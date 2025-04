Telegram vs. Whatsapp voor Business: Wat is beter?

Om je klanten effectief te betrekken, moet je zijn waar ze zijn.

Toen miljoenen wereldwijd WhatsApp en Telegram begonnen te gebruiken voor persoonlijke communicatie via tekst, audio en video, werd het zakelijke potentieel van de platforms te groot om onbenut te blijven.

Met de geavanceerde functies van beide instant messaging-platforms kunnen bedrijven klantinteracties personaliseren, integreren met CRM-tools of ERP-systemen en reacties automatiseren voor efficiënte communicatie. dus, als eigenaar van een bedrijf, op welk platform moet u vertrouwen?

In deze blog beantwoorden we deze vraag door de functies en prijzen van WhatsApp Business en Telegram te vergelijken. We bespreken ook een tool die een uitgebreidere oplossing biedt voor je zakelijke behoeften!

Wat is Telegram?

Telegram Telegram werd in 2013 gelanceerd door de broers Durov en is een op cloud gebaseerde berichtensoftware. Het is gratis en kan worden gebruikt op mobiele en desktop apparaten om bestanden, afbeeldingen en video's te delen.

Terwijl elke Telegram-groep tot 200.000 leden kan hebben met tweerichtingsgesprekken ingeschakeld, kun je met Telegram-kanalen berichten delen met onbeperkte leden in slechts eenrichtingsgesprekken.

💡 Kort inzicht: Kleine bedrijven kunnen Telegram gebruiken om in contact te komen met hun klanten, marketingberichten uit te zenden en zelfs interne communicatie te vergemakkelijken, vooral als ze te maken hebben met beperkte budgetten.

Functies van Telegram

Telegram biedt verschillende veelzijdige functies die kunnen worden gebruikt voor zowel professionele als persoonlijke communicatie.

1. Functie #1: Instant messaging

Instantberichten die via Telegram worden verzonden, kunnen tekst, video, audio en bestanden met een grootte tot 2 GB bevatten.

Als je bent aangemeld op je Telegram account via meerdere apparaten, wordt elk bericht dat je typt op een apparaat opgeslagen als een concept in de cloud. Hierdoor heb je toegang tot het concept op een ander gesynchroniseerd apparaat voor naadloze overgangen en communicatie. Telegram stelt je ook in staat om berichten te verwijderen, ongeacht wanneer ze zijn verzonden, wat de privacy en veiligheid ten goede komt.

Lees meer: Hoe verschillende soorten communicatiekanalen gebruiken

2. Functie #2: Groepen en kanalen

In Telegram kun je groepen en kanalen maken om gemakkelijk met meerdere gebruikers te communiceren. Een groep kan tot 200.000 gebruikers ondersteunen en kan openbaar of privé zijn. Een privé groep is alleen voor genodigden, terwijl openbare groepen gemakkelijk kunnen worden gelokaliseerd met behulp van de zoekfunctie.

Kanalen, aan de andere kant, worden gebruikt om berichten uit te zenden naar een breder publiek. Alleen de eigenaar van het kanaal en beheerders mogen berichten plaatsen op kanalen. Anderen kunnen een bericht lezen, becommentariëren en erop reageren. Als je een kanaal beheert op Telegram, kun je inzicht krijgen in aspecten zoals de groei van gebruikers, het aantal interacties en de betrokkenheid van klanten.

💡 Snel inzicht: Business kan groepen gebruiken voor samenwerking, klantenservice, het delen van bestanden en het opbouwen van een community. Kanalen zijn handig voor marketingadvertenties, aankondigingen en het delen van exclusief nieuws of updates.

Lees meer: 10 Beste gedeelde inbox software (beoordelingen & prijzen)

3. Functie #3: Video's en telefoongesprekken

Gebruikers van Telegram kunnen video- of spraakgesprekken starten met andere leden in privé- of groepschats.

Telegram Je kunt je scherm delen, andere leden dempen en je gesprekken opnemen als dat nodig is. Met kanalen kun je ook een livestream starten om productdemo's, AMA's of andere kleinschalige gebeurtenissen te hosten om je publiek te betrekken.

4. Functie #4: Bots

Telegram stelt externe ontwikkelaars in staat om bots te bouwen en in te zetten om verschillende Taken binnen het platform uit te voeren, zoals het automatiseren van antwoorden en uitnodigingen, het accepteren van betalingen, etc., door aangepaste commando's te gebruiken.

Telegram Deze bots helpen bij het automatiseren van terugkerende taken en integreren met tools zoals CRM's en analyseoplossingen om de klanttevredenheid en betrokkenheid van gebruikers te verbeteren.

💡 Kort inzicht: E-commercebedrijven kunnen Telegram-bots gebruiken om bestellingen te beheren, klantenservice te ondersteunen en leads te genereren.

Telegram prijzen

Free Forever : gratis

: gratis Telegram Premium: $4.99 per maand

Wat is WhatsApp?

WhatsApp WhatsApp is een beveiligde berichtenapp van Meta AI die wordt gebruikt door mensen over de hele wereld om verbinding te houden met hun persoonlijke en professionele netwerken. De applicatie biedt een betrouwbare manier om verbinding te maken via tekst, spraak en video.

Dit is precies waarom WhatsApp zijn diensten voor bedrijven heeft uitgebreid via twee sleutelproducten:

Het WhatsApp Business Platform voor middelgrote en grote bedrijven

De WhatsApp Business App voor kleine bedrijven

Hierover later meer. Laten we eerst enkele functies van WhatsApp verkennen.

1. Functie #1: Tekstberichten

WhatsApp Je kunt WhatsApp gebruiken om chatberichten te versturen naar iedereen die de applicatie gebruikt. De app is gratis voor persoonlijk gebruik en vereist alleen een vaste internetverbinding.

Met de berichtenapp kun je video- en spraakgesprekken voeren en aantekeningen versturen voor duidelijke communicatie. Alle gesprekken en teksten zijn beveiligd via end-to-end encryptie, zodat alleen de verzender en de ontvanger van een bericht het kunnen lezen of beluisteren.

💡Pro Tip: Met behulp van een vooraf goedgekeurde sjabloon voor communicatieplan zorgt ervoor dat uw zakelijke berichtgeving consistent en professioneel is en voldoet aan bestaande beleidsregels en voorschriften.

2. Functie #2: Groep chatten

Met WhatsApp kun je groepschats maken met maximaal 1.024 deelnemers per keer. Groepen worden beheerd door beheerders die kunnen beslissen of tweeweggesprekken mogelijk zijn of dat alleen bepaalde mensen berichten kunnen posten in de groep. Groepen maken het delen van media, koppelingen en documenten met een grootte tot 2 GB mogelijk.

Schakel tijdens het delen van gevoelige informatie over op 'Verdwijnende berichten', die na een bepaalde tijd verdwijnen.

3. Functie #3: WhatsApp Business Platform

Het WhatsApp Business Platform is ontworpen voor middelgrote en grote bedrijven om te communiceren met klanten en bedrijfsgroei te stimuleren. Het gebruikt WhatsApp Business API voor integratie met je bestaande bedrijfstoepassingen en automatisering van workflows om een betere klantervaring te leveren.

WhatsApp Met het WhatsApp Business Platform kun je de bevestiging van bestellingen en updates voor bijhouden delen met klanten, gepersonaliseerde aanbiedingen doen om gebruikers opnieuw te binden en multifactorauthenticaties en OTP's inschakelen voor verificatie.

4. Functie #4: WhatsApp Business app

Als je als eigenaar van een klein bedrijf verbinding wilt maken met klanten, je producten wilt laten zien en klantenservice wilt bieden, is de Business-app precies wat je nodig hebt. De app is beschikbaar in zowel de Google Play Store als de Apple App Store.

Met de Business app kun je een bedrijfsprofiel aanmaken dat zichtbaar is voor klanten en dat wordt geleverd met een Meta geverifieerd vinkje om je authenticiteit te verifiëren. Met de flexibiliteit om tot 10 verschillende apparaten aan je zakelijke account te koppelen, kun je naadloze klantenservice bieden met behulp van meerdere agenten.

Prijzen WhatsApp

Free forever

WhatsApp Business app : Free

: Free WhatsApp Zakelijk Platform: Betalen per gesprek van 24 uur

Telegram vs. WhatsApp: Functies vergeleken

Als je je zakelijke communicatie wilt stroomlijnen, zijn Telegram en WhatsApp je beste keuze. Beide platforms bieden echter vergelijkbare functies tegen vergelijkbare prijzen. Dus hoe maak je een keuze? Laten we je helpen beslissen.

De onderstaande tabel geeft je een beter idee van hoe deze platforms zich tot elkaar verhouden.

Functie Telegram Wat is WhatsApp? Instant messaging Ingeschakeld voor groeps- en privégesprekken Beschikbaar voor privé- en groepsgesprekken Groepen hebben beheerders en zij bepalen wie in elke groep berichten kan plaatsen Eind-tot-eind versleuteling Alleen beschikbaar op geheime chats, spraak- en videogesprekken Alle soorten communicatie zijn standaard versleuteld Back-up en opslag Onbeperkte opslagruimte in de cloud, afzonderlijke bestanden mogen niet groter zijn dan 2 GB. Hiervoor zijn externe opslagsystemen nodig, zoals Google Drive of iCloud Zakelijke tools zijn niet beschikbaar als WhatsApp Business Platform/App Zelfvernietigende berichten Beschikbaar voor geheime chats Beschikbaar met 'Verdwijnende berichten'

1. Functie #1: Berichtenfuncties

Met Telegram kunnen gebruikers communiceren met individuen of met een breder publiek door middel van privé chats, groepen en kanalen. Je kunt berichten uitzenden naar onbeperkte deelnemers of interactieve aankondigingen maken met polls, quizzen en geplande berichten.

WhatsApp biedt grotendeels vergelijkbare functies waarbij je foto's, video's, bestanden en documenten veilig kunt delen met je contactpersonen en groepen kunt aanmaken om een groter publiek te bereiken. Het enige nadeel is dat een WhatsApp-groep beperkt is tot 1.024 leden.

Winnaar 🏆

Zowel WhatsApp als Telegram doen het even goed als het gaat om hun functies voor het versturen van berichten. Als je echter een breder publiek wilt bereiken, vooral voor marketingpromoties of aankondigingen, is Telegram een betere keuze omdat WhatsApp groepen beperkt tot maximaal 1.024 leden.

2. Functie #2: End-to-endencryptie

End-to-endencryptie (E2EE) is een sleutel functie voor de veiligheid van gevoelige gegevens. Telegram biedt geen E2EE voor gewone chats, maar de functie 'Geheime chats' versleutelt berichten, met de extra optie om berichten zelfvernietigend te maken. Het platform versleutelt ook alle spraak- en videogesprekken met E2EE.

WhatsApp biedt E2EE voor al je berichten, ongeacht of ze zich in je privé chatten of groepsgesprekken bevinden. Hetzelfde geldt voor al je video-, spraak- en tekstberichten, zodat je verzekerd bent van veilige communicatie.

Winnaar 🏆

Eigenaars van bedrijven vinden WhatsApp een betere keuze in dit scenario. De standaard end-to-end-encryptie zorgt voor zowel externe als interne encryptie team communicatie blijft altijd privé en veilig, zonder dat er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn.

3. Functie #3: Back-up en opslagruimte

De onbeperkte opslagruimte in de cloud van Telegram komt van pas als je een back-up moet maken van je chats en bestanden. Het voegt ook multi-apparaat toegang toe om ervoor te zorgen dat je toegang hebt tot je account en chats vanaf alle gekoppelde apparaten. Bovendien hoef je je geen zorgen te maken over het back-uppen van je gegevens, want de app doet dit automatisch op regelmatige tijdstippen.

WhatsApp biedt daarentegen slechts toegang vanaf vier gekoppelde apparaten tegelijk. De app heeft lokale en cloudgebaseerde opslagruimte, maar is afhankelijk van Google Drive of iCloud. Je moet regelmatig een back-up maken van chats, anders loop je het risico dat je ze helemaal kwijtraakt, vooral wanneer je migreert van een oud naar een nieuw apparaat.

Winnaar 🏆

Telegram heeft hier een voordeel ten opzichte van WhatsApp omdat je niet afhankelijk bent van externe opslagruimtes of handmatige back-ups om toegang te krijgen tot je gesprekken. Dit is handig voor bedrijven omdat ze zich geen zorgen hoeven te maken over het verlies van belangrijke gegevens. De apparaatoverkoepelende synchronisatie zorgt er ook voor dat je op elk moment toegang hebt tot alle laatste gesprekken.

Hoewel functies zoals kanalen en bots je in staat stellen om Telegram te gebruiken voor promoties, communicatie met klanten en ondersteuning, ontbreekt het aan bedrijfsspecifieke functies. Dit maakt het minder geschikt voor geavanceerde use cases zoals automatisering, CRM-integratie en andere activiteiten.

WhatsApp biedt speciale tools voor zakelijke berichten met functies zoals productcatalogi, werkstromen, snelle antwoorden en veilige betaling. Bovendien heeft WhatsApp wereldwijd meer dan twee miljard gebruikers, waardoor bedrijven toegang hebben tot een grote groep potentiële klanten.

Winnaar 🏆

Als het aankomt op zakelijke communicatie, is WhatsApp een duidelijke winnaar. Het kan ondersteuning automatiseren, verkoop stimuleren, klanten betrekken en zelfs integreren met toepassingen van derden via de WhatsApp Business API. Deze gespecialiseerde functies maken het een effectief hulpmiddel voor bedrijven van elke grootte.

Telegram vs. WhatsApp op Reddit

Dit debat is niet compleet zonder eigenaars van bedrijven die zich uitspreken over wat zij een betere keuze vinden tussen Telegram en WhatsApp Business. We hebben Reddit uitgekamd om te bepalen of zakelijke gebruikers de voorkeur geven aan Telegram of WhatsApp voor hun behoeften. Redditor zei dat ze de voorkeur gaven aan WhatsApp omdat het automatisch al hun gesprekken versleutelt. Ter vergelijking: Telegram versleutelt alleen geheime chats, spraak- en videogesprekken.

WhatsApp 100%. Ja, het is Meta, maar het versleutelt al je content automatisch end-to-end voor alle communicatie. Meta kan de metagegevens zien, maar niet de content.

Telegram versleutelt standaard niets, dus al je communicatie is vrij leesbaar voor Telegram en mogelijk voor hackers die in Telegram kunnen inbreken. gebruiker zegt dat hij WhatsApp prefereert simpelweg omdat de meeste van hun contacten daar aanwezig zijn. Telegram moet zijn draai nog vinden onder gebruikers.

Ik gebruik WhatsApp omdat mijn contacten WhatsApp gebruiken. Ik kan niet iedereen met wie ik praat vinden in Telegram. Ik gebruik Telegram nog wel voor hobbygroepen en wat nieuwe contacten. gebruikers geven de voorkeur aan Telegram omdat het naadloos berichten synchroniseert in de cloud zonder dat er een handmatige back-up nodig is.

Alle berichten worden onmiddellijk gesynchroniseerd in de cloud van Telegram, op alle apparaten tegelijk, het is erg handig, back-ups zijn de vorige eeuw.

Ondanks de uitgebreide functies van Telegram gaven gebruikers online de voorkeur aan WhatsApp for Business vanwege de end-to-endencryptie en het grotere bereik.

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Telegram vs. WhatsApp

WhatsApp en Telegram zijn goede berichtenplatforms voor gewone gebruikers. WhatsApp heeft zelfs een streepje voor op Telegram vanwege de functies voor zakelijke communicatie.

Beide platforms missen echter uitgebreide functies voor projectmanagement om klant- en campagnegegevens te analyseren, efficiënt samen te werken aan projecten met teamleden en je bestaande zakelijke workflows te organiseren. ClickUp gaat (figuurlijk) chatten!

ClickUp handelt al uw zakelijke communicatie efficiënt af en biedt mogelijkheden voor taakbeheer met functies als chatten, intelligente AI en automatisering van taken, teambeheer en centralisatie van de werkstroom.

Hieronder laten we je precies zien hoe ClickUp je werk verlicht en waarom het een van de betere Telegram- of WhatsApp-alternatieven .

1. ClickUp's One Up #1: ClickUp chatten

Door uw discussies en Taken samen te brengen in één verenigd platform, ClickUp chatten zorgt ervoor dat alles wat u nodig hebt om te communiceren en samen te werken naadloos geïntegreerd is.

Stel dat u werkt aan de lancering van een marketingcampagne en u wilt dat het designteam werkt aan een paar creatives voor de lancering. Met ClickUp Chat kunt u een gesprek starten met uw ontwerpers met een eenvoudige @ vermelding.

Het werkt rechtstreeks binnen ClickUp zodat u niet gedwongen bent om naar een andere e-mail of team chatten app om je collega's in te schakelen. Opmerkingen kunnen worden omgezet in taken en worden toegevoegd aan de takenlijst van een teamlid. De taak blijft gekoppeld aan je gesprek, zodat alle betrokkenen alle context hebben die ze nodig hebben als ze er later naar terugkeren.

Bovendien kun je audio- of videogesprekken starten vanuit Chatten dit is handig voor het delen van snelle updates, brainstormen in realtime of het verduidelijken van items die te ingewikkeld zijn om via tekst te communiceren.

Bovendien is Chatten verbeterd met ClickUp's eigen ClickUp AI ClickUp Brein -en geeft het een aantal serieuze superkrachten.

ClickUp Brain geeft u antwoordvoorstellen op basis van inzichten die het uit uw werkruimte haalt wanneer iemand u een vraag stelt. Het kan deelnemen aan gesprekken, samenvatten wat er is besproken en automatisch taken aanmaken voor kritieke follow-ups.

De belangrijkste functies van ClickUp chatten zijn:

Uniforme communicatie : Houd alle discussies gekoppeld aan taken en projecten, waardoor follow-ups en samenwerking moeiteloos verlopen

: Houd alle discussies gekoppeld aan taken en projecten, waardoor follow-ups en samenwerking moeiteloos verlopen Stem- en videogesprekken : Ga rechtstreeks in de chat naar audio- of videogesprekken om vragen op te lossen of projecten face-to-face te bespreken - geen extra apps nodig

: Ga rechtstreeks in de chat naar audio- of videogesprekken om vragen op te lossen of projecten face-to-face te bespreken - geen extra apps nodig AI-efficiëntie : Maak automatisch taken aan op basis van berichten, vat gesprekken samen met AI CatchUp en vind gerelateerde Taken of documenten met AI Relationships

: Maak automatisch taken aan op basis van berichten, vat gesprekken samen met AI CatchUp en vind gerelateerde Taken of documenten met AI Relationships Real-time messaging : Werk direct samen, deel updates en brainstorm ideeën zonder vertragingen

: Werk direct samen, deel updates en brainstorm ideeën zonder vertragingen Gedeelde gesprekken : Blijf georganiseerd met threads om ervoor te zorgen dat er niets verloren gaat in de chat

: Blijf georganiseerd met threads om ervoor te zorgen dat er niets verloren gaat in de chat Aangepaste notificaties: Beheer meldingen en geef prioriteit aan wat het belangrijkst is om gefocust te blijven

Vertrouwt u veel op instant messaging om werk Klaar te krijgen? Gebruik de ClickUp sjabloon voor expresberichten om een interne chatroom voor uw team te maken en teamcommunicatie te centraliseren.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-14.jpeg ClickUp Instant Message Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-32j4707&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Met dit sjabloon kunt u:

Volgenchatten op het werk en maak je geen zorgen meer over typefouten of grammaticafouten

Reageer snel met gestandaardiseerde antwoorden op veelgestelde query's

Houd uw merkstem en toon consistent in al uw berichten

Prioriteit geven aan belangrijke gesprekken zodat u geen belangrijke details mist

💡Pro Tip: Synchroniseer threads van gesprekken in Chatten naar Taken, zodat ze gestroomlijnd worden samenwerking op de werkplek . Dus wanneer een idee wordt besproken in een thread, kun je daar meteen een Taak van maken. Zo heeft iedereen genoeg context voor elke Taak, samen met duidelijke deadlines en eigendom.

2. ClickUp's One Up #2: ClickUp Clips

Terwijl u werkt aan de website voor een marketingcampagne, realiseert u zich dat het een goed idee zou zijn om enkele interactieve elementen toe te voegen voor een betere betrokkenheid van de gebruiker. In plaats van het tijdens een telefoongesprek uit te leggen, wilt u uw ontwerpteam laten zien wat er Nog te doen staat. ClickUp clips is wat u nodig hebt.

Maak asynchrone videocommunicatie gemakkelijker met ClickUp Clips

Clips kunnen worden gebruikt om complexe workflows op te nemen en uit te leggen aan teamleden, clients en nieuwe werknemers, zodat er geen extra software voor het delen van schermen nodig is in uw technische stack. Alle clips worden opgeslagen in 'Clips Hub' zodat u ze snel en gemakkelijk kunt raadplegen.

Het beste deel is dat je een Clip kunt delen met teamleden door een openbare link te gebruiken of door hen het gekoppelde bestand te sturen. Hoe maak je dat asynchrone communicatie flexibeler?

💡Pro Tip: ClickUp Brain kan elke Clip transcriberen, waardoor het gemakkelijker wordt om specifieke informatie terug te vinden. U kunt de verschillende tijdstempels in het transcript scannen en fragmenten kopiëren van waar dan ook in de video voor snelle referentie of documentatie.

Wilt u feedback van belanghebbenden over ontwerpelementen of budgettoewijzing voor een campagne?

In plaats van afzonderlijke berichten te sturen, gebruikt u ClickUp's opmerkingen toewijzen .

Gebruik ClickUp Toegewezen opmerkingen om actie-items te maken van opmerkingen en Taken

Het is een geweldige hulpmiddel voor communicatie op de werkplek om teamleden op de hoogte te stellen wanneer er een actie van hun kant vereist is.

Opmerkingen die aan jou zijn toegewezen, worden op één plek georganiseerd zodat je ze gemakkelijk kunt terugvinden. Nog te doen: je kunt het item in de opmerking zelf oplossen zonder gedoe.

Waarom ClickUp de slimmere keuze is voor Business samenwerking

Zowel WhatsApp als Telegram hebben unieke sterke punten. Telegram onderscheidt zich door zijn openbare kanalen, naadloos synchroniseren van apparaten en opslagruimte in de cloud. Voor end-to-endencryptie en bedrijfsspecifieke functies verdient WhatsApp de voorkeur.

Beide platforms missen echter functies voor het bijhouden van taken, organisatorische ondersteuning en op AI gebaseerde automatisering.

Als je je bedrijf wilt voorzien van uitgebreide communicatietools, is ClickUp je beste keuze. Het gaat verder dan een eenvoudige communicatietool en biedt een alles-in-één werkruimte waar teams niet alleen kunnen samenwerken, maar ook taken kunnen beheren, het relatiebeheer kunnen verbeteren en AI kunnen gebruiken om slimmer te werken. Aanmelden voor ClickUp en ontdek wat het de slimmere keuze maakt voor efficiënte bedrijfscommunicatie en -betrokkenheid.