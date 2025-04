15 Beste CRM-oplossingen voor werving en selectie om uw werving te veranderen

Heb je ooit met een bedrijf gewerkt waar het wervingsproces aanvoelt als een chaos - honderden cv's, eindeloze follow-ups en geen gemakkelijke manier om kandidaten bij te houden?

Als wervingsmanager liep ik altijd een stap achter en liep ik toptalent mis. Natuurlijk verliep de wervingsprocedure verre van vlekkeloos.

Toen realiseerde ik me hoe essentieel goede software voor het beheer van klantrelaties (CRM) is. Deze tools hebben de manier waarop ik met het wervingsproces omga veranderd. Ze bieden een duidelijk systeem om sollicitanten te beheren, communicatie bij te houden en ervoor te zorgen dat geen enkele goede kandidaat over het hoofd wordt gezien.

In deze blog laat ik u kennismaken met enkele van de beste recruitment CRM-systemen die uw wervingsstrategie kunnen veranderen en u kunnen helpen sneller de perfecte kandidaten te vinden. šŸ§‘šŸ¼ā€šŸ’»

**Wat moet u zoeken in CRM-software voor werving en selectie?

Het wervingsproces bestaat uit het bijhouden van sollicitaties, het beheren van sollicitatiegesprekken en het afhandelen van follow-ups. Maar de juiste CRM rekruteringssoftware kan het zware werk voor u doen.

Hier zijn enkele functies die ik essentieel vind bij het kiezen van een wervings-CRM:

Scalability: Als je team uitbreidt of je begint op verschillende locaties te werven, moet het CRM zich gemakkelijk kunnen aanpassen aan die veranderende behoeften. Controleer of het CRM flexibele prijzen biedt en essentiƫle integraties ondersteunt naarmate je behoeften veranderen

Als je team uitbreidt of je begint op verschillende locaties te werven, moet het CRM zich gemakkelijk kunnen aanpassen aan die veranderende behoeften. Controleer of het CRM flexibele prijzen biedt en essentiƫle integraties ondersteunt naarmate je behoeften veranderen Automatisering: Het CRM moet sleutel taken automatiseren zoals het loggen van gesprekken en e-mails, het versturen van updates naar kandidaten en het plannen van sollicitatiegesprekken. Door routinetaken te automatiseren, maakt je team tijd vrij om zich te concentreren op wat het belangrijkst is

Het CRM moet sleutel taken automatiseren zoals het loggen van gesprekken en e-mails, het versturen van updates naar kandidaten en het plannen van sollicitatiegesprekken. Door routinetaken te automatiseren, maakt je team tijd vrij om zich te concentreren op wat het belangrijkst is Ondersteuning voor klanten: Ga op zoek naar een rekruterings-CRM dat betrouwbare ondersteuning biedt via verschillende kanalen, zoals chatten, telefoon, e-mail en een kennisbank. Snelle hulp zorgt ervoor dat je nooit vastzit

Ga op zoek naar een rekruterings-CRM dat betrouwbare ondersteuning biedt via verschillende kanalen, zoals chatten, telefoon, e-mail en een kennisbank. Snelle hulp zorgt ervoor dat je nooit vastzit Personalisatie: Met gepersonaliseerde CRM-software voor werving en selectie kunt u uw werkstromen aanpassen en zelfs uw eigen branding toevoegen om de ervaring van kandidaten te verbeteren

Andere belangrijke functies die de juiste CRM-software voor werving en selectie biedt, zijn het scannen van cv's, het beheer van kandidaten, analyse, de mogelijkheid om vacatures te plaatsen en het plannen van sollicitatiegesprekken om uw wervingsproces te verbeteren en een soepele onboarding te garanderen.

De 15 beste CRM-software voor werving en selectie

Hier zijn mijn 15 topopties die je volgens mij kunnen helpen om de perfecte oplossing te vinden voor jouw wervingsbehoeften. šŸ‘‡šŸ¼

1. ClickUp (Beste voor uitgebreid wervingsbeheer)

Stroomlijn uw HR-processen met ClickUp voor Human Resource Management

Als u op zoek bent naar een alles-in-Ć©Ć©n platform om uw wervingsproces te beheren, ClickUp springt eruit als een van de beste opties. Het staat bekend om zijn projectmanagementcapaciteiten en blinkt uit als een uitgebreide CRM voor werving en selectie, waardoor het bijhouden van kandidaten, relatiebeheer en automatisering van taken een fluitje van een cent is - alles in Ć©Ć©n platform.

Ik heb gekozen voor ClickUp voor Personeelsbeheer als mijn eerste keuze omdat het naadloos Taak Automatisering en samenwerkingstools integreert, waardoor wervingsteams georganiseerd en efficiƫnt kunnen blijven werken.

ClickUp verbetert de samenwerking tussen teams met gecentraliseerde communicatietools en vereenvoudigt onze contacten met kandidaten. Het houdt alle gesprekken, feedback en updates op Ć©Ć©n plek, zodat iedereen op dezelfde pagina zit.

ClickUp chatten

Bijvoorbeeld, ClickUp chatten helpt mijn recruitment team op ƩƩn lijn te blijven met opmerkingen over Taken, tags en privƩ chatkanalen. Real-time communicatie vergemakkelijkt snelle discussies over de voortgang van kandidaten en het delen van feedback zonder de context te verliezen.

Deze aanpak maakt het gemakkelijk om relaties te onderhouden en iedereen in het team op de hoogte te houden, wat de transparantie bevordert.

Centraliseer updates en discussies om de wervingsinspanningen efficiƫnter te maken met ClickUp Chat

ClickUp Dashboard

Ik geef de voorkeur aan wervingsbeslissingen op basis van gegevens boven onderbuikgevoelens of subjectieve meningen, en ClickUp Dashboards leveren precies dat.

Het biedt gedetailleerde inzichten in de sleutel HR-gegevens zoals time-to-hire, sourcing effectiviteit en voortgang van kandidaten. Met deze analyses kunt u uw strategieƫn evalueren, de productiviteit van uw teams bewaken en uw wervingsprocessen voortdurend verbeteren.

Identificeer trends, volg kandidaten en maak strategische aanpassingen met ClickUp Dashboards

Met ClickUp kunnen we alle communicatie tussen alle afdelingen van ons bedrijf op Ć©Ć©n centrale plek plaatsen. Het maakt het gemakkelijk en handig om notificaties te krijgen en schema's, routes en leveringen voor ons bedrijf bij te houden._

Anne Thomas, HR-manager bij Snowville Creamery LLC

Afhankelijkheid van ClickUp-taak

Verder, ClickUp-taak afhankelijkheden kunt u kandidaten beheren met aangepaste pijplijnen.

U kunt taken instellen voor elke fase - cv-screening, sollicitatiegesprekken, aanbiedingen en indiensttreding - en afhankelijkheid creƫren zodat de volgende fase pas begint als de vorige is voltooid.

Maak 'blokkerend' of 'wachtend op' afhankelijkheden tussen taken om een duidelijke workflow te definiƫren met behulp van ClickUp-taakafhankelijkheden

ClickUp Automatiseringen

Voortbouwen op deze gestructureerde aanpak, ClickUp Automatiseringen stelt u in staat om triggers in te stellen voor specifieke acties, zoals het automatisch verplaatsen van kandidaten naar de volgende fase wanneer een interview als voltooid is gemarkeerd.

U kunt ook notificaties aanmaken om teamleden te herinneren aan aankomende taken of deadlines.

Maak aangepaste automatiseringen met ClickUp Automations om uw wervingsproces aan te passen

Instance, wanneer een aanbod wordt aanvaard, kan automatisering onmiddellijk het onboarding team op de hoogte brengen, waardoor de overgang van de nieuwe werknemer wordt gestroomlijnd. Dit bespaart tijd en minimaliseert handmatige fouten, zodat uw team zich meer kan richten op het opbouwen van relaties met kandidaten in plaats van op het beheren van de logistiek.

Over het geheel genomen is dit AI HR-tool gaat verder dan alleen werving, waardoor het een holistisch CRM wordt voor het beheer van de hele levenscyclus van werknemers.

De beste functies van ClickUp

Krijg een duidelijk overzicht: Visualiseer uw wervingspijplijn met ClickUp weergaven zoals Lijsten, Kanban-borden en Kalenders. Gebruik deze weergaven om de voortgang van kandidaten bij te houden, sollicitatiegesprekken te plannen en elke fase van het wervingsproces te organiseren

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Views.gif Gebruik de functie voor slepen en neerzetten in ClickUp Views om sollicitatiegesprekken, vergaderingen en andere taken te plannen: recruitment crm /%img/

Gebruik de sleep-en neerzetfunctie in ClickUp Views om interviews, vergaderingen en andere taken in te plannen

Automatiseren om te verhogen: Automatiseer werkstromen door automatiseringen in te stellen voor repetitieve wervingstaken. Beweeg kandidaten door fases, stuur geautomatiseerde e-mails en plan sollicitatiegesprekken zonder handmatige inspanningen, zodat u van begin tot eind een gestroomlijnd wervingsproces hebt

Automatiseer werkstromen door automatiseringen in te stellen voor repetitieve wervingstaken. Beweeg kandidaten door fases, stuur geautomatiseerde e-mails en plan sollicitatiegesprekken zonder handmatige inspanningen, zodat u van begin tot eind een gestroomlijnd wervingsproces hebt Centraliseer uw documenten:Beheer documenten met ClickUp Documenten door aanbiedingsbrieven, inwerkmateriaal en bedrijfsbeleid op te slaan. Bewaar alle benodigde documentatie op Ć©Ć©n plek voor gemakkelijke toegang

Integreer ClickUp Docs in uw aanwervingsworkflows om belangrijke documenten binnen handbereik te houden

Werving ondersteunen met AI: Maak gebruik van AI-ondersteuning met ClickUp Brein om functiebeschrijvingen op te stellen, feedback e-mails te genereren en aantekeningen van sollicitatiegesprekken samen te vatten

Vat threads, aantekeningen en teamfeedback samen met ClickUp Brain

Beperkingen van ClickUp

De mobiele app heeft mogelijk niet alle functies die beschikbaar zijn in de web versie

Sommige gebruikers vinden het in eerste instantie overweldigend vanwege de uitgebreide aanpassingsmogelijkheden

Prijzen voor ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. HubSpot CRM (Beste voor integratie van marketing en werving)

Via: HubSpot CRM Hoewel HubSpot CRM meestal bekend staat om zijn verkoop- en marketingfuncties, kunnen je HR teams het ook gebruiken voor werving en selectie. Je kunt je pijplijn met kandidaten overzichtelijk houden en je richten op het vinden van het juiste talent door de gebruiksvriendelijke interface en robuuste functies van HubSpot aan te passen.

Op basis van onze tests vind ik het prettig dat het screenings- en wervingsproces wordt geautomatiseerd met aangepaste workflows, waardoor er minder handmatige inspanning nodig is.

De beste functies van HubSpot CRM

Centraliseer de communicatie met kandidaten met de universele inbox om alle gesprekken op Ć©Ć©n plaats te beheren

Houd gegevens van sollicitanten automatisch bij via het contactbeheersysteem, zodat elke interactie wordt vastgelegd en toegankelijk is

Leg informatie over kandidaten vast met aanpasbare formulieren en landingspagina's die naadloos integreren in uw wervingsproces

Analyseer wervingscijfers met gedetailleerde rapportages over teamprestaties

Beperkingen van HubSpot CRM

Sommige van de gedefinieerde items zijn vergrendeld en niet toegankelijk

Werkstromen kunnen verwarrend en moeilijk te navigeren zijn

Prijzen voor HubSpot CRM

Gratis tools: $0

$0 Startersplatform voor klanten: $20/maand per zetel

$20/maand per zetel Professionele klantenplatform: $1,300/maand (inclusief 5 zetels)

HubSpot CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (11.000+ beoordelingen)

4.4/5 (11.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (4.000+ beoordelingen)

šŸ’” Pro Tip: Het is een goede gewoonte om huidige werknemers aan te moedigen om kandidaten door te verwijzen. Zij begrijpen uw bedrijfscultuur al en kunnen vaak talent van hoge kwaliteit aanbrengen.

3. Greenhouse (Beste voor het opbouwen van een cultuur waarin de mens centraal staat)

Via: Mensen Mensen Beheren Greenhouse is een uitgebreide CRM-software voor werving en selectie die u helpt bij het volledige wervingsproces, zodat uw team gemakkelijker toptalent kan vinden en aannemen.

Het is meer dan alleen een systeem voor het bijhouden van sollicitanten (ATS) - het helpt uw organisatie een cultuur op te bouwen waarin de mens centraal staat bij het aannemen van personeel, zodat u eerlijke, gegevensgestuurde beslissingen kunt nemen en efficiƫnt toptalent kunt aannemen.

Met Greenhouse kunt u het traject van elke kandidaat bijhouden, geautomatiseerde follow-ups sturen en gedetailleerde aantekeningen maken van elke interactie. Greenhouse is ideaal voor het aannemen van grote aantallen kandidaten en biedt meer dan 450 kant-en-klare integraties onboarding software .

De beste functies van Greenhouse

Toegang tot meer dan 30 kant-en-klare rapporten, verbinding met Google Spreadsheets en wervingsprestaties bijhouden met gedetailleerde analyses

Vergroot uw lijst met vacatures op meer dan 1.000 vacaturewebsites en diversifieer uw talentpijplijn met tools die zijn afgestemd op DE&I-doelstellingen voor werving en selectie

Verbeter de ervaring van kandidaten met functies voor zelf plannen, zodat kandidaten interviews kunnen boeken wanneer het hen uitkomt

Grenzen van de kas

Het beheren van toestemmingen kan ingewikkeld en verwarrend zijn

Er is geen optie om te zoeken naar vergelijkbare kandidaten op basis van cv's

Prijzen voor Greenhouse

Aangepaste prijzen

Greenhouse beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2000+ beoordelingen)

4.4/5 (2000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (675+ beoordelingen)

šŸ“– Lees ook: 10 Software voor personeelsbeheer voor HR Teams

Via: Hefboom Lever is een van de beste systemen voor het bijhouden van sollicitanten. Het helpt uw talententeams hun pijplijn met kandidaten uit te breiden, duurzame relaties op te bouwen en gegevensgestuurde beslissingen te nemen.

Ik vind het leuk dat dit software voor talentmanagement combineert automatisering, analyse en een gebruiksvriendelijk ontwerp om werving te verbeteren, zodat teams zich kunnen concentreren op het aantrekken van de juiste kandidaten.

Beste functies

Integreer ATS en CRM voor een naadloze end-to-end wervingservaring

Automatisering van repetitieve workflows en stroomlijning van processen, zodat u zich kunt richten op het werven van topkandidaten

Dashboards gebruiken om statistieken over diversiteit, gelijkheid en inclusie bij te houden, zodat inclusievere aanwervingsstrategieƫn worden gewaarborgd

De zichtbaarheid van vacatures verbeteren met recruitmentmarketingtools die helpen een bredere en meer diverse groep kandidaten te bereiken

Lever limieten

Het ontbreekt aan een robuuste ingebouwde achtergrondscreening en uitgebreide tools voor het beoordelen van kandidaten

Sommige gebruikers melden dat de klantenservice beter kan

Kortlopende prijzen

Aangepaste prijzen

Kleppen beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (1900+ beoordelingen)

4.3/5 (1900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (635+ beoordelingen)

5. Jobvite (Beste voor sociale werving en personeelsverwijzingen)

Via: Jobvite Jobvite is een talentacquisitietool die AI integreert in het aanwervingsproces. Met zijn intuĆÆtieve interface en gespecialiseerde functies is deze AI-tool voor werving kan meerdere onderdelen afhandelen, van het plaatsen van vacatures tot het inwerken van kandidaten.

Een functie die ik bijzonder nuttig vind, is de Job Description Grader. Zodra je een beschrijving indient, geeft deze onmiddellijk feedback over het sentiment, het aantal woorden en de leesbaarheid en markeert woorden die een vooroordeel kunnen suggereren.

De beste functies van Jobvite

Maak een carriĆØresite met een eigen merknaam om de bedrijfscultuur te laten zien en vacatures bekend te maken

Gebruik AI om topkandidaten te identificeren op basis van kwalificaties en ervaring

Met Ć©Ć©n klik delen van verwijzingen om uw werknemers bij het wervingsproces te betrekken

Gebruik intelligente berichten om kandidaten voor te screenen en beheer sollicitatiegesprekken met tools voor zelfplanning

Jobvite limieten

Wanneer u kandidaten uit het verleden opzoekt, verandert hun sollicitatiedatum in de huidige datum, wat verwarrend kan zijn

Kalenders worden niet automatisch bijgewerkt bij wijzigingen in de planning

Prijzen voor Jobvite

Aangepaste prijzen

Jobvite beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (600+ beoordelingen)

4/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (560+ beoordelingen)

6. BambooHR (Beste voor kleine tot middelgrote bedrijven)

Via: BambooHR BambooHR is een HR-informatiesysteem (HRIS) in de cloud, ontworpen om HR-activiteiten te vereenvoudigen en centraliseren. Het is een goede optie voor bedrijven die overstappen van handmatige processen of spreadsheets naar een beter georganiseerd en efficiƫnter systeem.

Als rekruteringstool voor CRM helpt BambooHR bij het beheren van aanwervingen, onboarding, personeelsgegevens en salarisadministratie.

BambooHR beste functies

Mogelijkheden voor elektronische handtekeningen gebruiken om het ondertekenings- en goedkeuringsproces voor nieuwe werknemers te vereenvoudigen

Stuur aanpasbare aanbiedingsbrieven met automatisch ingevulde informatie over de kandidaat om het aanbiedingsproces te stroomlijnen

Kandidaatcategorisatie automatiseren om grote hoeveelheden sollicitanten efficiƫnter te verwerken

Toegang tot een mobiele app waarmee sollicitaties onderweg kunnen worden bekeken en met kandidaten kan worden gecommuniceerd

BambooHR limieten

Het ontbreken van notificaties voor nieuwe aanwervingen en verlof is een sleutel tot de ontbrekende functies

De UX/UI is minimaal bijgewerkt, waardoor het platform moeilijk te navigeren en onintuĆÆtief is

BambooHR prijzen

Aangepaste prijzen

BambooHR beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2300+ beoordelingen)

4.4/5 (2300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2900+ beoordelingen)

šŸ‘€ Bonus: Leer hoe je de juiste CRM kiest om groei te stimuleren en een succesvol wervingsproces te behouden.

7. SmartRecruiters (Beste voor bedrijven die op zoek zijn naar een gebruiksvriendelijke oplossing voor aanwerving)

Via: SmartRecruiters SmartRecruiters is een AI-gebaseerd rekruteringsplatform dat is ontworpen om het aannemen van personeel sneller en efficiƫnter te maken.

Of je nu een corporate team beheert of grote aantallen mensen aanneemt, SmartRecruiters vereenvoudigt het proces met Taak Automatisering. Met de CRM-mogelijkheden van SmartRecruiters kunt u sollicitatiegesprekken, aanbiedingen en onboarding vanuit Ć©Ć©n centraal platform beheren, zodat u zich kunt concentreren op het samenstellen van uw ideale team.

De beste functies van SmartRecruiters

Naadloos integreren met tools zoals Zoom, LinkedIn en DocuSign voor een ononderbroken wervingsproces

Coƶrdineer interviewschema's automatisch met SmartPal, zodat het beheer van kandidaten soepel verloopt

Directe, georganiseerde communicatie via sms en WhatsApp mogelijk maken met SmartMessage

SmartRecruiters limieten

Tijdrovende installatie voor scorekaarten, vooral bij het toevoegen van tekstvakken aan vragen

Veel gebruikers vinden de interface verouderd in vergelijking met concurrenten

Het instellen van aangepaste rapporten vergt veel inspanning, terwijl voorgeĆÆnstalleerde dashboards geen drill-down mogelijkheden bieden

SmartRecruiters prijzen

Aangepaste prijzen

SmartRecruiters beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (490+ beoordelingen)

4.3/5 (490+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (140+ beoordelingen)

8. Workable (Beste voor gestroomlijnde vacatureplaatsing en kandidaat sourcing)

Via: Werkbaar Workable is een uitgebreide wervingssoftware waarmee u efficiƫnt kandidaten kunt vinden, aantrekken en beheren.

U kunt aantrekkelijke carriĆØrepagina's maken die de cultuur van uw bedrijf weerspiegelen en dat ook nog eens in meerdere talen, zodat u diverse kandidaten kunt bereiken en bedienen.

De beste functies van Workable

Deel uw vacatures op 200+ sites met Ć©Ć©n enkele klik, voor maximale zichtbaarheid

Creƫer gepersonaliseerde inwerkervaringen, beheer werknemersinformatie en sla noodzakelijke documenten op ƩƩn plek op

Implementeer een gestructureerd doorverwijzingsprogramma dat huidige werknemers aanmoedigt om kandidaten aan te bevelen

Werkbare limieten

Gearchiveerde informatie over posities is ontoegankelijk tenzij de positie niet is gearchiveerd

De mobiele site is niet erg gebruikersvriendelijk

Werkbare prijzen

Starter: $149/maand (tot 20 werknemers)

$149/maand (tot 20 werknemers) Standaard: $360/maand (tot 20 werknemers)

$360/maand (tot 20 werknemers) Premier: $599/maand (jaarlijks gefactureerd)

Werkbare beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (430+ beoordelingen)

4.6/5 (430+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (460+ beoordelingen)

šŸ‘€ Bonus: Begrijp de componenten van CRM en kom dichter bij uw klanten.

9. Bullhorn (Beste voor uitzendbureaus met functies voor rapportage)

Via: Bullhorn Bullhorn is een robuuste personeelsoplossing die is ontworpen om de hele recruitmentcyclus te verbeteren. Deze rekruteringstool stelt je uitzendbureau in staat om efficiƫnt kandidaten te werven in verschillende sectoren, waaronder lichte industrie, gezondheidszorg en professionele industrieƫn.

Als een software voor personeelsbeheer met de wervingsmogelijkheden van Bullhorn stroomlijnt u het hele wervingsproces, zodat u zich kunt concentreren op het opbouwen van relaties terwijl u snel gekwalificeerde kandidaten vindt voor de behoeften van uw clients.

Bullhorn beste functies

Profiteer van SourceBreaker, een geavanceerde zoektechnologie om efficiƫnt talent te vinden en nieuwe leads te ontdekken, allemaal in ƩƩn tool

Maak gebruik van uitgebreide automatisering voor cv-screening, interviewplanning en communicatie met kandidaten om tijd te besparen en handmatig werk te verminderen

Kies uit een breed bereik van add-on oplossingen, waaronder analytics en executive search, om Bullhorn af te stemmen op uw specifieke behoeften

Focus op persoonlijke relaties tijdens het hele traject van de kandidaat, voor een betere ervaring vanaf het eerste gesprek tot plaatsing

Bullhorn limieten

Het onvermogen om e-mailsjablonen te verbergen voor specifieke gebruikers zorgt voor merkverwarring

De handhaving van Off Limits-beperkingen is gebaseerd op een strikte hiƫrarchie van regels, die niet altijd overeenkomen met de verwachtingen van gebruikers

Bullhorn prijzen

Aangepaste prijzen

Bullhorn beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (550+ beoordelingen)

4/5 (550+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (1000+ beoordelingen)

10. Recruit CRM (Beste voor automatisering en integratiemogelijkheden)

Via: CRM rekruteren Vergeet handmatige taken en onsamenhangende werkstromen - Recruit CRM combineert ATS en CRM op een manier die uw wervingsproces soepeler, sneller en slimmer maakt.

Met een gebruiksvriendelijke interface, krachtige integraties en functies voor automatisering vereenvoudigt Recruit CRM het vinden, bijhouden en beheren van kandidaten.

De beste functies van Recruit CRM

Geavanceerd booleaans en radius zoeken (via Google Maps) om kandidaten, clients en vacatures in een specifiek bereik van locaties te vinden

Haal sleutelgegevens uit cv's en stroomlijn het aanmaken van kandidaatprofielen met AI-gebaseerde cv-parsing

Kandidaten beheren met behulp van aanpasbare Kanban-borden, waarmee eenvoudig met slepen en neerzetten door de fasen van de werving kan worden gegaan

Bewaar topkandidaten voor toekomstige vacatures met hotlists, toegankelijk via zowel desktop- als mobiele app

Recruit CRM limieten

De rapportage mist diepgang

Er zijn af en toe vertragingen in de interface tijdens piekuren

Prijzen voor recruitment CRM

Pro: $85/maand per gebruiker

$85/maand per gebruiker Business: $125/maand per gebruiker

$125/maand per gebruiker Enterprise: $165/maand per gebruiker

Recruit CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (80+ beoordelingen)

4.8/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (400+ beoordelingen)

šŸ“– Lees ook: 10 beste voorbeelden van CRM-software en hun gebruik om de productiviteit te verhogen

11. Zoho Recruit (het beste voor uitgebreide aanpassingen)

Via: Zoho Werven Zoho Recruit is gebruiksvriendelijke, cloudgebaseerde recruitmentsoftware die ATS- en CRM-functies combineert in Ć©Ć©n platform. Het integreert soepel met andere Zoho-producten, waardoor je de flexibiliteit hebt om je wervingsproces precies aan te passen aan je behoeften.

Of je nu personeel aanneemt voor een client of een intern team samenstelt, dit software voor werknemersdatabases omvat elke fase, van het sourcen van kandidaten tot het automatiseren van workflows. Plus, met AI-gedreven tools en een gratis Forever-abonnement, stroomlijnt Zoho Recruit de werving, zodat je slimmer en sneller kunt werven.

Zoho Recruit beste functies

Krijg geautomatiseerde antwoorden met de Zia AI Chatbot op veelgestelde vragen van kandidaten en realtime updates over de status van sollicitaties

Bewerk pijplijnen, kleur codeer processen en houd een duidelijk overzicht van de voortgang van kandidaten

Plaats vacatures op 75+ vacaturebanken en deel direct lijsten op sociale media om je bereik te vergroten

Zoho Recruit limieten

Het ontwerp van de software lijkt verouderd in vergelijking met andere tools in de markt

De mobiele app heeft functiebeperkingen

Zoho Recruit prijzen

Free Forever

Voor HR bedrijven

Standaard: $30/maand per recruiter

$30/maand per recruiter Enterprise: $60/maand per recruiter

Voor wervings- en selectiebureaus

Standaard: $30/maand per gebruiker

$30/maand per gebruiker Professioneel: $60/maand per gebruiker

$60/maand per gebruiker Enterprise: $90/maand per gebruiker

Zoho Recruit beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1700+ beoordelingen)

4.4/5 (1700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (900+ beoordelingen)

šŸ” Wist je dat? Sommige bedrijven gebruiken nu gamified assessments om de vaardigheden van kandidaten op een leuke, boeiende manier te evalueren. Deze games testen probleemoplossing, creativiteit en teamwork terwijl de kandidaten betrokken blijven bij het proces.

12. Crelate (Beste voor creatieve personeels- en wervingsbehoeften)

Via: BetterBuys Crelate is een alles-in-Ć©Ć©n uitzend- en wervingsplatform dat is ontworpen om bureaus en recruiters te helpen meer plaatsingen te maken met minder moeite. De moderne, intuĆÆtieve interface maakt het eenvoudig om kandidaten te beheren, de voortgang bij te houden en te communiceren met clients.

Deze tool gaat verder dan werving en bevat volledig geĆÆntegreerde verkooptools waarmee u kandidaten en clients op Ć©Ć©n plaats kunt beheren.

De beste functies van Crelate

Blijf compliant met credentialing- en salaris/factuurprocessen en houd eenvoudig tijd en kosten bij op zowel mobiel als desktop

Pas uw wervingspijplijn aan met functies voor slepen en neerzetten

Gebruik Crelate's Client Portal om met clients te communiceren via realtime waarschuwingen

Gebruikmaken van wervingsanalyses om aangepaste rapportages te genereren die beslissingen onderbouwen, sleutelgegevens bijhouden en kansen blootleggen

Crelate limieten

Het ontbreken van een optie om met Ć©Ć©n klik een abonnement op te zeggen wekt bezorgdheid over het vertrouwen

Schakelen tussen kandidaatdocumenten kan omslachtig zijn en tot fouten bij de gebruiker leiden

Koop de prijs

Aangepaste prijzen

Beschouwingen en beoordelingen relateren

G2: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

4.4/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

13. iCIMS (Beste voor grote ondernemingen met complexe aanwervingsprocessen)

Via: iCIMS iCIMS rust uw team uit met de tools om zinvolle verbindingen met kandidaten te creƫren en uw wervingsinspanningen te optimaliseren. Het is ontworpen om veel aspecten van talentacquisitie te automatiseren terwijl kandidaten betrokken blijven door middel van een verscheidenheid aan tools.

Van internationale wervingsondersteuning tot AI-gestuurde kandidaatmatching, iCIMS geeft bedrijven van elke grootte de middelen die ze nodig hebben om het beste talent te vinden en te behouden.

iCIMS beste functies

Handhaaf het bereik van kandidaten met communicatie via meerdere kanalen om sollicitanten op de hoogte en betrokken te houden

Voer wervingsmarketingcampagnes en beheer gebeurtenissen rechtstreeks binnen het platform

Interne mobiliteit vereenvoudigen met intelligent zoeken, conversationele AI en omnichannel communicatie, waardoor het voor werknemers gemakkelijker wordt om relevante interne vacatures te vinden en erop te solliciteren

De stemming onder medewerkers meten met geautomatiseerde enquĆŖtes in belangrijke fasen van de levenscyclus

iCIMS limieten

Het platform kan overweldigend en moeilijk te navigeren zijn

Werkstromen integreren vaak niet goed

prijzen vaniCIMS

Aangepaste prijzen

iCIMS beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (700+ beoordelingen)

4.1/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (830+ beoordelingen)

šŸ” Wist u dat? Technologie, gezondheidszorg en financiĆ«n zijn momenteel de meest concurrerende sectoren voor recruiters, waarbij de vraag naar geschoolde professionals vaak groter is dan het aanbod.

14. ATS OnDemand (de beste oplossing voor het eenvoudig bijhouden van sollicitanten)

Via: ATS OnDemand Op zoek naar een eenvoudige manier om uw wervingsproces te beheren? Dit ATS is speciaal ontworpen voor starters en kleine tot middelgrote teams.

Met zowel automatische als handmatige e-mailopties verloopt de communicatie met kandidaten moeiteloos. Pre-screeningvragen filteren sollicitanten effectief en je team kan samenwerken door snel kandidaatgegevens door te sturen.

ATS OnDemand beste functies

CarriĆØrepagina's aanpassen om de identiteit van uw bedrijf te weerspiegelen voor een gebruikersvriendelijke ervaring en een betere employer branding

Kandidaten efficiƫnt screenen met pre-screeningvragen en geautomatiseerde e-mailcommunicatie

Integreer extra tools zoals tekst, talentnetwerken en AI om uw wervingsproces te verbeteren

Wervingsactiviteiten bijhouden via een intuĆÆtief dashboard met veel functies

ATS OnDemand limieten

De geavanceerde functie voor het zoeken naar kandidaten kan vastlopen als het veld Zoekfase leeg wordt gelaten

Complexiteit bij het configureren van rapportages kan de mogelijkheid om inzichtelijke analyses en statistieken te genereren belemmeren

ATS OnDemand prijzen

Aangepaste prijzen

ATS OnDemand beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: 4.2/5 (65+ beoordelingen)

āš” Sjabloonarchief: Verken ons uitgebreide ATS sjablonen hier vindt u kant-en-klare sjablonen voor elke fase van het wervingsproces.

15. ApplicantPro (het beste voor aanpasbare werkstromen en rapportage)

Via: AanvragerPro ApplicantPro is een rekruteringstool waarmee u uw werkstroom van gekwalificeerde sollicitanten kunt vergroten en snel de beste kandidaten kunt identificeren.

U kunt met kandidaten communiceren via tekst of e-mail, niet-gekwalificeerde sollicitanten automatisch diskwalificeren en geĆÆntegreerde beoordelingen gebruiken om uw beste kandidaten te selecteren.

Bovendien kunt u achtergrondcontroles uitvoeren en het papierwerk voor nieuwe aanwervingen rechtstreeks vanuit het platform afhandelen.

De beste functies vanApplicantPro

Gebruik cognitieve en gedragsbeoordelingen voorafgaand aan indienstname om kandidaten te vinden die het meest geschikt zijn voor uw openstaande posities

Video-interviews bekijken, herbekijken en beoordelen binnen het profiel van elke sollicitant

Referenties controleren door verzoeken elektronisch te verzenden en reacties binnen het systeem bij te houden

Aangepaste toestemmingsniveaus instellen om de toegang tot wervingsdetails te controleren en rollen van gebruikers efficiƫnt te beheren

ApplicantPro limieten

De functie follow-up e-mail heeft het aantal onvolledige sollicitaties verminderd

Het bijhouden van de status van sollicitanten en hun positie in het proces is een uitdaging

Prijzen voorApplicantPro

Aangepaste prijzen

ApplicantPro beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (85+ beoordelingen)

4.2/5 (85+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (370+ beoordelingen)

Maak ClickUp uw CRM keuze

Nu u deze 15 top CRM-software-opties voor werving en selectie hebt bekeken, bent u beter uitgerust om de juiste keuze te maken voor uw wervingsbehoeften.

Hoewel elke tool unieke functies biedt om uw werving te verbeteren, biedt ClickUp een alles-in-ƩƩn ervaring om de efficiƫntie van uw teams te verhogen en tegelijkertijd een superieure ervaring met kandidaten te bieden, waardoor ClickUp een onmisbaar onderdeel van uw wervingstraject wordt.

Hierdoor is ClickUp een onmisbaar onderdeel van uw wervingstraject. Het is zelfs uitgebreid naar onboarding, zodat uw nieuwe medewerkers op de juiste manier kunnen beginnen - allemaal binnen hetzelfde platform.

