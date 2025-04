Wat is stilzwijgende kennis? Definitie, voordelen en voorbeelden

er is geen vaste methode; ik weet gewoon wat werkt.'_ ✨

Dat is het antwoord dat je krijgt als je een goed presterende verkoper vraagt hoe hij consistent deals sluit.

En ja, het kan frustrerend zijn als je op zoek bent naar antwoorden die je op je eigen werk kunt toepassen, maar voor veel experts komt hun expertise voort uit jarenlange proefvluchten en subtiele observaties, niet uit handboeken of trainingen.

Dit is tacit knowledge.

Filosoof Michael Polanyi verwoordde de term 'stilzwijgende kennis' voor het eerst voor vaardigheden of intuïtie die we verwerven door persoonlijke ervaring, maar niet onder woorden kunnen brengen.

In deze blog verkennen we de oorsprong en evolutie van dit concept en onderzoeken we waarom het vastleggen ervan essentieel is voor het succes van organisaties. 🎯

⏰ 60-seconden samenvatting

Stilzwijgende kennis is een bijna aangeboren gevoel van iets weten, opgedaan door persoonlijke ervaring. Het is vaak moeilijk te verwoorden of te documenteren

Het verschilt van expliciete kennis, die gestructureerd is en gemakkelijk gedeeld kan worden via handleidingen of databases

Methoden om stilzwijgende kennis te delen zijn onder andere mentorschap, verhalen vertellen en het leren in werkstromen integreren

Het vastleggen van stilzwijgende kennis is weliswaar moeilijk, maar kan innovatie, samenwerking en groei bevorderen terwijl belangrijke organisatorische inzichten behouden blijven

Tools zoals ClickUp helpen documentatie te stroomlijnen en het delen van kennis te bevorderen

Inzicht in stilzwijgende kennis

Stilzwijgende kennis is een verzameling van persoonlijke inzichten en ervaringen die moeilijk te verwoorden of te documenteren zijn. Het omvat vaardigheden, intuïtie, beoordelingsvermogen en ideeën die zijn opgedaan door persoonlijke ervaring en context.

Individuen verwerven voortdurend persoonlijke kennis die hun gedrag en percepties verandert, waardoor het een niet vastgelegde vorm van expertise is. Deze 'stammenkennis' verspreidt zich informeel door organisaties. Dit is hoe het meestal wordt verworven:

Praktijkervaring opdoen tijdens levensechte situaties

Ervaren personen observeren en schaduwen

Nauw samenwerken met een mentor om te leren door oefening en feedback

Luisteren naar persoonlijke ervaringen en lessen

Stilzwijgende kennis manifesteert zich op vele manieren. Je kunt het oppikken via non-verbale signalen tijdens onderhandelingen (als je in de verkoop zit) of wanneer je kunst creëert op basis van instinct en emotie.

voorbeeld: Bij het inwerken van nieuwe werknemers delen kennis managers vaak inzichten en praktisch advies, zoals het omgaan met bedrijfspolitiek. Deze inzichten worden niet gedocumenteerd, maar zijn van onschatbare waarde om hun leercurve te versnellen.

🧠 Leuk weetje: Oude beschavingen zoals de Sumeriërs gebruikten kleitabletten om kennis te beheren en hielden handel, wetten en verhalen bij. Dit waren enkele van de eerste pogingen om collectieve kennis op te slaan en te delen.

Tacit vs. impliciete vs. expliciete kennis

Om effectief gebruik te maken van organisatorische inzichten, moet u het verschil weten tussen stilzwijgende, impliciete en expliciete kennis.

Hier is een vergelijkingstabel om te helpen. 💪

Stilzwijgende kennis Impliciete kennis Expliciete kennis Definitie Kennis opgedaan uit eigen ervaring en die moeilijk te verwoorden is Kennis die niet gemakkelijk te verwoorden is, maar die door ervaring geleerd is Tastbare, gecodificeerde informatie die gemakkelijk gedocumenteerd en gedeeld kan worden Subjectief, cognitief en experimenteel leren Informele, intuïtieve en contextafhankelijke kennis Objectieve, rationele en technische kennis Structuur: ongestructureerd en contextgevoelig: minder gestructureerd dan expliciete kennis, maar meer dan stilzwijgende kennis: gestructureerd en georganiseerd, vaak gedocumenteerd in handleidingen/databases overdraagbaarheid Moeilijk overdraagbaar en afhankelijk van persoonlijke interactie en ervaring Uitdagend om over te dragen en vaak gedeeld door discussies of oefening Gemakkelijk overdraagbaar door schrijven, diagrammen of databases Voorbeelden Op vaardigheden gebaseerde taken zoals Voorbeelden: Taken gebaseerd op vaardigheden zoals autorijden, koken, fietsen, enz. Verkoopintuïtie, lichaamstaal interpreteren, best practices op het werk, enz. Gedocumenteerde informatie zoals gebruikershandleidingen, bedrijfsbeleid, onderzoeksrapporten, enz. Documentatie Moeilijk te documenteren Niet formeel gedocumenteerd Gemakkelijk gedocumenteerd en opgeslagen in verschillende formats

Stilzwijgende vs. impliciete vs. expliciete kennis

🧠 Leuk weetje: Michael Polanyi's Personal Knowledge (1958) populariseerde het concept van stilzwijgende kennis. Hij zei beroemd: "We weten meer dan we kunnen vertellen", waarmee hij benadrukte hoeveel van onze kennis intuïtief of moeilijk te verwoorden is.

De voordelen van het vastleggen van stilzwijgende kennis

Denk hier eens over na: Uit een studie uit 2023 blijkt dat kleine en middelgrote bedrijven kostbare verstoringen kunnen voorkomen door stilzwijgende kennis effectiever te beheren. Het resultaat? Minder kennisverlies en betere prestaties -bewijs dat zelfs de kleinste stappen in kennismanagement tot grote resultaten kunnen leiden

Dit laat zien waarom het vastleggen van stilzwijgende kennis, hoe uitdagend ook, essentieel is voor het stimuleren van productiviteit, het bevorderen van innovatie en het behalen van concurrentievoordeel.

Dit is hoe het helpt. 💁

Verhoogde productiviteit en innovatie

Het vastleggen van stilzwijgende kennis stelt werknemers in staat om uitdagingen snel en efficiënt aan te pakken. Ze kunnen gebruik maken van hun intuïtieve kennis en ervaringen uit de praktijk, waardoor ze problemen sneller kunnen oplossen, kosten kunnen verlagen en operationele werkstromen kunnen verbeteren.

Het delen van diepgaande, op ervaring gebaseerde inzichten stimuleert creativiteit en inspireert tot frisse ideeën en benaderingen die producten en diensten kunnen onderscheiden in concurrerende markten.

Het bevordert ook een cultuur van samenwerking tussen de leden van het team.

🧠 Leuk weetje: De postkritische filosofie, opnieuw verdedigd door Michael Polanyi, benadrukt hoe alle kennis een persoonlijke dimensie heeft. Het daagt het idee uit dat kennis puur objectief kan zijn en viert het vertrouwen en de intuïtie die betrokken zijn bij hoe we de wereld begrijpen.

Versterk kenniskapitaal en kennisbehoud

Het bewaren van het institutionele geheugen is van vitaal belang voor succes op lange termijn, vooral wanneer werknemers vertrekken of met pensioen gaan. Het zorgt ervoor dat waardevolle expertise en inzichten binnen de organisatie blijven om de operationele continuïteit te waarborgen.

Door gedocumenteerde stilzwijgende kennis toegankelijk te maken voor teams, kunnen ze nieuwe vaardigheden ontwikkelen en beter inspelen op uitdagingen in de markt. Deze cultuur van kennis delen trekt ook toptalent aan en laat zien dat een bedrijf zich toewijdt aan professionele groei.

Voorbeeld: Stel je een HR-manager voor die met pensioen gaat en een schat aan ongeschreven inzichten heeft over het stimuleren van medewerkerstevredenheid. Dankzij hun mentorschapsprogramma kan het bedrijf deze onschatbare lessen behouden en zo een positieve werkcultuur in stand houden.

Bovendien hebben nieuwe medewerkers toegang tot deze inzichten en best practices van doorgewinterde collega's, zodat ze een betere bijdrage kunnen leveren aan de organisatie.

📖 Lees ook: Hoe maak je een effectief trainingsabonnement voor productkennis?

Onderscheid uw bedrijf op de markt

Stel dat u in staat bent om inzichten vast te leggen van ervaren werknemers die uitblinken in besluitvorming en klantenservice. Dit helpt uw bedrijf een concurrentievoordeel te behalen. U kunt deze kennis in uw processen integreren om uw organisatie te positioneren als leider in innovatie en klanttevredenheid.

Stilzwijgende kennis draagt ook bij aan een organisatiecultuur van continu leren. Als werknemers erkennen dat hun ervaringen waardevol zijn, zullen ze eerder geneigd zijn om deel te nemen aan voortdurende professionele ontwikkeling.

🧠 Leuk weetje: Stilzwijgende kennis heeft meerdere namen naast 'tribale kennis'. Ze verwijzen naar het idee dat je soms niet kunt uitleggen hoe je iets weet.

Stroomlijnen en standaardiseren: Gebruik de ClickUp proces en procedures sjabloon om workflows, best practices en geleerde lessen te documenteren in een georganiseerd, deelbaar format, zodat uw team gemakkelijk toegang heeft tot waardevolle stilzwijgende kennis en hierop kan voortbouwen.

Hoe stilzwijgende kennis om te zetten in expliciete kennis

Stilzwijgende kennis omzetten in expliciete kennis houdt in dat persoonlijke ervaring en intuïtieve expertise worden omgezet in tastbare, deelbare inzichten. Door deze kennis in uw hele organisatie toegankelijk te maken, bevordert u de samenwerking, innovatie en het voortdurend leren van uw teams.

Het is essentieel om een cultuur op te bouwen die het documenteren en delen van inzichten aanmoedigt alsof het een tweede natuur is. Dit betekent dat u een omgeving moet creëren waarin het delen van kennis is ingebed in de dagelijkse activiteiten.

Laten we eens kijken naar enkele kennismanagementstrategieën om stilzwijgende kennis vast te leggen en te delen. 📃

Stap #1: Audit en hiaten in bestaande kennis identificeren

Voer een grondig onderzoek uit van uw huidige kennisbank. Onderzoek elk stuk content op:

Uitgebreidheid: Worden de onderwerpen volledig uitgelegd? Zoek naar hiaten en gemiste details

Worden de onderwerpen volledig uitgelegd? Zoek naar hiaten en gemiste details Versterkbaarheid: Is de content gemakkelijk te begrijpen en toe te passen? Denk na over hoe u informatie effectiever kunt overbrengen

Is de content gemakkelijk te begrijpen en toe te passen? Denk na over hoe u informatie effectiever kunt overbrengen Toepasbaarheid: Stelt de content gebruikers in staat om stappen te ondernemen in de richting van de verwachte resultaten? Analyseer hoe uw werknemers deze informatie toepassen

Voorbeeld: Stel je een winkel voor tijdens de feestdagen. Een van de ervaren medewerkers weet precies hoe hij items in het magazijn moet herschikken zodat ze tijdens de piekuren sneller toegankelijk zijn, maar hij heeft dit proces nooit met anderen gedeeld. Door hun methode te documenteren, kan de winkel de voorraadtijd met 10% terugbrengen, zodat de schappen vol blijven en de klanten tevreden de winkel verlaten.

Denk ook na over feedback van het team of prestatiecijfers om verbeterpunten te identificeren. Het doel is om hiaten in kennis of vaardigheden op te sporen die baat zouden kunnen hebben bij documentatie. U kunt ook het volgende gebruiken kennisbank software om andere zwakke punten te ontdekken.

🔍 Wist je dat? Kloosters in de Middeleeuwen fungeerden als centra voor kennisbeheer. Monniken kopieerden en conserveerden teksten zorgvuldig, waardoor cruciale kennis eeuwenlang bewaard bleef.

Stap 2: Integreer doelbewust leren in de dagelijkse werkstromen

Stilzwijgende kennis wordt vaak over het hoofd gezien vanwege de ongrijpbare aard ervan. Het vastleggen ervan is een bewust proces en leermogelijkheden moeten worden ingebed in de dagelijkse werkstromen. Hier zijn enkele manieren:

Mentorschap en shadowing: Koppel ervaren werknemers aan nieuwe leden van het team voor praktijkgericht leren. Nieuwe medewerkers observeren processen, voeren Taken uit met begeleiding en denken samen na over uitdagingen, waardoor een gestructureerde feedbacklus ontstaat

Koppel ervaren werknemers aan nieuwe leden van het team voor praktijkgericht leren. Nieuwe medewerkers observeren processen, voeren Taken uit met begeleiding en denken samen na over uitdagingen, waardoor een gestructureerde feedbacklus ontstaat Kenniscafés: Faciliteer groepsdiscussies over specifieke onderwerpen. Laat de leden van het team wisselen tussen de groepen om verschillende perspectieven te delen. Gebruik de slotdiscussie om nieuwe inzichten en doorbraken vast te leggen

Faciliteer groepsdiscussies over specifieke onderwerpen. Laat de leden van het team wisselen tussen de groepen om verschillende perspectieven te delen. Gebruik de slotdiscussie om nieuwe inzichten en doorbraken vast te leggen Praktijkgemeenschappen: Richt groepen op waar werknemers regelmatig bijeen kunnen komen om uitdagingen te bespreken en te brainstormen over oplossingen. Deze informele aanpak stimuleert een voortdurende dialoog en een cultuur van samenwerking

Voorbeeld: Stel je een technische startup voor waar een senior ontwikkelaar samenwerkt met een nieuwkomer. De senior begeleidt hen bij het oplossen van complexe problemen, waarbij jarenlange expertise in één cyclus van een project wordt doorgegeven.

Stap 3: Documenteer geleerde lessen

Denk regelmatig na over de lessen die zijn geleerd uit projecten en processen. Concentreer u op het vastleggen van abstracte vaardigheden, inzichten en beslissingen ter plaatse die hebben bijgedragen tot succes of die verbeterpunten aan het licht hebben gebracht.

Gebruik wiki-sjablonen kunnen wonderen doen om deze details vast te leggen, die vaak de meest waardevolle stilzwijgende kennis bevatten om toekomstige strategieën vorm te geven.

Voorbeeld: Stel je een marketingbureau voor dat een zeer succesvolle campagne viert. Met behulp van ClickUp Documenten het team documenteert brainstormtechnieken en split-testingstrategieën, zodat deze voor toekomstige campagnes kunnen worden herhaald.

🧠 Leuk weetje: Het wiki-format, ontwikkeld door Ward Cunningham in 1995, werd een hoeksteen van kennisbeheer. Wikipedia, het bekendste voorbeeld, is uitgegroeid tot de grootste gezamenlijk gecreëerde opslagplaats van kennis.

⚙️ Bonus: Leer hoe je een wiki maakt om ideeën te delen en alles op één plek te organiseren.

Stap 4: Teams afstemmen op de visie van de organisatie

Om een cultuur van continu leren in stand te houden, moet u ervoor zorgen dat werknemers de bredere doelen van uw organisatie begrijpen en zich daarnaar richten.

Als teams inzien hoe hun kennis bijdraagt aan het grotere geheel, is de kans groter dat ze waardevolle stilzwijgende kennis effectief identificeren, delen en documenteren.

Stap #5: Verhalen vertellen

Verhalen vertellen is een van de meest effectieve kennisoverdracht strategieën. Het gaat dieper in op geleerde lessen en praktische ervaringen en dient meerdere doelen, zoals:

Het verbeteren van de retentie omdat verhalen inherent memorabel zijn met hun relateerbare verhalen die emotioneel resoneren

omdat verhalen inherent memorabel zijn met hun relateerbare verhalen die emotioneel resoneren Inzichten in de context geven die anderen helpen de nuances van specifieke ervaringen te begrijpen, vooral in complexe situaties waar directe uitleg niet volstaat

die anderen helpen de nuances van specifieke ervaringen te begrijpen, vooral in complexe situaties waar directe uitleg niet volstaat Betrokkenheid en participatie verbeteren door een omgeving waarin medewerkers zich op hun gemak voelen om bij te dragen aan

🔍 Did You Know? Gelanceerd in 2012, Google's Knowledge Graph is een moderne kennismanagementtool die miljarden feiten en relaties verbindt om zoekresultaten te verbeteren. Het is een uitstekend voorbeeld van technologiegedreven kennisdeling.

Tacit Kennis en Kennismanagement

Stilzwijgende kennisbeheer stelt organisaties in staat om kennis vast te leggen, te delen en effectief te gebruiken. Dit zorgt ervoor dat kritieke informatie toegankelijk en bruikbaar blijft voor alle teams.

Hier zijn enkele hulpmiddelen die u kunt gebruiken voor effectief kennismanagement. 👇

Systemen voor kennisbeheer (KMS)

Video tutorials

Platforms voor samenwerking

Visualisatietools

Interne kennisbanken ClickUp , de alles-in-één app voor werk, maakt het documentatieproces een stuk eenvoudiger! 🤩

Het is een veelzijdige samenwerkingstool die werkstromen stroomlijnt en gegevens en inzichten organiseert en vastlegt. Met ClickUp Kennisbeheer wordt de app het perfecte kennisbeheersysteem.

Laten we eens kijken naar enkele functies. 👀

ClickUp Docs

Werk in realtime met uw team met ClickUp Docs

Het is ook een geweldige manier om te brainstormen of live sessies te houden om problemen op te lossen.

De leden van het team kunnen in realtime een document co-creëren en de fijne kneepjes van de discussie vastleggen. Dit zorgt ervoor dat stilzwijgende kennis behouden blijft en in context wordt geplaatst binnen de werkstroom van het team.

Hiërarchische structurering en doorzoekbaarheid

Maak geneste pagina's voor stilzwijgende kennisbanken van afdelingen met ClickUp Docs

U kunt geneste pagina's in Docs gebruiken om stilzwijgende kennis te categoriseren op basis van afdeling, project of onderwerp. Een ondersteuningsteam organiseert bijvoorbeeld tips voor veelvoorkomende problemen onder bredere categorieën zoals 'Vragen over facturering' of 'Technische problemen oplossen'

Docs biedt ook een robuuste zoekfunctie, zodat teamleden snel specifieke stukken stilzwijgende kennis kunnen vinden, zoals een stap in het oplossen van problemen die wordt gedeeld door een IT-technicus.

ClickUp Brain

Vraag ClickUp Brain om informatie binnen uw dagelijkse werkstroom samen te vatten en op te slaan

Brain is ook een geweldige manier om stilzwijgende kennis in dagelijkse workflows op te halen. Om contextuele antwoorden te krijgen, hoef je alleen maar vragen te stellen binnen het platform!

De AI Writing Assistant functie genereert uitgebreide sjablonen voor het documenteren van expertise, geeft grammatica- en toonsuggesties en creëert visuele hulpmiddelen zoals tabellen of checklists.

📖 Lees ook: Hoe word ik een Knowledge Base Manager?

Sjabloon voor kennisbank ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-185.png ClickUp sjabloon voor de kennisbank https://app.clickup.com/signup?sjabloon=kkmvq-6449400&department=operations&\_gl=1\*df1up6\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MzQwMDA5NTQuQ2owS0NRaUFzT3E2QmhEdUFSSXNBR1E0LXpqWHRpaGluQ0FjMVljcGlwUU5hdFFjN3ZwYzc5Yms0aDNvbmNTcmFOLVo0RU5uRXlDRjVmRWFBaXVURUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor de kennisbank biedt een goed gestructureerd kader voor het maken van een digitale informatiebibliotheek om interne en externe bronnen te beheren.

Deze sjabloon voor gratis kennisbank is onderverdeeld in secties voor kennisartikelen, veelgestelde vragen en andere bronnen, zodat teams belangrijke informatie kunnen organiseren en raadplegen. Het is handig voor het opzetten van helpcentra en een uitstekend hulpmiddel voor het verbeteren van klantenservice en intern delen van kennis.

Ac'kennis' Stilzwijgende kennis met ClickUp

Stilzwijgende kennis zit verborgen in gewone gesprekken, vergaderingen en pauzediscussies. Het gedijt in ongeregistreerde momenten en informele uitwisselingen. Het is echter een bron van onschatbare waarde die formele training niet kan aanleren.

Platformen zoals ClickUp maken het vastleggen, organiseren en delen van deze verborgen expertise eenvoudig.

Met functies zoals ClickUp Docs kunt u sleutelprocessen centraliseren, inzichten documenteren en een doorzoekbare kennisbank creëren. ClickUp Brain kan u helpen content te genereren, ideeën te verfijnen en ervoor te zorgen dat uw documentatie duidelijk en impactvol is.

Klaar om de kracht van de stilzwijgende kennis van uw team te benutten? Aanmelden bij ClickUp vandaag nog gratis! ✅