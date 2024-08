De ultieme gids voor de 10 beste software voor taakdelegatie

Met meerdere taken, strakke deadlines en een constante stroom van verantwoordelijkheden, hoe zorg je ervoor dat elk lid van je team zich concentreert op het beste werk zonder te verdrinken in een overweldigende werklast?

Het antwoord ligt in het effectief delegeren van taken.

De juiste delegatiesoftware verandert de manier waarop teams samenwerken en communiceren. Van het vereenvoudigen van communicatie tot efficiëntie, ze zorgen ervoor dat Taken naadloos van de ene fase naar de volgende overgaan.

In deze blog verkennen we de top 10 van software voor het delegeren van taken om je te helpen bij het transformeren van taakbeheer en delegeren op je werkplek.

**Wat moet je zoeken in software voor taakdelegatie?

Taakdelegatie is meestal een essentiële functie van software voor taakbeheer . Daarom helpen ze bij het naadloos beheren en delegeren van werk. Het is cruciaal om bij de selectie te letten op de volgende functies:

Intuïtieve gebruikersinterface: Zorg ervoor dat het een gebruiksvriendelijk ontwerp heeft voor eenvoudige toepassing. Een intuïtieve interface verkleint de leercurve en verhoogt de efficiëntie

Samenwerkingstool voor teams*: Zoek naar een oplossing voor taakbeheer met robuuste communicatiefuncties die de samenwerking tussen teams bevorderen, realtime updates bieden en ook feedbackmechanismen bieden om de coördinatie te verbeteren

Taken bijhouden: Controleer of het bijhouden van taken kan worden aangepast aan de werkstroom van uw team, met flexibele opties voor categorisering, instelling van prioriteiten en voortgang bijhouden

Controleer of het bijhouden van taken kan worden aangepast aan de werkstroom van uw team, met flexibele opties voor categorisering, instelling van prioriteiten en voortgang bijhouden Integratiemogelijkheden : Zorg ervoor dat de tool kan worden geïntegreerd met populairesoftware voor projectmanagement en platforms. Naadloze integraties verbeteren de algemene productiviteit enprocessen stroomlijnen *Mobiele toegankelijkheid: Mobielvriendelijke interfaces maken taakbeheer onderweg mogelijk. Toegang tot uw app voor taakbeheer vanaf verschillende apparaten verbetert de flexibiliteit en reactiesnelheid

: Zorg ervoor dat de tool kan worden geïntegreerd met populairesoftware voor projectmanagement en platforms. Naadloze integraties verbeteren de algemene productiviteit enprocessen stroomlijnen *Mobiele toegankelijkheid: Mobielvriendelijke interfaces maken taakbeheer onderweg mogelijk. Toegang tot uw app voor taakbeheer vanaf verschillende apparaten verbetert de flexibiliteit en reactiesnelheid Rapportage en analyse : Zoek naar tools die robuuste rapportage en inzichten in de prestaties van teams bieden. Analytische functies kunnen ook helpen bij het identificeren van knelpunten en gebieden die voor verbetering vatbaar zijn

: Zoek naar tools die robuuste rapportage en inzichten in de prestaties van teams bieden. Analytische functies kunnen ook helpen bij het identificeren van knelpunten en gebieden die voor verbetering vatbaar zijn Klantenondersteuning: De beste software voor taakbeheer biedt responsieve en uitgebreide ondersteuningsopties zodat problemen snel kunnen worden opgelost.

De 10 beste Taakdelegatiesoftware voor gebruik in 2024

Hier zijn de 10 beste Taakbeheer software tools om te gebruiken in 2024:

1. ClickUp

taken eenvoudig delegeren en voortgang bijhouden met de Teamweergave van ClickUp_

ClickUp is een alles-in-één projectmanagementsoftware die alle aspecten van een project kan aanpakken, van projectmanagement tot het delegeren van taken. Het werkt ook als een visueel taakbeheerprogramma en heeft meer dan 15 manieren om werkstromen te visualiseren.

volg voortgang en voltooi de status van een project met ClickUp Dashboards_

ClickUp's Aangepaste dashboards stelt je in staat om aangepaste grafieken te maken, de capaciteit van je team te beoordelen, alle activiteiten van je taken bij te houden en waardevolle inzichten te verkrijgen. Met de geavanceerde functies voor het bijhouden van taken kunt u ook vanaf elk apparaat de voortgang bijhouden, aantekeningen toevoegen en rapporten vanaf elke locatie weergeven.

U kunt zelfs uw routinetaken automatiseren en tijd besparen met ClickUp-taaken 100+ vooraf gebouwde automatiseringen of ze aan te passen aan uw behoeften.

al uw doelen op één plaats met ClickUp_

En dat is nog niet alles! Het helpt u op schema te blijven met de tijdlijnen voor projectoplevering met de ClickUp Doelen functie waarmee u traceerbare doelen kunt maken en ze allemaal op één plaats kunt beheren.

Met meer dan 1000 integraties kunt u met de tool verbinding maken met uw favoriete platforms en een naadloze werkstroom garanderen. Bovendien kun je je Taken opdelen in kleine, beheersbare subtaakjes, zodat je eenvoudig kunt samenwerken en organiseren. Met ClickUp Taken kunt u gemakkelijk:

Taken organiseren

Taken toewijzen

Taken prioriteren

Taken beheren

De voortgang van individuele en algemene taken bijhouden

Afhankelijkheid van taken instellen

De gratis versie van ClickUp is een geweldige gratis software voor taakbeheer die doelen, aangepaste statussen voor taken, 24 uur*7 ondersteuning, checklists voor taken en meer biedt.

De beste functies van ClickUp

Stel prioriteiten voor taken in met een eenvoudig kleurgecodeerd systeem, sorteer uw taken op tijdsinschatting en combineer ze met afhankelijkheid van taken

taakprioriteiten instellen voor elke taak met ClickUp_

Maak een selectie uit de 15 weergaven van ClickUp die voor u het beste werken, zoals Taak, Team, Werklastweergave en meer

Integreer met meer dan 1000 apps en tools, waaronder Gmail, HubSpot, Slack, Zoom en meer, en stroomlijn uw werkstromen

Zet opmerkingen om in individuele Taken voor een snelle taakdelegatie

commentaar als taken toewijzen met ClickUp 3.0_

Volg de voortgang in realtime met volledig aanpasbare dashboards en verdeel de werklast van uw team, wijs effectief middelen toe en beoordeel uw doelen op een centrale plaats

Houd de werklast van uw team bij met behulp van tijdsinschattingen; gebruik herinneringen om uw werklast bij te houdenresultaten en notificaties om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Taken

Bespaar tijd en verhoog de efficiëntie met verschillende ClickUpsjablonen voor taken. Bekijk deClickUp-taakbeheersjabloon dat u helpt georganiseerd te blijven door informatie automatisch te groeperen op prioriteit, status van de taak en afdeling

ClickUp limieten

Kan moeilijk te gebruiken zijn voor beginners

Prijzen ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

U kunt ClickUp AI op alle betaalde abonnementen gebruiken voor $5 per werkruimte

Beoordelingen en beoordelingen van ClickUp

G2: 4,7/5 (9.200+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (3.900+ beoordelingen)

2. Todoist

taken organiseren, beheren, prioriteren en delegeren met *[todoist](https://todoist.com/home)* Todoist is een populaire software voor taak- en projectmanagement waarmee je taken naadloos kunt delegeren en de voortgang probleemloos kunt bijhouden. Je kunt al je taken op een centrale plaats weergeven, taken en meerdere projecten efficiënt beheren en georganiseerd blijven.

Todoist heeft een eenvoudige gebruikersinterface en een mobiele app die ervoor zorgt dat je altijd en overal toegang hebt tot je taken. Kleine bedrijven en individuele gebruikers geven de voorkeur aan Todoist vanwege de betaalbare prijs, toegankelijkheid en eenvoudige gebruikersinterface.

De beste functies van Todoist

Herinneringen plannen voor individuele Taken

Gebruik 4 kleurgecodeerde niveaus om taken te prioriteren en voltooien

Deel je taken en projecten via e-mail met teamleden

Centraliseer je gesprekken door ze te bespreken in de comments

Ontvang realtime notificaties om op de hoogte te blijven van alle Taak activiteiten

Gebruik de weergave van taken voor alle informatie over een taak, inclusief de deadline, subtaken, opmerkingen, enz.

Toegang tot 80+ integraties

De beperkingen van Todoist

Beperkte mogelijkheden voor het beheren van complexe projecten en taken

Gebrek aan functies zoals Gantt grafieken, Kanban-borden, etc.

Prijzen voor Todoist

Beginner

Pro: $5 per maand

Business: $8 per maand per lid

Beoordelingen en recensies van Todoist

G2: 4,4/5 (750+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (2.300+ beoordelingen)

3. ProofHub

maak teamwerk soepel en gemakkelijk met bewijsHub_ _effectief hulpmiddel voor Taakbeheer

ProofHub is een tool voor Taakbeheer en software voor operationeel beheer die effectieve samenwerking tussen teams mogelijk maakt. Met ProofHub kun je eenvoudig taken delegeren en de voortgang van je teamleden bijhouden.

Je kunt duidelijke project doelstellingen taken en subtaken creëren, werkverzoeken stroomlijnen en volledige controle krijgen over het werk van je team. ProofHub biedt ook realtime rapportage over de voortgang en een geconsolideerde weergave van de voortgang van een team, zodat je taken op de juiste manier kunt toewijzen.

De beste functies van ProofHub

Taken toewijzen aan individuele teamleden of groepen

Kies uit vier unieke weergaven voor het beheren van taken

Afhankelijkheid van taken vaststellen voor een gestroomlijnde werkstroom

Taken en meerdere projecten eenvoudig beheren met bulkacties (verwijderen, verplaatsen of archiveren)

Effectief communiceren met gecentraliseerde gesprekken in threads over taken

Tijd die aan taken wordt besteed bijhouden voor effectief tijdbeheer

Profiteer van integraties met sommige platforms, waaronder Slack, Dropbox en Google Drive

ProofHub limieten

Beperkte integraties

Alleen betaalde abonnementen beschikbaar

ProofHub prijzen

Essentieel: $50 per maand

Ultimate Control: $99 per maand

ProofHub beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (90+ beoordelingen)

4. MeisterTask

meesterTaak_ hiermee kun je checklists aan je taken toevoegen_

MeisterTask is speciaal ontworpen voor agile teams als een agile projectmanagement software. Het kan echter ook door andere teams worden gebruikt. De software heeft een intuïtieve gebruikersinterface en aanpasbare borden die de voortgang van projecten effectief bewaken.

MeisterTask maakt ook een betere prioritering van taken mogelijk door een uitgebreider overzicht van de projecten van het team. Je kunt ook teamleden toevoegen als volgers van projecten en direct taken toewijzen.

De beste functies van MeisterTask

Gebruik MeisterTask Taken als een centrale communicatie hub

Houd de voortgang van teams visueel bij

Taken effectief beheren met projectborden

Meerdere checklists instellen binnen taken

Krijg gedetailleerde rapportages met bruikbare inzichten in productiviteit en werklast

Functies voor tijdsregistratie gebruiken voor beter tijdbeheer

Aangepaste velden aan taken toevoegen

Terugkerende taken maken

Integreren met apps zoals Asana, OneDrive, GitHub, Slack en meer

MeisterTask limieten

Beperkte rapportage mogelijkheden

PrijzenMeisterTask

Basis: Gratis

Pro: $8

Business: $14,50

Enterprise: Aangepaste prijzen

MeisterTask beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (170+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (1.100+ beoordelingen)

synchroniseer gegevens, geef alle openstaande Taken op één plaats weer en verhoog de productiviteit met *[_BIGContacten](https://www.bigcontacts.com/task-tracking/)* BIGContacts is in de eerste plaats een CRM dat ook effectieve functies voor Taakbeheer biedt. Het verhoogt je productiviteit en efficiëntie door het aanbieden van een gecentraliseerd platform voor Taken en procesanalyse . Hiermee kunt u een volledige weergave krijgen van al uw Taken en hun status.

Je kunt ook slimme rapportages gebruiken om de effectiviteit van je werk te controleren en maatregelen te nemen om te verbeteren. Verder stelt BIGContacts je in staat om een aangepaste werkstroom te bouwen, taken te verplaatsen via drag-and-drop functionaliteit naar de kalender en het automatiseren van taakbeheer.

Werk gemakkelijk met de eenvoudige gebruikersinterface

Nog te doen lijsten gebruiken om prioriteiten te stellen

Terugkerende taken instellen

Toegang tot uw CRM via mobiel

Taken gemakkelijk toewijzen en bijhouden

De kalender weergeven voor zowel individuen als teams

Informatie bijhouden met aangepaste velden

Taken en herinneringen automatiseren

Sommige gebruikers hebben geklaagd over beperkte functies

Sommigen hebben ook geklaagd over de traagheid van het systeem

Free abonnement: $0,00 voor maximaal 100 contacten

Business-abonnement: $19,99 per maand per 1.000 contacten

G2: 4.5/5 (70+ beoordelingen)

4.5/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (200+ beoordelingen)

6. HubSpot Taakbeheer

HubSpot Taakbeheer laat je alle relevante details op één plaats zien om de efficiëntie te verhogen_

HubSpot Task Management is een eenvoudige, gebruiksvriendelijke oplossing voor taakbeheer waarmee je je werk efficiënt kunt delegeren. De software biedt alles, van het toewijzen van taken tot het ontvangen van notificaties over taakupdates.

De beste functies van HubSpot Taakbeheer

Stroomlijn je taken met het Taak Dashboard van HubSpot

Integreer met honderden apps en platforms

Communiceer met team leden via interne team chatten

Gebruik e-mailsjablonen om bulkberichten te versturen

Voeg nieuwe taken direct toe vanuit e-mail, takenlijsten en HubSpot workflows

Kalender synchroniseren met HubSpot

Beperkingen van HubSpot Taakbeheer

Sjablonen kunnen worden verbeterd

Functies voor rapportage moeten verder worden verbeterd

Prijzen voor HubSpot Taakbeheer

Gratis tools

Starter (Verkoop): $20 per maand

Professional (Verkoop): $500 per maand

Enterprise (Verkoop): $1500 per maand, jaarlijks gefactureerd

HubSpot Taakbeheer beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (1.500+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (4.000+ beoordelingen)

7. Krant

chanty_ hiermee kunt u taken maken en organiseren of van een bericht een taak maken_

Chanty is een van de beste samenwerkingstools die helpt met Taakbeheer. Je kunt het gebruiken voor berichten, video bellen en taakbeheer. Met Chanty kun je van elk bericht een taak maken, deadlines instellen en deze toewijzen aan je teamleden. Je kunt ook vanaf nul een Taak aanmaken.

Daarnaast kun je Taken filteren op verschillende criteria en gebruik maken van de Kanban-bord voor een betere visualisatie. Chanty heeft een eenvoudige gebruikersinterface die verschillende integraties ondersteunt om bedrijfsprocessen te stroomlijnen.

De beste functies van Chanty

Zet elk type bericht om in taken

Taken filteren op status, datum en persoon

Taken toewijzen aan elk teamlid en deadlines instellen

Audio- en videogesprekken voeren

Taken bespreken in hun relevante kanalen

Integreren met apps zoals Zapier, OneDrive, Jira, Trello en meer

Beperkingen

Heeft geen subtaken

Gebrek aan aanpassingen in de kalender

Sommige gebruikers hebben problemen ondervonden met notificaties en delen van schermen

Kortlopende prijzen

Gratis

Business: $4 per gebruiker per maand

Beoordelingen en beoordelingen

G2: 4,5/5 (40 beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

8. Notie

vind al je projecttaken op een gecentraliseerd dashboard en beheer taken eenvoudig met *[_Notie](https://www.notion.so/use-case/task-management)* Een goede software voor Taakbeheer kan zich aanpassen aan jouw werkstijl en vereisten en helpen je om op de hoogte te blijven van alle aspecten van je Taken. En Notion is daar ongetwijfeld één van. Met Notion kun je een dashboard voor taakbeheer maken om alle taken die je moet beheren uitgebreid weer te geven. Je kunt ook de gratis software voor taakbeheer van Notion gebruiken om effectief te delegeren.

De beste functies van Notion

Taken sorteren op prioriteit, tijdlijnen en categorie

Functies gebruiken zoals kalenders, Kanban-borden, Gantt-grafieken, lijsten met taken en meer

Bekijk uw planning in één oogopslag met Notion Calendar

Bijhouden van de voortgang op je gecentraliseerde enaangepast dashboard Beperkingen van de beweging

Steile leercurve

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Prijzen voor Notion

Gratis

Plus: $10 per gebruiker per maand

Business: $18 per gebruiker per maand

Enterprise: Aangepast

Beschouwingen en beoordelingen

G2: 4,7/5 (5.000+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

9. Profs project

visualiseer je taken en bewaak de voortgang van je team met de weergave van het Gantt-diagram in *[profs Project](https://www.proprofsproject.com/solutions/task-management-software/)* ProProfs Project is een goede software voor projectmanagement voor het beheren, prioriteren en delegeren van taken. Je kunt je taken gemakkelijk bijhouden, aangepaste workflows maken en taken toewijzen aan verschillende leden van het team op basis van hun capaciteiten. Je kunt je taken en projecten ook weergeven met behulp van Gantt grafieken voor een betere visualisatie en begrip.

Bovendien biedt de software AI-gestuurde rapportages die waardevolle inzichten geven in de voortgang van taken en de status van teams en die hiaten identificeren. Het helpt ook om potentiële risico's te identificeren en deze vroeg in het proces te beperken.

Profs Project beste functies

Taken toewijzen en prioriteren op een gecentraliseerd dashboard

Taak status instellen (open, in de wacht of voltooid) voor eenvoudig bijhouden

Verkrijg slimme rapportages over teamprestaties en potentiële risico's

Taken met slepen en neerzetten prioriteren

Taken eenvoudiger beheren en start- en deadlines instellen

Ontvang realtime notificaties en waarschuwingen

Relevante feedback geven aan teamleden over elke taak en subtaak

Terugkerende taken automatiseren

Meerdere weergaven instellen volgens uw vereisten

ProProfs project limieten

Sommige gebruikers hebben problemen ondervonden met automatisering

Integraties van apps kunnen worden verbeterd

Prijzen voorProfs Project

15 dagen gratis proefversie

Maandelijks abonnement: $49,97 per maand

Profs Project beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (250+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (70+ beoordelingen)

10. Nog te doen

Alles.doen helpt bij goede communicatie en effectieve Taakdelegatie_

Any.do is een eenvoudige oplossing voor taakbeheer die werkt voor iedereen, inclusief individuen, gezinnen en teams. De app helpt je om de details van je dag (of een langere tijd) in één oogopslag weer te geven.

Je kunt takenlijsten maken, herinneringen toevoegen, taken aanmaken en toewijzen en kalenders aanmaken op meerdere apparaten. Je kunt ook kant-en-klare sjablonen voor werkstromen maken en deze aanpassen voor beter gebruik.

Nog.te doen beste functies

Taken en subtaken toewijzen

Kies uit kalender, kanban en tabelweergave om de voortgang van je team in vogelvlucht te bekijken

Toegang tot 100+ aangepaste sjablonen voor het gemakkelijk aanmaken van taken

Krijg toegang tot 6000+ integraties, waaronder Slack, Zoom, Trello, Asana en meer

Automatisering inschakelen om taken en deadlines automatisch toe te wijzen en de status bij te werken

Taken kleurcoderen voor eenvoudige identificatie

Geavanceerde, aangepaste terugkerende taken instellen

Nog.te doen beperkingen

Klantenservice reageert niet zo snel als mensen zouden willen

Sommige gebruikers hadden problemen met de verbinding van de app met hun kalenders

De prijzen van Nog te doen

Persoonlijk: Free

Premium: $5 per maand, jaarlijks gefactureerd

Gezin: $8 per maand (voor 4 leden), jaarlijks gefactureerd

Teams: $8 per maand per lid, jaarlijks gefactureerd

Nog.te doen beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (190+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (160+ beoordelingen)

Vind de juiste software voor het delegeren van taken voor je team

Software voor het delegeren van taken is meer dan het eenvoudig delegeren van taken; het bevordert verbindingen die het teamwerk verbeteren. Kies daarom bij de selectie van een tool voor taakdelegatie een tool die het beste bij je behoeften past en die zowel als tool voor taakbeheer en projectmanagement functioneert.

Overweeg om hun beoordelingen te bekijken om te weten te komen wat hun gebruikers over hen zeggen. Kijk ook naar hun roadmap en kijk of ze regelmatig nieuwe functies uitbrengen om aan de huidige eisen te blijven voldoen. Neem altijd een gratis proefversie (indien beschikbaar) voordat je er een kiest en betaalt.

Ga naar ClickUp gratis vandaag nog om de magie van naadloze Taakdelegatie te ervaren!