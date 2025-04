Free Gantt Chart Excel sjablonen voor projectmanagement

Excel sjablonen voor gantt grafieken zijn betrouwbare hulpjes om je projecten bij te houden. Ze maken gebruik van de bekende functies van Microsoft Excel om u een visuele blauwdruk te geven van de tijdlijn van uw project. 📊

Of u nu een projectmanager bent die balanceert tussen meerdere deadlines, een eigenaar van een klein bedrijf die zijn team organiseert of een freelancer die jongleert met verzoeken van klanten, deze sjablonen passen zich aan uw unieke behoeften aan.

Om u te helpen kiezen, hebben we hieronder de beste gratis Excel sjablonen voor Gantt grafieken geselecteerd.

Maar laten we eerst eens kijken waar u op moet letten bij het kiezen van een Excel sjabloon.

Wat maakt een goed grafiek Excel sjabloon?

Wanneer je een sjabloon voor een Gantt grafiek kiest, ga dan voor een sjabloon dat functionaliteit in evenwicht brengt met gebruiksgemak. De sleutel functies om te overwegen zijn:

Gebruikersvriendelijk ontwerp: Zoek naar sjablonen met duidelijk gelabelde velden en intuïtieve navigatie voor eenvoudige invoer van gegevens, zoals vervolgkeuzemenu's voor het selecteren van fasen in de taken of prioriteitsniveaus

Zoek naar sjablonen met duidelijk gelabelde velden en intuïtieve navigatie voor eenvoudige invoer van gegevens, zoals vervolgkeuzemenu's voor het selecteren van fasen in de taken of prioriteitsniveaus Een duidelijke, aanpasbare tijdlijn : Kies een sjabloon dat uw taken visueel weergeeft en pas de tijdlijnen automatisch aan wanneer u de tijdsinschattingen voor het voltooien van taken wijzigt

: Kies een sjabloon dat uw taken visueel weergeeft en pas de tijdlijnen automatisch aan wanneer u de tijdsinschattingen voor het voltooien van taken wijzigt Mogelijkheden om voortgang bij te houden: Kies voor eenSjabloon voor ganttgrafiek dat Excel formules gebruikt voor het berekenen van realtime percentages van voltooide taken en balken bevat om de huidige status weer te geven

Kies voor eenSjabloon voor ganttgrafiek dat Excel formules gebruikt voor het berekenen van realtime percentages van voltooide taken en balken bevat om de huidige status weer te geven Aanpasbare layout : Kies een sjabloon waarmee u kolommen kunt aanpassen, zoals start- en einddata, zodat ze aansluiten op uw specifieke projectbehoeften

: Kies een sjabloon waarmee u kolommen kunt aanpassen, zoals start- en einddata, zodat ze aansluiten op uw specifieke projectbehoeften Afhankelijkheidsindicatoren: Zoek een sjabloon dat pijlen of verbindingslijnen gebruikt om te laten zien hoe vertragingen in een taak van invloed zijn op andere taken, zodat relaties tussen taken duidelijker worden

Free Gantt Chart Excel Sjablonen

Excel biedt geen ingebouwde opties, uw Gantt grafiek maken in Excel is eenvoudig in een paar stappen.

Maar als je de installatie liever overslaat, bekijk dan onze lijst met de beste gratis Excel sjablonen voor Gantt grafieken hieronder.

1. Sjabloon voor ganttgrafiek door Vertex42

via Vertex42 De Sjabloon voor ganttgrafiek door Vertex42 is ontworpen om het plannen van projecten te vergemakkelijken. Het heeft een work breakdown structure, waarbij mijlpalen worden opgedeeld in taken en taken in subtaken. U kunt ook eigenaren van taken toewijzen, voltooiingspercentages bijhouden en de tijdlijn aanpassen, zoals selecteren met welke week te beginnen.

Voor extra efficiëntie, taak afhankelijkheden instellen in uw Excel met aangepaste formules. Koppel bijvoorbeeld de startdatum van een taak aan de einddatum van een vorige taak. Tooltips in het sjabloon bieden handige richtlijnen voor het toepassen van deze formules.

Ideaal voor: Projectmanagers die op zoek zijn naar een eenvoudige tool voor projectmanagement die het beheer van taken en werklast stroomlijnt.

2. Sjabloon voor projectplanning van Microsoft

via Microsoft De Sjabloon voor projectplanning van Microsoft is een handig hulpmiddel voor projectmanagers die op zoek zijn naar een weergave op hoog niveau van tijdlijnen en mijlpalen.

Dit gratis Excel-sjabloon visualiseert duidelijk de feitelijke startdata en voortgang van elke taak, zelfs waarneembaar wanneer taken buiten de planning van het project vallen. Je kunt de grafiek aanpassen door de duur van de taken te veranderen of de startdata aan te passen aan projectveranderingen.

Ideaal voor: Kleine en grote Teams die op zoek zijn naar meer transparantie en verantwoording in hun projecten.

3. Sjabloon Gantt Project Tracker van Microsoft

via Microsoft De Gantt Project Tracker Sjabloon van Microsoft is een must-have voor teamleiders die hun projectmanagement workflow willen optimaliseren en ervoor willen zorgen dat iedereen verantwoordelijk blijft en synchroniseert.

Met de ingebouwde calculator en voorwaardelijke opmaak, markeert de layout snel Taken die over- of ondermaats zijn, waardoor u direct inzicht krijgt in de gezondheid van het project. Bovendien helpt de grafiek je bij het visualiseren van afhankelijkheid van taken waardoor je meer controle krijgt over de planning van het project.

Je kunt dit sjabloon ook gebruiken in combinatie met een sjabloon voor projectprioritering om meerdere projecten efficiënt te beheren.

Ideaal voor: Projectmanagers die op zoek zijn naar een gebruiksvriendelijke oplossing om taken bij te houden op basis van gedefinieerde categorieën en toegewezen medewerkers.

4. Agile grafiek sjabloon van Microsoft

via Microsoft Ontworpen voor snelle, iteratieve projecten Sjabloon voor Agile Gantt Grafiek van Microsoft is ideaal voor teams die behoefte hebben aan flexibiliteit en regelmatige updates.

Deze Excel-sjabloon onderscheidt zich door zijn aanpassingsvermogen. Als taken of tijdlijnen verschuiven, wordt het sjabloon automatisch bijgewerkt, zodat je altijd de meest recente informatie ziet.

Daarnaast bevat het ingebouwde thema's om aan te passen, pictogrammen om problemen aan te geven en gekleurde balken om de status aan te geven - of een taak op schema ligt, een laag of gemiddeld risico inhoudt, of niet is toegewezen.

Ideaal voor: Teams die werken aan Agile werkstromen en op zoek zijn naar een flexibel sjabloon om werkstromen bij te houden en waar nodig aanpassingen te maken.

5. Werknemer Training Gantt Grafiek Sjabloon door Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Employee-Training-Gantt-Chart-Template-by-Template.net.png Werknemer Training Gantt Chart Excel Sjabloon door Template.net /$$img/

via Sjabloon.net De Werknemer Training Gantt Grafiek Sjabloon door Template.net helpt HR-professionals en managers bij het bijhouden van teamtrainingsprogramma's door verschillende coördinatoren. Het flexibele ontwerp en de automatische berekeningen van het voltooiingspercentage geven je in realtime visueel inzicht in de voortgang van je training.

Of je nu workshops plant voor kleine groepen of grote teams, dit eenvoudige sjabloon voor Gantt grafieken helpt je om alles georganiseerd te houden.

Ideaal voor: HR-professionals die trainingsprogramma's uitrollen en betrokkenheid monitoren.

6. Project grafiek sjabloon door Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Research-Project-Gantt-Chart-Template-by-Template.net_-1400x426.png Grafiek sjabloon onderzoeksproject door Template.net /$$img/

via Sjabloon.net De Project grafiek sjabloon door Template.net helpt onderzoekers en projectmanagers bij het effectief abonneren en beheren van hun onderzoeksactiviteiten.

Het sjabloon deelt het onderzoeksproces op in specifieke Taken-van literatuuronderzoek tot het schrijven van rapporten en biedt een duidelijk overzicht van tijdlijnen en afhankelijkheid.

Een opvallende functie is de automatische markering van de start- en einddatum van een project, waardoor uw doelen centraal blijven staan. Het bevat ook geautomatiseerde calculators voor projectvoorspellingen en budgetten, wat het optimaliseren van resources vereenvoudigt.

Ideaal voor: Professionals die betrokken zijn bij verschillende fasen van het plannen van onderzoek.

7. Uurgrafiek sjabloon door Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Hourly-Gantt-Chart-Template-by-Template.net.png Uurgrafiek sjabloon van sjabloon.net /$$img/

via Sjabloon.net De Uurgrafiek sjabloon door Template.net is perfect voor teamleiders en freelancers die taken, afhankelijkheid en middelen per uur moeten visualiseren voor een nauwkeurige planning.

De ingebouwde formules van het sjabloon helpen bij directe kostenramingen, vereenvoudigen het budgetteren. Het bevat ook trackers voor de status van bestellingen om de leverings- en betalingsfasen te bewaken.

Ideaal voor: Freelancers die tijd bijhouden die is besteed aan specifieke Taken voor nauwkeurige facturering.

8. Wervingsplan Gantt Grafiek Sjabloon door Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Recruitment-Plan-Gantt-Chart-Template-by-Template.net.png Wervingsplan Gantt Grafiek Sjabloon by Template.net /$$img/

via Sjabloon.net Ontworpen voor HR teams, de Wervingsplan Gantt Grafiek Sjabloon door Template.net vereenvoudigt het volledige wervingsproces. Het brengt essentiële wervingsmijlpalen in kaart - van vacaturetekst tot aanwerving - in uitvoerbare taken en biedt een visueel overzicht van de tijdlijnen en relaties van uw project.

Het sjabloon bevat separate vellen voor een Gantt grafiek, wervingsplan (inclusief toegewezen personen en start/einddata), en SOP's voor eenvoudige organisatie.

Ideaal voor: HR Teams die end-to-end wervingsworkflows beheren.

Sjablonen voor grafieken in Google Spreadsheets en Excel zijn geweldige plaatsen om je reis naar projectmanagement te beginnen. Maar als je team groeit en je tijdlijnen langer worden, begin je de kneep te voelen - met die spreadsheets kom je niet verder.

Beperkingen van het gebruik van Excel voor sjablonen voor ganttgrafieken

Gebruik je een Excel sjabloon voor projectmanagement? Ken de uitdagingen:

Geen geavanceerde functies: Excel mist functies zoals real-time samenwerking, gedetailleerde rapportage en geïntegreerde afhankelijkheid van taken, wat betekent dat u continu de laatste versie naar iedereen moet e-mailen

Excel mist functies zoals real-time samenwerking, gedetailleerde rapportage en geïntegreerde afhankelijkheid van taken, wat betekent dat u continu de laatste versie naar iedereen moet e-mailen Omslachtig voor complexe projecten: Het beheren van meerdere taken en tijdlijnen kan onhandelbaar worden, wat leidt tot rommel en verwarring

Het beheren van meerdere taken en tijdlijnen kan onhandelbaar worden, wat leidt tot rommel en verwarring Beperkte visuele weergave : De visuele hulpmiddelen van Excel kunnen de status van een project weergeven, maar missen intuïtieve weergaven zoals Kanban-borden of mindmaps, wat een effectieve analyse van de werkstroom beperkt

: De visuele hulpmiddelen van Excel kunnen de status van een project weergeven, maar missen intuïtieve weergaven zoals Kanban-borden of mindmaps, wat een effectieve analyse van de werkstroom beperkt Handmatige updates vereist: Hoewel de sjablonen in Excel enigszins aanpasbaar zijn, moeten ze ook handmatig worden bijgewerkt, waardoor het risico op fouten toeneemt als ze niet zorgvuldig worden beheerd Ontdek enkele Excel alternatieven die gebouwd zijn voor complexere projecten en processen.

Alternatieven voor Gantt Grafiek Excel Sjablonen

Niet alle Software om gantt grafieken te maken is niet hetzelfde. Voor een degelijke projectplanning hebt u software voor het maken van ganttgrafieken nodig met geavanceerde automatisering en samenwerkingsfuncties, en daar stapt ClickUp in. ClickUp is een alles-in-één projectmanagementplatform dat is ontworpen om uw workflows te consolideren. Van taakbeheer en integraties tot een schrijfprogramma met AI, de ClickUp-werkruimte heeft alles wat u nodig hebt op één plek. Weergave van ClickUp's Gantt grafiek is een sleutelcomponent van onze sjablonen voor projectmanagement. Maar daar stoppen we niet. We bieden ook een heel nieuw niveau van zichtbaarheid van projecten met Gantt grafiek alternatieven zoals Kanban-borden, kalenderweergaven en meer.

Hieronder staan onze meest geliefde gratis sjablonen voor projectmanagement met Gantt grafieken.

1. ClickUp Bouw Gantt Grafiek Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/ClickUp-Construction-Gantt-Chart-Template.png ClickUp Bouw Gantt Grafiek Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-200549767&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Of u nu een verdieping of een wolkenkrabber bouwt, met behulp van een Gantt grafiek gebruiken voor uw bouwproject is een slimme manier om je mijlpalen te beheren.

En de ClickUp Construction Gantt Chart sjabloon doet precies dat.

Deze sjabloon is ontworpen voor gebruikers van gemiddeld niveau en brengt uw bouwactiviteiten in kaart op een enkele tijdlijn van Gantt, samen met hun details en afhankelijkheid. Er is ook een 'Activiteitsweergave' die direct synchroniseert met deze grafiek.

De ingebouwde formules helpen bij het schatten van de duur van taken, zodat u uw uitvoeringsvolgorde kunt plannen en kunt anticiperen op de benodigde middelen.

Als u uw blauwdrukken en ontwerpen moet organiseren, is het document met aangepaste bouwontwerpen een handige plaats daarvoor.

Ideaal voor: Bouwmanagers die uitgebreide bouwprojecten uitvoeren en huiseigenaren of aannemers die renovaties begeleiden.

2. ClickUp Business Account Planning Gantt Grafiek Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Business-Account-Planning-Gantt-Chart-Template.png ClickUp Business Account Planning Gantt Chart Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-200543365&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Business Account Planning Gantt Grafiek Sjabloon biedt een gecentraliseerde manier om uw clients accounts, activiteiten en follow-ups te beheren.

Met dit beginnersvriendelijke sjabloon, een Gantt grafiek instellen om de fasen in de levenscyclus van uw clients, deadlines en de toewijzing van resources bij te houden. Bovendien hebt u in de weergave 'Accounts per fase' toegang tot alle accountspecifieke gegevens in één overzicht, inclusief e-mailadressen en telefoonnummers.

Het sjabloon helpt ook bij het bijhouden van de financiën; u kunt de kosten schatten met behulp van ingebouwde opties voor som, gemiddelde en bereik om uw maandelijkse inkomsten bij te houden.

Ideaal voor: Account managers die hun client management willen optimaliseren.

3. ClickUp Checklist productlancering sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-533.png ClickUp's sjabloon voor de checklist voor productlancering https://app.clickup.com/signup?template=t-176181385 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Productlancering Checklist Sjabloon ondersteunt het plannen van de roadmap voor de lancering van uw product of functie en zorgt ervoor dat multifunctionele teams op één lijn zitten wat betreft de deliverables.

Bijvoorbeeld, tijdens een softwarelancering helpt de sjabloon u bij het bijhouden van projectfasen (testcycli, bugfixes en functieverbeteringen), zodat u zeker weet dat alles is opgelost voor de releasedatum. Een toegewijde weergave 'Mijlpalen' filtert taken op sleutel gebeurtenissen, zodat je je kunt concentreren op de belangrijkste stappen van de lancering.

Bovendien biedt de ingebouwde Gantt grafiek een tweedimensionale tijdlijn die laat zien hoe elke taak bijdraagt aan het algemene lancerings abonnement.

Deze sjabloon is geschikt voor gevorderde gebruikers.

Ideaal voor: Projectmanagers die teamoverschrijdende taken afstemmen tijdens een productlancering.

4. ClickUp Gantt Tijdlijn Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-245.png ClickUp's tijdlijn sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-200604864&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Gantt Tijdlijn Sjabloon is een beginnersvriendelijk hulpmiddel om uw bedrijfsactiviteiten op schema te houden. Het biedt duidelijke weergaven van dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse voortgang.

Ten eerste biedt de weergave Weekly Gantt een duidelijke tijdlijn van je projecten, waarbij ze per week worden gerangschikt op startdatum en deadline. Je kunt de duur van taken aanpassen door de balken direct op het grafiek te slepen.

Dan is er de Maandelijkse Gantt-weergave, waarmee je de voortgang van het project voor de hele maand kunt bijhouden, en de jaarlijkse Gantt-weergave, die een momentopname op hoog niveau geeft van al je taken en mijlpalen voor het jaar.

Tot slot groepeert de Samenvattende lijst-weergave al je taken op status, zodat je in één oogopslag kunt zien welke taken er nog moeten worden uitgevoerd en welke deadlines er zijn.

Ideaal voor: Operations managers die behoefte hebben aan een duidelijk overzicht van dag tot jaar en business analisten die operationele efficiëntie in de loop van de tijd willen bijhouden.

5. ClickUp Webpagina's bouwen Gantt Grafiek sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/Building-Web-Pages-Template.png ClickUp Webpagina's maken sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-90091332611&department=engineering-product Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Webpagina's bouwen Gantt Grafiek sjabloon is ontworpen om uw projecten voor webontwikkeling te vereenvoudigen. Het organiseert target gebieden zoals productpagina's, ondersteuningspagina's en kernpagina's in aparte mappen, zodat u de voortgang van elke pagina kunt bijhouden.

Dit sjabloon voor gemiddeld niveau bevat ook een grafiek in kaarten om de projecttaken in kaart te brengen en de voortgang van ontdekking tot lancering bij te houden. Het heeft ook een lijstweergave met aangepaste velden om de marketingfase van elke pagina te bewaken en previewlinks op te nemen. Ontwerpers kunnen zelfs Figma-koppelingen invoegen voor snelle toegang tot wireframes.

Bovendien heeft deze gratis sjabloon voor grafieken een sitemap blauwdruk met een overzicht van uw hele webproject.

Ideaal voor: Website-ontwikkelaars die efficiënt meerdere pagina's willen bouwen of beheren.

6. ClickUp Waterval Management Gantt Grafiek Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Waterfall-Management-Template.png ClickUp Waterval Management Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-48349794&department=engineering-product Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Waterval Management Gantt Grafiek Sjabloon is gemaakt voor Teams die werken binnen de Watervalmethode, waar taken moeten worden Voltooid in een vooraf bepaalde volgorde.

Deze sjabloon op intermediair niveau heeft specifieke mappen voor elke fase van de projectlevenscyclus, die u helpen de rollen van het team te verduidelijken en de voortgang per fase bij te houden. Het bevat ook voorbeelden van zowel eenvoudige als complexe projecten.

Er is ook een weergave van de Gantt grafiek, die laat zien hoe je taken opeenvolgend voortgang boeken. Om het teamwerk vlotter te laten verlopen, kun je aantekeningen, mijlpalen en labels rechtstreeks aan de taken toevoegen.

Ideaal voor: Softwareontwikkelingsteams die in opeenvolgende projectfasen werken en IT-projectmanagers die complexe, lineaire workflows overzien.

7. ClickUp IT Roadmap Gantt Grafiek Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-IT-Roadmap-Gantt-Chart-Template.png ClickUp IT Stappenplan Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-200555626&department=it Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp IT Roadmap Gantt Grafiek Sjabloon helpt IT Teams bij het plannen, bijhouden en communiceren van strategische initiatieven binnen het bedrijf. Ontworpen voor beginners, combineert het de functies van stappenplannen en Gantt grafieken voor holistisch projectmanagement.

De weergave Gantt, te vinden onder het tabblad 'Projectroute', organiseert uw taken visueel langs een tijdlijn, wat helpt bij tijdige voortgang. De weergave 'Prioriteitsinitiatieven legt uw taken vast met sleutelinformatie zoals dispositie (of het een 'nice to have' of een 'must have' is), impact, vereiste inspanning en meer.

En de 'Team Bandwidth' weergave geeft een duidelijk beeld van de verdeling van werklast, zodat de taken evenwichtig verdeeld zijn over de leden van het team.

Gebruik voor het verder stroomlijnen van werkstromen ClickUp Brain's contextbewuste automatisering om uw IT-activiteiten een boost te geven. Stel automatisering in die de AI-tool triggert om eerdere projectgegevens of SOP's op te halen bij belangrijke mijlpalen.

Ideaal voor: IT-managers die de initiatieven van hun team willen afstemmen op de doelen van de business.

8. ClickUp Blog Beheer Gantt Grafiek Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Blog-Management-Gantt-Chart-Template.png ClickUp Blog Beheer Gantt Grafiek Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-102456492&department=marketing Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Blog Beheer Gantt Grafiek Sjabloon structureert en verfijnt uw blogbeheerproces van brainstormen over ideeën tot het publiceren van live content.

Dit sjabloon voor gemiddeld niveau organiseert uw werkstroom in drie belangrijke mappen: 'Blogaanvragen' voor het indienen van opdrachten via ingebouwde formulieren; 'Actieve blogberichten' voor het beheren van berichten die in uitvoering zijn; en 'Blogactiva', een lijst met taken voor het toewijzen van uren en het prioriteren van content.

De kaartweergave van het sjabloon biedt een intuïtieve tijdlijn voor het plannen van berichten en helpt bij het in kaart brengen van je algemene contentstrategie.

U vindt ook een gecentraliseerd marketing SOP-tabblad voor het opslaan van de stem van uw merk, de rollen van uw teams en meer, zodat u verzekerd bent van consistentie in al uw bloginvoer.

Ideaal voor: Marketingteams die de samenwerking op het gebied van hun blog content pipeline willen verbeteren

10. ClickUp Gebruikers Acceptatie Testen Checklist Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-User-Acceptance-Testing-Checklist-Gantt-Chart-Template.png ClickUp Gebruikers Acceptatie Testen Checklist Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-176168916&department=engineering-product Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als u uw testproces wilt structureren voordat u een product of applicatie lanceert, is de ClickUp Gebruikers Acceptatie Testen (UAT) Checklist Gantt Grafiek Sjabloon is hier om te helpen. Met dit sjabloon kunnen echte gebruikers valideren dat alles functioneert zoals bedoeld.

De grafiek van de sjabloon toont grafisch uw UAT-taken en hun afhankelijkheid, zodat u kunt bijhouden hoe elke testcase is gekoppeld aan specifieke feedbacklussen en mijlpalen voor ondertekening.

Er is ook een weergave 'UAT fasen en stappen' die taken groepeert op status en met balken voor de voortgang die automatisch worden bijgewerkt voor elke taak.

Dit sjabloon werkt het best voor gebruikers op gevorderd niveau.

Ideaal voor: QA Teams die de functionaliteit van het product en de tevredenheid van de gebruiker willen waarborgen.

Maak uw projectmanagement een niveau hoger met de sjablonen voor projectgrafieken van ClickUp

Excel gebruiken voor Gantt-diagrammen is misschien een klassieke keuze, maar ClickUp doet er nog een schepje bovenop door Gantt-diagrammen in het grotere geheel van uw projectmanagement te verweven.

Voer gewoon uw gegevens in en wissel tussen weergaven - lijsten, borden, Gantt grafieken (en meer). Deze flexibiliteit stimuleert teamwerk en helpt u uw middelen beter te gebruiken.

ClickUp onderscheidt zich ook door zijn geavanceerde automatisering en integratiemogelijkheden.

Of u nu begint of een ervaren projectmanager bent, ClickUp heeft een robuuste tool voor Gantt grafieken die aan uw behoeften voldoet. En het beste deel? Deze sjablonen zijn gratis. 💰 Gratis aanmelden op ClickUp en begin uw projecten beter te beheren.