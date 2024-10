Zendesk versus Salesforce: Vind de juiste CRM voor uw business

De keuze voor het juiste CRM kan de manier veranderen waarop je team communiceert met klanten en de dagelijkse activiteiten beheert.

Tools zoals Zendesk en Salesforce vallen op omdat ze unieke functies bieden die inspelen op verschillende zakelijke behoeften en voorkeuren van gebruikers. Deze verkoop- en marketingtools domineren het gesprek over klantcommunicatie en relatiebeheer en beloven uw bedrijfsprocessen te automatiseren.

Maar kiezen is niet eenvoudig. Beide platforms bieden nuttige functies, maar hun gebruikerservaringen en specifieke toepassingen verschillen enorm.

In deze blog gaan we dieper in op de sterke punten en limieten van beide tools en bekijken we welk CRM het beste bij jouw team past. Klaar? Laten we beginnen.

Wat is Zendesk?

Zendesk is een veelzijdige CRM-tool die is ontworpen om de efficiëntie van de klantenservice en het interactiebeheer te verbeteren.

Het combineert een groot aantal functies, waaronder AI-gestuurde automatisering, live chatten, ticketing en een uitgebreide kennisbank. Naast andere tools voor klantenservice is het een goede keuze voor bedrijven die hun klanttevredenheid en operationele productiviteit willen verbeteren.

Door klantgegevens te integreren en bruikbare inzichten te bieden, helpt Zendesk bedrijven bij het leveren van gepersonaliseerde en tijdige klantervaringen, zodat elke interactie waarde toevoegt en loyaliteit opbouwt. Het heeft ook toegankelijke communityforums waar gebruikers ideeën kunnen uitwisselen, problemen kunnen oplossen en best practices kunnen delen.

Zendesk functies

Zendesk beschikt over een krachtig pakket functies die ontworpen zijn om klantinteracties te optimaliseren en de efficiëntie van teams te verhogen.

Laten we eens kijken naar de meest impactvolle CRM-functies.

1. Functie #1: Voltooide zichtbaarheid pijplijn

via Inetsoft Zendesk CRM biedt zichtbaarheid in de verkooppijplijn, een cruciale functie voor elk verkoopteam dat verrassingen aan het einde van het kwartaal wil voorkomen. Met deze functie kunt u uw verkooppijplijn effectief in realtime voorspellen en beheren.

Met helpdeskhulpmiddelen om elk onderdeel van uw verkoopproces te plannen, bij te houden en te analyseren, kunt u potentiële problemen identificeren voordat ze uw resultaten beïnvloeden. Dit niveau van inzicht helpt u uw activiteiten te stroomlijnen, zodat u altijd een stap voor blijft.

Met realtime gegevens en analyses kan je team weloverwogen beslissingen nemen die de prestaties optimaliseren en een consistente omzetgroei stimuleren.

2. Functie #2: Functies voor productiviteit van teams

via softwareadvice_ Hier lees je hoe de productiviteitsfuncties van Zendesk je verkoopprocessen stroomlijnen:

Contact- en dealmanagement: Beheer contacten en deals in Zendesk, waar alle cruciale klantinformatie op één toegankelijke plaats is opgeslagen. Zendesk-integraties zorgen ervoor dat je team de context heeft die ze nodig hebben om weloverwogen beslissingen te nemen en interacties te personaliseren

Beheer contacten en deals in Zendesk, waar alle cruciale klantinformatie op één toegankelijke plaats is opgeslagen. Zendesk-integraties zorgen ervoor dat je team de context heeft die ze nodig hebben om weloverwogen beslissingen te nemen en interacties te personaliseren Activiteiten bijhouden: Of het nu gaat om gesprekken, e-mails of vergaderingen, de Zendesk functie voor het bijhouden van activiteiten biedt een duidelijk overzicht van de acties van elk team lid

Of het nu gaat om gesprekken, e-mails of vergaderingen, de Zendesk functie voor het bijhouden van activiteiten biedt een duidelijk overzicht van de acties van elk team lid Leadgeneratie en -beheer: Vanklantsegmentatie tot het automatiseren van follow-up e-mails, deze tools zorgen ervoor dat uw team zich richt op de meest veelbelovende leads

Vanklantsegmentatie tot het automatiseren van follow-up e-mails, deze tools zorgen ervoor dat uw team zich richt op de meest veelbelovende leads Taak automatisering en triggers: Of het nu gaat om het verzenden van een welkom e-mail naar een nieuw contact of het waarschuwen van vertegenwoordigers van een deal die zijn sluitingsdatum nadert, automatisering zorgt voor consistentie in de communicatie en activiteiten

3. Functie #3: AI-gestuurde bots

via Venturebeat Zendesk AI zet intelligente agents in om complexe interacties met klanten efficiënter af te handelen dan standaard bots. Deze AI agents lossen zelfstandig veelvoorkomende vragen en ondersteunende problemen op. Met deze functie kunnen je customer service agents zich richten op meer ingewikkelde en waardevolle interacties.

AI-bots zijn cruciaal voor het schalen van klantenservice zonder concessies te doen aan de kwaliteit, waardoor bedrijven zelfs tijdens piekperioden een hoge klanttevredenheid kunnen handhaven.

Zendesk prijzen

Teams: $25/agent per maand

Groei: $69/agent per maand

Professional: $149/agent per maand

Enterprise: Begint bij $169/gebruiker per maand

Wat is Salesforce?

Salesforce is een cloudgebaseerd platform voor Customer Relationship Management (CRM) waarmee u al uw klantinteracties en bedrijfsprocessen op één plek kunt beheren.

Het verbetert uw vermogen om verbinding te maken met klanten, prospects en partners door gegevens te centraliseren, taken te automatiseren en bruikbare inzichten te leveren voor verschillende functies.

Het platform is schaalbaar en geschikt voor bedrijven van alle groottes en industrieën, zodat u kunt groeien en u kunt aanpassen in een steeds veranderende markt.

Salesforce CRM-functies

De functies van Salesforce CRM zijn ontworpen voor elk contactmoment in het klanttraject, waardoor het een essentieel platform is voor bedrijven die willen schalen en innoveren.

Laten we eens kijken naar de prominente functies van de Salesforce service cloud:

1. Functie #1: Geavanceerde functies voor rapportage en analyse

via verkoopafdeling_ Salesforce heeft geavanceerde rapportage- en analysetools die enorme hoeveelheden gegevens omzetten in bruikbare inzichten. Door klantinteracties en verkoopprestaties te analyseren, identificeert u trends en patronen die leiden tot datagestuurde beslissingen.

Met deze mogelijkheden kunt u anticiperen op verschuivingen in de markt en uw CRM-strategieën in realtime, zodat uw Business voorop blijft lopen.

2. Functie #2: Functies voor productiviteit in Salesforce CRM

Salesforce CRM is ontworpen om de productiviteit in uw hele organisatie te verhogen door integratie van geavanceerde servicedesktools die verschillende verkoopprocessen stroomlijnen.

Hieronder worden enkele van de belangrijkste functies voor productiviteit binnen Salesforce CRM nader bekeken:

Uitgebreide klantprofielen: Krijg gedetailleerde klantprofielen met gegevenspunten over de hele klantlevenscyclus. Dankzij deze integratie kunnen bedrijven een 360-graden weergave van elke klant krijgen, inclusief interacties in het verleden, aankoopgeschiedenis en toekomstige behoeften

Krijg gedetailleerde klantprofielen met gegevenspunten over de hele klantlevenscyclus. Dankzij deze integratie kunnen bedrijven een 360-graden weergave van elke klant krijgen, inclusief interacties in het verleden, aankoopgeschiedenis en toekomstige behoeften Betrokkenheid van kopers: Verbeter de interactie met prospects door middel van op maat gemaakte strategieën in uw CRM. Deze functie stelt u in staat om gepersonaliseerde outreach en follow-ups uit te voeren, wat zorgt voor effectievere gesprekken en hogere conversiepercentages

Verbeter de interactie met prospects door middel van op maat gemaakte strategieën in uw CRM. Deze functie stelt u in staat om gepersonaliseerde outreach en follow-ups uit te voeren, wat zorgt voor effectievere gesprekken en hogere conversiepercentages Sales Analytics: Gebruik geïntegreerde tools zoals Tableau om verkooptrends te visualiseren, de prestaties van teams bij te houden en de omzet nauwkeuriger te voorspellen

Gebruik geïntegreerde tools zoals Tableau om verkooptrends te visualiseren, de prestaties van teams bij te houden en de omzet nauwkeuriger te voorspellen Inkomsteninformatie: Interne tools bieden diepgaande zichtbaarheid in uw pijplijn, zodat u knelpunten kunt identificeren, dealresultaten kunt voorspellen en strategieën in realtime kunt verfijnen

3. Functie #3: AI-gebaseerde inzichten (Salesforce Einstein)

Salesforce Einstein, de AI-component van Salesforce CRM, biedt krachtige inzichten door uw service cloud-gegevens in realtime te analyseren.

Deze functie automatiseert voorspellende analyses, helpt klantinteracties te personaliseren en optimaliseert processen, zodat uw team sneller beslissingen kan nemen.

Met de mogelijkheden van Einstein kunt u anticiperen op klantbehoeften en trends, zodat uw strategieën altijd zijn afgestemd op de verwachtingen van de klant en de dynamiek van de markt.

Verkoopprijzen

Starter Suite: $25/gebruiker per maand

Pro Suite: $100/gebruiker per maand

Enterprise: $ 165/gebruiker per maand

Unlimited: $ 330/gebruiker per maand

Einstein 1 Verkoop: $500/gebruiker per maand

Zendesk vs. Salesforce: Functies vergeleken

Zowel Zendesk als Salesforce bieden krachtige CRM-tools die zijn ontworpen om query's van klanten op te lossen en verkoopprocessen te stroomlijnen. Hoewel ze veel overeenkomsten hebben, zijn hun functies gericht op verschillende zakelijke behoeften en use cases.

Dit is hun vergelijking op sleutelgebieden:

Functie #1: zichtbaarheid pijplijn

Zendesk

Zendesk biedt voltooide zichtbaarheid van pijplijnen, waardoor verkoopteams verkooppijplijnen beter kunnen voorspellen en beheren. Het kan helpen bij het abonneren, bijhouden en analyseren van alle onderdelen van het verkoopproces, zodat potentiële problemen kunnen worden geïdentificeerd voordat ze van invloed zijn op de resultaten.

Salesforce

Ook Salesforce biedt een sterke zichtbaarheid van de pijplijn met geavanceerde analyses die helpen bij het bijhouden van klantinteracties en verkoopprestaties. De integratie met Salesforce's eigen AI, Einstein, verbetert deze mogelijkheden en biedt voorspellende inzichten en aanbevelingen.

🏆Winnaar: Gelijkspel. Beide platforms blinken uit in zichtbaarheid van de pijplijn, maar de AI-integratie van Salesforce zou Zendesk kunnen overtreffen voor organisaties die behoefte hebben aan diepere analytische mogelijkheden en voorspellende inzichten.

Voor kleinere teams met eenvoudige verkoopprocessen kan de eenvoudigere, gebruiksvriendelijke interface van Zendesk aantrekkelijker zijn.

💡 Pro tip: Haal het meeste uit uw klantretentietraject door inzicht te krijgen in de verschil tussen clients en klanten zodat je de beste technieken kunt gebruiken om nieuwe klanten voor je merk aan te trekken!

Zendesk

Zendesk verbetert de productiviteit door essentiële verkooptools zoals contact- en dealbeheer, het bijhouden van activiteiten en leadbeheer te centraliseren. De automatisering functies en aanpasbare triggers stroomlijnen routinetaken, waardoor verkopers zich kunnen concentreren op de verkoop.

Salesforce

Salesforce verhoogt de productiviteit met een uitgebreide set tools zoals automatisering van verkoopafdelingen en samenwerking via platforms zoals Slack. De schaalbare functies zijn ontworpen voor groei en complexe cycli.

🏆Winnaar: De winnaar hier hangt af van je behoeften. Salesforce werkt goed, vooral voor grotere ondernemingen of ondernemingen met complexe verkoopprocessen. Zendesk is wellicht geschikter voor bedrijven die gebruiksgemak en eenvoud belangrijker vinden dan uitgebreide aanpassingen.

Functie #3: AI-mogelijkheden

Zendesk

Zendesk maakt gebruik van AI om de klantenservice te verbeteren door middel van intelligente bots die routinevragen en ondersteuningstaken afhandelen. Hierdoor kunnen menselijke agenten zich richten op complexe en waardevolle interacties, waardoor de algehele efficiëntie van klantenservice wordt verbeterd.

Salesforce

Salesforce Einstein neemt AI een stap verder door deep learning en voorspellende analyses rechtstreeks in de CRM op te nemen, gepersonaliseerde inzichten in klanten te bieden en een breed bereik aan Taken in verkoop- en marketingactiviteiten te automatiseren.

🏆Winnaar: Als uw prioriteit ligt bij geavanceerde AI die niet alleen serviceagenten ondersteunt, maar ook verkoop- en marketingstrategieën aanstuurt via voorspellende analyses, dan is Salesforce de duidelijke winnaar.

De target AI-tools van Zendesk zijn echter meer dan voldoende voor organisaties die AI in de eerste plaats nodig hebben om de efficiëntie van tools voor klantenservice .

Zendesk vs. Salesforce: Reddit Beoordelingen

Op Reddit voeren gebruikers diepgaande discussies over de voor- en nadelen van CRM-tools zoals Zendesk en Salesforce, die vaak hun verschillende ervaringen en use cases weerspiegelen.

Laten we eens kijken wat mensen zeggen over beide apps op Reddit . Voor Salesforce vermeldde een gebruiker:

Salesforce werd ons verkocht als zijnde 90% wat je nodig hebt off-the-shelf, met slechts een beetje configuratie om het precies goed te krijgen. Maar we merken dat het meer 30% is van wat we nodig hebben en veel ontwikkeling - vooral omnichannel, dat we gebruiken om specifieke soorten zaken naar specifieke soorten agenten te routeren.

Dit weerspiegelt het algemene gevoel dat Salesforce weliswaar krachtig is, maar vaak aanzienlijke aanpassingen en ontwikkeling vereist om aan specifieke behoeften te voldoen.

Omgekeerd uitte een gebruiker zijn frustratie over Zendesk:

Zendesk is verschrikkelijk. Nadat je de PO hebt ondertekend, is de ondersteuningstool van Zendesk nul. We hebben talloze problemen en niemand neemt contact met ons op...Nu hebben ze ons 4x het bedrag in rekening gebracht dat in ons contract stond en niemand antwoordt.

Een andere gebruiker die overstapte van Zendesk naar Salesforce deelde een uitgebreid deel van de weergave:

We zijn dus overgestapt van Zendesk naar Salesforce en ons operations team vindt het vreselijk. De teleurstelling heeft de hele organisatie vergiftigd tegen Salesforce. Na een nogal langdurig project om van Zendesk naar Salesforce cases over te stappen, gaven ze uiteindelijk zelfs nog meer geld uit om een derde partij in te schakelen die met Salesforce integreert om cases op een meer ops-vriendelijke manier te beheren.

Deze discussies benadrukken dat de keuze tussen Zendesk en Salesforce vaak afhangt van specifieke organisatorische behoeften en verwachtingen.

Salesforce wordt gezien als een zeer aanpasbare maar potentieel complexe en dure tool. Zendesk daarentegen wordt weergegeven als eenvoudiger en gebruiksvriendelijker, maar kan klantenservice missen na de eerste aankoop.

Met ClickUp - Het beste alternatief voor Zendesk en Salesforce

ClickUp biedt een veelzijdig platform dat een hoge flexibiliteit combineert met krachtige functies om de productiviteit en klantbetrokkenheid te verbeteren.

Laten we eens kijken waarom ClickUp een van de beste alternatieven voor Zendesk en Salesforce is Salesforce alternatieven voor het beheren van uw relaties met klanten en verkoopprocessen.

1. ClickUp's One Up #1: CRM voor Teams

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-CRM-Solution.png ClickUp CRM oplossing https://app.clickup.com/login?department=sales-crm&\_gl=1\*l7qbmp\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*\MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/ ClickUp's CRM-oplossing voor Teams is ontworpen om de groei van clients en klanttevredenheid te versnellen. Het biedt een uitgebreide set tools om uw verkooppijplijn te visualiseren, accounts bij te houden en te beheren en klantworkflows te stroomlijnen.

Met ClickUp kan uw team efficiënt samenwerken, zodat elke interactie met de klant impactvol is. Met ClickUp kunt u:

Uw ideale CRM-systeem bouwen met aanpasbare velden en koppelingen tussen taken, documenten en andere gegevenspunten

Uw verkooppijplijn beheren en weergeven met Kanban-borden, lijsten of tabelweergaven om een soepele voortgang van deals van prospect tot klant te garanderen

Herhaalde Taken automatiseren en aangepaste werkstromen instellen om te zorgen voor consistentie en efficiëntie in alle interacties met klanten

Meer dan 50 aanpasbare dashboards widgets gebruiken om verkoopprestaties, klantbetrokkenheid en andere sleutelindicatoren bij te houden

Accounts organiseren met aangepaste tags en filters om snel te navigeren en toegang te krijgen tot specifieke klantgegevens of accounts

Dit sjabloon downloaden

2. ClickUp's One Up #2: ClickUp voor klantenservice

Dit sjabloon downloaden

Delegeer meerdere toegewezen personen voor directe hulp met ClickUp voor klantenservice

De ClickUp CRM sjabloon is perfect voor beginners (en zelfs leiders) die hun leadbeheer, relaties met klanten en verkooppijplijn willen stroomlijnen. Het biedt een kant-en-klare, volledig aanpasbare map waarmee u binnen enkele seconden aan de slag kunt.

Het sjabloon maakt een snelle implementatie mogelijk van een volledig aangepast systeem voor relatiebeheer onder één dak. Met deze CRM sjabloon kunnen uw teams:

Leads systematisch organiseren en bijhouden om het conversiepercentage en de nauwkeurigheid van de follow-up te verbeteren

Een gedetailleerd overzicht bijhouden van alle communicatie met klanten om relatiebeheer en aangepaste service te verbeteren

Het CRM aanpassen aan de specifieke behoeften van uw bedrijf, zodat workflows en gegevensorganisatie kunnen worden gepersonaliseerd

Snel een volledig functioneel CRM-systeem implementeren met vooraf geconfigureerde instellingen die direct klaar zijn voor gebruik

Dit sjabloon downloaden

De juiste CRM-fit vinden: Een balans vinden tussen capaciteiten en uw gebruikssituaties

Het kiezen van de juiste CRM-software is cruciaal voor het verbeteren van de efficiëntie en het stroomlijnen van de communicatie binnen uw organisatie. Hoewel CRM-software voorbeelden zoals Zendesk en Salesforce bieden krachtige softwareoplossingen met verschillende functies, maar de implementatie ervan kan complex zijn en een aanzienlijke investering vereisen.

Hierdoor vormen ze een uitdaging voor kleine en middelgrote ondernemingen en starters met een beperkt budget.

ClickUp komt naar voren als een veelzijdig en kosteneffectief alternatief, dat een allesomvattend platform biedt dat tegemoet komt aan verschillende CRM-behoeften met aanpasbare sjablonen en integraties.

Voor bedrijven die klantinteracties willen optimaliseren zonder het hoge prijskaartje, biedt ClickUp een schaalbare oplossing die meegroeit met uw team. De gebruiksvriendelijke interface en flexibele functies zorgen voor een naadloze aanpassing aan uw specifieke werkstromen.

Ontdek ClickUp vandaag nog en ontdek hoe het uw CRM-praktijk kan veranderen. Start nu uw gratis proefversie!