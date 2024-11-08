De beste voorbeelden van bedrijfsvideo's en ideeën om de jouwe te inspireren

Als je aan een potentiële client verkoopt, wat is dan het enige dat hun ervaring maakt of breekt?

Een geweldige demo. Het gaat erom te laten zien hoe jouw product een groot probleem oplost en hun leven gemakkelijker maakt. De echte uitdaging is om de oplossing te laten zien op een manier die de aandacht trekt. Daarvoor heb je bedrijfsvideo's nodig.

Denk er eens over na: zou een snelle bedrijfsvideo van twee minuten niet beter zijn dan het lezen van lange brochures? Recent onderzoek toont aan dat kijkers 95% onthouden van wat ze zien in een video vergeleken met slechts 10% van wat ze lezen.

Maar geweldige video's hebben geweldige ideeën nodig. Daarom bekijken we een aantal van de beste voorbeelden van bedrijfsvideo's om je te inspireren en je bedrijfsvideostrategie verder uit te bouwen. Aan de slag!

Introductie tot bedrijfsvideo's

Een geanimeerde bedrijfsvideo is een snelle, leuke manier om je werk te laten zien en je clients te helpen bepalen of jij de perfecte match bent voor hun bedrijf.

Wat zijn bedrijfsvideo's?

Bedrijfsvideo's zijn een visuele manier om uw product, merk, waarden en team onder de aandacht te brengen. Ze laten u ook rechtstreeks tot uw publiek spreken en worden vaak een sleutelonderdeel van de marketingstrategie van uw bedrijf.

En het beste is dat u er creatief mee kunt zijn!

In tegenstelling tot traditionele reclame communiceren bedrijfsvideo's met het doelpubliek door middel van leuke formats voor video's die je missie, waarden, merkidentiteit en de positieve bedrijfscultuur die je opbouwt in de organisatie.

Of het nu gaat om een productdemo, explainer video of trainingsvideo het doel is om je klanten te laten zien hoe je hun problemen oplost en waarom ze voor jou zouden moeten kiezen.

Lees meer: 15 voorbeelden van trainingsvideo's: Beste praktijken voor effectieve personeelsontwikkeling

Waarom zijn bedrijfsvideo's belangrijk in 2024?

Video is meer dan ooit in opkomst en is de perfecte manier om je publiek te bereiken.

Neem bijvoorbeeld Dropbox. Hun eenvoudige uitlegvideo heeft de naamsbekendheid vergroot en miljoenen nieuwe klanten opgeleverd door te laten zien hoe hun product alledaagse problemen oplost. Dit betekent dat zelfs kleine bedrijven tegenwoordig geweldige bedrijfsvideo's kunnen maken, dankzij betaalbare filmtools!

Wat maakt de beste bedrijfsvideo's anders dan andere marketingstrategieën? Ze helpen je merk zich te onderscheiden van de concurrentie door de unieke functies van je bedrijfscultuur, product of dienst te benadrukken.

Uiteindelijk bouwen goede storytelling en relatieve content met video's merkbekendheid op en verhogen ze de conversie.

Over storytelling gesproken, ClickUp , een alles-voor-het-werk app, heeft het gebruik van het format van video's onder de knie gekregen om zijn publiek te boeien en zijn merk onder de aandacht te brengen. De marketingvideo's van ClickUp combineren storytelling met strategische boodschappen om relevantie op te bouwen. Laten we eens kijken hoe ze dit doen.

Top bedrijfsvideo voorbeelden ClickUp is een krachtige tool voor projectmanagement die teams helpt projecten te beheren, werk te stroomlijnen en samenwerking tot stand te brengen. Maar ze hebben de dingen naar een hoger niveau getild met hun virale TikToks, waarmee ze bewijzen dat zelfs de productie van bedrijfsvideo's boeiend en herkenbaar kan zijn.

Hun slimme gebruik van relateerbare humor en subtiele functies van producten houden kijkers geboeid. Het is een geweldig voorbeeld van hoe SAAS video content leuk en effectief kan zijn.

Dus of je nu je eigen project aan het plannen bent of op zoek bent naar een idee voor een bedrijfsvideo, neem een pagina uit het boek van ClickUp: houd het herkenbaar en leuk, en kijk hoe je publiek reageert.

Recente virale TikToks van ClickUp

Hier zijn enkele van de beste voorbeelden van bedrijfsvideo's van ClickUp om u op weg te helpen:

1. ClickUp gebruikt humor om functies van producten te promoten

In deze virale ClickUp TikTok gebruikt het social media team humor op de werkvloer om de productfuncties van ClickUp te promoten ClickUp chatten functie. De video toont een grappig moment op Dreamforce, waar ClickUp een praatje van Chili Piper 'crasht'. @clickUp HR ging te hard in San Francisco Shoutout naar @Chili Piper voor het cool zijn over ons crashen van hun lezing op

2. ClickUp toont een klassieke Zoom-fout

Deze virale ClickUp video toont een klassieke Zoom fail. Het team ving maar de helft op van wat er werd gezegd door slechte problemen met het netwerk en misverstanden, zoals 'we hebben meer eenheden verkocht' en 'we hebben het bedrijf verkocht' @clickUp Wat is de ergste miscommunicatie over Zoom die je hebt gehoord? #corporatehumor#remotiewerk @jacobhatesyou_ @Sammi @Megan Green @Alli Wulfert ♬ oorspronkelijk geluid - ClickUp Het virale succes van deze video is te danken aan de relateerbaarheid. De meeste kijkers hebben wel eens lastige Zoom-gesprekken gehad, waardoor de content meteen klikt.

3. ClickUp vertelt over het chaotische leven van projectmanagers

Deze virale video gebruikt humor om de draak te steken met projectmanagement clichés. De interactie speelt in op hoe algemeen functiebeschrijvingen kunnen zijn, met als clou: "We gebruiken Gantt grafieken-twee T's @clickUp Ze praten maar zeggen niets #projectmanager#bedrijf#bedrijfsleven#9tot5#manager#beheer#leiderschap♬ oorspronkelijk geluid - ClickUp Deze video sloeg aan vanwege de relateerbare, tongue-in-cheek-benadering, die verbinding maakt met professionals die taken beheren. Het is een goed voorbeeld van hoe ClickUp relateerbare bedrijfsvideo's gebruikte om zijn target publiek aan te spreken.

4. ClickUp breekt bedrijfsjargon af met geestige verwijzingen

Deze video pakt op humoristische wijze het mysterie rond de rol van een 'scrum master' aan Het heen-en-weer geplaag, gevuld met vage maar bekende zinnen, overdrijft hoe complex bedrijfstitels kunnen klinken terwijl ze weinig zeggen. @clickUp De SCRUM MASTER #scrum#projectmanager#bedrijf#bedrijfsleven#9tot5♬ oorspronkelijk geluid - ClickUp Dit soort herkenbare humor, gecombineerd met buzzwords voor de werkplek, maakt deze video's tot een hit. ClickUp gebruikt luchtige voorbeelden van bedrijfsvideo's om de bedrijfscultuur en merkidentiteit te laten zien, waardoor ze opvallen in de ruimte voor video content.

Hoe zijn de TikToks van ClickUp viraal gegaan?

Laten we eens kijken hoe ClickUp het volgende gebruikte TikTok groei hacks om hun video's viraal te laten gaan:

Relevantie: De video's van ClickUp spelen vaak in op alledaagse problemen op de werkplek. Ze maken hun video content direct relateerbaar voor een breed publiek

De video's van ClickUp spelen vaak in op alledaagse problemen op de werkplek. Ze maken hun video content direct relateerbaar voor een breed publiek Uitmuntende verhaalvertelling: Elk voorbeeld van een bedrijfsvideo vertelt een kort, meeslepend verhaal. Deze aantrekkelijke videostijl trekt meteen de aandacht van het publiek

Elk voorbeeld van een bedrijfsvideo vertelt een kort, meeslepend verhaal. Deze aantrekkelijke videostijl trekt meteen de aandacht van het publiek Visuele marketing: ClickUp integreert functies zoals Gantt grafieken in het verhaal zonder opdringerig te zijn. Dit maakt hun marketingstrategie authentiek in plaats van geforceerd

ClickUp integreert functies zoals Gantt grafieken in het verhaal zonder opdringerig te zijn. Dit maakt hun marketingstrategie authentiek in plaats van geforceerd Hoge kwaliteit: ClickUp zorgt ervoor dat hun video's en bewerking van hoge kwaliteit zijn, waardoor hun content professioneel wordt

Lees meer: Strategieën voor projectmanagement van sociale media

Andere best-in-class bedrijfsvideo's

Laten we nog een paar creatieve voorbeelden van bedrijfsvideo's bekijken die je zullen helpen boeiende en opvallende video's te maken waar je publiek dol op zal zijn:

1. Productlanceringsvideo's van Apple

De bedrijfsvideo's van Apple stralen eenvoud en impact uit. Ze gebruiken scherpe beelden en minimale tekst om de aandacht van het publiek bij het product te houden.

via Apple Hun productdemovideo's hebben een strakke, snelle videostijl die innovatie en gebruikerservaring benadrukt zonder te overdrijven. Het draait allemaal om opwinding creëren en het product voor zichzelf laten spreken. Deze aanpak laat zien hoe effectief een beetje storytelling kan zijn als je het simpel en gefocust wilt houden.

2. Nike's 'Just Do It'-campagne

Nike is een grote naam als het gaat om het maken van een geweldige bedrijfsvideo. Hun inspirerende video's van de 'Just Do It'-campagne zijn gericht op het motiveren van atleten uit alle lagen van de bevolking.

via Nike Met emotionele verhalen, verbluffende visuals en krachtige achtergrondmuziek maakt Nike een diepe verbinding met zijn publiek door hun merkverhaal te koppelen aan empowerment en motivatie.

3. Boeiende merkvideo's van Microsoft

De bedrijfsvideo's van Microsoft gebruiken voorbeelden uit de praktijk om te laten zien hoe hun producten problemen in de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en het onderwijs oplossen. Ze zijn vaak voorzien van interviews met klanten, productdemo's en getuigenissen om naamsbekendheid op te bouwen en verbindingen te leggen met nieuwe klanten.

via Microsoft Elke bedrijfsvideo heeft impact omdat het echte verhalen combineert met technische oplossingen. Het is een effectieve manier om de waarde van technologie in het menselijk leven te laten zien.

Hoe kun je overtuigende bedrijfs- en marketingvideo's maken voor je product of bedrijf? Laten we dat samen onderzoeken.

Hoe maak je effectieve bedrijfsvideo's met ClickUp?

Het maken van een indrukwekkende bedrijfsvideo vereist creativiteit, organisatie, samenwerking en management. Gelukkig is er een videomarketing software al deze dingen .

Om te beginnen kunt u rekenen op ClickUp's projectmanagement voor videoproductie . Van brainstorming en scriptschrijven tot eindbewerkingen en goedkeuringen, ClickUp is precies het juiste hulpmiddel voor het uitvoeren van uw zakelijke videoproductie abonnement.

Laten we eens kijken hoe.

1. Uw bedrijfsvideo plannen

De eerste stap bij het maken van je eigen bedrijfsvideo is het kennen van je publiek. Als je bijvoorbeeld projectmanagers target, concentreer je dan op hoe je hun specifieke uitdagingen oplost.

Zodra je je publiek hebt begrepen, stel je duidelijke instellingen op. Is je video bedoeld om naamsbekendheid op te bouwen, werknemers te onderwijzen of leads te genereren? Dit helpt om duidelijkheid te scheppen voor alle betrokkenen en de doelen kunnen dan de vorm van je video bepalen.

Gebruik van daaruit ClickUp Doelen om voortgang bij te houden. Met ClickUp Goals kunt u:

Voortgang bijhouden: Meerdere doelen op één plaats bijhouden voor een duidelijke weergave van de voortgang van uw videoproductie

Meerdere doelen op één plaats bijhouden voor een duidelijke weergave van de voortgang van uw videoproductie Taakdoelen: Taken koppelen aan doelen en automatisch de voortgang bijhouden

Taken koppelen aan doelen en automatisch de voortgang bijhouden Aantal doelen: Verdeel doelen in afzonderlijke, bij te houden eenheden

Verdeel doelen in afzonderlijke, bij te houden eenheden Beschrijvingen: Voeg duidelijke labels en beschrijvingen toe zodat iedereen duidelijkheid heeft over het proces

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-522.png ClickUp Doelen /%img/

Houd voortgang bij, deel doelen in en voeg verschillende labels toe aan elke mijlpaal

U kunt ook gemakkelijk KPI's (Key Performance Indicators) meten met ClickUp en grote projecten opsplitsen in kleinere Taken.

Blijf op schema met ClickUp's OKR's (Objectieven en Sleutelresultaten) terwijl je je wekelijkse doelen haalt. Het is de perfecte manier om je video project te organiseren en ervoor te zorgen dat er niets tussenkomt.

2. Scenarioschrijven en storyboarden

Een geweldige video begint met een sterk scriptverhaal. Of het nu gaat om een bedrijfsvideo met uitleg of een productdemo, het verhaal moet verbinding maken met je publiek en op een zinvolle manier ingaan op hun uitdagingen.

De sleutel tot effectief scriptschrijven is eenvoudigheid. Houd je boodschap duidelijk, beknopt en gericht op je doelen.

Nadat je je boodschap en je script hebt geschreven, begin je met storyboarden om het script visueel tot leven te brengen. Breng elk moment in kaart, zorg ervoor dat elke scène een doel heeft en laat het verhaal vooruitgaan. Gebruik sjablonen voor storyboards om het proces te vereenvoudigen.

Pro Tip: Kickstart je creatieve proces in ClickUp Whiteboards . Breng verhaalbogen in kaart, visualiseer tekenreizen en werk in realtime samen met je team. Het beste deel? Zet geweldige ideeën om in Taken met slechts één klik!

Gebruik ClickUp Docs om het schrijven van scripts te vereenvoudigen

Nadat u uw script visueel in kaart hebt gebracht, is het tijd om het op te stellen. ClickUp documenten kunt u het script schrijven, opmerkingen achterlaten en feedback integreren.

Zet uw gedachten om in georganiseerde documenten met ClickUp Docs en krijg dingen sneller Klaar

Het maakt uw hele marketing projectmanagement moeiteloos. Bovendien krijg je toegang tot talloze functies zoals:

Schrijven zonder afleiding: Met de Focusmodus schrijf je je script zonder afleiding

Met de Focusmodus schrijf je je script zonder afleiding Geneste pagina's: Gebruik geneste pagina's om je script of storyboard te structureren. Voeg tabellen of afbeeldingen toe voor een professionele uitstraling

Gebruik geneste pagina's om je script of storyboard te structureren. Voeg tabellen of afbeeldingen toe voor een professionele uitstraling Verbinding tussen documenten en taken: Alles wat je nodig hebt is op één plek: scripts, tijdlijnen en voortgang

Verder kunt u dit hele proces stroomlijnen met ClickUp Brain, uw persoonlijke ClickUp AI assistent.

Gebruik ClickUp Brain om te automatiseren en optimaliseren

Stel je voor dat je een assistent hebt die alles weet over je werkruimte. Dat is ClickUp Brein . Met Brain krijgt u:

Instant answers: Vraag ClickUp Brain om projectupdates, statussen van taken of samenvattingen van documenten om nauwkeurige antwoorden te krijgen

Vraag ClickUp Brain om projectupdates, statussen van taken of samenvattingen van documenten om nauwkeurige antwoorden te krijgen Voortgangsrapporten: Automatiseer projectsamenvattingen en voortgangsupdates, waardoor u tijd bespaart op handmatig werk

Automatiseer projectsamenvattingen en voortgangsupdates, waardoor u tijd bespaart op handmatig werk AI-gedreven inzichten: Verkrijg nauwkeurige, realtime inzichten op basis van verbonden Taken en Documenten

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Brain-1.gif ClickUp Brein gif /%img/

Zet uw ideeën om in taken met ClickUp Brain

De beste verhalen komen voort uit een perfecte mix van creativiteit en organisatie. ClickUp geeft u beide, allemaal op één plek.

💡Pro Tip: Gebruik ClickUp's Storyboard sjabloon om het shot-voor-shot verloop van uw video te presenteren met belangrijke details over het shot, de duur, de tekens, het script en meer.

3. Productie en bewerking

Als je abonnement, script en storyboard klaar zijn, is het tijd voor de productie.

Hier zijn enkele hacks om ervoor te zorgen dat de productie van je bedrijfsvideo perfect verloopt:

Licht en geluid: Goede verlichting verbetert de beelden, terwijl helder geluid helpt om de aandacht vast te houden. Zorg ervoor dat je opneemt in een rustige, goed verlichte ruimte om de kwaliteit van de video te verbeteren

Goede verlichting verbetert de beelden, terwijl helder geluid helpt om de aandacht vast te houden. Zorg ervoor dat je opneemt in een rustige, goed verlichte ruimte om de kwaliteit van de video te verbeteren Oriëntatie: Stem de stijl van de video af op het platform. YouTube houdt van liggend, terwijl TikTok en Instagram de voorkeur geven aan staand

Stem de stijl van de video af op het platform. YouTube houdt van liggend, terwijl TikTok en Instagram de voorkeur geven aan staand Achtergrond: Houd het schoon, consistent en on-brand. Gebruik een eenvoudige achtergrond of voeg merkelementen toe

Houd het schoon, consistent en on-brand. Gebruik een eenvoudige achtergrond of voeg merkelementen toe Consistentie: Gebruik dezelfde stijl, installatie en locatie van video's voor al je bedrijfsvideo's voor merkcohesie

Gebruik dezelfde stijl, installatie en locatie van video's voor al je bedrijfsvideo's voor merkcohesie Technische kennis: Begrijp de gereedschappen die je gebruikt voor filmen en bewerking. Dit verhoogt de algehele kwaliteit en professionaliteit van je video

En, hé, je kunt ook tijd besparen door gebruik te maken van de ClickUp sjabloon voor videoproductie . Het biedt een gestructureerd kader om uw projecten georganiseerd te houden.

ClickUp's sjabloon voor videoproductie

Dit sjabloon helpt teams het hele proces te versnellen:

Stel doelen: Definieer creatieve doelen en houd de voortgang bij

Definieer creatieve doelen en houd de voortgang bij Pre-productiefase: Taken organiseren zoals planning en toewijzing van middelen

Taken organiseren zoals planning en toewijzing van middelen Productieplanning: Materiaal en tijdlijnen efficiënt beheren

Materiaal en tijdlijnen efficiënt beheren Post-productiefase: Stroomlijn bewerking en laatste taken

Of je nu een enkele bedrijfsvideo maakt of een hele serie, dit sjabloon brengt je werkstroom naadloos van concept naar voltooiing.

De juiste tool gebruiken voor projectmanagement van bedrijfsvideo's

Het beheren van een zakelijke videoproductie kan lastig zijn met strakke deadlines, meerdere leden in het team en de behoefte aan video content van hoge kwaliteit. Daarom moet u de juiste tools bij de hand hebben. ClickUp kan u helpen om alles onder één dak Klaar te krijgen.

Taken en tijdlijnen beheren

Met ClickUp Dashboards kunt u weergaven, statussen en statistieken aanpassen aan uw werkstroom. U kunt zelfs deadlines instellen voor elke Taak om iedereen op de hoogte te houden.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-7.gif ClickUp Dashboard /%img/

Volg de voortgang van teams in real-time met ClickUp Dashboards

En wat is er nog meer? Het maakt de productie van bedrijfsvideo's een fluitje van een cent door u een alles-in-één weergave te geven van de voortgang van uw project. Zo werkt het:

Taken bijhouden: Houd in de gaten hoeveel taken er elke week zijn Voltooid

Houd in de gaten hoeveel taken er elke week zijn Voltooid Bewaak de prestaties: Gebruik visuele grafieken om de sleutelgegevens te zien, zoals impressies, betrokkenheid en videobereik

Gebruik visuele grafieken om de sleutelgegevens te zien, zoals impressies, betrokkenheid en videobereik Aangepaste weergaven: Pas uw dashboard eenvoudig aan om deadlines, planning van apparatuur of teamopdrachten weer te geven

Pas uw dashboard eenvoudig aan om deadlines, planning van apparatuur of teamopdrachten weer te geven Realtime updates: Ontvang up-to-date informatie en haal uw deadlines direct

functies voor samenwerking

ClickUp maakt teamsamenwerking eenvoudig en efficiënt. Taken eenvoudig organiseren met behulp van De hiërarchie van ClickUp van werkruimten tot subtaken, zodat iedereen zijn rol kent.

Tools zoals Taakcommentaar en @mentions houden de communicatie werkstroom op gang, terwijl het delen van bestanden naadloos verloopt dankzij de integratie van Google Drive en Dropbox. De kers op de taart zijn de functies voor Redactie en Goedkeuring van ClickUp, die het beoordelingsproces van videoproducties stroomlijnen.

Over video's gesproken: de volgende keer dat je werkt aan video projecten voor YouTube, gebruik dan vooraf gebouwde YouTube sjablonen voor videoproductie om op schema te blijven, van de preproductiefase tot de uiteindelijke goedkeuring.

ClickUp's sjabloon voor YouTube-videoproductie

Bijhouden en voortgang meten

ClickUp Goals maken het gemakkelijk om doelen in te stellen, uw voortgang te visualiseren en op schema te blijven om de vergaderingen voor uw zakelijke videoproductie te halen.

Tijdlijn van taken bijhouden met handmatige tijdsregistratie in ClickUp

Met ClickUp's tijdsregistratie kunt u tijdlijnen van taken bijhouden, de bestede tijd bijhouden en aantekeningen toevoegen voor meer duidelijkheid. Deze functie is perfect voor videoproductiebedrijven die taken beheren voor marketingvideo's of gebeurtenissen in het bedrijf.

💡Pro Tip: Om uw werkstroom verder te stroomlijnen, gebruikt u volledig aanpasbare sjablonen voor videoproductie om te zorgen voor consistentie in al uw video producties zonder vanaf nul te hoeven beginnen.

Video transcriptie en tijdstempeling

Wanneer je een video opneemt, wil je je team vaak eindeloos veel feedback geven. Dat is waar ClickUp Clips komt goed van pas.

Schermafbeeldingen vastleggen met ClickUp Clips met AI-ondersteuning

AI-gestuurde opnames maken schermopnames van gesprekken en voorzie je team van de nodige feedback. Dit is hoe het helpt:

Creëer en deel clips: Neem eenvoudig clips op en deel ze met één klik

Neem eenvoudig clips op en deel ze met één klik Voeg commentaar en feedback toe: Laat commentaar achter op specifieke momenten in clips

Laat commentaar achter op specifieke momenten in clips Zet clips om in Taken: Zet clips om in uitvoerbare Taken die je team kan uitvoeren

Maak gebruik van naadloze videoproductie met ClickUp's alles-in-één platform

ClickUp brengt creatieve visies altijd tot leven. Het is een allesomvattend platform voor projectmanagement dat alles integreert wat u nodig hebt voor zakelijke videoproductie: Ideeën brainstormen, samenwerken met teams en voortgang bijhouden - alles zonder tussen verschillende tools te hoeven springen

Of u nu een klein team of een groot bedrijf voor videoproductie bent, ClickUp groeit met u mee. Plus, het intuïtieve ontwerp maakt het leuk om te gebruiken! Waarom met minder genoegen nemen als ClickUp alles synchroon houdt?

Probeer ClickUp gratis uit om toegang te krijgen tot verschillende sjablonen, functies en aanpassingsopties voor video en ervaar zelf het verschil.