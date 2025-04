De beste sjablonen voor gespreksverslagen om je te organiseren

Wil je leads sluiten en query's van klanten oplossen in slechts een paar minuten? Het lijkt misschien ambitieus, maar het begint met de eenvoudige Taak om telefoongesprekken onder de knie te krijgen.

Studies tonen aan dat 86% van de klanten belt een bedrijf meerdere keren om hun problemen opgelost te krijgen, en 72% zegt dat dit hun ervaring negatief beïnvloedt.

Daarom is een gedetailleerd gesprekslogboek voor clients essentieel. Door de sleutelgegevens van elk gesprek te documenteren, zorg je ervoor dat al je telefoongesprekken op tijd, efficiënt en doelgericht verlopen.

Het nauwkeurig vastleggen en beheren van deze logboeken kan echter een uitdaging zijn in een zee van inkomende en uitgaande gesprekken.

In de blog van vandaag delen we de beste Google Documenten en Excel-sjablonen voor het bijhouden van telefoongesprekken. 📞

**Wat maakt een goed Excel sjabloon voor gesprekslogboek?

Een goed sjabloon voor gespreksverslagen doet veel meer dan het vastleggen van gespreksgegevens. Het stelt jou en je team in staat om weloverwogen beslissingen te nemen die zorgen voor meer verkoop, omzet en groei.

Hier zijn vijf sleutelattributen die je moet zoeken in een gesprekslogboek sjabloon Excel: 🔍

Gebruiksgemak: Kies een sjabloon dat gemakkelijk te gebruiken en te navigeren is. Zo moet u bijvoorbeeld moeiteloos gegevens kunnen invoeren en veelvoorkomende of terugkerende gegevens vooraf kunnen invullen

Kies een sjabloon dat gemakkelijk te gebruiken en te navigeren is. Zo moet u bijvoorbeeld moeiteloos gegevens kunnen invoeren en veelvoorkomende of terugkerende gegevens vooraf kunnen invullen Een duidelijke structuur: Kies een sjabloon met een duidelijke, eenvoudige structuur. Een logformulier met duidelijke rijen en kolommen zorgt ervoor dat gespreksverslagen overzichtelijk zijn en gemakkelijk kunnen worden doorgenomen

Kies een sjabloon met een duidelijke, eenvoudige structuur. Een logformulier met duidelijke rijen en kolommen zorgt ervoor dat gespreksverslagen overzichtelijk zijn en gemakkelijk kunnen worden doorgenomen Omvangrijkheid: Kies voorsjablonen voor oproeplogs die uitgebreid en toch beknopt zijn. Ze moeten u in staat stellen om essentiële gespreksloggegevens zoals de naam van de client, het nummer van de contactpersoon en de duur van het gesprek compact vast te leggen

Kies voorsjablonen voor oproeplogs die uitgebreid en toch beknopt zijn. Ze moeten u in staat stellen om essentiële gespreksloggegevens zoals de naam van de client, het nummer van de contactpersoon en de duur van het gesprek compact vast te leggen Aanpasbaarheid: Zoek naar sjablonen voor gesprekslogboeken die voldoende functies bieden voor het aanpassen aan uw persoonlijke wensen. U moet bijvoorbeeld de mogelijkheid hebben om velden, kleurenschema's, lettertypen, enz. te bewerken. Een belangrijke functie is voorwaardelijke opmaak

Zoek naar sjablonen voor gesprekslogboeken die voldoende functies bieden voor het aanpassen aan uw persoonlijke wensen. U moet bijvoorbeeld de mogelijkheid hebben om velden, kleurenschema's, lettertypen, enz. te bewerken. Een belangrijke functie is voorwaardelijke opmaak Geautomatiseerde functies: Kies een sjabloon voor bellogsjablonen voor clients waarmee u formules kunt gebruiken om belangrijke cijfers te berekenen, zoals gespreksvolumes, gemiddelde gespreksduur en voltooipercentages

Gratis oproeplijst Excel sjablonen

Nu u weet wat een uitstekend sjabloon is voor een zakelijke oproeplijst, vindt u hier een aantal van de beste gratis sjablonen voor oproeplijsten die u kunt openen en gebruiken in Microsoft Excel:

1. Gesprekslogboek sjabloon van sjabloon.net

via Sjabloon.net Het Call Log Template van Template.net is een hulpmiddel dat speciaal is ontworpen om het bijhouden van telefoongesprekken efficiënt te laten verlopen. Of het nu inkomende of uitgaande gesprekken zijn, je kunt er je dagelijkse gesprekken en details zoals datum, tijd, duur, doel en vervolgacties mee registreren.

De structuur en het format van het sjabloon zijn ook gebruiksvriendelijk. Van het strakke ontwerp tot de subtiele kleuren, alle elementen zijn professioneel, waardoor het een geschikt sjabloon is voor het bijhouden van klantgesprekken.

Hier is waarom je het geweldig zult vinden:

Automatiseer acties zoals klantgesprekken bijhouden en opvolgen

Aangepaste velden om het sjabloon aan te passen aan uw behoeften

Toegang tot het sjabloon in zowel Microsoft Excel als Google Spreadsheets

Ideaal voor: Professionals die een sjabloon nodig hebben voor zakelijke gesprekslogboeken om client gesprekslogs te organiseren.

2. Eenvoudige gespreksverslagen sjabloon door Template.net

via Sjabloon.net Moe van het zelf invoeren van gespreksgegevens? Het Simple Call Logs Template van Template.net is het raamwerk dat je problemen met gespreksregistratie oplost. Het is eenvoudig en efficiënt en stelt je in staat om snel alle gesprekken met clients samen te vatten. Registreer details zoals begintijd, eindtijd, actie items, etc.

Het sjabloon is ook te gebruiken als sjabloon voor het gesprekslogboek van je patiënt. Als je patiëntinformatie en gespreksgegevens op één plek wilt opslaan, dan is dit iets voor jou. Bovendien is het een genot om te gebruiken dankzij de standaard opmaak.

Daarom zult u het geweldig vinden:

Organiseer allerlei cruciale gespreksgegevens zoals datum, CST, CET, totale tijd, enz.

Genereer en documenteer essentiële technische en statistische gespreksgegevens

Gebruik het sjabloon naadloos in MS Word, Excel, Google Documenten, Sheets en nog veel meer

Ideaal voor: Professionals in de gezondheidszorg of bedrijven die een eenvoudig sjabloon nodig hebben om snel en efficiënt gesprekken bij te houden.

3. Afdrukbaar oproeplogboek sjabloon door Template.net

via Microsoft De Telephone Conversation Tracker van Microsoft is een hulpmiddel voor het bijhouden van telefoongesprekken met speciale rijen en kolommen voor klantnamen, startdatum, einddatum, etc.

Dit zeer veelzijdige sjabloon kan ook worden gebruikt als gesprekslogboek voor de media. Als uw bedrijf contact heeft met journalisten of andere mediavertegenwoordigers, gebruik dan dit hulpmiddel om interacties te beheren en records te organiseren.

Daarom zult u het geweldig vinden:

Gebruik animaties, overgangen en video's voor een beter begrip van gegevens

Elementen zoals tekst, afbeeldingen, kleurenschema's en meer aanpassen

Deel het sjabloon met andere teams om de samenwerking te bevorderen

Ideaal voor: Bedrijven die een sjabloon voor servicegesprekken of een hulpmiddel voor het bijhouden van gesprekken met clients en media nodig hebben.

via Callcenter helper Het Contact Centre Dashboard Template van Call Centre Helper is een sjabloon voor een functioneel call log formulier. Naast het opslaan van gespreksloggegevens, houdt het ook belangrijke KPI's bij zoals contactvolumes, klachtenvolumes, verkoopvolumes, abandon rate, enz.

Op deze manier kunt u uw cold-calling en klantenservice-initiatieven . Het beste deel? Dit sjabloon presenteert de gegevens in een visueel aantrekkelijk format door effectief gebruik te maken van balken, grafieken en diagrammen.

Daarom zult u het geweldig vinden:

De logsjabloon bewerken om specifieke KPI's toe te voegen of te verwijderen

Gebruik de ingebouwde tools voor datavisualisatie om KPI's te analyseren

Historische trends herkennen om goed geïnformeerde beslissingen te nemen

Ideaal voor: Contactcentra die een logboeksjabloon nodig hebben voor telefoongesprekken of clientgesprekken om KPI's bij te houden.

Limieten van het gebruik van een Excel call log sjabloon

Hoewel deze sjablonen voor gespreksverslagen in Microsoft Excel en Google Spreadsheets effectief zijn, zijn ze alleen ideaal voor mensen die op zoek zijn naar een sjabloon voor dagelijkse gespreksverslagen. Dit is waarom:

Geen real-time toegang: Omdat deze sjablonen gebaseerd zijn op Excel, is de mogelijkheid tot samenwerking beperkt, waardoor het moeilijk is om ze te delen met andere teams in je organisatie

Omdat deze sjablonen gebaseerd zijn op Excel, is de mogelijkheid tot samenwerking beperkt, waardoor het moeilijk is om ze te delen met andere teams in je organisatie Beperkte automatiseringsfuncties: De meeste logboekbladen bieden alleen basisfuncties voor het ondersteunen van automatisering. Dus als je complexe berekeningen moet automatiseren, is dat niet altijd mogelijk

De meeste logboekbladen bieden alleen basisfuncties voor het ondersteunen van automatisering. Dus als je complexe berekeningen moet automatiseren, is dat niet altijd mogelijk Geen analyse: In tegenstelling tot een geavanceerd log formulier, bieden de meeste log sjablonen geen data analyse of rapportage tools. Ze zijn specifiek ontworpen voor het opslaan van gegevens

7 Alternatieve Oproeplogboek Excel Sjablonen

U weet waarschijnlijk al dat ClickUp is een geweldig hulpmiddel voor projectmanagement (het verhaal van zijn wonderen is geen geheim!). Maar dat is niet alles, er is meer!

ClickUp vergemakkelijkt niet alleen projectmanagement, maar biedt ook een bereik aan sjablonen voor het bijhouden van telefoongesprekken die u kunt gebruiken om het bijhouden van telefoongesprekken te vereenvoudigen.

Dit is hoe ClickUp organisaties helpt om hun klantenservice te verbeteren 🎖️

De implementatie van ClickUp heeft niet alleen onze processen verbeterd, maar heeft ook de afdeling Customer Success vorm gegeven, waardoor we van 2k naar 8k klanten per jaar konden groeien.

Angella Vecchione, Percheek

In tegenstelling tot de bovenstaande lijsten zijn deze efficiënt, veelzijdig en gebruiksvriendelijk.

Laten we er een paar in detail bekijken:

1. ClickUp sjabloon voor verkoopgesprekken

ClickUp sjabloon voor verkoopgesprekken

Het creëren van een verkoopgesprekpijplijn met een hoge conversie kost tijd, moeite en proefversies. Desondanks kunnen de resultaten anders zijn dan verwacht. Gelukkig zijn de

ClickUp sjabloon voor verkoopgesprekken

haalt het giswerk uit het proces.

Voer al uw scripts voor verkoopgesprekken in voor snelle toegang, zodat uw collega-leden van het verkoopteam het juiste script op het juiste moment kiezen en ervoor zorgen dat u geen verkoopkans mist.

Met dit sjabloon kun je interacties met clients bijhouden, verkoopgegevens organiseren, taken toewijzen en leads opvolgen.

Hier is waarom je het geweldig zult vinden:

Elke lead bijhouden met op maat gemaakte statussen zoals "Verkoopgesprek" en "Gesloten Won"

Relaties met klanten versterken en je kansen op het sluiten van leads vergroten

Schakel naadloos tussen overzichts-, verkooppijplijn- en gidsweergaven

Verbeter de efficiëntie met tijdsregistratie, tags en e-mail tools

Ideaal voor: Teams die een sjabloon voor verkoopgesprekken nodig hebben om gespreksverslagen, lead bijhouden, interactie met clients en follow-ups te beheren.

2. ClickUp sjabloon verkooppijplijn

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/sales-pipeline-t.png verkoop-pijplijn-t https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-54070788&afdeling=verkoop-crm&\*vyi6dk*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*\MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor verkooppijplijn is een visueel levendig sjabloon voor verkoopgesprekken dat een must is voor verkoopprofessionals in elke organisatie. Dit sjabloon voor verkoopgesprekken is super veelzijdig. U kunt uw verkooptrechter visualiseren, clientgegevens beheren en leads prioriteren.

Gebruik deze sjabloon voor samenwerking tussen afdelingen, gestroomlijnde productontwikkeling en nauwkeurige verkoopprognoses. En alsof dat nog niet genoeg is, is het sjabloon gebruiksvriendelijk en zeer aanpasbaar.

Daarom zult u het geweldig vinden:

Visualiseer elke fase met 30 unieke statussen, van "Gekwalificeerd" tot "Verlenging"

Houd gegevens actueel met velden zoals Laatst gecontacteerd

Stroomlijn weergaven met lijsten, SOP's en kaderweergaven voor eenvoudige toegang

Werkstromen automatiseren met tijdsregistratie en waarschuwingen

Ideaal voor: Verkoopprofessionals die een visueel sjabloon voor telefoongesprekken nodig hebben voor leadfases, gegevensbeheer en prognoses.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUp-Customer-Contact-Form-Template.png ClickUp Klantcontact Formulier Sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-182377072&department=support&\_gl=1*1j7gx81*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*\MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Klant Contact Formulier Sjabloon is geen gewoon sjabloon voor het bijhouden van klantgesprekken, maar het ultieme hulpmiddel dat u nodig hebt om efficiënt te werken. Centraliseer feedback van klanten van onschatbare waarde en gebruik deze op verschillende manieren, zoals het innoveren van een nieuw product of het verbeteren van een bestaand product.

Het sjabloon heeft een simplistisch en visueel aantrekkelijk ontwerp. Het logt verschillende klantgegevens, zoals naam, contactgegevens, bezorgdheid en bericht. Gebruik het sjabloon om een specifiek probleem toe te wijzen aan een relevant teamlid en op te lossen.

Hier is waarom je het geweldig zult vinden:

Organiseer verzoeken met duidelijke statussen voor een betere prioritering

Vind informatie snel met de gestroomlijnde weergaven Contact en Samenvatting

Responsief blijven met afhankelijkheid en AI-gestuurd bijhouden

Ideaal voor: Teams die een sjabloon voor klantgesprekken willen waarin feedback van klanten en query's worden gecentraliseerd.

4. ClickUp sjabloon voor klantenservice-escalatie

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-399.png ClickUp's Escalatiesjabloon voor Klantenservice https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-127248368&department=support&\*1id8znf\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*\MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Geconfronteerd met

uitdagingen in klantenservice

management? Krijg de ClickUp Escalatiesjabloon voor klantenservice ! Dit call log document voor de klantenservice vereenvoudigt het oplossen van query's van klanten.

Maak met dit sjabloon taken aan voor oproepen die niet meer in behandeling zijn en wijs ze toe aan teamleden zodat ze ze snel kunnen oplossen. Het helpt jou en je team om op één lijn te blijven door de query's van klanten te centraliseren en de status van de oplossing bij te houden.

Dit sjabloon is gemakkelijk te gebruiken en te navigeren. Het presenteert informatie over klantgerelateerde diensten op een uitgebreide maar beknopte manier.

Daarom zult u het geweldig vinden:

Verwerk escalaties met statussen als "Wacht op klant"

Vastleggen van belangrijke informatie zoals clients e-mails, leveringsgegevens en niveaus

Ondersteuning stroomlijnen met weergaven zoals Tier Support Board en Tickets Lijst

Automatisering en bijhouden voor snelle, effectieve oplossingen

Ideaal voor: Ondersteuningsteams die een sjabloon nodig hebben om escalaties efficiënt te beheren.

5. ClickUp sjabloon voor klantenservice

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/customer-service-management-crm-template.png ClickUp crm sjabloon voor klantenbeheer https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-102451746&department=support&\_gl=1\*ws3laa\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIUFMd193Y0I.\*\MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/ Relatiebeheer (CRM) is lastig en dat snappen we. Maar als u uw potentiële en bestaande clients een bevredigende ervaring wilt bieden, is een probleemloos CRM van cruciaal belang. Dit is waar de ClickUp sjabloon voor klantenservicemanagement komt te hulp.

Dit sjabloon werkt als een hoofddocument. Gebruik het om feedback van clients vast te leggen, problemen op te lossen, beoordelingen van tevredenheid bij te houden en andere leden van het team op te volgen - alles op één plek.

Op de lange termijn is het van onschatbare waarde voor het stroomlijnen van uw algehele relatiebeheer.

Daarom zult u het geweldig vinden:

Beheer tickets visueel met lijsten, borden en formulieren weergave

Snellere reactietijden met aanpasbare formulieren binnen handbereik

Processen standaardiseren met duidelijke weergave van documenten in Doc View

Elk verzoek bijhouden om ondersteuning te stroomlijnen

Ideaal voor: Teams die een uitgebreid call log sjabloon nodig hebben voor gestroomlijnde CRM.

6. ClickUp Client Discovery Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Agency-Client-Discovery-Doc.png Document voor onderzoek agentschap/cliënt https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6127764&department=professional-services&\*1mhur6h\*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*\MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Zelfs doorgewinterde professionals slagen er soms niet in om verkoopleads om te zetten in klanten door een gebrek aan begrip. De ClickUp sjabloon voor klantontdekking helpt dat te voorkomen.

Met dit sjabloon voor klantgesprekken kunt u een uitgebreid overzicht bijhouden van de communicatie met klanten zodat u geen details mist. Zie het als een formulier voor cliëntintake -alleen geavanceerder.

Met het sjabloon kun je ook een uitgebreid klantprofiel maken, dat je kunt delen met je zakenpartners om soepeler met de client te communiceren. Dit maakt uw verkoopgesprek effectiever en persoonlijker.

Hier is waarom je het geweldig zult vinden:

Project fases organiseren met flexibele statussen

Wissel tussen weergaven zoals Gantt of Kalender om je werkstroom aan te passen

Werk samen in realtime met delen van schermen en live bewerkingen

Ideaal voor: Sales teams die een service call log sjabloon nodig hebben om gedetailleerde client profielen op te bouwen en relaties te verbeteren.

7. ClickUp Gesprekslogboek Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Conversation-Log-Template.jpg ClickUp gesprekslogboek sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=kkmvq-6109124&department=overig&\_gl=1\*3nvety\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*\MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Wilt u alle inkomende en uitgaande gesprekken in uw organisatie monitoren? De ClickUp gesprekslogboek sjabloon is de perfecte oplossing.

Met behulp van dit gesprekslogboek sjabloon kunt u elk verkoopgesprek of klantinteractie vastleggen die u of een van uw teamleden heeft gevoerd. Documenteer andere belangrijke elementen van het gesprek, zoals de duur, vervolgacties, specifieke aantekeningen, enz.

Het sjabloon is eenvoudig in gebruik en zeer aanpasbaar, beginnersvriendelijk en een must-have.

Hier is waarom je het geweldig zult vinden:

Documenteer sleutelpunten met intuïtieve velden

Organiseer follow-ups in lijsten, gantt en kalender weergaven

Direct samenwerken met live commentaar en ondersteuning van meerdere toegewezen personen

Vlot de voortgang bijhouden met duidelijke statusmarkeringen

Ideaal voor: Bedrijven die dagelijks een sjabloon voor gespreksverslagen nodig hebben om gesprekken met sales en clients te documenteren.

Beheer uw gesprekken met de ClickUp sjablonen voor gespreksverslagen!

Gesprekslogboeken zijn een essentieel gegeven, vooral voor verkoop- en klantenserviceafdelingen. Door de interacties met clients te verbeteren, helpen ze bij het stroomlijnen van CRM en verkoopgesprekken.

Het bijhouden van een nauwkeurige registratie van elk gesprek is echter een hele klus. In deze context biedt een sjabloon gedetailleerde informatie over telefoongesprekken - van begin tot eind.

De volgende keer dat u moeite hebt om uw telefoongesprekken bij te houden, kies dan een sjabloon voor het bijhouden van telefoongesprekken uit de ClickUp sjablonenreeks en voeg de kracht van efficiëntie toe aan uw gesprekslogboekbeheerproces.

Kijk voor meer informatie op ClickUp of meld u hier aan voor een gratis proefversie!