeld bijvoorbeeld de: Medium: Is het een digitaal schilderij, een schets of een 3D-render? Een hyperrealistische render, een cartooneske schets of een vintage olieverfschilderij?

Genre: Kies je voor realisme, impressionisme of abstract? Een sci-fi cyberpunk stadslandschap, een dromerig aquarellandschap of een duistere fantasie-illustratie?

Invloeden:* Zijn er bepaalde kunstenaars of stromingen waar je door geïnspireerd bent?

Als je het niet zeker weet, experimenteer dan door verschillende stijlen toe te voegen en te zien hoe de AI ze interpreteert.

📖 Lees meer: Midjourney Prompt Voorbeelden

Stap #3: Beschrijf het onderwerp, geef de compositie en de instellingen van de camera aan

Wees zo specifiek mogelijk bij het beschrijven van het onderwerp. Het toevoegen van details zoals poses, accessoires, achtergrondelementen en texturen maakt een enorm verschil.

voorbeeld: In plaats van te zeggen, 'een hond in een park,' probeer, 'een close-up portret van een pluizige golden retriever zittend in een zonovergoten park, tong uitgestoken, met een rode bandana om, omringd door herfstbladeren, gefotografeerd met een geringe scherptediepte. '

Het resultaat dat we kregen voor Prompt 1 👇

Het resultaat dat we kregen voor Prompt 2 👇

Kijk en voel zelf het verschil. En om beelden te maken die zo nauwkeurig zijn als deze, moet je niet vergeten om compositiedetails op te nemen, zoals:

Perspectief: Weergave vanuit de eerste persoon, vanuit de lucht, groothoek, close-up portret

Belichting: Zacht en diffuus, neonlicht, studioverlichting, gouden uur, dramatisch clair-obscur

Kadrering: Gecentreerde compositie, regel van derden, filmische kadrering

Stap #3: Gebruik blauwdrukken voor prompts

De prompt die u invoert zal alleen een precieze visual produceren als u een specifieke blueprint volgt. Hier is een structuur die je moet volgen 👇

[Onderwerp] + [Actie/positie] + [Omgeving] + [Kunststijl] + [Verlichting/kleur]

Onthoud dat AI-gegenereerde kunst niet altijd perfect is bij de eerste poging. Test variaties, pas beschrijvingen aan, voeg negatieve aanwijzingen toe en verfijn ze tot je het gewenste resultaat hebt.

En als je niet telkens opnieuw prompts wilt maken, kun je AI promptsjablonen opslaan en gebruiken om je creatieve proces te stroomlijnen met behoud van kwaliteit.

In plaats van moeite te doen om de 'perfecte' prompt te schrijven, kun je geavanceerde AI-tools voor ontwerpers gebruiken om je te helpen er een te schrijven, vooral als je geen expert bent in prompt engineering.

Zo werkt het:

📝 U vraagt AI om een prompt:'Kunt u een gedetailleerde AI-afbeeldingsprompt genereren voor een filmische opname van een groep professionals die in gesprek zijn tijdens een vergadering met een client met de skyline van New York City zichtbaar op de achtergrond?'

🎯 AI genereert een gestructureerde prompt:'Maak een filmisch beeld van een groep professionals die een levendige discussie voeren tijdens een vergadering met een client. De instelling is een moderne, strakke vergaderzaal met grote glazen ramen. De skyline van New York City is prominent zichtbaar op de achtergrond, met iconische wolkenkrabbers als het Empire State Building en One World Trade Center. De kamer is gevuld met natuurlijk licht, dat zachte schaduwen en weerspiegelingen werpt op de gepolijste houten tabel. '

Gebruik ClickUp Brain om aangepaste aanwijzingen te maken en te verfijnen

In plaats van je prompt handmatig te verfijnen, kopieer je gewoon deze AI-gegenereerde versie om binnen enkele seconden een aangepast beeld van hoge kwaliteit te krijgen.

⚡️ Bonus: Hoe maak je een ideeënbord voor brainstormen?

