Boost uw business in verzekeringen: Ontdek de beste CRM-oplossingen voor verzekeringen

Succes in de verzekeringsbranche draait niet alleen om het verkopen van polissen. Het gaat om het opbouwen van vertrouwen, het anticiperen op de behoeften van de client en het creëren van zinvolle verbindingen bij elke stap.

Dit is waar CRM (Customer Relationship Management) software voor verzekeringen uw krachtigste bondgenoot wordt. Het centraliseert clientgegevens, automatiseert sleutelprocessen en stroomlijnt follow-ups om efficiëntere, responsievere workflows te creëren. Klantervaring verbeteren met slechts 1% kan de omzet met 1 miljard dollar doen stijgen. Dat is de kracht van een robuuste verzekering CRM-implementatie !🔑

Klinkt dit als iets dat uw verzekeringsbedrijf kan gebruiken? Blijf kijken naar de 10 beste CRM-systemen die de sector veranderen en de klanttevredenheid verhogen. 🚀

Gebruik ClickUp CRM om uw verzekeringswerkstromen te centraliseren

⏰ 60-seconden samenvatting

Hier volgt een kort overzicht van de 10 beste CRM-platforms die speciaal zijn ontworpen voor verzekeringsmaatschappijen:

clickUp: Het beste voor werkstroom automatisering en schadebeheer

hubSpot CRM: Beste om marketing- en verkoopprocessen voor verzekeringen op elkaar af te stemmen

monday CRM: Het beste voor visueel bijhouden van projecten en taken

pipedrive: Het beste voor het beheren van je verkooppijplijn

freshsales: Het beste voor AI-gestuurde inzichten in clients en communicatie

zoho CRM: Het beste voor maatwerk en schaalbaarheid

agentschapBloc: Beste voor levens- en zorgverzekeringsagenten

insureio: Het beste voor automatisering van verkoop en marketing in verzekeringen

radiusbob: Beste voor vereenvoudigd lead- en agentbeheer

salesforce Financial Services Cloud: Het beste voor ondernemingen

Wat moet u zoeken in verzekerings-CRM?

Bij het kiezen van de juiste CRM voor uw verzekeringsbedrijf is het cruciaal om verder te gaan dan functies op oppervlakteniveau en dieper te graven in wat uw doelen echt ondersteunt.

Dit zijn de belangrijkste CRM-componenten waarop u zich moet richten wat betreft functionaliteit, schaalbaarheid en klantervaring:

Aanpasbare workflows: Pas uw CRM-platform aan de unieke behoeften van uw agentschap aan. Automatiseer processen, configureer claim pipelines en stel triggers in voor foutloze uitvoering

Pas uw CRM-platform aan de unieke behoeften van uw agentschap aan. Automatiseer processen, configureer claim pipelines en stel triggers in voor foutloze uitvoering End-to-end polisbeheer:* Bijhouden van elke mijlpaal. Van leadgeneratie en acceptatie tot verlengingen en claims, overzie elke fase voor een vlekkeloze uitvoering,klantervaring van begin tot eind Rapportage en analyse: Zet gegevens om in bruikbare inzichten. Houd kritiekeCRM-gegevens zoals klantbehoud, cross-sell mogelijkheden, claim oplostijden en productiviteit van agenten om betere beslissingen te nemen

Veiligheid en compliance: Bescherm gevoelige klantgegevens met geavanceerde encryptie en rolgebaseerde toegang. Zorg voor naleving van industrienormen zoals HIPAA, GDPR en NAIC-modelwetten

Bescherm gevoelige klantgegevens met geavanceerde encryptie en rolgebaseerde toegang. Zorg voor naleving van industrienormen zoals HIPAA, GDPR en NAIC-modelwetten Leadbeheer: Combineer potentiële leads uit verschillende kanalen - sociale media, webformulieren en verwijzingen - op één plek. Een speciale CRM fungeert als eensoftware voor klantendatabasewaarin elke interactie met de client wordt opgeslagen voor naadloze communicatie

Combineer potentiële leads uit verschillende kanalen - sociale media, webformulieren en verwijzingen - op één plek. Een speciale CRM fungeert als eensoftware voor klantendatabasewaarin elke interactie met de client wordt opgeslagen voor naadloze communicatie Integratiemogelijkheden: Kies een CRM dat goed samenwerkt met andere tools in uw IT-stack. Zoek naar integraties met platforms voor beleidsbeheer, accounting en marketing om gegevenssilo's te verkleinen

Bonus tip: Benadruk mobiele toegankelijkheid📱

In deze mobiele wereld kan uw CRM maar beter bijblijven. Prognoses voorspellen wereldwijde omzet uit mobiele apps zullen tegen 2025 613 miljard dollar bedragen, waardoor mobielvriendelijke CRM onontbeerlijk wordt.

Uw CRM moet volledige functionaliteit bieden op mobiele apparaten, of het nu gaat om schadebeheer op afstand of vergaderingen met clients ter plaatse. Het stelt uw verzekeringsagenten in staat om wendbaar en responsief te blijven en altijd en overal een uitzonderlijke klantenservice te bieden!

Bekijk de 10 beste CRM-software voor verzekeringen

Stijgende verwachtingen van klanten en moordende concurrentie veranderen de verzekeringssector. 📊 In 2022 zullen de Amerikaanse verzekeringspremies de grens van de eurozone overschrijden $1,4 biljoen wat wijst op een enorme markt boordevol potentieel.

Daarom moeten verzekeringsagenten zich meer dan ooit richten op efficiëntie en een robuust CRM-systeem ondersteunt dit doel.

Hier zijn tien uitzonderlijke oplossingen om te overwegen:

1. ClickUp (de beste voor werkstroom automatisering en schadebeheer)

ClickUp maakt naadloze automatisering van de werkstroom mogelijk, zodat verzekeringsagenten georganiseerd en snel kunnen reageren, of het nu gaat om het verwerken van claims of het opvolgen van klanten.

Als de alles app voor werk, ClickUp maakt naadloze automatisering van de werkstroom mogelijk, zodat verzekeringsagenten georganiseerd en snel kunnen reageren, of het nu gaat om het verwerken van claims of het opvolgen van klanten.

In de verzekeringsbranche is elk klanttraject uniek, en ClickUp's geavanceerde CRM komt moeiteloos tegemoet aan deze behoeften. In plaats van te jongleren met meerdere apps voor polissen, verlengingen, claims en communicatie, helpt het uw hele operatie samen te komen onder één digitaal dak.

De magie begint met aanpasbare workflows die zich aanpassen aan de levenscyclus van elke polis, of het nu gaat om levensverzekeringen, autodekkingen of gespecialiseerde commerciële abonnementen. Ondertussen, ClickUp CRM optimaliseert ook de communicatie met clients, automatiseert routinetaken en biedt realtime inzichten, zodat uw team op de hoogte blijft van elk detail terwijl u uitzonderlijke service levert bij elk contactpunt.

Moeite met het bijhouden van limieten van de dekking, verlengingsdata of informatie over begunstigden? Aangepaste velden van ClickUp pakken dat probleem frontaal aan, zodat u alle cruciale klantgegevens in uw weergaven van taken en projecten kunt opnemen.

Moeite met het bijhouden van limieten van de dekking, verlengingsdata of informatie over begunstigden? Aangepaste velden van ClickUp pakken dat probleem frontaal aan, zodat u alle cruciale klantgegevens in uw weergaven van taken en projecten kunt opnemen.

Bovendien onthullen ClickUp's robuuste functies voor rapportage de prestaties van agenten en nieuwe knelpunten, zodat u slimmere beslissingen kunt nemen. ClickUp biedt een uitgebreide bibliotheek van CRM-sjablonen -een geweldig startpunt voor verzekeringsprofessionals die niet vanaf nul willen beginnen.

Een opvallende is Het ClickUp CRM sjabloon ontworpen om klanten, leads en uw volledige verkooppijplijn op één plaats te beheren. Het resultaat? Een vlottere werkstroom voor uw team en tevredener polishouders met meer vertrouwen. Dit is waarom u dol zult zijn op dit sjabloon:

Een opvallende is Het ClickUp CRM sjabloon ontworpen om klanten, leads en uw volledige verkooppijplijn op één plaats te beheren. Het resultaat? Een vlottere werkstroom voor uw team en tevredener polishouders met meer vertrouwen. Dit is waarom u dol zult zijn op dit sjabloon:

Verkrijg waardevolle inzichten in het bijhouden van tijdlijnen voor verlenging, statussen van claims en prestaties van agenten

Werk samen aan deals of dekkingswijzigingen met behulp van geïntegreerde chats, opmerkingen en delen van bestanden

Gebruik de welkomstweergave om de inwerkervaring van elke client te personaliseren

Ideaal voor: Multiline of gespecialiseerde bureaus die complexe claims en dekkingen behandelen. Ook verzekeringsmakelaars die behoefte hebben aan realtime samenwerking en geautomatiseerde herinneringen in één platform.

💡Pro Tip: Heb je moeite om waardevolle clients aan te trekken en te koesteren? ClickUp Brein revolutioneert uw strategie met AI-gestuurde inzichten. Hier hoe u AI kunt gebruiken voor leadgeneratie en supercharge uw pijplijn:

Creëer nauwkeurige profielen van ideale klanten met AI-gestuurde gegevensanalyse 🎯

Automatiseer outreach en plan gepersonaliseerde e-mails, zodat uw prospects betrokken blijven 📧

Verfijn uw marketingstrategieën en richt u op kansen met een hoge conversie 📈

Deel door AI gegenereerde inzichten met uw team voor een samenhangende aanpak 🤝

ClickUp beste functies

Gebruik aanpasbare ClickUp weergaven om uw verzekeringsproces georganiseerd te houden en de efficiëntie te verhogen

Automatiseer terugkerende Taken en deadlines zodat verlengingen of follow-ups er nooit bij inschieten

Maak gebruik van real-time communicatie met ClickUp chatten en deel middelen tussen verkoop- en marketingteams

Analyseren van trends en agent KPI's met behulp van dynamische ClickUp Dashboards ClickUp beperkingen

Het brede bereik van functies en aanpassingsopties kan een leercurve vormen

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per ClickUp-werkruimte lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9000+ beoordelingen)

4.7/5 (9000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4000+ beoordelingen)

Gebruikers zijn lovend over de CRM-mogelijkheden van ClickUp, de veelzijdigheid en de ongeëvenaarde aanpassingsmogelijkheden. Dit is wat een tevreden gebruiker G2 recensent te zeggen had:

Ik ben dol op ClickUp! Ik gebruik het voor alles in mijn bedrijf, van het beheren van mijn verkooppijplijn en CRM-verkoopcyclus tot teamcommunicatie en productieschema's. De mogelijkheid om alles aan te passen maakt ClickUp flexibel en stelt me in staat om elke ruimte mijn eigen te maken. De mogelijkheid om alles aan te passen maakt ClickUp flexibel en stelt me in staat om van elke ruimte mijn eigen ruimte te maken.

Ontdek hoe AI u kan helpen bij het automatiseren van steeds terugkerende taken op het gebied van onderhoud en updates. 👇🏼

2. HubSpot CRM (het beste voor marketing- en verkoopprocessen voor verzekeringen)

via maandag.nl Werkstromen in de verzekeringssector gedijen bij duidelijkheid en structuur, en Monday CRM levert beide. Deze visueel rijke CRM-database centraliseert uw verkoopproces en klantrelaties, waarbij elke Taak, opvolging en mijlpaal in het beleid op één plaats wordt georganiseerd.

Bouw apps, ontwerp workflows en creëer aangepaste automatisering die is afgestemd op de unieke processen van uw verzekeringskantoor. Verdiep u in gedetailleerde rapporten of krijg snel een overzicht met visuele dashboards - perfect voor het bijhouden van verkoopprestaties, polisclaims en voortgang bij de klant.

🔍 Weet je dat? De bouw van de Hoover Dam in de jaren 1930 leidde tot een innovatie op het gebied van verzekeringen! De bouw was te omvangrijk voor één enkel verzekeringsbedrijf en leidde tot een van de allereerste co-assurantieovereenkomsten. Vierentwintig verzekeringsmaatschappijen bundelden hun krachten om dit technische hoogstandje mogelijk te maken.

maandag CRM beste functies

Visualiseer uw verkooppijplijn met aanpasbare dashboards en Kanban-borden

Sneller deals sluiten met geautomatiseerde gesprekken per e-mail en herinneringen voor taken

Pas uw werkstromen aan aan uw beleid en leadbeheer met de intuïtieve drag-and-drop interface

Samenwerken met teamboards en realtime notificaties

maandag CRM limieten

Basis abonnementen missen geavanceerde CRM functies en rapportage tools

De kosten lopen snel op naarmate uw team groter wordt

maandag CRM prijzen

Basis: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Standaard: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Pro: $33/maand per gebruiker

$33/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

monday.com CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (900+ beoordelingen)

4.6/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (390+ beoordelingen)

💡Pro Tip: Benieuwd hoe de beste CRM-systemen uitblinken in de praktijk? Bekijk deze Voorbeelden van CRM-software om praktijkvoorbeelden te ontdekken die uw strategie kunnen inspireren.

4. Pipedrive (Beste voor verkooppijplijnbeheer)

via Pipedrive Pipedrive doet zijn naam eer aan door een nauwkeurige, visueel gestuurde pijplijn aan te bieden om leads te beheren. De integratie met e-mail, kalenders en marketingplatforms zorgt ervoor dat agenten minder tijd besteden aan het jongleren met tools en meer tijd aan het sluiten van deals.

Maak afzonderlijke pijplijnen voor verschillende productlijnen en sleep deals van de ene fase naar de volgende. Het resultaat is dat uw verzekeringsagenten nooit uit het oog verliezen waar een prospect zich bevindt. Bovendien helpen realtime dashboards u bij het meten van conversiepercentages, gemiddelde duur van deals en verwachte inkomsten.

Pipedrive beste functies

Elke deal en leadgeneratie-inspanning bijhouden met een duidelijke, visuele pijplijn

Markeer waardevolle clients met behulp van slimme segmentatie- en filtertools

Dashboards aanpassen om prestaties, verkoop-KPI's en productiviteit van teams te observeren

Terugkerende herinneringen instellen om op de hoogte te blijven van interacties met clients en verkoopactiviteiten

Pipedrive beperkingen

Het biedt geen gratis abonnement, wat de toegankelijkheid voor kleinere teams kan beperken

Marketing automatisering is minder geavanceerd in vergelijking met concurrenten

Pipedrive prijzen

Essentieel: $14/maand per gebruiker

$14/maand per gebruiker Geavanceerd: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Professioneel: $59/maand per gebruiker

$59/maand per gebruiker Power: $69/maand per gebruiker

$69/maand per gebruiker Enterprise: $99/maand per gebruiker

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (2.100+ beoordelingen)

4.3/5 (2.100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Pipedrive?

Als verzekeringsagent helpt Pipedrive me om op de hoogte te blijven van vernieuwingen en me te concentreren op de belangrijkste Taak op dat moment. De analyses zijn ook super nuttig omdat ze me helpen de groei van mijn business grafiek in kaart te brengen.

G2 recensent

5. Freshsales (Beste voor AI-gestuurde inzichten in en communicatie met clients)

via Freshworks Freshsales, een AI-gestuurde CRM-software van Freshworks, herdefinieert hoe verzekeringsagenten clientinteracties afhandelen, polissen beheren en meer deals sluiten. De AI-assistent, Freddy AI, voorspelt het gedrag van clients, scoort leads en markeert kansen met de hoogste prioriteit.

Een uniform dashboard centraliseert e-mail, telefoon, chatten en sms voor naadloze communicatie. Ondertussen elimineert de automatisering van de werkstroom steeds terugkerende, ondergeschikte taken, zodat er meer tijd overblijft voor het opbouwen van sterkere relaties met klanten en het behalen van resultaten.

Freshsales beste functies

Ontvang slimme lead scoring, voorspellende inzichten en bruikbare aanbevelingen

Maak verbinding met clients via e-mail, telefoon, chatten en sms in één enkel dashboard

Visualiseer uw verkoopproces met Kanban-weergaven en drag-and-drop kaarten

KPI's, beleidsstatussen en voortgang van clients bijhouden met real-time analytics

Freshsales limieten

Geavanceerde rapportage tools zijn beschikbaar met hogere abonnementen

Nieuwe gebruikers hebben tijd nodig om aan alle mogelijkheden van het platform te wennen

Freshsales prijzen

Gratis abonnement: $0 (voor maximaal 3 gebruikers)

$0 (voor maximaal 3 gebruikers) Groei: $11/maand per gebruiker

$11/maand per gebruiker Pro: $47/maand per gebruiker

$47/maand per gebruiker Enterprise: $71/maand per gebruiker

Freshsales beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.200+ beoordelingen)

4.5/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (600+ beoordelingen)

➡️ Meer lezen: 10 sjablonen voor clientbeheer in PowerPoint & ClickUp

6. Zoho CRM (het best aangepast en schaalbaar)

via Zoho CRM Zoho CRM voor verzekeringsagenten is ontwikkeld om elke fase van het klanttraject te verbeteren, van het inwerken tot het verwerken van claims en verlengingen. Pas workflows aan de unieke behoeften van uw agentschap aan, automatiseer herinneringen voor verlenging en krijg zichtbaarheid in client records.

Met omnichannel communicatie via e-mail, telefoon, chatten en sociale media, blijft elke interactie met de client naadloos op één platform. Bovendien kunt u met krachtige dashboards voor analyse klantgegevens omzetten in inzichten die leiden tot slimmere beslissingen.

Zoho CRM beste functies

Claims toewijzen aan de juiste agenten met vooraf ingestelde regels en vertragingen verminderen

Beheer meerdere polissen onder één klantprofiel met duidelijke zichtbaarheid

Lay-outs van meerdere pagina's maken voor polissen, voorwaardelijke velden instellen en unieke gegevensstructuren definiëren

Processen standaardiseren met checklists, SLA's en goedkeuringsworkflows

Zoho CRM beperkingen

De tool heeft een steile leercurve voor niet-technische gebruikers

Geavanceerde functies vereisen extra extensies

Zoho CRM prijzen

Gratis

Standaard: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Professioneel: $35/maand per gebruiker

$35/maand per gebruiker Enterprise: $50/maand per gebruiker

$50/maand per gebruiker Ultiem: $65/maand per gebruiker

Zoho CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (2700+ beoordelingen)

4.1/5 (2700+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6800+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Zoho CRM?

Zoho is een van de mooiste, meest ontworpen en wrijvingsloze CRM's die ik ooit heb gebruikt. De gebruikersinterface is pakkend en aantrekkelijk, en de intuïtieve indeling van de UI maakt het zeer geschikt voor iedereen

G2 recensent

📮ClickUp Inzicht: 37% van de werknemers stuurt aantekeningen of notulen van vergaderingen om items bij te houden, maar 36% vertrouwt nog steeds op andere, gefragmenteerde methoden.

Zonder een eenduidig systeem voor het vastleggen van beslissingen kunnen de sleutelinzichten die u nodig hebt verloren gaan in chats, e-mails of spreadsheets. Met ClickUp-werkruimte kunt u gesprekken onmiddellijk omzetten in bruikbare Taken, zodat er niets tussen de mazen van het net valt.

ClickUp gratis proberen

7. AgencyBloc (Beste voor levens- en zorgverzekeringskantoren)

via AgentschapBloc AgencyBloc is een betrouwbaar agentschapsbeheersysteem dat speciaal is gebouwd voor levens- en ziektekostenverzekeringsagentschappen. Het optimaliseert elk aspect van uw verzekeringsbedrijf, van client service en verkoopactiviteiten tot compliance management.

Het Commissions+ systeem elimineert fouten, versnelt uitbetalingen en brengt gemiste verdiensten aan het licht. Slimme e-mailcampagnes voeden nieuwe leads en realtime analyse dashboards bieden bruikbare inzichten voor weloverwogen beslissingen.

AgencyBloc beste functies

Automatiseer workflows voor client retentie en compliance management

Commissies verbeteren met aanpasbare uitbetalingsstructuren en overzichten voor agenten

Groepsvoordeel voorstellen genereren met multi-carrier offerte tools

Toegang tot HIPAA-conforme veiligheid met regelmatige HITRUST/SOC 2-audits

AgencyBloc limieten

Primair ontworpen als CRM voor ziekte- en levensverzekeringen, waardoor breder gebruik beperkt is

Integratiemogelijkheden met apps van derden zijn beperkt

AgencyBloc prijzen

Aangepaste prijzen

AgencyBloc beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

4.7/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (120+ beoordelingen)

➡️ Meer lezen: 10 beste CRM-software voor servicebedrijven

8. Insureio (de beste voor marketing- en verkoopautomatisering van verzekeringen)

via Verzekering Voor verzekeringsagentschappen of -makelaars is tijd geld en Insureio zorgt ervoor dat elke minuut telt. Deze CRM-software minimaliseert papierwerk, laat u aangepaste trechters bouwen die prospects begeleiden van lead capture tot offerte en houdt uw verzekeringspijplijn werkstroom.

Het is gebouwd voor verkoop- en marketingprocessen en stroomlijnt goedkeuringen, cultiveert leads en verbetert follow-up tactieken - onder één dak. Vergelijk polissen van 40+ verzekeraars in seconden, voer campagnes uit met vooraf gemaakte sjablonen en laat drop-ticket fulfillment het zware werk doen.

Insureio beste functies

Traceer leads, taken of polissen met realtime dashboards en tools voor verkoopprognoses

Marketingcampagnes automatiseren met behulp van kant-en-klare sjablonen en nurture workflows

Gebruik geïntegreerde offertetools voor tijdelijke levensverzekeringen, LTC, arbeidsongeschiktheid en lijfrentes

Verhoog klantbehoud en bouw betere relaties op via een beveiligd client portal

Insureio limieten

Beperkte integratie met derden kan de flexibiliteit beperken

De interface voelt gedateerd aan vergeleken met moderne CRM's

Insureio prijzen

Basis: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Marketing: $50/maand per gebruiker

$50/maand per gebruiker Agency Management: $50/maand per gebruiker

$50/maand per gebruiker Marketing en Agency Management: $75/maand per gebruiker

Verzekeringen beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra:niet genoeg beoordelingen

➡️ Meer lezen: Projectmanagement voor clients: 7 Geweldige strategieën om te behouden en te behouden

9. Radiusbob (het beste voor vereenvoudigd lead- en agentbeheer)

via Radiusbob Radiusbob (Bob, kort voor 'Book of Business') vereenvoudigt het beheer van agenten en leads voor verzekeringsmakelaars. De belofte? Besteed minder tijd aan het navigeren door tools en meer tijd aan het opbouwen van relaties met klanten.

Deze CRM-software voor verzekeringsagenten vervangt gefragmenteerde systemen door het bijhouden van leads, automatisering van de verkoop en communicatie te centraliseren. Verken meer prospects, plan follow-ups en trigger drip-campagnes, terwijl alle clientgegevens veilig blijven.

Radiusbob beste functies

Verkoopworkflows automatiseren voor lead verdeling en follow-ups

Bellen en gebeld worden rechtstreeks op het platform met geïntegreerde VoIP

Bescherm klantgegevens met geavanceerde encryptie en integraties met derden

Blijf georganiseerd met client geschiedenis, herinneringen, taken en aantekeningen met tijdstempel

Radiusbob beperkingen

Het ontbreken van een mobiele app kan de flexibiliteit voor mobiele verzekeringsagenten beperken

Beperkte ondersteuning bij installatie, wat het installatieproces kan vertragen

Radiusbob prijzen

Agent: $43/maand per gebruiker

$43/maand per gebruiker CSR: $86/maand per gebruiker

$86/maand per gebruiker Broker: $190/maand per gebruiker

$190/maand per gebruiker Agentschap: $380/maand per gebruiker

Radiusbob beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over RadiusBob?

Radius is een dagelijks onderdeel van mijn werkdag. Het houdt me op de hoogte van mijn werklast en gefocust op waar ik aandacht aan moet besteden om mijn prospects vooruit te helpen. Door mijn kalender te integreren kan ik het abonnement van elke dag zien en de planning voor mijn clients automatiseren

G2 recensent

10. Salesforce Financial Services Cloud (de beste voor ondernemingen)

via Salesforce cloud voor financiële diensten Salesforce Financial Services Cloud is zeer geschikt voor grote verzekeringsmaatschappijen met activiteiten in meerdere lijnen. Het brengt alle gegevens van verzekerings-, bank- en vermogensbeheersystemen samen voor een 360-graden weergave van het klantenbestand.

Deze naadloze integratie helpt verkoopagenten weloverwogen beslissingen te nemen en hypergepersonaliseerde ervaringen met clients te leveren. Bovendien gaan de AI-gestuurde analyses verder dan alleen rapportage, waardoor u de behoeften van clients en cross-sell mogelijkheden kunt voorspellen.

Salesforce Financial Services Cloud beste functies

Voeg klantgegevens van meerdere platforms samen voor naadloos bijhouden van beleid

Vooraf geconfigureerde werkstromen gebruiken om clients snel en efficiënt in te werken

Integreren met honderden tools van derden voor extra functies

Verbeter de efficiëntie met AI automatisering en self-service portals

Salesforce Financial Services Cloud limieten

Hoge prijzen zijn mogelijk niet geschikt voor kleinere agentschappen of onafhankelijke makelaars

Het heeft een steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Prijzen van de Salesforce Financial Services Cloud

Verkoop: $300/maand per gebruiker

$300/maand per gebruiker Service: $300/maand per gebruiker

$300/maand per gebruiker Verkoop+Service: $325/maand per gebruiker

$325/maand per gebruiker Einstein 1 voor verkoop en service: $700/maand per gebruiker

Salesforce Financial Services Cloud beoordelingen en reviews

G2: 4.2/5 (90+ beoordelingen)

4.2/5 (90+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Salesforce Financial Services Cloud?

Voor mij draait alles om organisatie en dit CRM werkt magisch en helpt me om mijn maandelijkse quota's en doelen te halen. Het is heel gemakkelijk om te stroomlijnen en te prioriteren wat belangrijk is ten opzichte van een koude lead.

G2 recensent

Efficiëntie maximaliseren en uw business in verzekeringen laten groeien met ClickUp

Dit zijn de 10 beste CRM-software voor verzekeringen!

Maar het kiezen van de juiste CRM gaat verder dan het oplossen van de problemen van vandaag - het gaat om de toekomstbestendigheid van uw agentschap. De ideale oplossing moet meegroeien met uw bedrijf, nieuwe uitdagingen aanpakken en elke interactie, polis en pijplijn superchargen terwijl u schaalt.

Dat is waar ClickUp zich onderscheidt. Het is niet alleen de beste CRM voor verzekeringsagenten, het is een volledig aanpasbare oplossing voor slimmere workflows, moeiteloze samenwerking en proactieve oplossingen clientbeheer . Of u nu een onafhankelijke makelaar bent of een grote verzekeringsmaatschappij beheert, ClickUp levert de hoogste productiviteit en tastbare resultaten bij elke stap.

Dus waarom wachten? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en ervaar het verschil!