Hoe de Weighted Shortest Job First (WSJF) te gebruiken voor prioritering

Zit je wel eens vast bij de beslissing of je aan een groot, flitsend project gaat werken dat veel goeds belooft, of aan een kleinere, minder spannende Taak die je sneller voltooit?

Elke projectmanager staat voor dit dilemma en het voelt vaak alsof er geen duidelijk antwoord is.

Dat is waar WSJF (Weighted Shortest Job First) om de hoek komt kijken. Het biedt een gegevensgestuurde aanpak om je te helpen slimmere beslissingen over prioriteiten te nemen.

Maak je dus maar vast terwijl we uitleggen hoe WSJF je prioriteringsproces in de juiste richting kan sturen!

TL;DR

WSJF helpt bij het prioriteren van de kortste taak door rekening te houden met de kosten van vertraging en de grootte van de taak om te focussen op taken met een grote impact

Onderdelen van WSJF zijn onder andere de kosten van vertraging (waarde) gedeeld door de duur van de taak (inspanning), die de prioriteit van taken bepaalt

WSJF verbetert de prioritering in agile raamwerken door taken af te stemmen op strategische doelen, feedback van belanghebbenden te integreren en visualisatietools zoals ClickUp te gebruiken

WSJF stroomlijnt besluitvorming, vermindert vooringenomenheid en verhoogt de afstemming op bedrijfsdoelstellingen

Om WSJF te berekenen: Kosten van vertraging instellen in ClickUp Aangepaste velden Tijdregistratie gebruiken voor de duur van een taak Berekening automatiseren met formule velden

WSJF integreren in productroadmaps zorgt voor afstemming op zakelijke doelen en bevordert duidelijkheid in teams

Veelvoorkomende problemen zoals het schatten van waarde en inconsistente scores kunnen worden opgelost door processen te standaardiseren en belanghebbenden erbij te betrekken

WSJF is vaak meer datagestuurd en objectief in vergelijking met andere prioriteringsmethoden

Wat is Weighted Shortest Job First (WSJF)?

Weighted shortest job first (WSJF) is een prioriteringsmodel dat gebruikt wordt in Agile, met name binnen het Scaled Agile framework (SAFe). Het helpt teams om te beslissen welke taken of functies als eerste aangepakt moeten worden.

Deze techniek voor agile prioritering helpt teams zich te concentreren op initiatieven die de meeste waarde leveren in de kortste tijd.

WSJF houdt rekening met sleutel factoren zoals waarde voor gebruiker en business, tijdsgevoeligheid en risicovermindering, waardoor het makkelijker wordt om de inspanningen af te stemmen op de doelen van het bedrijf. WSJF zorgt ervoor dat je werkt aan taken met de grootste impact, waardoor de efficiëntie toeneemt en vertragingen afnemen.

⭐️ Leuk weetje: De 'Shortest Job First'-aanpak werd voor het eerst gebruikt in de jaren 1970, toen middelen schaars en duur waren. Het doel was om hier optimaal gebruik van te maken op de meest goedkope manier.

WSJF toepassen in Agile en SAFe omgevingen

Voordat we begrijpen hoe we WSJF in Agile en SAFe kunnen gebruiken, moeten we eerst begrijpen wat een SAFe Omgeving is.

Het Scaled Agile Framework (SAFe) is ontworpen voor organisaties die complexe Agile projecten uitvoeren met meerdere teams, vaak over afdelingen of hele ondernemingen heen. In tegenstelling tot kleinere Agile installaties, biedt SAFe een gestructureerde aanpak voor het managen van grote projecten, waarbij teams kunnen samenwerken terwijl doelen op meerdere niveaus op één lijn worden gehouden, zoals portfolio, programma en team.

Binnen SAFe geeft Weighted Shortest Job First (WSJF) prioriteit aan werk op basis van economische impact. Teams kunnen hiermee functies identificeren die het meeste voordeel opleveren in de kortste tijd, waardoor het rendement op de inspanning wordt gemaximaliseerd.

Het toepassen van WSJF op verschillende niveaus - portfolio, programma en oplossingstraining - zorgt voor afstemming, samenwerking en focus op het werk met de hoogste waarde en ondersteunt direct Scrum pijlers zoals samenwerking en transparantie.

Hoewel WSJF kan worden toegepast in elke Agile productbeheer het is vooral nuttig in SAFe vanwege de schaal en complexiteit. In projecten met een hoog risico of waarde helpt WSJF teams om datagestuurde prioriteringsbeslissingen te nemen. Dit is de sleutel in grote projecten waar de inbreng van belanghebbenden, samenwerking en duidelijke prioritering essentieel zijn.

Enkele veelgebruikte toepassingen van WSJF in Agile zijn:

Product roadmap planning: Volgorde van functies om vergaderingen te houden met de doelen van het bedrijf

Volgorde van functies om vergaderingen te houden met de doelen van het bedrijf Prioriteren van functies: Identificeren van functies met een hoge waarde

Identificeren van functies met een hoge waarde Tijdlijnen voor ontwikkeling: Afstemmen van tijdgevoelig werk om vertragingen te voorkomen

❓ Wist u dat: WSJF veel resources vergt, waardoor het minder ideaal is voor kleine taken zoals het oplossen van bugs. Het is het meest geschikt voor werk met een grote impact dat de resultaten van de business bevordert.

Voordelen van het gebruik van WSJF voor prioritering

WSJF is een krachtig prioriteringsraamwerk dat teams helpt geïnformeerde, datagestuurde beslissingen te nemen. Dit is hoe je kunt profiteren van WSJF voor Agile projecten:

Focus op waarde en snelheid: Prioriteert taken die de hoogste waarde leveren in de kortst mogelijke tijd, waardoor de productiviteit toeneemt en de klanttevredenheid toeneemt

Prioriteert taken die de hoogste waarde leveren in de kortst mogelijke tijd, waardoor de productiviteit toeneemt en de klanttevredenheid toeneemt Efficiënte toewijzing van middelen: Zorgt ervoor dat middelen worden toegewezen aan de meest waardevolle taken door de waarde voor de gebruiker en de tijdskriticiteit te evalueren, wat resulteert in betere projectresultaten en minder tijd wordt besteed aan activiteiten met een lage impact

Zorgt ervoor dat middelen worden toegewezen aan de meest waardevolle taken door de waarde voor de gebruiker en de tijdskriticiteit te evalueren, wat resulteert in betere projectresultaten en minder tijd wordt besteed aan activiteiten met een lage impact Transparantie en afstemming tussen teams: Stimuleert openheid in prioritering, helpt teams zich af te stemmen op gedeelde doelen en bevordert gezamenlijke besluitvorming

Stimuleert openheid in prioritering, helpt teams zich af te stemmen op gedeelde doelen en bevordert gezamenlijke besluitvorming Gegevensgestuurde prioritering: Beslissingen over economische impact worden genomen met behulp van een kwantitatieve benadering, waardoor een grondig prioriteringsproces ontstaat in plaats van eenvoudige rangschikkingsmethoden

Beslissingen over economische impact worden genomen met behulp van een kwantitatieve benadering, waardoor een grondig prioriteringsproces ontstaat in plaats van eenvoudige rangschikkingsmethoden Voortdurende herbeoordeling: Stelt teams in staat zich aan te passen aan nieuwe informatie en prioriteiten opnieuw te evalueren om in lijn te blijven met de zakelijke doelstellingen

Stelt teams in staat zich aan te passen aan nieuwe informatie en prioriteiten opnieuw te evalueren om in lijn te blijven met de zakelijke doelstellingen Verbeterde afstemming met belanghebbenden: Bevordert afstemming met belanghebbenden door duidelijke prioriteringscriteria te maken

Bevordert afstemming met belanghebbenden door duidelijke prioriteringscriteria te maken Verminderd risico: Vermindert de kans op een verkeerde toewijzing van tijd en middelen door de nadruk te leggen op werk met een hoge waarde en urgentie, en verlaagt het risico dat men zich concentreert op items met minder impact

Vermindert de kans op een verkeerde toewijzing van tijd en middelen door de nadruk te leggen op werk met een hoge waarde en urgentie, en verlaagt het risico dat men zich concentreert op items met minder impact Op één lijn met bedrijfsdoelen: Houdt de productontwikkeling op één lijn met de visie en strategische doelen van het bedrijf en zorgt ervoor dat elke Taak de bredere bedrijfsdoelen ondersteunt

Houdt de productontwikkeling op één lijn met de visie en strategische doelen van het bedrijf en zorgt ervoor dat elke Taak de bredere bedrijfsdoelen ondersteunt Aanpassingsvermogen aan veranderingen in de markt: Stimuleert flexibiliteit door uw teams in staat te stellen snel te schakelen wanneer de voorwaarden in de markt of de eisen van de klant veranderen, zodat de prioriteiten in lijn blijven met de behoeften in realtime

Stimuleert flexibiliteit door uw teams in staat te stellen snel te schakelen wanneer de voorwaarden in de markt of de eisen van de klant veranderen, zodat de prioriteiten in lijn blijven met de behoeften in realtime Duidelijkere prioritering van technische schuld: Biedt een systematische manier om technische schuld aan te pakken door prioriteit toe te kennen op basis van de economische impact, zodat technische schuld toekomstige groei niet belemmert

Biedt een systematische manier om technische schuld aan te pakken door prioriteit toe te kennen op basis van de economische impact, zodat technische schuld toekomstige groei niet belemmert Schaalbaar voor grote teams: Ondersteunt cross-functionele teams door het bieden van een gemeenschappelijke prioriteringstaal, waardoor het makkelijker wordt voor grote groepen om af te stemmen op het belang en de volgorde van Taken

De onderdelen van WSJF: uitsplitsing van de formule

Als u de componenten van WSJF begrijpt, kunt u taken effectiever prioriteren. De uitsplitsing van de formule laat zien hoe elke factor helpt bij het identificeren van taken met een hoge waarde.

Laten we eens kijken naar de sleutelelementen van de WSJF formule en hoe ze samenwerken om de prioriteit van taken te optimaliseren.

1. Kosten van vertraging (CoD): CoD geeft de impact weer van het uitstellen van een taak.

Het wordt berekend door drie elementen te combineren:

User/business value: Hoeveel waarde levert de Taak op voor gebruikers of de business

Hoeveel waarde levert de Taak op voor gebruikers of de business Tijdkritiek: Hoe dringend de taak is - sommige werkzaamheden verliezen waarde als ze worden uitgesteld

Hoe dringend de taak is - sommige werkzaamheden verliezen waarde als ze worden uitgesteld **Het potentieel om toekomstige risico's te verminderen of nieuwe kansen te creëren

Samen geven deze elementen een duidelijk beeld van hoe cruciaal een taak is om snel te voltooien.

2. Grootte van de taak: Dit is de geschatte tijd of inspanning die nodig is om de taak te voltooien. Kleinere Taken met een hoge CoD-score krijgen meestal prioriteit omdat ze sneller waarde leveren

De onderstaande figuur laat zien hoe het prioriteren van taken met behulp van Reinertsen's WSJF een significante impact kan hebben op economische resultaten.

De gearceerde gebieden geven de totale CoD voor elk scenario weer. Banen met de hoogste WSJF geven prioriteit aan het meest waardevolle werk, wat leidt tot betere financiële resultaten. Zoals aangetoond kan de selectie van de op één na beste baan in plaats van de op één na gemakkelijkste een aanzienlijke financiële impact hebben. (© Scaled Agile, Inc.)

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Scaled-Agile-1400x957.png Berekening van taakvolgorde vereenvoudigen met WSJF-berekening /$$$img/

Via: schaalbaarraamwerk.nl De WSJF score wordt berekend door de Kosten van vertraging te delen door de Taakgrootte. Taken met een hogere WSJF-score worden als eerste aangepakt, zodat teams zich concentreren op werk met een hoge impact dat snel voltooid kan worden en maximale waarde oplevert.

💡 Pro Tip: De inspanningsniveau moet ook worden overwogen bij het evalueren van CoD. Het kan de totale impact van vertraging beïnvloeden.

Hoe bereken je WSJF?

Met het WSJF prioriteringsmodel kun je verschillende factoren afwegen, zodat Taken met een hoge waarde en een lage tijdsbehoefte vanzelf bovenaan komen te staan. Hier is een stap-voor-stap handleiding voor het berekenen van WSJF met behulp van ClickUp .

Stap 1: Bereken de kosten van vertraging

Om CoD te berekenen, beoordeel je elke factor - waarde, tijdkriticiteit en risicovermindering - op een schaal (meestal een Fibonacci-schaal). Tel deze scores bij elkaar op om een enkele CoD waarde te krijgen.

Bijvoorbeeld, als een Taak 8 scoort voor waarde, 5 voor tijdkriticiteit en 7 voor risicovermindering, dan is de CoD 20.

U kunt het volgende instellen ClickUp aangepaste velden om deze waarden voor elke Taak in te voeren en te berekenen. Dit maakt het eenvoudig om CoD bij te houden en bij te werken naarmate de prioriteiten van projecten veranderen.

Gebruik ClickUp- aangepaste velden om Taken te sorteren op vertragingskosten, te filteren op sleutel items en uw backlog gefocust te houden

Stap 2: Taak duur of grootte berekenen

Maak vervolgens een schatting van de inspanning of tijd van elke Taak. Dit wordt vaak gemeten als 'taakduur' of 'grootte' en is de sleutel tot het bepalen van WSJF.

De ClickUp tijdsregistratie functie is een geweldig hulpmiddel om gewerkte uren te berekenen . Je kunt bijhouden hoe lang vergelijkbare Taken duren, historische gegevens gebruiken of schattingen maken op basis van feedback van het team.

Bereken vertragingskosten eenvoudig met ClickUp formule velden

Nog te doen:

Een formule veld toevoegen Klik op het plus-pictogram in de lijstweergave of tabelweergave

Kies een formule en geef deze een naam Stel de WSJF-formule in Klik op het ƒx-symbool en selecteer velden zoals Kosten van vertraging en Duur

Gebruik operatoren (bijvoorbeeld delen) om de WSJF te berekenen. Gebruik de geavanceerde editor voor complexere formules Automatisch berekenen voor alle Taken Formule velden automatisch bijwerken, zodat je moeiteloos prioriteiten kunt stellen voor taken op basis van WSJF-scores

Bovendien kunt u de ClickUp Matrix voor prioriteiten sjabloon taken evalueren en prioriteren op basis van hun impact.

WSJF gebruiken om items op een productroadmap te prioriteren

Het bouwen van een succesvolle product roadmap vereist zorgvuldige prioritering, waarbij vaak moeilijke beslissingen genomen moeten worden over wat het eerst aangepakt moet worden.

WSJF rangschikt items in je product roadmap product backlog gebaseerd op impact en inspanning, zodat Taken met een hoge impact bovenaan komen te staan en de aandacht krijgen die ze verdienen.

De ClickUp Software voor productbeheer stroomlijnt WSJF-prioritering met aanpasbare scores, visuele stappenplannen en feedbacktools, die u helpen de waarde van de business, de tijdskriticiteit en de grootte van de taak af te wegen.

Met de vereenvoudigde WSJF-scoring stemt ClickUp de prioriteiten van uw team op elkaar af en bevordert het snellere, gegevensgestuurde beslissingen die de waarde maximaliseren. Laten we eens kijken hoe.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Dashboards-2.gif ClickUp Dashboards : wsjf /%img/

Gebruik ClickUp Dashboards om de voortgang van taken met een hoge impact te visualiseren en bij te houden

Stap 1: Stem WSJF af op uw bedrijfsdoelstellingen

Voordat u in de berekeningen duikt, moet u uw WSJF-kader en de overkoepelende doelen van uw business op één lijn brengen in een Agile Scrum omgeving.

Denk na over wat uw organisatie op dit moment het belangrijkst vindt, of het nu gaat om het verhogen van de omzet, het verbeteren van de klanttevredenheid of het verlagen van de operationele kosten. Deze duidelijkheid zorgt ervoor dat WSJF-prioritering direct de bredere doelstellingen van het bedrijf ondersteunt, waardoor uw stappenplan uitvoerbaar en zinvol wordt.

Identificeer de belangrijkste doelen van het bedrijf en zorg ervoor dat iedereen in het productteam begrijpt hoe deze de prioritering beïnvloeden.

Gebruik de ClickUp Product Stappenplan sjabloon om uw roadmap rond deze doelen te structureren, zodat u vanaf het begin op één lijn zit.

Stap 2: Verzamel input van belanghebbenden

Uw stakeholders - van marketing, verkoop of succes - hebben waardevolle inzichten die uw WSJF-prioritering kunnen verfijnen. Werk met hen samen om te begrijpen welke functies of verbeteringen de grootste impact zullen hebben op uw klanten of de Business.

Organiseer een workshop of gebruik ClickUp Commentaar toewijzen om belanghebbenden en besluitvormers te bespreken en te betrekken bij het beoordelen van de waarde van elke functie, de tijdsgevoeligheid en de voordelen van minder risico. Met deze aanpak kunt u feedback direct op uw items in de roadmap vastleggen voor meer transparantie.

📌Voorbeeld: Wanneer belanghebbenden input geven, gebruikt u Commentaar toewijzen om @vermelding te maken van de relevante leden van het team of uzelf. Zodra de feedback is behandeld of een beslissing is genomen, lost u de opmerking op of wijst u deze opnieuw toe voor verdere verduidelijking.

Met alle opmerkingen gecentraliseerd op één locatie, kunnen belanghebbenden gemakkelijk en zonder verwarring de WSJF-prioritering verfijnen op basis van de laatste input.

Converteer opmerkingen naar taken en wijs ze toe aan het team met ClickUp Commentaar toewijzen

Stap 3: Bereken de WSJF-score

Om de WSJF te berekenen, raadpleegt u de richtlijnen in het vorige hoofdstuk over scorefactoren.

Ken aan elke Taak een score toe voor business waarde, tijdkriticiteit en risicovermindering (of opportunity enablement) met behulp van een consistente schaal, zoals Fibonacci. Tel deze bij elkaar op om de vertragingskosten te bepalen en schat vervolgens de grootte van de taak in op basis van de inspanning of tijdsvereisten van de taak.

WSJF Formule: WSJF Score = Kosten van vertraging/taakomvang

📌 Voorbeeld: Laten we eens kijken naar de product roadmap van een app voor productiviteit:

Functie Business waarde Tijdkritiek Risicoreductie CoD (som) Jobgrootte WSJF-score Taak herinneringen 8 7 5 20 3 6,67 Automatisering 9 5 6 20 4 5.00 Teamsamenwerkingstools 10 8 7 25 5 5.00 Doel instelling dashboard 7 6 4 17 2 8.50

Voeg scores toe voor Business waarde, Tijdskriticiteit en Risicovermindering om de Kosten van Vertraging te krijgen Deel de kosten van vertraging door de grootte van de taak om de WSJF-score te krijgen Prioriteit toekennen aan functies op basis van WSJF scores-hogere scores geven een hogere prioriteit aan

U kunt deze aanpak ook gebruiken voor andere producten, diensten of projecten.

📖 Ook lezen: 10 Gratis Product Backlog Sjablonen in Excel en ClickUp

Stap 4: Rangschik en prioriteer uw items in de roadmap

Zodra je WSJF-scores hebt voor elk item, is het tijd om ze te rangschikken. Plaats de items met de hoogste scores bovenaan uw roadmap voor een maximale impact.

Houd er rekening mee dat prioritering een continu proces is, dus het kan nodig zijn om de rangschikking aan te passen als er nieuwe informatie binnenkomt. WSJF-scores helpen je team om prioriteit te geven aan functies die de gebruikerservaring en de samenwerking tussen teams verbeteren.

ClickUp biedt verschillende manieren om uw roadmap met WSJF-prioriteiten te visualiseren, zodat iedereen - van teamleden tot leidinggevenden - gemakkelijk op de hoogte kan blijven.

Bijvoorbeeld, ClickUp Board Weergave laat je taken visualiseren in aanpasbare kolommen op basis van hun prioriteit. Je kunt items slepen en neerzetten om de bestelling aan te passen, waardoor het gemakkelijk wordt om veranderende prioriteiten op een Kanban-bord te communiceren.

Bewaak de voortgang van items met hoge prioriteit met de weergave ClickUp Tijdlijn

Stap 5: Regelmatig herzien en opnieuw beoordelen

De prioriteiten die u vandaag instelt, kunnen morgen veranderen, vooral in dynamische markten.

Herzie regelmatig uw WSJF berekeningen en rankings om er zeker van te zijn dat ze de huidige voorwaarden, doelen en behoeften van uw klanten weerspiegelen. Deze stap helpt om uw stappenplan responsief en relevant te houden.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-625.png ClickUp Matrix sjabloon voor prioriteitstelling op basis van meerdere criteria https://app.clickup.com/signup?template=t-200532794&department=marketing&_gl=1\*q6lqsi\*\_gcl\_au*MzEwMjY1NDg1LjE3MzA3ODE5NjA.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Prioritization Matrix Sjabloon biedt een duidelijke manier om Taken te organiseren met behulp van WSJF voor agile roadmap abonnement. Het is een 3×3 matrix met Impact en Inspanning als assen, waar Taken laag, gemiddeld of hoog scoren. Cellen met kleurcodering maken prioriteren gemakkelijk:

Rood: Nu doen Nog te doen

Nu doen Nog te doen Oranje: Als volgende doen

Als volgende doen Groen: Nog te doen

Taken als plakbriefjes toevoegen aan ClickUp Whiteboards beoordeel hun impact en inspanning en sleep ze naar de juiste cel. Met deze flexibele weergave kun je Taken en Documenten koppelen en visuals toevoegen, waardoor je een creatieve, interactieve werkruimte krijgt voor WSJF-prioritering.

tip: De WSJF-aanpak verbetert ook de samenwerking tussen verschillende afdelingen. Marketingteams kunnen hun campagnes aanpassen op basis van de geprioriteerde functies die zijn bepaald door ontwikkelingsteams, wat leidt tot een betere toewijzing van middelen en een betere timing.

WSJF toepassen in uw organisatie

De introductie van WSJF in uw teams kan leiden tot betere prioritering en afstemming binnen de organisatie.

In het Agile raamwerk helpt WSJF om functies te prioriteren en mogelijkheden op verschillende niveaus, om ervoor te zorgen dat de middelen naar de meest waardevolle taken gaan en om de productontwikkeling af te stemmen op de doelen van de business.

Strategieën om WSJF te introduceren bij uw productteams

Door uw team aan boord te krijgen van WSJF (Weighted Shortest Job First) kunt u het stellen van prioriteiten stroomlijnen en een gedeeld begrip creëren van wat waarde creëert.

Hier zijn enkele praktische strategieën om WSJF effectief te introduceren:

Organiseer een WSJF workshop: Begin met een praktische workshop waarin je de basisprincipes van WSJF uitlegt: waarde voor de business, tijdskriticiteit, risicovermindering en grootte van de taak. Loop met je team door voorbeelden die relevant zijn voor jullie huidige projecten om de werkelijke impact van WSJF op prioritering te laten zien

Begin met een praktische workshop waarin je de basisprincipes van WSJF uitlegt: waarde voor de business, tijdskriticiteit, risicovermindering en grootte van de taak. Loop met je team door voorbeelden die relevant zijn voor jullie huidige projecten om de werkelijke impact van WSJF op prioritering te laten zien Stel duidelijke criteria op voor het scoren: Spreek specifieke definities af voor elke WSJF-factor. Wat betekent 'waarde voor de business' voor jullie team? Wat maakt een item 'tijdskritisch'? Door consistente criteria in te stellen worden de leden van het team op één lijn gebracht bij het scoren, wat de eerlijkheid en nauwkeurigheid ten goede komt

Spreek specifieke definities af voor elke WSJF-factor. Wat betekent 'waarde voor de business' voor jullie team? Wat maakt een item 'tijdskritisch'? Door consistente criteria in te stellen worden de leden van het team op één lijn gebracht bij het scoren, wat de eerlijkheid en nauwkeurigheid ten goede komt Sorteer je Taak op prioriteit: Gebruik ClickUp-taak prioriteiten om WSJF te implementeren door taken te markeren op basis van impact en inspanning. Categoriseer taken als urgent, hoge, normale of lage prioriteit om de inspanningen van je team te richten op werk van hoge waarde

Geef taken prioriteit en sorteer ze op urgentie met ClickUp-taakprioriteiten

Betrek belanghebbenden er vroeg bij: Betrek belanghebbenden bij de eerste WSJF sessies om de verwachtingen op elkaar af te stemmen. Inbreng van andere teams (bijv. marketing, verkoop of succes bij de klant) zorgt ervoor dat de prioriteiten de bredere doelen van het bedrijf weerspiegelen, zodat er draagvlak ontstaat en potentiële conflicten worden verminderd

Betrek belanghebbenden bij de eerste WSJF sessies om de verwachtingen op elkaar af te stemmen. Inbreng van andere teams (bijv. marketing, verkoop of succes bij de klant) zorgt ervoor dat de prioriteiten de bredere doelen van het bedrijf weerspiegelen, zodat er draagvlak ontstaat en potentiële conflicten worden verminderd **Versterk dat WSJF gaat over objectieve, datagestuurde prioritering. Benadruk hoe het vooroordelen minimaliseert en teams helpt zich te concentreren op werk met een hoge impact, waardoor meer waarde wordt gecreëerd voor klanten en belanghebbenden

Gebruik ClickUp Docs voor samenwerking: Creëer gedeelde ClickUp Documenten om WSJF richtlijnen, scoringscriteria en voorbeelden in realtime vast te leggen. Gebruik het als een centrale bron waar iedereen de WSJF grondbeginselen kan bekijken en de definities voor elke factor kan raadplegen

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Docs-5.gif Bewerk samen in ClickUp Docs om teambrede afstemming te bevorderen: wsjf /%img/

Samenwerken in ClickUp Documenten om teambrede afstemming te bevorderen

Gemeenschappelijke uitdagingen en hoe ze te overwinnen

Hier zijn enkele veelvoorkomende uitdagingen in WSJF en hoe ze te overwinnen

Uitdaging Oplossing Moeite met het inschatten van de waarde Splits grote functies op in kleinere onderdelen. Gebruik gegevens, klantinzichten en feedback van belanghebbenden om beter geïnformeerde beslissingen te nemen Inconsistente scores Standaardiseer scoringsmethoden en criteria in teams. Houd workshops om af te stemmen op de evaluatie van waarde, risico en andere sleutel factoren Te veel nadruk op snelheid Breng tijd in evenwicht met waarde. Geef prioriteit aan snelheid op de korte termijn en strategische impact op de lange termijn, en zorg voor afstemming op de algemene doelen van het bedrijf Gebrek aan afstemming op bedrijfsdoelen Regelmatig WSJF-prioritering herzien om afstemming op veranderende doelen en strategie te garanderen. Betrek belanghebbenden bij de afstemming met behulp van /href/https://clickup.com/nl/blog/125641/scrum-workflow/scrum workflow/%href/ Onduidelijke afhankelijkheden Gebruik tools zoals ClickUp om afhankelijkheden in kaart te brengen. Visualiseer taken en onderlinge afhankelijkheden om blokkades te voorkomen en de juiste prioriteiten te stellen Vereenvoudig het WSJF-proces door te focussen op sleutel factoren (waarde, tijd, risico). Houd het model eenvoudig om snellere besluitvorming mogelijk te maken Moedig flexibiliteit en voortdurende verbetering aan. Communiceer de voordelen van WSJF aan belanghebbenden en leg de nadruk op taken met een grote impact

Veelvoorkomende uitdagingen en hoe deze te overwinnen

**In zijn boek The Principles of Product Development Flow benadrukt Don Reinertsen dat ongeveer 85% van de productmanagers het antwoord niet weet op de vraag: "Wat zou het kosten als we dit ding een paar maanden uitstellen?" Bedrijven die extra moeite doen om 'de totale verwachte waarde ten opzichte van de tijd' te kwantificeren en de 'kosten van vertraging' te berekenen, nemen betere beslissingen

Nu we het weten, is het essentieel om de rol te begrijpen die productmanagers spelen bij het prioriteren van taken en functies. Laten we dat samen aanpakken.

De rol van productmanagers bij de adoptie van WSJF

Productmanagers spelen een vitale rol bij de implementatie van WSJF in teams door prioritering, communicatie en afstemming te bevorderen

Als productmanager bent u het anker dat uw team gefocust houdt op wat echt telt. Als het gaat om het prioriteren van taken en functies, kijk dan naar de waarde, de urgentie en het risico voor de business. Op deze manier kanaliseer je middelen naar de projecten die de meeste impact hebben.

Naast het stellen van prioriteiten ben jij de aangewezen persoon om het team georganiseerd en energiek te houden. Het zou helpen als je ook iedereen probeert te motiveren om op één lijn te blijven met de strategische doelen en ervoor zorgt dat WSJF soepel integreert in de dagelijkse werkstroom.

Communicatie is ook van cruciaal belang- het op de hoogte houden van de cross-functionele teams over de status van het product, tijdlijnen voor releases en veranderingen in de routekaart zorgt ervoor dat iedereen synchroon loopt met eventuele verschuivingen.

Samenwerken met engineers en QA houdt WSJF-beslissingen praktisch en gegrond in de technische realiteit. En sla het marktonderzoek niet over: inzicht in de behoeften van klanten en trends helpt je om de juiste prioriteiten te stellen.

Aan het einde van de dag geef je vorm aan een visie waar iedereen achter kan staan, met een duidelijke, op elkaar afgestemde routekaart die echt succes oplevert.

Oef! We hebben heel wat behandeld, maar laten we eerst eens kijken hoe WSJF zich verhoudt tot andere populaire frameworks.

WSJF versus andere prioriteringstechnieken

WSJF valt op door zijn focus op het maximaliseren van waarde en het minimaliseren van vertragingen. Het is echter belangrijk om het te vergelijken met andere populaire prioriteringstools om de voordelen ervan te begrijpen.

MoSCoW (Must Have, Should Have, Could Have, Won't Have): MoSCoW is meer kwalitatief en helpt teams te beslissen welke functies cruciaal zijn en welke uitgesteld kunnen worden. In tegenstelling tot WSJF, houdt MoSCoW niet expliciet rekening met tijd en kosten, waardoor het minder effectief is in het prioriteren op basis van business impact en snelheid

MoSCoW is meer kwalitatief en helpt teams te beslissen welke functies cruciaal zijn en welke uitgesteld kunnen worden. In tegenstelling tot WSJF, houdt MoSCoW niet expliciet rekening met tijd en kosten, waardoor het minder effectief is in het prioriteren op basis van business impact en snelheid De Eisenhower Matrix: De Eisenhower Matrix categoriseert Taken in urgent versus belangrijk. Hoewel deze matrix geweldig is voor persoonlijk Taakbeheer, is hij niet altijd geschikt voor de complexiteit van productontwikkeling met meerdere teams, waarbij time-to-market en het leveren van waarde sleutels zijn

De Eisenhower Matrix categoriseert Taken in urgent versus belangrijk. Hoewel deze matrix geweldig is voor persoonlijk Taakbeheer, is hij niet altijd geschikt voor de complexiteit van productontwikkeling met meerdere teams, waarbij time-to-market en het leveren van waarde sleutels zijn Kano Model: Het Kano Model richt zich op klanttevredenheid en functieverbetering, maar legt niet de nadruk op beperkingen in tijd en middelen zoals WSJF dat doet. Dit maakt het bruikbaar voor het begrijpen van klantvoorkeuren, maar minder praktisch voor het bepalen welke functie prioriteit moet krijgen binnen limieten van middelen

Het Kano Model richt zich op klanttevredenheid en functieverbetering, maar legt niet de nadruk op beperkingen in tijd en middelen zoals WSJF dat doet. Dit maakt het bruikbaar voor het begrijpen van klantvoorkeuren, maar minder praktisch voor het bepalen welke functie prioriteit moet krijgen binnen limieten van middelen Value vs. Complexity Matrix: Deze methode evalueert functies op basis van waarde en complexiteit. Hoewel deze methode nuttig is voor het identificeren van quick wins, biedt het niet hetzelfde niveau van strategische waarde als WSJF, die de tijd tot levering afweegt tegen waarde en risico

Deze methode evalueert functies op basis van waarde en complexiteit. Hoewel deze methode nuttig is voor het identificeren van quick wins, biedt het niet hetzelfde niveau van strategische waarde als WSJF, die de tijd tot levering afweegt tegen waarde en risico RICE Prioritization: De RICE-methode evalueert functies op basis van Bereik, Impact, Vertrouwen en Inspanning. TerwijlRICE-prioritering teams kan helpen prioriteiten te stellen op basis van gegevens, gaat WSJF een stap verder door tijdgebaseerde overwegingen (kosten van vertraging) en waarde op te nemen, waardoor het een meer holistische benadering van prioritering is

WSJF schittert in omgevingen waar tijd cruciaal is en de waarde voor het bedrijf moet worden gemaximaliseerd. Teams kunnen werk prioriteren dat de hoogste waarde-tot-tijd verhouding heeft, waardoor het bijzonder geschikt is voor snelle productontwikkeling.

Geef uw prioriteiten aan met ClickUp

WSJF is een effectieve methode voor het prioriteren van taken en functies op basis van hun waarde en vereiste inspanning.

Of u nu een productroadmap aanpakt of strategische beslissingen neemt, WSJF helpt u ervoor te zorgen dat u de waarde maximaliseert, vertragingen minimaliseert en middelen optimaliseert.

ClickUp maakt de integratie van WSJF naadloos.

Met krachtige sjablonen, aanpasbare velden voor het berekenen van de kosten van vertraging en de duur van de taak, en functies voor samenwerking zoals Documenten en Commentaar toewijzen, kunt u het hele proces optimaliseren. Aanmelden bij ClickUp vandaag nog!