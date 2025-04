11 Beste HR CRM's om HR-processen te stroomlijnen

HR werk kan soms aanvoelen als een eindeloze klus. Het bijhouden van aanwervingen, salarisadministratie, secundaire arbeidsvoorwaarden, training en werknemersprestaties kan zich snel opstapelen.

HR CRM-software is dan een redder in nood bij het beheren van HR-processen .

Hulp nodig bij het beheren van sollicitaties? Nog te doen. Wil je de prestaties van je werknemers bijhouden of sessies inplannen? Makkelijk. Moeite met salaris- of secundaire arbeidsvoorwaarden? De software dekt je.

Hier volgt een overzicht van de beste HR CRM-software om tijd te besparen, kosten te besparen en de betrokkenheid van werknemers te verbeteren.

Wat is HR CRM?

HR CRM (Human Resources Customer Relationship Management) software combineert de beste functies van HR en CRM tools om het personeelsbeheer te vereenvoudigen. Het behandelt alles van werving tot werknemersbetrokkenheid, training en prestatiebeheer.

HR CRM vermindert dus de complexiteit van HR-activiteiten en verbetert de algemene tevredenheid van werknemers.

HRM vs. CRM

HRM (Human Resources Management) heeft alles te maken met het managen van de mensen in een organisatie, inclusief aanname, training, prestatie-evaluaties en naleving van de arbeidswetgeving. Aan de andere kant, CRM (Customer Relationship Management) richt zich op het beheren van interacties met klanten, het bijhouden van verkopen en het verbeteren van de klantenservice.

HR CRM past de mogelijkheden voor het opbouwen van relaties van traditionele CRM-tools aan om u te helpen de relaties met uw werknemers te koesteren en te beheren. Dit betekent dat HR-teams verder kunnen gaan dan de traditionele managementtaken en sterkere, betekenisvollere verbindingen met hun personeel kunnen opbouwen.

De combinatie van HRM en CRM biedt een baanbrekende manier om uw personeel te managen. Maar wat maakt HR CRM zo voordelig?

Dit zijn de voordelen van het integreren van HR CRM in uw business:

Bouw sterke, duurzame relaties op met werknemers door ze te behandelen als waardevolle belanghebbenden

Maak profielen van werknemers, houd hiaten in de vaardigheden van werknemers bij en bied aangepaste leer- en ontwikkelingsabonnementen om de ervaringen van werknemers te verbeteren

Risico's op personeelsverloop, werknemerstevredenheid en toekomstige behoeften aan talent voorspellen voor geïnformeerde besluitvorming

Wat moet u zoeken in HR CRM?

Bij het kiezen van een HR CRM is het essentieel om de volgende factoren in overweging te nemen om er zeker van te zijn dat de software voldoet aan de behoeften van uw organisatie:

📌 Efficiënte functies voor werving: Wervingstools met systeem voor het bijhouden van sollicitanten ( ATS) sjablonen en geautomatiseerde planning van sollicitatiegesprekken kunnen uren handmatig werk besparen. Een goed HR CRM helpt je ook om de pijplijnen van kandidaten te beheren en de voortgang van de werving naadloos te volgen

📌 Employee engagement functies: Feedback, erkenning en communicatietools zijn essentieel voor het motiveren van uw personeel. Een HR CRM centraliseert deze processen en zorgt ervoor dat werknemers zich verbonden en gewaardeerd voelen

📌 Prestaties bijhouden: Instellingen, voortgang bijhouden en prestaties beoordelen moeten eenvoudig zijn. Zoek naar tools waarmee u prestatiebeoordelingen en de ontwikkeling van werknemers effectief begeleiden

📌 Loonadministratie en nalevingsbeheer: Loonadministratie en naleving van arbeidswetten kunnen complex zijn. HR CRM-systemen moeten deze taken automatiseren, zodat de kans op handmatige fouten afneemt

📌 Aanpassingsopties: Elke organisatie heeft unieke behoeften, dus de software moet aangepaste functies bieden. Selecteer een tool die op maat gemaakte workflows biedt, gepersonaliseerde workflows, gepersonaliseerde workflows, gepersonaliseerde workflows, gepersonaliseerde workflows, gepersonaliseerde workflows, gepersonaliseerde workflows, gepersonaliseerde workflows, gepersonaliseerde workflows, gepersonaliseerde workflows en gepersonaliseerde workflows HR-dashboards en flexibele rapportageopties

De 11 beste HR CRM

Laten we de top HR CRM-platforms en hun belangrijkste functies eens nader bekijken.

1. ClickUp (Beste voor HR projectmanagement en relaties met medewerkers)

verbeter interacties tussen werknemers en zorg voor naadloze communicatie via ClickUp's CRM_

Een positieve relatie tussen werkgever en werknemer is de sleutel tot de groei en het succes van elke organisatie op lange termijn. Toch kan het een grote uitdaging zijn om de verschillende verwachtingen van werknemers en de organisatie op elkaar af te stemmen. Dit is waar de ClickUp CRM helpt door werkgevers en werknemers op dezelfde pagina te brengen en hun relatie te versterken.

U kunt de ClickUp CRM tool aanpassen om werknemersgegevens te centraliseren en de functiegeschiedenis, prestatiegegevens en opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten van elke werknemer weer te geven. Door tools zoals ClickUp Doelen hiermee kunt u relevante doelstellingen en sleutelresultaten (OKR's) instellen en een cultuur van voortdurende verbetering opbouwen.

ClickUp CRM helpt u ook bij het bijhouden van de bijdragen van werknemers gedurende hun dienstverband via aangepaste dashboards. Hierdoor kunt u de ROI van het trainen van medewerkers analyseren en de meest waardevolle medewerkers voor de organisatie identificeren.

En dat is nog niet alles! Net zoals CRM u helpt bij het centraliseren van klantencontacten, helpt ClickUp's CRM u bij het beheren van alle werknemerscommunicatie op één plaats, van aanwervingsberichten tot feedbackenquêtes.

U kunt zelfs de status van elke werknemer binnen de organisatie bijhouden, of ze zich nu in de onboarding-, trainings-, proef- of functioneringsfase bevinden. Dit geeft je de zichtbaarheid die je nodig hebt om persoonlijke ondersteuning en beloningen te bieden, zodat ze zich gewaardeerd voelen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image11-4.png ClickUp HR CRM-software om de prestaties van werknemers te volgen /%img/

bouw een wervingspijplijn en stroomlijn uw inwerkproces met ClickUp HR-software_

Wilt u de betrokkenheid van werknemers verder stimuleren? ClickUp voor HR Teams maakt het mogelijk. U kunt gebruik maken van ClickUp-taak om een gepersonaliseerd onboardingproces te creëren door stap voor stap Taken toe te voegen die zijn afgestemd op de rol van elke werknemer.

Het beste deel is dat ClickUp u helpt toptalent aan te nemen door het wervingsproces te stroomlijnen.

Met de ClickUp Kandidaat inhuren sjabloon kunt u tools zoals ClickUp Form, Google Form en Typeform verbinden via Zapier om automatisch taken aan te maken voor elke kandidaat en sollicitanten te vergelijken. Hierdoor kunt u zich meer richten op de beoordeling van kandidaten en het verbeteren van de ervaring van kandidaten dan op operationele processen.

ClickUp's sjabloon voor het aannemen van kandidaten

ClickUp beste functies

Automatiseer de inhuur van taken, zoals het plannen van kalenders, het beheer van werknemersdocumenten en het bijhouden van tijd en aanwezigheid met ClickUp Automatiseringen Volg de sleutelgegevens over de prestaties van werknemers, visualiseer de voortgang van doelen en genereer bruikbare inzichten in één weergave met ClickUp Dashboards Creëer en beheer werkstromen en visualiseer tijdlijnen voor projecten met ClickUp Aangepaste weergaven Communiceer met uw team, geef feedback, neem deel aan discussies, koppel documenten en taken aan elkaar met ClickUp chatten Maak bedrijfs- en werknemershandboeken met een lijst van alle beleidsregels en procedures en stel toestemming in voor controle met ClickUp Documenten ClickUp limieten

Uitgebreide aanpassingsopties kunnen overweldigend aanvoelen voor nieuwe gebruikers

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Organisatorische transparantie is een van de meest impactvolle voordelen die we hebben gerealiseerd sinds we ClickUp hebben uitgerold naar het team. Nu, in ClickUp, kan iedereen in de organisatie de OKR's van elk team zien, wie er eigenaar van is en wat de voortgang is. Als ik nu terugkijk, hadden we voor ClickUp dat niveau van transparantie niet, dus al onze afdelingen waren van elkaar losgekoppeld.

Andrea Park, coördinator bedrijfsvoering bij Spekit

2. Rippling (het beste voor automatisering van de levenscyclus van werknemers)

via Rimpeling Rippling automatiseert de levenscyclus van werknemers, van werving tot indiensttreding, ontwikkeling, behoud en vertrek. Als een werknemer bijvoorbeeld naar een andere staat verhuist, berekent Rippling automatisch de belastingen volgens de geldende wetten.

Je kunt het ook gebruiken om een aangepaste HR-workflow op te bouwen, zoals de instelling van herinneringen voor verjaardagen van werknemers en het versturen van notificaties als de prestaties van een werknemer achteruitgaan. De opvallendste functie is aangepaste planning, waarmee je specifieke Taken van een client kunt toewijzen aan werknemers op basis van hun vraag, vaardigheden, certificeringen, enz.

Rippling beste functies

Tijd en aanwezigheid van werknemers in realtime bijhouden om trends in personeelsbezetting of overwerk te identificeren

Beheer lokale, regionale en nationale HR compliance-eisen en maak actieplannen om de compliancy op te volgen

Aangepaste fases voor sollicitatiegesprekken creëren op basis van de aanwervingsbehoeften van de organisatie

Rippling limieten

Vereist jaarlijkse betaling, met boetes voor vroegtijdige annulering en er wordt geen gratis proefversie aangeboden

Rippling prijzen

Aangepaste prijzen

Rippling beoordeling en reviews

G2: 4.8/5 (4.000+ beoordelingen)

4.8/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (3.000+ beoordelingen)

De automatisering van Rippling vermindert het handmatige werk en helpt fouten te voorkomen. Het platform heeft ook verbindingen met tal van andere apps, waardoor het flexibel is voor wat je bedrijf nodig heeft. Over het algemeen neemt Rippling veel kopzorgen weg bij het managen van medewerkers en kunnen teams zich richten op belangrijkere zaken. Bepaalde functies, zoals rapportage of aanpassingen, zouden intuïtiever kunnen.

G2 beoordeling

3. Bamboo HR (het beste voor het centraliseren van HR-gegevens en rapportage)

via BambooHR BambooHR is een geweldige oplossing voor het beheer en de analyse van personeelsgegevens. Je kunt gedetailleerde rapporten weergeven over de anciënniteit, het verloop, verlof, enz. van werknemers. BambooHR heeft ook een module voor prestatiebeheer die helpt bij het stroomlijnen van beoordelingen, feedback en rapporten voor betere besluitvorming.

Je kunt de tevredenheidsscores van werknemers meten door anonieme eNPS-enquêtes uit te voeren, zodat je impactvolle veranderingen kunt doorvoeren.

Bamboo HR beste functies

Personeelsgegevens consolideren voor een soepele salarisverwerking, uitgebreide rapportage en probleemloze belastingaangifte

Vacatures aanmaken, sollicitaties bijhouden, cv's becommentariëren en kandidaten beoordelen, waardoor het wervingsproces naadloos en gezamenlijk verloopt

Genereer aangepaste rapporten over een breed bereik van HR-gegevens, van EEO-1-rapporten tot leeftijds- en genderprofielen

beperkingen van Bamboo HR: ####

Integraties met Google en Slack zijn beperkt en vereisen aangepaste API-calls om gegevens volledig te synchroniseren

Prijzen van Bamboo HR

Aangepaste prijzen

Beoordeling en recensies van Bamboo HR

G2: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

4.4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (meer dan 2.500 beoordelingen)

Bamboo HR maakt automatisch Taken aan voor iedereen die je maar wilt en maakt het zo gemakkelijk om ervoor te zorgen dat werknemers alle vereiste documentatie ondertekenen en indienen. Als middelgrote organisatie is dit zo ongelooflijk handig om ervoor te zorgen dat onboarding snel en effectief wordt voltooid. De prestatiebeheermodule is een beetje beperkend wat betreft het aantal vragen dat je kunt stellen.

G2 beoordeling

4. Paycor (Beste voor naleving van loonregels)

via Paycor Paycor automatiseert de salarisverwerking en beheert alle werknemersgegevens op één plaats. Het helpt u de belastingwetgeving na te leven en zorgt ervoor dat uw teams nauwkeurig en op tijd worden betaald. Functies zoals OnDemand Pay en AutoRun functionaliteit maken handmatig werk overbodig, terwijl de zelfondersteunende functies voor werknemers het voor iedereen gemakkelijker maken.

Plus, efficiënte tools voor rapportage, sjablonen voor salarisadministratie , wettelijke waarschuwingen en handige gidsen maken de processen veel soepeler. Werknemers kunnen eenvoudig persoonlijke gegevens bijwerken en hun secundaire arbeidsvoorwaarden beheren, waardoor HR minder wordt belast.

Paycor beste functies

Automatisch de salarisadministratie plannen en uitvoeren op de door u gekozen datum en tijd

Uren van werknemers bijhouden, verlof beheren en roosters maken, allemaal direct gesynchroniseerd met salarisadministratie

Krijg snel antwoord op vragen over personeelsgegevens in natuurlijke taal met behulp van AI

Paycor beperkingen

Geen integratie met populaire tools zoals QuickBooks

Paycor prijzen

Aangepaste prijzen

Paycor beoordeling en reviews

G2: 3.9/5 (700+ beoordelingen)

3.9/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (2.500+ beoordelingen)

Ik hou van de functies van Paycor voor bijna alles wat met HR te maken heeft. Dit systeem is makkelijk te gebruiken voor salarisadministratie, secundaire arbeidsvoorwaarden, tijdregistratie, compensatie en meer. Veel dingen kunnen aangepast worden, maar sommige opties zijn een one size fits all voor je hele bedrijf. Dit is vooral frustrerend bij prestatiebeheer omdat niet alle bedrijven hetzelfde doen.

G2 beoordeling

5. Workday HCM (het beste voor gegevensgestuurde HR-beslissingen)

via_ werkdag HCM Als u gegevensgestuurde beslissingen wilt nemen, de werktevredenheid wilt vergroten en de algehele efficiëntie van uw werknemers wilt verbeteren, biedt Workday de tools om precies dat te doen.

Het omvat alles van talentmanagement tot salarisadministratie, compensatie, tijdsregistratie en personeelsplanning. Workday biedt ook extra oplossingen zoals uitgavenbeheer, analyse & rapportage, en talentacquisitie om te voldoen aan verschillende zakelijke behoeften.

Workday vereenvoudigt complexe HR Taken met functies zoals de Skills Cloud, die efficiënt skill management en rapportage mogelijk maakt. Het biedt ook tools voor case management, feedback van werknemers en personeelsplanning om HR functies te stroomlijnen.

Workday HCM beste functies

Krijg gecentraliseerde toegang tot personeelsinformatie om HR-management en besluitvorming te verbeteren

Prestaties, doelen en ontwikkeling van werknemers bijhouden, voor continue groei en afstemming op bedrijfsdoelstellingen

Naadloze communicatie mogelijk maken tussen HR en werknemers, om betrokkenheid en ondersteuning via verschillende kanalen te verbeteren

Workday HCM limieten

Minder toegankelijk voor kleine bedrijven, vooral die met een beperkt budget

Workday HCM prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordeling en reviews van Workday HCM

G2: 4/5 (1.000+ beoordelingen)

4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

Workday HCM is zeer schaalbaar, waardoor het geschikt is voor organisaties van elke grootte. Het kan meegroeien met het bedrijf en zich aanpassen aan veranderende behoeften zonder noemenswaardige verstoringen. Het aanpassen van Workday HCM aan specifieke organisatorische behoeften kan complex zijn en technische expertise vereisen.

G2 beoordeling

6. TriNet (de beste voor het beheren van secundaire arbeidsvoorwaarden)

via TriNet TriNet (voorheen TriNet Zenefits) is een speciaal HR-platform voor het beheer van secundaire arbeidsvoorwaarden. Het helpt u om werknemers gemakkelijk in te schrijven voor medische, tandheelkundige, visie- en levensverzekeringsabonnementen. U kunt ook gepersonaliseerde notificaties naar werknemers sturen op basis van hun abonnement, status van inschrijving, enz.

TriNet biedt werknemers onderweg toegang tot hun verzekeringsgegevens en uitgavenaccounts, wat zorgt voor meer transparantie en een grotere betrokkenheid van werknemers. De HR-bibliotheek geeft u snel toegang tot waardevolle informatie, zoals samenvattingen van de staatswet en updates over de hervorming van de gezondheidszorg.

TriNet beste functies

Real-time zichtbaarheid in employee benefits met 100% online inschrijving en beheer

Voeg nieuwe werknemers automatisch toe aan de loonlijst, met geselecteerde voordelen en pro rata eerste loonstrookjes

Automatiseer salarisaanpassingen wanneer een werknemer verhuist, promotie maakt of verlof opneemt

TriNet beperkingen

Heeft geen standalone ACA (Affordable Care Act) module en vereist de aanschaf van een heel HRIS abonnement om toegang te krijgen

TriNet prijzen

Essentials: $8/werknemer/maand

$8/werknemer/maand Groei: $16/werknemer/maand

$16/werknemer/maand Zen: $21/werknemer/maand

TriNet beoordeling en reviews

G2: 4.6/5 (440+ beoordelingen)

4.6/5 (440+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (800+ beoordelingen)

Een van de beste dingen aan Trinet zijn de uitstekende opties voor medische/tandheelkundige/visuele/aanvullende verzekeringsabonnementen die in het platform zijn geïntegreerd en de loonkosten en rapportages. Een punt van frustratie zijn de problemen met de loonbelasting.

G2 beoordeling

7. Bitrix24 (Beste voor HR-communicatie en -samenwerking)

via Bitrix24 Bitrix24 onderscheidt zich door samenwerking, projectmanagement en HR-communicatie te combineren in één platform.

Het is een dynamische werkruimte waar HR-teams alles kunnen beheren, van taken tot tijdsregistratie, het bijhouden van documenten en samenwerking tussen medewerkers. De unieke interface in sociale-mediastijl stimuleert de betrokkenheid van werknemers door middel van 'vind ik leuk'-berichten, opmerkingen en notificaties.

Met een ingebouwde AI-assistent, helpt Bitrix24 HR-workflows te automatiseren, zodat er tijd vrijkomt voor belangrijkere Taken.

Bitrix24 beste functies

Combineer tools voor het beheren van medewerkers, leads en klanten in één platform

Werknemersrecords eenvoudig terugvinden met behulp van aanpasbare filters op aanmaakdatum, status of toegewezen teamleden

Coördinatie van teams mogelijk maken met gedeelde werkruimten, bijhouden van activiteiten en communicatie rond specifieke projecten

beperkingen van Bitrix24

Biedt beperkte opties om de interface aan te passen aan individuele voorkeuren

Prijzen Bitrix24

Basis: $49/5 gebruikers/maand

$49/5 gebruikers/maand Standaard: $99/50 gebruikers/maand

$99/50 gebruikers/maand Professional: $199/100 gebruikers/maand

$199/100 gebruikers/maand Enterprise 250: $399/250 gebruikers/maand

Beoordeling en beoordelingen Bitrix24

G2: 4.1/5 (500+ beoordelingen)

4.1/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (900+ beoordelingen)

Bitrix24 is software die u helpt bij het beheren van uw klanten, uw ondersteuningsteam, uw communicatie, uw teamwerk, uw bestanden en uw e-mailcampagnes. Het is zeer betaalbaar en geweldig voor nieuwe bedrijven en kleine budgetten.

G2 beoordeling

via Werkbaar Workable HR CRM maakt het aannemen van personeel sneller en gemakkelijker. Je kunt vacatures plaatsen op 200+ boards, gebruikmaken van een database met meer dan 400 miljoen profielen en AI-tools gebruiken om screening af te handelen, sollicitatiegesprekken in te plannen en aanbiedingen moeiteloos te beheren.

De handige functies zoals gepersonaliseerde sjablonen voor e-mails, kant-en-klare interviewkits en gedetailleerde rapportage helpen bij het organiseren van je wervingsproces.

Of je nu een technische startup runt, een team in de gezondheidszorg beheert of een horecabedrijf laat groeien, je kunt vertrouwen op dit software voor personeelsbeheer om je te helpen goed presterende teams samen te stellen.

Workable beste functies

Plaats vacatures direct op meerdere vacaturebanken en social media platforms, waardoor je tijd en moeite bespaart

Zoek en bereik passieve kandidaten op platforms zoals LinkedIn, GitHub en Twitter rechtstreeks vanuit Workable

Gebruik evaluatiesjablonen voor het systematisch verzamelen van feedback en zorg voor consistente aanwervingsbeslissingen

Workable limieten

Heeft geen specifieke functies voor het koesteren van sollicitanten uit het verleden voor toekomstige kansen

Biedt beperkte rapportage mogelijkheden in vergelijking met andere platforms

Werkbare prijzen

Gratis proefversie

Starter: $189/maand

$189/maand Standaard: $378/maand

$378/maand Premier: $628/maand (jaarlijks gefactureerd)

Werkbaar beoordeling en beoordelingen

G2: 4.6/5 (440+ beoordelingen)

4.6/5 (440+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (450+ beoordelingen)

Workable is een intuïtief, alles-in-één platform dat het beheren van vacatures, kandidaatpijplijnen en wervingsworkflows naadloos en efficiënt maakt. De gebruiksvriendelijke interface zorgt ervoor dat zelfs leden van het team die niet technisch onderlegd zijn, zonder problemen kunnen navigeren en gebruik kunnen maken van de functies.

G2 beoordeling

9. Monday.com (Beste voor het bouwen van een aanpasbare en schaalbare HR-werkstroom)

via Monday.nl Op zoek naar een eenvoudig CRM om hR-processen te stroomlijnen ? U kunt Monday.com proberen. Het helpt u een op maat gemaakte wervingspijplijn te creëren door rechtstreeks binnen het platform met de aanwervende managers te coördineren. Bovendien biedt het volledige zichtbaarheid in de dagelijkse prestaties van werknemers, zodat u verbeterpunten kunt identificeren.

Met Monday.com kunt u ook formulieren ontwerpen voor het verzamelen van werknemersgegevens, zodat u minder gegevens handmatig hoeft in te voeren tijdens onboarding- of wervingsprocessen.

Monday.com beste functies

Automatiseer follow-ups voor sollicitatiegesprekken, herinneringen voor trainingen en goedkeuringen voor verlofaanvragen om tijd te besparen

Verbinding maken met HR-borden om de levenscyclus van werknemers bij te houden, van indienstneming tot functioneringsgesprekken

Naadloos integreren met platforms zoals Slack, Gmail, Outlook en andere om HR-communicatie en -takenbeheer te synchroniseren

Monday.com limieten

Soms complexe navigatie, waardoor alle functies moeilijk toegankelijk zijn

Monday.com prijzen

Basis: $12/gebruiker/maand

$12/gebruiker/maand Standaard: $14/gebruiker/maand

$14/gebruiker/maand Pro: $24/gebruiker/maand

$24/gebruiker/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Monday.com beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (800+ beoordelingen)

4.6/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (350+ beoordelingen)

Ik vind het geweldig dat je meerdere boards kunt maken en alle documenten op één plek kunt bewaren. Je hoeft ook niet alles met iedereen te delen! Je kunt echter wel documenten uploaden zodat mensen ze kunnen weergeven en hun eigen documenten kunnen toevoegen. Dit is uitstekend om je te helpen georganiseerd te blijven. Ik gebruik dit voor werving/HR en het bijhouden van activa. G2 beoordeling 10. UKG Pro (Beste voor uitgebreid personeelsbeheer)

via UKG Pro UKG Pro is een uitgebreid HR- en salarisadministratieplatform dat is ontworpen om personeelsbeheer moeiteloos te laten verlopen. Van tijdsregistratie tot voordelenadministratie, geautomatiseerde roosters en robuuste analyses, het biedt alle tools die bedrijven nodig hebben om HR-activiteiten te optimaliseren.

De HR-werkstroom software maakt naadloze selfservice voor werknemers mogelijk, waardoor ze zelfstandiger en efficiënter kunnen werken. Het biedt ook een gedetailleerde kennisbank voor werknemers om snel antwoorden te vinden op alle HR-gerelateerde vragen.

UKG Pro beste functies

AI gebruiken voor HR-analyse en strategische beslissingen nemen

Werf kwaliteitstalent aan door de wervingservaring voor elke kandidaat te personaliseren

In- en uitklokken van werknemers effectief bijhouden voor gestroomlijnd aanwezigheidsbeheer

UKG Pro limieten

Het heeft een complexe interface die de algehele gebruikerservaring beïnvloedt

UKG Pro prijzen

Aangepaste prijzen

UKG Pro beoordeling en reviews

G2: 4.2/5 (1000+ beoordelingen)

4.2/5 (1000+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (600+ beoordelingen)

Ik vind het prettig dat ze niet alleen ondersteunen bij het oplossen van problemen, maar ons ook helpen met trainingen voor werknemers die het systeem gebruiken. Ze hebben de beschikbaarheid voor een praatplatform voor medewerkers, zodat ze kunnen verschuivingen gedekt te krijgen, en in de beschikbaarheid om te helpen met schema automatisering.

G2 beoordeling

11. Gusto (Beste voor talentmanagement)

via Gusto Gusto is een populair HR-administratie- en talentmanagementplatform. Het helpt bedrijven talent te koesteren en te behouden met geïntegreerde prestatiebeheer- en leer- en ontwikkelingsapps. Werknemers kunnen hun prestaties zelf evalueren, feedback vragen aan hun manager en toegang krijgen tot hulpmiddelen voor loopbaanontwikkeling.

U kunt de voortgang van werknemers bijhouden, hun vaardigheidstekorten identificeren en persoonlijke ontwikkelingsplannen ontwikkelen. Het stimuleert het zelfbewustzijn van werknemers en zorgt ervoor dat ze zich ondersteund voelen in hun carrièregroei, wat resulteert in een betere retentie van talent.

Gusto beste functies

Automatisering van vacatures, ondertekening van documenten en opslagruimte voor een soepele onboarding van werknemers

Beheer medische, tandheelkundige, visie, 401(k) en ziektekostenvergoedingen met automatische inhoudingen op de salarisadministratie.

Toegang tot vooraf gebouwde integraties met verschillende HR apps van derden, zoals JazzHR en Lattice

Gusto limieten

Add-on functies kunnen de maandelijkse kosten per werknemer snel verhogen

Gusto prijzen

Eenvoudig: $40/maand en $6/werknemer/maand

$40/maand en $6/werknemer/maand Plus: $80/maand en $12/werknemer/maand

$80/maand en $12/werknemer/maand Premium: Aangepaste prijzen

Gusto beoordeling en reviews

G2: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

4.5/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Gusto stroomlijnt de salarisadministratie en HR Taken met zijn gebruiksvriendelijke platform, en biedt een eenvoudige onboarding van werknemers, belastingaangifte en benefits management. De intuïtieve interface en uitstekende klantenservice maken het een ideale oplossing voor bedrijven die hun administratieve processen willen vereenvoudigen. De rapportagemogelijkheden zijn enigszins beperkt in vergelijking met robuustere HR-software op de markt.

G2 beoordeling

