Technieken voor Agile Prioritering: Scrum & RICE-methoden beheersen

Een van de principes van agile is eenvoud, wat ook de "kunst van het maximaliseren van de hoeveelheid werk die niet gedaan wordt" inhoudt Een effectieve manier waarop agile teams dit bereiken is door prioriteiten te stellen.

Over agile heen, Scrum projectmanagement bij lean ontwikkeling, extreem programmeren en andere dergelijke engineeringmodellen is prioritering een fundamenteel onderdeel. Laten we eens kijken wat het is, hoe het werkt en hoe je je werk kunt optimaliseren met goede agile prioritering.

Inzicht in agile prioritering

Agile prioritering is het proces van het systematisch beoordelen en rangschikken van taken/functies/eisen op basis van waarde voor de business, behoeften van de klant, afhankelijkheid, risico's en feedback van belanghebbenden.

Waarom is agile prioritering belangrijk?

Prioritering vormt het fundament van wat agile teams werken tijdens elke iteratie. Dit helpt bij:

Het kiezen van functies die maximale waarde voor de klant bieden

Het bouwen van incrementen die voldoen aan de behoeften van de klant

Optimaliseren van de toewijzing van middelen aan wat belangrijk is

Het beperken van projectrisico's door vroege en consistente levering van functies met hoge waarde

Aanpassen aan veranderingen in de markt

Hoe verschilt agile prioritering van traditionele modellen voor ontwikkelingsplanning?

Hoewel de resultaten hetzelfde zijn, is de aanpak van de agile methodologie fundamenteel anders. Dit is hoe.

Verschillen tussen traditionele prioritering en agile prioritering

Meer informatie over de verschillen vindt u in ClickUp's beginnersgids voor agile methodologieën .

Vier prioriteitsniveaus

In de meeste modellen prioriteren teams hun taken op vier niveaus.

Kritisch/urgent: Taken die onmiddellijke aandacht vereisen vanwege hun belang en tijdsgevoeligheid

Hoog: Taken die belangrijk zijn maar minder tijdgevoelig dan kritieke taken

Middelmatig: Taken die belangrijk zijn maar indien nodig kunnen worden uitgesteld

Laag: Taken die minder dringend of kritiek zijn dan andere

Voordat we ingaan op hoe je een agile prioriteringstechniek kunt toepassen in je team, laten we eens kijken wat het inhoudt.

Onderdelen van agile prioritering

Agile prioritering houdt rekening met verschillende componenten om te bepalen waar het team aan werkt.

Klantbehoeften: De behoeften en eisen van de klant zoals gezien in UX-onderzoek, feedback van gebruikers of observatie van tickets/bugrapportages

Markttrends: Evolutie van de markt, trends, best practices en zwakke plekken in de veiligheid

Business waarde: Inkomsten, winstgevendheid, klanttevredenheid en andere zakelijke waarden die voortkomen uit elke functie

Bruikbaarheid: Eventuele problemen of hiaten in het vermogen van de klant om het product volledig en effectief te gebruiken

Afwegingen: Wat moet het team opgeven als resultaat van de keuze voor een bepaalde functie?

Statistieken: Agile teams gebruiken een aantal statistische technieken zoals Pareto analyse, kosten-batenanalyse en risicoanalyse om hen te helpen prioriteiten te stellen. Ze gebruiken ook verschillende beproefde modellen in het proces.

Prioriteringsmodellen in Agile Ontwikkeling

Ondanks dat de parameters voor de beslissing duidelijk zijn, kan prioriteren moeilijk zijn. Instance, UX-onderzoek zou bijvoorbeeld kunnen suggereren dat klanten twee dingen even belangrijk vinden: een mobiele app en personalisatie. Hoe stel je prioriteiten als je met dergelijke situaties wordt geconfronteerd?

Met behulp van de verschillende beschikbare agile prioriteringsmodellen. Laten we er hieronder een paar bespreken.

1. Vereisten prioriteringsmodel

Het requirements prioriteringsmodel helpt bij het evalueren en rangschikken van functies op basis van hun belang, waarde en invloed op de doelen van het project.

In dit model rangschikken teams de functie op een schaal van laag, gemiddeld, hoog en urgent op basis van de potentie om de doelen van het project te bereiken.

2. Kano-model

Het Kano-model geeft prioriteit aan functies die een maximale impact hebben op de klanttevredenheidsscores.

Net als de meeste andere modellen richt Kano zich strikt op de klant. Het helpt teams om functies met een hoge mate van tevredenheid te identificeren, die vervolgens geprioriteerd kunnen worden door een kosten-batenanalyse uit te voeren.

3. MoSCoW-prioritering

MoSCoW-prioritering categoriseert vereisten in vier prioriteitsniveaus: Must-Have, Should-Have, Could-Have en Won't-Have.

Met dit raamwerk kunnen teams duidelijk onderscheid maken tussen wat direct belangrijk is en wat op de lange termijn gebouwd kan worden. Het helpt ook bij agile capaciteitsplanning .

ClickUp's sjabloon voor flexibel projectmanagement

4. Prioriteit Poker

Prioriteitenpoker, ook wel bekend als planningspoker, is een gamestrategie waarbij elk lid van het team kaarten gebruikt om de tijd/inspanningen/verhaalpunten in te schatten voor elke taak in de productbacklog.

Prioriteitenpoker houdt rekening met ieders schattingen en input en is een transparante manier om groepsbeslissingen te nemen.

5. 100 dollar test

De 100-dollartest is vergelijkbaar met prioriteitpoker, maar met enkele verschillen. Elk lid van het team krijgt een hypothetisch budget van $100 dat ze kunnen besteden aan functies op basis van hun waargenomen waarde. Het is een gewogen prioriteringsmethode die zeer geschikt is voor groepsinstellingen.

De primaire focus van de 100-dollartest is de waarde voor de klant, waardoor teams zich kunnen concentreren op het toewijzen van beperkte middelen aan zaken die een maximale ROI opleveren.

6. Stapelrangschikking

Stapelrangschikking sorteert elke taak op prioriteit, waarbij essentiële items de hoogste prioriteit krijgen en de minst belangrijke items de laagste. Voor elke Sprint selecteert het team items met een hoge prioriteit voor ontwikkeling.

Telkens wanneer een nieuw item wordt toegevoegd aan de backlog, vergelijkt de eigenaar van het product het met de bestaande taken, kent er een rangorde aan toe en voegt het toe aan de lijst met prioriteiten.

7. Kosten van vertraging

Het prioriteringsmodel voor kosten van vertraging richt zich op gevolgen in plaats van op opbrengsten.

In het vertragingskostenmodel kwantificeren teams de gevolgen van het uitstellen van taken of functies. Vervolgens prioriteren ze taken op basis van de potentiële kosten van vertraagde oplevering. Rekening houden met de financiële gevolgen van uitstel helpt om weloverwogen beslissingen te nemen over prioriteiten stellen en het toewijzen van middelen.

8. Prioriteit Matrix

De agile matrix van prioriteiten is een visueel hulpmiddel voor Scrum teams taken prioriteren op basis van belangrijkheid en urgentie. Het brengt prioriteiten over aan belanghebbenden en zorgt voor organisatorische afstemming door teams een duidelijk beeld te geven van de prioriteiten, zodat ze zich kunnen concentreren op het eerst voltooien van taken met een hoge waarde.

Nu je vertrouwd bent met een paar agile prioriteringsmodellen, laten we nog een paar technieken verkennen die je kunt toepassen op jouw sprint abonnement vergaderingen.

Resources toewijzen en Sprints effectief plannen met de werklastweergave van ClickUp

Technieken voor agile prioritering

Enkele van de populairste abonnementstechnieken voor projecten zijn aangepast aan de agile manier van werken en leveren buitengewone resultaten op. Enkele veelgebruikte zijn de volgende.

De Eisenhower Matrix: 4 kwadranten Agile tijdmanagement

De Eisenhower Matrix verdeelt Taken in vier kwadranten: Urgent en belangrijk, niet urgent noch belangrijk, niet urgent maar belangrijk, en urgent maar niet belangrijk.

Dit eenvoudige model helpt teams de antwoorden op twee vragen te verduidelijken: Is het belangrijk om Nog te doen? Moet het nu gedaan worden?

RICE: Evenwichtige Agile Prioriteringstechnieken

RICE (Reach, Impact, Confidence, and Effort) rangschikt functies op basis van hun potentiële impact en inspanning.

Bereik: Hoeveel mensen verwacht je te bereiken in het gegeven tijdsbestek?

Impact: Hoeveel conversies/verkopen/acties verwacht je?

Vertrouwen: Hoe zeker ben je van je schattingen over de bovenstaande twee factoren?

Inspanning: Hoeveel moeite zou het kosten om deze functie te voltooien?

Gewogen kortste taak eerst [WSJF]

De Agile filosofie gelooft dat taken met de hoogste waarde en de kortste duur het eerst Voltooid moeten worden. Gewogen kortste taak eerst bouwt voort op die theorie.

WSJF (schatting) = Relatieve kosten van vertraging / relatieve duur van de taak

Waarde versus complexiteit/inspanningsmatrix

Het waarde versus complexiteit model vergelijkt eenvoudigweg de potentiële waarde voor het bedrijf (omzet, winst, klantenwerving, enz.) van een nieuwe functie met de moeite/complexiteit om deze te ontwikkelen.

Dit model legt de opties ook in vier kwadranten, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de opties met een hoge waarde en een lage inspanning.

Agile Prioritering in Scrum

Het feit dat we het hier hebben over 'agile' prioritering betekent niet dat het niet toepasbaar is op softwareontwikkelingsteams die andere methoden volgen.

Prioritering in Scrum Agile Scrum teams gebruiken

sjablonen voor prioritering en technieken regelmatig als onderdeel van hun werk. Teams halen functies/bugs van de product backlog voor werk tijdens elke Sprint. De beslissingen over welke items van de backlog worden gehaald, worden genomen met behulp van een agile prioriteringsmethode.

Gebruik de ClickUp Prioritization Matrix Sjabloon om Taken te evalueren op basis van hun impact en inspanningsniveau

Hier evalueert de eigenaar van het product beschikbare items met wat backlog grooming. Ze gebruiken een van de prioriteringsmodellen/technieken die we hieronder bespreken om Taken te rangschikken.

Als ze bijvoorbeeld het Kano-model gebruiken, zullen ze kijken naar user stories voor functies waar de meeste vraag naar is. Als ze het WSJF-model gebruiken, houden ze rekening met de beschikbare manuren, zodat ze hun tijdmanagement kunnen optimaliseren.

Prioritering in slanke ontwikkeling

Bij Lean softwareontwikkeling gaat waarde boven volume, flexibiliteit en voortdurende verbetering. Prioritering speelt een sleutel rol bij het naleven van deze principes.

Het helpt teams om de meest waardevolle taken te vinden in plaats van alleen de snelheid te verhogen. Regelmatig herprioriteren helpt om aanpassingsvermogen in het proces in te bouwen. Lean teams gebruiken ook vergaderingen om het prioriteringsproces zelf te verfijnen en zo continue verbetering in alles te verweven.

Als dit veel theorie lijkt, laten we dan eens kijken hoe het in de praktijk werkt.

Agile prioritering: Instanties uit de echte wereld

Prioritering is een fundamenteel onderdeel van agile softwareontwikkeling. Het helpt om het kaf van het koren te scheiden. Het is nuttig en waardevol in een breed bereik van Instances. Hieronder bespreken we er een handvol.

Het bereiken van een minimaal levensvatbaar product (MVP)

Een minimum levensvatbaar product is een product met net genoeg functies die aantrekkelijk zijn voor een vroege gebruiker, die het kan gebruiken, het idee kan valideren en zinvolle feedback kan geven.

Maar hoe weet je welke functies een product minimaal levensvatbaar maken? Dat is waar prioriteringstechnieken kunnen helpen.

De matrix voor functieprioritering helpt om te bepalen welke functies nu ontwikkeld moeten worden en welke later

WSFJ helpt bij het identificeren van functies die maximale voordelen opleveren in de kortste tijd

De waarde versus complexiteit matrix helpt bij het identificeren van functies die maximale impact leveren in de kortste duur

Gebruikersgericht ontwerp in Agile-prioritering creëren

Elk agile team heeft de intentie om een gebruikersgericht ontwerp te maken. Ze beginnen met de intentie om aan de behoeften van de klant te voldoen. Maar na verloop van tijd, wanneer alle complexiteit van productmanagement optreedt, nemen budgetten, middelen en concurrentie-eisen het over. Het resultaat is dat teams afgeleid raken.

Agile prioritering biedt een kader voor teams om op het juiste spoor te blijven. Tools zoals persona's, gebruikersverhalen en feedbacksessies helpen om de focus terug te brengen naar de klant. Teams kunnen prioriteitspoker spelen of storypunten van hun 100-dollar-test geven aan gebruikersverhalen waarvan ze denken dat ze het belangrijkst zijn.

Het Kano-model gebruiken voor klanttevredenheid

Klanttevredenheid wordt altijd gezien als een post-facto gebeurtenis. Organisaties voeren enquêtes uit om de tevredenheidsniveaus te begrijpen nadat het product/de dienst is geleverd. Dit vertraagt uw vermogen om wendbare producten te ontwikkelen die proactief voldoen aan de behoeften van gebruikers.

Agile prioritering keert deze trend om. Teams worden gestimuleerd om zich te richten op taken waarvan zij denken dat de klant die nodig heeft en wil. Het prioriteringsmodel van Kano is vooral effectief om gebruikersgerichte ontwerpen te maken door te focussen op functies die de meeste invloed hebben op de klanttevredenheid.

De ROI van agile productontwikkeling bepalen door prioritering

We hebben het de hele tijd gehad over het creëren van business waarde met agile prioritering. Een van de manieren waarop teams de waarde van de business meten is door middel van ROI. Aan het einde van elke Sprint of elk kwartaal kunnen teams zich afvragen:

Welke nieuwe functies hebben bijgedragen aan nieuwe klantenwerving?

Welke functies worden het meest gebruikt en dragen bij aan klanttevredenheid?

Welke onderscheidende functies leiden tot klantenbinding?

Op deze manier kun je de ROI kwantificeren, leren van beslissingen uit het verleden en effectief prioriteiten blijven stellen.

Agile prioritering voor functies voor veiligheid

Een van de kritieke aspecten van het prioriteren van functies om te bouwen is het begrijpen van hun cyberbeveiligingsimpact. Gecertificeerde beveiligers van informatiesystemen (CISSP's) identificeren en prioriteren functies met betrekking tot veiligheid die de meeste aandacht nodig hebben.

Ze richten zich op functies en de veiligheidsaspecten van elke functie in code, netwerk en integraties, om een robuuste verdedigingslinie voor de klant te bouwen.

Door deze processen krijgen agile teams een aantal voordelen en worden ze geconfronteerd met uitdagingen bij het stellen van prioriteiten. Laten we eens kijken wat.

Voordelen van agile prioritering

Duidelijkheid voor verhoogde klanttevredenheid: Agile prioritering brengt het hele team samen om beslissingen te nemen over wat belangrijk is voor de klant. Dit creëert duidelijkheid in denken, wat leidt tot consistentie in handelen, wat resulteert in een soepele klantervaring.

Samenwerking: Prioriteiten stellen is geen eenpersoonstaak. Agile teams komen samen met belanghebbenden uit de business om collectieve beslissingen te nemen. Dit versterkt de samenwerking en creëert eigendom van de gemeenschap.

Focus op rendement: Agile teams gebruiken prioritering om hun focus te richten op rendement op investering, of dat nu klantvalidatie, omzet of winstgevendheid is. Een team dat een MVP bouwt, kan zich bijvoorbeeld richten op minimaal haalbare functies.

Aanpasbare en dynamische veranderingen: Als Teams voor elke Sprint de te bouwen functies prioriteren, kunnen ze reageren op vragen uit de markt, behoeften van klanten, veiligheidsincidenten of momenten van een keerpunt.

Terugblik: Geïnformeerde beslissingen nemen met behulp van prioriteringstechnieken helpt bij het bewaken van de prestaties. In retrospectives kunnen teams de intentie en de resultaten bespreken om de toekomstige koers bij te stellen. Na verloop van tijd kunnen ze agile sjablonen maken voor herhaalbaarheid en consistentie.

creëer Sprints van een week tot een maand met de Agile-aanpak in ClickUp_

Uitdagingen van agile prioriteiten stellen en hoe ze te overwinnen

Te veel koks: Als je alle belanghebbenden erbij betrekt, kan dat vaak leiden tot te veel meningen, onrealistische verwachtingen en onopgeloste discussies.

Een product eigenaar of Scrum master moet duidelijke normen stellen, productieve gesprekken en time-box discussies faciliteren om tot een beslissing te komen.

Confusie in de context: Het komt vaak voor dat leden van een team dezelfde functie verschillend begrijpen, waardoor iedereen de functie op zijn eigen manier rangschikt/prioriteert.

Eigenaren van producten moeten tijd en energie steken in het opbouwen van een duidelijke context. Het schrijven van gedetailleerde user stories, het schetsen van acceptatiecriteria en het verduidelijken wat 'moeten hebben' en 'zouden moeten hebben' betekenen, zijn goede manieren om dit te bereiken.

Balans: Bij alle prioritering kan het een uitdaging zijn om een balans te vinden tussen korte-termijn winst en lange-termijn doelstellingen.

Projectmanagement tools zoals ClickUp Goals helpen om een duidelijke lijn van het ene naar het andere doel te trekken en tegelijkertijd de voortgang bij te houden.

Stel doelen en houd de voortgang bij met ClickUp Goals

Toewijzing van middelen: Aanpasbaar zijn kan soms lijken alsof we naar een bewegende doelpaal werken. Dit beïnvloedt de toewijzing van middelen en het moreel van het team.

Teammanagers moeten proactief communiceren om de teams de voordelen van aanpassingsvermogen te laten inzien. Wanneer je een ommezwaai maakt, neem het team dan mee in de besluitvorming zodat ze kunnen zien waarom het belangrijk is.

Met dat uit de weg, hier is hoe je effectieve agile prioriteringsmethoden kunt implementeren in je organisatie.

Agile prioritering implementeren

Agile prioritering is fundamenteel het vermogen om duidelijk en effectief beslissingen te nemen over wat je niet moet doen. Dit kan angsten en spijt creëren die alleen verlicht kunnen worden met een sterk proces.

Hier is een overzicht van het proces dat je kunt volgen.

Stel uw doelen vast

Doelen, zoals de naam al zegt, is waar u naartoe wilt met uw product. Als u dit begrijpt, kunt u het juiste stappenplan met prioriteiten plannen. Schets in deze fase ook uw grenzen/beperkingen, zoals budgetten, middelen, tijdlijnen, enz.

Documenteer elk doel met gemak met ClickUp Docs

Belanghebbenden identificeren

Goed prioritering van projecten heeft de juiste besluitvormers nodig. Identificeer belanghebbenden en betrek ze bij het proces. Gewoonlijk zijn de belanghebbenden

Business team, sponsor van het project of vertegenwoordiger van de client

Eigenaar van het product

Scrum masker

Engineering teams

Maar vooral gebruikers

Backlogs instellen

Om prioriteiten te stellen, heb je een heleboel opties nodig. De product- en Sprint backlogs in de agile/Scrum methodologie zijn ontworpen om precies dit mogelijk te maken.

Een lijst van te overwegen functies instellen op Tool voor agile projectmanagement van ClickUp helpt om alle Taken op één plaats te visualiseren. Gebruik het ClickUp Whiteboard om samen te werken. Sleep functies naar verschillende fases met behulp van de Kanban weergave.

Moeiteloos samenwerken met ClickUp Whiteboards

Kies uw prioriteitenmodel

Zoals u hierboven hebt gezien, zijn er tientallen manieren waarop u items voor uw Sprint kunt prioriteren. Kies er een die voor u werkt. Neem belanghebbenden in dienst en zorg ervoor dat ze allemaal het proces begrijpen. Houd een paar proefsessies om eventuele kinderziektes weg te werken.

Beoordelen en herzien

Houd de resultaten van uw prioritering nauwlettend in de gaten. Verzamel feedback van belanghebbenden en optimaliseer voortdurend.

Weet u niet zeker waar u moet beginnen? Start de ClickUp agile sjabloon voor Scrum-beheer en pas het naar wens aan.

Stel prioriteiten en bouw succesvolle producten met ClickUp

Als u een prioriteringsraamwerk ziet, gaat het meer over wat u niet moet bouwen dan wat u wel moet bouwen. Van de Eisenhower Matrix tot het MoSCoW-model, slechts één van de vele niveaus gaat over nu actie ondernemen.

ClickUp's projectmanagement tool wil precies dat voorkomen. ClickUp's uitgebreide functies voor softwareontwikkelingsteams stellen u in staat om het juiste product op de juiste manier op het juiste moment te bouwen.

Lijsten met functies, soorten taken, afhankelijkheid, Kanban-bord, checklists enz. zijn allemaal ontworpen om u de kracht van informatie te geven om beslissingen te nemen.

Lijsten met functies, soorten taken, afhankelijkheid, Kanban-bord, checklists enz. zijn allemaal ontworpen om u de kracht van informatie te geven om beslissingen te nemen.

Geef prioriteit aan wat belangrijk is. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit .

Veelgestelde vragen over agile prioriteiten stellen

1. Wat is het prioriteringsmodel in Scrum?

Prioritering in Scrum verwijst naar het kiezen of 'trekken' van de juiste items uit de product backlog om aan te werken tijdens een Sprint. De meest gebruikte modellen zijn prioritering op basis van risico's, waarde, kansen en afhankelijkheid.

2. Wat is de prioriteringsmethode in Agile?

Agile prioritering gebruikt verschillende methoden zoals Kano, MosCoW, prioriteitspoker, kosten van vertraging, RICE, enz.

3. Wat is de matrix van prioriteiten in Agile?

De prioriteitenmatrix in Agile categoriseert taken in een kwadrant op basis van belangrijkheid en de urgentie/inspanning die ermee gemoeid is.

4. Wat is het prioriteringsmodel voor vereisten?

Het prioriteringsmodel voor vereisten helpt bij het evalueren en rangschikken van functies op basis van hun belang, waarde en impact op de doelen van het project.

5. Wat is de hoogste prioriteit in de Agile methodologie?

De hoogste prioriteit in de agile methodologie is 'kritiek' Als je een ander prioriteringsmodel gebruikt, zoals MoSCoW, zou je hogere prioriteit 'must have' zijn

6. Wat is prioritering van systeemvereisten?

Prioriteren van systeemeisen is het identificeren van de meest waardevolle functies die je systeem moet leveren. Dit helpt scope creep, het prioriteren van lage waarde items, het verspillen van middelen, enz. te voorkomen.

7. Wat krijgt prioriteit in Agile?

Agile teams prioriteren wat ze in de volgende Sprint/iteratie moeten bouwen. Dit kunnen nieuwe functies, verbeteringen of bugfixes zijn.

8. Wat zijn de 4 niveaus voor het prioriteren van taken?

Kritiek/urgentie, hoog, gemiddeld en laag