10 beste CRM-systemen voor private equity in 2025

Private equity is een snel veranderende sector, met deals, investeerders en portfoliobedrijven die voortdurend in beweging zijn. Er is altijd wel iets om bij te houden.

Wanneer informatie verspreid is over e-mails en spreadsheets, ontstaat er chaos en kunnen gemiste details leiden tot gemiste kansen.

Een solide CRM (customer relationship management) houdt alles op één plek bij. Van het beheren van de werkstroom tot het bijhouden van relaties met investeerders: met de juiste tool bespaart u tijd en blijft uw team op één pagina.

Als u op zoek bent naar het beste CRM voor private equity, zijn hier 10 opties die waarde bieden. ✉️

⏰ Samenvatting in 60 seconden Dit zijn onze aanbevelingen voor de beste CRM voor private equity: ClickUp ( het beste voor het stroomlijnen van private equity-deals en taakbeheer) DealCloud (het beste voor het beheer van dealpijplijnen) Altvia (Beste voor investeerdersrelaties) 4Degrees (Beste voor relatie-informatie) Dynamo (het beste voor fondsadministratie) Affinity (Beste voor het vinden van deals) Navatar (het beste voor branchespecifieke werkstromen) Xpedition Private CRM Accelerator (het beste voor Microsoft-integratie) Clienteer (het beste voor kleine private equity-bedrijven) SatuitCRM (het beste voor beheerders van alternatieve beleggingen)

Waar moet u op letten bij het kiezen van het beste CRM-systeem voor private equity?

Het juiste CRM voor private equity-bedrijven moet u helpen bij het beheren van deals, het bijhouden van relaties met investeerders en het georganiseerd houden van alles. Een goed CRM maakt uw werk gemakkelijker, niet ingewikkelder.

Dit is waar u op moet letten bij het kiezen van een CRM:

Relatie-informatie: houdt investeerdersgegevens georganiseerd, houdt interacties bij en zorgt voor een naadloze follow-up

Uitgebreid beheer van de werkstroom: stroomlijnt pijplijnen, automatiseert werkstromen en zorgt dat deals zonder vertragingen worden afgehandeld

Robuuste rapportage en analyse: biedt realtime inzicht in prestaties, betrokkenheid van investeerders en markttrends

Veiligheid en compliance: beschermt gevoelige gegevens met versleutelde toegangscontrole en volledige naleving van regelgeving

Schaalbaarheid en aanpassing: Past zich aan de groei van uw bedrijf aan met flexibele functies, aangepaste velden en werkstromen die zijn afgestemd op uw unieke investeringsstrategieën

📖 Lees ook: Beste CRM's voor consultancy

De 10 beste CRM-systemen voor private equity

Niet alle CRM-alternatieven zijn geschikt voor private equity. U hebt een systeem nodig dat complexe dealpijplijnen kan beheren, relaties met investeerders bijhoudt en het beheer van de portfolio verbetert.

Hier zijn 10 beste CRM-oplossingen voor private equity die precies dat doen. 📝

1. ClickUp (het beste voor het stroomlijnen van private equity-deals en taakbeheer)

Bouw en beheer uw relaties met investeerders, houd taken bij en stimuleer de groei van uw bedrijf met ClickUp CRM

ClickUp is de alles-in-één app voor werk, die dealstroom, investeerdersrelaties en taakbeheer onder één dak brengt. Projectmanagementfuncties die zijn geïntegreerd in de ClickUp CRM-oplossing helpen private equity-bedrijven prospects bij te houden, accounts te beheren en klantinteracties te overzien zonder te jongleren met meerdere tools.

ClickUp-weergaven

Visualiseer uw dealpijplijnen met ClickUp Views

Met meer dan 10 aanpasbare ClickUp-weergaven, waaronder Lijst, Kanban-bord en Gantt, kunt u met ClickUp pijplijnen visualiseren, klantrelaties monitoren en elke deal op de voet volgen. In de lijstweergave kunt u alle deals gesorteerd op fase weergeven, terwijl de bordweergave een interface met slepen en neerzetten biedt voor het bijhouden van de voortgang.

Een private equity-team dat tech-startups evalueert, kan bijvoorbeeld een bord maken waarin elke kolom een andere financieringsfase vertegenwoordigt, zodat een duidelijk overzicht van potentiële investeringen ontstaat.

ClickUp Dashboards

Houd de prestaties van uw portfolio bij met ClickUp Dashboards

Om de prestaties in de gaten te houden, brengt ClickUp Dashboards alle sleutelcijfers op één plek samen.

In plaats van rapporten uit verschillende tools te halen, kunnen professionals in private equity een dashboard maken met omzet trends, waarderingswijzigingen en openstaande due diligence-taken.

Een investeringsmaatschappij die portfoliobedrijven monitort, kan direct de financiële gezondheid, verdeling van de werklast en voortgang van deals zien, zodat beslissingen op basis van realtime gegevens kunnen worden genomen.

ClickUp-automatisering

Stroomlijn de voortgang van deals met behulp van ClickUp Automatisering

Herhalende taken vertragen teams, maar ClickUp Automatisering neemt ze uit handen.

Wanneer een analist de status van een deal bijwerkt naar 'Due Diligence', kan automatisering direct juridische beoordelingen toewijzen, belanghebbenden op de hoogte brengen en gerelateerde taken bijwerken. Zo kan het team zich blijven concentreren op werk met een hoge toegevoegde waarde.

ClickUp Chat

Deel updates en werk direct samen met ClickUp Chat

ClickUp Chat maakt samenwerking moeiteloos door alle gesprekken over deals op één plek te bewaren.

Omdat teams weten dat cruciale discussies altijd toegankelijk zijn, kunnen ze zich concentreren op hun werk in plaats van zich zorgen te maken over belangrijke updates die ze missen.

Moet u iets inhalen na een tijdje afwezigheid? AI-aangedreven samenvattingen bieden een snel overzicht van gemiste gesprekken, zodat terugkerende teamleden snel weer op de hoogte zijn zonder eindeloos door berichten te hoeven scrollen.

Download deze sjabloon Houd klanten en verkoopleads bij met de CRM-sjabloon van ClickUp

Waarom zou u een CRM helemaal zelf opbouwen als u kunt beginnen met een beproefd systeem?

De ClickUp CRM-sjabloon helpt bedrijven bij het bijhouden van verkopen, het beheren van leads en het verbeteren van klantrelaties zonder dat alles handmatig hoeft te worden ingesteld.

Het biedt meerdere weergaven om CRM-beheer te vereenvoudigen. Verkoopprocesweergave helpt teams leads door de pijplijn te volgen, terwijl Welkomstweergave een gepersonaliseerde ervaring voor elke klant garandeert.

U kunt ook leden of gasten uitnodigen om rechtstreeks binnen ClickUp samen te werken, waardoor het eenvoudig wordt om relaties in elke fase te beheren.

Beste functies van ClickUp

Breng al uw tools samen: maak verbinding met Salesforce en HubSpot om klantgegevens en gesprekken te centraliseren voor een naadloze werkstroom

Vind direct wat u nodig hebt: Gebruik een intuïtieve interface om leads bij te houden, klantgegevens bij te werken en pijplijnen moeiteloos te beheren – zonder dat u een steile leercurve hoeft te doorlopen

Groei zonder limieten: Maak gebruik van aangepaste werkstromen, automatisering en geavanceerde rapportage om bedrijven van elke grootte te ondersteunen en aan de groeiende eisen van klanten te voldoen

Mis nooit meer een follow-up: stel herinneringen en deadlines in om ervoor te zorgen dat verkopers nooit een lead of klantcontact missen

Wijs leads direct toe: Gebruik op rollen gebaseerde toestemmingen en taaktoewijzingen om leads direct toe te wijzen en de eigendom binnen het team bij te houden

Beperkingen van ClickUp

Zonder aanpassingen kunnen frequente updates en meldingen overweldigend zijn voor grotere teams

De mobiele app is handig voor snelle updates, maar biedt mogelijk niet alle functies van de desktop-versie

Prijzen ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.040 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ClickUp?

Dit is wat een G2-recensent te zeggen had over ClickUp

Ik ben dol op de veelzijdigheid van ClickUp en het feit dat ons team het aan elke situatie kan aanpassen – het is niet alleen een tool voor projectmanagement, maar een complete operationele hub voor ons! We beheren alles, van het werk voor onze clients tot ons CRM, en zijn dol op de flexibiliteit van de opties en de ingebouwde automatisering. We vinden het ook geweldig dat ClickUp voortdurend in ontwikkeling is en dat ze luisteren naar hun clients!

Ik ben dol op de veelzijdigheid van ClickUp en dat ons team het kan aanpassen aan elke situatie – het is niet alleen een tool voor projectmanagement, het is een complete Operational Hub voor ons! We beheren alles, van het werk voor onze clients tot ons CRM, en zijn dol op de flexibiliteit van de opties en de ingebouwde automatiseringen. We vinden het ook geweldig dat ClickUp voortdurend in ontwikkeling is en dat ze luisteren naar hun clients!

📮 ClickUp Insight: Ongeveer 35% van de respondenten van onze enquête beoordeelt Monday als de minst productieve dag van de week. Onduidelijke prioriteiten aan het begin van de werkweek kunnen hieraan bijdragen. ClickUp elimineert dit giswerk door u en uw team in staat te stellen duidelijke prioriteitsniveaus in te stellen voor alle toegewezen taken. Bovendien krijgt u ClickUp Brain, een krachtige AI-assistent die al uw vragen beantwoordt. Met ClickUp weet u altijd precies wat er moet gebeuren en wanneer.

2. DealCloud (het beste voor het beheer van dealpijplijnen)

via DealCloud

Private equity-bedrijven staan voor unieke uitdagingen bij het beheren van complexe dealpijplijnen, en DealCloud pakt deze pijnpunten direct aan. Het aanpasbare CRM-systeem onderscheidt zich door zijn diepgaande kennis van PE-werkstromen (private equity), van de eerste sourcing tot de monitoring na afsluiting.

Deal teams waarderen vooral hoe het relatie-informatie koppelt aan dealgegevens, waardoor het gemakkelijker wordt om patronen en kansen te herkennen. De integratiemogelijkheden met Capital IQ en PitchBook stroomlijnen due diligence, terwijl aanpasbare dashboards zich aanpassen aan verschillende investeringsstrategieën.

Voor venture capital-bedrijven die meerdere deals tegelijkertijd afhandelen, helpen de geautomatiseerde bijhouden en realtime updates van het platform om het momentum gedurende de hele levenscyclus van een deal te behouden.

De beste functies van DealCloud

Stel aangepaste werkstromen voor deals samen die aansluiten bij uw investeringscriteria en breng belanghebbenden automatisch op de hoogte van wijzigingen en vereiste acties

Krijg toegang tot uitgebreide mogelijkheden voor het in kaart brengen van relaties om verborgen verbindingen tussen portfoliobedrijven te ontdekken

Genereer dynamische rapporten en dashboards die realtime informatie geven over fondsresultaten, kapitaaloproepen en verdeling

Stel automatische gegevensverzameling uit meerdere bronnen in om de financiële gegevens van bedrijven, marktonderzoek en concurrentie-informatie up-to-date te houden

Beperkingen van DealCloud

De complexe installatie vereist een aanzienlijke initiële configuratie

De leercurve kan voor kleinere teams steil aanvoelen

Aangepaste rapportage vereist technische expertise

Prijzen DealCloud

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van DealCloud

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,5/5 (20 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over DealCloud?

Hier is de mening van een Capterra-recensent over DealCloud

Het DealCloud-platform is ontworpen voor een aantal verticale markten voor het sluiten van deals, zoals PE, IB, gespecialiseerde kredietverlening, enz. Maar het mooie van het platform is dat deze 'kant-en-klare' use cases verder kunnen worden geconfigureerd voor onze specifieke bedrijfswerkstromen. We zijn onze DealCloud-oplossing blijven ontwikkelen naarmate ons bedrijf evolueert.

Het DealCloud-platform is ontworpen voor een aantal verticale markten voor het sluiten van deals, zoals PE, IB, gespecialiseerde kredietverlening, enz. Maar het mooie van het platform is dat deze 'kant-en-klare' use cases verder kunnen worden geconfigureerd voor onze specifieke bedrijfswerkstromen. We zijn onze DealCloud-oplossing blijven ontwikkelen naarmate ons bedrijf evolueert.

🔍 Wist u dat? De eerste private equity-onderneming, American Research and Development Corporation (ARDC), werd in 1946 opgericht door financier Georges Doriot. ARDC is bekend vanwege zijn vroege investering in Digital Equipment Corporation (DEC), dat een van de eerste snelgroeiende bedrijven was die private equity-financiering ontving.

3. Altvia (beste voor investeerdersrelaties)

via Altvia

Altvia brengt duidelijkheid in de vaak complexe wereld van investor relations bij private equity-bedrijven. Het platform blinkt uit in het verfijnen van LP-communicatie (limited partner) en rapportage, waardoor het vooral waardevol is tijdens fondsenwervingsperiodes.

Het houdt gedetailleerde profielen van investeerders bij, inclusief communicatievoorkeuren en investeringsgeschiedenis, wat van onschatbare waarde is voor het opbouwen van relaties. De geautomatiseerde rapportagemogelijkheden verminderen de tijd die wordt besteed aan kwartaalupdates aanzienlijk, terwijl het beveiligde investeerdersportaal LP's op de hoogte houdt zonder het IR-team (investor relations) te overbelasten.

Beste functies van Altvia

Plan en houd kapitaaloproepen bij via een geautomatiseerd systeem dat toewijzingen berekent en gerichte notificaties verstuurt

Genereer automatisch ILPA-conforme (Institutional Limited Partners Association) rapporten door gegevens uit portfolio monitoring systemen te halen

Segmenteer private equity-investeerders op basis van hun investeringsgeschiedenis en voorkeuren om gerichte fondsenwervingscampagnes op te zetten

Monitor de betrokkenheid van investeerders op het portaal om te bepalen welke LP's extra aandacht of ondersteuning nodig hebben

Maak aangepaste abonnementsdocumenten die vooraf worden ingevuld met informatie over investeerders

Beperkingen Altvia

De functies voor rapportage over portefeuillebedrijven moeten worden verbeterd

Beperkte integratiemogelijkheden met sommige gangbare PE-software

Versiebeheer van documenten kan verwarrend zijn

Prijzen Altvia

Aangepaste prijzen

Altvia-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

💡 Pro-tip: Niet alle deals komen in de formele pijplijn terecht, maar door de deals die niet doorgaan bij te houden, samen met de redenen waarom, kunt u het zoeken naar deals in de toekomst verfijnen. Maak een 'schaduwpijplijn' in uw CRM om deals opnieuw te bekijken wanneer de voorwaarden veranderen.

4. 4Degrees (beste voor relatie-informatie)

via 4Degrees

4Degrees benadert relatiebeheer in private equity vanuit een unieke invalshoek, waarbij de nadruk ligt op de kwaliteit en het potentieel van netwerkverbindingen.

Deze cloud-gebaseerde CRM-software analyseert communicatiepatronen binnen het bedrijf om waardevolle inzichten in relaties te ontdekken die anders verborgen zouden blijven. Deal teams vinden het vooral waardevol dat het programma warme introductiepaden naar target bedrijven en sleutelbeslissers kan identificeren. Geautomatiseerde relatie-scores helpen bij het prioriteren van outreach-inspanningen, terwijl het bijhouden van interacties ervoor zorgt dat geen enkele waardevolle verbinding verwatert.

De beste functies van 4Degrees

Analyseer de sentimenten in e-mails en responspercentages om de sterkte van relaties en het niveau van betrokkenheid te meten

Identificeer wederzijdse verbindingen tussen teamleden en target bedrijven door middel van AI-aangedreven netwerk mapping

Genereer introductiepaden die de kortste route naar de target decision-makers binnen uw netwerk aangeven

Houd historische interacties tussen teamleden bij om een consistente relatieontwikkeling te behouden

Beperkingen van 4Degrees

Beperkte mogelijkheden voor monitoring van portfoliobedrijven

Relatiescores kunnen complexe professionele relaties soms te veel vereenvoudigen

Functies voor bulk-e-mail moeten worden verbeterd

Prijzen van 4Degrees

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van 4Degrees

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: Sommige private equity-bedrijven hebben enorme rijkdom voor hun oprichters gegenereerd. De oprichter van Blackstone, Stephen Schwarzman, heeft bijvoorbeeld een nettowaarde van meer dan 20 miljard dollar, en de oprichters van Carlyle Group, zoals David Rubenstein, hebben een vergelijkbaar succes geboekt.

5. Dynamo (beste voor fondsadministratie)

via Dynamo

Dynamo hanteert een andere benadering van CRM-software voor private equity door zich sterk te richten op de operationele kant van fondsbeheer.

Het helpt met name middle- en backoffice-teams met zijn robuuste boekhoudintegraties en geautomatiseerde afstemmingsmogelijkheden. Het platform blinkt uit in het beheren van abonnementsdocumenten en workflows voor het onboarden van investeerders, terwijl gedetailleerde audittrails worden bijgehouden voor compliance-doeleinden.

Voor bedrijven die met meerdere fondsstructuren werken, biedt Dynamo tools die complexe fondsactiviteiten vereenvoudigen.

Beste functies van Dynamo

Verwerk abonnementsdocumenten via een digitale werkstroom die beleggersinformatie automatisch valideert

Bereken en houd beheersvergoedingen bij voor meerdere fondsstructuren met verschillende vergoedingsregelingen

Genereer geautomatiseerde kapitaalrekeningoverzichten met aanpasbare sjablonen voor verschillende soorten beleggers

Controleer nalevingsvereisten en aankomende deadlines via een gecentraliseerd dashboard

Creëer aangepaste werkstromen voor het onboarden van investeerders die voldoen aan de wettelijke vereisten

Beperkingen van Dynamo

De functies voor dealpijplijnen zijn minder ontwikkeld dan die van concurrenten

De gebruikersinterface voelt verouderd aan in vergelijking met moderne alternatieven

Voor het aanpassen van rapportages is technische kennis vereist

Dynamo-prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Dynamo

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,6/5 (meer dan 35 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Dynamo?

Laten we eens kijken wat een G2-recensent te zeggen heeft over Dynamo

Ik vind het prettig dat alles overzichtelijk is ingedeeld en dat je het kunt aanpassen, zodat je dingen op een andere manier kunt bekijken, afhankelijk van hoe je denkt.

Ik vind het prettig dat alles overzichtelijk is ingedeeld en dat je het kunt aanpassen zodat je dingen op een andere manier kunt bekijken, afhankelijk van hoe je denkt.

6. Affinity (beste voor het vinden van deals)

via Affinity

Affinity onderscheidt zich door automatisch relatiegegevens vast te leggen zonder handmatige invoer. Het maakt gebruik van AI om communicatiepatronen te analyseren en veelbelovende investeringsmogelijkheden te identificeren.

Deal teams waarderen hoe het handmatige gegevensinvoer elimineert en tegelijkertijd nauwkeurige relatiegegevens bijhoudt. Het platform blinkt uit in het identificeren van patronen in de werkstroom en relatienetwerken die met conventionele methoden voor het bijhouden zouden kunnen worden gemist.

Voor bedrijven die zich richten op het uitbreiden van hun dealpijplijn, zijn de geautomatiseerde informatieverzameling en patroonherkenning van Affinity bijzonder waardevol.

Beste functies van Affinity

Automatisch relatiegegevens vastleggen uit e-mails en kalenderinteracties om uitgebreide contactprofielen op te bouwen

Voorspel de relevantie van deals op basis van historische voorkeuren van bedrijven en succesvolle investeringen in het verleden

Houd de dynamiek van concurrerende deals bij door de relaties tussen andere bedrijven en target companies te monitoren

Creëer virtuele dealteams op basis van sectorkennis en sterke relaties met belangrijke stakeholders

Genereer scores voor de gezondheid van relaties die zowel de kwantiteit als de kwaliteit van interacties meewegen

Beperkingen op basis van affiniteit

Portfolio monitoring mogelijkheden zijn basis

Beperkte functies voor fondsadministratie

De aanpassingsmogelijkheden voor rapporten zouden flexibeler kunnen zijn

Affinity-prijzen

Essentieel: $ 2.000/jaar per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Schaal: $ 2.300/jaar per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Geavanceerd: $ 2.700/jaar per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies op basis van affiniteit

G2: 4,4/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? De jaren 80 worden vaak de 'gouden eeuw' van private equity genoemd, vooral vanwege de opkomst van leveraged buy-outs (LBO's).

7. Navatar (het beste voor branchespecifieke werkstromen)

Navatar is gebouwd op het Salesforce-platform en benadert CRM voor private equity vanuit een procesgericht perspectief. De oplossing is gespecialiseerd in branchespecifieke werkstromen die aansluiten bij de manier waarop PE-bedrijven werken.

Het opvallende aspect is hoe het omgaat met complexe dealprocessen in meerdere fasen, terwijl de nalevingsvereisten worden gehandhaafd. Navatar levert oplossingen die specifiek zijn voor private equity en die aanpassing combineren met kant-en-klare functionaliteit, waardoor uitgebreide technische installatie overbodig is.

Beste functies van Navatar

Implementeer in de branche beproefde werkstromen voor deals die aansluiten op standaard PE-processen en compliancevereisten

Houd goedkeuringen en beslissingen van het investeringscomité bij via gestructureerde stem- en documentatieprocessen

Beheer co-investeringsmogelijkheden met behulp van speciale tools voor het bijhouden en toewijzen van investeringen

Maak compliance-rapporten die voldoen aan de wettelijke vereisten in verschillende rechtsgebieden

Beperkingen van Navatar

De interface kan rommelig aanvoelen door ongebruikte functies

Complex installatieproces voor aangepaste werkstromen

De leercurve is steiler dan bij stand-alone oplossingen

Prijzen Navatar

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Navatar

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

8. Xpedition Private CRM Accelerator (beste voor Microsoft-integratie)

via Microsoft

Xpedition is gebouwd op Microsoft Dynamics 365 en biedt een frisse aanpak voor PE-bedrijven die al in het Microsoft-ecosysteem hebben geïnvesteerd. Het overbrugt de kloof tussen dealbeheer en alledaagse Microsoft-tools zoals Outlook, Teams en Power BI.

U kunt veel tijd besparen door native integratie met financiële modellen in Excel en PowerPoint-presentaties. In tegenstelling tot andere CRM's, waar teams volledig nieuwe werkstromen moeten adopteren, verbetert Xpedition bestaande CRM-processen op basis van Microsoft en voegt het PE-specifieke mogelijkheden toe.

Met veilige, volledig uitgeruste mobiele toegang zorgt Xpedition voor naadloze besluitvorming onderweg. AI-aangedreven verbeteringen met Microsoft Copilot personaliseren interacties met investeerders verder, automatiseren routinetaken en bieden intelligente inzichten, zodat teams zich kunnen concentreren op activiteiten met een hoge toegevoegde waarde.

Beste functies van Xpedition

Converteer financiële Excel-modellen rechtstreeks naar interactieve dashboards met behulp van Power BI-integratie

Synchroniseer aantekeningen van vergaderingen uit Teams rechtstreeks in dealrecords met automatische taaktoewijzing

Bouw aangepaste apps met Power Platform om aan bedrijfsspecifieke vereisten te voldoen zonder te coderen

Genereer automatisch pitchdecks door dealgegevens rechtstreeks in PowerPoint-sjablonen te importeren

Beperkingen van Xpedition

Zware afhankelijkheid van het Microsoft-ecosysteem beperkt de flexibiliteit

Aanpassing vereist ontwikkelingservaring met Microsoft

Beperkte integratieopties voor derden

Prijzen Xpedition

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Xpedition

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

💡 Pro Tip: Private equity-deals hebben jaren nodig om tot wasdom te komen, dus kies een CRM dat is gebouwd voor langdurig relatiebeheer. Een goed CRM houdt elke interactie bij, van de eerste pitch tot de exit, zodat u gedurende 5-10 jaar continuïteit en strategische betrokkenheid behoudt.

9. Clienteer (het beste voor kleine PE-bedrijven)

via Imagineer Technology

Clienteer, nu onderdeel van Dynamo Software door de overname van Imagineer Technology Group, is een toonaangevend CRM- en investor relations-platform dat is ontworpen voor private equity- en investeringsbedrijven. Dit voorbeeld van CRM-software richt zich op essentiële PE-activiteiten zonder de overbodige extra's van oplossingen voor grote ondernemingen.

De gestroomlijnde aanpak van dealbeheer en investeerdersrelaties is geschikt voor teams die processen op institutioneel niveau willen handhaven zonder middelen te besteden aan complex systeembeheer. Clienteer vereenvoudigt de overgang van spreadsheets naar een speciaal CRM-systeem voor private equity en biedt bedrijven een naadloze manier om investeerdersrelaties en de werkstroom te beheren.

Beste functies van Clienteer

Ontwerp vereenvoudigde processen voor investeringscommissies die streng blijven en tegelijkertijd de administratieve overhead verminderen

Maak gestandaardiseerde sjablonen voor het vergelijken van deals waarmee kleinere teams kansen consistent kunnen evalueren

Stel eenvoudige dashboards voor portfolio monitoring in die zich richten op sleutelcijfers zonder onnodige complexiteit

Houd de voortgang van fondsenwerving bij via intuïtieve visualisaties die de status van toewijzingen weergeven

Beheer investeerdersdocumenten via een lichtgewicht portaal dat minimale IT-ondersteuning vereist

Beperkingen Clienteer

Beperkte geavanceerde rapportage mogelijkheden

Basisfuncties voor het bijhouden van relaties

Minimale automatiseringsopties

Minder geschikt voor bedrijven die aanzienlijk groeien

Prijzen Clienteer

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Clienteer

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Clienteer?

Hier is de mening van een G2- recensent over Clienteer

Clienteer is een intuïtief en zeer configureerbaar platform voor relatiebeheer dat speciaal is ontworpen voor hedgefondsen en institutionele vermogensbeheerders om te helpen op het gebied van investeerdersrelaties, verkoop en marketing, bedrijfsvoering, compliance en de verschillende werkstromen die verband houden met deze activiteiten. Het omvat een uitgebreide reeks functies in een gebruiksvriendelijke en krachtige gebruikersinterface, waarmee gebruikers de communicatie met hun investeerders en prospects kunnen beheren en tegelijkertijd de accounts en transacties van clients kunnen bijhouden.

Clienteer is een intuïtief en zeer configureerbaar platform voor relatiebeheer dat speciaal is ontworpen voor hedgefondsen en institutionele vermogensbeheerders om te helpen op het gebied van investeerdersrelaties, verkoop en marketing, bedrijfsvoering, compliance en de verschillende werkstromen die verband houden met deze activiteiten. Het omvat een uitgebreide reeks functies in een gebruiksvriendelijke en krachtige gebruikersinterface, waarmee gebruikers de communicatie met hun investeerders en prospects kunnen beheren en tegelijkertijd de accounts en transacties van clients kunnen bijhouden.

🔍 Wist u dat? Michael McCafferty staat bekend als de 'vader van CRM' omdat hij in 1985 TeleMagic heeft uitgevonden, de eerste CRM-software.

10. SatuitCRM (het beste voor beheerders van alternatieve beleggingen)

via SatuitCRM

SatuitCRM hanteert een bredere aanpak en bedient PE-bedrijven die ook andere alternatieve beleggingen beheren. Het is expliciet ontworpen voor buy-side beleggingsprofessionals, waaronder institutionele vermogensbeheerders, private equity-bedrijven, hedgefondsen, vermogensbeheerders en alternatieve beleggingsmaatschappijen. De tool blinkt uit in het omgaan met hybride beleggingsstrategieën en complexe fondsstructuren.

De oplossing is met name geschikt voor bedrijven die zowel directe investeringen als fondsen van fondsen beheren, en biedt tools die zich aanpassen aan verschillende investeringsbenaderingen.

Bovendien is naleving van regelgeving naadloos geïntegreerd in het platform, waardoor bedrijven de groeiende regelgeving in de private equity-sector kunnen beheren met geautomatiseerde werkstromen en ingebouwde tools voor naleving.

De beste functies van SatuitCRM

Beheer hybride investeringsstrategieën via uniforme dashboards die zowel directe als indirecte investeringen verwerken

Houd complexe vergoedingsstructuren voor verschillende soorten beleggingen en aandelenklassen bij

Genereer geconsolideerde investeerdersrapporten die gegevens uit meerdere investeringsvehikels combineren

Configureer verschillende investeringswerkstromen voor diverse strategieën met behoud van consistente processen

Stel geautomatiseerde compliancecontroles in die specifiek zijn voor verschillende soorten investeringen en rechtsgebieden

Beperkingen van SatuitCRM

De functies voor het vinden van deals zijn relatief eenvoudig

De interface voelt verouderd aan in vergelijking met nieuwere oplossingen

Beperkte mogelijkheden voor relatie-informatie

De mobiele app moet aanzienlijk worden verbeterd

Prijzen SatuitCRM

Essentials: $ 150/maand per gebruiker

Premium: $ 200/maand per gebruiker

Enterprise: $ 300/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van SatuitCRM

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over SatuitCRM?

Dit is wat een Capterra-recensent over deze tool zei

Zeer tevreden over hoe we nu al onze contacten, bedrijven, dealkansen enz. bijhouden. We besparen veel tijd omdat er maar één database is (dus gegevens hoeven maar één keer te worden ingevoerd), waarna je op een zeer intuïtieve manier gemakkelijk informatie uit het systeem kunt halen.

Zeer tevreden over hoe we nu al onze contacten, bedrijven, dealkansen, enz. bijhouden. We besparen veel tijd omdat er maar één database is (dus gegevens hoeven maar één keer te worden ingevoerd), waarna je op een zeer intuïtieve manier gemakkelijk informatie uit het systeem kunt halen.

📖 Lees ook: Beste CRM-software voor dienstverlenende bedrijven

ClickUp: de krachtige zet van Private Equity

Private equity is een spel met hoge inzetten. Het is niet voor mensen die aarzelen, dingen vergeten of het overzicht kwijtraken. Elke vergadering, elke investeerder, elke deal – alles moet worden bijgehouden, anders loopt u het risico achterop te raken.

ClickUp CRM houdt alles op orde met aangepaste dashboards, krachtige automatisering en flexibele weergaven die zijn ontworpen voor private equity.

Uw pijplijn? Helder.

Uw taken? Bijgehouden.

Uw team? Altijd gesynchroniseerd.

Geen giswerk, geen gedoe, geen verspilde tijd. Alleen snel en efficiënt dealbeheer waarmee u voorop loopt, waar u hoort. De beste bedrijven verdrinken niet in spreadsheets en verspreide aantekeningen. Ze werken met ClickUp. Als u serieus bezig bent met private equity, is dit uw volgende stap. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp! ✅