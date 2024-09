Processen stroomlijnen met een HR Dashboard

Een team leiden vergt werk. Stel je voor dat je het hele personeelsbestand binnen een organisatie moet managen. Human Resources (HR)-teams zijn de onbezongen helden die hiaten in vaardigheden opvullen, talent behouden, prestaties beheren en een positieve werkcultuur bevorderen. dag uit het leven van een HR-manager heeft meerdere petten op tijdens het organiseren van vergaderingen, spreadsheets en papierwerk, maar bovenal het managen van teams.

In deze context kunnen HR analytics dashboards een absolute game-changer zijn.

Een HR-dashboard is een gecentraliseerd hulpmiddel dat in realtime een beeld geeft van de prestaties, de beschikbaarheid en het algemene sentiment van je team. Je hoeft dus niet langer een berg gegevens door te spitten of informatie uit verschillende databronnen bij elkaar te zoeken.

HR-analyse heeft een belangrijke invloed op de prestaties van organisaties wat kan leiden tot een stijging van 25% in productiviteit, een daling van 50% in uitval en een stijging van 80% in wervingsefficiëntie.

In deze blog gaan we dieper in op de belangrijke en belangrijkste functies van HR-dashboards, hoe je stap voor stap een dashboard bouwt, bekijken we enkele voorbeelden en ontdekken we tools die HR-analyse eenvoudig maken.

Belang van HR Dashboards

HR-dashboards zijn cruciaal voor HR-professionals omdat ze gegevensgedreven inzichten bieden en strategische beslissingen ondersteunen.

Hier is een lijst van de vele manieren waarop ze waarde toevoegen aan HR-processen :

✅ Wervingsproces zonder wrijving

Door HR-dashboards te configureren voor het bewaken van wervingsmetriek zoals time-to-hire, cost-per-hire, bronnen van kandidaten, culturele fit en verlooppercentages, kan het wervingsproces worden geoptimaliseerd. Dit stelt HR-medewerkers in staat om gegevensgestuurde procesverbeteringen door te voeren en te voldoen aan wervingsdoelen effectiever.

Gegevensgestuurde besluitvorming

Door gegevens in real-time te visualiseren, kunnen HR Teams weloverwogen beslissingen nemen op basis van nauwkeurige, actuele en hoogwaardige gegevens. Het analyseren van trends en patronen op basis van gegevens helpt ook bij het ontwikkelen van effectieve HR-strategieën.

Efficiënt middelenbeheer

HR-dashboards bieden inzicht in de aanwezigheid van medewerkers, werklast en beschikbaarheid, salarisadministratie, secundaire arbeidsvoorwaarden en vergoedingen en verloop. Dit ondersteunt de toewijzing en optimalisatie van resources voor een efficiënt gebruik van menselijk kapitaal.

✅ Bijhouden van werknemersprestaties

HR-professionals kunnen statistieken en sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) volgen via KPI-dashboards . Dit helpt hen bij het identificeren van toppresteerders, onderpresteerders, verbeterpunten en andere aspecten van de prestaties van werknemers.

✅ Meer betrokkenheid van werknemers

Het bijhouden van statistieken over werknemersbetrokkenheid, zoals deelname aan opleidings- en ontwikkelingsprogramma's, Employee Net Promoter Score (e-NPS), verloopcijfers, enz. helpt bij het proactief identificeren en aanpakken van problemen met werknemersbetrokkenheid.

Verbeterde naleving

Dashboards vergemakkelijken de naleving van de arbeidswetgeving en geldende voorschriften door de sleutelgegevens bij te houden, zoals de loonkloof tussen mannen en vrouwen, diversiteit, enz. Dergelijke transparantie en proactieve oplossingen verminderen het risico op juridische problemen en boetes.

✅ Workforce planning

Met een uitgebreide weergave van de personeelsstatistieken kunnen wervingsmanagers toekomstige personeelsbehoeften voorspellen, talentpijplijnen onderhouden, opvolging plannen, rekening houden met diversiteit, open rollen invullen via verticale personeelsverplaatsing en nog veel meer, wat leidt tot efficiënte HR-abonnement .

✅ Effectief kostenbeheer

Met een overzicht van de salarisadministratie, secundaire arbeidsvoorwaarden en andere HR-gerelateerde kosten kunnen HR-teams de kosten effectief beheren en potentiële besparingen ontdekken.

✅ Werknemersbehoud

Het identificeren van trends in het personeelsverloop brengt potentiële problemen met betrekking tot het behouden van talent aan het licht. HR Teams kunnen deze kennis gebruiken om targeted strategieën te ontwikkelen om de betrokkenheid en het behoud van werknemers te verbeteren.

Strategische afstemming

Dashboards helpen om HR-strategieën met bredere doelen van de organisatie door personeelsgegevens te koppelen aan doelen van de Business, waardoor groei en prestaties worden gestimuleerd.

Belangrijke functies van een HR-dashboard

Een HR dashboard moet een uitgebreid overzicht geven van HR activiteiten en statistieken om datagestuurde besluitvorming te vergemakkelijken.

Nog te doen, vereist het de volgende sleutel functies:

Real-time gegevensvisualisatie

Een HR dashboard stelt HR teams in staat om statistieken te monitoren met betrekking tot aanwezigheid, eNPS, onvrijwillig verloop en andere factoren die de prestaties van het personeelsbestand weerspiegelen. Toegang tot dergelijke kritieke informatie op het juiste moment ondersteunt snelle en datagestuurde besluitvorming.

Voorbeeld, ClickUp Dashboards bieden een hoge mate van flexibiliteit voor het bijhouden van HR-gegevens, het instellen van doelen en het bewaken van de voortgang - alles op één plek.

Visualiseer gegevens in real-time met ClickUp Dashboards

Workforce analytics

Geavanceerde analyses werpen licht op de demografie van het personeelsbestand, vaardigheidstekorten en productiviteit. Deze functie helpt HR teams en aanwervingsmanagers om talentstrategieën te koppelen aan bredere HR planningsdoelstellingen, zodat het juiste talent wordt aangenomen om aan de toekomstige behoeften van de organisatie te voldoen.

Werving en inwerken bijhouden

Deze functie helpt bij het bijhouden van de recruitment funnel, van sollicitatie tot onboarding. ClickUp Dashboards biedt veel functies waarmee u alles kunt bijhouden, van werving tot onboarding, van personeelsontwikkeling tot salarisadministratie, van prestatiemanagement tot beoordelingen, en nog veel meer.

Betrokkenheid van werknemers

HR Teams monitoren vaak de betrokkenheid van werknemers via enquêtes, feedback en andere tools. Dit geeft inzicht in gebieden zoals het verbeteren van de betrokkenheid van werknemers, het bevorderen van het welzijn van werknemers en het cultiveren van een bloeiende werkomgeving.

Risico- en nalevingscontrole

Het bijhouden van compliancegegevens, zoals de naleving van arbeidswetten, lokale voorschriften en intern beleid, is een sleutelfunctie. Naast het bijhouden van een controleerbaar record, markeren dashboards niet-naleving en andere risico's om aansprakelijkheid te minimaliseren.

Salaris- en voordelenbeheer

Dashboards integreren vaak met gegevens over salarisadministratie en secundaire arbeidsvoorwaarden om een geconsolideerde weergave te geven van vergoedingen, secundaire arbeidsvoorwaarden en andere uitgaven voor een holistische financiële planning.

Het bijhouden van werknemersprestaties

Of het nu gaat om teamprestaties of individuele prestaties, dashboards moeten de hulpmiddelen bieden om te meten en te benchmarken. Geïntegreerde sjablonen en configureerbare kaders voor prestatiebeoordeling helpen bij het meten van de prestaties van werknemers. Dit leidt tot een continu feedbackkanaal dat bijdraagt aan de groei van het personeelsbestand en de organisatie.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/image10-2.gif een KPI dashboard maken in ClickUp GIF /$$$img/

kPI's aanpassen op het ClickUp dashboard om relevante prestatiecijfers van werknemers bij te houden_

Succes- en personeelsplanning

Dashboards moeten ook een functie bevatten die helpt bij het plannen en voorspellen van opvolging. Dit zorgt ervoor dat alle aanwervingen in lijn zijn met de onmiddellijke of toekomstige behoeften aan talent en het bevordert de groei van de organisatie op lange termijn en de continuïteit van de business.

Diversiteit en inclusie monitoren

Met behulp van een diversiteits dashboard is het mogelijk om diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) statistieken zoals geslacht, etniciteit, gelijke beloning en andere details bij te houden. Door deze in de praktijk te brengen, laat een organisatie haar toewijzing aan DEI-waarden zien.

Aangepaste HR-rapportages en waarschuwingen

Het dashboard moet een functie bevatten voor het genereren van rapporten en waarschuwingen voor specifieke statistieken. Deze markeren onderliggende problemen en stellen de afdeling in staat om potentiële uitdagingen te vermijden.

Sjabloonarchief: Met sjablonen voor functioneringsgesprekken kunt u gemakkelijk de prestaties en groei van uw werknemers meten en bijhouden. U kunt ze gebruiken voor driemaandelijkse, wekelijkse of jaarlijkse beoordelingen en hoeft niet telkens opnieuw een kader op te bouwen.

Stappen voor het implementeren van een HR Dashboard

De implementatie van een dashboard vraagt om een strategische aanpak die begint met het doorlichten van uw huidige processen en eindigt met een succesvolle implementatie op alle organisatieniveaus.

Dit zijn de sleutel stappen:

Stap #1: Bestaande HR-processen beoordelen

Evalueer uw bestaande HR-praktijken en -processen voordat u het dashboard in uw werkstroom integreert. Maak een inventarisatie van de gegevens die u bijhoudt en zoek naar gebieden die voor verbetering vatbaar zijn.

Als u op macroniveau inzicht heeft in uw algemene processen, waaronder werkplekbeheer, prestatiebeoordelingen, werknemersbetrokkenheid, werving en naleving, zult u zien welke functies van uw HR dashboard u moet hebben.

Een gedetailleerde beoordeling van de HR workflows zorgt er ook voor dat het dashboard in lijn is met de doelen, prioriteiten en het beleid van uw organisatie.

Of u nu de personeelsplanning wilt verbeteren of de werving wilt stroomlijnen met checklists voor aanwerving het identificeren van bestaande hiaten zal een leidraad zijn voor uw implementatie-inspanningen en u helpen een dashboard te maken dat uw meest urgente of onmiddellijke behoeften aanpakt.

Stap 2: Het juiste HR-dashboard kiezen

Na het beoordelen van uw processen is de volgende stap het selecteren van een HR dashboard tool.

Bij het maken van deze keuze moet u rekening houden met verschillende factoren en variabelen. Voldoet het aan je HR doelen? Kan het integreren met je huidige HR-systeem of software?

Uw prioriteit moet liggen bij tools die realtime gegevensvisualisatie en naadloze integratie bieden.

Voorbeeld, ClickUp Dashboards bieden een hoge mate van flexibiliteit voor het bijhouden van HR-gegevens, het instellen van doelen en het bewaken van de voortgang - alles onder één dak.

ClickUp Dashboards helpen u gegevens te visualiseren door middel van grafieken en HR sleutel prestatie indicatoren (KPI's) ), zoals de wervingspijplijn en aanstellingstijd, tevredenheidsscores van werknemers, voltooiingspercentages van opleidingen en statistieken over diversiteit en inclusie.

Dat is nog niet alles. ClickUp Dashboards bieden diepgaande aanpassingen en naadloze integratie met andere HR-tools. ClickUp integreert met meer dan 1000 apps waardoor HR Teams hun People Analytics Dashboards precies op hun behoeften kunnen afstemmen. Het is de perfecte combinatie van naadloze integratie, aangepaste opties en krachtige functies voor effectieve besluitvorming.

ClickUp Dashboards presenteren gegevens visueel in een eenvoudig te begrijpen formaat

Stap 3: Het dashboard aanpassen en instellen

Zodra u de selectie van de HR-analysesoftware pas het aan uw specifieke HR-vereisten aan.

Bij de instelling van het dashboard moet je het zo configureren dat de meest relevante statistieken voor je team worden weergegeven. Nog te doen, geef voorrang aan gegevens met maximale impact (of de North Star statistieken), of het nu gaat om de prestaties van werknemers, verloopcijfers, salarisverschillen tussen mannen en vrouwen, of meer.

Het doel is om je te concentreren op de belangrijkste gebieden van je organisatie en de bijbehorende statistieken bij te houden.

Met ClickUp kunt u widgets maken om specifieke HR doelen bij te houden, zoals het verbeteren van de betrokkenheid van werknemers of het verkorten van de time-to-hire.

Na de installatie kunt u zich richten op maatwerk. U kunt het dashboard personaliseren, experimenteren met weergaven voor verschillende belanghebbenden en meer. Dit zorgt ervoor dat iedereen toegang heeft tot de gegevens, van wervingsmanagers tot HR-managers en werknemers.

Stap 4: Training om de acceptatie van het dashboard te vergroten

Aanpassing en technische installatie zijn slechts de helft van het implementatieproces van een dashboard; de andere helft is ervoor zorgen dat het dashboard goed blijft werken. U moet uw team trainen om de executive dashboards effectief te gebruiken om er op de lange termijn de vruchten van te plukken.

Begin met het aanbieden van een uitgebreide training aan je HR team. De trainingsmodule moet gaan over het navigeren door het dashboard, het genereren van een HR-rapport, het gebruik van de inzichten en de instelling van basis automatisering.

Nadat het dashboard aanslaat, is het belangrijk om doorlopende ondersteuning te bieden om ervoor te zorgen dat het gebruikt blijft worden. Vul dit aan met regelmatige feedback om inzicht te krijgen in eventuele barrières en verbeteringen aan te brengen in de bestaande functies van het dashboard.

Maak van het dashboard een centraal onderdeel van de dagelijkse HR-activiteiten, zoals het bijhouden van wervingscijfers, het instellen van prestatiedoelen of het beheren van de salarisadministratie.

HR Dashboard Voorbeelden

U begrijpt nu hoe ClickUp helpt bij personeelsbeheer laten we eens kijken naar de voorbeelden van HR-dashboards die beschikbaar zijn op het platform.

ClickUp biedt een verscheidenheid aan gratis HR sjablonen om HR-processen te verfijnen. Hier zijn de beste voorbeelden:

ClickUp Hiring Selection Matrix Template

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Hiring-Selection-Matrix-Template.png ClickUp Selectiematrix aanwerving sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-182148283&department=hr-recruiting&_gl=1\*1jpcq7s\*\_gcl\_au\*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Selectiematrix in dienst nemen sjabloon ondersteunt HR-teams bij het evalueren van kandidaten tijdens het wervingsproces. Het helpt u te focussen op de sleutel selectiecriteria en zorgt voor consistentie en transparantie in de manier waarop rekruteringsmanagers kandidaten beoordelen.

Met dit sjabloon kunt u:

Criteria voor de evaluatie van kandidaten opstellen

Kandidaten rangschikken op basis van kwalificaties, geschiktheid en cultuur

Het besluitvormingsproces vereenvoudigen met een eenvoudige matrix voor selectie

Dit sjabloon downloaden

ClickUp Sjabloon voor wervingsactieplan

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Recruitment-Action-Plan-Template.png ClickUp sjabloon voor wervingsactieplan https://app.clickup.com/signup?template=t-194507215&department=hr-recruiting&_gl=1\*jztf7a\*\_gcl\_au\*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als u een uitputtend recruitment dashboard wilt (zonder het helemaal opnieuw op te bouwen), overweeg dan het ClickUp sjabloon voor wervingsactieplan . Het is ontworpen om het wervingsproces te plannen en bij te houden zodat alle wervingstaken - van vacatures tot sollicitatiegesprekken - volgens abonnement verlopen.

Gebruik dit sjabloon om:

Wervingsactiviteiten en deadlines te organiseren

Sollicitaties voor meerdere vacatures bij te houden

Aanwervingsdoelen en tijdlijnen afstemmen op de belangen van de organisatie

Dit sjabloon downloaden

ClickUp Algemeen sjabloon voor het inwerken van werknemers

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/onboarding-process-1-1200.png inwerkproces https://app.clickup.com/signup?template=t-182148322&department=hr-recruiting&_gl=1\*1a38rib*\_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYYOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Algemeen sjabloon voor het inwerken van werknemers maakt het inwerkproces moeiteloos en effectief. Het biedt structuur aan de manier waarop organisaties nieuwe werknemers verwelkomen en integreren in hun personeelsbestand.

Dit kader zorgt ervoor dat alle nieuwe werknemers de nodige stappen voltooien voordat ze aan hun reis als werknemer beginnen.

De sleutel functies van dit sjabloon zijn onder andere:

Een checklist met essentiële onboarding-taken opstellen

Tijdlijnen instellen voor de integratie van nieuwe medewerkers

De voltooiing van mijlpalen bij het inwerken bijhouden

Dit sjabloon downloaden

Sjabloon ClickUp Interne Communicatie

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Internal-Communications-Template.png ClickUp Interne Communicatie Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-211215717&department=hr-recruiting&_gl=1\*q1fjkg\*\_gcl\_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor interne communicatie helpt de interne communicatie tussen teams en afdelingen te verbeteren. Met dit sjabloon kunnen HR teams aankondigingen, updates en andere cruciale informatie delen die pan-organisatorische aandacht nodig heeft.

Met dit sjabloon kunt u:

Interne communicatiekanalen beheren

Bedrijfsbrede communicatie plannen en bijhouden

Alle communicatie op één plaats centraliseren

Dit sjabloon downloaden

Sjabloon voor functioneringsgesprek ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Performance-review-template.png ClickUp's sjabloon voor functioneringsgesprekken https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78646&department=hr-recruiting&_gl=1\*5nz1gb\*\_gcl\_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor functioneringsgesprek stelt de HR-afdeling in staat om regelmatig beoordelingen van werknemers uit te voeren. Het biedt een gestructureerd format voor het evalueren van de prestaties van werknemers, het instellen van doelen en het delen van feedback.

Met dit sjabloon kunt u:

Het prestatiebeoordelingsproces standaardiseren

Doelen en prestaties van werknemers bewaken

Feedback en plannen voor prestatieverbetering vergemakkelijken

Dit sjabloon downloaden

ClickUp Employee Development Plan Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Employee-Development-Plan-Template.png ClickUp sjabloon voor ontwikkelingsplan werknemer https://app.clickup.com/signup?template=t-205427166&department=hr-recruiting&_gl=1\*1ld1kqu\*\_gcl\_au\*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor ontwikkelingsplan voor werknemers helpt organisaties om de groei van hun werknemers in kaart te brengen en te meten. HR Teams kunnen het gebruiken om hun loopbaanontwikkelingsinitiatieven te ondersteunen en prestatiedoelen in te stellen om werknemers te stimuleren nieuwe leermogelijkheden te ontdekken.

Met dit sjabloon kun je:

Doelen voor de ontwikkeling van medewerkers instellen en voortgang bijhouden

Tijdlijnen en mijlpalen voor carrièregroei definiëren

In realtime updates krijgen over de ontwikkeling van werknemers

Dit sjabloon downloaden

Hoe HR-processen stroomlijnen met behulp van een HR-dashboard

Hier zijn een paar voorbeelden die illustreren hoe HR-dashboards de efficiëntie van een organisatie vergroten:

Werving en onboarding : Dashboards helpen bij het visualiseren van elke stap in het wervings- en inwerkproces om er een succes van te maken. Dit maakt het mogelijk om wervings- en inwerkactiviteiten tijdig te voltooien en eventuele knelpunten aan het licht te brengen. Aanwervingsmanagers kunnen deze dashboards ook gebruiken om de bijbehorende statistieken te meten

: Dashboards helpen bij het visualiseren van elke stap in het wervings- en inwerkproces om er een succes van te maken. Dit maakt het mogelijk om wervings- en inwerkactiviteiten tijdig te voltooien en eventuele knelpunten aan het licht te brengen. Aanwervingsmanagers kunnen deze dashboards ook gebruiken om de bijbehorende statistieken te meten Prestatiebeheer van werknemers : Dashboards centraliseren prestatiegegevens en stellen HR in staat om prestatiecijfers kwalitatief te monitoren, doelen in te stellen en bij te houden en constructieve feedback te geven. Dit activeert consistente evaluaties en geïnformeerde besluitvorming

: Dashboards centraliseren prestatiegegevens en stellen HR in staat om prestatiecijfers kwalitatief te monitoren, doelen in te stellen en bij te houden en constructieve feedback te geven. Dit activeert consistente evaluaties en geïnformeerde besluitvorming Betrokkenheid en behoud van werknemers : Door de betrokkenheid van werknemers bij te houden, helpen dashboards trends en patronen op te sporen die kunnen wijzen op verloop. Problemen met personeelsbehoud snel aanpakken en plannenactiviteiten voor werknemersbetrokkenheid bevordert de algemene werktevredenheid

: Door de betrokkenheid van werknemers bij te houden, helpen dashboards trends en patronen op te sporen die kunnen wijzen op verloop. Problemen met personeelsbehoud snel aanpakken en plannenactiviteiten voor werknemersbetrokkenheid bevordert de algemene werktevredenheid Nalevingsbeheer : Dashboards maken naleving eenvoudiger door het bijhouden van statistieken met betrekking tot gender of etnische diversiteit, gelijke beloning, vrije tijd en andere vereisten die door lokale wet- of regelgeving zijn opgelegd. Ze kunnen ook waarschuwingen geven voor certificeringen om HR teams te helpen op de hoogte te blijven van wettelijke bepalingen en risico's te beperken

: Dashboards maken naleving eenvoudiger door het bijhouden van statistieken met betrekking tot gender of etnische diversiteit, gelijke beloning, vrije tijd en andere vereisten die door lokale wet- of regelgeving zijn opgelegd. Ze kunnen ook waarschuwingen geven voor certificeringen om HR teams te helpen op de hoogte te blijven van wettelijke bepalingen en risico's te beperken Resources en personeelsplanning: Dashboards bieden inzichten voor een effectieve personeelsplanning, zodat middelen effectief kunnen worden toegewezen, voorspellingen kunnen worden gedaan en opvolging kan worden gepland. Dit zorgt voor een gezonde pijplijn van talent om onverwachte tekorten aan te vullen

werklast van je team beheren en middelen toewijzen voor effectieve planning_

Verhoog uw HR-processen met HR Dashboards en ClickUp

Moderne HR Teams hebben HR dashboards nodig als medium voor real-time en datagestuurde inzichten. Ze helpen bij end-to-end HR-gerelateerde activiteiten, waaronder werving, onboarding, prestatiemanagement, werknemersbetrokkenheid, compliance en personeelsplanning.

Het gebruik van dashboards in deze fases stelt HR-professionals in staat om slimmere, datagestuurde beslissingen te nemen en succes te boeken in de organisatie.

ClickUp voegt een 'oomph' toe met moderne en intuïtieve dashboards die u kunt aanpassen aan uw behoeften. Stel naadloze werkstromen in en verbeter HR-management met ClickUp. Meld u vandaag aan om het verschil te ervaren.