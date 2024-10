Is het bureaublad van je Mac een chaotische jungle van bestanden, pictogrammen en mappen?

Hier is de waarheid: dingen opruimen op je Mac desktop is geen raketwetenschap.

Natuurlijk zijn er veel apps voor productiviteit op de Mac gebruikers.

Maar soms heb je maar een paar tips voor digitaal opruimen om het goed te doen.

In deze blogpost leren we je stap voor stap hoe je bestanden op de Mac kunt organiseren. We bespreken ook hoe je die structuur kunt uitbreiden naar een alles-in-één software voor projectmanagement zoals ClickUp.

12 manieren om bestanden en mappen te organiseren op de Mac

1. Items organiseren in mappen

Klik op je Mac op het 'Finder'-pictogram (het pictogram met het blauwe en witte gezicht) in het 'Dock' om het 'Finder'-venster te openen.

Je kunt het tabblad 'Recente bestanden' weergeven met een lijst van al je meest recente bestanden, ongeacht waar ze op het systeem zijn opgeslagen.

Navigeer nu naar de map waar je de documentenmap wilt maken. Laten we aannemen dat je in dit voorbeeld alles op je desktop wilt hebben. Klik op het tabblad 'Desktop' onder 'Favorieten' in het zijmenu van het Finder-venster.

Druk vervolgens op de toetsen 'Shift-Command-N' om een nieuwe map aan te maken op het bureaublad Deze map zal dienen als een tijdelijke plaats om alle losse bestanden te verzamelen voordat je ze gaat organiseren.

Er verschijnt een map met de naam 'Untitled Folder' op je scherm.

Hernoem de map naar 'Organiseren' en klik en sleep deze naar het gedeelte 'Favorieten' van de menubalk aan de zijkant van de 'Finder' (net onder 'Desktop'), zoals te zien is in de schermafbeelding hieronder.

Mappen samenvoegen met Terminal

De tweede methode gebruikt Terminal en een commando genaamd "ditto." Dit zal de content van twee mappen samenvoegen, inclusief de submappen erin.

Open Terminal en typ: ditto \bronmappen \doelmappen

Je moet de echte namen van de mappen toevoegen in plaats van "bron map" en "target map"

In plaats van het pad van de mappen te typen, kun je ook de mappen naar je Terminal-venster slepen.

4. Favoriete mappen

Als er te veel mappen en submappen zijn, kan het overweldigend zijn om een bepaalde map te vinden die je vaak gebruikt of voor speciale doeleinden. Het goede nieuws is dat je elke map kunt toevoegen aan je favorieten in de zijbalk van de Finder. Hier lees je hoe je dat doet:

Open een nieuw Finder-venster

Zoek de map die je wilt favoriet

Sleep hem naar je zijbalk

5. Bestanden sorteren op type

Je kunt je bestanden ook sorteren op 'Type' om soortgelijke bestanden te groeperen (PDF's, afbeeldingen, documenten, enz.).

Klik met de rechtermuisknop ergens in de map met downloads en kies 'Sorteren op'> 'Soort' Zo kun je zien welke bestanden je hebt en waar je ze naartoe moet verplaatsen.

Zodra je je bestanden hebt gesorteerd op de gewenste indeling, zet je ze in de juiste submappen. Zo gaan foto's en video's bijvoorbeeld naar de map 'Stockmedia' en schermafbeeldingen naar de map 'Schermafbeeldingen van software'.

Om belangrijke bestanden prioriteit te geven rechtsklik je op een bestand, selecteer je 'Tags' en wijs je aangepaste tags toe zoals 'Urgent' of 'To-Do'. Bestanden met tags krijgen stippen met een kleurcode naast hun naam zodat je ze gemakkelijk kunt herkennen.

Je hebt snel toegang tot bestanden met tags door op de corresponderende kleur te klikken onder 'Tags' in de zijbalk van de 'Finder'.

Lees meer: 10 beste apps voor nog te doen lijsten voor Mac

7. Probeer slimme mappen

Om bestanden dynamisch te groeperen op je Mac, open je 'Finder' en ga je naar 'Bestand' > 'Nieuwe slimme map'

Klik vervolgens op de (+) knop rechtsboven in het venster naast 'Opslaan' om een zoekcriterium toe te voegen.

Je krijgt twee vervolgkeuzemenu's om je selectie te maken.

Klik op de knop 'Opslaan' rechtsboven in het venster en geef je 'Smart Folder' een naam

De 'Smart Folder' verschijnt automatisch onder het menu 'Favorieten'.

Om een Stack weer te geven, te openen of te sluiten, hoef je er alleen maar op te klikken, waarna de bestanden op je desktop worden uitgeklapt. Maar als je de bestanden wilt weergeven zonder de Stack te openen, hoef je het alleen maar te doen:

Beweeg je muis over een Stack

Scrub naar links of rechts met je trackpad of muis en het pictogram en de naam van de Stack veranderen om overeen te komen met elk bestand in de Stack

Dubbelklik op het gewenste bestand om het te openen

10. Bestanden opslaan op iCloud Drive

Met iCloud Drive kunt u uw mappen en bestanden synchroniseren op meerdere apparaten. Dit helpt u om bestanden terug te vinden op al uw Apple apparaten als u meerdere iPads of iPhones gebruikt.

Zo kunt u iCloud Drive inschakelen op uw Mac:

Open Systeeminstellingen.

Klik op Apple ID > iCloud.

Schakel iCloud Drive in.

Klik nogmaals op iCloud Drive

Selecteer Opties om de mappen en apps te kiezen die u met uw Mac wilt synchroniseren

💡Pro Tip: Als u iCloud Desktop en documenten inschakelt kunt u dezelfde items op uw bureaublad op een andere Mac krijgen door in te loggen met hetzelfde iCloud-account en iCloud Desktop en Documenten op die Mac in te schakelen.

11. Bestanden op uw desktop ordenen

Naast het sorteren van uw bestanden op uw bureaublad op naam, soort, datum toegevoegd, grootte, tags, enz., kunt u ook de volgende instellingen wijzigen WIJZIGEN weergave van mappen door grootte van pictogrammen, rasterafstand, grootte van tekst en meer. Items uitlijnen en formaat aanpassen volgens uw voorkeur voor een meer persoonlijke en esthetische desktop. Je kunt bestanden ook netjes herschikken wanneer je dat wilt-klik gewoon op de desktop, kies Weergave > Opschonen door en selecteer vervolgens hoe je de bestanden wilt rangschikken.

12. Externe apps gebruiken

Tot slot kun je desgewenst apps van derden gebruiken om je bestanden en mappen efficiënt te ordenen. Deze helpen je niet alleen om dubbele bestanden gemakkelijk bij te houden en te verwijderen, maar ook om je Download rommel op te ruimen.

Dat was het dan!

Met deze stappen ben je goed op weg naar een nette desktop voor je Mac. De sleutel is consistentie - zet dagelijks een paar minuten opzij voor het organiseren van bestanden en mappen op uw systeem en al snel zal het een tweede natuur worden.

Onthoud dat een beetje moeite vandaag je later veel gedoe zal besparen.

Lees meer: Slimmer werken: ontdek de 10 beste AI-tools voor Mac

Organiseer uw bestanden moeiteloos met ClickUp

Nu u het volgende hebt geleerd MacBook hacks voor bestandsorganisatie, waarom daar stoppen? Laten we een stap verder gaan en ClickUp verkennen, een effectieve software voor taakbeheer die verder gaat dan oplossingen voor het beheren van taken en bestanden.

De software voor documentbeheer bevat geavanceerde mogelijkheden zoals ClickUp Docs voor bestandsorganisatie, waardoor het een geweldige optie is voor individuen die hun digitale werkruimte willen optimaliseren.

Het biedt geavanceerde tools en functionaliteiten om uw tekstdocumenten, taken en projecten dynamisch en gezamenlijk te categoriseren, doorzoeken en optimaliseren.

Praten over hoe je beter georganiseerd kunt werken .

Geïntrigeerd?

1. Bekijk ClickUp Documenten

Om te beginnen, ClickUp Documenten kan fungeren als een digitale archiefkast om clientinformatie efficiënt op te slaan.

Laten we zeggen dat u één document per client toewijst om kritieke activa te koppelen, zoals contracten, projectbeschrijvingen, facturen en andere documenten sjablonen voor mappen . Je kunt ook Google Drive- of Dropbox-bestanden direct in het document insluiten voor gemakkelijke toegang.

Documenten, wiki's en meer maken en koppelen aan je projectworkflows

Als client-gerelateerde bestanden en mappen lokaal zijn opgeslagen (bijv. op uw MacBook), sleept u ze gewoon naar het juiste ClickUp Doc. Zo blijft alles op één plek en hoeft u tijdens het werk niet tussen apps te schakelen.

U kunt ook deelbare koppelingen maken en toestemmingen beheren voor uw teamleden op uw ClickUp Docs. De privacy- en bewerkingscontroles zorgen ervoor dat alleen de juiste mensen gevoelige informatie kunnen weergeven en openen.

Om nog een stap verder te gaan, maakt u ClickUp-taaken voor elke client de bijbehorende documenten bijvoegen, deadlines instellen en teamleden toewijzen. Deze integratie stroomlijnt uw documentbeheer werkstroom en projectorganisatie.

Lees meer: 10 beste apps voor taakbeheer voor Mac-gebruikers

2. ClickUp hiërarchie van projecten benutten

Dan komt de ClickUp project hiërarchie gids waarmee u het grote geheel kunt zien zonder relevante details te missen.

Laat ons u uitleggen hoe.

Binnen elke werkruimte op het platform kun je Ruimtes maken voor specifieke projecten of afdelingen, zoals 'Marketing' of 'Client Projecten' Elke Ruimte kan 'Mappen' bevatten om gerelateerde bestanden te organiseren.

Houd bestanden georganiseerd met ClickUp's projecthiërarchiegids

Deze hiërarchie zorgt ervoor dat elk bestand zijn plaats heeft in het systeem, zodat u uw documenten gemakkelijk kunt vinden en beheren. Maak bijvoorbeeld in een ruimte 'Projecten voor klanten' een map voor elke client met lijsten van contracten, facturen en deliverables.

3. ClickUp lijsten gebruiken

Gebruik ClickUp Lijstweergave om deze organisatie een boost te geven aan de hand van criteria zoals bestandstypes, map- en bestandsnamen, deadlines en statussen met prioriteit zoals 'In gebruik', 'Gearchiveerd' of 'In behandeling'

Taken beheren met klassieke takenlijsten met behulp van de lijstweergave op ClickUp-taaklijst

U kunt Lijsten ook personaliseren met kleuren om de status van projecten aan te geven of uw werk visueel beter te onderscheiden. Maar dat is nog niet alles.

4. Probeer Universeel Zoeken op ClickUp

Moet u snel een bepaald bestand vinden?

Voer gewoon de naam in in de zoekbalk en ClickUp haalt precies op wat u zoekt, of het nu op de ClickUp-werkruimte staat, in een verbonden app (bijv. Dropbox, Slack en Google Drive) of op uw lokale schijf. Dat is de kracht van Universeel zoeken op ClickUp University .

Krijg meer gepersonaliseerde en relevante zoekresultaten in ClickUp Universal Search

U kunt bijvoorbeeld taken filteren op deadlines om te zien wat dringende aandacht vereist, zoals offertes die binnenkort moeten worden ingediend of contractverlengingen die binnenkort plaatsvinden. Of tag bestanden met labels als 'Juridisch', 'Financieel' of 'Persoonlijk' en filter vervolgens op deze tags om specifieke documenten te vinden.

En dat is nog niet alles, ClickUp Brein , ClickUp's ingebouwde AI-assistent, onthoudt uw zoekgewoonten en verbetert deze na verloop van tijd, waardoor u nog nauwkeurigere resultaten krijgt.

Krijg nauwkeurig antwoord op al uw query's met ClickUp Brain

Als u bijvoorbeeld vaak zoekt naar 'contracten' met betrekking tot specifieke clients, zal ClickUp Brain deze resultaten voorrang geven bij toekomstige zoekopdrachten. Dit betekent dat hoe meer u het platform gebruikt, hoe slimmer het wordt, zodat u bestanden sneller en nauwkeuriger kunt vinden.

Lees meer: Beheers uw tijd met de 10 beste kalender apps voor Mac

Laat digitale rommel uw werkstroom niet vertragen

Er zijn belangrijkere dingen te doen dan kostbare tijd te verliezen met het zoeken naar belangrijke documenten, omdat inefficiëntie zich snel kan opstapelen.

Neem in plaats daarvan de leiding over uw tijd met strategische bestandsorganisatie.

Het goed structureren van je bestanden vermindert afleiding, minimaliseert fouten en zorgt voor een soepeler verloop. Deze praktijk is essentieel voor het coördineren van grootschalige projecten, het beheren van client records en het overzien van gevoelige documenten.

Gelukkig biedt ClickUp de hulpmiddelen om een gecentraliseerde, efficiënte werkruimte te creëren - van het organiseren van taken met ClickUp's Hiërarchie en het gebruik van de Lijstweergave voor gedetailleerde filtering tot het profiteren van geavanceerde functies zoals ClickUp.

Dus, waar wacht u nog op? Meld u gratis aan voor ClickUp vandaag nog en ga aan de slag.