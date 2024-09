Maak kennis met ClickUp Brain: Het eerste AI-neurale netwerk voor werk

ClickUp neemt een voorsprong op de industrie met drie AI-assistenten die zijn ontworpen om werk te stroomlijnen en je tijd te besparen

San Diego, 30 januari 2024 - Vandaag, ClickUp , het productiviteitsplatform dat werk op één plaats samenbrengt, kondigde ClickUp Brain aan, de volgende generatie van ClickUp AI . ClickUp Brain is het eerste AI-aanbod dat kennis uit de hele werkruimte van een organisatie haalt om werk over werk te elimineren.

ClickUp Brain bestaat uit drie afzonderlijke maar complementaire producten: AI Knowledge Manager™, AI Projectmanager™ en AI Writer for Work™. Samen versnellen ze routinetaken aanzienlijk, zodat u uw beperkte tijd kunt besteden aan innovatie en leiderschap.

AI Knowledge Manager: Stel vragen en krijg contextuele en voltooide antwoorden van uw documenten, taken en projecten.

Stel vragen en krijg contextuele en voltooide antwoorden van uw documenten, taken en projecten. AI Project Manager: Beheer en automatiseer je werk inclusief voortgangsrapportages, individuele stand-ups en team updates.

Beheer en automatiseer je werk inclusief voortgangsrapportages, individuele stand-ups en team updates. AI Writer for Work: Perfectioneer je schrijfwerk met rolgebaseerde prompts, geschikt voor de specifieke behoeften van je werk.

ClickUp Brain is de enige productiviteits-AI die inzichten haalt uit alles waar uw werk leeft, inclusief Taken, Documenten en Dashboards. Terwijl andere schrijfassistenten basisgeneratieve AI gebruiken met een skin bovenop ChatGPT, gebruikt AI Writer for Work zijn kennis van uw rol en situatiecontext om briljante content te schrijven die geschikt is voor de gelegenheid.

ClickUp Brain is toegankelijker dan ooit. Met een conversatie-interface kunt u eenvoudig naar ClickUp Brain navigeren vanaf elke plek in het platform en vragen stellen zoals u dat aan een collega zou doen. ClickUp Brain maakt deel uit van uw werkstroom, waardoor het onmiddellijk beschikbaar is en u geen tijd en moeite hoeft te verspillen aan het schakelen naar een andere tool.

"Bij ClickUp is het altijd onze missie geweest om mensen tijd te besparen", zegt Zeb Evans, CEO en oprichter van ClickUp. "Er zijn overal AI-tools, maar geen enkele bespaart u tijd bij elke stap van uw werkdag. ClickUp Brain is diep verankerd in de plaats waar u werkt; het overbrugt de gaten en verbindt de punten in uw werk, uw communicatie en uw kennis. ClickUp Brain is er om u tijd te besparen en werk over werk te elimineren."

"ClickUp Brain zorgt voor een revolutie in onze werkstroom door wekelijkse leiderschapsupdates te verbeteren met dynamische, gedetailleerde verhalen", zegt Phillip Quinlan, hoofd operationele innovatie van het University College of Dublin. "De functie Docs stroomlijnt de voorbereiding van vergaderingen, tilt content naar een hoger plan dan alleen oneliners en de tool Chat summary vat belangrijke discussies efficiënt samen voor meer duidelijkheid en actie. ClickUp Brain is echt een nieuw tijdperk van AI dat echt impact heeft."

ClickUp Brain is nu beschikbaar voor alle klanten voor slechts $5 per gebruiker per maand.

Meer informatie vindt u op onze website webpagina en meld je aan voor een gratis proefversie.

Over ClickUp

ClickUp is 's werelds enige alles-in-één platform voor productiviteit dat zich aanpast aan de manier waarop mensen willen werken. Het vervangt alle individuele werkplek productiviteitsmiddelen met één uniform platform dat projectmanagement, samenwerking bij documenten, whiteboards, spreadsheets en doelen omvat. ClickUp, opgericht in 2017 en gevestigd in San Diego, heeft als missie de wereld productiever te maken. Als een van de snelst groeiende SaaS-bedrijven ter wereld heeft ClickUp al meer dan 10 miljoen gebruikers en 2 miljoen teams geholpen om productiever te leven en elke week minstens één dag te besparen. Ga voor meer informatie naar www.clickup.com .