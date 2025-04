Bing Copilot vs. ChatGPT: Welke AI-tool is het beste?

Je jongleert met meerdere deadlines en hebt snel antwoorden of creatieve hulp nodig. Nog te doen? Simpel: je wendt je tot je AI-assistent.

Tegenwoordig maken geavanceerde AI-tools deel uit van onze dagelijkse routines en lossen ze uitdagingen opmerkelijk eenvoudig op. 72% van de werknemers vertrouwt AI om waarde toe te voegen aan hun werkprocessen, van automatisering van de klantenservice tot gegevensanalyse en het genereren van content.

Twee favorieten van het publiek staan in de schijnwerpers van deze AI-revolutie: Microsoft Copilot (voorheen Bing Chat) en ChatGPT. Beide grote taalmodellen (LLM's) hebben unieke sterke punten, maar hoe verhouden ze zich tot elkaar?

In dit artikel worden Copilot en ChatGPT grondig onderzocht, waarbij de sleutel functies, voordelen, nadelen en prijsmodellen onder de loep worden genomen. Aan het eind van het artikel weet je welke AI-tool het beste bij jouw behoeften past.

En wacht niet te lang: we hebben een verrassende bonusaanbeveling voor je klaarliggen!

Wat is Copilot?

Copilot (voorheen Bing Chat) is een innovatieve AI-chatbot die is geïntegreerd in de zoekmachine Bing van Microsoft. Met Copilot kun je het web in natuurlijke taal query'en en Copilot geeft uitgebreide antwoorden door up-to-date informatie uit verschillende bronnen te halen.

Je kunt van alles vragen, van "Wat voor weer is het?" tot "Kun je dit artikel samenvatten?" en Copilot zal je een passend antwoord geven.

via Microsoft

Functies van Copilot

Copilot is naadloos geïntegreerd in de Microsoft Edge browser, waardoor je gemakkelijk toegang hebt tot contextuele AI-hulp. De Copilot zijbalk functies zoals chatten, componeren en inzichten, ontworpen om de productiviteit van het browsen te verbeteren.

Chatten voor contextuele gesprekken

Met de functie Chatten kun je direct in de zijbalk vragen stellen zonder van tabblad te wisselen. Copilot leest de content van de webpagina waarop je je bevindt en geeft contextuele antwoorden, samenvattingen of vereenvoudigde uitleg via zijn natuurlijke taalbegrip.

via Microsoft Zo kan Copilot bijvoorbeeld tijdens het lezen van een diepgaand artikel de sleutelpunten samenvatten of complexe termen in eenvoudigere taal uitleggen - perfect voor snel onderzoek of een beter begrip.

💡Pro Tip: Als Copilot een pagina niet kan analyseren of content niet kan samenvatten, schakel dan "Toegang tot elke webpagina of PDF toestaan" in bij de instellingen van Microsoft Edge onder de sectie Sidebar > Copilot.

via Microsoft In tegenstelling tot ChatGPT, dat zeer specifieke prompts vereist, zorgt de intuïtieve interface van Copilot ervoor dat je content overeenkomt met je behoeften.

Geavanceerde inzichten voor webcontent

Het tabblad Insights biedt gedetailleerde analyses over de webpagina die je bezoekt, inclusief een vraag en antwoord, sleutelpunten, gerelateerde artikelen en siteanalyses zoals domeinnaam en verkeersrangorde. Deze functie is een unieke toevoeging en biedt waardevolle context en informatie die verder gaat dan het genereren van tekst.

via ChatGPT

Functies van ChatGPT

leuk weetje: ChatGPT is een van de snelst groeiende AI-tools ooit, met een indrukwekkende 200 miljoen actieve gebruikers wereldwijd in recordtijd. Dit cijfer overtreft de vroege groei van andere populaire platforms zoals TikTok en Instagram, die eerder records vestigden voor snelle gebruikersadoptie.

Wat maakt ChatGPT tot een favoriet van de fans, naast de gratis toegang? Laten we eens kijken:

Geavanceerde natuurlijke taalverwerking

ChatGPT staat bekend om zijn NLP-mogelijkheden (Natural Language Processing), waardoor het context, humor en zelfs sarcasme begrijpt en interacties menselijker maakt. Het is getraind op enorme datasets met verschillende tekstbronnen en maakt gebruik van tokenisatie en embeddings om woorden en zinnen numeriek weer te geven, zodat ze genuanceerd kunnen worden begrepen en gegenereerd.

Veelzijdige content aanmaken

Of je nu hulp nodig hebt bij het schrijven van een gedicht met menselijke emotie, het genereren van bug-vrije stukjes code of het formuleren van marketingteksten met hoge conversie, met ChatGPT zit je goed. Het past zich aan verschillende talen, schrijfstijlen en formats aan, waardoor je creatieve controle hebt over de output.

via ChatGPT 💡Pro Tip: De antwoorden van ChatGPT zijn slechts zo goed als de prompts die je eraan geeft. Gebruik deze gratis AI-prompt sjablonen voor ChatGPT om de beste reacties te krijgen.

ChatGPT-code-interpreter

Met de ChatGPT-code-interpreter, beschikbaar voor Plus-gebruikers, kunt u verschillende bestandstypen uploaden en verwerken, zoals tekst, code, gegevens en media. Het kan ook gegevens analyseren en visualiseren, code uitvoeren en debuggen en multimediabestanden zoals afbeeldingen, audio en video bewerken.

via 365datawetenschap Deze functie biedt een rijkere context dan standaardinteracties door grotere datasets te verwerken en fouten te verminderen. Het is handig voor technisch onderlegde gebruikers en gebruikers zonder codeerervaring. Het voert taken uit zoals het opschonen en converteren van gegevens en biedt suggesties voor code.

GPT-4o

GPT-4o, OpenAI's nieuwste generatieve model, heeft een grotere en meer geoptimaliseerde architectuur dan zijn voorgangers, waardoor complexe query's en genuanceerde gesprekken beter begrepen kunnen worden. GPT-4 kan omgaan met multimodale input. Het kan documenten maken, complexe wiskundeproblemen oplossen en zelfs afbeeldingen interpreteren, waardoor het veelzijdig inzetbaar is in verschillende domeinen zoals onderwijs, codeerwerk en het genereren van content. Dankzij de verbeterde fijnafstemmingsmogelijkheden levert hij output van hogere kwaliteit, toegesneden op specifieke gebruikssituaties en een nieuwe instelling voor AI-taalmodellen.

Ook lezen: Hoe werkt ChatGPT? Haal het meeste uit ChatGPT!

ChatGPT-prijzen

Gratis versie

Plus : $20/maand

: $20/maand Teams : $30/maand per gebruiker

: $30/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Bing Copilot vs. ChatGPT: Vergelijking van functies

Laten we eens kijken naar een gedetailleerde vergelijking tussen Copilot en ChatGPT, met de nadruk op de sleutel functies, mogelijkheden en prijzen. De onderstaande tabel geeft een weergave van de mogelijkheden en het aanbod naast elkaar:

Functie Copilot ChatGPT Model: OpenAI's GPT-4 (geïntegreerd met Microsoft producten): OpenAI's GPT-4 Platform Geïntegreerd met Microsoft producten (Word, Excel, etc.) Standalone website, API, iOS en Android apps Internettoegang: Vertrouwt op de Bing zoekservice wanneer internettoegang is ingeschakeld: Kan zoekopdrachten op het web uitvoeren met Microsoft Bing (voor Plus gebruikers) Afbeeldingen genereren Beschikbaar via Microsoft tools, niet direct onderdeel van Copilot Kan afbeeldingen genereren met DALL-E 3 (alleen ChatGPT Plus) Spraakfuncties Alleen spraak-naar-tekst Behandelt audio-invoer/uitvoer (met GPT-4o) Delen van gesprekken Kan blokken tekst kopiëren of exporteren, koppelingen naar hele gesprekken delen Gebruikslimieten 30 chats per sessie en 300 chats per dag 30 chats per sessie, 300 totaal per dag (Free), Unlimited met 50 GPT-4 berichten per 3 uur (Plus) Prijzen Gratis; onderdeel van Microsoft 365 abonnement, de specifieke kosten voor Copilot verschillen per abonnement Gratis; ChatGPT Plus is beschikbaar voor $20/maand

Functie #1: Content genereren

ChatGPT blinkt uit in content schrijven biedt verschillende outputs, van creatief schrijven, poëzie en verhalen vertellen tot professionele content, zoals e-mails, stukjes code en scripts. Je kunt de toon, de stijl en het format van deze output aanpassen, waardoor hij geschikt is voor verschillende contentvereisten.

via ChatGPT

Microsoft Copilot richt zich meer op het genereren van informatieve content en helpt bij onderzoeksgerichte Taken. Het vat webcontent effectief samen, biedt relevante feitelijke informatie en creëert tekst die nauw aansluit bij de query van de gebruiker, met name voor onderzoeks- en documentatietaken.

Winnaar: ChatGPT

ChatGPT is veelzijdiger voor het maken van gevarieerde content, terwijl Bing Copilot beter geschikt is voor precieze, informatieve taken.

Functie #2: Antwoordkwaliteit

ChatGPT geeft gespreks- en mensachtige antwoorden, waardoor het uitstekend geschikt is voor informele vragen, brainstormsessies en het genereren van ideeën. Hoewel er niet altijd bronnen worden geciteerd, zijn het taalgebruik en de kwaliteit van de antwoorden hoog, wat waardevol is voor degenen die de voorkeur geven aan een meer interactieve ervaring.

Microsoft Copilot geeft prioriteit aan duidelijkheid en feitelijke juistheid in antwoorden. Door gebruik te maken van realtime webgegevens worden gedetailleerde antwoorden met bronnen gegeven, zodat gebruikers informatie kunnen verifiëren. Deze nauwkeurigheid maakt het ideaal voor onderzoek, waar precieze en betrouwbare informatie de sleutel is.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-532.png Kwaliteit van reacties Functie: bing copilot vs chatgpt /%img/

via Microsoft 🏆 Winnaar: Het hangt af van je doel

ChatGPT is de betere optie voor natuurlijke, boeiende gesprekken. Microsoft Copilot heeft echter een voorsprong op het gebied van nauwkeurigheid en controleerbare informatie.

Functie #3: Integratie met werkruimten

Stel dat je marketing team onderzoek doet voor een komende productlancering. Ze verzamelen gegevens uit verschillende databronnen, analyseren feedback van klanten, creëren content en organiseren hun bevindingen om te delen met belanghebbenden.

In zo'n geval kan de integratie van de juiste AI-tools in hun werkstroom de efficiëntie en samenwerking aanzienlijk verbeteren.

ChatGPT, met zijn unieke functies, is toegankelijk als standalone tool. Via het Pro abonnement kunnen gebruikers het integreren in verschillende workflows door verbinding te maken met applicaties van derden via OpenAI's API. Het werkt goed met productiviteitstools, maar integratie vereist installatie, wat meer geschikt kan zijn voor individuele aanpassingen dan voor out-of-the-box samenwerking.

Microsoft Copilot maakt deel uit van het ecosysteem van Microsoft en is gebouwd om direct te integreren met Microsoft Office 365 tools zoals Word, Excel en Outlook. Dit maakt het ideaal voor professionals die vertrouwen op Microsofts suite, omdat ze naadloos kunnen wisselen tussen Taken met Microsoft Copilot om content te genereren, gegevens te organiseren en onderzoek te doen binnen vertrouwde toepassingen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-533.png Integratie met werkruimtes /$$$img/

via Microsoft Winnaar: Microsoft Copilot

De compatibiliteit van Copilot met Microsoft 365 biedt een vereenvoudigde en efficiënte ervaring voor gebruikers die op zoek zijn naar diepgaande integratie met werkplektools. ChatGPT biedt flexibiliteit, maar vereist mogelijk meer tijd om integraties met verschillende werkruimten in te stellen.

Functie #4: Veiligheid van gegevens

ChatGPT richt zich sterk op de veiligheid van gegevens, vooral met de nieuwste upgrades in GPT-4.

OpenAI heeft veel tijd geïnvesteerd in het verfijnen van de veiligheid en de afstemming, om ervoor te zorgen dat GPT-4 is 82% minder waarschijnlijk is om te reageren op verzoeken om gevoelige content en 40% meer kans om accurate informatie te geven dan de vorige versie.

Microsoft Copilot, als onderdeel van het Microsoft ecosysteem, profiteert van het uitgebreide veiligheidsbeleid van Microsoft, zoals Zero Trust-principes biedt betrouwbare gegevensbescherming voor gebruikers binnen de Bing- en Edge-platforms.

Winnaar: Copilot

Beide tools toewijzen de veiligheid en afstemming van gegevens en bieden gebruikers een veiligere AI-ervaring. In tegenstelling tot ChatGPT houdt Copilot je gegevens privé, waardoor het een licht voordeel heeft in deze vergelijking van kop tot kop.

Bing Copilot vs. ChatGPT op Reddit

We hebben het debat tussen ChatGPT en Copilot op Reddit gevoerd om inzicht te krijgen in de ervaringen van gebruikers met deze AI-chatbots en om hun sleutelverschillen te benadrukken. Een gebruiker, Niss_UCL, wees op het volgende :

denk dat Copilot niet zo goed is als het zou moeten zijn; ChatGPT heeft nog steeds fouten, maar de foutmarge is kleiner.

Deze opmerking weerspiegelt het algemene gevoel dat hoewel beide tools fouten hebben, ChatGPT een iets betrouwbaardere totaalervaring biedt. Een andere Redditor, CK1026, benadrukte De sterke punten van Copiloot:

De enige twee voordelen van Copilot ten opzichte van ChatGPT zijn het leren van je M365 privé-gegevens en het privé houden van je gegevens.

Gebruikers die privacy van gegevens en naadloze integratie met Microsoft 365 belangrijk vinden, geven de voorkeur aan Copilot.

Een andere gebruiker bood een neutraler perspectief :

Is Copilot net zo goed als ChatGPT? Nee. Maar zijn gegevens vertrouwelijk? Ja.

Deze weergave is evenwichtig en erkent dat Copilot misschien niet dezelfde gespreksmogelijkheden heeft als ChatGPT, maar wel een belangrijk voordeel biedt op het gebied van privacy.

Laten we nu eens kijken naar de beste Copilot en ChatGPT alternatieven .

Vergader ClickUp-Het beste alternatief voor Bing Copilot vs. ChatGPT

Wat als je een AI-chatbot zou hebben die de live datamogelijkheden van Copilot combineert met de creatieve veelzijdigheid van ChatGPT?

Nou, je hebt er een.

Maak kennis met ClickUp -de alles-app voor werk die een uitstekend alternatief is voor ChatGPT en Copilot.

Projectupdates bijhouden, workflows verfijnen en naadloos samenwerken met uw team - alles binnen ClickUp

Het gaat verder dan het genereren van AI-tekst en biedt robuust Taakbeheer, Kennisbeheer, naadloze integraties met meer dan 1000 apps en geavanceerde tools voor het aanmaken van documenten - allemaal op maat gemaakt om productiviteit te optimaliseren.

ClickUp zorgt voor een hoge mate van zichtbaarheid voor zowel teamleden als managers over de deliverables van het project en de voortgang ervan. Het maakt ook gebruik van AI om de benodigde administratie voor alle aspecten van de projecten te verminderen Matthew Boulden , Manager, Vermogensbeheer en Prestaties bij Aurecon

Laten we eens kijken wat ClickUp tot de ultieme oplossing maakt AI-hack om sneller te werken.

ClickUp's One-Up #1: ClickUp Brain ClickUp Brein is uw krachtige AI-assistent, ontworpen om individuele Taken te organiseren en de productiviteit van teams te versnellen. Met intelligente functies voor tekst samenvatten, taken bijwerken, kennis queryen en brainstormen,

ClickUp Brain helpt u en uw team slimmer te werken, niet harder.

Omarm een slimmere manier van werken met ClickUp Brain, de enige AI-tool die u nodig hebt om te slagen

Of u nu projecten, marketingcampagnes of HR-activiteiten beheert, ClickUp Brain wordt uw ultieme tool voor projectmanagement AI samenwerkingstool waardoor het gemakkelijk is om:

Krijg onmiddellijke Taak updates via AI CatchUps (voor gemiste gesprekken threads) en AI StandUps (voor lopende werk in uw team)

Lange commentaren en discussies samenvatten

Direct e-mails, project briefings en content ideeën opstellen met behulp van natuurlijke taal prompts

Inzichten krijgen in taken, mensen en documenten van uw ClickUp-werkruimte door simpelweg vragen te stellen in natuurlijke taal

Creëer geautomatiseerde workflows zonder code (zoals het bijwerken van toegewezen personen wanneer de status van een taak verandert, of het versturen van een e-mail wanneer een taak is gesloten, etc.) met behulp van Brain's bouwer voor automatisering in natuurlijke taal

Wat is het grootste voordeel van Brain ten opzichte van ChatGPT en Copilot? Omdat Brain direct is geïntegreerd in ClickUp, kunt u brainstormen, taken automatiseren en al uw projecten op één plaats beheren.

Ook lezen: Hoe AI gebruiken voor productiviteit (use cases & tools)

One-Up #2 van ClickUp: ClickUp Docs

Vereenvoudig documentbeheer en aanpassingen met ClickUp Docs

De meesten van ons werken elke dag met meerdere documenten. Ze vinden, ernaar verwijzen en eraan samenwerken kan moeilijk zijn door de verspreide informatie. ClickUp Documenten houdt u georganiseerd met een naadloze ruimte om alle essentiële bestanden op één plaats te maken, te bewerken en op te slaan. Ga verder dan aantekeningen maken, voorstellen schrijven en overzichten en memo's in silo's maken. ClickUp Docs stelt u en uw team in staat om in realtime samen te werken: bewerk documenten samen, geef commentaar en vermeld teamgenoten op relevante plaatsen in het document en wijs taken rechtstreeks vanuit de content van uw document toe.

U kunt elk deel van uw document omzetten in bruikbare ClickUp-taak en koppel ze vervolgens aan gerelateerde projecten voor een goed georganiseerde werkruimte. ClickUp Docs zorgt ervoor dat uw documenten aansluiten op uw projecten, taken en teamworkflows in één gecentraliseerde hub.

ClickUp's One-Up #3: ClickUp's tool voor projectmanagement

Blijf uw projecten voor met de krachtige mogelijkheden voor projectmanagement van ClickUp

Voel je je overweldigd door verspreide doelen en projectdetails? Gebruik ClickUp's projectmanagement tools om orde en duidelijkheid te scheppen. Terwijl AI-tools zoals ChatGPT en Copilot uitblinken in het genereren van content en het bieden van hulp bij gesprekken, is ClickUp speciaal gebouwd om ideeën om te zetten in actie, waardoor het een superieure keuze is voor productiviteit en samenwerking.

ClickUp integreert taakbeheer, doelen bijhouden, tijdsregistratie, documentbeheer en AI-tools in één platform, waardoor er niet meerdere apps nodig zijn. De functies voor samenwerking, zoals geïntegreerd chatten, het gezamenlijk aanmaken van documenten, commentaar op threads en teamdashboards, zorgen ervoor dat iedereen op één lijn blijft - functies die niet aanwezig zijn in standalone AI-tools.

ClickUp kan volledig worden aangepast aan de behoeften van uw team en stelt u in staat om aangepaste weergaven, sjablonen en automatiseringen te maken die zijn afgestemd op specifieke branches of projecttypen. Gebruik ClickUp voor

Taken automatiseren aanmaken : Versnel uw abonnement door het aanmaken van taken te automatiseren en genereer moeiteloos subtaak met ClickUp Brain

Afhankelijkheid en prioriteit beheren : Focus op wat het belangrijkst is met ClickUp-taak prioriteiten en zorg ervoor dat kritieke taken niet worden opgehouden door relaties van afhankelijkheid

: Focus op wat het belangrijkst is met ClickUp-taak prioriteiten en zorg ervoor dat kritieke taken niet worden opgehouden door relaties van afhankelijkheid Grotere zichtbaarheid en transparantie : Zorg voor transparantie en efficiënte samenwerking via geïntegreerde chatten die uw werk en gesprekken samenbrengt (later meer hierover)

: Zorg voor transparantie en efficiënte samenwerking via geïntegreerde chatten die uw werk en gesprekken samenbrengt (later meer hierover) Projecten afstemmen op bedrijfsbrede doelstellingen: Stel je team in staat om projecten naadloos af te stemmen op bedrijfsdoelstellingen via ClickUp Doelen Ook lezen: 10 Beste AI Projectmanagement-tools en -software ### One-Up #4 van ClickUp: ClickUp chatten

Effectief samenwerken en de communicatie over het werk gaande houden met ClickUp Chat

Of het nu gaat om overleg met het team over een project, brainstormen over ideeën, vragen stellen of het delen van voortgangsupdates over taken, ClickUp chatten houdt uw context verbonden en gemakkelijk terug te vinden.

Hier zijn enkele van de opvallende functies van ClickUp Chat, die het schakelen tussen belastingen voorkomen en uw productiviteit een boost geven :

Teamgenootprofielen en planning : Geef de prioriteiten van teamgenoten weer en plan vergaderingen rechtstreeks in chatten

: Geef de prioriteiten van teamgenoten weer en plan vergaderingen rechtstreeks in chatten AI-functies*: Gebruik AI voor directe antwoorden, het inhalen van gemiste berichten, het creëren van taken uit berichten en het vinden van gerelateerde taken/documenten in realtime

Geïntegreerd werkbeheer : Chats zijn verbonden met je Lijsten, mappen en ruimtes in ClickUp, waardoor naadloos projectmanagement en updates rechtstreeks vanuit de chatinterface mogelijk zijn

: Chats zijn verbonden met je Lijsten, mappen en ruimtes in ClickUp, waardoor naadloos projectmanagement en updates rechtstreeks vanuit de chatinterface mogelijk zijn Toestemmingen voor chatten: Chats kunnen openbaar of privé zijn, met instellingen voor toegangscontrole en privacybeheer voor teamcommunicatie

voor chatten: Chats kunnen openbaar of privé zijn, met instellingen voor toegangscontrole en privacybeheer voor teamcommunicatie Chat vastmaken en organiseren : Belangrijke chats vastmaken voor gemakkelijke toegang en beschrijvingen of kopteksten toevoegen voor context en zichtbaarheid

: Belangrijke chats vastmaken voor gemakkelijke toegang en beschrijvingen of kopteksten toevoegen voor context en zichtbaarheid Zoekfunctie: Zoek binnen en tussen chats om snel relevante gesprekken of informatie te vinden

Deze installatie maakt efficiënte samenwerking en projectmanagement mogelijk, waardoor alle communicatie en projectmanagement toegankelijk is in één verenigde werkruimte.

Ook lezen: ChatGPT vs. ClickUp: Welke generatieve AI-tool is de beste?

Optimaliseer uw AI-ervaring met ClickUp AI

Kunstmatige intelligentie is geen vervanging voor menselijke intelligentie; het is een hulpmiddel om menselijke creativiteit en vindingrijkheid te versterken.

Fei-Fei Li, mededirecteur van het Stanford Instituut voor Mensgerichte Kunstmatige Intelligentie

Dit perspectief benadrukt een belangrijke waarheid: AI is het krachtigst als het menselijke genialiteit aanvult in plaats van probeert te vervangen. Tools als Copilot en ChatGPT belichamen dit principe op verschillende manieren. Copilot blinkt bijvoorbeeld uit in de integratie met M365 voor realtime inzichten, terwijl ChatGPT zich onderscheidt door zijn creatieve flexibiliteit en veelzijdigheid in gesprekken.

Maar als je op zoek bent naar een alles-in-één oplossing die de kracht van AI combineert met robuuste productiviteit, projectmanagement en automatisering tools is ClickUp uw antwoord. ClickUp integreert AI naadloos in Taakbeheer, Teamsamenwerking en Werkstroomoptimalisatie, zodat u moeiteloos van idee tot uitvoering kunt overgaan.

Of u nu content genereert, mijlpalen van projecten bijhoudt of de inspanningen van teams coördineert, ClickUp zorgt ervoor dat u georganiseerd en productief blijft zonder tussen tools te hoeven schakelen. Met aanpasbare sjablonen voor projecten geavanceerde functies en gecentraliseerde workflows, ClickUp brengt alles wat u nodig hebt onder één dak. Begin vandaag nog met ClickUp!