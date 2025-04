Hoe de ervaringen van mensen verbeteren om de werkcultuur te verbeteren

U wilt uw zakelijke doelen bereiken, maar kan dat zonder mensen?

Het antwoord is volmondig nee!

Betrokken werknemers bouwen een bloeiende organisatie op. 41% van de werknemers verlaten organisaties vanwege problemen met de bedrijfscultuur en een gebrek aan professionele ontwikkeling.

Statistieken als deze benadrukken een belangrijke waarheid: investeren in welzijnsstrategieën voor werknemers is niet alleen nuttig, maar ook essentieel.

In deze blogpost verkennen we strategieën om de people experience (px) op het werk te verbeteren, het behoud van werknemers te verbeteren en de beloften van een goede balans tussen werk en privéleven na te komen.

60-seconden samenvatting

Een positieve cultuur stimuleren: Een ondersteunende, inclusieve en boeiende werkomgeving creëren

Een ondersteunende, inclusieve en boeiende werkomgeving creëren People experience (PX) gaat over hoe werknemers zich voelen. Het doel is dat ze zich welkom, gelukkig en gehoord voelen

gaat over hoe werknemers zich voelen. Het doel is dat ze zich welkom, gelukkig en gehoord voelen Strong PX leidt tot: Lager verloop, betere aanwervingen, hogere betrokkenheid, verbeterde klantervaring, innovatie

Lager verloop, betere aanwervingen, hogere betrokkenheid, verbeterde klantervaring, innovatie 7 pijlers van de PX-strategie: Begrijp personeelsbestand, culturele afstemming, leiderschap buy-in, personalisatie, feedbackmechanismen, leren & ontwikkelen, welzijnsinitiatieven

Begrijp personeelsbestand, culturele afstemming, leiderschap buy-in, personalisatie, feedbackmechanismen, leren & ontwikkelen, welzijnsinitiatieven PX meten: Gebruik enquêtes, analyseer feedback over prestaties, houd retentie en verloop bij

Gebruik enquêtes, analyseer feedback over prestaties, houd retentie en verloop bij Uitdagingen aanpakken: Vijandige werkomgeving, ondergewaardeerde werknemers en werk op afstand

Vijandige werkomgeving, ondergewaardeerde werknemers en werk op afstand Technologie gebruiken: Maak gebruik van HR-software zoals ClickUp om processen te stroomlijnen, taken te automatiseren en personeelsgegevens bij te houden

Maak gebruik van HR-software zoals ClickUp om processen te stroomlijnen, taken te automatiseren en personeelsgegevens bij te houden Geef prioriteit aan feedback: Implementeer regelmatige feedbacklussen en handel op basis van inzichten

De ervaring van mensen begrijpen

Stel, u bent net aan de slag gegaan bij een nieuw marketingteam. De ervaring van mensen gaat over hoe je je voelt tijdens je tijd bij dat team - niet alleen over het abonneren van campagnes, maar ook over hoe de teamleider je behandelt, hoe vriendelijk je collega's zijn en zelfs hoe comfortabel de tijd is waarop je in- en uitlogt.

Het gaat over:

Het gevoel welkom te zijn: Erkent het team je prestaties en wat je bijdraagt aan de tabel?

Erkent het team je prestaties en wat je bijdraagt aan de tabel? Voel je je gelukkig: Vind je het leuk om sessies te brainstormen en tijd met iedereen door te brengen?

Vind je het leuk om sessies te brainstormen en tijd met iedereen door te brengen? Voel je je gehoord: Als je je ongemakkelijk voelt of vastzit, merkt iemand dat dan en helpt iemand je?

Als alles goed voelt, wil je bij het team blijven, beter je best doen en plezier maken. Maar als het oneerlijk of eenzaam voelt, wil je misschien weggaan.

Verschillen tussen ervaringen van mensen en ervaringen van werknemers

Laten we bij het voorbeeld van het marketingteam blijven. Werknemerservaring is de som van alle stappen en momenten die je doorloopt als lid van een team. Het gaat over jouw reis met een organisatie. Business probeert deze reis zo in te richten dat jouw ervaring om voor hen te werken soepeler en beter verloopt.

Deze reis omvat:

Toetreden tot het team: Hoe je wordt verwelkomd in de werkomgeving

Hoe je wordt verwelkomd in de werkomgeving Samenwerken met het team: Hoe het schema is ingedeeld om je te helpen verbeteren en je te richten op persoonlijke groei

Hoe het schema is ingedeeld om je te helpen verbeteren en je te richten op persoonlijke groei **Wat gebeurt er als je ermee stopt? Hoe gemakkelijk maken ze de overgang voor je?

Employee experience richt zich op specifieke stappen in de levenscyclus van je werk en kijkt of alles goed georganiseerd is. Het gaat meer om het vereenvoudigen van het proces, terwijl people experience gaat over hoe al die momenten je laten voelen.

Hier is een tabel om de vergelijking gemakkelijker te maken:

Personele ervaring (px) Werknemerservaring Richt zich op emoties, relaties en de algehele ervaring: hoe werknemers zich voelen over hun werkomgeving, het doel en de verbindingen met anderen. Het richt zich op processen en systemen, inclusief specifieke contactmomenten zoals indiensttreding, inwerken en het verlaten van de organisatie. Had u het gevoel dat u bij het team hoorde? Heeft de teamleider u ondersteund en gemotiveerd? Voorbeeld: Organiseerde de teamleider vergaderingen goed van tevoren? Werden alle perspectieven gehoord? Doel: Een gevoel van saamhorigheid, geluk en vertrouwen creëren. Doel: de reis van elke werknemer soepel, efficiënt en consistent laten verlopen.

Simpel gezegd is werknemerservaring het 'wat' van het werkervaringstraject en de ervaring van mensen is het 'hoe het voelt' om deel uit te maken van dat traject.

Voordelen van een sterke mensenervaring

Als we het beste in mensen naar boven willen halen, moeten ook wij de zaden van aanmoediging zaaien

Joel Osteen, Amerikaanse dominee en tv-evangelist

Als organisaties hun mensen aanmoedigen, stimuleert dat de betrokkenheid, het moreel en de productiviteit - sleutel ingrediënten voor een positieve betrokkenheid van werknemers.

Kleine gebaren zoals het organiseren van leer- en ontwikkelingsprogramma's of werknemersbetrokkenheidsactiviteiten kunnen bijdragen aan hun holistische welzijn, wat de reputatie van uw organisatie ten goede komt.

Hier zijn vijf tastbare voordelen van het investeren in welzijnsprogramma's voor werknemers:

Lager personeelsverloop: Geef prioriteit aan de ervaring van mensen en zie een lager personeelsverloop terwijl u ook bespaart op de kosten die gepaard gaan met het aannemen en opleiden van nieuw personeel.

👀 Weet je dat? Bedrijven kunnen tot wel zes maanden of meer nodig hebben om quitte te spelen op hun investering in een nieuwe werknemer.

Kwalitatief hoogstaande aanwervingen: Onderzoek bedrijven en praat met voormalige werknemers voordat u solliciteert - de kwaliteit van uw bedrijfscultuur is recht evenredig met de sollicitaties die u zult ontvangen

Onderzoek bedrijven en praat met voormalige werknemers voordat u solliciteert - de kwaliteit van uw bedrijfscultuur is recht evenredig met de sollicitaties die u zult ontvangen Hogere betrokkenheid: Waardeer uw werknemers, maak van hun loopbaanontwikkeling een prioriteit en ze zullen actief gaan bijdragen aan de groei van uw bedrijf

Waardeer uw werknemers, maak van hun loopbaanontwikkeling een prioriteit en ze zullen actief gaan bijdragen aan de groei van uw bedrijf Verbeterde klantervaring: Gelukkige werknemers zijn voldoende betrokken bij de producten en diensten van het bedrijf om persoonlijke ervaringen te leveren en bij te dragen aan klanttevredenheid

Gelukkige werknemers zijn voldoende betrokken bij de producten en diensten van het bedrijf om persoonlijke ervaringen te leveren en bij te dragen aan klanttevredenheid Positieve personeelsenquêtes: Het beloven en leveren van een positieve people experience (px) zal weerspiegeld worden in interne bedrijfsenquêtes en uiteindelijk toptalent aantrekken

Het beloven en leveren van een positieve people experience (px) zal weerspiegeld worden in interne bedrijfsenquêtes en uiteindelijk toptalent aantrekken Innovatieve mentaliteit: Gelukkige werknemers denken buiten de box, proberen nieuwe benaderingen en verleggen grenzen. Dit is essentieel voor het ontwikkelen van nieuwe diensten/producten en bijscholing in een concurrerende markt

Lijken deze voordelen niet briljant voor het verbeteren van uw organisatie? Lees verder voor een gestructureerd en gedetailleerd PX abonnement voor het volgende kwartaal HR doelen .

Belevingsstrategieën voor mensen

leuk weetje: Initiatieven voor werknemersbetrokkenheid kunnen winstgevendheid met 23% verhogen .

Deze stijging is een eenvoudige correlatie tussen de ervaring van werknemers en betrokkenheid. Hoe gelukkiger en enthousiaster werknemers bij uw bedrijf zijn, hoe beter hun werkervaring zal zijn.

Overweeg Spotify het beroemde hypergepersonaliseerde muziekplatform.

via Spotify Spotify heeft zijn personeelsbelevingsstrategie opgebouwd door een cultuur van groei te stimuleren waarin de nadruk ligt op voortdurende vooruitgang, ontwikkeling en carrièremogelijkheden.

De Spotify-bandmanifest beschrijft de toewijding van het bedrijf om te leren van mislukkingen, uitdagingen aan te gaan en werknemers aan te moedigen risico's te nemen.

De medewerkers nemen de leiding over hun prestatiemanagement door een persoonlijk ontwikkelingsplan op te stellen waarin hun ambities en uitvoerbare stappen worden beschreven. Managers evalueren deze abonnementen, werken ze regelmatig bij en helpen individuele medewerkers om de ladder te beklimmen.

🤖 Om carrièregroei te ondersteunen, biedt Spotify medewerkers de mogelijkheid om nieuwe rollen binnen het bedrijf te verkennen door middel van Echo, een interne talentenmarktplaats aangedreven door AI .

De 'growth mindset'-benadering van Spotify laat daarom zien hoe prestatiemanagement en carrièremobiliteit kunnen worden geïntegreerd in een 'people experience'-strategie, waardoor een cultuur ontstaat waarin medewerkers zich gemotiveerd, gewaardeerd en ondersteund voelen om hun volledige potentieel te benutten.

Ook jij kunt een strategie ontwerpen zoals Spotify en vele andere succesvolle merken. Je hoeft alleen maar deze zeven pijlers voor een effectieve employee experience strategie aan te passen of aan te passen om de werktevredenheid en bedrijfsprestaties van je personeel te verbeteren.

1. Inzicht in uw personeel

Om een strategie voor personeelsbeleving (people experience, px) te ontwikkelen, moet u weten wie er voor u werkt. Je kunt beginnen met een diepgaand, genuanceerd begrip van je personeelsbestand om het sentiment onder werknemers te kennen.

Dit gaat verder dan demografische gegevens en omvat:

Het uitvoeren van uitgebreide enquêtes en beoordelingen om algemene en persoonlijke uitdagingen te identificeren

Het creëren van gedetailleerde persona's voor werknemers om hun compatibiliteit met de organisatiecultuur te evalueren

Het in kaart brengen van het traject van werknemers en het identificeren van sleutelcontactpunten en kritieke momenten

De verschillende behoeften, motivaties en verwachtingen van individuele werknemers herkennen om ervaringen aan te passen

💡Pro Tip: Gebruik de feedback uit de enquêtes voor werknemerspersona's en creëer fictieve profielen die lijken op de kenmerken, gedragingen, motivaties, enz. van bestaande werknemers. Nog te doen: grafiek fictieve employee journeys van deze persona's en vergelijk ze met de bestaande gegevens.

2. Culturele afstemming

De organisatiecultuur en de afstemming tussen werknemers zijn cruciaal voor langdurige samenwerking. Ze verbinden teamgenoten, sturen gedrag, stellen realistische verwachtingen en verhogen de werktevredenheid.

Een sterke people experience (px) strategie moet:

De kernwaarden van de organisatie en de merkperceptie duidelijk definiëren en communiceren

Ervoor zorgen dat het interne beleid deze waarden weerspiegelt

Mogelijkheden creëren voor werknemers om de culturele principes van de organisatie te leven en te ademen

Een inclusieve omgeving aanmoedigen die diversiteit viert en saamhorigheid bevordert

Culturele afstemming zorgt ervoor dat werknemers zich verbonden voelen met iets dat groter is dan hun rollen, waardoor loyaliteit toeneemt en emotionele bijlagen worden gevormd. Dit draagt verder bij aan het succes van de organisatie.

3. Inkoop door leiderschap

Organisaties kunnen een cultuur creëren waarin werknemers zich veilig voelen door van leiders actieve deelnemers en pleitbezorgers voor de ervaringen van mensen te maken. Sterke betrokkenheid van het leiderschap zorgt er ook voor dat deze initiatieven niet alleen beleid op papier zijn, maar serieuze praktijken die in de organisatie worden toegepast.

Leiders op het gebied van personeelszaken en business zouden met het volgende moeten beginnen:

Het modelleren van het gewenste organisatiegedrag, dus als innovatie waardevol is, moeten ze openheid tonen voor nieuwe ideeën en de bereidheid hebben om risico's te nemen

Het toewijzen van aanzienlijke middelen en budgetten aan ervaringsprogramma's voor mensen

Focussen op empathisch luisteren naast traditionele communicatie

Bespreken en prioriterenmedewerkersbetrokkenheid meetgegevens in forums en vergaderingen

Een oprechte toewijding van de leidinggevenden, ongeacht de status van iemands dienstverband, duidt op een gastvrije en inclusieve werkcultuur.

Casestudie: De transformatie van Microsoft onder Satya Nadella

Onder leiding van Satya Nadella onderging Microsoft een belangrijke cultuuromslag, waarbij een "groeimindset" werd omarmd Nadella modelleerde het gewenste gedrag door openheid voor innovatie en het nemen van risico's aan te moedigen - vooral door de omarming van cloud computing (Azure) en overnames zoals LinkedIn en GitHub.

Nadella's actieve deelname aan het stimuleren van innovatie en empathie sijpelde ook door naar de werknemers. Hij legde de nadruk op psychologische veiligheid, waarbij werknemers zich veilig voelden om gedurfde ideeën voor te stellen zonder bang te hoeven zijn om te falen. Van leiders werd verwacht dat ze dit zouden weerspiegelen door experimenten te ondersteunen, zelfs als sommige initiatieven niet meteen slaagden.

Deze buy-in bleef niet bij woorden, maar werd onderdeel van de praktijk, waarbij leiders regelmatig feedback gaven, innovatieve ideeën vierden en prioriteit gaven aan de ervaringen van werknemers.

4. Persoonlijke aanpak

Het tijdperk van uniforme werknemerservaringen is voorbij. Moderne strategieën benadrukken personalisatie door middel van:

Flexibele werkregelingen zoals verkorte werkweken, instellingen die op afstand werken of andere werktijden

leuk weetje: Een van de voordelen van werken bij ClickUp zijn werkomgevingen op afstand en hybride werkomgevingen. Ons team is verspreid over de hele wereld, van ons hoofdkantoor in San Diego tot Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Australië, India, de Filippijnen en nog veel meer.

Aangepaste leer- en ontwikkelingstrajecten zoals analyse van hiaten in vaardigheden en target training

Geïndividualiseerde abonnementen voor loopbaanontwikkeling zoals interne mobiliteitsprogramma's of functieoverschrijdende blootstelling

Belonings- en erkenningsprogramma's op maat, zoals lidmaatschappen van fitnessclubs of individuele prestatiebonussen

Technologie die gepersonaliseerde werknemerstrajecten ondersteunt, zoals continue feedbackmechanismen, bijhouden van voortgang of gepersonaliseerde leeraanbevelingen

Hyperpersonalisatie zorgt ervoor dat werknemers zich op hun gemak voelen en laat zien dat de organisatie hen ziet en waardeert als unieke individuen, niet alleen als middelen.

5. Feedbackmechanismen

Voortdurende, transparante en bruikbare feedback is essentieel voor het succes van uw organisatie en de tevredenheid van uw werknemers.

Nog te doen:

Voer regelmatig pulse onderzoeken uit

Creëer meerdere kanalen voor het verzamelen van feedback van werknemers

Transparante processen ontwikkelen om te reageren op feedback

Gebruik geavanceerde analyses om het sentiment en trends te begrijpen

De feedbacklus sluiten door de ondernomen acties te communiceren

Voortgezette promotie is een aantrekkelijke reden om bij te dragen aan een organisatie.

6. Leren en ontwikkelen

Investeren in de groei van werknemers is een cruciaal onderdeel van de ervaring van mensen.

Dit begint met het ontwikkelen van uitgebreide vaardigheidsontwikkelingsprogramma's die werknemers de middelen geven om uit te blinken in hun rol en zich aan te passen aan veranderingen in de sector. Het aanbieden van mentorschap en coachingsmogelijkheden voegt een persoonlijk tintje toe en bevordert één-op-één relaties waarin werknemers waardevolle inzichten en begeleiding kunnen krijgen van meer ervaren collega's.

Het ondersteunen van continu leren via digitale platforms, zoals e-learningcursussen, certificeringen en virtuele workshops, zorgt ervoor dat werknemers de flexibiliteit hebben om zich in hun eigen tempo bij te scholen. Daarnaast stimuleert het creëren van cross-functionele en interdepartementale leerervaringen de samenwerking, verbreedt het de perspectieven en helpt het werknemers te begrijpen hoe hun bijdragen aansluiten bij de bredere doelstellingen van de organisatie.

💡Pro Tip: Gamify uw leer- en ontwikkelingsprogramma's om ze boeiender en leuker te maken. Gebruik quizzen, uitdagingen en beloningen om werknemers te motiveren om deel te nemen en te leren.

7. Initiatieven voor welzijn

Er is een groot verschil tussen balans tussen werk en privé beloven en het ook waarmaken. De meeste bedrijven doen het eerste en vergeten het uit te voeren.

SHRM's Employee Mental Health Research Series bracht een rapport uit waaruit blijkt dat 44% van de 1.405 ondervraagde Amerikaanse werknemers voelt zich opgebrand op het werk, 45% voelt zich 'emotioneel leeggezogen' en 51% eindigt de dag met een 'opgebruikt gevoel'

Daarom wordt holistisch welzijn steeds belangrijker in moderne strategieën voor de werkplek.

Volg deze aanpak:

Creëer uitgebreide programma's om de geestelijke gezondheid te ondersteunen

Ondersteun initiatieven voor fysiek welzijn

Assisteer bij financiële welzijnsmiddelen

Stimuleer stressmanagement en weerbaarheidstraining

Ondersteunend beleid implementeren voor familiale en persoonlijke uitdagingen

👉🏼 U kunt een voorbeeld nemen aan ClickUp

We gaan verder dan oppervlakkige initiatieven door welzijn in te bedden in onze werkplekinitiatieven.

Om de geestelijke gezondheid te ondersteunen, krijgen werknemers van ClickUp toegang tot hulpbronnen op het gebied van geestelijke gezondheid, zoals therapiesessies via ons Employee Assistance Program (EAP). We bieden ook onbeperkt vrijaf, zodat werknemers vrij kunnen nemen als dat nodig is voor hun geestelijke of persoonlijke gezondheid.

Op het gebied van lichamelijk welzijn biedt ClickUp voordelen zoals vergoedingen voor de installatie van kantoren aan huis, zodat werknemers kunnen rekenen op een comfortabele en gezonde werkomgeving, en biedt het vergoedingen voor welzijn die kunnen worden gebruikt voor fitnesslidmaatschappen of andere gezondheidsgerelateerde uitgaven.

Hoewel deze zeven pijlers een sterke basis leggen voor een positieve werkcultuur, kan het ontwerpen en implementeren ervan alledaagse taken belemmeren - als ze Nog te doen zijn!

Waarom maken we dan geen gebruik van technologie? Door de strategie te organiseren en aan te passen aan de ervaringsbehoeften van uw organisatie, kunt u de impact ervan vergroten. Moderne werkomgevingen ondersteunen immers efficiëntie, personalisering en datagestuurde inzichten - allemaal zaken die mogelijk worden gemaakt door technologie.

Kiezen voor software voor werknemersbetrokkenheid om feedbacklussen soepeler te laten verlopen en de ontwikkeling van werknemers bij te houden, klinkt niet meer dan eerlijk. Laten we eens kijken!

ClickUp voor betere ervaringen van mensen

Met gemak onze favoriete HRM-oplossing, ClickUp kan ook uw antwoord zijn op een complex personeelsbestand.

Naast het feit dat het een alles-in-één app is voor werk, fungeert het ook als een aanpasbare software voor werknemersbetrokkenheid.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-218.png ClickUp HR-beheerplatform: Ervaring van mensen /%img/

Beheer onboarding, prestaties en ervaringen van werknemers met ClickUp HR Management Platform

Dit zijn alle manieren waarop ClickUp's HR-beheerplatform kan u helpen de ervaring van mensen te verbeteren:

1. Maak personeelsbeheer eenvoudig

ClickUp centraliseert alle HR-taken - aanwerving, onboarding, prestatiebeoordelingen en ontwikkeling - in één platform. Door aanpasbare workflows mogelijk te maken, kunnen HR teams naadloos kandidaten bijhouden, nieuwe werknemers inwerken en de groei van werknemers beheren.

Creëer aangepaste statussen in het ClickUp HR Management Platform om een werkstroom in te stellen die zich aanpast aan uw processen Aangepaste velden in ClickUp kunnen u helpen bij het bijhouden van sleutelgegevens over werknemers, zoals certificeringen, voortgang van trainingen en prestatiecijfers. En ClickUp-taak afhankelijkheid zorgen er automatisch voor dat Taken, zoals onboarding stappen, in de juiste bestelling gebeuren om vertragingen te voorkomen.

2. Beter inwerkproces voor nieuwe medewerkers

Verbind ClickUp Docs met uw werkstromen en centraliseer sleutelinformatie

ClickUp's HR Platform maakt onboarding snel, effectief en stressvrij door:

Checklists: Voorzie nieuwe werknemers van stap-voor-stap handleidingen voor het voltooien van taken zoals het indienen van papierwerk of het instellen van accounts

Voorzie nieuwe werknemers van stap-voor-stap handleidingen voor het voltooien van taken zoals het indienen van papierwerk of het instellen van accounts Documenten en wiki's: Sla al het trainingsmateriaal op één plaats op voor eenvoudige toegang via ClickUp Documenten met de mogelijkheid om het in realtime bij te werken

Sla al het trainingsmateriaal op één plaats op voor eenvoudige toegang via ClickUp Documenten met de mogelijkheid om het in realtime bij te werken Sjablonen: Gebruik kant-en-klare sjablonen om tijd te besparen en consistentie te behouden

3. Houd de communicatie helder en open

ClickUp stimuleert een open dialoog tussen werknemers, managers en leidinggevenden door middel van ClickUp chatten .

Gebruik ClickUp Chat om verbinding te maken met de hele organisatie en iedereen op dezelfde pagina te hebben

Zo helpt het:

Biedt een centrale locatie voor werknemers en managers om met elkaar te communiceren. Dit kan teamwerk en samenwerking verbeteren en iedereen op dezelfde pagina houden

Maakt real-time feedback mogelijk, wat nuttig kan zijn voor zowel werknemers als managers. Werknemers kunnen onmiddellijk feedback krijgen over hun werk en managers kunnen tijdig feedback geven

Kan worden geïntegreerd met ClickUp-taak waarmee Taken beter kunnen worden beheerd. Managers kunnen taken toewijzen en opvolgen via ClickUp-taak chatten, en werknemers kunnen vragen stellen en verduidelijking krijgen over taken in hetzelfde platform waar het werk gebeurt

Helpt het moreel van werknemers te verbeteren door een socialere en meer op samenwerking gerichte werkomgeving te bieden. Werknemers kunnen chatten over gebeurtenissen op het werk en in hun privéleven, wat kan helpen bij het opbouwen van relaties en het verbeteren van de teamgeest

4. Prestaties bijhouden om werknemers te helpen groeien

De tools van ClickUp voor het bijhouden van prestaties helpen managers om doelen te stellen, de voortgang te controleren en tijdig feedback te geven.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-220.png ClickUp Dashboard: Ervaring van mensen /$$$img/

Gebruik ClickUp Dashboards om KPI's voor werknemersbetrokkenheid te controleren ClickUp Dashboards kunt u bijvoorbeeld prestatietrends visualiseren en verbeterpunten identificeren door feedback uit enquêtes, functioneringsgesprekken en formulieren voor betrokkenheid te consolideren in één aanpasbare interface.

Als bedrijfsanalist heeft de functie dashboard van click-up het een stuk eenvoudiger gemaakt om gegevens op een mooie en doelgerichte manier weer te geven. De vergelijkingsfunctie heeft aanpassingen waardoor gegevens op een betekenisvolle voltooide manier kunnen worden weergegeven en heel gemakkelijk kunnen worden begrepen Shikha Chaturvedi , Business Analyst bij Cedcoss Technologies privé Limited

5. Gebruik een kant-en-klaar sjabloon

Als u naast deze hulpmiddelen gebruik wilt maken van een gestructureerd sjabloon voor HR-processen, is de ClickUp sjabloon voor personeelsprocessen is precies wat u nodig hebt om alles te beheren.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-221.png ClickUp sjabloon voor personeelsbeheer https://app.clickup.com/signup?template=t-90060308031&department=hr-recruiting Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Dit sjabloon centraliseert alle HR-functies, van werving en indiensttreding tot prestatiebeoordelingen en betrokkenheidsenquêtes. Daarom is deze sjabloon perfect geschikt voor het verbeteren van de werknemerservaring en het efficiënt beheren van personeelsactiviteiten.

Met dit sjabloon kunt u:

Check-ins plannen, discussiepunten bijhouden en bruikbare inzichten vastleggen, een consistente feedbacklus creëren met behulp van ingebouwde functies voor het organiseren en documenteren van 1:1 vergaderingen

Uitdagingen aanpakken en ter plekke updates geven met aanpasbare velden en statussen

Gebruik ClickUp Automatiseringen om herinneringen te sturen voor feedbacksessies, beoordelingen van taken uit te lokken of managers te waarschuwen wanneer mijlpalen zijn bereikt

Meten van ervaringen van mensen

De ervaring van mensen is alles wat er gebeurt tijdens de levenscyclus van een werknemer - van het inwerkproces tot het exitgesprek. Om het welzijn in al deze fases te garanderen, moeten organisaties regelmatig de sleutel factoren meten en analyseren die invloed hebben op hoe werknemers zich voelen en presteren op het werk.

Hier volgt een lijst met drie methoden die u kunt gebruiken om een soepele reis van uw werknemers te beloven en uw organisatiecultuur te verbeteren:

1. Soorten mensen die onderzoeken ervaren

Enquêtes zijn een krachtig hulpmiddel om te meten hoe werknemers hun werkplek ervaren en om verbeterpunten te identificeren. Hier zijn enkele soorten ervaringsonderzoeken:

Bevlogenheidsenquêtes: Beoordelen de algemene werktevredenheid, motivatie en verbinding met de organisatie

Beoordelen de algemene werktevredenheid, motivatie en verbinding met de organisatie Pulse-enquêtes: Korte, frequente enquêtes om snel feedback te verzamelen over specifieke problemen zoals teamdynamiek of werklast

Korte, frequente enquêtes om snel feedback te verzamelen over specifieke problemen zoals teamdynamiek of werklast Onboarding- en exit-enquêtes: Meet de kwaliteit van onboardingprocessen en achterhaal redenen voor het vertrek van medewerkers

Evalueer en begrijp de ervaringen van mensen met dynamische ClickUp Formulieren ClickUp Formulieren helpen bij het effectief verzamelen van feedback van werknemers en het meten van hun ervaring. Deze formulieren zijn gebruiksvriendelijk, aanpasbaar en dynamisch. Via deze formulieren komt feedback bij de juiste Teams terecht, waarbij de antwoorden worden omgezet in traceerbare Taken, zodat verschillende problemen tijdig kunnen worden opgelost.

2. Feedback over de prestaties van werknemers analyseren

Feedback over prestaties is een rijke bron van informatie om inzicht te krijgen in de behoeften en groeimogelijkheden van werknemers. Dit is hoe u dit kunt doen:

360-graden beoordelingen: Verzamel feedback van collega's, managers en directe rapportage om een holistische weergave te krijgen van prestaties en interpersoonlijke dynamiek

Verzamel feedback van collega's, managers en directe rapportage om een holistische weergave te krijgen van prestaties en interpersoonlijke dynamiek Gegevens over doelrealisatie: Bewaak de voortgang van individuele en team doelen om patronen in betrokkenheid en motivatie te identificeren

Bewaak de voortgang van individuele en team doelen om patronen in betrokkenheid en motivatie te identificeren **Terugkerende thema's in prestatiebeoordelingen, zoals problemen met middelen of communicatie

3. Rol van statistieken over personeelsbehoud en -verloop

Retentie- en verloopcijfers zijn kritieke indicatoren voor de ervaring van mensen:

Retentiecijfers: Een hoge retentie wijst vaak op een positieve omgeving waarin werknemers zich gewaardeerd en ondersteund voelen. Meet het percentage werknemers dat jaar na jaar blijft en vergelijk dit tussen afdelingen of rollen

Een hoge retentie wijst vaak op een positieve omgeving waarin werknemers zich gewaardeerd en ondersteund voelen. Meet het percentage werknemers dat jaar na jaar blijft en vergelijk dit tussen afdelingen of rollen Verloopcijfers: Analyseer ontslaggegevens om trends te identificeren, zoals waarom werknemers vertrekken en of het verloop vrijwillig of onvrijwillig is. Een hoog personeelsverloop kan wijzen op problemen zoals slecht management, gebrek aan carrièregroei of onopgeloste problemen op de werkplek

Analyseer ontslaggegevens om trends te identificeren, zoals waarom werknemers vertrekken en of het verloop vrijwillig of onvrijwillig is. Een hoog personeelsverloop kan wijzen op problemen zoals slecht management, gebrek aan carrièregroei of onopgeloste problemen op de werkplek Implicaties voor de kosten: Gebruik deze statistieken om de financiële impact van personeelsverloop te berekenen, wat het belang van investeren in een sterke strategie voor personeelsbeleving versterkt

Het proces gaat als volgt:

Verzamel feedback ➡ Analyseer de zwakke en sterke punten ➡ Breng veranderingen aan voor meer werktevredenheid.

Uitdagingen in de ervaring van mensen aanpakken

Het is moeilijk om te zeggen dat er geen uitdagingen zijn op het gebied van people experience management. Hier zijn drie van de meest urgente met manieren om ze effectief aan te pakken:

1. Een vijandige werkomgeving aanpakken

Een giftige werkomgeving kan van invloed zijn op het moreel, het vertrouwen en de communicatie van werknemers, waardoor de ervaring van mensen negatief wordt beïnvloed. Hier leest u hoe u dit kunt aanpakken:

Bepaal problemen: Gebruik anoniemtools voor feedback van werknemers en enquêtes om problematisch gedrag of problematische praktijken aan het licht te brengen

Gebruik anoniemtools voor feedback van werknemers en enquêtes om problematisch gedrag of problematische praktijken aan het licht te brengen Duidelijke verwachtingen instellen: Een nultolerantiebeleid voor pesten, discriminatie en intimidatie opstellen en communiceren

Een nultolerantiebeleid voor pesten, discriminatie en intimidatie opstellen en communiceren Verantwoording afleggen: Train bedrijfsleiders om vijandigheid te herkennen en aan te pakken en een cultuur van respect op te bouwen door middel van workshops en open communicatie

2. Strategieën om ondergewaardeerde medewerkers te motiveren

Werknemers die zich ondergewaardeerd voelen, vertonen een lagere productiviteit en een hoger verloop. Om dit aan te pakken, kunt u:

Bijdragen erkennen: Regelmatige erkenningsprogramma's implementeren om individuele en teamprestaties te vieren

Regelmatige erkenningsprogramma's implementeren om individuele en teamprestaties te vieren De ontwikkeling van medewerkers stimuleren: Bied mentorschap, trainingsprogramma's en carrièremogelijkheden om continu leren te bevorderen

Bied mentorschap, trainingsprogramma's en carrièremogelijkheden om continu leren te bevorderen Luister actief: Creëer feedbacklussen waar werknemers hun zorgen en suggesties kwijt kunnen, versterk het belang ervan en gebruik de suggesties voor voortdurende verbetering

3. Beheer werk op afstand en flexibel beleid

De opkomst van hybride en extern werk brengt uitdagingen met zich mee bij het behouden van verbinding en productiviteit. Dit is wat je kunt doen:

Verbinding bevorderen: Gebruik virtuele teambuildingactiviteiten en regelmatige check-ins om relaties en samenwerking in stand te houden

Gebruik virtuele teambuildingactiviteiten en regelmatige check-ins om relaties en samenwerking in stand te houden Zorg voor duidelijkheid: Stel duidelijke verwachtingen op voor prestatiemanagement en communiceer bedrijfsdoelstellingen om hun rollen te verduidelijken

Stel duidelijke verwachtingen op voor prestatiemanagement en communiceer bedrijfsdoelstellingen om hun rollen te verduidelijken Ondersteun het welzijn: Bied hulpmiddelen zoals ergonomische hulpmiddelen, ondersteuning op het gebied van geestelijke gezondheid en flexibele roosters om werknemers te helpen werk en privé in balans te houden

Waarde creëren en validatie bieden met ClickUp

Het opbouwen van een gastvrije ervaring omvat het creëren van een positieve werkruimte, soepele communicatiekanalen en groeimogelijkheden. HR-professionals en het management moeten in contact blijven met hun personeel om problemen te herkennen en oplossingen te vinden.

Dit is geen taak voor één persoon of één afdeling. De hele organisatie moet samenwerken om de werknemerservaring te verbeteren, maar dat kan niet met de hand worden gedaan. Het is onmogelijk om binnen een paar maanden tientallen jaren aan lacunes op te vullen om de retentie en het verloop te verbeteren.

U hebt een gebruiksvriendelijke interface nodig die in uw werkruimte integreert, uw werknemers leert kennen, uw beleid begrijpt en repetitieve taken automatiseert terwijl sjablonen en tools worden gebruikt om de ervaring van mensen te verbeteren (px).

U hebt ClickUp en zijn aanpasbare functies nodig, zoals het uitgebreide HR-platform en de kant-en-klare sjablonen! Aanmelden voor ClickUp en maak gratis kennis met de eindeloze mogelijkheden om de integratie tussen werk en privéleven voor uw personeel te verbeteren.