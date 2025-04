10 Gratis sjablonen voor maandkalenders om uw tijd te organiseren

Heb je een maand vol vergaderingen, deadlines en persoonlijke verplichtingen die allemaal om jouw aandacht vragen? Het is gemakkelijk om in het konijnenhol te vallen en uit het oog te verliezen wat echt belangrijk is.

Voer sjablonen voor maandkalenders in. šŸ“

Of je nu een professional bent die meerdere projecten moet afhandelen, een student die met zijn studieprogramma jongleert of gewoon iemand die zijn dagelijkse taken efficiƫnt probeert te organiseren, deze sjablonen zullen je helpen een denkfout in de planning te vermijden en neem de leiding over uw tijd.

Bekijk hieronder onze top 10 gratis sjablonen voor kalenders om aan de slag te gaan.

Wat zijn maandelijkse sjablonen voor kalenders?

Sjablonen voor maandkalenders zijn handige hulpmiddelen om taken, afspraken en belangrijke data op een gestructureerde manier te organiseren. Ze bieden een vogelblik op de maand en helpen jou (en je team) om je tijd efficiƫnt te beheren en last-minute problemen te voorkomen. Nu alles op ƩƩn plek in kaart is gebracht, kunt u al uw toewijzingen in ƩƩn oogopslag weergeven.

Marketingteams kunnen bijvoorbeeld een sjabloon voor een maandelijkse marketingkalender gebruiken om initiatieven en bijbehorende verantwoordelijkheden te schetsen, een lijst met doelen op team- en individueel niveau op te stellen, het type content, de planning en publicatieplatforms toe te voegen, enzovoort.

Wat maakt een goed sjabloon voor een maandelijkse kalender?

Effectieve sjablonen voor kalenders zijn geen lege pagina's die wachten tot je ze vanaf nul invult. Ze hebben een intuĆÆtieve layout die al is afgestemd op jouw behoeften (of die van je team) en die je verder kunt uitwerken organiseren om je productiviteit te verhogen .

Om een sjabloon te vinden dat voor u werkt, zoekt u naar deze sleutel functies:

Lay-out helder: Kies een sjabloon waarin taken, deadlines en doelstellingen duidelijk worden gepresenteerd, zodat u snel kunt navigeren en moeiteloos kunt plannen

Kies een sjabloon waarin taken, deadlines en doelstellingen duidelijk worden gepresenteerd, zodat u snel kunt navigeren en moeiteloos kunt plannen Georganiseerd projectmanagement: Zoek functies waarmee u uw werkstromen kunt optimaliseren door op Ć©Ć©n pagina taken voor meerdere projecten te maken, toe te wijzen en bij te houden

Zoek functies waarmee u uw werkstromen kunt optimaliseren door op Ć©Ć©n pagina taken voor meerdere projecten te maken, toe te wijzen en bij te houden Flexibele weergaveopties: Kies voor een sjabloon waarmee u gegevens en inzichten in verschillende formats kunt weergeven, zoals dashboards en grafieken van Gantt, voor dynamische abonnementen

Kies voor een sjabloon waarmee u gegevens en inzichten in verschillende formats kunt weergeven, zoals dashboards en grafieken van Gantt, voor dynamische abonnementen Gepersonaliseerde interface: Zoek naar aangepaste functies zoals ingebouwde herinneringen, categorieƫn met kleurcodes voor taken en labels voor prioriteiten die passen bij uw unieke stijl van plannen

Zoek naar aangepaste functies zoals ingebouwde herinneringen, categorieƫn met kleurcodes voor taken en labels voor prioriteiten die passen bij uw unieke stijl van plannen Samenwerkingsmogelijkheden: Kies een sjabloon dat samenwerking in realtime ondersteunt met hulpmiddelen zoals mindmaps en whiteboards voor visueel brainstormen met uw teamgenoten

Kies een sjabloon dat samenwerking in realtime ondersteunt met hulpmiddelen zoals mindmaps en whiteboards voor visueel brainstormen met uw teamgenoten Synchroniseren met meerdere platforms: Kies een sjabloon dat compatibel is met populaire native agenda apps zoals Google Agenda, Outlook en iCloud

10 Gratis sjablonen voor maandkalenders

Als je op zoek bent naar een maandplanner, vind je al snel een sjabloon in Microsoft Word, Google Spreadsheets of Excel dat aan je basisbehoeften voldoet. Deze vereisen echter handmatige updates en missen geavanceerde automatisering. Ook kan het lastig zijn om een PDF kalender sjabloon aan te passen zonder de layout te verstoren.

Voor complexe planningsbehoeften heb je een geavanceerde oplossing nodig. ClickUp combineert projectmanagement met realtime samenwerking om teams van elke grootte af te stemmen op taken en doelstellingen. Met automatisering en integraties kunt u al uw werk integreren, van Taakbeheer tot documentatie, binnen Ć©Ć©n ClickUp-werkruimte.

De bibliotheek met volledig aanpasbare sjablonen voor kalenders voegt structuur en efficiƫntie toe aan uw tijdmanagementinspanningen. Deze sjablonen kunnen worden aangepast aan verschillende individuele, team- en organisatorische behoeften, van het plannen van teambuildingactiviteiten tot projectopleveringsschema's.

In plaats van blanco kalenders krijgt u een vooraf ontworpen kader dat informatie over verantwoordelijkheden en tijdlijnen centraliseert om het plannen en coƶrdineren van teams te ondersteunen.

1. ClickUp Kalender Planner Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Calendar-Planner-Template-2.png ClickUp Kalender sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-182201221&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp kalender sjabloon organiseert uw taken, vergaderingen en gebeurtenissen in Ć©Ć©n visuele layout, zodat u deadlines gemakkelijker kunt bijhouden.

Gebruik deze sjabloon als persoonlijke agenda of om projectgerelateerde taken op maand- en weekkalenders te beheren.

Met de functie sorteren kun je activiteiten filteren op status, type, prioriteit en meer, wat handig is voor het balanceren van werklasten in grotere teams. De functies voor bulkbewerking en het exporteren van gegevens maken het nog eenvoudiger om met grote groepen activiteiten om te gaan.

Met Google Maps integratie, is het bijhouden van gebeurtenissen locaties ook naadloos. Bovendien vereenvoudigt de ingebouwde budgettracker het financiƫle overzicht. Je kunt bonnetjes en andere documenten bijvoegen voor toekomstig gebruik.

Best for: Projectmanagers of planners van gebeurtenissen die de samenwerking tussen teams willen verbeteren en de voortgang willen bijhouden.

tip: Heb je te maken met grote teams en grotere projecten? Overweeg een kalender voor projectmanagement maken om abonnementen te maken, Taken uit te voeren en je teams effectief op elkaar af te stemmen.

2. ClickUp Kalender Nog te doen lijst sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUps-Calendar-To-Do-List-Template.png ClickUp's kalender sjabloon voor te doen lijsten https://app.clickup.com/signup?template=t-200573617&department=personal-use Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als u uw werkuren op een eenvoudige manier wilt beheren, is de ClickUp Kalender Nog te doen lijst sjabloon is hier om te helpen.

Dit sjabloon geeft u een duidelijk overzicht van uw wekelijkse, tweewekelijkse of maandelijkse taken. Met de functie voor slepen en neerzetten kun je eenvoudig prioriteiten toekennen aan taken op basis van je huidige behoeften uw tijd effectief te beheren .

Een aantrekkelijke functie van dit sjabloon is het gebruik van emoji's om productiviteitsniveaus te beoordelen, wat een leuk visueel element toevoegt aan Taakbeheer.

Het sjabloon bevat ook een formulier met verzoeken voor vergaderingen waarmee anderen vergaderingen met u kunnen aanvragen, met vermelding van het doel, de urgentie en de gewenste tijd. Eenmaal ontvangen, kunt u deze verzoeken weergeven in een lijst die op status is geordend.

Best for: Freelancers die werk en persoonlijke verplichtingen met elkaar in evenwicht brengen.

Lees meer: 10 Beste Kalender Apps voor gezinnen

3. ClickUp Jaarkalender sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Annual-Calendar-Template.png ClickUp Jaarkalender Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-200555453 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het runnen van een bedrijf heeft veel bewegende delen, maar proactief plannen vereenvoudigt het proces. De ClickUp Jaarkalender sjabloon helpt u om in Ć©Ć©n venster de jaarlijkse doelen en gebeurtenissen van verschillende afdelingen in kaart te brengen.

U kunt mijlpalen opdelen in taken, deze toewijzen aan teamleden en de voortgang bijhouden op basis van status, prioriteit en meer. Je kunt ook taken per kwartaal taggen voor planning op lange termijn. De voortgangsbalken worden automatisch bijgewerkt als subtaak en checklist zijn voltooid, zodat je een realtime overzicht hebt.

Dit sjabloon voor meerdere maanden heeft ook een flexibele weergave van de kalender, waarmee je taken kunt filteren en tijdschema's kunt aanpassen om je te concentreren op wat het belangrijkst is.

Plus, met ClickUp Brain's AI-gestuurde inzichten hebt u snel toegang tot alle bedrijfsgegevens over teamactiviteiten en kunt u deze jaarplanner bijwerken zonder door individuele taken of kalenders te hoeven zoeken.

Best for: Organisaties die de coƶrdinatie tussen afdelingen willen verbeteren.

4. ClickUp Posting Kalender Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Posting-Calendar-Template.jpg ClickUp Posting Kalender Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-182148076&department=marketing Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Posting Kalender Sjabloon is ontworpen om uw sociale-mediamarketingstrategie te stroomlijnen.

Met speciale velden voor contenttypes (video, afbeeldingen, blogartikel, enz.), targetkanalen en postingdata houdt dit sjabloon uw team georganiseerd en op Ć©Ć©n lijn over wat er gebeurt en wanneer.

Je kunt de status van elke content bijhouden met kleurgecodeerde kaarten met postspecifieke aantekeningen. Het bevat ook een handige zijbalk die niet-geplande posts markeert en een aangepast merkboek dat je helpt je merkidentiteit te behouden op alle platforms.

Best for: Social media marketing teams die hun content strategie willen coƶrdineren en beheren.

Lees meer: Hoe maak je een marketingkalender? Gratis sjablonen en voorbeelden

5. ClickUp Redactionele Kalender Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-315.png ClickUp Redactionele kalender https://clickup.com/templates/editorial-calendar-t-182148223 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Redactionele kalender sjabloon is uw visuele stappenplan voor het plannen van content. Houd details bij zoals content types, publicatiedata, toegewezen schrijvers en meer. U kunt de werklast van uw team beheren en afhankelijkheid in Ć©Ć©n oogopslag zien.

Het sjabloon heeft een aanvraagformulier voor content, waarmee je eenvoudig alle essentiƫle details voor nieuwe opdrachten kunt verzamelen: schrijver, editor, trefwoorden, oproepen tot actie en meer. Het heeft ook een contentstatusbord dat kaarten met taken groepeert op status ('Nog te doen', 'In beoordeling' en 'Klaar voor publicatie').

Best for: Marketingbureaus die campagnes voor meerdere clients beheren en op zoek zijn naar een gestructureerde manier om met deliverables en deadlines om te gaan.

6. ClickUp PTO Kalender Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-PTO-Calendar-Template.png ClickUp's sjabloon voor de PTO-kalender https://app.clickup.com/signup?template=t-205352846&department=hr-recruiting Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp PTO kalender sjabloon is een tool voor het bijhouden van vakantiedagen, vakantie, ziekteverlof en persoonlijke gebeurtenis data van uw team.

Dit sjabloon laat zien wanneer leden van uw team niet beschikbaar zijn, waardoor u fouten in de planning en een burn-out van werknemers tijdens drukke periodes kunt voorkomen.

Het heeft vier sleutel componenten: een PTO aanvraag formulier voor medewerkers om hun verlofaanvragen in te dienen; een PTO kalender weergave die alle geaccumuleerde aanvragen weergeeft, zodat je kunt klikken voor details of de duur kunt aanpassen met een simpele sleepbeweging; een PTO database lijst voor eenvoudig beheer van verzendingen per type; en een PTO goedkeuringsbord waar jij of toegewezen managers verzoeken kunnen goedkeuren of afwijzen op basis van hun huidige status.

Best for: Managers of HR-teams in middelgrote tot grote organisaties die op zoek zijn naar een efficiƫnte manier om vrije tijd van werknemers bij te houden en werklasten in balans te houden.

7. ClickUp Redactionele Kalender Lijst Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Editorial-Calendar-List.png Sjabloon voor lijst met redactionele kalenders https://app.clickup.com/signup?template=t-182377114&department=creative-design Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Een gespecialiseerde versie van de redactionele kalender, de ClickUp Redactionele kalender Lijst sjabloon stroomlijnt uw volledige werkstroom voor het aanmaken van content in Ć©Ć©n tijdlijn.

De sjabloon heeft een formulier voor het aanvragen van content waarmee teamleden ideeƫn of briefings kunnen indienen, die automatisch worden toegevoegd aan een gecentraliseerde lijst.

Je krijgt ook een tijdlijn-gebaseerd overzicht van geplande campagnes die content groeperen op type, toegewezen schrijver en target kanaal, en deze afstemmen op review- en go-live data. Je kunt zelfs het vereiste revisieniveau voor elke Taak opgeven om te helpen bij het stellen van prioriteiten.

Met het geĆÆntegreerde bijhouden van de voortgang kunnen editors eenvoudig elke fase van de levenscyclus van de content in de gaten houden, van de eerste concepten tot goedkeuring door de client. Deze installatie bevordert transparantie en verantwoordelijkheid binnen je team.

Best for: Kleine bedrijven die hun eigen contentstrategie beheren.

8. ClickUp sjabloon voor inhoudskalender

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-41.png ClickUp's sjabloon voor de contentkalender https://app.clickup.com/signup?template=t-90091332587&department=creative-design Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor inhoudskalender vereenvoudigt het plannen en publiceren van content met een gecentraliseerde kalenderweergave, zodat teams hun planning over weken of maanden kunnen bekijken.

Een unieke functie van deze sjabloon is de mogelijkheid om workflows te scheiden per kanaal, zoals e-mail, blog en sociale media, en ze bij te houden in speciale mappen zodat u er gericht aandacht aan kunt besteden. De uniforme weergave van de werkstroom laat ook zien welke taken onmiddellijke actie vereisen.

Het sjabloon bevat aangepaste velden voor het bijhouden van de marketingfase van elk stuk content en revisiedata, zodat teams in sync blijven met de algemene marketingstrategieƫn.

Maak deze planner onderdeel van uw content marketing management abonnement om al uw cross-channelgegevens te organiseren en uw contentstrategie te verbeteren.

Best for: Contentmarketingteams die tijdlijnen bijhouden voor verschillende campagnes.

Lees meer: 10 Free sjablonen voor kalenders voor sociale media

9. ClickUp maandelijks schema sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Monthly-Work-Schedule-Template.jpg ClickUp maandelijks werkschema sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-205387739&department=operations&\_gl=1\*ymhnrf\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjkxNDUxNTMuQ2owS0NRand5TDI0QmhDdEFSSXNBTG8wZlNCY0ZlTFBIaXBUNVdHM1BkZjJibTlrQ0tMcDRIQ2VCN0hOdlFpbmdoY0tsNTREbkEyMjAza2FBaTAtRUFMd193Y0I.\*\gcl_au*OTkyODk2OTgxLjE3MjIzMTYyODguMTEyMzAxOTk3Mi4xNzI4OTI2MTExLjE3Mjg5MjYxMTA Dit sjabloon downloaden /%$cta/

De ClickUp maandelijks sjabloon is een veelzijdig hulpmiddel voor het beheren van teamtaken en deadlines gedurende een maand met duidelijke visualisaties van voortgang en afhankelijkheid. Het helpt u om de komende taken in een Gantt grafiek te zien, waardoor projectmanagement en resource management gemakkelijker worden.

Een bijzonder handige functie is de 'Team Member Box View', die een momentopname biedt van de taken en werklast van elke persoon, zodat je verzekerd bent van een goed overzicht evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden . Daarnaast organiseert de 'Payout List View' taken op basis van teamroosters, uurtarieven en deadlines, zodat managers eenvoudig uitbetalingen en details van taken kunnen bijhouden.

Het sjabloon bevat ook ingebouwde formules om toegewezen budgetten en werkelijke kosten te bewaken voor financieel bijhouden.

Best for: Teams die maandelijkse wervingsprocessen, tijdlijnen voor het inwerken en trainingen willen stroomlijnen.

tip: Werken op C-suite niveau? Gebruik effectieve strategieƫn voor kalenderbeheer om roosterconflicten te minimaliseren en uw tijd optimaal te benutten.

10. ClickUp Team Schema Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-559.png ClickUp Team Schema Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-194504419&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Houd de werklast van je team eenvoudig in de gaten met ClickUp Team Schema Sjabloon . Dit sjabloon voor roosters vereenvoudigt de toewijzing van taken en de organisatie door teamleden, met interactieve weergaven voor meer duidelijkheid.

Als manager kun je werklasten vergelijken met de capaciteit van elke persoon. De 'Project Activiteitsweergave' kan taken in kaart brengen met de respectievelijke teams en clients. Deze installatie biedt een overzicht van de omvang en voortgang van het werk en helpt ook bij instelling van maandelijkse doelen voor je team .

Ondertussen rangschikt de weergave 'Weekly Schedule' taken in een Kanban format op deadline, waardoor prioriteiten en deadlines direct zichtbaar zijn.

Tot slot biedt de 'Werklastweergave' een overzicht van de taken die aan elk team zijn toegewezen voor een week, twee weken of een maand. Door de duur van taken bij te houden, kun je snel zien waar ondersteuning nodig is tijdens drukke periodes.

Best geschikt voor: Managers van klantenservice die hun personeelsplanning willen bijhouden.

Beheer uw tijd moeiteloos met de maandelijkse kalendersjablonen van ClickUp

Als u het beu bent om met meerdere tools te jongleren om verschillende deadlines bij te houden, verander uw kalender dan in een intuĆÆtieve planner met ClickUp.

Deze kalendersjablonen consolideren alles - uw taken, vergaderingen, gebeurtenissen - in Ć©Ć©n platform. Met hun geavanceerde functies en flexibiliteit kunt u afscheid nemen van handmatige updates en genieten van volledige zichtbaarheid en controle over uw abonnement.

En het beste van alles is dat ze helemaal gratis zijn. šŸ’ø Gratis aanmelden bij ClickUp en ervaar een efficiĆ«ntere manier om uw tijd in te delen.