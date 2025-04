Beste Kanban-bord Excel sjabloonopties voor beter projectmanagement

🔍 Wist je dat?

Volgens de American Psychological Association, bijna 79% van de werknemers rapporteert dat ze werkgerelateerde stress ervaren in hun huidige rol.

Werkstress en burn-out zijn vaak het gevolg van een zware werklast, onduidelijke rollen en een slechte balans tussen werk en privé. Duidelijke communicatie en gedefinieerde werkstromen kunnen deze problemen helpen voorkomen.

Dat is waar Kanban-borden van pas komen! ✅

Kanban-borden gebruiken kolommen om fases in de werkstroom weer te geven, zoals:

Nog te doen: Taken die nog moeten beginnen

In uitvoering: Taken die onderweg zijn

Nog te doen: Voltooide Taken

Kaarten op het bord vertegenwoordigen individuele Taken of Items. Naarmate het werk vordert, worden de kaarten over de kolommen geschoven om de huidige status weer te geven. Kanban-borden gebruiken verandert de manier waarop je je werk organiseert en visualiseert, waardoor het bijhouden van projecten intuïtiever en efficiënter wordt. In dit artikel laten we Excel-sjablonen voor Kanban-borden zien waarmee je de samenwerking kunt verbeteren, projecten kunt stroomlijnen en de productiviteit kunt verhogen.✨

Wat maakt een goed sjabloon voor een Kanban-bord?

🧠 Leuk weetje: Het Kanban-bord en het Kanban-kaartsysteem voor het beheren van projecten werd eind jaren '40 voor het eerst ontwikkeld door Taiichi Ohno, een industrieel ingenieur bij Toyota.

Sinds het creëren van een Kanban-bord in Excel is vaak een vervelende Taak, een goed sjabloon voor een Kanban-bord zou zich idealiter moeten richten op sleutelaspecten zoals:

Simpelheid: Kies een sjabloon dat eenvoudig en intuïtief is, zodat je het kunt aanpassen aan de specifieke behoeften van je team en de middelen efficiënt kunt beheren

Kies een sjabloon dat eenvoudig en intuïtief is, zodat je het kunt aanpassen aan de specifieke behoeften van je team en de middelen efficiënt kunt beheren Aanpasbaarheid: Kies eenSjabloon voor kanban-borden met indicatoren zoals kleurgecodeerde prioriteiten, een veld voor de eigenaar van de taak en een kolom voor het bijwerken van de status, zodat je de voortgang van je project gemakkelijker kunt weergeven

Kies eenSjabloon voor kanban-borden met indicatoren zoals kleurgecodeerde prioriteiten, een veld voor de eigenaar van de taak en een kolom voor het bijwerken van de status, zodat je de voortgang van je project gemakkelijker kunt weergeven Visuele duidelijkheid : Ga voor Kanban-borden die je werkstroom weergeven met kolommen die de verschillende fasen van een project weergeven, van 'Nog te doen' tot 'Klaar'

: Ga voor Kanban-borden die je werkstroom weergeven met kolommen die de verschillende fasen van een project weergeven, van 'Nog te doen' tot 'Klaar' Gebruiksgemak: Kies een sjabloon voor een Kanban-bord dat gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken is, zodat je individuele Taken kunt definiëren op basis van verschillende parameters. Je moet ook gemakkelijk taken kunnen beheren en Kanban-kaarten van de ene fase naar de andere kunnen verplaatsen

Top 5 Kanban-bord Excel sjablonen

We hebben een lijst samengesteld met de beste Excel Kanban-bord sjablonen om je te helpen je werkstroom te visualiseren, fasen van projecten bij te houden en georganiseerd te blijven.

Of u nu de ontwikkeling van software overziet, een team coördineert of persoonlijke to-dos beheert, deze sjablonen kunnen worden aangepast aan uw unieke vereisten. 🤩

Laten we eens kijken naar elk Kanban sjabloon om je te helpen de perfecte optie voor jouw project te vinden.

1. Excel Kanban-bord sjabloon van ProjectManager

via Projectbeheerder Het Excel Kanban Board Template van ProjectManager valt op door zijn strakke, intuïtieve ontwerp, waardoor het moeiteloos is om taken bij te houden in verschillende fasen van de werkstroom. Dit gratis sjabloon biedt volledig aanpasbare kolommen, zodat u het kunt aanpassen aan uw unieke processen en taken met gemak kunt beheren.

Wat het verschil maakt, zijn de ingebouwde functies voor rapportage. Hiermee kun je gedetailleerde voortgangsrapporten genereren, belanghebbenden op de hoogte houden van de tijdlijnen van projecten en waardevolle inzichten bieden om workflows te optimaliseren. Het is een krachtig hulpmiddel om georganiseerd te blijven en de efficiëntie te verbeteren - en dat allemaal zonder Excel te verlaten.

Waarom u het geweldig zult vinden:

Breng duidelijkheid in projecten door de voortgang van Taken in elke fase bij te houden met Kanban-kaarten met kleurcodering

Toegang tot meerdere weergaven van projecten en geautomatiseerde workflows om de workflow van je team te verbeteren

Voorgedefinieerde Kanban-kolommen toevoegen of verwijderen om taken te categoriseren en de voortgang van het project bij te houden

Ideaal voor:

Dit sjabloon is geschikt voor projectmanagers, teamleiders of iedereen die eenvoudige projecten wil beheren met een visueel hulpmiddel

2. Excel CFD Kanban-bord sjabloon van Agile-Mercurial

via Agile-Mercurial Het Excel CFD Kanban-bord sjabloon van Agile-Mercurial heeft een unieke benadering van het Kanban-bord. Het integreert het krachtige Cumulative Flow Diagram (CFD) in het kader voor het bijhouden van de voortgang van het project in de tijd.

Door CFD's te integreren in je projectanalyse kun je patronen en trends waarnemen, teams helpen begrijpen wat niet werkt en consistente voortgang behouden. Het beste aan het CFD sjabloon is de eenvoudige integratie in het Excel framework.

Waarom je het leuk zult vinden:

Pas kolommen aan en voeg nieuwe rijen toe aan de datasheet in een paar eenvoudige stappen en haal de juiste gegevens op voor uw CFD-visualisatie

Bijhouden van voortgang met cumulatieve stroomdiagrammen voor diepgaande gegevensanalyse

Gebruik de Kanban-methodologie met projectanalyse om inzicht te krijgen in de fasen van de werkstroom en gebieden vast te maken waar taken vastlopen en de voortgang vertragen

Ideaal voor:

Dit sjabloon is perfect voor Agile teams, scrum masters, softwareontwikkelaars en managers die meer inzicht willen in de dynamiek van werkstromen

3. Kanban-bord sjabloon van You Exec

via u voert uit_ Als je professionele en visueel aantrekkelijke sjablonen voor Kanban-borden nodig hebt, is het Kanban-bord sjabloon van You Exec geweldig. Het heeft verschillende geavanceerde functies, zoals swimlanes, afhankelijkheid van taken en bijhouden van voortgang, waardoor het ideaal is voor het bijhouden van je volgende Sprint.

Het beste deel is dat het gedetailleerde instructies bevat voor installatie en gebruik, waardoor het beginnersvriendelijk is terwijl het geavanceerde functies biedt voor doorgewinterde gebruikers. Dit sjabloon is een goede keuze voor het maken van een geavanceerd Kanban-bord in Excel zonder in te boeten aan gebruiksgemak.

Waarom je het leuk zult vinden:

Visualiseer je taken met een uitgebreide weergave van de kalender voor 12 maanden waarmee je kunt sorteren en prioriteren op basis van komende deadlines

Houd moeiteloos toezicht op voltooide taken en opdrachten met behulp van het dashboard, waarbij voltooide taken, resterende taken en verdeling over de leden van het team en de fasen van het project worden bijgehouden

Ideaal voor:

Dit sjabloon is geschikt voor zakelijke professionals, teamleiders en managers die de voorkeur geven aan een meer verfijnd en aanpasbaar Kanban-bord Excel sjabloon

4. Excel Kanban-bord sjabloon by Vertex42

via Vertex42 Het Kanban Board Template van Vertex42 biedt een gestroomlijnde, gebruiksvriendelijke aanpak voor het bijhouden van projecten. Dit sjabloon is ideaal voor nieuwkomers in Kanban, biedt een duidelijke lay-out die intuïtief is voor elke gebruiker en is beschikbaar voor zowel Google Spreadsheets als Microsoft Excel.

Dit sjabloon heeft vooraf gelabelde kolommen en kaarten met kleurcodes, zodat je gemakkelijk het volgende kunt toevoegen Kanban kaarten , wijs deadlines toe, werk prioriteiten bij en pas de kolommen aan volgens de fasen van uw werkstroom.

Waarom je het leuk zult vinden:

Krijg een gedetailleerder overzicht van elke vereiste taak met extra secties voor taakbeschrijvingen en deadlines

Voorkom afleiding door hangende items en focus op taken met een hogere prioriteit met de optie 'Verberg de rijen'

Krijg een gedetailleerd dashboard om de voortgang van taken te bewaken en potentiële wegversperringen te identificeren met behulp van het minimalistische Kanban-systeem

Ideaal voor:

Dit sjabloon is ideaal voor kleine teams, freelancers en iedereen die taken wil beheren zonder franje

5. Excel Kanban Bord Taak Tracker Sjabloon van Indzara

via indzara Het Kanban Board Task Tracker Sjabloon van Indzara is op maat gemaakt om taken met meer gedetailleerde informatie bij te houden. De gedetailleerde velden van het Kanban-bord voor projectmanagement, zoals de prioriteit van taken, toegewezen personen en voltooiingspercentage, maken het ideaal voor het grondig bijhouden van de voortgang van projecten.

Een ander hoogtepunt van dit sjabloon is de functie "afhankelijkheid van taken", waarmee teamleden onderling verbonden taken kunnen identificeren, zodat de werkstroom zo min mogelijk wordt onderbroken. Met deze tool kunnen managers de status van taken bijhouden en ervoor zorgen dat taken in de juiste volgorde worden voltooid, met inachtneming van de tijdlijnen van het project.

Waarom je het leuk zult vinden:

Lokaliseer specifieke taken en bewaak de voortgang met ingebouwde filters en zoekopties

Gebruik waarschuwingsvlaggen om naderende deadlines en achterstallige taken aan te geven

Ga verder dan de basis met de volledig geautomatiseerde oplossing voor gegevensinvoer binnen Excel

Ideaal voor:

Dit Kanban-bord Excel sjabloon is ideaal voor individuen en Teams die behoefte hebben aan gedetailleerde en georganiseerde Kanban-borden om hun Taken te beheren

Beperkingen van het gebruik van Excel voor Kanban-borden

Hoewel Excel sjablonen voor Kanban-borden een praktische en budgetvriendelijke oplossing zijn, zijn er enkele beperkingen waar je rekening mee moet houden:

Beperkte visualisatiefuncties: Microsoft Excel is idealiter een spreadsheet-tool met een beperkte visuele weergave voor Taken en projecten. Hoewel een basis sjabloon voor een Kanban-bord aanpasbaar is, biedt het niet altijd dezelfde mate van visuele duidelijkheid of maatwerk als gespecialiseerde Kanban-tools

Microsoft Excel is idealiter een spreadsheet-tool met een beperkte visuele weergave voor Taken en projecten. Hoewel een basis sjabloon voor een Kanban-bord aanpasbaar is, biedt het niet altijd dezelfde mate van visuele duidelijkheid of maatwerk als gespecialiseerde Kanban-tools Heeft geen intuïtieve gebruikersinterface: Excel heeft ook functies nodig zoals het slepen en neerzetten van taken, notificaties en integraties met andere tools (zoals tijdsregistratie of communicatieplatforms), die beschikbaar zijn in verschillende tools voor projectmanagement

Excel heeft ook functies nodig zoals het slepen en neerzetten van taken, notificaties en integraties met andere tools (zoals tijdsregistratie of communicatieplatforms), die beschikbaar zijn in verschillende tools voor projectmanagement Geen real-time samenwerking en geautomatiseerde workflows: In een Excel-sheet is real-time samenwerking onmogelijk-je moet de content van de spreadsheet handmatig bijwerken, wat leidt tot problemen met versiebeheer en vertraagde gegevensupdates. Hoewel Google Spreadsheets dit wel toestaan, wordt het een probleem als er meerdere teamleden van verschillende afdelingen bij betrokken zijn

Om deze beperkingen te omzeilen, maken veel Teams gebruik van speciale hulpmiddelen voor projectplanning die een meer geoptimaliseerde en functierijke omgeving bieden voor het efficiënt beheren van taken en projecten.

Alternatieve sjablonen voor Kanban-borden

Als je op zoek bent naar een dynamischere en krachtigere manier om Taken te beheren, zijn er veel Kanban-bord software alternatieven voor Excel-sheets bieden geavanceerde functies en meer flexibiliteit. ClickUp is zo'n tool voor projectmanagement. Het biedt een bereik van gratis sjablonen voor Kanban-borden die zijn ontworpen om projectmanagement te vereenvoudigen, de samenwerking tussen teams te verbeteren en eenvoudig tijdlijnen van projecten bij te houden. Deze sjablonen zijn vooraf geconfigureerd voor verschillende gebruikssituaties, waardoor ze een fantastische keuze zijn voor verschillende industrieën en teams van grootte.

Pro Tip: Naarmate Teams groeien en Taken ingewikkelder worden, wordt het een uitdaging om duidelijkheid en organisatie te behouden. Met ClickUp's Kanban-bord weergave visualiseert uw werkstroom over teams verspreid, optimaliseert de voortgang van elke taak en verbetert de samenwerking.

Hier zijn enkele overtuigende redenen om:

Pas je Kanban-werkstroom aan met flexibele kolommen die zijn afgestemd op de unieke fasen van je project

Taken moeiteloos slepen en neerzetten om statussen bij te werken en werk te prioriteren met gemak 🖱️

Herhaalde taken automatiseren met de AI-hulp van ClickUp Brain om tijd te besparen en handmatige inspanningen te verminderen 🤖

Volg de voortgang in realtime met visuele indicatoren en uitgebreide analyses

Hier is een lijst met samengestelde Kanban-bord sjablonen van ClickUp:

1. ClickUp Kanban sjabloon

ClickUp Kanban-bord sjabloon

De ClickUp Kanban sjabloon is een eenvoudige, gebruiksvriendelijke optie die perfect is voor beginners. U kunt uw werkstroom instellen met aanpasbare kolommen, waardoor het gemakkelijk wordt om Taken van begin tot eind te organiseren.

Dit sjabloon voor Kanban-borden legt de nadruk op visuele eenvoud. Het helpt je snel taken toe te voegen, deadlines in te stellen en de voortgang te bewaken. Of je nu dagelijkse taken of grotere projecten beheert, met deze sjabloon krijg je alles voor elkaar zonder het projectmanagement ingewikkelder te maken.

Waarom je het leuk zult vinden:

Beheer complexe projecten met geavanceerde functies zoals tags en geneste subtaken voor uitgebreide controle en efficiëntie

Taakworkflows aanpassen met aangepaste statussen om elke fase van je projecten nauwkeurig te bewaken

Schakel moeiteloos tussen meerdere weergaven om aan te passen aan verschillende projectbehoeften en workflows

Taken organiseren met aangepaste velden en categorieën voor gedetailleerde attributen en verbeterde visualisatie

Ideaal voor:

Dit sjabloon is perfect voor individuen of kleine teams die een visuele basisworkflow nodig hebben om taken effectief te beheren

2. ClickUp Eenvoudige Sprint Kanban-bord sjabloon

ClickUp eenvoudige Sprints

De ClickUp sjabloon voor eenvoudige Sprint is ontworpen voor teams die Agile-methodologieën volgen, met name die teams die gebruikmaken van sprint abonnement om taken te beheren. Als je team vaak een of twee weken durende Sprint activiteiten voor je projecten int, dan is dit sjabloon iets voor jou!

Het verdeelt taken in aanpasbare kolommen die overeenkomen met verschillende fases van de sprint, waardoor het gemakkelijk is om de voortgang te visualiseren en ervoor te zorgen dat alle taken volgens schema worden voltooid.

Waarom je het leuk zult vinden:

Gebruik vooraf geconfigureerde kolommen die overeenkomen met Agile cycli voor Sprint, waardoor het ideaal is voor het bijhouden van projecten die gebruik maken van het Agile framework

Krijg een duidelijk visueel overzicht van de taken in elke sprint, zodat geen enkele Taak over het hoofd wordt gezien en het team vlot kan samenwerken

Volg de voortgang van de Sprint en identificeer knelpunten met behulp van visualisaties en dashboards

Gebruikmaken van ingebouwde updates van de status van taken met functies voor slepen en neerzetten om taken snel tussen Sprints te verplaatsen

Ideaal voor:

Dit sjabloon is geschikt voor Agile teams die een eenvoudige, efficiënte manier nodig hebben om Sprint activiteiten in het Kanban format te beheren en visualiseren

3. ClickUp Kanban Weergave Roadmap Sjabloon

ClickUp Kanban Weergave Roadmap Sjabloon

De ClickUp Kanban Weergave Roadmap Sjabloon biedt een overzicht op hoog niveau van projecten, wat ideaal is voor projectmanagers die een strategisch overzicht willen van elke activiteit en elke lijst met taken in de organisatie.

Met de aanpasbare Kanban kolommen kunt u met dit sjabloon taken organiseren op mijlpalen of fasen, zodat u projecten gemakkelijk kunt beheren. Met de functie Visuele routekaart kunnen de leden van het team het grote geheel zien, waardoor de coördinatie en verantwoording van projecten verbetert.

Waarom je het leuk zult vinden:

Taken aanpassen met acht verschillende kleuren ClickUp aangepaste velden -waaronder Productgebied, Duur, Team en Functiebeschrijving-voor gedetailleerd bijhouden en duidelijke visualisatie van de voortgang

Taak kaarten toewijzen aan specifieke team leden voor een betere verantwoording

Bewaak uw project effectief met behulp van Aangepaste statussen in ClickUp die zorgen voor meer zichtbaarheid in de voortgang van elke taak

Afhankelijkheid tussen taken identificeren en beheren om vertragingen te voorkomen en ervoor te zorgen dat de tijdlijn van een project niet wordt overschreden

Ideaal voor:

Deze sjabloon is geschikt voor projectmanagers die op zoek zijn naar een uitgebreide weergave van de tijdlijnen van projecten en de voortgang van taken

➡️ Meer lezen: Werkstroomanalyse: 4 stappen om de werkstromen van je team te verbeteren

4. ClickUp Kanban voor softwareontwikkeling Sjabloon

kanban-voor-softwareontwikkeling

De ClickUp Kanban voor sjabloon voor softwareontwikkeling is op maat gemaakt voor teams die software ontwikkelen. Het stelt ontwikkelaars in staat om taken zoals code-reviews, het bijhouden van bugs en verzoeken om functies te beheren, allemaal binnen een gestroomlijnd Kanban-raamwerk.

Het sjabloon vereenvoudigt het bijhouden van softwareontwikkelingscycli en zorgt ervoor dat projecten op koers blijven. Door je softwareontwikkelingstaken te integreren met Kanban kun je coderingstaken eenvoudig bijhouden, Sprints beheren en bugs efficiënt oplossen.

Waarom je het leuk zult vinden:

Stel een limiet in voor Lopende werkzaamheden (WIP) om knelpunten te voorkomen en ervoor te zorgen dat de leden van het team niet overbelast raken

Vereenvoudig de inname van aanvragen met een georganiseerd systeem dat de samenwerking verbetert en iedereen op dezelfde pagina houdt

Cyclustijden bijhouden met intuïtieve dashboards, die realtime inzichten bieden om u te helpen de voortgang te bewaken en de werkstroom te optimaliseren

Taken organiseren per ontwikkelingsfase, zoals bug bijhouden, code review en testen

Ideaal voor:

Dit sjabloon is voor softwareontwikkelingsteams die hun coderingstaken willen organiseren, Sprints willen beheren en de voortgang willen bijhouden in Kanban-stijl

5. ClickUp Agile sjabloon voor Sprint planning

ClickUp's Agile Sprint Planning Sjabloon

De ClickUp Agile sjabloon voor Sprint planning is gemaakt om teams te helpen met Agile Sprints en ervoor te zorgen dat elke cyclus van de Sprint goed georganiseerd is. De sjabloon heeft aanpasbare kolommen en stelt u in staat om te visualiseren hoe uw taken zich door de verschillende fasen van de Agile Sprint bewegen, zodat u duidelijk inzicht krijgt in de voortgang van uw project.

Gebruik de sjabloon om sprint doelen te definiëren, taken toe te wijzen en de voortgang te bewaken, zodat je een visuele gids hebt tijdens de sprint. Voor complexere projecten heeft het sjabloon aangepaste statussen om de voortgang van de sprint nauwkeurig bij te houden.

Waarom je het leuk zult vinden:

Bekijk verschillen tussen geschatte en werkelijke uren tijdens Sprint Retrospectives om de nauwkeurigheid van toekomstige abonnementen te verbeteren en de prestaties van het team te verbeteren

Verbeter de efficiëntie door realistische verwachtingen in te stellen door rekening te houden met de capaciteit van je team tijdens het plannen van de Sprint

Gebruik unieke aangepaste velden om vitale Taak details vast te leggen en dieper inzicht te krijgen in je Sprints

Toegang tot gespecialiseerde weergaven om de voortgang te bewaken en de samenwerking en productiviteit te optimaliseren

Ideaal voor:

Deze sjabloon is perfect voor projectmanagers, teamleiders en Agile teams die een visueel overzicht nodig hebben van mijlpalen van een project. Het is ook geweldig voor teams of projectmanagers die meerdere lopende projecten of langetermijninitiatieven moeten afhandelen

➡️ Meer lezen: Hoe wendbare transformatiestrategieën implementeren

6. ClickUp sjabloon om dingen nog te doen

Sjabloon om dingen klaar te krijgen (eenvoudige lijst)

David Allen's populaire methodologie voor productiviteit inspireert de ClickUp Getting Things Klaar (GTD) sjabloon . Het is ontworpen om individuen en teams te helpen alle taken bij te houden, ze efficiënt te categoriseren en prioriteit te geven aan wat nog te doen is.

Dit sjabloon in Kanban-stijl splitst taken op in categorieën waarop actie ondernomen kan worden, zodat je je gemakkelijk kunt concentreren op de meest dringende items. Door taken te categoriseren in bruikbare items en beheersbare subtaken, kan productiviteit gestructureerd en zonder afleiding worden aangepakt.

Waarom je het leuk zult vinden:

Voorgedefinieerde kolommen voor het categoriseren van taken zoals Nog te doen, In uitvoering, In de wacht, Geannuleerd en Voltooid

Voeg specifieke details toe zoals de categorie van de Taak, het vereiste energieniveau of andere details die het ideaal maken voor persoonlijk gebruik

Gebruik de sleep-en neerzet functie voor het eenvoudig bijwerken en prioriteren van Taken

Meer informatie over deGTD-methodologie met de ingebouwde handleiding

Ideaal voor:

Dit sjabloon is perfect voor iedereen die zijn productiviteit wil verhogen en afleiding wil minimaliseren. Het is een waardevol hulpmiddel voor freelancers, ondernemers en iedereen die meer wil bereiken met minder stress

7. ClickUp sjabloon voor klantregistratie

ClickUp Klant Inwerk Sjabloon

De ClickUp sjabloon voor klantregistratie biedt een gedetailleerde werkstroom voor het inwerken van nieuwe clients of klanten. Het is ontworpen om teams te helpen ervoor te zorgen dat elk onboardingproces wordt bijgehouden, gedocumenteerd en efficiënt wordt voltooid.

Dit sjabloon heeft een gestructureerde aanpak en functies waarmee je vanaf de eerste dag relaties met klanten kunt onderhouden. Elke fase vertegenwoordigt een belangrijk deel van het onboarding-traject, waardoor het gemakkelijk is om de voortgang bij te houden en tijdig follow-ups te geven voor een naadloze onboarding-ervaring.

Waarom je het leuk zult vinden:

Houd de voortgang in de gaten met stapsgewijze kolommen voor het bijhouden van het onboarding-traject van de klant

Gebruik vooraf gedefinieerde sjablonen voor veelvoorkomende onboarding-activiteiten

Ontvang herinneringen en notificaties voor tijdige follow-ups

Wijs informatie en waarde toe aan 13 aangepaste velden, waaronder Klantfeedback, POC en Waarde abonnement

Ideaal voor:

Dit sjabloon is waardevol voor customer success teams, vertegenwoordigers of iedereen die verantwoordelijk is voor de integratie van nieuwe clients in uw service of product

8. ClickUp Selectiematrix inhuur sjabloon

ClickUp matrix voor selectie van aanwerving

De ClickUp Selectiematrix in dienst nemen sjabloon biedt een gestructureerde manier om kandidaten tijdens het wervingsproces bij te houden. Aangezien het proces vaak meerdere fases en belanghebbenden omvat, is deze sjabloon een geweldige aanwinst voor teams die op zoek zijn naar een visuele weergave om het proces te standaardiseren en te stroomlijnen.

Het geeft ook een visueel overzicht van elke fase van de cyclus van aanwerving, van de eerste sollicitatie tot de uiteindelijke beslissing, zodat HR-teams de werving efficiënt kunnen beheren.

Waarom je het leuk zult vinden:

Voorgedefinieerde kolommen voor elke fase van het wervingsproces

Inzichten van teams efficiënt verzamelen en categoriseren, met evaluatiecriteria om kandidaten te scoren en te vergelijken

Maak gebruik van samenwerkingsfuncties voor teaminput tijdens het selectieproces en identificeer patronen voor voortdurende verbetering

Sla alle informatie over kandidaten op een centrale plaats op met de ClickUp Candidate Database weergave in het sjabloon

Ideaal voor:

Dit sjabloon is geschikt voor HR Teams, hiring managers en recruiters die hun wervingsproces willen vereenvoudigen om datagestuurde beslissingen te nemen zonder vooringenomenheid

9. ClickUp Project Terugblik Sjabloon

ClickUp Project Terugblik Sjabloon

Terwijl de meeste sjablonen voor Kanban-borden een kader bieden om uw projectactiviteiten bij te houden en te plannen, helpt dit unieke sjabloon u om een Kanban-bord te gebruiken om uw voltooide taken te analyseren. De ClickUp Project Terugblik Sjabloon is ontworpen voor teams die Agile- en Scrum-methodologieën volgen, zodat u voltooide projecten kunt beoordelen en erop kunt reflecteren.

Dit sjabloon in Kanban-stijl bijhoudt wat goed ging, wat niet goed ging en wat kan worden verbeterd voor toekomstige projecten, waardoor het perfect is voor retrospectieve analyse. Het systematisch documenteren van feedback stimuleert een cultuur van voortdurende verbetering en teamwerk.

Waarom je het leuk zult vinden:

Gebruik kolommen voor het categoriseren van retrospectieve bevindingen (Wat ging goed, Wat ging niet goed, Geleerde lessen en meer)

Gebruik kant-en-klare kolommen om feedback van het team toe te voegen en bij te houden in de loop van de tijd

Functies voor rapportage om terugkerende problemen en verbeteringen bij te houden

Inzichten krijgen in het verbeteren van retrospectief bijhouden van projecten met automatisering, AI, afhankelijkheid en taggen

Ideaal voor:

Dit sjabloon is het meest geschikt voor Agile en Scrum Teams die systematisch de resultaten van projecten willen evalueren en geleerde lessen willen integreren in toekomstige projecten

10. ClickUp IT Support sjabloon

ClickUp IT ondersteuningssjabloon

De ClickUp IT-sjabloon ondersteunen is speciaal ontworpen voor IT-teams om tickets, incidenten en ondersteuningsverzoeken te beheren. Dit is een uitstekende keuze voor het stroomlijnen van IT-activiteiten en het beheren van de tijdlijnen van softwareontwikkelingsprojecten.

IT-professionals gebruiken een Kanban-bord weergave dat in de sjabloon is geïntegreerd om elk ondersteuningsgeval bij te houden, van de eerste melding tot de oplossing, zodat technische problemen efficiënt kunnen worden beheerd. Bovendien integreert het sjabloon met ClickUp Dashboards om rapporten te genereren die u een beter inzicht geven in de statistieken van klantenservice.

Waarom je het leuk zult vinden:

Behandel al uw ticketaanvragen in één enkel dashboard

Ingebouwde en aanpasbare kolommen voor verschillende fasen van ondersteuning

Organiseer en prioriteer tickets op basis van urgentie en type voor beter ondersteuningsbeheer

Verbeter de responstijd door geautomatiseerde notificaties voor toegewezen tickets

Ideaal voor:

Zoals de naam al suggereert, moet dit sjabloon worden gebruikt door IT ondersteuningsteams die meerdere problemen behandelen en een duidelijke, georganiseerde workstroom nodig hebben om supportverzoeken effectief bij te houden en te prioriteren

💡 Pro Tip: Het maakt niet uit of je een kleine app of een grootschalig systeem ontwikkelt, tools voor projectmanagement zijn essentieel om met vertrouwen elk softwareontwikkelingsproject aan te kunnen dat op uw pad komt. 🛠️

11. ClickUp sjabloon voor zakelijke onkostendeclaraties

ClickUp's sjabloon voor zakelijke uitgaven en rapporten

De ClickUp sjabloon voor zakelijke onkostendeclaraties is een gestructureerd hulpmiddel voor het bijhouden en beheren van uitgaven. Het gebruikt een Kanban layout om kosten door verschillende beoordelings- en goedkeuringsfases te bewegen.

De functies voor rapportage maken het ook gemakkelijk om uitgaven te analyseren, wat inzicht geeft in het budgetgebruik en bedrijven helpt om weloverwogen beslissingen te nemen.

Als manager kun je dit sjabloon gebruiken om gebieden voor kostenbesparing en overbesteding te identificeren, wat uiteindelijk leidt tot een betere controle over de kasstroom.

Waarom je het leuk zult vinden:

Voorgedefinieerde kolommen voor het bijhouden van de status van uitgaven

Onkosten bijhouden voor verschillende categorieën en typen om de invoer van gegevens en rapportage te stroomlijnen

Alle verschillende onkostendeclaraties op het juiste moment goedkeuren en afwijzen met de weergave Approval Board

Trends in de uitgavengewoonten van uw bedrijf herkennen door uitgavengegevens te visualiseren

Ideaal voor:

Dit sjabloon is perfect voor financiële teams of eigenaren van bedrijven die een gestructureerd systeem nodig hebben om zakelijke uitgaven tijdens het goedkeuringsproces te beheren en bij te houden. Zo kunnen ze budgetten en uitgaven goed in de gaten houden

12. ClickUp Blog Redactionele kalender

blog-redactionele-kalender

Denk je erover om een Kanban-bord te gebruiken om de redactionele kalender van je blog grafisch weer te geven?

De ClickUp Blog Redactionele Kalender Sjabloon is perfect voor content teams die het aanmaken van content moeten plannen, bijhouden en beheren. Het schetsen van de hele werkstroom voor content, van idee tot publicatie, op een Kanban-bord zorgt ervoor dat deadlines worden gehaald en content consistent wordt gepubliceerd.

Met de extra mogelijkheid om deadlines te integreren, auteurs toe te wijzen en taken direct vanaf het bord te beheren, houdt dit sjabloon iedereen bij de les en georganiseerd.

Waarom je het leuk zult vinden:

Houd content bij van ideevorming tot publicatie met kolommen als Opstellen en Bewerken

Taakkaarten voor elk artikel toevoegen en bewerken met gedetailleerde informatie

In realtime brainstormen en samenwerken met teamleden aan blogpublicaties

Integratie met kalenders en blogplanningstools van derden voor het eenvoudig organiseren van blogupdates

Ideaal voor:

Dit sjabloon is geschikt voor contentmarketeers, bloggers en iedereen die een contentkalender moet beheren

Verhoog uw projectmanagement met de Kanban-borden van ClickUp

