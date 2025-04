15 Beste tools voor Pulse-enquêtes onder werknemers in 2025

Pulse onderzoeken onder werknemers gaan zeker niet over het controleren of ieders hart nog steeds klopt op het werk (hoewel dat op een zware Monday misschien geen slecht idee is 😊).

wat zijn pulse onderzoeken precies?

Een personeelsenquête is een snelle reeks vragen die op regelmatige tijdstippen naar werknemers wordt gestuurd.

Net zoals het controleren van je pols inzicht geeft in je lichamelijke gezondheid, helpen deze regelmatige enquêtes HR om het moreel van werknemers te bewaken en gebieden te identificeren die voor verbetering vatbaar zijn.

Met behulp van software voor werknemerspulsenquêtes kunnen ze effectief feedback van werknemers verzamelen over aspecten als werktevredenheid, relaties op de werkplek en de algemene omgeving.

Deze tools voor werknemersonderzoek zijn essentieel voor het creëren van een meer betrokken en ondersteunende werkomgeving. Om de ideale optie voor u te ontdekken, gaan we de 15 beste tools voor werknemersenquêtes verkennen.

Wanneer u een personeelslid kiest, voert u meerdere interviewrondes uit om de perfecte match te vinden, juist? Hetzelfde geldt voor een tool voor werknemersonderzoek waarvan het hoofddoel het verzamelen van feedback van werknemers is.

Dit is waar u op moet letten bij het kiezen van een tool voor pulse-enquêtes.

Aanpassing : Personalisatie is de sleutel! Met goede tools voor pulse-enquêtes kunt u vragen en enquêtes aanpassen aan uw behoeften en er zelfs uw logo op plaatsen om het on-brand te houden

Gegevens en analyses : Zoek naar tools die je waardevolle inzichten geven. Effectieve gegevens en analyses zullen u helpen trends te monitoren, de betrokkenheid van werknemers te meten en uw HR-strategieën te informeren

Gebruiksgemak : Gecompliceerdsoftware voor werknemersbetrokkenheid is niet de meest handige - kies voor tools met een eenvoudige, gebruiksvriendelijke interface en sjablonen om in een mum van tijd enquêtes op te zetten

: Gecompliceerdsoftware voor werknemersbetrokkenheid is niet de meest handige - kies voor tools met een eenvoudige, gebruiksvriendelijke interface en sjablonen om in een mum van tijd enquêtes op te zetten Automatisering: Automatiseer de levering en verwerking van enquêtes, zodat u tijd bespaart en altijd over nieuwe inzichten beschikt

Oké, HR-professionals en voorvechters van de werkplek, het is tijd om het over tools te hebben.

Pak een kop koffie, ga zitten en laten we de 15 beste tools voor pulse-enquêtes onderzoeken waarvan uw werknemers zullen zeggen: "Eindelijk luistert er iemand!"

1. ClickUp (het beste voor het maken en visualiseren van enquêtegegevens)

Enquêtes onder werknemers bestaan uit drie delen: ontwerpen, uitvoeren en analyseren.

En ClickUp zorgt voor al deze stappen! ClickUp formulieren stelt u in staat om feedback van werknemers te verzamelen zonder het gebruikelijke gedoe. U kunt snel enquêtes maken die werknemers in enkele minuten kunnen invullen, perfect voor pulse-enquêtes die snel en frequent moeten worden uitgevoerd.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Form-Bundle-with-Custom-Fields.png ClickUp Formulieren gebruikt als hulpmiddelen voor werknemerspulsenquêtes /%img/

maak en beheer moeiteloos enquêteformulieren in ClickUp met een vereenvoudigd formuliermenu_

U kunt deze formulieren aanpassen met specifieke vragen die zijn afgestemd op de behoeften van uw organisatie, zoals het beoordelen van de betrokkenheid van werknemers of inzicht in de balans tussen werk en privé.

Dan is er ClickUp Documenten die de stress wegneemt van het samenstellen en presenteren van enquêteresultaten.

effectief samenwerken aan documenten met ClickUp Docs, wijzigingen in realtime bijhouden_

Met deze documenten kunt u de informatie op een gemakkelijk leesbare manier formatteren en in realtime delen met andere belanghebbenden.

Tegelijkertijd besparen de kant-en-klare sjablonen van ClickUp u veel tijd bij het ontwerpen en formatteren en bieden ze een solide uitgangspunt. Voeg gewoon extra vragen toe en u kunt aan de slag!

ClickUp sjabloon voor medewerkersbetrokkenheidsonderzoek

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/cleanshot-2023-07-06-at-1217192x-1200.jpg ClickUp's sjabloon voor medewerkersbetrokkenheidsonderzoek https://app.clickup.com/signup?template=t-211272976&department=hr-recruiting Dit sjabloon downloaden /$$$cta/ ClickUp's sjabloon voor medewerkersbetrokkenheidsonderzoek is het perfecte hulpmiddel om een nauwkeurig beeld te krijgen van de tevredenheid en betrokkenheid van werknemers. Met dit sjabloon kunt u:

Een duidelijk, bruikbaar inzicht ontwikkelen in hoe uw team zich voelt

ontwikkelen in hoe uw team zich voelt Persoonlijke enquêtes maken met aangepaste vragen

maken met aangepaste vragen Realtime feedback verzamelen van werknemers op elk apparaat

Met dit gestroomlijnde formulier kunt u holistische feedback van werknemers verzamelen en analyseren, de tevredenheid meten en de bedrijfscultuur beter begrijpen.

Als u op zoek bent naar iets actiegerichters, dan heeft ClickUp de perfecte tool voor u- ClickUp's sjabloon voor een actieplan voor een engagementenquête . Het helpt bij het identificeren van sleutel engagement factoren, het implementeren van impactvolle veranderingen en het verzekeren van verantwoordelijkheid voor resultaten.

ClickUp's beste functies

ClickUp Weergave van formulieren : Vereenvoudigt het aanmaken en beheren van formulieren, waardoor het verzamelen van gegevens eenvoudig wordt

: Vereenvoudigt het aanmaken en beheren van formulieren, waardoor het verzamelen van gegevens eenvoudig wordt Enquêtevraaggenerator : AI-tool die u helpt relevante en boeiende enquêtevragen te maken die zijn afgestemd op uw doelstellingen

ClickUp Dashboards : ClickUp dashboards zijn perfect voor het visualiseren van enquêtegegevens, met aangepaste widgets voor het bijhouden van specifieke statistieken en het vergelijken van resultaten in de tijd

ClickUp Documenten : Zeer geschikt voor het delen van samenvattingen van enquêtes en inzichten, met mogelijkheden voor real-time samenwerking en bijhouden

: Zeer geschikt voor het delen van samenvattingen van enquêtes en inzichten, met mogelijkheden voor real-time samenwerking en bijhouden ClickUp's Grafiek weergave : Dit is ideaal voor de instelling van tijdlijnen, het beheer van enquêteschema's en het bijhouden van de voortgang van lancering tot voltooiing

ClickUp's beperkingen

De functionaliteit van de mobiele app: ClickUp's mobiele app evenaart nog niet de volledige functionaliteit van de desktop-app, wat een uitdaging kan zijn als u onderweg aanpassingen moet maken

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. SurveySparrow (Geweldig voor automatische pulse-enquêtes)

via SurveySparrow SurveySparrow biedt een intuïtief platform voor het uitvoeren van pulse-enquêtes onder medewerkers, waardoor het voor organisaties eenvoudig is om de volgende zaken te meten betrokkenheid van werknemers .

Een van de opvallende functies is de geautomatiseerde planning van enquêtes, waarmee je enquêtes kunt instellen en het platform de rest laat afhandelen.

Het platform beschikt ook over een conversationele interface die ervoor zorgt dat enquêtes persoonlijker en boeiender aanvoelen, wat leidt tot een rapportage van 40% meer voltooide enquêtes.

Sommige gebruikers vonden het herschikken van tekst velden in enquêtes echter een beetje een puzzel, en deze geavanceerde functies kunnen met een prijs tag komen.

SurveySparrow's beste functies

Geautomatiseerde planning van enquêtes : Stel regelmatig pulse-enquêtes in en laat het systeem herinneringen afhandelen, zodat u zich op andere dingen kunt concentreren

: Stel regelmatig pulse-enquêtes in en laat het systeem herinneringen afhandelen, zodat u zich op andere dingen kunt concentreren Gespreksinterface : Betrekt werknemers met een persoonlijke ervaring, waardoor het voltooiingspercentage van enquêtes toeneemt

: Betrekt werknemers met een persoonlijke ervaring, waardoor het voltooiingspercentage van enquêtes toeneemt Rijk dashboard voor rapportage : Biedt snel inzicht en stuurt updates in realtime om u op de hoogte te houden van de resultaten van enquêtes

: Biedt snel inzicht en stuurt updates in realtime om u op de hoogte te houden van de resultaten van enquêtes Gegevensverzameling via meerdere kanalen : Verzamel feedback uit meerdere bronnen, zoals e-mail, internet en sociale media, allemaal op één plek

: Verzamel feedback uit meerdere bronnen, zoals e-mail, internet en sociale media, allemaal op één plek Geavanceerde voorwaardelijke logica: Pas enquêtes aan op basis van reacties, waardoor de ervaring soepel en aangepast is voor gebruikers

De limieten van SurveySparrow

Moeilijkheden met het herschikken van tekst velden : Het rangschikken van velden kan lastig zijn en kan de layout van de enquête beïnvloeden

: Het rangschikken van velden kan lastig zijn en kan de layout van de enquête beïnvloeden Het laden van pagina's verloopt traag : Sommige gebruikers rapporteren dat ingesloten enquêtes de pagina's waarop ze staan vertragen

: Sommige gebruikers rapporteren dat ingesloten enquêtes de pagina's waarop ze staan vertragen Hoge kosten voor geavanceerde functies: Voor toegang tot geavanceerde functies is een geüpgraded abonnement nodig, wat duurder kan zijn dan verwacht

SurveySparrow prijzen

Aangepaste prijzen

SurveySparrow beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

3. ThriveSparrow (het beste voor flexibele pulse enquêtes)

via 15Vijf 15Five is ontworpen voor HR-leiders die een tastbare impact willen hebben en biedt gebruiksvriendelijke, wetenschappelijk onderbouwde enquêtes die kunnen worden ingezet in slechts twee klikken, met reacties verzameld in ongeveer zes minuten.

Met functies zoals benchmarking en diepgaande HR Outcomes Dashboards, helpt 15Five de betrokkenheid te meten op alle niveaus - bedrijf, afdeling of team - en de voortgang in de tijd bij te houden.

Hoewel de uitgebreide functies van het platform het een uitstekende oplossing maken voor middelgrote tot grote organisaties, is de eenvoud misschien niet genoeg voor diegenen die op zoek zijn naar zeer aanpasbare oplossingen.

15Five's beste functies

Dashboard HR-uitkomsten : Biedt een uitgebreide weergave van betrokkenheidscijfers naast andere sleutelgegevens van het bedrijf, waardoor gegevensgestuurde beslissingen worden ondersteund

: Biedt een uitgebreide weergave van betrokkenheidscijfers naast andere sleutelgegevens van het bedrijf, waardoor gegevensgestuurde beslissingen worden ondersteund Aanpasbare enquêtes en benchmarks: Biedt wetenschappelijk onderbouwde sjablonen en benchmarktools voor het vergelijken van betrokkenheid in de loop der tijd en in verschillende bedrijfstakken

Biedt wetenschappelijk onderbouwde sjablonen en benchmarktools voor het vergelijken van betrokkenheid in de loop der tijd en in verschillende bedrijfstakken In-house coaching en advies : Inclusief deskundige ondersteuning om te helpen bij het creëren van engagementstrategieën en het ontwikkelen van de effectiviteit van managers

: Inclusief deskundige ondersteuning om te helpen bij het creëren van engagementstrategieën en het ontwikkelen van de effectiviteit van managers Realtime feedback en sentimentanalyse : Maakt snelle identificatie mogelijk van zorgen van werknemers, van burn-out tot DE&I-initiatieven

: Maakt snelle identificatie mogelijk van zorgen van werknemers, van burn-out tot DE&I-initiatieven Integratie in Slack voor erkenning door collega's: Stelt werknemers in staat om complimenten te geven en prestaties te vieren, waardoor een positieve werkcultuur wordt bevorderd

De limieten van 15Five

Stoort de werkstroom : Sommige gebruikers vinden de frequente notificaties van het platform storend, vooral wanneer ze geïntegreerd zijn in hun dagelijkse routines

: Sommige gebruikers vinden de frequente notificaties van het platform storend, vooral wanneer ze geïntegreerd zijn in hun dagelijkse routines Miskt volledige aanpassing : Hoewel het gebruiksvriendelijk is, kan het tekortschieten voor gebruikers die zeer specifieke aanpassingen of extra tools nodig hebben

: Hoewel het gebruiksvriendelijk is, kan het tekortschieten voor gebruikers die zeer specifieke aanpassingen of extra tools nodig hebben Missen van functies in basis abonnementen: Bepaalde belangrijke functies zijn alleen beschikbaar op hogere niveaus, waardoor een grotere investering nodig is voor een volledige ervaring

prijzen #### 15Five

Engage : $4 per gebruiker per maand

: $4 per gebruiker per maand Perform : $10 per gebruiker per maand

: $10 per gebruiker per maand Totaal platform: $16 per gebruiker per maand

15Five beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1.700+ beoordelingen)

6. Workleap Officevibe (Beste voor wekelijkse inzichten en feedback van werknemers)

via Leena AI De enquêtes van Leena AI zijn gericht op het begrijpen van de drijfveren voor betrokkenheid in elke fase - van het inwerken tot het verlaten van het bedrijf - en maken gebruik van geavanceerde AI om feedback op open vragen te analyseren.

Bovendien zorgt Leena AI er met ondersteuning van meerdere kanalen en meertalige mogelijkheden in meer dan 100 talen voor dat feedback toegankelijk en inclusief is voor een wereldwijd personeelsbestand.

Hoewel het platform robuuste functies biedt, vinden sommige organisaties het aangepaste prijsmodel minder transparant.

Leena AI's beste functies

AI-gestuurde sentimentanalyse : Gebruikt generatieve AI om feedback op open vragen te analyseren, waardoor inzicht wordt verkregen in het sentiment onder medewerkers en gebieden worden aangewezen die aandacht behoeven

: Gebruikt generatieve AI om feedback op open vragen te analyseren, waardoor inzicht wordt verkregen in het sentiment onder medewerkers en gebieden worden aangewezen die aandacht behoeven Actieplanning binnen het platform : Hiermee kunnen HR-teams projecten beheren, verbeteringen bijhouden en direct in het platform taken toewijzen voor gestroomlijnd engagementmanagement

: Hiermee kunnen HR-teams projecten beheren, verbeteringen bijhouden en direct in het platform taken toewijzen voor gestroomlijnd engagementmanagement Real-time inzichten en dashboards : Biedt intuïtieve, AI-gestuurde dashboards die engagementgegevens in realtime presenteren en snelle besluitvorming ondersteunen

: Biedt intuïtieve, AI-gestuurde dashboards die engagementgegevens in realtime presenteren en snelle besluitvorming ondersteunen Ondersteuning voor meerdere kanalen en talen : Integreert met bestaande communicatiekanalen en ondersteunt meer dan 100 talen, waardoor het ideaal is voor wereldwijde organisaties

: Integreert met bestaande communicatiekanalen en ondersteunt meer dan 100 talen, waardoor het ideaal is voor wereldwijde organisaties Integratie met andere HR-systemen: Synchroniseert met prestatiemanagement, onboarding en andere systemen voor een samenhangende werknemerservaring

Leena AI's limieten

Aangepast prijsmodel : Prijsinformatie is niet direct beschikbaar, waardoor het voor organisaties een uitdaging kan zijn om vooraf de betaalbaarheid in te schatten

: Prijsinformatie is niet direct beschikbaar, waardoor het voor organisaties een uitdaging kan zijn om vooraf de betaalbaarheid in te schatten Complexiteit voor kleine organisaties : De geavanceerde AI functies en uitgebreide analyses zijn misschien meer dan nodig voor kleinere teams

: De geavanceerde AI functies en uitgebreide analyses zijn misschien meer dan nodig voor kleinere teams Beperkte beoordelingen door derden: Hoewel positief beoordeeld, heeft het platform minder beoordelingen van gebruikers in vergelijking met grotere concurrenten, wat het vertrouwen van kopers kan beïnvloeden

Leena AI prijzen

Aangepaste prijzen

Leena AI beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

15. WorkTango (het beste voor aanpasbare enquêtes over de gehele levenscyclus van werknemers)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/WorkTango.webp WorkTango is een van de beste tools voor personeelsenquêtes /$$img/

via WorkTango Met WorkTango kunnen organisaties feedback vastleggen in verschillende fasen, met sjablonen voor gebieden als betrokkenheid, DE&I, onboarding en off-boarding.

De AI-driven analytics en Sentiment Cloud van het platform helpen HR teams en leiders om snel thema's en trends te identificeren uit reacties in open tekst, terwijl anonieme gesprekken een dieper onderzoek naar de zorgen van werknemers mogelijk maken.

Sommige gebruikers hebben echter aangetekend dat de analyse- en dashboardopties van het platform intuïtiever zouden kunnen zijn en dat de interface voor nieuwe gebruikers een uitdaging kan zijn om door te navigeren.

De beste functies van WorkTango

Onbeperkt aanpasbare enquêtes : Gebruik enquêtes met op onderzoek gebaseerde vragen en sjablonen voor elke fase van de levenscyclus van een werknemer

: Gebruik enquêtes met op onderzoek gebaseerde vragen en sjablonen voor elke fase van de levenscyclus van een werknemer Sentiment Cloud en analyse*: Visualiseer reacties in open tekst en krijg toegang tot realtime inzichten om trends te identificeren en het abonnement te ondersteunen

Anonieme gesprekken : Ga vervolggesprekken aan om diepere inzichten te verkrijgen met behoud van vertrouwelijkheid

: Ga vervolggesprekken aan om diepere inzichten te verkrijgen met behoud van vertrouwelijkheid Herkenning en beloningen : Schaal werknemers erkenning met geautomatiseerde programma's voor mijlpalen en prestaties

: Schaal werknemers erkenning met geautomatiseerde programma's voor mijlpalen en prestaties Voorspellende analyses voor leiders: Ondersteunt managers met aanbevolen acties op basis van voorspellende inzichten en helpt bij besluitvorming en professionele ontwikkeling

WorkTango's limieten

Complexe navigatie : Sommige gebruikers rapporteren problemen met het bewegen tussen tabbladen en het navigeren door het platform, met name binnen de gesprekken sectie

: Sommige gebruikers rapporteren problemen met het bewegen tussen tabbladen en het navigeren door het platform, met name binnen de gesprekken sectie Basis analytics aanpassingen : Hoewel robuust, de analyse en dashboard opties kunnen beperkt aanvoelen en niet zo aanpasbaar als sommige gebruikers zouden willen

: Hoewel robuust, de analyse en dashboard opties kunnen beperkt aanvoelen en niet zo aanpasbaar als sommige gebruikers zouden willen Puntenbeheer: Het driemaandelijkse "gebruik of verlies" beleid voor beloningspunten kan beperkend zijn voor sommige gebruikers

WorkTango prijzen

Aangepaste prijzen

WorkTango beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (850+ beoordelingen)

: 4.7/5 (850+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (100+ beoordelingen)

Houd uw vinger aan de pols met ClickUp

In een langlopend onderzoek zagen bedrijven met een sterke bedrijfscultuur die waarde hechtte aan werknemers, klanten en leiderschap een toename van het aantal klanten omzetgroei van 682% .

Pulse onderzoeken onder werknemers kunnen dit voor u doen: ze kunnen de huidige staat van uw werkplek in kaart brengen en u in staat stellen verbeterpunten te identificeren met effectieve strategieën.

De functies van ClickUp, zoals aanpasbare sjablonen voor enquêtes, realtime verzameling van feedback en bruikbare inzichten, bieden alles wat u nodig hebt om dat niveau van werknemersbetrokkenheid en -tevredenheid te bereiken.

klaar om realtime inzicht te krijgen in de ervaringen van uw teams? Aanmelden op ClickUp vandaag nog!