De beste gratis CRM Excel-sjablonen om efficiënte klantbeheersystemen te bouwen

Een van de belangrijkste dingen die je moet doen voor het succes van je bedrijf op de lange termijn is het ontwikkelen van positieve relaties met je consumenten.

Of je nu een klein bedrijf, een startup of een gevestigd bedrijf bent, het beheren van interacties en prospects en ervoor zorgen dat geen enkele klant onopgemerkt blijft, wordt uiteindelijk een nachtmerrie. 44% van de respondenten die in een rapport van Validity werden ondervraagd, schatten dat hun bedrijf meer dan 10% van de jaaromzet verliest door slechte gegevenskwaliteit.

Een goed georganiseerd CRM (Customer Relationship Management) is bijna als een zilveren kogel.

Maar een speciaal CRM-systeem of CRM-software is misschien niet meteen noodzakelijk voor elk bedrijf. Als je client management wilt vereenvoudigen zonder de bank te spekken met dure CRM-software, overweeg dan het gebruik van een van de gratis beschikbare Excel CRM sjablonen online. Deze sjablonen bieden een snelle en handige manier om klantinformatie te organiseren, outreach en follow-ups te automatiseren en de ROI van uw klantinteracties te verbeteren.

In dit artikel onderzoeken we de waarde van deze gratis CRM Excel sjablonen en hoe ze uw klantenbeheer vereenvoudigen. We bieden u ook een bereik van aanpasbare gratis CRM-sjablonen om het beste uit uw relaties met klanten te halen.

Wat maakt een goed CRM Excel sjabloon?

Een goed CRM Excel sjabloon is meer dan een eenvoudige spreadsheet op Microsoft of Google Spreadsheets. Het moet een hulpmiddel zijn voor het beheren van relaties met klanten. Dergelijke CRM-sjablonen centraliseren contactgegevens, houden interacties bij en houden u op de hoogte van de behoeften van uw klanten, zodat u duurzame relaties kunt opbouwen en tijd kunt besparen.

Dit is wat u moet zoeken in een goede Excel CRM-sjabloon om uw werkstroom te optimaliseren:

Organiseer efficiënt : Kies sjablonen met duidelijke kolommen voor elk gegevenspunt, zoals contactgegevens, verkoopgeschiedenis en communicatierecords. Dit maakt het gemakkelijker om essentiële clientgegevens te controleren en te openen

: Kies sjablonen met duidelijke kolommen voor elk gegevenspunt, zoals contactgegevens, verkoopgeschiedenis en communicatierecords. Dit maakt het gemakkelijker om essentiële clientgegevens te controleren en te openen Zorg voor aanpasbaarheid : Kies flexibelesjablonen voor spreadsheets die voldoen aan verschillende bedrijfsvereisten en zich naadloos aanpassen aan verschillende gebruikssituaties, van het registreren van pijnpunten bij klanten tot het plannen van uw promotionele e-mailcampagnes

: Kies flexibelesjablonen voor spreadsheets die voldoen aan verschillende bedrijfsvereisten en zich naadloos aanpassen aan verschillende gebruikssituaties, van het registreren van pijnpunten bij klanten tot het plannen van uw promotionele e-mailcampagnes Vereenvoudig invoer van gegevens : Kies voor een Excel CRM sjabloon met een intuïtieve layout die gegevensinvoer vereenvoudigt en ervoor zorgt dat alle relatiegegevens in één oogopslag toegankelijk zijn voor snelle analyse en rapportage

: Kies voor een Excel CRM sjabloon met een intuïtieve layout die gegevensinvoer vereenvoudigt en ervoor zorgt dat alle relatiegegevens in één oogopslag toegankelijk zijn voor snelle analyse en rapportage Sorteeropties : Zoek een CRM spreadsheet sjabloon met filter- en sorteermogelijkheden. Zo kunt u leads prioriteren, gegevens ordenen, statuswijzigingen in de gaten houden en de voortgang van activiteiten en relaties gemakkelijk bijhouden

: Zoek een CRM spreadsheet sjabloon met filter- en sorteermogelijkheden. Zo kunt u leads prioriteren, gegevens ordenen, statuswijzigingen in de gaten houden en de voortgang van activiteiten en relaties gemakkelijk bijhouden Gebruik visuele aanwijzingen: Kies Excel CRM sjabloonontwerpen met kleurcodering of voorwaardelijke opmaak om belangrijke Taken of statussen te markeren, zodat uw klantenbeheer overzichtelijk en bruikbaar blijft

Excel-sjablonen voor CRM

We hebben deze CRM sjablonen hieronder vindt u eenvoudige en effectieve opties om uw bedrijfsvoering te vereenvoudigen en het relatiebeheer op topniveau te houden:

1. CRM sjabloon van Salesflare

via verkooplicht_ De Sjabloon voor CRM van Salesflare is ontworpen om bedrijven te helpen bij het beheren van leads, contactpersonen en verkoopkansen, allemaal binnen een aanpasbaar Excel-sheet.

Met dit gratis sjabloon voor CRM-spreadsheets kunnen gebruikers fases van verkoopprocessen aanpassen, leads bijhouden via een trechterweergave en prestatiecijfers analyseren via het ingebouwde tabblad Inzichten.

Daarom zult u het geweldig vinden:

Gebruik aanpasbare fasen in de verkooptrechter die passen bij uw unieke verkoopproces

Ontvang geautomatiseerde inzichten, zoals omzetprognoses en het bijhouden van prestaties

Implementeer visueel pijplijnbeheer voor efficiënt bijhouden van verkopen

Ideale gebruikssituatie: Het is perfect voor kleine bedrijven die leads en verkoopkansen willen beheren zonder te investeren in complexe CRM-software.

via HubSpot De Sjabloon voor het HubSpot Mini CRM-hulpprogramma is een CRM-oplossing voor Microsoft Excel en Google Spreadsheets die communicatie, interacties en verkoopactiviteiten bijhoudt. Dit sjabloon voor CRM-spreadsheets helpt u om CRM-gegevens regelmatig te raadplegen en uw inspanningen voor een soepeler relatiebeheer te optimaliseren.

Bovendien kunt u het gebruiken om uw verkoopleads op één plaats te beheren, te prioriteren en aan te pakken met ingebouwde sortering, filtering en aanpasbare velden.

Hier is waarom u het geweldig zult vinden:

Geniet van een beginnersvriendelijk ontwerp met aanpasbare vervolgkeuzemenu's

Maak visuele dashboards om verkoopcijfers en targets in één oogopslag bij te houden

Vereenvoudig de invoer van gegevens en mis nooit meer de registratie van contacten en verkoopkansen

Ideaal voor gebruik: Ideaal voor kleine bedrijven, starters of particulieren die aan de slag gaan met CRM-tools en een eenvoudige oplossing nodig hebben voor verkoopopvolging en klantenbetrokkenheid.

3. Sales Forecast Tracker Small Business Sjabloon van Microsoft

via Microsoft Zoals de naam al doet vermoeden, is de Microsoft sjabloon voor het bijhouden van verkoopprognoses helpt kleine bedrijven bij het projecteren van de verkoop en het bijhouden van de omzet in de loop van de tijd.

Met dit sjabloon voor CRM-spreadsheets kunt u de prestaties duidelijk afzetten tegen de targets voor de verkoop en de capaciteiten en middelen beter plannen voor toekomstige groei. Visualiseer prestatietrends en houd de voortgang bij met de intuïtieve layout en ingebouwde grafiektools.

Daarom zult u het geweldig vinden:

De werkelijke verkoop bijhouden ten opzichte van maandelijkse en jaarlijkse doelen

Beoordeel prestatietrends met eenvoudige grafieken en grafieken

Verkoop efficiënter voorspellen

Ideaal gebruik: Dit sjabloon is perfect voor verkoopteams en managers die inkomsten moeten projecteren, targets moeten stellen en prestaties regelmatig moeten bijhouden. Het is vooral handig voor bedrijven die verkooptrends willen analyseren om hun strategieën aan te passen op basis van prognoses.

via MicrosoftSjabloon voor lijst met contactpersonen van Microsoft is een eenvoudig hulpmiddel dat is ontworpen om contactgegevens te organiseren in een duidelijk en gemakkelijk toegankelijk format. Dit Excel-spreadsheetsjabloon heeft velden voor namen, telefoonnummers, e-mails en factuuradressen. Dankzij de eenvoudige structuur kunnen gegevens snel worden ingevoerd en gemakkelijk worden gesorteerd, zodat u essentiële contacten binnen handbereik hebt.

Daarom zult u het geweldig vinden:

Gebruik de eenvoudige layout voor het organiseren en bijhouden van contactgegevens

Filter en sorteer om klantinformatie te vinden en te beheren

Aangepaste velden om extra klantspecifieke gegevens bij te houden

Ideaal gebruik: Dit sjabloon is geschikt voor kleine bedrijven of particulieren die een betrouwbare, georganiseerde manier nodig hebben om contactgegevens van bestaande en potentiële klanten op te slaan en op te vragen.

5. CRM Sjabloon van Template.net

via Pipedrive De Sjabloon verkooppijplijn door Pipedrive biedt een gestructureerde aanpak voor het bijhouden van leads in elke fase van het verkoopproces, van prospectie tot afsluiting. Beheer verkooptrechters en pijplijnen en visualiseer ze met aanpasbare kolommen voor fases in de deal, verwachte inkomsten en follow-updata.

Met de functie voor slepen en neerzetten van Pipedrive kunnen uw verkopers leads gemakkelijk van de ene naar de andere fase verplaatsen.

Hier is waarom je het geweldig zult vinden:

Visualiseer pijplijnen voor het bijhouden van leads in verschillende verkoopfasen

Pas verkoopfasen aan zodat ze passen bij uw unieke verkoopproces

Gebruik de sleep-en neerzet functie voor eenvoudiger leadbeheer

Ideale gebruikssituatie: Het sjabloon helpt verkoopteams hun pijplijn te organiseren en nauwgezet te volgen, wat leidt tot betere dealafsluitingspercentages.

7. Bouw CRM sjabloon van Jotform

via Jotformulier De Jotform bouw CRM sjabloon is speciaal ontworpen om bouwbedrijven te helpen bij het beheren van relaties met klanten, het bijhouden van leads en het vereenvoudigen van projectgerelateerde communicatie.

Het biedt aanpasbare velden voor het vastleggen van contactgegevens, dienstbeschrijvingen en toegewezen leden van het team, zodat interacties en projectopdrachten op een georganiseerde manier kunnen worden bijgehouden.

Daarom zult u het geweldig vinden:

Gebruik ingebouwde secties voor het bijhouden van klantinteracties en projectgegevens

Formulieren aanpassen om leadinformatie vast te leggen en communicatie af te handelen

Optimaliseer de gegevensverzameling voor het beheren van contacten en updates van bouwprojecten

Ideaal gebruik: Dit gratis CRM sjabloon is bedoeld voor bouwbedrijven die hun klantbeheerprocessen willen verbeteren.

Beperkingen van het gebruik van Google Spreadsheets/Excel sjablonen voor CRM

Enkele voordelen van het gebruik van een Microsoft Excel, Google Documenten of Google Spreadsheets CRM sjabloon zijn de bekendheid, het gebruiksgemak voor eenvoudige activiteiten en het feit dat ze gratis zijn. Toch zijn er een aantal belangrijke beperkingen die invloed hebben op de capaciteit om te schalen en efficiënt om te gaan met gegevens van clients:

Handmatige invoer van gegevens: Het handmatig invoeren van elk contact en lead in een Google Spreadsheets of Excel CRM is vervelend en foutgevoelig. Inconsistenties in klantgegevens zijn waarschijnlijker bij het ontbreken van automatische gegevensvalidatie en tools om duplicaten te voorkomen

Het handmatig invoeren van elk contact en lead in een Google Spreadsheets of Excel CRM is vervelend en foutgevoelig. Inconsistenties in klantgegevens zijn waarschijnlijker bij het ontbreken van automatische gegevensvalidatie en tools om duplicaten te voorkomen Geen geavanceerde CRM-functies : Een Google Spreadsheets of Excel CRM-spreadsheet heeft geavanceerdere functies nodig voor het beheren van verkooppijplijnen, het maken van klantprofielen en het automatiseren van marketing. Daarom is het niet eenvoudig om ingewikkelde verkoopprocessen te bewaken of prospects te cultiveren via e-mailmarketingcampagnes zonder aanvullende software

: Een Google Spreadsheets of Excel CRM-spreadsheet heeft geavanceerdere functies nodig voor het beheren van verkooppijplijnen, het maken van klantprofielen en het automatiseren van marketing. Daarom is het niet eenvoudig om ingewikkelde verkoopprocessen te bewaken of prospects te cultiveren via e-mailmarketingcampagnes zonder aanvullende software Beperkte automatisering en integraties : Hoewel Google Spreadsheets en Excel een aantal connectoren bieden met tools van derden zoals Zapier, is het veel moeilijker om naadloze automatiseringen op te bouwen in vergelijking met speciale CRM-oplossingen. Bovendien zijn de integraties beperkt. Belangrijke functies zoals het automatisch toewijzen van taken en herinneringen voor follow-ups ontbreken

: Hoewel Google Spreadsheets en Excel een aantal connectoren bieden met tools van derden zoals Zapier, is het veel moeilijker om naadloze automatiseringen op te bouwen in vergelijking met speciale CRM-oplossingen. Bovendien zijn de integraties beperkt. Belangrijke functies zoals het automatisch toewijzen van taken en herinneringen voor follow-ups ontbreken Zorgen over veiligheid : Google Spreadsheets of Excel-gebaseerde CRM bevat beveiligingen zoals encryptie, maar het moet nog steeds waterdicht zijn, vooral als het gaat om gevoelige gegevens van clients. Het beschermen van gevoelige gegevens tegen onbedoelde of kwaadwillige bewerkingen is moeilijk in een omgeving met gedeelde toegang en weinig gebruikerscontrole

: Google Spreadsheets of Excel-gebaseerde CRM bevat beveiligingen zoals encryptie, maar het moet nog steeds waterdicht zijn, vooral als het gaat om gevoelige gegevens van clients. Het beschermen van gevoelige gegevens tegen onbedoelde of kwaadwillige bewerkingen is moeilijk in een omgeving met gedeelde toegang en weinig gebruikerscontrole Problemen met schaalbaarheid: Een goede schaalbaarheid is een uitdaging door het ontbreken van geavanceerde rapportage- en analysetools en de prestatieproblemen die kunnen ontstaan door het beheer van enorme hoeveelheden consumentengegevens

Om deze beperkingen te overwinnen, hebt u flexibelere sjablonen nodig die geavanceerde functies ondersteunen, integreren met een grotere verscheidenheid aan tools, robuuste toegangscontrole en veiligheid bieden en zich kunnen aanpassen aan de workflows van uw organisatie.

Alternatieve CRM Excel Sjablonen

Platformen voor projectmanagement zoals ClickUp bieden sjablonen voor het beheer van klantrelaties, die uitstekend zijn en meer kunnen worden aangepast Excel alternatieven voor het bijhouden van interacties met clients, leads en verkoopgegevens.

Als u uw CRM-proces zonder gebruik te maken van CRM-software, probeer dan een van deze geavanceerde maar gratis CRM Excel sjablonen van ClickUp.

1. Het geavanceerde CRM sjabloon van ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/CRM-Template-by-ClickUp.png Het ClickUp CRM Sjabloon gebruiken in Whiteboards om een CRM werkstroom in kaart te brengen https://app.clickup.com/signup?template=t-102457750&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp CRM sjabloon voor gevorderden kunt u vitale klantinformatie op één plaats opslaan met behulp van acht verschillende Aangepaste velden (bijv. Naam contactpersoon, e-mail, branche), waardoor de communicatie met de klant en de ondersteuningsprocessen worden verbeterd.

Je kunt het gebruiken om aangepaste pijplijnen te maken om leads en kansen effectief te bewaken. Je kunt ook taken per verkoopfase beheren om de efficiëntie van de werkstroom te verbeteren.

Dit CRM sjabloon vereenvoudigt verder het monitoren van interacties met clients. Gebruikers maken Aangepaste statussen zoals 'Goedkeuring nodig' of 'Gekwalificeerd' om de ontwikkeling van klantinteracties bij elke stap te volgen.

Daarom zult u het geweldig vinden:

Toegang tot vier afzonderlijke Aangepaste weergaven : Lijstweergave, Mijn opdrachtenweergave, Verkoopprocesweergave en Welkomstweergave

Integreer projectmanagementelementen zoals herinneringen, automatiseringen en taakafhankelijkheid om het bijhouden van taken te verbeteren

Gebruik automatiseringen geïntegreerd in dit ClickUp-taak sjabloon voor repetitieve taken

Ideaal gebruik: Deze ClickUp CRM sjabloon is perfect voor bedrijven die CRM functies willen integreren met projectmanagement. Zelfs kleine bedrijven of teams kunnen deze gratis sjabloon gebruiken om hun problemen met CRM op te lossen.

2. Het eenvoudige CRM sjabloon ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/simple-crm-t.png eenvoudig-crm-t https://app.clickup.com/signup?template=t-180546802&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp eenvoudig CRM sjabloon is een geweldige keuze voor bedrijven die een eenvoudig CRM-systeem nodig hebben dat client interacties betrouwbaar beheert.

Met deze gratis sjabloon centraliseert u cruciale klantgegevens, zoals contactgegevens, status van de verkoop en feedback. Het vereenvoudigt het beheer van klantgegevens door een enkele bron van waarheid te bieden die fouten door handmatige invoer elimineert. Het is eenvoudig in te stellen en werkt geweldig voor beginners of kleine teams die clientinteracties en contactbeheer willen bewaken.

Hier is waarom je het geweldig zult vinden:

Aangepaste velden gebruiken om uw clientgegevens te visualiseren en te beheren en cruciale informatie op te slaan

Controleer regelmatig sleutelgegevens zoals klanttevredenheid en responstijden met behulp van dashboards om ervoor te zorgen dat het CRM-systeem effectief is

Gebruik tijdsregistratie, waarschuwingen voor afhankelijkheid en e-mailintegraties om de efficiëntie te verbeteren en bovenop de follow-ups van clients te blijven zitten

Profiteer van de drag-and-drop functie om eenvoudig Taken te reorganiseren

Ideaal gebruik: Met dit CRM sjabloon kunnen bedrijven hun customer relationship management (CRM) proces vereenvoudigen zonder toewijzing van te veel ingewikkelde tools.

3. Het ClickUp sjabloon voor het bijhouden van commissies

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/commission-tracking-t.png commissie bijhouden-t https://app.clickup.com/signup?template=t-4273883&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Kies de ClickUp sjabloon voor het bijhouden van commissies om verkoopteams te helpen hun commissieberekeningsprocessen binnen één platform te beheren.

Het sjabloon vereenvoudigt de commissieberekeningen en stelt verkoopmanagers in staat om de leadontwikkeling gemakkelijk te volgen. Houd toezicht op belangrijke gegevens zoals de werkelijke waarde van de verkoop, commissiepercentages, verdiende commissies en contactgegevens met de 14 aangepaste velden.

Daarom zult u het geweldig vinden:

Beheer de hele verkoopcyclus om individuele verkoopprestaties te bewaken en erover te rapporteren

Stel herinneringen in voor follow-ups of verdeling van commissies met behulp van de vijf aangepaste weergaven van de sjabloon

Gebruik provisieprognosetools om teams te helpen hun inkomsten te voorspellen

Ideaal gebruik: Deze sjabloon is het meest geschikt om het bijhouden van commissies voor verkopers te vereenvoudigen, zodat u meer tijd kunt besteden aan het bedenken van de juiste verkoopstrategie voor nieuwe leads en huidige klanten.

4. Het ClickUp sjabloon voor verkooppijplijnen

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/sales-pipeline-t.png verkoop-pijplijn-t https://app.clickup.com/signup?template=t-54070788&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor verkooppijplijn is ontworpen om bedrijven te helpen hun verkoopproces efficiënt te beheren, van het genereren van leads tot het sluiten van deals. Houd elke fase van uw verkooppijplijn nauwkeurig bij, zodat u geen leads mist en elke deal effectief wordt opgevolgd.

Deze sjabloon heeft aangepaste statussen zoals 'Churned', 'Follow Up', 'Qualified Prospect' en 'Attention Needed', waarmee je de voortgang van klanten in verschillende aangepaste fasen kunt volgen. Met zeven aangepaste velden kun je cruciale klantinformatie verwerken, zoals de datum van het laatste contact, de waarde van de deal en nog veel meer.

Daarom zult u het geweldig vinden:

Toegang tot een beginnersvriendelijke maar aanpasbare installatie om te voldoen aan de behoeften van geavanceerde verkoopteams

Gebruik vier aangepaste weergaven, waaronder de lijstweergave (om klantinteracties te groeperen, sorteren en filteren op basis van verschillende criteria), de SOP-weergave (om standaardwerkwijzen voor verschillende verkoopfasen weer te geven) en de kaderweergave (om leads te categoriseren op basis van hun huidige status)

Taken prioriteren, de gezondheid van de pijplijn beoordelen en sleutelgegevens efficiënter bijhouden

Dashboards maken om informatie te visualiseren en te analyseren

Ideaal gebruik: Dit sjabloon is ideaal voor bedrijven die hun processen voor het bijhouden en voorspellen van verkopen en de samenwerking tussen teams willen verbeteren door alle benodigde tools op één plek te hebben.

5. De ClickUp sjabloon voor verkoop-CRM

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Sales-CRM-template.png Organiseer en bijhoud verkoopkansen met ClickUp's Sales CRM Template https://app.clickup.com/signup?template=t-90020004091&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp CRM-sjabloon voor verkoop is ontworpen om verkoopteams te helpen hun volledige klantlevenscyclus te beheren, van het genereren van leads tot het sluiten van deals, binnen één gestroomlijnde werkruimte. Met dit sjabloon kunt u interacties met klanten, verkoopkansen en communicatie effectief bijhouden.

Daarom zult u het geweldig vinden:

Bewaak eenvoudig de voortgang in elke fase van de verkooppijplijn met aangepaste statussen

Kenmerken toevoegen en sorteren om verschillende weergaven van verkoopinformatie en -gegevens te krijgen, samen met klantinteracties

Automatisering faciliteren voor terugkerende taken zoals het verzenden van follow-up e-mails, wat helpt bij het onderhouden van regelmatige communicatie met klanten zonder extra handmatige inspanning

Integreer ClickUp Brein en ClickUp Clips om AI en schermopname te gebruiken voor het verbeteren van verkoop bijhouden en klanttevredenheid

Ideale gebruikssituatie: Dit sjabloon is zeer geschikt voor kleine teams en grote ondernemingen die hun verkoopprestaties en klanttevredenheid willen verbeteren. Het is ook dubbel te gebruiken als een krachtig CRM-hulpprogramma voor bedrijven die uitgebreide, aanpasbare CRM-systemen willen die meegroeien met hun groei.

Twijfelt u nog over het gebruik van ClickUp's CRM-oplossing en sjablonen? 🤔

Dit is wat Brenna Keenan, Digital Marketing Director bij SSM Creative Collective, te zeggen heeft over de impact die ClickUp had op hun werkstromen:

"ClickUp is de beste tool voor projectmanagement en CRM die ik ben tegengekomen. Dankzij de veelzijdigheid kun je echt al je Taken op één plek aanpakken zonder talloze abonnementen op andere diensten." ✨

Brenna Keenan, directeur digitale marketing bij SSM Creative Collective

6. Het sjabloon voor ClickUp verkooprapporten

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/sales-report-t.jpg verkooprapport-t https://app.clickup.com/signup?template=t-234012457&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor verkooprapportage is ontworpen om u te helpen bij het bijhouden en analyseren van gegevens over de verkoopprestaties van uw team, of dit nu maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks is.

Met behulp van deze configureerbare rapportsjabloon kunt u kritieke verkoopindicatoren controleren, patronen ontdekken en prestatiegegevens visualiseren. Deze CRM-sjabloon organiseert en bewaakt ook gegevens voor betere besluitvorming, met aangepaste velden zoals verkoopregio, verkoopprestatie en verkoopjaar die aan elke account worden toegevoegd.

Daarom zult u het geweldig vinden:

Gebruik aangepaste statussen zoals 'Open' en 'Voltooid' om de voortgang en prestaties van verkooptaken bij te houden

Optimaliseer de bewaking van verkooprapporten met tijdsregistratie, tags, waarschuwingen voor afhankelijkheid, e-mails en andere geavanceerde functies die uitgebreide analyses en realtime inzichten bieden

Verkoopvertegenwoordigers verantwoordelijk houden voor hun doelen

Zichtbaarheid krijgen in de behoeften en voorkeuren van klanten

Ideaal gebruik: Het sjabloon voor verkooprapporten ClickUp is een uitstekend hulpmiddel voor alle verkoopteams. Hiermee kunt u moeiteloos belangrijke gegevens verzamelen, afdelingsprestaties bewaken en uw resultaten op een visueel aantrekkelijke en directe manier presenteren.

7. Het ClickUp sjabloon voor verkooptracker

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/Sales-Tracker-Template.png ClickUp sjabloon voor verkooptracker https://app.clickup.com/signup?template=t-182104365&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Teams in de verkoop zullen de ClickUp sjabloon voor verkooptracker om hun verkoopproces beter te begrijpen. Dit sjabloon vereenvoudigt het bijhouden van wekelijkse en maandelijkse verkoopdoelen en houdt het succes van individuen en teams bij. Aangepaste velden maken het gemakkelijker om kritieke verkoopcijfers bij te houden en te evalueren, zoals eenheidskosten, verzendkosten, retouren en winsttargets.

Daarom zult u het geweldig vinden:

Verzamel verkoopinformatie met verschillende weergaven, zoals een Sales Tracker-weergave, een Verkoopvolume per maand-weergave en een Verkoopstatus per product-weergave

Categoriseer opdrachten en bewaak de voortgang van verkoopmissies met aangepaste statussen

Houd verkoopdoelen in de gaten en zorg ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit

Individuele en teamprestaties in realtime bijhouden

Ideaal gebruik: Verkoopmanagers zullen dit sjabloon zeer nuttig vinden voor het bewaken van klantinteracties, het maken van vervolgafspraken en het identificeren van patronen.

8. Het sjabloon voor ClickUp verkoopgesprekken

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Sales-Calls-Template.jpg ClickUp sjabloon voor verkoopgesprekken https://app.clickup.com/signup?template=t-134210135&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Stroomlijn uw verkoopgesprekken en monitor klantinteracties met de ClickUp sjabloon voor verkoopgesprekken . Met vijf aangepaste velden kunt u in de sjabloon waardevolle informatie opslaan, zoals contactgegevens, follow-updata en gespreksresultaten, zodat uw team up-to-date en geïnformeerd blijft.

Met dit efficiënte systeem maak je altijd een inhaalslag, optimaliseer je je verkoopbereik en minimaliseer je de kans op misgelopen deals.

Hier is waarom je het geweldig zult vinden:

Aangepaste statussen maken voor het bijhouden en opvolgen van elke verkoopkans

Zie precies waar uw verkoopgesprekken staan en waar de problemen zijn

Verkopers helpen om gefocust te blijven op de belangrijkste doelstellingen van elk gesprek

Volg leadbronnen op en wijs leadstatus en -taken toe - alles op een centrale locatie

Ideaal gebruik: Dit sjabloon is ideaal voor alle verkopers of teamleden die gesprekken willen voorbereiden, benodigde materialen willen organiseren, resultaten willen bijhouden en succesvol klanten willen bereiken.

9. Het ClickUp sjabloon voor verkoopproces

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-Sales-Process-Template.png ClickUp sjabloon verkoopproces https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1wa04&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon verkoopproces biedt een duidelijk kader dat verkoopvertegenwoordigers helpt de noodzakelijke stappen en Taken in het verkoopproces te begrijpen, waardoor verwarring wordt verminderd en de efficiëntie wordt verhoogd.

Om de sjabloon voor verkoopprocessen te implementeren, kunnen gebruikers deze toevoegen aan hun ClickUp-werkruimte, er een locatie voor toewijzen en teamleden uitnodigen voor samenwerking. De sjabloon ondersteunt teams bij het creëren van projecten voor specifieke verkoopdoelen, het toewijzen van taken met tijdlijnen, het organiseren van taken in categorieën en het houden van regelmatige vergaderingen om de voortgang te bespreken

Daarom zult u het geweldig vinden:

Beheer uw werklast en deadlines met de functies voor projectmanagement van ClickUp

Duidelijk begrijpen in welke fase van het verkoopproces uw lead zich bevindt

Nieuwe leden van het verkoopteam eenvoudig inwerken door ze simpelweg te vragen het sjabloon te volgen

Alle gegevens organiseren en opslaan in een gezamenlijke database

Identificeer verbeterpunten in uw verkoopproces

Ideaal gebruik: Als u deals sluit of interne activiteiten efficiënter wilt maken, biedt dit sjabloon u het kader dat u nodig hebt om te slagen.

Verbeter de kwaliteit van uw CRM-gegevens en -processen met ClickUp

Hoewel Excel CRM-sjablonen u kunnen helpen bij het bijhouden van relaties met klanten, worden ze lastig naarmate uw bedrijf groeit. Het bijwerken van onsamenhangende spreadsheets, het bijhouden van versies in meerdere bestanden en het delen van gegevens tussen teams zal altijd leiden tot verwarring en gemiste kansen.

Dat is waar ClickUp en zijn CRM-sjablonen van pas komen.

ClickUp is een uitgebreid platform voor werkbeheer en transformeert de manier waarop u omgaat met relaties met klanten via zijn alternatieven voor Excel CRM-sjablonen. Onze aanpasbare CRM-sjablonen bieden realtime samenwerking, geautomatiseerde follow-ups en krachtige rapportage in één ruimte. In plaats van u bezig te houden met de frustratie van Excel CRM-sjablonen, concentreert u zich op wat het belangrijkst is: het opbouwen van duurzame relaties met klanten.

