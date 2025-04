10 ERP Software voor voorraadbeheer voor voorraadcontrole en efficiëntie

Bent u het beu dat uw voorraad maandenlang niet wordt gebruikt terwijl u achter items aangaat die klanten weken geleden hebben aangevraagd? Inventaris kan gemakkelijk zowel een levensredder als een hoofdpijn zijn, afhankelijk van hoe goed je het beheert.

De oplossing? Een goed geïntegreerd ERP voorraadbeheersysteem dat de voorraad aanvult op basis van de meest recente bestellingen. De juiste oplossing ontlast je team en zorgt tegelijkertijd voor voorraadoptimalisatie en een gezonde voorraad.

Geen zorgen, we hebben je. Om je tijd, moeite en misschien zelfs inventaris te besparen, vind je hier de top 10 ERP-software voor voorraadbeheer met de belangrijkste functies, limieten en beoordelingen van gebruikers.

⏰ 60-secondenoverzicht Het kiezen van de juiste oplossing is van vitaal belang om stockouts of overtollige stapelingen te voorkomen bij het verwerken van meerdere actieve componenten. Hier zijn de top 10 ERP-softwareoplossingen voor voorraadbeheer die je kunt gebruiken: ClickUp (Beste voor het stroomlijnen en beheren van inventarisatieactiviteiten)

SAP Business One (Beste voor kleine en middelgrote bedrijven)

Odoo (Beste voor voorraadbeheer aangepast)

Zoho Inventory (Het beste voor het grondig bijhouden van je inventaris)

Epicor ERP (Beste voor distributie gericht op productie)

Oracle NetSuite (Beste voor voorraadbeheer in de cloud)

Microsoft Dynamics 365 (het beste voor productgerichte voorraadoptimalisatie)

Sage X3 (Het beste voor financieel gericht voorraadbeheer)

ERPNext (Beste voor open-source voorraad bijhouden)

SAP S/4HANA (De beste voor inzicht in voorraadbeheer voor de hele onderneming)

Inzicht in ERP voorraadbeheer

ERP-systemen (Enterprise resource planning) zijn modules die uw onderneming helpen bij het beheren van informatie op het gebied van productie, logistiek, verkoop en financiën. Ze helpen u te visualiseren wat u nodig hebt, waarom en hoe u dat kunt financieren.

Met een ERP-inventarissysteem kun je die gegevens gebruiken om de voorraad beter bij te houden en te controleren. Bovendien zijn er geen handmatige records; alles is systeemgestuurd. In wezen zijn ERP-systemen geen add-on; het zijn essentiële power-ups.

Hier vindt u de sleutel tot de integratie in uw inventarisatiesysteem:

Werk voorraadniveaus direct bij bij elke ontvangst, verkoop of verplaatsing

Trigger automatische nabestellingen wanneer voorraden een ingestelde drempel bereiken

Consolideer voorraadgegevens in magazijnen en winkels voor een eenduidige weergave

Vergemakkelijk verbruiksvoorspellingen met zijn op vraag gebaseerde voorraadontwikkelingsgegevens

Maak gebruik van scantechnologie om uw voorraad in kaart te brengen en te registreren in fasen

Koppel voorraadkosten aan accounting voor realtime financieel inzicht.

Op één lijn brengen leveranciers, magazijnen, expediteurs en verkoopteams met EDI-integraties (Electronic Data Interchange)

Twijfel je nog steeds over hoe dit een level-up is? Hier lees je hoe ERP-gestuurde inventarisatieoplossingen zich onderscheiden van traditionele oplossingen:

Functies ERP Voorraadbeheer Traditioneel voorraadbeheer Nauwkeurigheid gegevens Hoge, real-time updates Vatbaar voor handmatige fouten Automatisering Automatiseert bijhouden en nabestellen Handmatige processen, tragere Schaalbaarheid Kan gemakkelijk meerdere locaties aan Gelimiteerd tot specifieke locaties Integratie Verbindingen met financiën, verkoop en leveranciers Standalone en richt zich alleen op huidige voorraadniveausMinimale integratie Zichtbaarheid Inzichten in end-to-end supply chain management Gefragmenteerd, vertraagd

🔎 Wist u dat? De vroegst bekende vorm van een inventarissysteem was met behulp van kleitabletten in het oude Mesopotamië-de records gedetailleerde de hoeveelheden granen, dieren en andere goederen die waren opgeslagen in magazijnen!

Wat moet je zoeken in ERP Software voor voorraadbeheer?

Het potentieel van ERP-oplossingen maakt het kiezen van de juiste oplossing vaak nog crucialer. Doe het goed en begin sterk door prioriteit te geven aan deze sleutelaspecten:

Tijdsregistratie : Kies oplossingen die voorraadniveaus direct bijwerken. Up-to-date voorraadgegevens voorkomen overtollige voorraden, elimineren tekorten en verbeteren de nauwkeurigheid van prognoses

AI- en automatiseringsmogelijkheden : Kies voor tools met automatisering voor taken zoals het verwerken van bestellingen en voorraadupdates. Dit versnelt operaties met AI-gestuurde replenishment en forecasting

Schaalbaarheid en aangepast : Selecteer software met flexibele modules en configureerbare functies om aan te passen aan de groei van uw bedrijf. Stem werkstromen af op uw unieke voorraadbehoeften en industrie-eisen

Geavanceerde rapportage en analyses: Stel prioriteiten aan platforms met analytische dashboards en trendvisualisaties. Focus op datagestuurde inzichten om voorraadkosten te optimaliseren

💡 Pro Tip: Het upgraden van een ERP-systeem is een van de duurdere IT-beslissingen en kost ondernemingen vaak zo'n $500 miljoen. Het is dus het beste om een lijst te maken van de functies die je moet hebben voordat je de opties screent.

De 10 beste ERP software voor voorraadbeheer

Nu je alles hebt wat je nodig hebt, gaan we verder met de beste opties op de markt.

1. ClickUp (het beste voor het stroomlijnen en beheren van inventarisatiewerkzaamheden)

Creëer aangepaste velden voor inventarisgegevens, controleer de voorraad bijhouden en integreer ze in alle functies van uw bedrijf met ClickUp Table View

De eerste is ClickUp, de alles app voor werk, die speciaal geschikt is voor zoiets systematisch en cruciaal als voorraadbeheer. Het biedt meer dan 30 functies om uw inventaris te visualiseren en bij te houden.

Centraal in deze mogelijkheid staat ClickUp's tabelweergave, een intelligent alternatief voor traditionele spreadsheets voor het bijhouden van de voorraad. Deze dynamische functie stelt gebruikers in staat om productdetails nauwgezet vast te leggen, verantwoordelijkheden toe te wijzen, taken te prioriteren en de status van de voorraad te controleren binnen een aanpasbare interface.

Door gebruik te maken van aangepaste velden kunnen bedrijven gespecialiseerde voorraadgegevens zoals voorraadleeftijd, verwacht maandelijks verbruik en herbestelpunten opnemen, waarmee ze meer inzicht krijgen in hun activiteiten. Bovendien vergemakkelijkt Tabel weergave het naadloos aanmaken van Taken, waardoor een onmiddellijke follow-up van geïdentificeerde problemen direct in de inventaris ruimte mogelijk is.

Met zijn ondersteuning voor onmiddellijk commentaar, rijke kleurcodering en meerdere exportopties zorgt ClickUp voor systematische, traceerbare voorraadoptimalisatie en efficiënte deeloptie van gegevens, waardoor complex voorraadbeheer verandert in een gestroomlijnd en collaboratief proces.

Bedrijven kunnen ook ClickUp-integraties gebruiken om hun voorraadbeheer-werkruimte te verbinden met native en externe HR-oplossingen, financieel beheer en CRM-systemen (Customer Relationship Management).

Er is nog meer! ClickUp Brain, de AI-assistent van ClickUp, maakt het platform geweldig voor diepgaande analyses van voorraadgegevens en voor het genereren van snelle samenvattingen en inzichten. Vraag de AI-assistent om onmiddellijke updates over aankomende tekorten, mogelijke veroudering en wijzigingen in voorraadbeleidsdocumenten.

Verkrijg onmiddellijk inzicht in bestanden door eenvoudigweg de link te delen met ClickUp Brain

ClickUp Brain kan u ook helpen bij het creëren van geavanceerde automatisering voor het toewijzen van taken, het aanmaken van bestellingen, en het communiceren van routinerapporten.

Wilt u wat installatietijd besparen? ClickUp heeft ook een uitgebreide bibliotheek met inventarisatiesjablonen waarmee uw team direct aan de slag kan. De ClickUp Inventaris Management Sjabloon is de vooraf ontworpen oplossing die u nodig hebt voor een soepel orderbeheer.

Ontvang gratis sjabloon Blijf op de hoogte van bestelhoeveelheden, kosten, leveringsstatussen, lead times voor aanvullingen en strategieën met ClickUp sjablonen voor voorraadbeheer

Wordt geleverd met:

Meer dan acht aangepaste velden, elk gespecialiseerd om zich te richten op verschillende replenishment statussen

De tijdlijn weergave helpt bij het controleren van herbestelpunten volgens productievolgorde

Kleurgecodeerd voor eenvoudig bijhouden en budgetelementen om teams in lijn te houden met wekelijkse limieten voor kredieten en targets voor verkopen

Het ClickUp Inventory Sjabloon is een andere eenvoudige optie voor het bijhouden van voorraden, betalingen en locaties van leveranciers. Het speciale formulier voor bestellingen vereenvoudigt interne bestellingen en maakt leveringslogboeken eenvoudiger.

ClickUp beste functies

ClickUp beperkingen

Het kan even duren voordat je alle functies onder de knie hebt

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7/maand per lid

ClickUp beoordeling en beoordelingen

G2: 4. 7/5 (10.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.300+ beoordelingen)

Deze online review vat nauwkeurig samen wat ClickUp doet voor voorraadbeheer:

Dankzij de veelzijdigheid vervangt het bijna alle tools die we eerder gebruikten - bedrijfswiki, SCRUM-borden, GTD-borden voor management, nalevingsdocumentaties, marketingtijdlijnen, zelfs het systeem voor het bijhouden van bedrijfsvoorraden - omdat het gewoon gemakkelijker was om alles in ClickUp te benaderen.

2. SAP Business One (het beste voor kleine en middelgrote bedrijven)

via SAP Business One

Het woord ERP staat synoniem voor softwaregigant SAP. Een van de producten van SAP is SAP Business One, een ERP-oplossing voor voorraadbeheer op maat gemaakt voor kleine en middelgrote bedrijven. De software biedt aanpasbare pick-and-pack-processen en geautomatiseerde gegevensverzameling, waardoor de operationele efficiëntie en besluitvorming worden verbeterd.

Business One heeft geïntegreerde analyses voor een kristalheldere weergave van de voorraadniveaus. Er zijn ook geautomatiseerde waarschuwingen om stockouts of te grote voorraden te voorkomen. Bovendien verbindt het voorraadbeheer naadloos met productie, financiën en verkoop, waardoor je een holistisch beeld krijgt.

SAP Business One beste functies

Voer direct beschikbaarheidscontroles uit en volg item voorraadniveaus met real-time zichtbaarheid

Efficiënt voorraadbeheer in real-time in meerdere magazijnen

Controleer de voorraadontwikkeling met inventarisatie transacties gewijd aan voorraadplanning

SAP Business One limieten

Initiële installatie en configuratie kunnen tijdrovend zijn en vereisen expertise op hoog niveau

Wordt geleverd met een gedateerde interface en het aanpassen voor unieke bedrijfsprocessen is vrij duur

SAP Business One prijzen

Aangepaste prijzen

SAP Business One beoordeling en beoordelingen

G2: 4. 3/5 (500+ beoordelingen)

Capterra: 4. 3/5 (300+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over SAP Business One?

Uitstekend in end-to-end automatisering en kritisch in real-time rapportage. Integreert met elk SAP-product, vooral gegevens van Concur worden gemakkelijk en soepel overgedragen.

➡️ Lees meer: Beste software en tools voor inkoopbeheer

3. Odoo (Beste voor voorraadbeheer aangepast)

via Odoo

Op zoek naar een modernere en eenvoudig aan te passen oplossing? Odoo is een geweldige plek om te beginnen voor efficiënt voorraadbeheer. Deze tool beschikt over uitgebreide functies, waaronder gedetailleerde virtuele opslaglocaties zoals koelruimtes of schappen . Teams kunnen ook duidelijke regels toevoegen voor lead times en de selectie van vrachtmodi voor een sterk orderbeheer.

Het systeem biedt real-time bijhouden van voorraadniveaus in meerdere magazijnen, ondersteunt geavanceerde routeringsmechanismen en integreert naadloos met barcodescanners om activiteiten te stroomlijnen. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface en aanpasbare functies kunnen bedrijven het systeem aanpassen aan hun specifieke behoeften, waardoor de algehele nauwkeurigheid van de voorraadverwerking wordt verbeterd.

Odoo beste functies

Voer geavanceerde verzendroutes uit met uitbesteding, cross-docking en cross-dock planning

Bespaar tijd op bevoorrading met automatische offerteaanvragen en getriggerde bestellingen voor overslag tussen magazijnen

Vereenvoudig rapportage aan het einde van het kwartaal en prijsaanpassingen met realtime, diepgaande kostenrapportages

Odoo limieten

Wordt geleverd met inconsistente klantenservice van hoge kwaliteit, volgens sommige gebruikers

De app kan duur worden naarmate je team groeit

Odoo prijzen

Eén app gratis: $0

Standaard: $38. 90/maand per gebruiker

Aangepast: $58. 40/maand per gebruiker

Odoo beoordeling en beoordelingen

G2: 4. 3/5 (250+ beoordelingen)

Capterra: 4. 3/5 (1.200+ beoordelingen)

📮 ClickUp Insight: We hebben onlangs ontdekt dat ongeveer 33% van de kenniswerkers dagelijks 1 tot 3 mensen berichten om de context te krijgen die ze nodig hebben. Maar wat als je alle informatie gedocumenteerd en direct beschikbaar zou hebben? Met ClickUp Brain's AI Knowledge Manager aan uw zijde, behoort het wisselen van context tot het verleden. Stel de vraag vanuit uw werkruimte en ClickUp Brain haalt de informatie op uit uw werkruimte en/of verbonden apps van derden!

4. Zoho Inventory (het beste voor diepgaand bijhouden van voorraden)

via Zoho Inventaris

Zoho Inventory is een cloudgebaseerd ERP voorraadbeheersysteem dat is ontworpen om bedrijven te helpen bij het efficiënt beheren van hun voorraad, bestellingen en verkoop via meerdere kanalen. Het biedt uitgebreide functies, zoals het uitputtend bijhouden van voorraadniveaus in meerdere magazijnen, barcodescanning en naadloze facturatie.

Zoho Inventory heeft zelfs serie- en batch bijhouden om productie en magazijn effectief te koppelen. De oplossing vereenvoudigt ook activiteiten met snelle rapportage opties en geautomatiseerde communicatie workflows. Met deze functies kunnen bedrijven hun activiteiten optimaliseren, handmatige fouten verminderen en optimale voorraadniveaus handhaven.

Zoho Inventory beste functies

Werk voorraden bij om rekening te houden met schade, verlies of afwijkingen met de voorraadaanpassingsoptie

Visualiseer en optimaliseer hoe producten in de daarvoor bestemde dozen passen met verpakkingsgeometrie

Breng uw waarderingsstrategieën in kaart met aanpasbare prijzen voor verschillende klanten, leveranciers of regio's

Zoho Inventaris limieten

Mist diepgaande productie- en supply chain planningstools zoals die te vinden zijn in volwaardige ERP-systemen

Ondersteunt geen grote ondernemingen die uitgebreide automatisering en synchronisatie met meerdere locaties nodig hebben

Zoho Prijslijst Inventaris

Gratis

Standaard: $39/maand (voor twee gebruikers)

Professioneel: $99/maand (voor twee gebruikers)

Premium: $159/maand (voor twee gebruikers)

Enterprise: $299/maand (voor zeven gebruikers) (Extra locaties, bestellingen, gebruikers, automatische scans en opslag zijn beschikbaar als add-on)

🧠 Leuk weetje: ERP Inventarisbeheersysteem is een industrie van 2,3 miljard dollar en het vinden van de juiste software kan overweldigend zijn.

Zoho Inventaris beoordeling en reviews

G2: 4. 3/5 (90+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (350+ beoordelingen)

5. Epicor ERP (het beste voor productiegerichte verdeling)

via Epicor ERP

Zijn uw activiteiten meer productiegericht? Productie teams geven vaak de voorkeur aan oplossingen zoals Epicor ERP, een uitgebreide enterprise resource planning oplossing ontworpen om voorraadbeheer te verbeteren voor bedrijven in verschillende industrieën. Dit krachtige ERP-systeem bevat essentiële onderdelen voor de supply chain, zoals voorraadprognoses, orderbeheer en basisautomatisering.

De geavanceerde voorraadbeheermodule houdt nauwkeurig de voorraadniveaus bij op meerdere locaties en in meerdere magazijnen. Het ondersteunt verschillende inventarisatiemethoden, zoals LIFO (last in, first out), FIFO (first in, first out) en gemiddelde kosten. Bovendien biedt het geavanceerde rapportage tools zoals de what-if analyse voor diepgaande en nauwkeurige inzichten.

Epicor ERP beste functies

Verbeter de efficiëntie van uw ERP workflow met Epicor ecosysteem integraties zoals Kinetic, Prophet 21 en BisTrack

Automatiseer processen zoals de invoer van bestellingen, inkoop en productie, verminder handmatige inspanningen en verhoog de efficiëntie

Gedetailleerde records van voorraaditems bijhouden voor kwaliteitscontrole en nalevingsdoeleinden met de mogelijkheid om partijen en series bij te houden

Epicor ERP limieten

Onduidelijke prijzen en geen proefversie kunnen het voor teams moeilijk maken om de tool te gebruiken

Prestaties en reactiesnelheid kunnen trager worden na migratie naar het cloudsysteem

Epicor ERP prijzen

Aangepaste prijzen

Epicor ERP beoordeling en beoordelingen

G2: 4/5 (1.100+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Epicor ERP?

Het gemak van het kunnen beheren van de boekhouding en inventaris in een one-stop shop. Heeft veel krachtige tools.

6. Oracle NetSuite (Beste voor voorraadbeheer in de cloud)

via Oracle NetSuite

Oracle NetSuite onderscheidt zich door zijn 100% cloud-systeembenadering met minimale upgradekosten. Het biedt aanpasbare visualisaties en grafieken, waardoor de dashboards perfect zijn voor presentaties. De real-time zichtbaarheid omvat een 360° overzicht van door de gebruiker geselecteerde KPI's, voorraadtelling per locatie en verwachte voorraadniveaus.

De functie demand-based replenishment van het systeem maakt gebruik van historische verkoopgegevens en seizoensgebonden trends om dynamisch herbestelpunten te beheren, waardoor tijdige herbevoorrading wordt gegarandeerd en voorraaduitval wordt geminimaliseerd. Bovendien maakt NetSuite's multi-locatie fulfillment vooraf gedefinieerde fulfillmentregels mogelijk, waardoor meerdere zendingen voor één bestelling worden geëlimineerd en overtollige verzendkosten worden vermeden.

Oracle NetSuite beste functies

Automatiseer inventarisatietellingen met NetSuite's Smart Count

Elimineer dubbele zendingen en te hoge verzendkosten met locatiespecifieke fulfilmentregels

Verbeter de nauwkeurigheid van voorraadcontroles met intelligente cyclustellingen van voorraden

Oracle NetSuite limieten

Implementaties kunnen behoorlijk duur en ontmoedigend zijn voor kleinere bedrijven

Specifieke ondersteuning die nodig is in aangepaste omgevingen wordt vaak betaald

Oracle NetSuite prijzen

Aangepaste prijzen

Oracle NetSuite beoordeling en beoordelingen

G2: 4/5 (3.500+ beoordelingen)

Capterra: 4. 2/5 (1.500+ beoordelingen)

7. Microsoft Dynamics 365 (het beste voor productgerichte voorraadoptimalisatie)

via Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 is een ERP-oplossing met de vertrouwdheid en het gevoel van populaire Office-producten zoals Excel en Outlook. De oplossing biedt real-time opslag op meerdere locaties en een sterke module voor inkoopprocessen.

Het integreert ook met de Microsoft toolset, inclusief Power BI, Power Automate, Office 365, Teams en meer. Bovendien kunnen clients met Microsoft Dynamics 365 de geavanceerde AI-mogelijkheden gebruiken om aangepaste AI-agenten te bouwen voor routinetaken. De integratie van het systeem met andere bedrijfsprocessen, zoals verkoop en inkoop, stroomlijnt de activiteiten en verbetert de besluitvorming.

De beste functies van Microsoft Dynamics 365

Vul voorraden aan door inzichten met AI-algoritmen die actuals, vraag en beschikbaarheid verwerken

Stel automatische bestelpunten in om het aanvulproces te stroomlijnen en zorg voor tijdige aanvulling op basis van vooraf gedefinieerde drempels

Toegang tot rolgebaseerde dashboards en trainingen voor een snelle en eenvoudige installatie van de werkstroom

Microsoft Dynamics 365 limieten

Integraties zijn beperkt tot het Microsoft ecosysteem

Kan de toegankelijkheid missen die teams op afstand nodig hebben

Prijzen voor Microsoft Dynamics 365

Gratis proefversie

Dynamics 365 Business Central Essentials: $70/maand per gebruiker

Dynamics 365 Business Central Premium: $100/maand per gebruiker

Dynamics 365 Business Central Team leden: $8/maand per gebruiker

Beoordeling en beoordelingen van Microsoft Dynamics 365

G2: 4/5 (800+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (5.700+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Microsoft Dynamics 365?

Het heeft zeer robuuste oplossingen voor financiën en supply chain en de dashboard tools kunnen u real-time inzicht geven in de voorraadverkoop en vraagvoorspellingen. Het is ook gemakkelijk te integreren met andere MD-tools zoals 365 Sales en CS

8. Sage X3 (de beste voor aanpasbare ERP-workflows voor inventarisatie)

via Sage X3

Sage X3 is een uitgebreide ERP-oplossing die is ontworpen om het voorraadbeheer voor bedrijven in verschillende sectoren te verbeteren. Door de voorraadniveaus in realtime bij te houden, kunnen organisaties de voorraad op meerdere locaties en in meerdere magazijnen efficiënt bijhouden.

Het systeem ondersteunt verschillende voorraadtypes, waaronder gefabriceerde, ingekochte, uitbestede en niet-voorradige items, wat flexibiliteit biedt bij het beheren van diverse productlijnen. Met door de gebruiker definieerbare productinformatie en integratiemogelijkheden zorgt Sage X3 ervoor dat alle afdelingen toegang hebben tot nauwkeurige en actuele voorraadgegevens, wat geïnformeerde besluitvorming en gestroomlijnde activiteiten mogelijk maakt.

Sage X3 beste functies

Garandeer productnormen met functies voor kwaliteitscontrole, beheer van partijen, serienummers, houdbaarheid en vervaldata

Breid voorraadbeheer uit op wereldwijde schaal met native ondersteuning voor meerdere talen en valuta's

Pas unieke en complexe behoeften aan met uitgebreide aanpassingen in werkstroom en functies

Sage X3 limieten

Ontbreekt uitgebreide integratie met verzend- en verkoopmodules zoals andere e-commerce voorraadbeheersoftware

Heeft een complexe implementatie en een breed bereik aan functies die misschien niet goed passen bij kleine bedrijven en starters

Sage X3 prijzen

Aangepaste prijzen

Sage X3 beoordeling en beoordelingen

G2: 3. 9/5 (25+ beoordelingen)

Capterra: 4. 3/5 (75+ beoordelingen)

➡️ Lees meer: Beste software voor voorraadbeheer voor e-commerce

9. ERPNext (Beste voor open-source voorraad bijhouden)

via ERPNext

Geeft u de voorkeur aan open-source flexibiliteit in uw inventarisatie oplossingen? ERPNext levert. Naast essentiële zaken zoals het bijhouden van batches en voorraadbeheer, helpt de software bij het valideren van bewegingen met kwaliteitsinspecties. Bovendien zijn transacties naadloos met vooringestelde magazijnen en instellingen voor prijsmethoden.

Het systeem ondersteunt het maken en onderhouden van productvarianten op basis van parameters, zoals grootte, kleur of materiaal, waardoor gedetailleerd itembeheer mogelijk is. Het wordt ook geleverd met eenvoudige installatiescripts voor het implementeren van je server en processen.

ERPNext beste functies

Houd goederen bij die zijn opgeslagen op locaties van klanten en beheer de facturering bij verkoop via consignatievoorraad

Beheer kortingen op items voor verschillende partijen of voorwaarden met instellingen voor promotieschema's

Wereldwijd boekhouden met facturen, uitgaven en financiële rapporten in meerdere valuta's

ERPNext limieten

Biedt minder plug-and-play-opties vergeleken met bedrijfseigen ERP's

Kan vertragen bij grote datasets of complexe werkstromen

ERPNext prijzen

Kleine bedrijven: $50/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Succespakket: Begint bij $1250 (vast bedrag) voor implementatie

ERPNext beoordeling en beoordelingen

G2: 4. 2/5 (40+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (130+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over ERPNext?

ERPNext Is gemakkelijk te implementeren, ondersteunen en aan te passen omdat het alleen open source code, Python JS, etc. gebruikt.

10. SAP S/4HANA (de beste voor inzicht in inventarisatie binnen de gehele onderneming)

SAP's S/4HANA is voor grote organisaties of organisaties die op het punt staan om op te schalen. De next-gen ERP-suite is ontworpen voor alles in real-time met in-memory computing en AI-gestuurde automatisering om workflows te optimaliseren. De integratie van het systeem met andere SAP-modules, zoals Verkoop, Distributie en Productieplanning, zorgt voor naadloze activiteiten en consistentie van gegevens in de hele toeleveringsketen.

S/4HANA heeft ook ingebouwde analysefuncties en een intuïtieve Fiori-interface om analytische besluitvorming mogelijk te maken. Het ondersteunt ook cloud, on-premise en hybride implementaties, waardoor het schaalbaar is voor ondernemingen. Kortom, een krachtpatser voor digitale transformatie.

SAP S/4HANA beste functies

Genereer automatisch de vereiste opvolgingsdocumenten voor elke goederenbeweging, zoals relevante boekhouddocumenten

Verbeter de voorraadkwaliteit en compliance met ingebouwde rapportage en automatisering van risicobeheer

Behandel grote orderregels met de compressietechnieken en kolomvormige layout van S/4HANA

SAP S/4HANA limieten

De overgang van verouderde SAP-systemen vereist uitgebreide abonnementen

Gestandaardiseerde processen kunnen diepe aangepaste configuraties limieten

SAP S/4HANA prijzen

Aangepaste prijzen

SAP S/4HANA beoordeling en beoordelingen

G2: 4. 5/5 (750+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (300+ beoordelingen)

📚 Lees ook: De beste software voor voorraadoptimalisatie die u kunt gebruiken

📌 Speciale vermeldingen Infor CloudSuite (de beste voor branchespecifieke ERP-oplossingen met AI-gebaseerde inzichten in voorraadbeheer)

Acumatica (het beste voor groeiende bedrijven die schaalbare, cloud-gebaseerde inventaris bijhouden nodig hebben)

SYSPRO (het beste voor middelgrote productie- en distributiebedrijven die voorraadupdates in real-time nodig hebben)

DEAR Systems (het beste voor eCommerce en retailbedrijven die complexe voorraad beheren via meerdere kanalen)

Een piek in voorraadbeheer bereiken met ClickUp

ERP-geïntegreerd voorraadbeheer voorkomt dat overtollige werkstroom wordt geblokkeerd en neemt het risico van plotselinge stapelingen weg. Bovendien heb je meer mogelijkheden om de voorraadnauwkeurigheid te verbeteren, allemaal zonder de productielijnen of de verkoop van klanten te belemmeren.

De oplossingen in deze gids voldoen zeker aan uw unieke behoeften. Het is echter van vitaal belang om prioriteit te geven aan productiviteit en analyse boven zichtbaarheid van voorraden.

ClickUp staat bovenaan met zijn veelzijdige Taakbeheer en automatisering, waardoor het een ideale keuze is.

Is het tijd om groene inventaris als norm te hanteren? Meld u vandaag nog aan bij ClickUp!