Vergaderingen zijn geweldig – totdat je alles moet onthouden wat er is gezegd. Het is een hele klus om aantekeningen te maken, actiepunten bij te houden en ook nog eens goed op te letten.

Als je team veel in Microsoft Teams werkt, heb je een AI-notuleringstool nodig om je te helpen.

De beste AI-notulisten nemen op, transcriberen, vatten samen en maken zelfs taken aan, zodat u gefocust kunt blijven terwijl zij de details regelen.

In deze blogpost bespreken we de beste AI-notulisten voor Teams die uw notities van een vergadering van chaotisch naar georganiseerd zullen transformeren. 🎯

⏰ Samenvatting in 60 seconden Dit zijn onze aanbevelingen voor de beste AI-notulisten voor Microsoft Teams-vergaderingen: ClickUp (Het beste voor AI-gestuurde productiviteit bij vergaderingen) Microsoft Teams Copilot (Het beste voor AI-gestuurde inzichten en analyses van vergaderingen) Fireflies.ai (Het beste voor aanpasbare trackers en gemarkeerde passages met tijdstempel) Otter.ai (Het beste voor doorzoekbare transcripties en door AI gegenereerde follow-ups) Tactiq’s AI-notulist (Het beste voor realtime transcriptie met tags en schermafbeeldingen) tl;dv (Het beste voor in CRM geïntegreerde verslagen van vergaderingen en automatisering van de werkstroom) Supernormal (Het meest geschikt voor het extraheren van belangrijke inzichten en het beantwoorden van vragen over vergaderingen) Krisp AI Meeting Assistant (Het meest geschikt voor het detecteren van actiepunten en gestructureerde vergadersjablonen) Huddles. app (Het beste voor ruisonderdrukking en spraakhelderheid in transcripties) Bluedot’s AI-aangedreven notulist (Het beste voor botvrije achtergrondtranscriptie met branchespecifieke nauwkeurigheid)

Waar moet u op letten bij AI-notulisten voor Microsoft Teams?

Een AI-notulist kan tijd besparen, de nauwkeurigheid verbeteren en de productiviteit van vergaderingen verhogen. Niet alle tools bieden echter dezelfde mogelijkheden. Houd bij het kiezen van een tool voor Microsoft Teams rekening met de volgende belangrijke functies om er zeker van te zijn dat deze aan uw behoeften voldoet. 💁

Naadloze integratie: Werkt native binnen Microsoft Teams zonder dat handmatige installatie of oplossingen van derden nodig zijn

Realtime transcriptie: Legt gesprekken met hoge precisie vast, zelfs in rumoerige omgevingen of tijdens snelle discussies

Sprekerherkenning: Maakt onderscheid tussen deelnemers om gestructureerde en leesbare aantekeningen te maken

Extractie van actiepunten: Identificeert belangrijke taken, beslissingen en follow-ups, waardoor handmatige controle minder nodig is

Samenvattingsmogelijkheden: Genereert beknopte, door AI aangestuurde verslagen van vergaderingen met relevante hoogtepunten

Aanpasbare opmaak: Hiermee kunnen gebruikers samenvattingen aanpassen aan de werkstroomen en rapportagebehoeften van hun team

Meertalige ondersteuning: Transcribeert vergaderingen in meerdere talen voor internationale teams

Geavanceerd zoeken en taggen: Maakt het mogelijk om snel specifieke onderwerpen, trefwoorden of belangrijke momenten terug te vinden

🧠 Leuk weetje: Een stenograaf typt niet zoals wij. Ze gebruiken een speciale stenografiemachine, een zogenaamde stenotype, die hele woorden of zinnen in één beweging typt. Daarom kunnen ze snelle spraak bijhouden, waardoor ze de menselijke versie zijn van realtime transcriptie-AI.

De 10 beste AI-notulisten voor Teams

Het kiezen van de juiste AI-notulist kan een uitdaging zijn, gezien het grote aanbod. Om het u gemakkelijker te maken, hebben we een lijst samengesteld met tien AI-notulisten voor Microsoft Teams die zich onderscheiden door hun nauwkeurigheid, naadloze integratie en voordelen voor de productiviteit.

1. ClickUp (Het beste voor AI-gestuurde productiviteit bij vergaderingen)

Het werk van vandaag is niet meer wat het was.

Projecten, kennis en gesprekken zijn verspreid over losstaande tools, wat teams vertraagt. ClickUp lost dit op met de alles-in-één-app voor werk die projecten, kennis en gesprekken op één plek combineert — allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

We weten allemaal dat vergaderingen de plek zijn waar de magie (en de waanzin) plaatsvindt. Daarom zorgt ClickUp Meetings ervoor dat discussies gestructureerd, met hoge productiviteit en, het allerbelangrijkste, uitvoerbaar zijn.

ClickUp centraliseert AI-gestuurde aantekeningen, vergaderorganisatie, gezamenlijke documenten en taakbijhouding op één plek voor alle videoconferentieplatforms, inclusief Microsoft Teams.

Zo kunt u de functies gebruiken. 💁

ClickUp AI Notetaker

Ontvang automatische transcripties van vergaderingen met duidelijke sprekerslabels met behulp van ClickUp AI Notetaker

De vergadering is net afgelopen en je pagina staat vol met onleesbare krabbels? Maak je geen zorgen; de ClickUp AI-notulist staat voor je klaar.

De notulist neemt uw vergaderingen automatisch op, transcribeert en vat ze in realtime samen, waarbij de belangrijkste conclusies, deliverables en beslissingen worden uitgelicht. U hoeft niet langer door een berg tekst te spitten om cruciale informatie te vinden tot uw ogen tranen.

En het beste? Deze AI-tool voor vergaderingen zet gespreksonderwerpen naadloos om in ClickUp-taken, zodat je moeiteloos kunt opvolgen. Als je iets later nog eens wilt bekijken, vraag je het gewoon in natuurlijke taal aan de AI-tool en binnen enkele seconden wordt de informatie weergegeven!

Stel bijvoorbeeld dat een marketingteam bij een techbedrijf wekelijks een vergadering over campagneplanning houdt in Microsoft Teams.

Met de notulist van ClickUp wordt de vergadering samengevat, waarbij belangrijke updates zoals tijdlijnen voor lanceringen, te leveren content en de toewijzing van advertentie-uitgaven worden vastgelegd. Deze punten worden omgezet in taken, waarbij concepten worden toegewezen aan content schrijvers en ontwerpaanvragen aan ontwerpers.

ClickUp Brain

Krijg direct antwoorden uit vergadertranscripties voor snelle doorlopen met ClickUp Brain

Informatie vinden wordt moeiteloos met ClickUp Brain. In plaats van pagina's met aantekeningen van vergaderingen door te spitten, kun je simpelweg vragen: ‘Welke feedback gaf de client vorige maand?’ en krijg je direct antwoord.

Een campagnestrateeg die bijvoorbeeld eerdere discussies doorneemt, kan direct de voorkeuren van de client opvragen door te vragen: ‘Welke boodschap had de voorkeur van de client?’ Dit zorgt ervoor dat elke pitch, elk advertentieconcept of elke contentstrategie aansluit bij de verwachtingen van de client, zonder dat belangrijke details over het hoofd worden gezien.

ClickUp Documents

Werk in realtime samen en voer de bewerking uit van documenten met ClickUp Docs

Nu uw vergaderingen moeiteloos worden gedocumenteerd, is de vraag: waar worden al die aantekeningen opgeslagen?

ClickUp Docs is een centrale hub voor het organiseren, delen en samenwerken aan alles, van vergadernotities tot projectroadmaps, takenlijsten en bedrijfswiki's.

U kunt de uitgebreide formatfuncties gebruiken om uw documenten naar wens te structureren en ze tegelijkertijd aantrekkelijk te maken met multimedia, grafieken, tags, links en tabellen. Bovendien kunt u met de geïntegreerde Brain de duidelijkheid van aantekeningen verbeteren en ze ook bewerken om ze aan specifieke stijlen aan te passen.

De beste functies van ClickUp

Ideeën uitwerken: Gebruik AI-gestuurde prompts zoals 'Content uitbreiden' of 'Blijf schrijven' om uw gedachten verder uit te werken en te verfijnen

Automatiseer routinetaken: stel triggers en voorwaarden in om repetitieve handelingen uit te voeren, met behulp van kant-en-klare of aanpasbare stel triggers en voorwaarden in om repetitieve handelingen uit te voeren, met behulp van kant-en-klare of aanpasbare ClickUp-automatiseringen

Schermopnames vastleggen en transcriberen: Neem uw scherm op met Neem uw scherm op met ClickUp Clips en genereer AI-aangedreven transcripties om gemakkelijk terug te vinden in aantekeningen van vergaderingen

Synchroniseer aantekeningen over vergaderingen met Chat: Gebruik ClickUp Brain om discussies in threads samen te vatten en belangrijke actiepunten direct in Gebruik ClickUp Brain om discussies in threads samen te vatten en belangrijke actiepunten direct in ClickUp Chat te plaatsen, zodat iedereen op de hoogte blijft

Limieten van ClickUp

Het kost wat tijd om de uitgebreide aanpassingsfuncties in te stellen

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.400 beoordelingen)

📮 ClickUp Insight: 37% van de werknemers stuurt follow-upaantekeningen of verslagen van vergaderingen om actiepunten bij te houden, maar 36% vertrouwt nog steeds op andere, gefragmenteerde methoden. Zonder een uniform systeem voor het vastleggen van beslissingen kunnen belangrijke inzichten die je nodig hebt, verloren gaan in chats, e-mails of spreadsheets. Met ClickUp kun je gesprekken direct omzetten in uitvoerbare taken in al je taken, chats en documenten, zodat je zeker weet dat alles wordt meegenomen.

2. Microsoft Teams Copilot (Het beste voor AI-gestuurde inzichten en analyses van vergaderingen)

Microsoft Teams Copilot is een AI-aangedreven assistent die is geïntegreerd in Microsoft 365-toepassingen, waaronder Teams, om de productiviteit en samenwerking te verbeteren. Door gebruik te maken van geavanceerde taalmodellen en Microsoft Graph-gegevens automatiseert Copilot taken zoals het opstellen van e-mails, het samenvatten van vergaderingen en het genereren van content.

Copilot bereidt je voor op vergaderingen, transcribeert gesprekken en vat de belangrijkste punten samen voor mensen die later instappen. Daarna vat het de beslissingen samen, maakt het een lijst met taken en beantwoordt het vervolgvragen.

De beste functies van Microsoft Teams Copilot

Identificeer en maak een lijst met follow-up-taken op basis van de besprekingen tijdens de vergadering, zodat verantwoordelijkheden eenvoudig kunnen worden toegewezen

Stel de beschikbaarheid van Copilot in met opties voor volledige transcriptie, live spraak-naar-tekst of inzichten gebaseerd op chatten

Stel Copilot gerichte vragen om meningsverschillen bloot te leggen, reacties te analyseren en hiaten in argumenten te identificeren

Combineer gesproken discussies en chatberichten om de volledige context op één plek te bieden

Beperkingen van Microsoft Teams Copilot

U hebt specifieke Microsoft 365-abonnementen nodig voor de notitiefunctie, wat extra kosten met zich meebrengt

Het is niet beschikbaar in vergaderingen met end-to-end-versleuteling, waardoor er een limiet is aan het gebruik ervan bij gevoelige maar belangrijke discussies

Prijzen voor Microsoft Teams Copilot

Microsoft 365 Business Basic met Copilot: $ 37,50/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Standard met Copilot: $ 44,00/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Premium met Copilot: $ 53,50/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Microsoft Teams Copilot

G2: 4,3/5 (meer dan 70 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

3. Fireflies.ai (Het beste voor aanpasbare trackers en gemarkeerde passages met tijdstempel)

Fireflies.ai is een AI-notulist voor vergaderingen die gesprekken uit discussies, telefoongesprekken en virtuele conferenties opneemt, transcribeert en samenvat. Het legt spraakinteracties van elke bron vast, zodat u nooit belangrijke details mist.

Wilt u prijsbesprekingen en vermeldingen van concurrenten bijhouden of een belangrijk moment uit een gesprek delen? Stel aangepaste trackers in om details te markeren en laat Fireflies geluidsfragmenten met tijdstempels maken voor snelle referentie.

De beste functies van Fireflies.ai

Leg vergaderingen vast en zet ze om in tekst met toonaangevende precisie in meer dan 100 talen

Synchroniseer transcripties en aantekeningen met Slack, Salesforce, HubSpot, Trello, Asana, Notion en meer

Gebruik de AI Notetaker-bot, Chrome-extensie of mobiele app om live of persoonlijke gesprekken te transcriberen

Zoek in eerdere vergaderingen tot op de exacte zin nauwkeurig en gebruik AskFred om direct antwoorden uit gesprekken te krijgen

Limieten van Fireflies.ai

Een beperkte technische woordenschat leidt soms tot onnauwkeurigheden

Kan berichten die tijdens vergaderingen in de Teams-chat worden verzonden niet opnemen of samenvatten

Prijzen van Fireflies.ai

Free

Pro: $ 18 per maand per gebruiker

Business: $ 29 per maand per gebruiker

Enterprise: $ 39 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: De Grieken gebruikten materialen zoals duur perkament en papyrus om alles met de hand vast te leggen. Ze moesten ook voortdurend worstelen om deze documenten te beschermen tegen omgevingsinvloeden.

4. Otter.ai (Het beste voor doorzoekbare transcripties en door AI gegenereerde follow-ups)

Otter.ai helpt teams om vergaderingen goed bij te houden door gesprekken om te zetten in duidelijke, doorzoekbare aantekeningen. Als AI-notuleringstool transcribeert Otter.ai uw vergaderingen in realtime. Na de vergadering maakt het automatisch een korte samenvatting, zodat u de belangrijkste punten binnen enkele seconden kunt bekijken.

Het platform identificeert ook sprekers en wijst verantwoordelijkheden toe, zodat handmatige follow-ups overbodig zijn. Met trefwoorddetectie kunt u eenvoudig in eerdere vergaderingen zoeken naar specifieke onderwerpen.

Bovendien kan de AI-chatassistent op basis van de vergadering follow-up-e-mails of statusupdates genereren.

De beste functies van Otter.ai

Genereer samenvattingen van 30 seconden die lange sessies terugbrengen tot de belangrijkste hoogtepunten

Gebruik Otter AI Chat om follow-up-e-mails en statusupdates rechtstreeks vanuit de inzichten van de vergadering op te stellen

Samenvoeg live gesprekken met asynchrone updates via AI-kanalen en geef uw project een impuls

Haal automatisch actiepunten eruit en verdeel ze, zodat de volgende stappen duidelijk zijn

Limieten van Otter.ai

De limiet voor toegang is 25 van uw meest recente gesprekken; oudere gesprekken worden gearchiveerd

In het gratis abonnement is de transcriptie per sessie beperkt tot 30 minuten.

Prijzen van Otter.ai

Free

Pro: $ 16,99/maand per gebruiker

Business: $ 30 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Otter.ai

G2: 4,3/5 (meer dan 290 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 90 beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: De oude Grieken waren pioniers op het gebied van aantekeningen maken en benadrukten het culturele belang van het vastleggen van kennis. Ze hielden nauwgezet persoonlijke verslagen bij om filosofische gedachten, historische gebeurtenissen en wetenschappelijke observaties te bewaren.

5. Tactiq’s AI-antekeningsapp (Het beste voor realtime transcriptie met tags en schermafbeeldingen)

Tactiq Note Taker van OpenAI is speciaal ontworpen voor professionals en managers en transcribeert uw vergaderingen live, zodat elk cruciaal detail nauwkeurig wordt vastgelegd.

Het integreert met Microsoft Teams, Google Meet en Zoom, waardoor het gedoe van handmatig notities maken wordt geëlimineerd. Volgens de methode van aantekeningen per zin legt Tactiq elke uitspraak vast op het moment dat deze wordt gedaan, waardoor de context en nuances van het gesprek behouden blijven.

De beste functies van de AI-notulist van Tactiq

Gebruik AI om automatisch uitgebreide projectupdates te genereren, inclusief gebeurtenissen, deadlines, discussies, volgende stappen, aantekeningen en conclusies

Markeer opdrachten, beslissingen en vragen met aangepaste tags, labels of opmerkingen in live transcripties

Voeg schermafbeeldingen rechtstreeks toe aan uw transcript om cruciale momenten en specifieke verwijzingen vast te leggen voor later gebruik

Beperkingen van de AI-notulist van Tactiq

Sommige gebruikers melden dat de AI-functies van Tactiq in het begin complex kunnen zijn om in te stellen en aan te passen

Tactiq werkt als een Chrome-extensie, waardoor het gebruik ervan beperkt is tot gebruikers van de Chrome-browser

Prijzen van de AI-aantekenaar van Tactiq

Free

Pro: $ 12 per maand per gebruiker

Team: $ 20 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van de AI-notulist van Tactiq

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? John Locke speelde een belangrijke rol bij het verbeteren van de bruikbaarheid van gangbare boeken. Hij introduceerde een effectief indexeringssysteem waarmee gebruikers informatie efficiënt konden categoriseren en terugvinden. Dit helpt zelfs in de moderne tijd bij het gestructureerd maken van aantekeningen.

6. tl;dv (Het beste voor in CRM geïntegreerde verslagen van vergaderingen en automatisering van de werkstroom)

tl;dv is AI-aangedreven software voor vergadernotulen, bedoeld voor professionals en managers die gebruikmaken van Microsoft Teams. Hoewel het momenten uit vergaderingen opneemt, transcribeert en markeert, richt het zich voornamelijk op het samenvatten na afloop van de vergadering.

Met naadloze CRM-integratie, AI-aangedreven inzichten en een aangepast samenvattingsformat maakt tl;dv follow-ups, rapportages en besluitvorming moeiteloos. Of u nu feedback van klanten wilt verzamelen, bezwaren in verkoopgesprekken wilt bijhouden of pijnpunten van producten wilt identificeren, de AI-agenten van tl;dv regelen het allemaal.

tl;dv beste functies

Vul CRM-velden automatisch in met relevante gegevens over vergaderingen, zodat handmatige invoer in HubSpot, Salesforce en meer dan 6.000 andere platforms overbodig wordt

Plan AI-gestuurde prompts om eerdere en toekomstige vergaderingen te scannen op specifieke inzichten, waarbij rapporten rechtstreeks naar uw inbox worden gestuurd

Transcribeer en vat vergaderingen samen in meer dan 30 talen voor wereldwijde samenwerking

Gebruik gestructureerde sjablonen en playbooks om consistentie tussen vergaderingen te waarborgen

tl;dv limieten

Geen ingebouwde functie om de zichtbare emoties van deelnemers in video's te analyseren, wat diepere inzichten zou kunnen opleveren

Het biedt geen aangepaste woordenschat, wat belangrijk kan zijn voor gespecialiseerde vakvelden of termen

tl;dv prijzen

Free

Pro: $ 29 per maand per gebruiker

Business: $ 98 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

tl;dv beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? De markt voor AI-notitie-apps zal naar verwachting in 2033 een grootte van ongeveer 2.545 miljoen dollar bereiken, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 18,9%.

7. Supernormal (Het meest geschikt voor het extraheren van belangrijke inzichten en het beantwoorden van vragen over vergaderingen)

De volgende op deze lijst met AI-notulisten voor Microsoft Teams is Supernormal. Deze tool integreert naadloos met Microsoft Teams, transcribeert vergaderingen en legt belangrijke punten in realtime vast.

De AI-gestuurde assistent, Norma, legt gedetailleerde notities van vergaderingen in realtime vast. In tegenstelling tot conventionele transcriptietools haalt Norma belangrijke inzichten naar voren, identificeert ze taken en beantwoordt ze vragen tijdens of na de vergadering. Je kunt zelfs de naam van de notulist-bot binnen Microsoft Teams aanpassen voor een naadloze teamervaring.

De beste functies van Supernormal

Detecteer automatisch taken in discussies en wijs ze toe aan relevante teamleden binnen Asana, Trello, ClickUp en Linear

Vind snel locaties van specifieke momenten in transcriptiesecties met tijdstempels

Standaardiseer aantekeningen met op maat gemaakte sjablonen voor verschillende soorten vergaderingen, zoals verkoopgesprekken, teamcheck-ins en klantbriefings

Ontvang samenvattende e-mails met de belangrijkste discussiepunten, zodat teams zich kunnen voorbereiden op de komende week

Limieten van Supernormal

Gebruikers klagen over de slechte kwaliteit van de resultaten van de vooraf gemaakte sjablonen van de tool

Het transcribeert vergaderingen niet offline

Prijzen van Supernormal

Free

Pro: $ 18 per maand per gebruiker

Business: $ 29 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Supernormal-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? AI-notulisten maken gebruik van technologieën zoals grote taalmodellen (LLM's) en automatische spraakherkenning (ASR) om de nauwkeurigheid en het begrip van de context te verbeteren.

8. Krisp AI Meeting Assistant (Het meest geschikt voor het detecteren van actiepunten en gestructureerde vergadersjablonen)

Zoals de naam al aangeeft, levert Krisp heldere transcripties voor Microsoft Teams-vergaderingen. Naast het maken van aantekeningen detecteert Krisp ook taken binnen vergadergesprekken. Taken worden automatisch geëxtraheerd, gecategoriseerd en toegewezen aan relevante teamleden, zodat alle follow-ups duidelijk en traceerbaar zijn.

Bovendien verhoogt Krisp de efficiëntie door kant-en-klare sjablonen voor aantekeningen aan te bieden. Deze sjablonen ordenen belangrijke discussiepunten, beslissingen en vervolgstappen in een gestructureerd format, waardoor het eenvoudiger wordt om aantekeningen te delen en te verdelen onder teamleden.

De beste functies van Krisp AI Vergadering Assistant

Detecteer actiepunten in gesprekken en wijs ze toe aan teamleden zonder van context te wisselen

Koppel het maken en de verdeling van aantekeningen aan geplande vergaderingen voor een geautomatiseerde werkstroom

Maak gebruik van de compatibiliteit zonder plug-ins om te werken met Microsoft Teams en andere vergaderplatforms

Beperkingen van Krisp AI Vergadering Assistent

Momenteel kan Krisp slechts met één kalender tegelijk verbinding maken

De functies voor het transcriberen van vergaderingen en het maken van aantekeningen ondersteunen momenteel alleen Engels

Prijzen van Krisp AI Vergadering Assistent

Free

Pro: $ 16 per maand per gebruiker

Business: $ 30 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Krisp AI Vergadering Assistent

G2: 4,7/5 (meer dan 550 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

💡 Pro-tip: Gebruik kleuren om verschillende delen in je aantekeningen te markeren. Rood kun je gebruiken voor belangrijke informatie, kernpunten en waarschuwingen, terwijl blauw definities, hoofdconcepten en kernideeën kan markeren. Groen is ideaal voor voorbeelden en toepassingen, geel voor vragen en paars voor woordenschat.

9. Huddles. app (Het beste voor ruisonderdrukking en spraakhelderheid in transcripties)

Huddles is een toonaangevende tool voor ruisonderdrukking en spraakverbetering die kristalhelder geluid levert tijdens virtuele vergaderingen. Het verwijdert achtergrondgeluiden zoals toetsenbordgeluiden, blaffende honden of bouwgeluiden, waardoor nauwkeurige samenvattingen van vergaderingen worden gegarandeerd.

In snelle discussies waarin meerdere deelnemers tegelijkertijd spreken, verbetert de Voice Clarity-functie van Huddles de verstaanbaarheid van de spraak. Dit maakt het gemakkelijker om sprekers van elkaar te onderscheiden en samenhangende samenvattingen te maken.

De beste functies van de Huddles. app

Houd de veiligheid van gegevens borgen met lokale audioverwerking, zodat gevoelige informatie privé blijft

Beperk misverstanden door problemen met slechte geluidskwaliteit te verhelpen met behulp van echo-onderdrukking en akoestische echo-verwijdering

Maak beknopte agenda's met behulp van AI om discussies te sturen en leden van het team aan te moedigen zich van tevoren voor te bereiden

Beperkingen van de Huddles-app

De applicatie synchroniseert niet met de kalenders van gebruikers

Gebruikers klagen dat er geen verbeterde API-verbindingen zijn om een betere interoperabiliteit met andere platforms te faciliteren

Prijzen van de Huddles-app

Free

Pro: $19,90 per maand per gebruiker

Business: $19,90 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van de Huddles-app

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? Organisaties die AI-notuleringstools gebruiken, hebben tot 30% minder tijd nodig voor het ordenen van aantekeningen na vergaderingen.

10. Bluedot’s AI-aangedreven aantekenaar (Het beste voor botvrije achtergrondtranscriptie met branchespecifieke nauwkeurigheid)

Bluedot legt aantekeningen van vergaderingen vast, organiseert ze en deelt ze in Microsoft Teams zonder dat er bots aan uw gesprekken hoeven deel te nemen. Het werkt stil op de achtergrond en transcribeert en vat discussies automatisch samen. Transcripties markeren belangrijke punten, actiepunten en beslissingen, waardoor follow-ups moeiteloos verlopen.

Een groot pluspunt? Bluedot herkent technische termen en vakjargon nauwkeurig, zodat zelfs gespecialiseerde gesprekken duidelijk worden getranscribeerd.

De beste functies van de AI-aangedreven notulist van Bluedot

Stel specifieke toestemmingen voor weergave, bewerking en deel om de veiligheid van vertrouwelijke informatie te garanderen

Verspreid vergaderverslagen onder teams om ervoor te zorgen dat alle deelnemers op de hoogte blijven

Gebruik AI voor vergaderingen en voer een snelle zoekopdracht op trefwoord uit om belangrijke aantekeningen van vergaderingen te vinden zonder opnames opnieuw af te spelen

Genereer automatisch follow-ups en actiepunten om teams op één lijn te houden wat betreft de volgende stappen

Beperkingen van de AI-aangedreven notulist van Bluedot

Er ontbreken uitgebreide CRM-integraties, waardoor de mogelijkheid om opgenomen gesprekken te synchroniseren met platforms zoals liftOS beperkt is

Beperkte mogelijkheden voor aanpassing van vergaderverslagen, wat van invloed is op het inzicht in interacties met klanten

Prijzen van de AI-aangedreven notulist van Bluedot

Free

Basis: $ 18 per maand per gebruiker

Pro: $ 25 per maand per gebruiker

Business: $ 39 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van de AI-aangedreven app voor aantekeningen van Bluedot

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🤝 Vriendelijke herinnering: Notulisten zijn handig, maar controleer, verfijn en personaliseer je door AI gegenereerde aantekeningen altijd voor nauwkeurigheid en duidelijkheid.

Maak kennis met de beste AI-tool: ClickUp

We hebben een aantal van de beste AI-notulisten voor Teams besproken, die elk unieke functies bieden om de manier waarop u inzichten uit vergaderingen vastlegt, organiseert en ernaar handelt te verbeteren.

Maar als je op zoek bent naar geavanceerde functies die de productiviteit van je team verder verhogen dan alleen het transcriberen van vergaderingen, onderscheidt ClickUp zich van de rest.

Met de ClickUp AI-notulist krijg je geautomatiseerde verslagen van vergaderingen, zodat je je geen zorgen hoeft te maken dat je belangrijke details mist. ClickUp Docs biedt een samenwerkingsruimte om je aantekeningen op te slaan, te ordenen en te verfijnen. En met ClickUp Brain gaat AI nog een stap verder: het helpt je om direct informatie te schrijven, samen te vatten en op te halen, waardoor je werkruimte echt slimmer wordt.

