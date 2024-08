Hoe de drie Scrum-pijlers te gebruiken voor productontwikkeling

Het ontwikkelen van een product of software is complex. Je wilt een spelplan dat je ontwikkelaars geen ontsnappingsroutes laat uitstippelen.

Maak kennis met de drie pijlers van Scrum. Deze essentiële principes vormen de ruggengraat van het Scrum-projectmanagementraamwerk. Ze zorgen voor stabiliteit en succes tijdens je Scrum-traject.

Als je nieuw bent met Scrum, dan zullen deze pijlers je helpen om je werk in balans te houden en je team gemotiveerd te houden om hun beste werk af te leveren.

Wat zijn de pijlers van Scrum?

Scrum is een agile projectmanagement raamwerk dat teams helpt om werk iteratief en incrementeel op te leveren. Het is ontworpen voor projecten met een hoge mate van onzekerheid of frequente wijzigingen in vereisten. Scrum teams werken nauw samen, blijven flexibel en nemen kleine, betekenisvolle stappen voorwaarts tijdens korte werkperiodes die sprints worden genoemd. Het ontwikkelingsproces in Scrum draait allemaal om het momentum vast te houden en waar nodig aan te passen.

De kern van Scrum projectmanagement de drie pijlers van empirisme helpen bij het omgaan met complexe problemen:

Transparantie

Inspectie

Aanpassing

Transparant zijn met projectprocessen helpt om iedereen op de hoogte te houden; regelmatige inspecties helpen om de voortgang van het project te bewaken, en het aanpassen van strategieën aan veranderende eisen of scenario's stelt je in staat om feedback te verwerken en continu te verbeteren. Het omarmen van deze drie principes maakt Scrum een team- en klantvriendelijke methodologie.

Scrum: Een korte geschiedenis

De term 'Scrum' gaat terug tot een paper uit 1986 van Harvard Business Review getiteld 'The New Product Development Game' van Hirotaka Takeuchi en Ikujiro Nonaka.

De auteurs bespraken de 'Rugby-aanpak' (een sportmetafoor voor een team dat samen van start tot finish beweegt) voor een snelle en flexibelere productontwikkeling. Ze stelden dit voor als een alternatief voor de traditionele sequentiële of 'estafette'-aanpak, waarbij elke loper de afstand zelfstandig aflegt en aan het einde van zijn beurt het stokje doorgeeft aan een teamlid.

Snel vooruit naar 1993, toen Jeff Sutherland, John Scumniotales en Jeff McKenna de Scrum-praktijken voor het eerst implementeerden bij Easel Corporation.

De resultaten van deze nieuwe aanpak trokken Ken Schwaber (CEO van Advanced Development Methods) en Mike Beedle (die later medeauteur werd van het 'Agile Manifesto') aan.

Gedurende deze periode verfijnden ze de concepten van Scrum achter de schermen, maar het werd pas onthuld aan het publiek op de OOPSLA-conferentie in 1995. Sutherland en Schwaber lieten de wereld kennismaken met Scrum door op de conferentie een paper te presenteren met de titel 'The SCRUM Development Process'.

Bijna drie decennia later is de essentie van SCRUM hetzelfde gebleven, maar het raamwerk blijft groeien en evolueren met regelmatige herzieningen. Wat begon als een raamwerk voor softwareontwikkeling is in verschillende industrieën overgenomen om complexe problemen te vereenvoudigen.

De kernprincipes van Scrum begrijpen

De methodologie van Scrum is gebaseerd op empirisme-een concept dat de nadruk legt op het vergaren van kennis uit echte ervaringen en observaties. Scrum vertrouwt op het verzamelen van bewijs en feiten door constant te experimenteren, wat leidt tot snellere feedback, voortdurende verbetering en snellere oplevering van projecten.

Scrum deelt ook principes met Holacracy, een managementfilosofie die beslissingsbevoegdheid verdeelt over de hele organisatie. Net als Scrum bevordert Holacracy wendbaarheid, samenwerking en effectiviteit binnen bedrijven. Het creëert een werkcultuur waarin iedereen samenwerkt aan betere resultaten.

Om deze structuren beter te begrijpen, duiken we in de zes kernwaarden van de Scrum-methodologie die ook worden weerspiegeld in Holacracy.

1. Empirische procesbeheersing: De drie pijlers van Scrum - transparantie, inspectie en aanpassing - regelen empirische procesbeheersing. Het Scrum-proces is niet gebaseerd op theorie, maar op waarnemingen uit de praktijk

2. Zelforganisatie: Cross-functionele Scrum-teams moeten zelfgeorganiseerd zijn, omdat dit hen helpt hun specifieke rollen te vervullen, verantwoordelijkheid te nemen en hun prestaties kritisch te beoordelen zonder begeleiding van het leiderschap

3. Samenwerking: Iedereen in een Scrum-team weet waar de anderen aan werken. Teamleden communiceren duidelijk met belanghebbenden om een constante feedbacklus te garanderen

4. Op waarde gebaseerde prioritering: Deze kernwaarde richt zich op het organiseren van actie-items op basis van klantwaarde. Het doel is om zo snel mogelijk kwaliteitsproducten of -diensten te leveren

5. Time-boxing: In Scrum wordt werk gedaan in sprints. Alles, van sprintplanning tot dagelijkse vergaderingen, heeft duidelijke start- en stoptijden. Deze time-boxing zorgt ervoor dat iedereen de toegewezen tijd voor elke stap en de algemene voortgang van sprints kent

6. Iteratieve ontwikkeling: Teams krijgen feedback na elke sprint en werken aan het verbeteren van het product. Deze continue verbetercycli maken het makkelijker voor teams om aan veranderingen te werken en ervoor te zorgen dat het product voldoet aan de verwachtingen van de klant

De drie pijlers van Scrum

Laten we eens diep in de drie pijlers van Scrum duiken en hun belang bij het managen van ontwikkelingsprojecten ontdekken.

Transparantie in Scrum

In Scrum betekent transparantie dat iedereen die betrokken is bij het ontwikkelproces weet wat er gaande is - het goede, het slechte en het lelijke.

Wanneer een team transparant workflowmanagement toepast, krijgen alle teamleden en externe belanghebbenden dezelfde informatie, vertrouwen ze elkaar, werken ze naar hetzelfde doel toe en communiceren ze openlijk. Deze pijler maakt Scrum tot een zeer collaboratieve methodologie.

Hier zijn enkele praktische manieren om transparantie in Scrum te garanderen:

1. Documentatie stroomlijnen: Wanneer je projectgerelateerde documenten georganiseerd en toegankelijk houdt, krijgen de leden van het Scrum-team duidelijkheid over hun doelen. Deze documenten kunnen bestaan uit:

Sprint backlog: Een lijst met taken waar het Scrumteam aan moet werken tijdens een sprint

Een lijst met taken waar het Scrumteam aan moet werken tijdens een sprint Product backlog: Een geprioriteerde lijst van actie-items die nodig zijn om het product te verbeteren

Een geprioriteerde lijst van actie-items die nodig zijn om het product te verbeteren Review: Een evenement waarbij belanghebbenden de voortgang van het project controleren en feedback geven

Een evenement waarbij belanghebbenden de voortgang van het project controleren en feedback geven Definition of Done (DoD): Een set criteria waaraan een product increment moet voldoen om als klaar voor release te worden beschouwd. Dit documentatieproces helpt teams om gefocust te blijven terwijl doelen, processen en voortgang zichtbaar blijven voor alle belanghebbenden

2. Wees een Scrum Master: Scrum Masters zijn experts in het Scrum raamwerk en helpen het agile team de principes en werkwijzen te begrijpen. Ze zorgen voor open communicatie tussen de producteigenaar, teamleden en belanghebbenden, zodat iedereen op één lijn zit.

Door het organiseren van regelmatige activiteiten zoals sprintplanning, dagelijkse standups en sprintrecensies, elimineren ze knelpunten en helpen ze teamleden inzicht te krijgen in wat iedereen aan het doen is

3. Maak voortgang zichtbaar: Je kunt burnup- en burndown-diagrammen gebruiken om je teamleden en klanten op de hoogte te houden van de voortgang naar sprintdoelen.

Burnup-diagrammen helpen je om het totale werk dat in de loop van de tijd is voltooid bij te houden, waarbij de geboekte vooruitgang en de totale omvang van het project worden benadrukt.

Burndown grafieken tonen de resterende werkinspanning die afneemt naar nul, en visualiseren hoeveel werk er nog over is om het project af te ronden

4. Breng belanghebbenden dichter bij elkaar: Door duidelijke communicatiekanalen in te stellen, kun je teams en belanghebbenden helpen beter samen te werken, feedback te ontvangen en wijzigingen door te voeren op basis van die feedback

Door transparante processen kunnen teams interpersoonlijk vertrouwen opbouwen omdat iedereen begrijpt waar anderen aan werken. Deze samenwerking is de sleutel tot het bereiken van je gezamenlijke doelen!

Inspectie in Scrum

Inspectie in Scrum verwijst naar het voortdurend evalueren van het product, de processen en de werkwijzen. Klanten en zelfs interne teamleden kunnen deelnemen aan de inspectie en ideeën voorstellen om het product te verbeteren.

Inspectie vindt plaats tijdens:

Sprintplanning: Aan het begin van een sprint beslist het Scrumteam aan welke product backlog items gewerkt gaat worden

Aan het begin van een sprint beslist het Scrumteam aan welke product backlog items gewerkt gaat worden Daily Scrum: De Scrum ontwikkelaars komen elke dag van de sprint bij elkaar om de voortgang richting het sprintdoel te inspecteren en de sprint backlog hierop aan te passen

De Scrum ontwikkelaars komen elke dag van de sprint bij elkaar om de voortgang richting het sprintdoel te inspecteren en de sprint backlog hierop aan te passen Sprint review: Het Scrum team presenteert hun werk aan de stakeholders en vraagt om feedback

Het Scrum team presenteert hun werk aan de stakeholders en vraagt om feedback Sprint retrospective: Na elke sprint houdt het team een bijeenkomst om te brainstormen over de afgelopen sprint, te analyseren wat goed en fout ging en strategieën voor verbetering te plannen

Deze pijler zorgt voor incrementele verbetering in Scrum productontwikkeling. Je wacht niet tot het einde voor feedback; in plaats daarvan vraag je na elke sprint feedback en pas je de productfuncties aan om ervoor te zorgen dat de eindresultaten overeenkomen met de visie van de klant.

Aanpassing in Scrum

Inspectie werkt samen met de derde pijler van Scrum, bekend als aanpassing. Zodra een sprint voorbij is en je de inspectie hebt afgerond, is het tijd om je processen aan te passen en ruimte te maken voor verbetering.

Adaptatie stelt teamleden in staat om vrijelijk hun learnings en inzichten te delen en het oplossen van problemen te vergemakkelijken. Door middel van brainstormsessies kun je kansen voor innovatie identificeren en je aanpak aanpassen voor betere resultaten de volgende keer.

Scrum ontwikkelteams kunnen adaptatie op de volgende manieren implementeren:

Aanpassen sprint backlog: Gebaseerd op de inzichten die zijn verkregen tijdens de inspectie, kunnen teams veranderingen aanpassen aan de items in de sprint backlog

Gebaseerd op de inzichten die zijn verkregen tijdens de inspectie, kunnen teams veranderingen aanpassen aan de items in de sprint backlog Dagelijkse stand-ups aanpassen: Teams kunnen hun dagelijkse werkplan tijdens dagelijkse stand-ups aanpassen en nieuwe strategieën opnemen

Teams kunnen hun dagelijkse werkplan tijdens dagelijkse stand-ups aanpassen en nieuwe strategieën opnemen Sprintfeedback bekijken: Scrumteams kunnen de feedback analyseren die ze tijdens de vorige sprintbeoordeling hebben gekregen en deze gebruiken als leidraad om hun aanpak voor de volgende sprint aan te passen

Deze Scrum pijler maakt je team wendbaar, verbetert de kwaliteit van het werk, helpt problemen te identificeren, past je workflows aan voor meer efficiëntie en zorgt voor een hoge klanttevredenheid.

Praktische toepassing van de drie pijlers van Scrum

Laten we eens kijken hoe je de drie pijlers van Scrum kunt toepassen bij softwareontwikkeling in de praktijk.

User stories en hun rol in Scrum

Een user story is een agile Scrum term die verwijst naar de kleinste eenheid van werk in het agile framework, uitgedrukt als 'persona + behoefte + doel'. Het is de algemene, niet-technische beschrijving van een softwarefunctie, geschreven vanuit het oogpunt van de gebruiker.

De Product Owner (een lid van het Scrum-team) maakt user stories op basis van de vereisten die hij ontvangt van de klant of stakeholder.

Bij het schrijven van een user story hoef je je geen zorgen te maken over de details. Schrijf gewoon een paar zinnen over hoe een bepaalde productfunctie waarde toevoegt voor de klant.

Het formaat van een user story volgt meestal een eenvoudige en beknopte zinsstructuur die de gewenste functionaliteit schetst vanuit het perspectief van de gebruiker:

Als [gebruikerspersoon] wil ik [actie] uitvoeren, zodat [voordeel].

voorbeeld: Als frequente gebruiker van de klikUp mobiele app_ , ik wil kunnen inloggen met SSO (single sign-on) om snel en veilig toegang te krijgen tot mijn account, zodat ik mijn wachtwoord niet elke keer hoef te onthouden en in te voeren._

Goede user stories bieden veel voordelen voor Scrum-teams:

Versterken van de eerste pijler van Scrum, namelijk transparantie

Helpen om de projectinspanning en tijdlijnen nauwkeuriger in te schatten

Effectieveresprintplanning* Focus behouden op de onmiddellijke behoeften van de gebruiker

Bevorder samenwerking tussen teamleden

Moedig kritisch denken en innovatieve oplossingen aan om het doel te bereiken

Op waarde gebaseerde prijzen gebruiken bij Scrum-softwareontwikkeling

Het Scrum-raamwerk heeft als doel maximale waarde te leveren in zo weinig mogelijk tijd. Maar hoe kan dit in een complex ontwikkelingsproces? Door op waarde gebaseerde prioritering.

Het idee achter dit concept is om de volgorde van taken te bepalen en te beslissen waar nu aan gewerkt moet worden en wat later. Na het maken van user stories spreekt de Product Owner met de klant of stakeholder om te begrijpen welke business requirements de meeste waarde opleveren.

Op basis van dit gesprek herschikt de Product Owner de user stories in de 'Geprioriteerde Product Backlog', waarbij de hoogwaardige actiepunten bovenaan blijven staan. De volgende technieken kunnen worden gebruikt om items effectief te prioriteren:

MoSCoW methode: Richt zich op vier soorten features-must have (essentieel voor huidige release), should have (nodig voor toekomstige release), could have (leuk om te hebben voor toekomstige release), en would have (al dan niet nodig voor toekomstige release) Kano-model: Prioriteiten stellen op basis van basisbehoeften, prestatiebehoeften en opwindingsbehoeften van de klant Weighted Shortest Job First (WSJF) score: Deze prioriteringsmethode rangschikt taken op basis van hun relatieve waarde en urgentie. Het deelt de relatieve kosten van vertraging door de relatieve taakduur om de WSJF-score van een taak te krijgen. Taken met een hogere WSJF-score krijgen prioriteit vanwege hun hogere relatieve vertragingskosten en kortere relatieve taakduur

Op waarde gebaseerde prioritering is nuttig voor zowel het ontwikkelteam als de klant, omdat het:

Projecten aanpasbaar maakt

Zorgt voor slimme toewijzing van middelen

Het rendement op investering (ROI) voor toegewezen middelen maximaliseert

Waarde biedt in een vroeg stadium

Verbetert de klantervaring door prioriteit te geven aan wat voor hen het meest waardevol is

Richt zich op het continu leveren van waarde

Om het beste uit je Scrum-raamwerk te halen, heb je een krachtige, agile tool nodig die alle belanghebbenden onder één dak brengt.

En wat is een betere optie dan ClickUp ? Deze alles-in-één agile software bespaart tijd, versnelt sprintcycli, helpt teamleden beter samen te werken en zorgt ervoor dat je je KPI's haalt en klanten tevreden houdt.

Dit is hoe je je Scrum-team kunt versterken met behulp van Sprints in ClickUp :

Stroomlijn sprintbeheer: Behoud transparantie over wat u moet doen en wanneer. Stel sprinttijdlijnen in, wijs punten toe, markeer prioriteiten en synchroniseer uw productontwikkelingsproces met tools zoals GitHub, GitLab en Bitbucket

Automatiseer sprints met ClickUp en bespaar tijd

Krijg realtime inzichten met visuele rapportage: Controleer hoe snel uw team werkt door user stories en blijf op de hoogte van de voortgang van het project met burndown en burnup grafieken. Controleer de huidige status van taken en identificeer knelpunten met Cumulative Flow en meet de gemiddelde voltooiing van het werk per sprint met Velocity

Breng interne teams, externe belanghebbenden en benodigde tools samen op één platform en maak zo de weg vrij voor transparante samenwerking via ClickUp

Laten we eens kijken hoe u softwareontwikkelingsprojecten kunt stroomlijnen met ClickUp:

Bevorder samenwerking: Laat Scrum-teamleden en belanghebbenden transparant samenwerken metClickUp Documenten. Gebruik het als een centrale opslagplaats voor het delen van productideeën, prototypes, productspecificaties en meer

Werk in realtime samen met belanghebbenden met ClickUp Docs

Creëer agile workflows: Ontwerp een flexibele workflow op maat van de unieke behoeften van uw Scrum-team. Van ideevorming tot productrelease, u kunt de hele productlevenscyclus binnen één platform beheren

Planning- en documentatieprocessen automatiseren met ClickUp Brain's AI Writer for Work™

Visualiseer uw werk: Prioriteer achterstanden en identificeer knelpunten metClickUp's bordweergave. Controleer Sprintpunten en de werklastcapaciteit van uw team met Box View. Brainstorm en werk samen met behulp van whiteboards. Structureer sprints en beheer mijlpalen met Gantt Charts

Krijg beter inzicht in projecten met aangepaste schermen in ClickUp

ClickUp houdt agile teams gericht op kernontwikkeling met behoud van de drie pijlers van Scrum.

Scrum-pijlers gebruiken voor verbeterd projectmanagement

Het begrijpen en gebruiken van de drie Scrum-pijlers - transparantie, inspectie en aanpassing - maakt een zichtbaar verschil in productontwikkeling. Het zijn niet alleen theoretische constructies, maar praktische hulpmiddelen die je projecten op de rails houden.

Naast het beheren van complexe workflows, creëren de Scrum-pijlers een omgeving waarin innovatie prioriteit krijgt, teams werken aan voortdurende verbetering en samenwerking een tweede natuur wordt.

Samen maken deze pijlers Scrum tot meer dan alleen een raamwerk voor projectmanagement - ze maken het tot een drijvende kracht voor het cultiveren van creativiteit en teamwork in je projecten.

U zult nog meer voordelen zien wanneer u ze combineert met de projectmanagementfuncties van ClickUp. Meld u gratis aan bij ClickUp!

Veelgestelde vragen

1. Wat zijn de drie pijlers van Scrum?

De drie pijlers van Scrum zijn Transparantie, Inspectie en Aanpassing.

2. Wat is de driepijler theorie?

De drie-pijler theorie in Scrum verwijst naar de pijlers van empirisme: transparantie, inspectie en aanpassing. Transparantie zorgt voor duidelijke communicatie, inspectie zorgt voor constante controle en evaluatie van processen en producten, en aanpassing zorgt voor voortdurende ontwikkeling van het product, de processen en de werkwijzen.

3. Wat zijn de drie pijlers van duurzaamheid?

De drie pijlers van duurzaamheid zijn sociale, economische en ecologische duurzaamheid.