Hoe vriendjespolitiek op het werk bestrijden (strategieën & voorbeelden)

Stel je een werknemer voor die het beste van zichzelf geeft om de doelen van de organisatie te bereiken. Ze creëren technieken om processen efficiënter te maken, geven leiding aan teams en nemen initiatieven om activiteiten te verbeteren.

Maar als het op promotie aankomt, krijgt een collega promotie omdat hij of zij een betere relatie heeft met de baas.

Het resultaat? Een laag werknemersmoreel, gebrek aan motivatie, stress en afnemende prestaties. Vriendjespolitiek kwetst niet alleen één werknemer, maar heeft een weerslag op de hele werkomgeving en creëert een giftige werkomgeving die groei belemmert en wrok zaait.

In deze gids bespreken we de verklikkerlichten, voorbeelden uit de praktijk en uitvoerbare strategieën voor werknemers, managers en leiders om vriendjespolitiek tegen te gaan en een cultuur van vertrouwen en gelijkheid op te bouwen.

60-seconden samenvatting

Strategieën om vriendjespolitiek op het werk te bestrijden:

Stel een anti-voordeligheidsbeleid in en een 360-graden feedbacksysteem

Creëer een veilige werkomgeving waar werknemers hun zorgen kunnen uiten

Stimuleer teaminteracties en bevorder inclusiviteit

Train sessies voor managers om incidenten van favoritisme aan te pakken en onbedoelde vooroordelen aan te pakken

Gebruik tools om de prestaties van werknemers bij te houden en loopbaanontwikkelingskansen te bieden op basis van verdiensten

Favoritisme op het werk herkennen

Er is sprake van vriendjespolitiek als een persoon met macht een voorkeursbehandeling geeft aan een werknemer boven een andere, vooral om persoonlijke redenen.

Jay Andres, auteur van The Managers Bathroom

Vriendjespolitiek op het werk herkennen kan lastig zijn, vooral als de tekenen subtiel zijn. Toch blijft het vaak onder de oppervlakte hangen, wachtend om opgemerkt te worden. Hier zijn een paar tekenen van vriendjespolitiek:

Ongelijke toegang tot voordelen en privileges

Verlengde lunchpauzes, frequente goedkeuring van verlof, extra vakantiedagen, enz. voor bepaalde werknemers

frequente goedkeuring van verlof, extra vakantiedagen, enz. voor bepaalde werknemers Betere toegang tot apparatuur, gereedschap of werkruimte in vergelijking met anderen in vergelijkbare rollen

of werkruimte in vergelijking met anderen in vergelijkbare rollen Verlichte deadlines of targets voor sommige werknemers, terwijl anderen streng zijn

voorbeeld: Een manager bevordert een paar van zijn favoriete werknemers (waaronder incompetente) ondanks dat de andere werknemers meer verantwoordelijkheden krijgen en beter presteren.

Oneerlijke verdeling van werk en kansen

Oneerlijk werklast verdeling het toewijzen van minder en gemakkelijker werk of het geven van belangrijke projecten aan alleen de favoriete werknemers

werklast verdeling het toewijzen van minder en gemakkelijker werk of het geven van belangrijke projecten aan alleen de favoriete werknemers Beloningen en promoties aanbieden aan de favoriete werknemer (die minder gekwalificeerd is dan anderen in het team) en tegelijkertijd te kritisch zijn over andere getalenteerde werknemers

aanbieden aan de favoriete werknemer (die minder gekwalificeerd is dan anderen in het team) en tegelijkertijd te kritisch zijn over andere getalenteerde werknemers Extra aandacht, begeleiding en mogelijkheden bieden aan bevoorrechte werknemers voor het verbeteren van prestaties, bijscholing en professioneel netwerken, terwijl andere leden van het team met dezelfde of grotere verdiensten worden uitgesloten

Vooringenomen behandeling

Verdedigen van onethisch gedrag van werknemers of overtredingen op de werkplek zoals pesten, discriminatie en intimidatie

van werknemers of overtredingen op de werkplek zoals pesten, discriminatie en intimidatie Partij kiezen tijdens werkplekconflicten en met twee maten meten. Instance: een teamleider die een boete oplegt aan een werknemer voor schade aan eigendommen, maar niet aan de bevoorrechte werknemer

en met twee maten meten. Instance: een teamleider die een boete oplegt aan een werknemer voor schade aan eigendommen, maar niet aan de bevoorrechte werknemer Gunstige werknemers toestaan beslissingen te beïnvloeden die van invloed zijn op het hele team, terwijl de inbreng van anderen wordt genegeerd Favoritisme op de werkplek kan een ernstige tol eisen van het welzijn van werknemers. Wanneer een werkplek politiek gekleurd wordt, gaan werknemers die strijden om een positie zich vaak schuldig maken aan agressief gedrag om de middelen van hun concurrenten uit te putten.

Het resultaat? Verhoogde wrok, conflicten tussen werknemers, en slechte prestaties.

Voorkeursbehandeling kan leiden tot uitsluiting, de verbinding met de organisatie verminderen, het moreel verlagen, de productiviteit verlagen en de gezondheid op de werkplek in gevaar brengen.

Lees meer: 10 factoren die de productiviteit op het werk beïnvloeden

Hoe werknemers kunnen omgaan met vriendjespolitiek

In het begin kunnen werknemers Instances van vriendjespolitiek op het werk negeren. Maar gaandeweg ontstaat er wantrouwen, wat leidt tot een afnemende betrokkenheid van werknemers en een hoger personeelsverloop. Hier lees je hoe werknemers vriendjespolitiek kunnen aanpakken en beter worden op het werk:

Professioneel blijven in uitdagende situaties

Uw stem als werknemer is belangrijk als het gaat om opstaan tegen vriendjespolitiek, maar hoe het wordt uitgedrukt kan een aanzienlijk verschil maken.

❌ Hier is wat je moet vermijden:

Emotionele uitbarstingen: Ze overschaduwen zorgen, schaden de geloofwaardigheid en zetten relaties onder druk

Ze overschaduwen zorgen, schaden de geloofwaardigheid en zetten relaties onder druk Met de vinger wijzen: Schuld creëert conflicten en doet oplossingen ontsporen

concentreer je in plaats daarvan op:

Nog te doen: Werk van hoge kwaliteit leveren, deadlines halen en afstemmen op de doelen van het team. Benadruk bijdragen met meetbare resultaten

Werk van hoge kwaliteit leveren, deadlines halen en afstemmen op de doelen van het team. Benadruk bijdragen met meetbare resultaten Feedback vragen: Bespreek regelmatig verbeterpunten met je manager en ga in op suggesties

Bespreek regelmatig verbeterpunten met je manager en ga in op suggesties Rustig bespreken: Voer indien nodig een privé, constructief gesprek met je manager om je bijdragen en groeimogelijkheden te bespreken

Incidenten documenteren voor toekomstig gebruik

Werknemers moeten alles aantekenen over de daad van vriendjespolitiek waarvan ze getuige waren, van de datum en tijd tot de beschrijving van het incident en de impact ervan op hun werk. Dit helpt bij het rapporteren van vriendjespolitiek met bewijs.

✨ Voeg de volgende details toe om Instances van vriendjespolitiek te registreren:

Datum en tijd : Wanneer het incident heeft plaatsgevonden

: Wanneer het incident heeft plaatsgevonden Wat er is gebeurd : Duidelijke beschrijving van de daad van favoritisme

: Duidelijke beschrijving van de daad van favoritisme Wie was erbij betrokken : Personen die direct of indirect vriendjespolitiek bedrijven of verbinding hebben met de situatie

: Personen die direct of indirect vriendjespolitiek bedrijven of verbinding hebben met de situatie Gevolgen voor het werk : Hoe beïnvloedde de vriendjespolitiek het moreel, de productiviteit of de teamdynamiek?

: Hoe beïnvloedde de vriendjespolitiek het moreel, de productiviteit of de teamdynamiek? Ondersteunend bewijs: E-mails, transcripties van chatten of verslagen van Taken indien relevant

Deze gegevens kunnen van onschatbare waarde zijn bij de rapportage van vriendjespolitiek aan de HR-afdeling of het management, zodat het probleem eerlijk kan worden aangepakt.

Je kunt het volgende gebruiken ClickUp Documenten om alle voorkeursincidenten gedetailleerd te documenteren en veilig te delen met alle relevante belanghebbenden. U kunt ook privacy- en bewerkingscontroles instellen zodat u kunt beheren wie toegang heeft tot gevoelige informatie.

HR-managers kunnen Docs ook gebruiken om incidenten te categoriseren op afdeling, type of ernst, waardoor het gemakkelijker wordt om vriendjespolitiekpatronen bij te houden en problemen proactief aan te pakken.

Beleid documenteren en voor iedereen toegankelijk maken met ClickUp Docs

Strategieën voor communicatie met het management

Rapportage van voorvallen van favoritisme kan lastig zijn. Hier zijn een paar tips die werknemers moeten volgen om met het management te communiceren over vriendjespolitiek:

🙌 Voice zorgen constructief: Deel hoe vriendjespolitiek het moreel en de prestaties beïnvloedt en richt je tegelijkertijd op ambities en bijdragen

🙌 Gebruik transparante communicatie met collega's: Initieer transparante horizontale communicatie met collega's om gedeelde ervaringen en de dynamiek op de werkplek te begrijpen

bespreek met het management: Praat over kansen, verwachtingen, prestaties, werkcultuur en besluitvormingsprocessen

🙌 Kader zorgen in, geen beschuldigingen: Vermijd openlijke beschuldigingen van vriendjespolitiek. Spreek in plaats daarvan op een rustige en constructieve manier uw bezorgdheid uit

voer gesprekken, geen confrontaties: Benader deze gesprekken als gesprekken om problemen op te lossen, niet als confrontaties die de spanning laten escaleren

📌 Voorbeeld: Karen Dillon, auteur van HBR Gids voor Kantoorpolitiek geeft een praktisch voorbeeld-"Ik merk dat Sarah de kans heeft gekregen om XYZ te doen, en ik zou die kans ook graag krijgen."

Opties en potentiële carrièrestappen overwegen

Langdurig vriendjespolitiek leidt uiteindelijk tot personeelswisselingen. Als alle andere strategieën falen, dan is het misschien tijd om over te stappen naar organisaties met een betere concurrentiepositie positieve werkomgeving .

Om los te komen van de cyclus van vriendjespolitiek tijdens het zoeken naar een nieuwe baan, kun je het volgende overwegen:

✅ Zoek begeleiding van een mentor die inzichten kan verschaffen in het omgaan met uitdagingen op de werkplek

✅ Bekijk Glassdoor beoordelingen van bedrijven om er zeker van te zijn dat ze eerlijkheid en transparantie bevorderen

✅ Bereid een antwoord voor waarom u uw huidige baan verlaat zonder er negatief over te spreken

Net als werknemers spelen HR-managers een gelijkwaardige rol in het omgaan met favoritisme op de werkplek. Dit brengt ons bij het volgende onderdeel.

Rol van HR in het beheren van vriendjespolitiek Een op de vijf werknemers heeft het gevoel dat hun werkgever niets geeft om hun welzijn. Hier moeten HR-managers ingrijpen om vriendjespolitiek een halt toe te roepen en toptalent te behouden voor het te laat is.

Hier zijn een paar manieren waarop je vriendjespolitiek op de werkvloer kunt voorkomen en een eerlijke behandeling van werknemers kunt bevorderen.

Transparante en eerlijke promotiecriteria ontwikkelen

Zorg ervoor dat uw promotiebeleid geen mazen in de wet bevat die vriendjespolitiek in de hand werken.

Wees transparant . Stel duidelijke criteria op zoals leiderschapscapaciteiten, kwaliteit van deliverables, technische competenties, enz. om te bepalen welke werknemers het verdienen. Communiceer deze criteria openlijk met alle werknemers om onduidelijkheid te voorkomen

. Stel duidelijke criteria op zoals leiderschapscapaciteiten, kwaliteit van deliverables, technische competenties, enz. om te bepalen welke werknemers het verdienen. Communiceer deze criteria openlijk met alle werknemers om onduidelijkheid te voorkomen Stel meetbare benchmarks in die gekoppeld zijn aan specifieke rolvereisten, zoals het succesvol voltooien van relevante trainingsprogramma's, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, het aantal projecten dat geleid is, enzovoort

in die gekoppeld zijn aan specifieke rolvereisten, zoals het succesvol voltooien van relevante trainingsprogramma's, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, het aantal projecten dat geleid is, enzovoort Maak gebruik van functioneringsgesprekken en 360-graden feedback om inzichten van werknemers te verkrijgen uit meerdere bronnen, zoals collega's, managers, leiders en ondergeschikten om een eerlijke beoordeling te garanderen

om inzichten van werknemers te verkrijgen uit meerdere bronnen, zoals collega's, managers, leiders en ondergeschikten om een eerlijke beoordeling te garanderen Stel een gestructureerd proces in waarbij managers de redenen voor promotiebesluiten documenteren, ondersteund door specifieke voorbeelden van prestaties en afstemming op de gestelde criteria

in waarbij managers de redenen voor promotiebesluiten documenteren, ondersteund door specifieke voorbeelden van prestaties en afstemming op de gestelde criteria Stel een panel samen om het promotiebeleid regelmatig te evalueren en bij te werken op relevantie en inclusiviteit

Dit zorgt ervoor dat werknemers worden bevorderd op basis van hun prestaties in plaats van hun persoonlijkheid of achtergrond.

Initiatieven voor teambuilding bevorderen

Teambuildingactiviteiten versterken de organisatiecultuur en zorgen voor een betere samenwerking conflictoplossing vertrouwen versterken en vriendjespolitiek minimaliseren.

Voorbeeld: MotorInc. Pvt. Ltd . had te kampen met uitdagingen zoals een lage betrokkenheid van werknemers, conflicten en een gebrek aan vertrouwen bij werknemers. Om dit aan te pakken, organiseerden ze een driedaags programma voor werknemersbetrokkenheid op een camping, met debriefingsessies en spelletjes. Dit resulteerde in positieve feedback van werknemers, een hogere productiviteit en een hogere ROI.

Hier zijn een paar ideeën voor teambuilding om je te helpen teams beheren beter:

Voer debatten : Organiseer onderwerpgerichte virtuele debatten om werknemers aan te moedigen met elkaar te communiceren (zowel werknemers op locatie als werknemers op afstand). Stel duidelijke regels op en richt je op respectvolle interacties, waarbij je de waardering voor verschillende perspectieven bevordert

: Organiseer onderwerpgerichte virtuele debatten om werknemers aan te moedigen met elkaar te communiceren (zowel werknemers op locatie als werknemers op afstand). Stel duidelijke regels op en richt je op respectvolle interacties, waarbij je de waardering voor verschillende perspectieven bevordert Organiseer hackathons : Geef uw technische teams de kans om hun verborgen vaardigheden en sterke punten te vinden en aan te scherpen voor loopbaanontwikkeling en prestatieverbetering. Zorg voor duidelijke doelstellingen en teamstimulansen, moedig functieoverschrijdende samenwerking aan en deel de resultaten in het hele bedrijf om hun inspanningen te vieren

: Geef uw technische teams de kans om hun verborgen vaardigheden en sterke punten te vinden en aan te scherpen voor loopbaanontwikkeling en prestatieverbetering. Zorg voor duidelijke doelstellingen en teamstimulansen, moedig functieoverschrijdende samenwerking aan en deel de resultaten in het hele bedrijf om hun inspanningen te vieren Maandelijkse vergaderingen : Plan maandelijkse vergaderingen, persoonlijk of virtueel, om met werknemers te communiceren over werk en daarbuiten. Praat over hun hobby's, interesses, balans tussen werk en privé, reizen en meer

: Plan maandelijkse vergaderingen, persoonlijk of virtueel, om met werknemers te communiceren over werk en daarbuiten. Praat over hun hobby's, interesses, balans tussen werk en privé, reizen en meer Plan groepsuitdagingen: Neem activiteiten op zoals escape rooms, triviawedstrijden of virtuele fitnessuitdagingen om teamwerk in verschillende instellingen te versterken

Bevorder naast het organiseren van teambuildingactiviteiten ook real-time samenwerking dagelijks tijdens het werk. ClickUp Whiteboards kan u hierbij helpen. U kunt een Whiteboard maken om te brainstormen over strategieën voor het beheren van favoritisme op het werk, aantekeningen toevoegen voor veelvoorkomende Instances van favoritisme en deze koppelen aan Taken.

ideeën brainstormen, strategieën in kaart brengen en Sprints plannen met ClickUp Whiteboards_

Werkplekonderzoeken implementeren om de gevoelens van werknemers te peilen

Enquêtes op de werkplek zijn een geweldige manier om na te gaan hoe werknemers de werkomgeving ervaren en of ze te maken hebben gehad met incidenten op het gebied van vriendjespolitiek.

U kunt bijvoorbeeld enquêtes over werknemersbetrokkenheid houden om te meten hoe tevreden uw werknemers zijn over hun werk en managementbeslissingen. Neem zowel beoordelingen als beschrijvende vragen op om gedetailleerde inzichten te krijgen.

✨ Stel uw werknemers vragen als:

Hoe zou u de balans tussen werk en privé beoordelen op een schaal van 5?

Hebt u het gevoel dat u eerlijk wordt gecompenseerd?

Krijgt u voldoende leermogelijkheden?

Zorg echter voor anonimiteit bij het uitvoeren van enquêtes zoals de beoordelingen van de werkomgeving en de effectiviteit van de manager.

U kunt ook 360° feedback software die inzichten verzamelt van collega's, ondergeschikten en managers om een naadloos en veilig feedbacksysteem te garanderen. Analyseer de resultaten van de enquête en neem tastbare stappen, zoals het aanpakken van zorgen over vriendjespolitiek, het herzien van het beleid of het verbeteren van de werkcultuur.

Gebruik tools zoals ClickUp Formulier Weergave om uitgebreide enquêtes te maken en anonieme input van werknemers te verzamelen.

gebruik ClickUp formulieren om _favo ritisme enquêtes op de werkplek uit te voeren

Bovendien kunt u gebruikmaken van ClickUp Automatiseringen om de formulieren van de enquête automatisch en binnen enkele seconden naar de juiste personen te verspreiden.

Anonieme rapportagemechanismen opzetten

Rapportage van vriendjespolitiek of andere problemen op de werkplek is riskant. Het kan werknemers hun promotie en zelfs hun baan kosten. Zorg dus voor anonieme rapportage om klokkenluiders te beschermen.

Hier zijn een paar mechanismen die u kunt implementeren:

Online portalen : Creëer een beveiligd portaal voor rapportage met end-to-end encryptie waar werknemers kunnen rapporteren over managers die vriendjespolitiek bedrijven zonder twee keer na te denken over 'betrapt worden' Neem gebruiksvriendelijke formulieren op waarmee werknemers gedetailleerde accounts kunnen indienen over vriendjespolitiek of oneerlijke behandeling, samen met optioneel bewijsmateriaal zoals schermafbeeldingen of e-mails

: Creëer een beveiligd portaal voor rapportage met end-to-end encryptie waar werknemers kunnen rapporteren over managers die vriendjespolitiek bedrijven zonder twee keer na te denken over 'betrapt worden' Neem gebruiksvriendelijke formulieren op waarmee werknemers gedetailleerde accounts kunnen indienen over vriendjespolitiek of oneerlijke behandeling, samen met optioneel bewijsmateriaal zoals schermafbeeldingen of e-mails Sjablonen voor anonieme rapportageformulieren : Geef werknemers toegang tot sjablonen voor rapportageformulieren die ze kunnen gebruiken om incidenten in verschillende categorieën te melden, van vriendjespolitiek tot intimidatie of ethische overtredingen. Deze sjablonen moeten werknemers helpen om alle noodzakelijke details te vermelden, zoals data, tijdstippen, betrokken personen en de gevolgen van het incident

: Geef werknemers toegang tot sjablonen voor rapportageformulieren die ze kunnen gebruiken om incidenten in verschillende categorieën te melden, van vriendjespolitiek tot intimidatie of ethische overtredingen. Deze sjablonen moeten werknemers helpen om alle noodzakelijke details te vermelden, zoals data, tijdstippen, betrokken personen en de gevolgen van het incident Mobiele app of hotline : Stel een hotline in of maak een beveiligde app waar werknemers problemen op de werkvloer kunnen melden via respectievelijk 24/7 oproepen en anonieme teksten

: Stel een hotline in of maak een beveiligde app waar werknemers problemen op de werkvloer kunnen melden via respectievelijk 24/7 oproepen en anonieme teksten Volg transparant: Verzeker werknemers dat elke melding snel en eerlijk wordt behandeld. Deel inzichten over opgeloste problemen zonder de vertrouwelijkheid in gevaar te brengen om vertrouwen in het systeem op te bouwen

Oplossingen en strategieën voor organisaties

Volgens Gallup, 12% van de werknemers in de VS verlieten hun baan vanwege problemen met het senior leiderschap. Dit geeft aan dat de hele organisatie, van teamleiders tot hogere leidinggevenden, stappen moet ondernemen om een gunstige werkomgeving voor alle werknemers te creëren.

Dit is hoe je dat kunt doen.

Beleid implementeren om vriendjespolitiek te voorkomen

Het opstellen van een strikt organisatiebeleid voorkomt vriendjespolitiek op alle niveaus. Hier zijn een paar bruikbare tips:

Instelling van een gestructureerd beleid voor verdeling van kansen om te zorgen voor gelijketaakdelegatie en oneerlijke verdeling van middelen en kansen te voorkomen

om te zorgen voor gelijketaakdelegatie en oneerlijke verdeling van middelen en kansen te voorkomen Implementeer een transparant promotie- en beoordelingssysteem , gebruikmakend van objectieve maatstaven, zoals sleutelprestatie-indicatoren (KPI's), en met meerdere beoordelaars om vooringenomenheid te minimaliseren

, gebruikmakend van objectieve maatstaven, zoals sleutelprestatie-indicatoren (KPI's), en met meerdere beoordelaars om vooringenomenheid te minimaliseren Deel promotiecriteria, zoals anciënniteit, vaardigheden en prestaties, openbaar, zodat elke werknemer begrijpt hoe beslissingen worden genomen

Duidelijk acceptabel gedrag op de werkplek definiëren , inclusief een zero-tolerance houding ten opzichte van vriendjespolitiek, en de consequenties voor dergelijke acties specificeren, ongeacht hun posities in de hiërarchie

, inclusief een zero-tolerance houding ten opzichte van vriendjespolitiek, en de consequenties voor dergelijke acties specificeren, ongeacht hun posities in de hiërarchie Maak deze beleidsregels gemakkelijk toegankelijk via interne portals of handboeken. Werknemers moeten weten waar ze de regels kunnen vinden en hoe ze problemen met betrekking tot vriendjespolitiek kunnen melden

of handboeken. Werknemers moeten weten waar ze de regels kunnen vinden en hoe ze problemen met betrekking tot vriendjespolitiek kunnen melden Train managers en medewerkers regelmatig over deze richtlijnen om een consequente handhaving te waarborgen

💡Pro Tip: Gebruik de ClickUp Werknemershandboeken, Beleid & Procedures sjabloon om een gecentraliseerd beleidsdocument te maken dat alles omvat, van de gedragscode tot rapportageprocedures en anti-favoritismebeleid.

Trainingsprogramma's voor managers

Vriendjespolitiek is menselijk, dus doe bewuste inspanningen om het onder controle te houden. Houd trainingssessies voor managers om hun te identificeren onbewuste vooroordelen zodat ze geen enkele werknemer bevoordelen op basis van ras, rol of geslacht.

Instances zoals het bevoordelen van een mannelijke werknemer, de aanname dat vrouwen geen uitdagende taken kunnen uitvoeren en het bevoordelen van vrouwen als ze weer aan het werk gaan na hun zwangerschapsverlof zijn vormen van vriendjespolitiek die onbedoeld invloed kunnen hebben op werk en persoonlijke relaties.

Bied training over eerlijke taak toewijzen gebaseerd op vaardigheden, ervaring en ontwikkelingsdoelen in plaats van persoonlijke voorkeuren of relaties uit het verleden.

Door de voorkeur te geven aan medewerkers met wie ze persoonlijk werken of die gemakkelijker beschikbaar zijn, kunnen medewerkers op afstand of die minder zichtbaar zijn onbedoeld van hen vervreemden. Deel strategieën om vermijd vooroordelen over nabijheid op de werkplek door gelijke kansen en middelen te bieden aan alle leden van het team, ongeacht de locatie.

Een cultuur van inclusiviteit en eerlijkheid creëren

Inclusie en eerlijkheid binnen een organisatie hebben een positieve invloed op de resultaten op verschillende niveaus: individueel, groep en organisatie. Ze stimuleren de werktevredenheid en het behoud van werknemers en verbeteren de prestaties en het welzijn.

Hier lees je hoe je inclusiviteit en eerlijkheid kunt bevorderen:

stel een inclusief beleid op, voer mentorschapprogramma's uit en ondersteun groepen voor werknemers om open met elkaar te communiceren

🌍 Organiseer culturele gebeurtenissen en moedig teamactiviteiten aan zodat werknemers verschillende culturen leren kennen en respecteren

wees transparant over uw toewijzing aan inclusiviteit en deel ervaringen die de noodzaak van diversiteit en inclusiviteit op de werkplek benadrukken TiER1 prestatie-instituut een inclusieve en toegankelijke werkomgeving gecreëerd om ervoor te zorgen dat alle werknemers op afstand en op locatie gelijke toegang hebben tot middelen en mogelijkheden. Dit verhoogde de betrokkenheid van werknemers, verbeterde productiviteit en hogere retentiepercentages.

💡Pro Tip: Gebruik ClickUp's sjabloon voor een diversiteits- en inclusiecommunicatieplan om een communicatiestrategie te creëren, te zorgen voor consistente communicatiekanalen in de hele organisatie en werknemers te betrekken bij initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie.

Regelmatige audits en evaluaties

Met regelmatige audits kunt u patronen identificeren die wijzen op vriendjespolitiek, zoals consequente promotie of het toewijzen van projecten aan één persoon. U kunt bijvoorbeeld zien dat een manager werknemers met een bepaalde achtergrond constant bevordert.

Implementeer feedbackmechanismen en gestructureerde prestatiebeoordelingssystemen om te zorgen voor transparante en gestandaardiseerde prestatiebeoordelingen van werknemers op regelmatige tijdstippen

en gestructureerde prestatiebeoordelingssystemen om te zorgen voor transparante en gestandaardiseerde prestatiebeoordelingen van werknemers op regelmatige tijdstippen Gebruik instrumenten zoals enquêtes of ideeënbussen om inzicht te krijgen in de perceptie van werknemers over eerlijkheid bij de verdeling van taken en prestatiebeoordelingen

om inzicht te krijgen in de perceptie van werknemers over eerlijkheid bij de verdeling van taken en prestatiebeoordelingen Train auditoren om onbewuste vooroordelen en oneerlijke vriendjespolitiek te herkennen en rouleer beoordelaars regelmatig om objectiviteit te waarborgen

en oneerlijke vriendjespolitiek te herkennen en rouleer beoordelaars regelmatig om objectiviteit te waarborgen Als audits vriendjespolitiek aan het licht brengen, neem dan onmiddellijk actie door processen te herzien, managers verantwoordelijk te stellen of aanvullende training te geven om vooroordelen aan te pakken

Technologie gebruiken om vriendjespolitiek tot een minimum te beperken

Het beheren van de ontwikkeling van werknemers, het bijhouden van prestaties en samenwerking op de werkplek kan overweldigend en ongeorganiseerd aanvoelen. Zonder een uniform systeem verspillen teams van personeelszaken ontelbare uren aan het wisselen tussen tools en aan het proberen consistentie tussen processen te behouden. ClickUp HR-beheer platform zet deze uitdagingen om in een gestroomlijnd systeem voor het aannemen, inwerken en stimuleren van de groei van werknemers. Het helpt u om de betrokkenheid en prestaties van werknemers bij te houden, beleid te centraliseren, processen te automatiseren en een werkomgeving te creëren waarin samenwerking centraal staat.

Als de eigendom van taken onduidelijk is, is er minder zichtbaarheid en kan vooringenomenheid in managementbeslissingen sluipen. Dit gebrek aan transparantie leidt vaak tot verwarring, gemiste deadlines en spanningen op de werkplek omdat verantwoordelijkheden door de mazen van het net glippen. ClickUp chatten lost dit op door mensen, taken, documentatie en prestaties op één plaats met elkaar te verbinden. U kunt gekoppelde taken koppelen aan berichten om contexten te verduidelijken, iedereen op de hoogte houden van de laatste updates, aankondigingen en discussies, chats organiseren in ruimtes om dingen Klaar te krijgen en meer met deze handige functie.

Connect met werknemers via ClickUp Chat

Er kunnen nog steeds communicatiekloven ontstaan tussen teams, wat leidt tot gemiste updates en onduidelijke verwachtingen. Wanneer belangrijke informatie verspreid is over e-mail, chatten en documenten, kunnen belangrijke updates verloren gaan en raken teams uit balans. ClickUp Opmerkingen toewijzen voegt een extra accountability-laag toe om dit te voorkomen.

U kunt ook @mentions gebruiken om specifieke teamleden te taggen in opmerkingen, zodat ze geen belangrijke Taken over het hoofd zien. Je kunt ze vragen stellen, feedback krijgen, goedkeuringen geven en taken beheren, waardoor open communicatie met alle medewerkers wordt bevorderd.

commentaar toewijzen aan teamleden met @mentions voor specifieke taken met ClickUp Toewijzen Commentaar_

Ongelijke verdeling van werklast en verborgen vriendjespolitiek kunnen het moreel en de productiviteit van een team schaden.

Zonder duidelijke zichtbaarheid in de capaciteit van het team en de toewijzing van Taken, raken sommige werknemers overweldigd terwijl anderen onderbenut blijven. ClickUp Dashboards helpen dit te voorkomen door aangepaste realtime dashboards waarin u de werklast van werknemers en de statussen van projecten kunt bijhouden. Dit helpt u om high performers te identificeren en op de juiste manier te belonen.

Bevorder gelijkheid en eerlijkheid bij het delegeren van taken met ClickUp Dashboards

De capaciteit van teams eerlijk verdelen kan een uitdaging zijn zonder de juiste hulpmiddelen. Veel managers hebben moeite om een accuraat beeld te krijgen van de bandbreedte van hun team, wat leidt tot burn-out en gemiste groeikansen.

De ClickUp Werklast sjabloon geeft een duidelijk beeld van de huidige werklast van elke werknemer en zorgt voor een eerlijke verdeling van het werk.

Plus, wanneer de organisatie van teams chaotisch wordt, kan de ClickUp sjabloon voor een teammanagementplan helpt u uw teams te organiseren, updates te krijgen over wie waar aan werkt en Taken duidelijker te communiceren. Met behulp van deze sjabloon kunt u de rollen en verantwoordelijkheden van elk teamlid schetsen, projectdoelstellingen instellen, verwachtingen bepalen, taken toewijzen aan specifieke leden en nog veel meer.

Creëer een positieve werkomgeving met ClickUp

Een gezonde werkplek is een plek waar iedereen kan gedijen - zonder vriendjespolitiek en negativiteit. Wanneer vriendjespolitiek binnensluipt, kan dit de werkcultuur vergiftigen en het moreel, de productiviteit en het vertrouwen beïnvloeden.

Om vriendjespolitiek frontaal aan te pakken, hebt u een duidelijk beleid, open communicatie en systemen voor constructieve feedback en verantwoording nodig. Maar het is net zo belangrijk om over de juiste hulpmiddelen te beschikken.

ClickUp is de everything app for work die projectmanagement, kennismanagement en chatten combineert - allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

Door het werk te centraliseren helpt ClickUp bij het aanpakken van vooroordelen, maakt het zichtbaarheid in de werklast van teams mogelijk, bevordert het de samenwerking tussen teams, zorgt het voor eerlijke werktaken en voert het werkplekonderzoeken uit om mogelijke problemen aan te pakken.

Benieuwd hoe ClickUp het allemaal doet? Nu gratis aanmelden !