Top 20 hulpmiddelen voor prestatietesten om uw systemen te optimaliseren

Ik heb ontelbare uren besteed aan het oplossen van problemen met de prestaties, om te achterhalen wat een systeem vertraagt of waarom een applicatie plotseling crasht onder belasting.

Het is frustrerend om op dat moment te zitten, toch? Maar ik heb geleerd dat de juiste tools voor het testen van de prestaties het verschil maken.

In deze blog deel ik 20 topprogramma's voor performancetests waarvan ik heb gemerkt dat ze ongelooflijk effectief zijn.

Of je nu een doorgewinterde professional bent of net begint, deze populaire tools voor performancetests kunnen je helpen knelpunten op te sporen, te zorgen voor een optimale respons van het systeem en gebruikerservaringen van hoge kwaliteit te leveren.

Laten we erin duiken! 👇

**Wat moet je zoeken in tools voor performancetesten?

Bij het kiezen van de juiste tools voor prestatietesten zijn er een paar sleutel factoren om te overwegen:

Gebruiksgemak: Zoek een tool die intuïtief en gebruikersvriendelijk aanvoelt, zelfs voor degenen die nieuw zijn in prestatietesten. Geef de voorkeur aan tools met een eenvoudige interface en duidelijke documentatie

Zoek een tool die intuïtief en gebruikersvriendelijk aanvoelt, zelfs voor degenen die nieuw zijn in prestatietesten. Geef de voorkeur aan tools met een eenvoudige interface en duidelijke documentatie Schaalbaarheid: Zorg ervoor dat de tool uw testomgeving aankan, of u nu werkt met een kleine website of een grootschalige applicatie. De tool moet kunnen worden aangepast aan uw eisen

Zorg ervoor dat de tool uw testomgeving aankan, of u nu werkt met een kleine website of een grootschalige applicatie. De tool moet kunnen worden aangepast aan uw eisen Integratiemogelijkheden: Kies een tool die naadloos werkt met uw bestaande ontwikkel- en testworkflows, zoals continue integratie (CI) en continue levering (CD) pipelines

Kies een tool die naadloos werkt met uw bestaande ontwikkel- en testworkflows, zoals continue integratie (CI) en continue levering (CD) pipelines Functies voor rapportage: Kies een tool die uitgebreide, aanpasbare rapportages levert, zodat u testresultaten effectief kunt analyseren en knelpunten kunt identificeren

Kies een tool die uitgebreide, aanpasbare rapportages levert, zodat u testresultaten effectief kunt analyseren en knelpunten kunt identificeren Prijzen: Weeg de kosten af tegen uw budget, want er zijn zowel gratis als betaalde opties. Selecteer een tool die aan uw behoeften voldoet zonder uw financiën te belasten

Ook lezen: 10 beste HR-prestatiebeheertools en -toepassingen

Ik heb mijn best gedaan en een lijst samengesteld met 20 populaire tools voor het testen van de belastingsprestaties, waarmee u problemen direct kunt aanpakken. Daar gaan we!

1. ClickUp (Beste voor geïntegreerd projectmanagement en prestatietesten)

Stroomlijn je softwareontwikkeling met de ClickUp Software Team Management suite

Misschien kent u ClickUp Software Teambeheer als een van de populaire tools voor prestatiebeheer, maar wist u dat het ook uw bondgenoot kan zijn bij het testen van prestaties?

Het is niet alleen een Taakmanager; het is een uitgebreid platform dat elk aspect van softwareontwikkeling stroomlijnt. Van projectplanning en projectmanagement tot samenwerking en rapportage, ClickUp doet het allemaal gemakkelijk. Het is ook een van de top agile testtools .

Met zijn veelzijdige functies en integraties kan ClickUp uw testproces stroomlijnen en u helpen bij het identificeren van prestatieproblemen. En dat is nog niet alles. Het biedt ook kant-en-klare sjablonen om uw prestatietests een vliegende start te geven. Laten we ze samen verkennen.

Sjabloon voor testbeheer ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/4989daa3-1000.png ClickUp's sjabloon voor testbeheer is ontworpen om u te helpen het volledige testproces te beheren.

https://app.clickup.com/signup?template=t-102451742&department=engineering-product&_gl=1\*5tarlo*\_gcl_au*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEzMDc1ODcxOS4xNzI3NTE4NjE1LjE3Mjc1MTg2MTk . Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor testbeheer biedt een vooraf ontworpen kader om uw inspanningen voor prestatietests te stroomlijnen. Het organiseert uw testgevallen, houdt de voortgang bij en zorgt ervoor dat uw testproces soepel verloopt.

Met dit sjabloon kunt u:

Testgevallen centraliseren: Al uw testgevallen op één plaats bewaren, zodat ze gemakkelijk toegankelijk en te beheren zijn

Al uw testgevallen op één plaats bewaren, zodat ze gemakkelijk toegankelijk en te beheren zijn Vorderingen bijhouden: Bewaak de voortgang van elk testgeval met aanpasbare statussen zoals 'Nog te doen', 'In uitvoering' en 'Geslaagd/Verloren'

Bewaak de voortgang van elk testgeval met aanpasbare statussen zoals 'Nog te doen', 'In uitvoering' en 'Geslaagd/Verloren' Testers toewijzen: Wijs specifieke testcases toe aan leden van het team voor een efficiënte uitvoering

Wijs specifieke testcases toe aan leden van het team voor een efficiënte uitvoering Effectief samenwerken: Faciliteer communicatie en samenwerking tussen testers door opmerkingen toe te voegen en documenten direct binnen de testcases te delen

Dit sjabloon downloaden

Sjabloon ClickUp Bug & Probleem bijhouden

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-341.png Volg, rapporteer en los bugs effectief op met behulp van het ClickUp Bug & Issue Tracking Template https://app.clickup.com/signup?template=t-90090421835&department=engineering-product&_gl=1\*ebekng\*\_gcl\_au*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEzMDc1ODcxOS4xNzI3NTE4NjE1LjE3Mjc1MTg2MTk . Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor het bijhouden van bugs en problemen maakt het gemakkelijker dan ooit om bugs in uw projecten te vinden, te beheren en op te lossen. Het brengt de ondersteuningsteams, technische teams en productteams samen zodat iedereen synchroon blijft wanneer het aankomt op het bijhouden van codebreuken.

Dit sjabloon biedt een gecentraliseerde hub voor het beheren van alle bugs en problemen. Hiermee kunt u:

Bugrapporten van elk teamlid op één locatie vastleggen

De voortgang van elke bug bijhouden door middel van aanpasbare statussen en de organisatie van lijsten

Uitgebreide rapporten maken met relevante informatie zoals schermafbeeldingen, video's en prioriteitsniveaus om een efficiënte oplossing te garanderen

Communicatie vergemakkelijken tussen rapporteurs van bugs en ontwikkelaars door middel van opmerkingen en vermeldingen binnen bugrapporten

Dit sjabloon downloaden

De beste functies van ClickUp

Aangepaste dashboards: MaakClickUp Dashboards om prestatiegegevens te visualiseren en de voortgang naar uw doelen bij te houden. Dit kan waardevolle inzichten opleveren in de prestaties van uw applicaties en u helpen gebieden voor verbetering te identificeren

Zet uw gegevens om in bruikbare inzichten met ClickUp Dashboards

Aangepaste velden: ToevoegenClickUp Aangepaste velden om specifieke prestatiecijfers vast te leggen, zoals responstijden, foutpercentages en laadtijden. Zo kunt u sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) op maat van uw testbehoeften bijhouden en analyseren

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Custom-Fields-1.png Pas uw prestatiecijfers aan met ClickUp aangepaste velden, zodat u de bijzonderheden kunt vastleggen die voor uw testproces het belangrijkst zijn /%img/

Pas uw prestatiecijfers aan met ClickUp aangepaste velden, zodat u de bijzonderheden kunt vastleggen die het belangrijkst zijn voor uw testproces

Taak afhankelijkheid: DefinieerClickUp Afhankelijkheden tussen Taken om ervoor te zorgen dat testactiviteiten in de juiste bestelling worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld, je kunt een afhankelijkheid instellen zodat een prestatietest niet kan worden uitgevoerd totdat de corresponderende functionele test is Voltooid

Zorg ervoor dat elke stap op het juiste moment wordt uitgevoerd met ClickUp Dependencies

Tijdsregistratie: Houd de tijd bij die aan elke testactiviteit wordt besteed om de efficiëntie van uw team te beoordelen metClickUp Project tijdsregistratie. Dit kan helpen om gebieden te identificeren waar verbeteringen kunnen worden aangebracht en om uw testprocessen te optimaliseren

Krijg zichtbaarheid in de productiviteit van uw team met ClickUp Project Time Tracking

Commentaar en discussies: GebruikClickUp Opmerkingen toewijzen en discussies om samen te werken met uw team, inzichten te delen en problemen aan te pakken. Dit zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit en dat de testactiviteiten effectief worden uitgevoerd

Verbeter de samenwerking met ClickUp Assign Comments om testactiviteiten soepel te laten verlopen

Taak automatisering: Triggers instellen om automatisch taken met betrekking tot problemen met de prestaties toe te wijzen aan de juiste leden van het team zodra deze worden gerapporteerd metClickUp Automatiseringen. Dit zorgt ervoor dat elke bug onmiddellijk wordt aangepakt

Stroomlijn je werkstroom met ClickUp Automatiseringen, die snelle en effectieve oplossingen mogelijk maken

ClickUp limieten

Voor organisaties met complexe behoeften op het gebied van prestatietests is een speciale tool wellicht geschikter

Prijzen voor ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Ook lezen: 20 beste software, hulpmiddelen en oplossingen voor het bijhouden van bugs

2. BrowserStack (het beste voor testen in verschillende browsers, besturingssystemen en apparaten)

Via: BrowserStack BrowserStack is een van de moderne QA testtools . Het biedt een indrukwekkende reeks functies die speciaal zijn ontworpen voor prestatietesten, waarmee u de snelheid, het reactievermogen en de schaalbaarheid van uw webapplicaties kunt meten en optimaliseren.

Met de uitgebreide apparaat- en browserdekking kunt u testen in verschillende configuraties om prestatieknelpunten te identificeren en een naadloze gebruikerservaring te garanderen.

BrowserStack beste functies

Controleer de prestaties van uw applicatie op verschillende hardware- en softwareconfiguraties

Voer tests uit op meerdere apparaten en browsers tegelijk om uw cyclus van testen te versnellen

KPI's zoals laadtijden van pagina's, responstijden en CPU-gebruik bewaken om prestatieknelpunten te identificeren

Uw testsessies opnemen om prestatieproblemen te analyseren en verbeterpunten te identificeren

BrowserStack beperkingen

Het kan duur worden, vooral voor grootschalige testprojecten

Hoewel BrowserStack een breed bereik aan functies biedt, is het niet zo aanpasbaar als sommige andere tools voor het testen van belasting en prestaties

Prijzen van BrowserStack

Aangepaste prijzen (gebaseerd op apparaat, gebruik en API's)

BrowserStack beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1700+ beoordelingen)

4.5/5 (1700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (350+ beoordelingen)

3. Apache JMeter (het beste voor het testen van de belasting van webapplicaties en API's)

Via: Apache JMeter Apache JMeter is een open-source tool voor het testen van de prestaties. Het wordt veel gebruikt om de prestaties van webapplicaties en API's onder zware belasting te meten.

Door een groot aantal gelijktijdige gebruikers te simuleren, beoordeelt JMeter hoe uw applicatie met stress omgaat en identificeert het prestatieproblemen. Hierdoor kunt u ervoor zorgen dat uw applicatie effectief presteert onder verschillende voorwaarden.

De beste functies van Apache JMeter

Maak complexe testscenario's en analyseer prestatiegegevens om de tool aan te passen aan uw specifieke testbehoeften

Test een grote verscheidenheid aan applicaties met ondersteuning voor meerdere protocollen, waaronder HTTP, HTTPS, FTP, JDBC, SOAP en JMS

Simuleer een groot aantal gelijktijdige gebruikers door tests over meerdere machines te verdelen

Functionaliteit uitbreiden met een verscheidenheid aan plugins en extensies, waardoor het eenvoudig is om te integreren met andere tools en de testmogelijkheden uit te breiden

Apache JMeter beperkingen

Het heeft een steile leercurve voor gebruikers die nieuw zijn met performancetesten

Het is niet geschikt voor extreme, grootschalige prestatietestscenario's vanwege de beperkingen bij het verwerken van een enorm aantal gelijktijdige gebruikers

Prijzen voor Apache JMeter

Free Forever

Apache JMeter beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (150+ beoordelingen)

4.3/5 (150+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

👀 Bonus Read: Softwaretesten is een essentieel onderdeel van softwareontwikkeling. Leer meer over de verschillende soorten softwaretesten methoden die u kunt gebruiken om uw softwareontwikkelingsproces te verbeteren.

4. PFLB (Beste voor belasting- en stresstests van webapplicaties)

Via: SOAPUI SOAPUI is een populair API-testprogramma dat ook de prestaties van SOAP- en REST-services kan testen. Het biedt een gebruikersvriendelijke interface en een groot bereik aan functies voor het maken en uitvoeren van prestatietests.

SOAPUI beste functies

Maak belasting- en stresstests om de prestaties van uw API's onder verschillende belastingsvoorwaarden te meten

Gebruik data-gedreven testen om dezelfde test uit te voeren met verschillende datasets, waarbij echte gebruiksscenario's worden gesimuleerd

Toegang tot een verscheidenheid aan assertietypes om de juistheid van API responsen te verifiëren en problemen met de prestaties snel op te sporen

SOAPUI limieten

Het is even wennen, vooral voor gebruikers die nieuw zijn in het testen van API's

SOAPUI prijzen

Free Forever

SOAPUI beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (140+ beoordelingen)

4.5/5 (140+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (160+ beoordelingen)

6. LoadView (Beste voor prestatietests in de cloud)

Via: LoadView LoadView is een platform voor prestatietests in de cloud waarmee u echt gebruikersverkeer kunt simuleren en de prestaties van uw webapplicaties en API's kunt meten. Het biedt een intuïtieve interface en een breed bereik aan functies voor het maken en uitvoeren van prestatietests.

De beste functies van LoadView

Simuleer verkeer vanaf meerdere geografische locaties om de prestaties van uw applicatie onder verschillende voorwaarden te testen

Creëer complexe testscenario's en reproduceer gedrag van echte gebruikers met dynamische scriptingmogelijkheden

Toegang tot gedetailleerde prestatieanalyses, inclusief responstijden, doorvoer en foutpercentages

LoadView limieten

Beperkte toegankelijkheid en flexibiliteit vergeleken met open-source alternatieven

Prijzen voor **LoadView

On-demand: $0/maand

$0/maand Inschrijving: Starter: $129/maand Professioneel: $454/maand Geavanceerd: $899/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

LoadView beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (25+ beoordelingen)

7. Keysight Eggplant (Beste voor geautomatiseerde functie- en prestatietests)

Via: OpenText OpenText LoadRunner Cloud is een krachtig platform voor performancetests in de cloud. Het biedt een uitgebreid bereik aan functies voor het meten van de prestaties van webapplicaties en API's onder zware belasting.

OpenText LoadRunner Cloud is speciaal ontworpen voor grootschalige testscenario's en levert betrouwbare resultaten waarop gebruikers kunnen vertrouwen.

De beste functies van OpenText LoadRunner Cloud

Beheer meerdere projecten binnen één tenant om de toewijzing en het beheer van resources voor verschillende prestatietestinitiatieven te organiseren

Voeg virtuele gebruikers toe tijdens een testrun om de belasting aan te passen op basis van real-time observaties zonder de test opnieuw te starten, waardoor een nauwkeurige prestatie-evaluatie wordt gegarandeerd

Voldoen aan industrienormen voor veiligheid, zodat gebruikersgegevens beschermd zijn tijdens testscenario's

Integreert naadloos met verschillende CI/CD-pijplijnen en monitoringtools, waaronder Jenkins, Azure DevOps en New Relic

OpenText LoadRunner Cloud limieten

De UI/UX kan niet tippen aan die van andere tools voor performancetests

Prijzen voor OpenText LoadRunner Cloud

Aangepaste prijzen

OpenText LoadRunner Cloud beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. Gatling - (Het beste voor krachtige belastingtests, vooral voor ontwikkelaars die bekend zijn met Scala)

Via: Gatling Gatling is een krachtig, open-source hulpmiddel dat speciaal is ontworpen voor krachtige belastingstests. Het blinkt uit in het simuleren van zwaar gebruikersverkeer en het identificeren van prestatieproblemen in webapplicaties en API's.

De Scala-gebaseerde architectuur en asynchrone I/O-mogelijkheden van de tool maken het een topkeuze voor ontwikkelaars die op zoek zijn naar efficiënte en schaalbare oplossingen voor het testen van prestaties.

De beste functies van Gatling

Prestatietests schrijven als broncode om versiebeheer en samenwerking tussen de leden van het team mogelijk te maken

Gebruik de protocolagnostische aard van Gatling om verschillende protocollen te ondersteunen, waaronder HTTP/HTTPS, WebSockets, MQTT en meer

De ingebouwde recorder gebruiken om gebruikersinteracties met webapplicaties vast te leggen en deze om te zetten in loadtestscripts

Gatling limieten

Ontwikkelaars die nieuw zijn met Scala of prestatietesten kunnen te maken krijgen met een steilere leercurve

De GUI van Gatling is niet zo uitgebreid als die van sommige andere performance-testing tools

Prijzen van Gatling

Basis: $110,46

$110,46 Teams: $441,85

$441,85 Enterprise: Aangepaste prijzen

Goede beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (55+ beoordelingen)

4.3/5 (55+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

💡 Pro Tip: Voor een effectieve communicatie en documentatie van uw testactiviteiten maakt u gedetailleerde aantekeningen bij de release waarin de aangebrachte wijzigingen, de uitgevoerde tests en alle bekende problemen of limieten worden beschreven. Bestaande voorbeelden van release notes om je eigen voorbeelden te inspireren.

10. mabl (het beste voor continu testen, inclusief prestatietesten)

Via: mabl Mabl is een cloud-gebaseerd platform voor continu testen dat een bereik aan testmogelijkheden biedt, waaronder prestatietesten.

Hoewel het vooral bekend staat om zijn functies voor functioneel testen, kan mabl ook worden gebruikt om de prestaties van webapplicaties en API's te beoordelen. De no-code aanpak maakt het toegankelijk voor een breed bereik van gebruikers, inclusief degenen zonder uitgebreide technische expertise.

mabl beste functies

Optimaliseer de testuitvoering met intelligent wait, dat historische prestatiegegevens van applicaties gebruikt om de timing dynamisch aan te passen

Krijg toegang tot robuuste functies voor het testen van API's, waaronder ondersteuning van credentials voor veilige omgevingen en flexibele installaties voor het uitvoeren van tests, zodat deze snel kunnen worden gestart

Maak gebruik van verbeteringen met machine learning om nieuwe testdekkingsgebieden te identificeren en ervoor te zorgen dat tests alleen worden uitgevoerd wanneer applicaties zich in de juiste staat bevinden

mabl beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor tests

Ondersteunt traditionele looping-constructies niet volledig

mabl prijzen

Aangepaste prijzen

mabl beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (35+ beoordelingen)

4.5/5 (35+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (65+ beoordelingen)

11. Loadmill (Beste voor prestatietests in de cloud met testen van echte browsers en dynamische scripts)

Via: Laadmolen Loadmill is een platform voor prestatietests in de cloud dat een breed bereik aan functies biedt voor het meten van de prestaties van webapplicaties en API's onder zware belasting. Het is met name geschikt voor het testen van toepassingen die afhankelijk zijn van het gedrag van gebruikers in de echte wereld, zoals e-commercesites en gamingplatforms.

Loadmill beste functies

Automatisch testscenario's genereren op basis van echt gebruikersgedrag met AI-gestuurde testgeneratie

Inzichten verkrijgen met diepgaande analyse van testresultaten, hoofdoorzaken identificeren en verbeteringen voorstellen voor betere prestaties

Integreer naadloos in uw ontwikkelingsworkstroom voor continu testen, zodat problemen snel kunnen worden geïdentificeerd en opgelost wanneer ze zich voordoen

Loadmill limieten

Sommige geavanceerde functies zijn moeilijk te gebruiken

Prijzen van de laadmolen

Team: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Business: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise:Aangepaste prijzen

Loadmill beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

4.6/5 (30+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

12. BlazeMeter - (Beste voor prestatietests op ondernemingsniveau)

Via: BlazeMeter BlazeMeter is een platform voor continu testen dat teams voor testen en ontwikkeling helpt bij het uitvoeren van belasting- en prestatietests voor web- en mobiele toepassingen. Het stelt gebruikers in staat om verkeer te repliceren en de prestaties van applicaties efficiënt te analyseren.

BlazeMeter beste functies

Combineer testen in de cloud met infrastructuur op locatie met behulp van de hybride testmogelijkheden van BlazeMeter voor optimale prestaties en schaalbaarheid

Gebruik geavanceerde analysemogelijkheden, waaronder drill-down en root-cause analyse, om prestatieknelpunten te identificeren

KPI's in real-time bewaken, waaronder responstijden, doorvoer en fouten, om op de hoogte te blijven van de prestaties van applicaties

BlazeMeter limieten

Sommige gebruikers ondervinden problemen bij het downloaden van de opgenomen actie in het JMX-bestand

Prijzen van BlazeMeter

Basis: $149/maand

$149/maand Pro: $649/maand

$649/maand Unleashed: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen AWS: Aangepaste prijzen

BlazeMeter beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (20+ beoordelingen)

3.9/5 (20+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

13. NeoLoad (Het beste voor prestatietesten van complexe webapplicaties en API's)

Via: Tricentis NeoLoad NeoLoad is een geautomatiseerd platform voor het testen van de prestaties, ontworpen voor ondernemingen om de prestaties van web- en mobiele toepassingen te evalueren.

Het maakt continue prestatietesten mogelijk van API's tot volledige applicaties en biedt functies die belastingstesten, stresstesten en prestatiebewaking ondersteunen.

De beste functies van NeoLoad

Beheer automatisch dynamische content en sessie afhandeling met NeoLoad's geavanceerde correlatie engine

Bespaar tijd en moeite door automatisch testscenario's te genereren op basis van echt gebruikersgedrag

Integreer moeiteloos met populaire tools, wat het proces van het opnemen van NeoLoad in uw CI/CD pijplijn vereenvoudigt

Behandel met gemak grootschalige testscenario's, simuleer een groot aantal gelijktijdige gebruikers om de prestaties van uw applicatie te beoordelen

NeoLoad beperkingen

Het kan duur zijn voor grootschalige test projecten

Sommige gebruikers vinden dat de rapportages van NeoLoad Web een aantal belangrijke details en statistieken missen

NeoLoad prijzen

Aangepaste prijzen

NeoLoad beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (20+ beoordelingen)

4.3/5 (20+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

👀 Bonus lezen: Ontdek deze voorbeelden van bruikbaarheidstesten om uw aanpak te verbeteren en de gebruikerservaring te verbeteren.

14. WebLOAD (het beste voor prestatietests voor ondernemingen)

Via: RadView WebLOAD is een belastingstool ontwikkeld door RadView om de prestaties en schaalbaarheid van webapplicaties te evalueren. Het stelt organisaties in staat om echt verkeer te simuleren en te beoordelen hoe hun systemen zich gedragen onder verschillende belastingsvoorwaarden, waardoor het geschikt is voor kleine en grote ondernemingen.

WebLOAD beste functies

Kies tussen SaaS of on-premises implementatieopties om te voldoen aan uw infrastructuurbehoeften

Maak gebruik van slimme scripts met JavaScript voor geavanceerde correlatie, parametrisatie en validatie

Definieer prestatiedoelen en laat WebLOAD het aantal virtuele gebruikers aanpassen om die doelen te bereiken

Analyseer prestatiecijfers in detail met meer dan 80 configureerbare rapporten, inclusief realtime dashboards en vergelijkingen van sessies om de prestaties van testruns te evalueren

WebLOAD limieten

Sommige gebruikers hebben gerapporteerd dat er een betere handleiding en kennisbankmateriaal nodig is

WebLOAD prijzen

Starter: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Professioneel: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

WebLOAD beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

4.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

15. HeadSpin (Beste voor mobiele prestatietests, testen van echte apparaten en wereldwijde dekking)

Via: Tricentis Tosca Tricentis Tosca is een uitgebreide performancetesttool ontwikkeld door Tricentis. Het is ontworpen om het end-to-end testen van softwareapplicaties te automatiseren. De tool maakt gebruik van een modelgebaseerde testaanpak waarmee testers tests kunnen maken en uitvoeren zonder uitgebreide scripting.

De beste functies van Tricentis Tosca

Prioriteit geven aan testgevallen op basis van potentiële prestatie-impact met behulp van Tosca's risico-gebaseerde testaanpak

Voer tests uit met realistische gegevens door middel van Tosca's intelligente testdatamanagement, waardoor de nauwkeurigheid van de resultaten wordt verbeterd

Verminder tijd en moeite bij het maken en onderhouden van testscripts met Tosca's AI-gebaseerde automatisering mogelijkheden

Tricentis Tosca limieten

Geavanceerde functies hebben een leercurve

Sommige gebruikers vonden de prestaties van de tool traag

Tricentis Tosca prijzen

Aangepaste prijzen

Tricentis Tosca beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (70+ beoordelingen)

4.3/5 (70+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

18. LoadNinja (Beste voor het testen van de belasting van echte browsers)

Via: LoadNinja LoadNinja is een cloudgebaseerd platform voor het testen van de belasting en prestaties van webapplicaties en webservices. Hiermee kunt u zowel UI-gebaseerde tests (waarbij gebruikersacties op de geteste webapplicatie worden gerepliceerd) als API-tests (die op dezelfde manier werken als een client die de server via API bereikt) maken.

De beste functies van LoadNinja

Voer platformonafhankelijke loadtests uit vanaf elke computer met internettoegang, waardoor het eenvoudig is om tests te maken en uit te voeren

Maak tests door UI-acties op te nemen in de ingebouwde browser en API-tests te genereren met de ingebouwde request editor, zonder code of plugins te installeren

Schaal uw belastingstests door het aantal virtuele gebruikers te selecteren dat u wilt simuleren

Tests opnemen op populaire schermresoluties om gebruikerservaringen na te bootsen op laptops, iPads en mobiele telefoons

LoadNinja limieten

Duur voor de waarde die het biedt

Sommige gebruikers ondervonden problemen met de functie en integratie

Prijzen van LadoadNinja

On-demand Startersprijs: $301 Pro: $881 Premium: $1.133

Abonnement Starter: $250/maand Pro: $735/maand Premium: $945/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

LoadNinja beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

19. Artillerie (Beste voor commando gebaseerde belastingstesten)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Artillery-1400x788.png Een schermafbeelding van het dashboard van de tool Artillery voor prestatietesten /$$img/

Via: Artillerie Artillery is een lichtgewicht, open-source tool voor het testen van prestaties, ontworpen voor ontwikkelaars die de voorkeur geven aan een commandoregelinterface. Het is vooral geschikt voor eenvoudige belastingtestscenario's en kan gemakkelijk worden geïntegreerd in CI/CD-pijplijnen.

De beste functies van Artillery

Effectief testen van verschillende back-end services met Artillery's brede protocolondersteuning, waaronder HTTP, WebSocket, Socket.IO en AWS Kinesis

Creëer eenvoudig complexe testscenario's met meerdere fasen en voorwaarden, simuleer divers gebruikersgedrag en belastingspatronen voor gevarieerde testbehoeften

Functionaliteit uitbreiden door aangepaste scripts te schrijven of plugins van het hulpprogramma npm te gebruiken, zodat testscenario's op maat kunnen worden gemaakt die voldoen aan specifieke projectvereisten

Beperkingen van de artillerie

Artillery heeft geen grafische gebruikersinterface, waardoor het minder gebruiksvriendelijk is voor gebruikers die de voorkeur geven aan een visuele interface

Voor gebruikers die nieuw zijn met commandoregeltools of prestatietesten kan Artillery een steile leercurve hebben

Prijzen van Artillery

Free Forever

Kunststof beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

💡 Pro Tip: Gebruik agile testen praktijken om je prestatietests een boost te geven. Werk nauw samen met je team en verzamel iteratieve feedback om problemen met de prestaties vroegtijdig te identificeren.

20. TestComplete (het beste voor automatisering van UI-tests op meerdere platforms)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/TestComplete-1400x721.png Een schermafbeelding van het dashboard van de tool TestComplete voor prestatietesten /$$img/

Via: TestCompleet TestComplete is een krachtige oplossing voor teams die op zoek zijn naar geautomatiseerde prestatietests en biedt veelzijdige tools voor het testen van de belasting om te evalueren hoe applicaties presteren onder verschillende verkeersniveaus.

De beste functies van TestComplete

Geautomatiseerde tests eenvoudig vastleggen met record en replay, waardoor code niet meer nodig is

Verminder testonderhoud door gebruik te maken van zelfherstellende AI om wijzigingen in de UI te detecteren en automatisch alternatieven voor te stellen

Meer dan 500 controles efficiënt organiseren en beheren met een intelligente opslagplaats voor objecten voor schaalbare en onderhoudbare tests

Vereenvoudig tests aanmaken met behulp van keyword-gedreven testen met een drag-and-drop interface voor niet-technische gebruikers

TestComplete limieten

Het werkt uitsluitend op het Windows platform, dus organisaties die macOS of Linux omgevingen gebruiken kunnen het niet gebruiken

Beperkingen op multithreading, met name met betrekking tot logging en het indrukken van toetsen vanuit secundaire threads

Prijzen voor TestCompleet

Basislicentie TestCompleet

Vast: $1.940

$1.940 Zwevend: $3.875

TestCompleet Pro Licentie

Vast: $3.015

$3.015 Zwevend: $6.029

TestCompleet Advanced Licentie: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van TestCompleet

G2: 4.2/5 (90+ beoordelingen)

4.2/5 (90+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Kies de juiste tool voor prestatietesten voor uw werkstroom

De selectie van de ideale tool voor performancetesten vereist een zorgvuldige afweging van verschillende factoren.

De complexiteit van uw applicatie, uw specifieke doelen om te testen, de technische expertise van uw team en uw budget spelen allemaal een belangrijke rol. U moet op zoek gaan naar een tool die naadloos integreert met uw bestaande tools en die uw testbehoeften op schaal aankan.

Overweeg een veelzijdig platform zoals ClickUp om uw testproces te stroomlijnen en prestatieproblemen op te sporen.

Hoewel ClickUp voornamelijk bekend staat om projectmanagement, biedt het robuuste functies voor prestatietesten, waaronder bug bijhouden, projecten bijhouden en Taak automatisering. Probeer ClickUp gratis uit vandaag uit!