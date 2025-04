Top 10 Mindmaps Maker Gereedschappen om te gebruiken in 2025

Velen van ons worstelen met uitstelgedrag, of het nu gaat om het uitstellen van belangrijke Taken of het op een zijspoor raken door kleine details. 🔍

Maar in de loop der jaren heb ik een geweldige oplossing gevonden: mijn taken opsplitsen in haalbare doelen met behulp van mindmaps.

Mindmaps zijn een visuele speeltuin voor doelen, taken en ideeën. Je kunt je hoofdidee uitzetten, vormen toevoegen en mindmapsjablonen gebruiken om alles georganiseerd te houden.

Toen ik mindmaps begon te gebruiken, hoefde ik niet meer te jongleren met taken in mijn hoofd. Ik had een duidelijke visuele routekaart en de afleidingen verdwenen.

In dit artikel deel ik mijn top 10 mindmap generatoren en leg ik kort hun beste functies, limieten en prijzen uit. 🏆

⏰ 60-seconden samenvatting

Dit is ons overzicht van de 10 beste mindmap generatoren die vandaag beschikbaar zijn:

ClickUp: Het beste voor mindmapping met projectmanagement Miro: het beste voor visuele samenwerking en teams op afstand MindMeister: Het beste voor snel en eenvoudig mindmappen MindNode: Het beste voor Apple gebruikers die op zoek zijn naar naadloze integratie Ayoa: Beste voor het mengen van mindmapping met taakbeheer Xmind: Het beste voor veelzijdig mindmappen en brainstormen Coggle: Het beste voor beginners en eenvoudige mindmaps Lucidchart: Het beste voor veelzijdig diagrammen met sjablonen Bubbl.us: Het beste voor opvoeders en kleine teams SmartDraw: Het beste voor Enterprise diagrammen en CAD-ontwerp

Wat moet je zoeken in een mindmaps-maker?

Het perfecte hulpmiddel voor mindmapping gaat verder dan zijn conventionele taak en helpt u bij projectmanagement. Als projectmanager geef ik prioriteit aan hulpmiddelen die helpen bij deze taken. 🛠️

Brainstormen : De beste mindmaps zorgen ook voor de ideatiestap. Of je nu alleen of met een groep aan een nieuw idee werkt, een goed online sjabloon voor mindmaps maakt het makkelijk om ideeën te noteren zonder limieten, alsof je een oneindig canvas hebt.

: De beste mindmaps zorgen ook voor de ideatiestap. Of je nu alleen of met een groep aan een nieuw idee werkt, een goed online sjabloon voor mindmaps maakt het makkelijk om ideeën te noteren zonder limieten, alsof je een oneindig canvas hebt. Taken in kaart brengen : Moet je op de hoogte blijven? Mindmaps zijn perfect om taken toe te wijzen, deadlines in te stellen en voortgang bij te houden. Voeg vormen toe en boem-taken georganiseerd, team op één lijn

: Moet je op de hoogte blijven? Mindmaps zijn perfect om taken toe te wijzen, deadlines in te stellen en voortgang bij te houden. Voeg vormen toe en boem-taken georganiseerd, team op één lijn Kloofanalyse : Vraagt u zich wel eens af waar uw project tekortschiet? Met een kloofanalyse in een mindmap kunt u inefficiënties in uw processen opsporen

: Vraagt u zich wel eens af waar uw project tekortschiet? Met een kloofanalyse in een mindmap kunt u inefficiënties in uw processen opsporen SWOT-analyse: Moet je de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen van je project aanpakken? Ik hou van een mindmap die dit alles kan visualiseren, zodat u het grote geheel beter kunt begrijpen

Mijn uiteindelijke doel is eenvoudig: Ik wil realtime updates en een duidelijk, georganiseerd abonnement. Een goede maker van mindmaps helpt je dit gemakkelijk te bereiken.

De 10 beste mindmaps die je kunt proberen

Nu we hebben besproken waar je op moet letten, duiken we in de goede dingen - hier zijn de top 10 mindmapmakers die ik super nuttig (en soms zelfs leuk 🎉) vond:

1. ClickUp (het beste voor mindmapping met projectmanagement)

Als je, net als ik, op zoek bent naar een tool die mindmapping en projectmanagement combineert als pindakaas en jam, ClickUp is deze.

Waarom is ClickUp zo'n game-changer?

Om te beginnen kunt u overschakelen naar ClickUp Mindmaps weergave met één klik en begin met het verbinden van Taken, processen of zelfs brainstormsessies. Daarom is ClickUp letterlijk de alles app, voor werk.

Je kunt kiezen uit twee modi: Task Mode stelt je in staat om je werkruimte te herschikken door taken en subtaken te koppelen, en Blank Mode maakt gratis brainstormsessies mogelijk die niet gebonden zijn aan een taakstructuur.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image9.gif Pas uw ClickUp mindmaps maker aan /%img/

kies tussen Taak-modus voor gestructureerde planning of Blanco-modus voor brainstormen in vrije vorm in de ClickUp Mindmap-weergave_

Bovendien kunt u de ClickUp Whiteboard om complexe ideeën om te zetten in visuele, eenvoudig te navigeren abonnementen. Deze functie is vooral perfect voor softwareontwikkeling of productieworkflows.

Weet u niet zeker waar u moet beginnen met uw mindmaps? Hier zijn enkele handige ClickUp sjablonen om u op weg te helpen.

Eenvoudige sjabloon voor mindmaps

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Simple-Mind-Map.png Eenvoudige mindmap https://app.clickup.com/signup?template=t-180546794&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Dit sjabloon is geweldig voor zowel beginners als doorgewinterde professionals.

Deze Sjabloon voor eenvoudige mindmaps is volledig aanpasbaar, zodat u binnen enkele seconden kunt beginnen met het plannen van uw projecten, of u nu een nieuw product lanceert of gewoon ideeën brainstormt.

Bovendien is het gebruiksklaar en kun je er meteen mee aan de slag!

#

Blanco mindmap Whiteboard

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/blank-mind-map-whiteboard.png blanco-mind-map-whiteboard-t https://app.clickup.com/signup?template=t-205387819&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Soms heb je een leeg canvas nodig om die ingewikkelde bedrijfsstrategieën of logistieke abonnementen in kaart te brengen. ClickUp's Blanco Whiteboard voor mindmaps is perfect voor die gelegenheden.

Dit sjabloon is beginnersvriendelijk, volledig aanpasbaar en perfect om complexe ideeën gemakkelijk te visualiseren.

ClickUp beste functies

Taakmodus en blanco modus : Flexibiliteit om Taken direct in kaart te brengen of vrij te brainstormen

: Flexibiliteit om Taken direct in kaart te brengen of vrij te brainstormen Real-time samenwerking : Ideaal voor teams die samen ideeën willen genereren en projecten willen aanpakken

: Ideaal voor teams die samen ideeën willen genereren en projecten willen aanpakken Aanpasbare sjablonen : Gebruiksklare sjablonen waarmee u binnen enkele seconden aan de slag kunt

: Gebruiksklare sjablonen waarmee u binnen enkele seconden aan de slag kunt Mindmap & Whiteboard : Schakel tussen weergaven om uw werkstroom aan te passen, of u nu een gestructureerde kaart nodig hebt of creativiteit in vrije vorm

: Schakel tussen weergaven om uw werkstroom aan te passen, of u nu een gestructureerde kaart nodig hebt of creativiteit in vrije vorm Integratie met Taakbeheer: Verbind moeiteloos taken met uw mindmaps voor volledige project planning

ClickUp limieten

Leercurve: Sommige gebruikers vermelden dat het tijd kan kosten om alle functies van ClickUp onder de knie te krijgen

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Miro (het beste voor visuele samenwerking en teams op afstand)

via Miro Miro is ontworpen om teams samen te brengen, zowel wereldwijd als op verschillende afdelingen.

Miro onderscheidt zich door zijn veelzijdigheid.

Of je nu werkt aan softwareontwikkeling, logistiek plant of je volgende bedrijfsstrategie uitwerkt, Miro's brede array aan sjablonen, van mindmaps tot flowchartmakers, kan direct een verschil maken voor je bedrijf.

Miro beste functies

Aanpasbare sjablonen: Gebruiksklare sjablonen voor alles van brainstormen tot stroomschema's

Gebruiksklare sjablonen voor alles van brainstormen tot stroomschema's Realtime samenwerking: Teamleden kunnen naadloos samenwerken, ongeacht hun locatie

Teamleden kunnen naadloos samenwerken, ongeacht hun locatie Mindmaps en conceptmaps: Perfect voor het organiseren van complexe ideeënvisueel projectmanagement Onbeperkte ruimte op het whiteboard: Kom nooit ruimte tekort bij het brainstormen of plannen

Perfect voor het organiseren van complexe ideeënvisueel projectmanagement Samenwerking tussen teams: Zeer geschikt voor hybride teams die op verschillende locaties verbinding moeten houden

Miro limieten

Overweldigende functies : Miro's enorme bereik aan tools kan verwarrend zijn voor nieuwe gebruikers, wat resulteert in een steile leercurve

: Miro's enorme bereik aan tools kan verwarrend zijn voor nieuwe gebruikers, wat resulteert in een steile leercurve Beperkingen van het gratis niveau: Beperkt aantal borden en geavanceerde functies in de gratis versie

Miro prijzen

Gratis

Teams : $8/gebruiker per maand

: $8/gebruiker per maand Business : $16/gebruiker per maand

: $16/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Miro beoordelingen en recensies

G2 : 4.7 /5 (6.000+ beoordelingen)

: 4.7 /5 (6.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.500+ beoordelingen)

3. MindMeister (de beste manier om snel en eenvoudig mindmaps te maken)

via MindMeister Wanneer u uw hoofd leeg wilt maken, uw centrale idee in kaart wilt brengen of met anderen wilt delen, kan MindMeister een nuttig hulpmiddel zijn.

Het gratis hulpmiddel om mindmaps te maken is bijna te gemakkelijk om te gebruiken-je kunt er in ongeveer 60 seconden mee aan de slag.

De flexibiliteit van MindMeister maakt het mogelijk om basis mindmaps te maken, ze te stylen, koppelingen toe te voegen, ze te delen met teams en ze te presenteren als een professional.

Even een waarschuwing: als je een gratis abonnement hebt, kun je je mindmaps niet exporteren. Hierdoor zit je misschien een beetje vast als je ze offline wilt delen.

MindMeister beste functies

Snelle installatie : U kunt mindmappen in minder dan een minuut. Control, Tab en Enter zijn de enige snelkoppelingen die u onder de knie moet krijgen

: U kunt mindmappen in minder dan een minuut. Control, Tab en Enter zijn de enige snelkoppelingen die u onder de knie moet krijgen Samenwerkingsvriendelijk : Nodig leden van uw team uit om in realtime mee te denken.

: Nodig leden van uw team uit om in realtime mee te denken. Aanpasbare kaarten : Voeg links en video's toe en breng zelfs verbindingen aan met andere mindmaps om uw creatieve ideeën uit te breiden

: Voeg links en video's toe en breng zelfs verbindingen aan met andere mindmaps om uw creatieve ideeën uit te breiden Presentatiemodus : Presenteer uw kaarten eenvoudig in een visueel format dat zeer geschikt is voor vergaderingen

: Presenteer uw kaarten eenvoudig in een visueel format dat zeer geschikt is voor vergaderingen MeisterTask integratie: Integreert moeiteloos met MeisterTask voor beter Taakbeheer

MindMeister limieten

Beperkingen gratis abonnement s: Limiet tot 3 mindmaps op het gratis abonnement en kan ze niet exporteren

s: Limiet tot 3 mindmaps op het gratis abonnement en kan ze niet exporteren Leercurve: Sommige gebruikers vinden dat het tijd kost om alle functies van MindMeister onder de knie te krijgen, behalve de basisfuncties voor het in kaart brengen

Prijzen van MindMeister

Gratis

Persoonlijk : $3.50/maand per gebruiker

: $3.50/maand per gebruiker Pro : $5,50/maand per gebruiker

: $5,50/maand per gebruiker Business: $8,50/maand per gebruiker

MindMeister beoordelingen en recensies

Capterra: 4.6/5 (250+ beoordelingen)

4. MindNode (het beste voor Apple gebruikers die op zoek zijn naar naadloze integratie)

via MindNode Als je een Apple liefhebber bent en op zoek bent naar een strak, modern ontwerp voor je mindmaps, dan is MindNode de juiste keuze. Deze app is speciaal ontworpen voor iPhone, iPad en Mac en past dus perfect in het Apple ecosysteem.

Het is gemakkelijk te gebruiken en synchroniseert feilloos op alle Apple apparaten.

Als je echter een Windows of Android gebruiker bent, is MindNode geen keuze voor jou omdat het exclusief is voor het Apple ecosysteem.

MindNode beste functies

Geen leercurve : Binnen enkele seconden aan de slag dankzij de intuïtieve interface

: Binnen enkele seconden aan de slag dankzij de intuïtieve interface Soepel synchroniseren : Synchroniseert gemakkelijk met alle Apple apparaten, waaronder iPhone, iPad, Mac en Apple Watch

: Synchroniseert gemakkelijk met alle Apple apparaten, waaronder iPhone, iPad, Mac en Apple Watch Aanpasbare knooppunten : Voeg afbeeldingen, koppelingen en stickers toe en pas elk knooppunt naar hartenlust aan

: Voeg afbeeldingen, koppelingen en stickers toe en pas elk knooppunt naar hartenlust aan Taakintegratie : Taken exporteren naar Herinneringen, Dingen of OmniFocus van Apple voor een gestroomlijnde werkstroom

: Taken exporteren naar Herinneringen, Dingen of OmniFocus van Apple voor een gestroomlijnde werkstroom Mooi ontwerp: Modern ontwerp met kleurenpaletten en strakke tekstvakken (knooppunten) voor eenvoudige organisatie

MindNode limieten

Alleen Apple : Geen ondersteuning voor Windows of Android gebruikers

: Geen ondersteuning voor Windows of Android gebruikers Beperkte zoom: Kan slechts tot 10% uitzoomen, wat de weergave van grote, complexe kaarten een beetje lastig maakt

MindNode prijzen

Gratis

MindNode Plus MindNode Classic: $2,99/maand MindNode Next: $24,99/jaar



MindNode beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (30+ beoordelingen)

5. Ayoa (Beste voor het combineren van mindmapping met Taakbeheer)

via Ayoa Ayoa is een van mijn favorieten omdat het mindmapping combineert met Taakbeheer.

Het biedt verschillende sjablonen voor mindmaps, radiale kaarten en flowcharts, met opties om in realtime samen te werken, de voortgang van het team te volgen en zelfs video chats te houden via Zoom (dit was mijn favoriete functie).

Ayoa beste functies

Teamweergave : Biedt een samenwerkingsweergave voor naadloze teamcommunicatie en taakbewaking

: Biedt een samenwerkingsweergave voor naadloze teamcommunicatie en taakbewaking Planner : Ideaal om aantekeningen te maken en de dagelijkse Taken bij te houden

: Ideaal om aantekeningen te maken en de dagelijkse Taken bij te houden Geïntegreerde video chatten : Plan vergaderingen en brainstormsessies rechtstreeks in Ayoa (Zoom integratie)

: Plan vergaderingen en brainstormsessies rechtstreeks in Ayoa (Zoom integratie) Mindmapping en Taakborden : Combineert mindmapping met robuust projectmanagement voor een holistische projectervaring

: Combineert mindmapping met robuust projectmanagement voor een holistische projectervaring Synchroniseren met verschillende apparaten: Toegankelijk op de meeste populaire apparaten, zodat u altijd en overal verbinding hebt

Ayoa limieten

Beperkingen bij mindmapping : De mindmapping functies zijn mogelijk niet zo geavanceerd als gespecialiseerde tools

: De mindmapping functies zijn mogelijk niet zo geavanceerd als gespecialiseerde tools Geen tijdsregistratie: Ayoa heeft geen tijdsregistratie, wat een deal-breaker kan zijn voor gebruikers die strakke deadlines beheren

Ayoa prijzen

Gratis

Ultimate Abonnement: $13/maand per gebruiker

Ayoa beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (50+ beoordelingen)

: 4.3/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

6. Xmind (het beste voor veelzijdig mindmappen en brainstormen)

via Xmind Wat Xmind onderscheidt van de rest van de tools op deze lijst is de combinatie van meerdere mindmapstructuren, zoals visgraat-, boom- en tijdlijngrafieken, en de mogelijkheid om hier moeiteloos tussen te schakelen.

Xmind is een geweldig hulpmiddel als je in realtime wilt brainstormen en samenwerken met je team.

Hoewel Xmind op dit moment geen AI-functies heeft, heeft het ontwikkelingsteam aangekondigd dat het binnenkort AI-gestuurde inzichten zal toevoegen aan de interface.

Xmind beste functies

Meervoudige structuren : Schakel tussen verschillende structuren, zoals visgraat-, boom- en tijdlijngrafieken

: Schakel tussen verschillende structuren, zoals visgraat-, boom- en tijdlijngrafieken Real-time samenwerking : Co-creëer mindmaps met uw team voor brainstormsessies of projectmanagement

: Co-creëer mindmaps met uw team voor brainstormsessies of projectmanagement Aanpasbare thema's: Maak visueel verschillende mindmaps met behulp van aangepaste kleuren thema's en stijlen

Pitch- en ZEN-modi : Speciale presentatiemodi voor het delen van ideeën en om geconcentreerd te blijven

: Speciale presentatiemodi voor het delen van ideeën en om geconcentreerd te blijven Ondersteunt platformoverschrijdend: Beschikbaar op Windows, macOS, iOS, Android en Linux

Xmind limieten

Beperkte gratis versie : Het gratis abonnement biedt beperkte functies, wat misschien niet genoeg is voor frequente gebruikers

: Het gratis abonnement biedt beperkte functies, wat misschien niet genoeg is voor frequente gebruikers Af en toe problemen met de layout: Sommige gebruikers rapporteren problemen met het beheren van de layout van complexere kaarten

Xmind prijzen

Gratis

Pro : $4,92/maand

: $4,92/maand Premium : $8,25/maand

: $8,25/maand Business : $10/zetel per maand

: $10/zetel per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Xmind beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (50+ beoordelingen)

: 4.3/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (100+ beoordelingen)

7. Coggle (Beste voor beginners en eenvoudige mindmaps)

via Coggle Coggle is perfect voor diegenen die willen brainstormen, hun gedachten willen ordenen of complexe processen in kaart willen brengen zonder veel techniek.

Hoewel het niet wordt geleverd met sjablonen, kunt u snel vanaf nul beginnen en uw werk exporteren in PDF, PNG en zelfs Microsoft Visio.

Coggle is vooral een goede optie voor beginners die visuele voorstellingen moeten maken.

Coggle beste functies

Free forever : Gratis optie met veel functies, waaronder drie privé diagrammen en onbeperkt openbare diagrammen

: Gratis optie met veel functies, waaronder drie privé diagrammen en onbeperkt openbare diagrammen Samenwerken op het gratis abonnement : Werk in realtime samen met anderen, zelfs op het gratis niveau

: Werk in realtime samen met anderen, zelfs op het gratis niveau Sneltoetsen ondersteund : Stroomlijn uw werkstroom met gemakkelijk te onthouden snelkoppelingen

: Stroomlijn uw werkstroom met gemakkelijk te onthouden snelkoppelingen Webgebaseerde toegang: Toegang tot uw werk vanaf elke locatie; geen installatie vereist

Toegang tot uw werk vanaf elke locatie; geen installatie vereist PDF en afbeeldingen exporteren: Exporteer uw werk in meerdere formaten, waaronder PDF en PNG

Coggle beperkingen

Geen sjablonen : Elke keer opnieuw beginnen, wat tijdrovend kan zijn

: Elke keer opnieuw beginnen, wat tijdrovend kan zijn Geperkte aanpassingsmogelijkheden : Beperkte lettertype-, kleur- en vormopties kunnen het moeilijk maken om creatief te zijn met meer gedetailleerde kaarten

: Beperkte lettertype-, kleur- en vormopties kunnen het moeilijk maken om creatief te zijn met meer gedetailleerde kaarten Performiteitsproblemen: Grotere, complexere mindmaps kunnen het platform vertragen, wat de productiviteit belemmert

Greep prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Geweldig abonnement : $5/maand

: $5/maand Organisatie abonnement: $8/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies

Capterra: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

8. Lucidchart (Beste voor veelzijdige diagrammen met sjablonen)

via Lucidchart Lucidchart is een van de populairste diagramtools die verschillende Fortune 500-bedrijven gebruiken vanwege het gebruiksgemak en de veelzijdigheid.

Of je nu processen in kaart brengt, mindmaps maakt of kantoorlay-outs ontwerpt, Lucidchart biedt meer dan 700 sjablonen om je projecten een kickstart te geven.

De drag-and-drop interface en het gebruiksvriendelijke ontwerp maken het zelfs toegankelijk voor niet-tech-savvy gebruikers, en het integreert probleemloos met tools zoals Google en Slack.

Lucidchart beste functies

700+ sjablonen : Van mindmaps tot kantoorlay-outs, Lucidchart biedt een breed bereik aan kant-en-klare sjablonen om snel aan de slag te gaan

: Van mindmaps tot kantoorlay-outs, Lucidchart biedt een breed bereik aan kant-en-klare sjablonen om snel aan de slag te gaan Slimme containers en AI-hulp : Organiseer uw gegevens automatisch met intelligente functies en maak gebruik van AI om ideeën te brainstormen

: Organiseer uw gegevens automatisch met intelligente functies en maak gebruik van AI om ideeën te brainstormen Integratie met meerdere platforms : Verbinding maken met Google, Slack en andere apps om uw werkstroom te stroomlijnen

: Verbinding maken met Google, Slack en andere apps om uw werkstroom te stroomlijnen Document samenwerking : Werk in realtime samen met teamleden en stel waar nodig toestemming in

: Werk in realtime samen met teamleden en stel waar nodig toestemming in Versie: Beschikbaar in duurdere abonnementen, zodat u eerdere versies kunt weergeven en terug kunt gaan naar vorige versies

Lucidchart limieten

Problemen met de prestaties : Kan vertragen en bevriezen tijdens sessies met complexere diagrammen

: Kan vertragen en bevriezen tijdens sessies met complexere diagrammen Geen desktop-app : Alleen beschikbaar via een browser, waardoor offline toegang gelimiteerd is

: Alleen beschikbaar via een browser, waardoor offline toegang gelimiteerd is Minimaal team abonnement: Minimaal drie gebruikers nodig om toegang te krijgen tot de functies van het team abonnement

Lucidchart prijzen

Gratis

Individueel : $9/maand

: $9/maand Teams : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Lucidchart beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (5.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

9. Bubbl.us (het beste voor docenten en kleine teams)

via Bubbl.ons Als je op zoek bent naar een eenvoudige, gebruiksvriendelijke webtool voor het maken van mindmaps en stroomdiagrammen, dan is Bubbl.us misschien wat je zoekt.

Deze browser-gebaseerde app is ontworpen om gemakkelijk visuele hulpmiddelen te maken, waardoor het ideaal is voor studenten, leerkrachten en kleine teams.

Het kleurgecodeerde systeem van de tool maakt het gemakkelijk om relaties tussen ideeën te visualiseren, waardoor het een geweldige goedkope oplossing is voor diegenen die geen geavanceerde functies nodig hebben. Dat is geweldig voor de basisbehoeften van mindmapping, maar niet zozeer voor complexere toepassingen.

Bubbl.us beste functies

Gebruiksvriendelijk: Biedt eenvoudige bediening voor het maken en uitbreiden van mindmaps, waardoor het perfect is voor beginners

Biedt eenvoudige bediening voor het maken en uitbreiden van mindmaps, waardoor het perfect is voor beginners Kleurgecodeerd systeem: Helpt gebruikers om relaties tussen ideeën en concepten visueel te begrijpen

Helpt gebruikers om relaties tussen ideeën en concepten visueel te begrijpen Geen installatie vereist: Gebruikers kunnen direct aan de slag zonder software te downloaden, omdat het browser-gebaseerd is

Gebruikers kunnen direct aan de slag zonder software te downloaden, omdat het browser-gebaseerd is Realtime samenwerking: Beschikbaar in premium abonnementen, zodat teams overal aan mindmaps kunnen werken

Beschikbaar in premium abonnementen, zodat teams overal aan mindmaps kunnen werken Functie Automatisch opslaan: Slaat mindmaps automatisch om de twee minuten op, zodat er geen werk verloren gaat

Bubbl.us limieten

Beperkte functies: Mist geavanceerde tools zoals het prioriteren van taken of besluitvormingsprocessen zoals bij concurrenten

Mist geavanceerde tools zoals het prioriteren van taken of besluitvormingsprocessen zoals bij concurrenten Basisaanpassingen: Biedt beperkte opties voor het aanpassen van bubbels, vertakkingen en lay-outs, wat beperkend kan aanvoelen

Bubbl.us prijzen

Basic : Free

: Free Premium : $6/maand

: $6/maand Team abonnement: $18/gebruiker per jaar

10. SmartDraw (het beste voor Enterprise diagrammen en CAD-ontwerp)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/SmartDraw.png

/$$$img/

via SmartDraw Op zoek naar een tool voor het maken van diagrammen die alles omvat, van organigrammen tot CAD-ontwerpen? Maak kennis met SmartDraw, een oplossing voor ondernemingen die bekend staat om zijn krachtige integraties met tools zoals Microsoft Teams, Teams en Google Workruimte.

Met duizenden sjablonen voor meer dan 70 diagramtypes zorgt deze tool ervoor dat zelfs beginners snel aan de slag kunnen, maar gevorderde gebruikers zullen de flexibiliteit en diepgang waarderen.

SmartDraw beste functies

70+ diagramtypen : Sjablonen voor alles van mindmaps tot engineering diagrammen en plattegronden

: Sjablonen voor alles van mindmaps tot engineering diagrammen en plattegronden Naadloze integraties : Werkt goed met Microsoft Teams, Jira, Google Drive en meer voor gestroomlijnde werkstromen

: Werkt goed met Microsoft Teams, Jira, Google Drive en meer voor gestroomlijnde werkstromen Auto-opmaak : Past vormen en diagrammen automatisch aan terwijl u ze verplaatst, waardoor diagrammen snel en nauwkeurig worden aangemaakt

: Past vormen en diagrammen automatisch aan terwijl u ze verplaatst, waardoor diagrammen snel en nauwkeurig worden aangemaakt Hoogwaardige functies : Inclusief SSO, documentretentie en rolgebaseerde toegang voor betere veiligheid en samenwerking

: Inclusief SSO, documentretentie en rolgebaseerde toegang voor betere veiligheid en samenwerking Webgebaseerd platform: Biedt toegang vanaf elke browser, met een optionele desktop installatie voor Windows gebruikers

SmartDraw limieten

Ingewikkelde interface: Rapporteert een steile leercurve, vooral met de meer geavanceerde tools

Rapporteert een steile leercurve, vooral met de meer geavanceerde tools Problemen met de prestaties: Er is sprake van vertragingen of crashes, vooral bij grotere diagrammen

Er is sprake van vertragingen of crashes, vooral bij grotere diagrammen Watermerken op gratis proefversie: Voegt watermerken toe aan diagrammen die tijdens de gratis proefversie zijn gemaakt, waardoor de bruikbaarheid wordt beperkt

SmartDraw prijzen

Individueel : $9.95/maand

: $9.95/maand Teams : $8,25/maand per gebruiker

: $8,25/maand per gebruiker Site Licentie: $5/gebruiker per maand

SmartDraw beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (250+ beoordelingen)

: 4.6/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (100+ beoordelingen)

Ontspan je geest met ClickUp's Mindmaps

Als er iets is waar u met ClickUp op kunt rekenen, dan is het wel gemoedsrust - letterlijk. Met zijn mindmapping- en whiteboard software met ClickUp kunnen bedrijfsprofessionals over de hele wereld hun werk vereenvoudigen en hun hoofd leegmaken. 💡

...de functie Whiteboard? Geobsedeerd. Deze tool werd vaak gebruikt tijdens vergaderingen van teams om ideeën te brainstormen of bepaalde initiatieven verder uit te werken.

Briettny Curtner, programmamanager bij Utah Valley University

ClickUp biedt echter meer dan software voor mindmaps en functies voor whiteboards.

Van projectmanagement tot verantwoording van taken en samenwerking in realtime, ClickUp heeft duizenden sjablonen, zodat u nooit meer vanaf nul hoeft te beginnen.

Het is de alles-in-één tool die ervoor zorgt dat werken minder als werken aanvoelt.

Klaar om een betere manier van werken te ervaren? Meld u aan voor ClickUp vandaag nog gratis. 🚀