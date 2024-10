The Best Free Job Search Google Spreadsheets Templates

Ben je ooit teruggebeld voor een baan maar kon je je niet herinneren dat je gesolliciteerd had? Het gebeurt!

Als je midden in een zoektocht naar een baan zit en meerdere sollicitaties per week verstuurt, kan het moeilijk zijn om alles bij te houden. En als je niet snel reageert, kan het zelfs gebeuren dat je niet meer aan solliciteren denkt.

Een eenvoudige oplossing hiervoor is een job search tracker. Een standaard sjabloon voor het zoeken naar een baan is een uitstekende manier om de informatie rond je zoektocht te beheren en follow-ups te stroomlijnen. In dit opzicht is Google Spreadsheets een populaire keuze voor snelle toegankelijkheid, met bijna een miljard gebruikers op het platform.

En het beste deel? Je hoeft niet zelf een sjabloon voor het zoeken naar vacatures te maken in Google Spreadsheets.

We hebben negen sjablonen voor Google Spreadsheets in deze gids opgenomen om je tijd te besparen. Als bonus hebben we sjablonen opgenomen van ClickUp , een veteraan op het gebied van projectmanagement, past misschien beter bij jou. Laten we beginnen!

**What makes a Good Job Search Template?

Voordat we naar sjablonen voor spreadsheets hier zijn vier elementen die aanwezig zijn in elk effectief sjabloon voor het zoeken naar een baan:

Duidelijkheid: Uw sjabloon voor het zoeken naar werk moet eenvoudig zijn. Een eenvoudige layout helpt werkzoekenden bij het bijhouden van taken zoals sollicitaties, sollicitatiegesprekken, contactpersonen en follow-ups. Op die manier mist u nooit belangrijke details Traceerbaar: Een sjabloon in Google Spreadsheets voor het zoeken naar een baan visualiseert belangrijke data en bevat herinneringen ofplanning app functies om tijdige follow-ups te garanderen. Dit aspect houdt je deadlines bij en je aanpak georganiseerd Aanpasbaar: Met een goed sjabloon kun je velden toevoegen of aanpassen aan je specifieke behoeften. Met aanpassingen kunt u elementen toevoegen zoals ruimte voor een aantekening, functiegerelateerde taken (zoals een sollicitatietest), een gemiddeld bereik van het salaris, enz. Toegankelijk: Of het nu op je mobiel, tablet of desktop is, je moet je vacature tracker overal kunnen openen. Een werkgever kan je immers ook bereiken als je op reis bent. Een platform dat geoptimaliseerd is voor weergave en bewerking op elk apparaat is dus nuttig

Gratis Google Spreadsheets sjablonen voor het zoeken naar een baan

Navigeren op de arbeidsmarkt kan overweldigend zijn, maar met de juiste tools kun je je zoektocht stroomlijnen en georganiseerd houden.

Deze negen gratis sjablonen in Google Spreadsheets helpen je bij het bijhouden van sollicitaties, het beheren van netwerkcontacten en het stellen van doelen voor het zoeken naar een baan, waardoor het proces soepeler en efficiënter verloopt.

1. Google Spreadsheets sjabloon voor het zoeken naar een baan door Lido

via Lido Lido's Google Spreadsheets sjabloon voor het zoeken naar een baan vereenvoudigt het zoeken naar een baan met een mix van visuals en eenvoud. Het biedt een uitgebreide lijst met velden met gegevens, waaronder de positie, bedrijfsinformatie, sollicitatiedatum, status en follow-ups - allemaal op één plek.

Het heeft ook duidelijke en kleurrijke vervolgkeuzelijsten voor de status van de sollicitatie en de locatie. Lido is ideaal voor het maximaliseren van productiviteit door eenvoud en is een snelle oplossing om je zoektocht naar een baan op de rails te krijgen.

2. Sjabloon voor werkzoekende door Spreadsheetpoint

via bladwijzer_ Het sjabloon Job Tracker Spreadsheet is praktisch voor wie een allesomvattende oplossing zonder rommel nodig heeft.

Het sjabloon verdeelt bijhouden in vier fasen. Met het jobgegevens subblad kunt u contacten en basis sollicitatiegegevens organiseren. De subbladen pre-interview en interview gaan dieper in op de volgende stappen na het gesprek. Het sjabloon heeft ook een ruimte credits om aantekeningen te maken, wat handig kan zijn als je behoefte hebt aan tips voor interview op afstand voor vraaggesprekken

Dit strakke, ongecompliceerde ontwerp zorgt ervoor dat alles soepel verloopt.

3. Sjabloon voor vacaturetracker met dynamische rapportage by Loopcv

via loopcv_ Dit sjabloon voor het zoeken naar vacatures in Google Spreadsheets is een uitstekende keuze als je de voorkeur geeft aan geavanceerde visualisaties om je zoektocht naar een baan bij te houden. Hoewel de essentiële details zijn opgenomen, richt Loopcv zich op dynamische rapportage over velden zoals het aantal sollicitaties, interviewrondes en zelfs de kwaliteit van de reacties.

Het sjabloon biedt geautomatiseerde grafieken en inzichten om de voortgang bij te houden. Het is ook volledig aanpasbaar en gemakkelijk aan te passen aan je behoeften.

Dit sjabloon van Loopcv is geweldig voor een datagestuurde benadering van het zoeken naar een baan.

4. Sjabloon voor het bijhouden van vacatures door FileDrop

via bestand neerzetten Op zoek naar een eenvoudige job tracker? Het sjabloon voor Google Spreadsheets voor het zoeken naar vacatures van FileDrop is de perfecte oplossing.

Net als Lido combineert het eenvoud met functie. Het sjabloon bevat belangrijke details zoals follow-ups en interviewdata zonder af te wijken van de logische werkstroom.

De strakke layout biedt overzichten die in één oogopslag toegankelijk zijn en benadrukt deadlines, zodat je er bovenop zit. Ideaal voor werkzoekenden die geen poespas willen, want in deze sjabloon draait alles om efficiënt minimalisme.

5. Sjabloon voor sollicitatiegesprek door Google Spreadsheets Sjablonen

via google Sheets_ Sommige werkzoekenden beginnen met bijhouden na het eerste vervolggesprek. Dat is waar de Job Interview Tracker Template van Google Spreadsheets uitblinkt.

Deze tool richt zich alleen op de fase van het sollicitatiegesprek, zodat je de sleutelgegevens zoals de bedrijfsnaam kunt bijhouden en direct in de details kunt duiken. Je kunt gespreksrondes, hun status en belangrijke data bijhouden.

In het gedeelte Aantekeningen kun je voor elke sollicitatie belangrijke aantekeningen maken, zodat je nooit het overzicht verliest. Het sjabloon is perfect voor werkzoekenden die op een gerichte, gestroomlijnde manier de voortgang van hun sollicitatie willen bekijken.

6. Sjabloon voor het bijhouden van sollicitatieformulieren by StandOutCV

via standOutCV_ De volgende op de lijst is de Job Search Google Spreadsheets Template van StandoutCV. Dit framework heeft als doel je zoektocht naar een baan stressvrij te maken.

Het dekt ook de essentie en voegt unieke gegevensvelden toe zoals een link naar een vacature voor gemakkelijke referentie. Dankzij de strakke layout en het gebruiksvriendelijke ontwerp zie je snel kansen en kun je bovenop je taken blijven zitten.

Dit sjabloon is perfect voor mensen die waarde hechten aan efficiëntie en georganiseerd willen blijven - zonder de complexiteit van geavanceerdere tools.

7. Sjabloon voor het bijhouden van vacatures by Teal

via blauw Teal's sjabloon voor het bijhouden van vacatures is een geweldige optie voor professionals die uitgebreide informatie over al hun sollicitaties op één locatie willen hebben.

Deze sjabloon voor het bijhouden van vacatures in Google Spreadsheets bevat meer dan 32 velden voor het bijhouden van elke sollicitatie. Het bevat ook tabbladen die je kunt gebruiken om je zoekopdracht te verdelen in bedrijven, recruiters en contactpersonen die relevant zijn voor je zoekopdracht. Dit helpt je bij het beheren van je contactendatabase om je netwerk uit te breiden.

Teal houdt elk veld duidelijk en direct met een handige beschrijvende emoji. Je kunt elk onderdeel van dit framework aanpassen voor elk doel.

8. Sjabloon voor het zoeken naar een baan door The Muse

via de Muze Het uitgebreide sjabloon Google Spreadsheets van The Muse voor het zoeken naar een baan verdeelt je sollicitaties in fases. Het is zo ontworpen dat het overeenkomt met de chronologische volgorde van elke sollicitatie, te beginnen met algemene informatie, gevolgd door pre-interview, interview #1 etc.

Het kader bevat velden voor sollicitatiedata, vervolgdata, aantekeningen, onderzoek, een sectie voor vaardigheidstesten en meer. Als handige add-on controleert dit sjabloon zelfs of je na een sollicitatiegesprek een bedankbericht naar je potentiële werkgever hebt gestuurd.

Van duidelijke secties tot een visueel aantrekkelijke format, de sjabloon is perfect voor een volledig overzicht van je zoektocht naar een baan.

9. Jobs Tracker Spreadsheet Sjabloon van Jobscan

via Jobscan Jobscan is een vertrouwde naam voor effectieve tools om vacatures en cv's te zoeken. Hun Google Spreadsheets sjabloon voor het zoeken naar vacatures weerspiegelt dat met zijn uitgebreide velden en validatieregels.

Het sjabloon is bedoeld om alle gegevens over het zoeken naar een baan bij te houden, zodat je genoeg informatie hebt om strategieën voor sollicitatiegesprekken te ontwikkelen en je cv aan te passen cv format . Het helpt je ook aantekeningen te maken van de feedback die je krijgt, zodat je beter voorbereid bent op het volgende gesprek.

Ongeacht het aantal sollicitaties, deze tool houdt je proces georganiseerd en efficiënt.

Meer lezen: Technische cv-sjablonen om op te vallen bij recruiters in 2024

Beperkingen van het gebruik van Google Spreadsheets voor het bijhouden van vacatures

Hoewel deze sjablonen voor het zoeken naar een baan in Google Spreadsheets u helpen om vooruit te blijven en georganiseerd te blijven, hebben ze een paar nadelen

Handmatige updates : Je moet handmatig de statussen en deadlines van sollicitaties bijwerken in de sjablonen in Google Spreadsheets, waardoor er veel ruimte is voor fouten. Als u bijvoorbeeld op 10 vacatures in een week solliciteert, kan het bijwerken van elke invoer vervelend en foutgevoelig worden

: Je moet handmatig de statussen en deadlines van sollicitaties bijwerken in de sjablonen in Google Spreadsheets, waardoor er veel ruimte is voor fouten. Als u bijvoorbeeld op 10 vacatures in een week solliciteert, kan het bijwerken van elke invoer vervelend en foutgevoelig worden Geen Taakbeheer: Google Spreadsheets heeft geen geïntegreerde functies voor taakbeheer. Je kunt niet gemakkelijk herinneringen instellen voor follow-ups, bedankberichten of sollicitatiegesprekken, wat kan leiden tot gemiste kansen

Google Spreadsheets heeft geen geïntegreerde functies voor taakbeheer. Je kunt niet gemakkelijk herinneringen instellen voor follow-ups, bedankberichten of sollicitatiegesprekken, wat kan leiden tot gemiste kansen Gebrek aan automatisering van de werkstroom : Zonder ingebouwde automatisering is het verplaatsen van een sollicitatie van 'Gesolliciteerd' naar 'Interview' weer een handmatige Taak. Dit kan tot verwarring leiden, vooral als je meerdere sollicitaties beheert

: Zonder ingebouwde automatisering is het verplaatsen van een sollicitatie van 'Gesolliciteerd' naar 'Interview' weer een handmatige Taak. Dit kan tot verwarring leiden, vooral als je meerdere sollicitaties beheert Beperkte visualisatie : Google Spreadsheets biedt basis grafieken, maar kan het krijgen van een snel overzicht van de voortgang van je zoektocht naar een baan moeilijk maken. Het kan bijvoorbeeld lastig zijn om te visualiseren bij welke bedrijven je het vaakst solliciteert of hoeveel sollicitatiegesprekken je hebt gehad

: Google Spreadsheets biedt basis grafieken, maar kan het krijgen van een snel overzicht van de voortgang van je zoektocht naar een baan moeilijk maken. Het kan bijvoorbeeld lastig zijn om te visualiseren bij welke bedrijven je het vaakst solliciteert of hoeveel sollicitatiegesprekken je hebt gehad Abs absence of built-in analytics: Google Spreadsheets biedt geen kant-en-klaar inzicht in je zoekprestaties naar de ideale baan. U zult niet weten wat het succes van uw sollicitatie is, hoe de wervingsmanagers hebben gereageerd of wat de gemiddelde aannametijd is, tenzij u deze handmatig berekent

Als deze beperkingen voor u een doorslaggevende factor zijn, laten we dan het volgende bespreken Google Spreadsheets alternatieven voor sjablonen voor het zoeken naar vacatures met robuustere functies.

Alternatieve sjablonen voor het zoeken naar vacatures en het bijhouden van sollicitaties

Eén geschikte sjabloon kan alle stress wegnemen die gepaard gaat met het voorblijven in het sollicitatieproces.

We hebben Google Spreadsheets en de limieten ervan onderzocht. Laten we het zoeken naar een baan nu als een project zien - een strategische aanpak die krachtig projectmanagement vereist. Dat is waar ClickUp komt binnen.

Met zijn robuust Taakbeheer, duidelijke visualisaties en slimme automatisering stelt ClickUp u in staat om eigendom te nemen over het sollicitatieproces.

Bent u enthousiast? Hier zijn drie ClickUp sjablonen die zijn ontworpen voor efficiënt en stressvrij zoeken naar een baan, allemaal klaar voor gebruik met slechts één klik.

1. ClickUp sjabloon voor het zoeken naar een baan

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-80.png ClickUp sjabloon voor het zoeken naar een baan https://app.clickup.com/signup?template=t-200476216&department=hr-recruiting&-01*1v8gwez*MjAwNzk2MDUwNy4xNzI0ODM5MDEzLjE5MjQ3NDM5NTguMTcyNDg2MDU3MC4xNzI0ODYwNTY5 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Wilt u een oplossing die meerdere toepassingen aankan? ClickUp's sjabloon voor het zoeken naar een baan past hier perfect bij, omdat het alle Taken met betrekking tot uw zoektocht naar een baan stroomlijnt. Deze uitgebreide tool helpt u bij het organiseren, bijhouden en beheren van uw sollicitaties in één enkele ruimte.

Hier zijn een paar essentiële functies:

Maak taken met precieze deadlines en houd de voortgang bij met de geïntegreerde sjabloonClickUp-taak* Stel prioriteiten en categoriseer uw sollicitaties op basis van aspecten zoals vaardigheden en bedrijfstak met ClickUp's directe tagging en filters

Controleer uw werklast en zorg ervoor dat u voorop loopt in uw zoektocht naar een baan metClickUp aangepaste weergaven zoals Werklast en Lijstweergave

Of u nu opnieuw begint of veranderen van carrière clickUp's sjabloon voor het zoeken naar een baan zal uw reis vereenvoudigen en impactvol houden.

Dit sjabloon downloaden

2. ClickUp sjabloon voor lijst met vacatures

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-118.png ClickUp sjabloon voor het zoeken naar een baan https://app.clickup.com/signup?template=t-10686843&department=personal-use&_gl=1*12388hy*\_gcl\_au*MjAwNzk2MDUwNy4xNzI0ODM5MDEzLjE5MjQ3NDM5NTguMTcyNDg2MDU3MC4xNzI0ODYwNTY5 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/ ClickUp's sjabloon voor lijst met vacatures is het perfecte kader voor robuust overzicht en controle over uw zoektocht naar een baan. Dit sjabloon centraliseert alle aspecten van uw zoektocht, van het bijhouden van sollicitaties tot het beheren van gesprekken met aanwervende managers. Het wordt ook geleverd met duidelijke visualisaties van alle essentiële velden.

Hier zijn een paar essentiële functies die deze sjabloon ideaal maken voor het zoeken naar een baan:

Organiseer je sollicitaties, werk vacaturedetails bij en sla contactgegevens op, allemaal op één plek metClickUp hiërarchie Breng in kaart en personaliseer gegevens zoals bereik van salaris en werkschema met de ingebouwde sjabloonAangepaste velden Personaliseer Taakupdates met unieke statussen zoals 'Gesolliciteerd', 'Gesprek' of 'Aanbod ontvangen' metClickUp aangepaste status Dit kader van ClickUp is ontworpen om uw inspanningen, tijd en kansen op succes bij het vinden van de perfecte baan te stroomlijnen.

Dit sjabloon downloaden

3. ClickUp sjabloon voor functievoorstel

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Job-Proposal-Template.png Stuur visueel aantrekkelijke en gestructureerde werkvoorstellen met het ClickUp Job Proposal Template https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6189164 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Moet u een winnend voorstel maken ? De ClickUp sjabloon voor functievoorstel is het perfecte documentkader, of u nu een freelancer bent of op zoek naar contractwerk. Het is een eenvoudig kader om uw diensten en prijzen te presenteren. Het is ook een hulpmiddel dat helpt vaardigheden beheren die relevant zijn voor een project.

Hier zijn een paar functies die het een perfect onderdeel maken van het zoeken en bijhouden van vacatures:

Pas de content in vooraf gebouwde secties onmiddellijk aan

Bewerk elke pagina met de rijke Markdown functie van ClickUp om wijzigingen in een sollicitatie te markeren

Verfijn uw taal voor sollicitatiebrieven en e-mails en maakcarrière kaarten met de ingebouwde AI-functie van het sjabloon,ClickUp Brein. Deze AI-tool kan ook worden gebruikt om je te helpen met voorbereiding op sollicitatiegesprekken en samenvattingen van vacatures

Integreer tools zoals Google Drive, Zoom en Calendly om uw bestanden en sollicitatiegesprekken te beheren met ClickUp integraties

Lees meer: Carrièreadvies 101: Alles wat je moet weten voordat je aan een nieuwe baan begint en op je nieuwe werkruimte uitblinkt!

Visualiseren en landen van sollicitaties met ClickUp

Het bijhouden van uw sollicitaties met een sjabloon voor het zoeken naar een baan kan deze transformeren van een ongeorganiseerde wirwar naar een zelfverzekerde, gerichte zoektocht. Google Spreadsheets sjablonen helpen u zeker om georganiseerd te blijven, maar met ClickUp krijgt u het voordeel van baangerelateerde inzichten, herinneringen, hulpprogramma's om uw cv te verbeteren, sollicitatiebrieven te verbeteren en nog veel meer. Aanmelden bij ClickUp en begin vandaag nog!