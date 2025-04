Top 10 Automotive CRM-software voor dealers in 2025

Het moet vrij normaal zijn dat een klant uw dealer binnenloopt en precies weet welke auto hij wil, wat zijn financieringsopties zijn en wat zijn inruilwaarde is.

Dat is het nieuwe normaal. Kopers doen hun huiswerk. Ze komen goed voorbereid binnen. Maar ze willen nog steeds een echt gesprek, niet alleen een transactie.

CRM-platforms voor de auto-industrie helpen deze kloof te overbruggen, zodat u uw klanten beter begrijpt dan zijzelf. šŸ¤©

Van het voorspellen wanneer ze service nodig hebben tot het onthouden van de namen van hun kinderen, deze tools laten elke interactie tellen. Dit is onze top 10 van systemen die resultaten opleveren. šŸ“Š

ā° 60-secondenoverzicht Hier is een lijst met de beste automotive CRM-tools om te bekijken: ClickUp (Beste voor het stroomlijnen van verkoop en activiteiten in de auto-industrie)

DealerSocket (Beste voor uitgebreid autodealerbeheer)

AutoRaptor (Het beste verkoopgerichte CRM voor kleine tot middelgrote dealerbedrijven)

Elead CRM (Beste voor optimalisatie van dealerprestaties)

VinSolutions (Beste voor geĆÆntegreerd digitaal retail- en CRM-beheer)

Selly Automotive (Beste voor gestroomlijnde digitale verkoopversnelling)

ProMax (Beste voor prestatiebeheer van dealers)

Dominion Vision CRM (Beste voor gespecialiseerde inzichten in auto's en het bijhouden van prestaties)

DealerMine CRM (Beste voor adaptieve verkoopbetrokkenheid en automatisering van werkstromen)

Zoho CRM (Beste voor verkoopbeheer op ondernemingsniveau)

Wat moet u zoeken in Automotive CRM?

De selectie van de juiste CRM-software voor de auto-industrie zorgt ervoor dat dealers leads effectief kunnen beheren, de communicatie kunnen stroomlijnen en de verkoopactiviteiten kunnen optimaliseren. Een goed uitgerust systeem verbetert de efficiƫntie van teams en verbetert de algehele klantervaring.

Dit is waar u op moet letten bij CRM-software voor de auto-industrie. šŸ’

Leadbeheer en bijhouden: Leg leads uit verschillende bronnen vast en organiseer ze om te voorkomen dat u een potentiƫle klant over het hoofd ziet

Geautomatiseerde follow-ups en herinneringen: Houd prospects betrokken via geplande communicatie, verkort de reactietijden en verbeter conversies

Multichannel communicatietools: Centraliseer interacties tussen telefoongesprekken, e-mails, tekstberichten en digitale platforms om een consistente betrokkenheid te behouden

Integratie met dealer management systemen (DMS): Synchroniseer naadloos met voorraaddatabases, financiƫle tools en marketingplatforms om een uniforme werkstroom te creƫren

Aanpasbare rapportage en analyses: Geef inzicht in verkoopprestaties, leadkwaliteit en productiviteit van teams om datagestuurde besluitvorming te ondersteunen

Gebruiksvriendelijke interface en toegankelijkheid: Verminder trainingstijd met een intuĆÆtief Verminder trainingstijd met een intuĆÆtief CRM dashboard dat zorgt voor een snelle acceptatie door teams

Schaalbaarheid en maatwerk: Pas functies en workflows aan om te voldoen aan de veranderende behoeften van groeiende dealerbedrijven

Functies voor beveiliging en naleving: Bescherm klantgegevens en voldoe aan de regelgeving met ingebouwde veiligheidsprotocollen

De 10 beste CRM's voor de auto-industrie

Het runnen van een dealerschap betekent dat je op de hoogte moet blijven van leads, klantenopvolging en een verkoopproces dat nooit stopt. Maar hoe zorg je ervoor dat alles soepel blijft verlopen zonder de bal te laten vallen? Een goed presterend CRM is wat je nodig hebt om ervoor te zorgen dat elke aanvraag beantwoord wordt, de follow-ups op tijd gebeuren en de deals zonder wrijving doorgaan.

Hier zijn de 10 beste CRM-opties voor de auto-industrie waarmee u georganiseerd en responsief blijft en meer verkopen kunt sluiten. šŸ

1. ClickUp (de beste voor het stroomlijnen van verkoop en activiteiten in de auto-industrie)

ClickUp, de alles-in-Ć©Ć©n app voor werk, combineert projectmanagement en CRM in Ć©Ć©n platform - versneld door next-gen automatisering en AI. De ClickUp CRM-oplossing biedt autodealers een uniform platform om de verkoop te beheren, klantinteracties bij te houden en de dagelijkse werkzaamheden te stroomlijnen.

ClickUp CRM gebruiken Beheer leads, houd de status van deals bij en stroomlijn de dagelijkse werkzaamheden van een dealer met ClickUp CRM

Het omvat alle bewegende delen van uw leven - leads, proefritten, financieringsgoedkeuringen, serviceaanvragen - en zorgt tegelijkertijd voor een naadloze klantervaring. Gebruik de volgende functies in ClickUp CRM om uw dealeractiviteiten te stroomlijnen.

ClickUp-taaken

Creƫer en volg vragen van klanten als ClickUp-taak

ClickUp-taaken houden de details van het dagelijkse werk overzichtelijk. Elke klantaanvraag, deal of serviceverzoek wordt een taak met duidelijke prioriteiten, toegewezen leden van het team en deadlines.

Moet u een proefrit plannen? Maak in enkele seconden een Taak aan (Ctrl + Alt + T of Cmd + Option + T), voltooien met voorkeuren voor het voertuig, details van de afspraak en aantekeningen voor de follow-up.

ClickUp Automatiseringen

Automatiseer leadtoewijzingen en follow-ups met ClickUp Automatiseringen

Het handmatig bijhouden van elke lead kan de zaken vertragen. Dit is waar ClickUp Automatisering kan helpen. Het systeem wijst nieuwe aanvragen automatisch toe aan de juiste verkoper, werkt de status van leads in realtime bij en stuurt herinneringen met specifieke triggers zonder handmatige invoer.

Wanneer een klant bijvoorbeeld een proefrit voltooit, informeert automatisering het financiƫle team om een leningofferte op te stellen zodat het proces soepel blijft verlopen.

ClickUp Lijstweergave

Volg leads en deals in de lijstweergave van ClickUp

ClickUp Views maken het bijhouden van deals efficiƫnter. Ze bieden verschillende lenzen waardoor u uw taken en projecten kunt bekijken, elk met een uniek perspectief dat past bij uw werkstroom.

Bijvoorbeeld, de ClickUp lijstweergave structureert leads in een eenvoudig te scannen format, wat verkoopteams helpt om prioriteiten te stellen. Op dezelfde manier biedt de ClickUp Board View een 'drag-and-drop' layout om deals door verschillende fases te verplaatsen, van 'Initial Inquiry' tot 'Gesloten Won. een dealer die meerdere financieringsaanvragen verwerkt, kan deze ook organiseren in Board View, zodat er geen deal vast komt te zitten of over het hoofd wordt gezien.

De ClickUp Grafiekweergave zet alles op een tijdlijn, zodat managers een duidelijk beeld hebben van de komende deadlines en targets.

Ontvang gratis sjabloon ClickUp's CRM sjabloon is ontworpen om u te helpen klanten en verkoopleads bij te houden

Als u liever niet zelf een CRM-systeem opbouwt, probeer dan het ClickUp CRM sjabloon. Het helpt verkoop- en serviceafdelingen om vragen van klanten te organiseren, de voortgang van de verkoop te bewaken en alles gecentraliseerd te houden.

Dit sjabloon zorgt ervoor dat geen enkele lead onopgemerkt blijft voor een dealer die dagelijks meerdere aanvragen behandelt. De template kan worden aangepast om voertuigvoorkeuren, financieringsdetails en aantekeningen op te slaan.

ClickUp beste functies

Taak opmerkingen toewijzen: Tag teamleden rechtstreeks in opmerkingen om follow-ups toe te wijzen, zodat er snel kan worden gereageerd zonder onoverzichtelijke threads van e-mails

Werk moeiteloos samen met uw team: Samenwerken met verschillende Teams, deals bespreken en in contact komen met clients met behulp van Samenwerken met verschillende Teams, deals bespreken en in contact komen met clients met behulp van ClickUp Chat , ClickUp's ingebouwde messaging tool die context en gesprekken aan elkaar verbindt

Integreer met essentiƫle tools: Sluit ClickUp aan op meer dan 1.000 platforms van derden voor e-mail, boekhouding en CRM, zodat alle dealeractiviteiten gesynchroniseerd blijven met Sluit ClickUp aan op meer dan 1.000 platforms van derden voor e-mail, boekhouding en CRM, zodat alle dealeractiviteiten gesynchroniseerd blijven met ClickUp-integraties

Navigeer door een intuĆÆtieve interface: Krijg moeiteloos toegang tot taken, klantgegevens en voortgang van de verkoop, zodat teams zich kunnen richten op het sluiten van deals in plaats van het uitzoeken van de software

Toegang tot een sjabloonbibliotheek: Krijg toegang tot een verscheidenheid aan kant-en-klare Krijg toegang tot een verscheidenheid aan kant-en-klare CRM-sjablonen die zijn ontworpen om het bijhouden van leads, verkooppijplijnen en klantbeheer te stroomlijnen, waardoor een aangepaste installatie van CRM sneller en eenvoudiger wordt

ClickUp beperkingen

Voor kleinere dealers kan het brede bereik van functies overweldigend aanvoelen, vooral als u niet elke tool nodig hebt die ClickUp biedt

De eerste installatie is tijdrovend

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Aan elk betaald abonnement toevoegen voor $7/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (10.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over ClickUp?

Ik ben dol op ClickUp! Ik gebruik het voor alles in mijn bedrijf, van het beheren van mijn verkooppijplijn tot de CRM-verkoopcyclus, maar ook voor teamcommunicatie en mijn productieschema.

2. DealerSocket (Beste voor uitgebreid autodealerbeheer)

via DealerSocket

DealerSocket dient als een volwaardig CRM voor dealers. Het is expliciet ontworpen voor franchise- en onafhankelijke dealers en helpt teams bij het bijhouden van leads, het betrekken van klanten en de follow-ups na de verkoop.

Het platform automatiseert de leadtoewijzing, zodat aanvragen op basis van beschikbaarheid en expertise bij de juiste verkoper terechtkomen. Het bevat ook tools voor digitale verkoop, waarmee klanten online door auto's kunnen bladeren, financiering kunnen berekenen en afspraken kunnen inplannen, zodat de online en in-store ervaringen beter op elkaar aansluiten.

DealerSocket beste functies

Scoor en verdeel leads op intelligente wijze, zodat potentiƫle kopers snel en relevant antwoord krijgen

Houd elke interactie in de levenscyclus van de klant bij, van de eerste aanvraag tot de serviceafspraak, en automatiseer de follow-ups per e-mail en tekst

Bied uw klanten digitale retailingtools om hen te helpen de financieringsopties online te verkennen voordat ze naar de dealer gaan

Analyseer de prestaties van het dealerschap met diepgaande rapportage over verkooptrends en conversiepercentages

DealerSocket limieten

Het dupliceert leads in plaats van herhalingen samen te voegen

Gebruikers klagen over inefficiƫnte processen om aangepaste rapportages te maken

DealerSocket prijzen

Aangepaste prijzen

DealerSocket beoordelingen en recensies

G2: 3. 8/5 (60+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over DealerSocket?

Het CRM is eenvoudig en gebruiksvriendelijk, er is weinig training nodig om werknemers te leren hoe ze het moeten gebruiken. De meeste Taken zijn zeer eenvoudig.

3. AutoRaptor (de beste verkoopgerichte CRM voor kleine tot middelgrote dealerbedrijven)

via AutoRaptor

AutoRaptor is een CRM voor dealers die een eenvoudige maar efficiƫnte tool nodig hebben. Het is ontworpen voor kleine tot middelgrote dealers en richt zich op het bijhouden van leads, het beheer van verkooppijplijnen en het opvolgen van klanten - alles wat u nodig hebt met een gebruikersvriendelijke interface.

Een van de belangrijkste functies is realtime mobiele toegang, zodat verkopers leads kunnen vastleggen, interacties kunnen registreren en opvolgen waar ze ook zijn. Managers kunnen ook het dashboard voor rapportage gebruiken om de prestaties van teams bij te houden, verkoopactiviteiten te controleren en waar nodig te coachen.

AutoRaptor beste functies

Leg leads vast en organiseer ze efficiƫnt met realtime waarschuwingen en bijhouden

Krijg toegang tot een mobielvriendelijke interface voor beschikbaarheid onderweg en stuur rechtstreeks vanuit het platform SMS- en MMS-berichten naar klanten

Controleer de verkoop, houd prestaties bij en optimaliseer strategieƫn met gedetailleerde rapportages op basis van grafieken

Gebruik aanpasbare sjablonen voor communicatie- en activiteitenabonnementen

AutoRaptor limieten

De mobiele app lijkt inefficiƫnt te zijn, zoals blijkt uit klantbeoordelingen

Voor aanpassingen en sommige geavanceerde functies moet u hogere abonnementen kopen

Mist diepgaande CRM-integraties voor complexe dealeractiviteiten

AutoRaptor prijzen

Aangepaste prijzen

AutoRaptor beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: 4. 6/5 (260+ beoordelingen)

4. Elead CRM (Beste voor optimalisatie van dealerprestaties)

via Elead CRM

Elead CRM biedt een gegevensgestuurde oplossing voor dealers om klantbetrokkenheid, verkoopefficiƫntie en retentiestrategieƫn te verbeteren. Het platform ondersteunt lead-nurturing, multichannel communicatie en het gedetailleerd bijhouden van prestaties, waardoor het ideaal is voor verkoopprocessen.

Hoe zorg je ervoor dat elke lead de aandacht krijgt die hij verdient? Het leadverdelingssysteem wijst elke vraag automatisch toe aan het juiste lid van het team, zodat je sneller kunt reageren en meer deals kunt sluiten. Bovendien kunt u met de geĆÆntegreerde tools voor telefoon, e-mail en tekst uw communicatie personaliseren op basis van de voorkeur van elke klant.

de beste functies van Elead CRM

Bijhouden en beheren van relaties met klanten in verkoop-, service- en marketingafdelingen

Verkrijg realtime inzicht in de prestaties van uw autodealer met gedetailleerde rapportages over verkopen, leads en betrokkenheid

Verbeter de efficiƫntie van de serviceafdeling met planning, herinneringen en servicegeschiedenis

Automatiseer service follow-ups om klanten betrokken te houden na de eerste verkoop

Los CRM-beperkingen op

De eerste installatie en systeemconfiguratie vergen tijd en er zijn slechts 500 aangepaste velden beschikbaar

Voor geavanceerde aanpassingen is mogelijk extra ondersteuning nodig

Elead CRM prijzen

Aangepaste prijzen

Elead CRM beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. VinSolutions (Beste voor geĆÆntegreerd digitaal retail- en CRM-beheer)

via VinSolutions

VinSolutions combineert CRM en digitale retailtools om leads te beheren, de klanttevredenheid te vergroten en de operationele efficiƫntie te verbeteren. Het platform stelt dealers in staat om elke fase van het klanttraject bij te houden, van online browsen tot persoonlijke aankopen.

Hoe zorgt u ervoor dat uw verkoopteam zich richt op de juiste leads? VinSolution's lead scoring- en verdelingssysteem zorgt ervoor dat de verkoopteams zich richten op de clients met de hoogste prioriteit, waardoor de reactietijden korter worden en de conversies verbeteren.

VinSolutions beste functies

Score en prioriteer verkoopleads met behulp van AI-gestuurde inzichten om conversies te verbeteren

Stel klanten in staat om online financierings- en inruilopties te bekijken voordat ze naar de dealer gaan

Krijg diepgaand inzicht in verkoop- en operationele prestaties via gedetailleerde analyses

VinSolutions limieten

Het sorteert gecontacteerde en niet-gecontacteerde clients niet op basis van filters

Het CRM stuurt geen notificaties wanneer leads naar de verkoop gaan

VinSolutions prijzen

Aangepaste prijzen

VinSolutions beoordelingen en recensies

G2: 4. 2/5 (95+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over VinSolutions?

VinSolutions CRM heeft veel nuttige functies. Ik vind het fijn dat het cloudgebaseerd is. Je kunt leads zoeken op basis van merk en model, waarbij je kunt zien wanneer er voor het laatst contact is geweest met de client. Van daaruit kun je Taken instellen voor de verkoper of manager.

6. Selly Automotive (Beste voor gestroomlijnde digitale verkoopversnelling)

via Selly Automotive

Selly Automotive is ontwikkeld voor onafhankelijke dealers en BHPH-locaties (buy-here-pay-here). Het helpt verkoopteams leads te beheren, follow-ups te automatiseren en deals te versnellen met minimale handmatige inspanning.

Het cloudgebaseerde platform biedt tools voor CRM, leadbeheer, marketing, bijhouden van oproepen en verkoop. Het biedt ook voorraadbeheer, verkooppijplijn bijhouden, e-mailmarketing en andere functies om relaties met klanten te verbeteren.

Selly Automotive beste functies

Geef leads met een hoge potentie automatisch prioriteit met behulp van AI-scoring, zodat verkopers zich op de juiste prospects kunnen richten

Automatiseer follow-ups met tekst, e-mail en herinneringen om de reactietijd en klantbetrokkenheid te verbeteren

Volg teamactiviteiten en verkoopprestaties in realtime, zodat CRM-managers zicht hebben op voortgang en blokkades

Krijg toegang tot een volledig mobielvriendelijk CRM waarmee verkoopteams altijd en overal leads kunnen bijwerken en opvolgen

Selly Automotive limieten

Het plannen van de bladeren van je team voor Taakopdrachten is vervelend

Het CRM mist toegankelijke opties voor het beheren van medekopers en het invoeren van geboortedata

Selly Autoprijzen

Aangepaste prijzen

Selly Automotive beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: 4. 7/5 (70+ beoordelingen)

7. ProMax (Beste voor prestatiebeheer van dealership)

via ProMax

ProMax is een full-service CRM-platform voor dealers. Het maakt gebruik van voorspellende analyses om waardevolle leads te vinden, zodat uw verkopers zich kunnen richten op de meest veelbelovende kansen.

*Managers kunnen aangepaste rapportages gebruiken om conversiepercentages, marketing-ROI en verkooptrends bij te houden om slimmere beslissingen te nemen. Het integreert ook financiƫle en serviceafdelingen met gedeelde dashboards, waardoor de klantervaring van begin tot eind wordt verbeterd.

ProMax beste functies

Analyseer klantgedrag, kooptrends en verkooppatronen met behulp van AI-gestuurde voorspellende analyses om dealerstrategieƫn te optimaliseren

Personaliseer marketingcampagnes met automatisering, zodat dealers de juiste klanten op het juiste moment kunnen targetten

Blijf op de hoogte van de HR-wetgeving met de functies voor nalevingsbeheer van de tool

Verhoog de winstgevendheid met deskingtools en zorg voor compliance door automatisering

ProMax limieten

Gegevensimport is frustrerend omdat veel velden niet worden ingevuld

Internet Explorer is vereist voor de functie

ProMax-prijzen

Aangepaste prijzen

ProMax beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: 3. 9/5 (20+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over ProMax?

De deskingmodule is top. Deze maximaliseert de winst en helpt dealers om meer auto's te verkopen. De tekstmodule helpt ook enorm bij de communicatie.

8. Dominion Vision CRM (de beste voor gespecialiseerde inzichten in auto's en het bijhouden van prestaties)

via Dominion Vision

Dominion Vision CRM is bedoeld voor dealers die op zoek zijn naar gegevensgestuurde besluitvormingstools naast de standaard CRM-functies. Het biedt AI-gestuurde marktinzichten, prijsinformatie en prestatieanalyses.

Het platform voorspelt koopgedrag aan de hand van historische verkoopgegevens en helpt u om CRM-strategieƫn hierop af te stemmen. Het leadbeheersysteem integreert alle contactmomenten met de klant en biedt een voltooide weergave van interacties voor een meer strategische follow-up.

Dominion Vision CRM beste functies

Behoud klantbetrokkenheid door levenscyclus bij te houden, zodat relaties na de verkoop en service follow-ups effectief worden beheerd

Optimaliseer voorraad- en prijsbeslissingen op basis van voorspellende inzichten, verbeter de omzet en verminder voorraadverliezen

Beheer leads via meerdere kanalen voor een eenduidige weergave van klantinteracties en communicatiegeschiedenis

Dominion Vision CRM limieten

Het kost tijd om het CRM te implementeren en te integreren met de workflows van de dealer vanwege de geavanceerde functies voor analyse

Geen weergave van Ć©Ć©n klant (SCV) om gedrag en betrokkenheid van gebruikers te meten

Dominion Vision CRM prijzen

Aangepaste prijzen

Dominion Vision CRM beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. DealerMine CRM (de beste voor adaptieve verkoopbetrokkenheid en automatisering van werkstromen)

via DealerMine

DealerMine CRM maakt verkoopbetrokkenheid slimmer met automatisering en AI-gestuurde inzichten. Het helpt uw team zich te concentreren op de juiste leads op het juiste moment, zodat ze deals sluiten in plaats van leads najagen.

Managers krijgen realtime dashboards om de prestaties in de gaten te houden en strategieƫn direct aan te passen. En als u op zoek bent naar een CRM dat zich aanpast aan de behoeften van uw dealerschap, dan biedt DealerMine u de flexibiliteit en automatisering om alles soepel te laten verlopen zonder gedoe.

DealerMine CRM beste functies

Identificeer de beste leads voor follow-up met behulp van een AI-gestuurd prioriteringssysteem dat prospects rangschikt op basis van gedrag en intentie

Automatiseer gepersonaliseerde klantcommunicatie via tekst, e-mail en telefoon om de klantbetrokkenheid te behouden

Optimaliseer workflows met geautomatiseerde herinneringen en taaktoewijzingen, waardoor de administratieve werklast voor teams afneemt

DealerMine CRM limieten

Net als bij andere Dealer Management Systemen (DMS) kan er een gebrek zijn aan integratie en samenwerking tussen afdelingen, wat een gestroomlijnde communicatie in de weg staat

Voor geavanceerde functies zijn abonnementen nodig

DealerMine CRM-prijzen

Aangepaste prijzen

DealerMine CRM beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Zoho CRM (de beste voor verkoopbeheer op ondernemingsniveau)

via Zoho

Zoho CRM biedt een zeer flexibel en schaalbaar platform voor dealers die uitgebreide tools nodig hebben voor het bijhouden van verkopen, klantenbetrokkenheid en automatisering.

In tegenstelling tot gespecialiseerde CRM's voor de auto-industrie, biedt Zoho aanpassingen op ondernemingsniveau en diepgaande integraties met meerdere afdelingen. Het AI-ondersteunde analysesysteem houdt klantinteracties, kooptrends en dealerprestaties bij, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen.

Zoho CRM beste functies

Automatiseer het bijhouden en verdelen van leads om ervoor te zorgen dat elke aanvraag bij de meest relevante vertegenwoordiger terechtkomt

Gebruik AI-gestuurde verkoopvoorspellingstools om omzettrends te voorspellen en voorraad- en marketingstrategieƫn te optimaliseren

Stroomlijn klantinteracties via verschillende kanalen, waaronder e-mail, sociale media, chatten en telefoongesprekken

Zoho CRM limieten

Beperkte offline mogelijkheden omdat het cloudgebaseerd is

Vereist configuratie- en installatietijd om het CRM aan te passen aan de specifieke behoeften van de dealer

Zoho CRM prijzen

Standaard: $20/maand per gebruiker

Professioneel: $35/maand per gebruiker

Enterprise: $50/maand per gebruiker

Ultiem: $65/maand per gebruiker

Zoho CRM beoordelingen en recensies

G2: 4. 1/5 (2.730+ beoordelingen)

Capterra: 4. 3/5 (6.920+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Zoho CRM?

Zoho CRM is gebruiksvriendelijk, flexibel en aangepast aan uw wensen. U kunt de hele leadpijplijn instellen met automatiseringen voor berichten en e-mails. Bovendien biedt het een uitstekende integratie met andere tools die de productiviteit verhogen.

Snel in de hoogste versnelling met ClickUp CRM

Uw dealerbedrijf kan het zich niet veroorloven om traag te werken in een concurrerende markt. De juiste CRM zorgt ervoor dat uw verkoopproces loopt als een goed geoliede machine, waardoor de responstijden verbeteren, de klantbetrokkenheid toeneemt en de verkoopconversies stijgen.

ClickUp, de alles-in-Ć©Ć©n app voor werk, brengt alles op Ć©Ć©n plek: lead bijhouden, automatische follow-ups, verkooppijplijnbeheer en teamsamenwerking. Vragen komen direct bij de juiste verkoper terecht, deals blijven georganiseerd en klantinteracties blijven op schema.

Waar wacht u nog op? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp! āœ