Het allereerste Kanban-bord werd in de jaren 1940 gemaakt door een ingenieur van Toyota om inefficiƫntie bij het beheer van de toeleveringsketen te verminderen.

Sindsdien is het een populair hulpmiddel geworden voor het visualiseren van complexe bedrijfsprocessen en workflows, waarbij kolommen, rijen, groepen en individuele taken worden weergegeven door verplaatsbare kaarten.

Deze blog deelt de beste gratis Notion Kanban Board sjablonen om de productiviteit te verhogen. Plus een aantal alternatieve opties voor wie op zoek is naar geavanceerde functies voor Taakbeheer. šŸŒˆ

Laten we eens bespreken hoe je met Kanban-sjablonen je team op Ć©Ć©n lijn kunt houden en je projecten en taken beter kunt bijhouden.

Wat maakt een goed Notion Kanban sjabloon?

Teams die gebruik maken van Notion gebruiken voor projectmanagement is misschien beter met Notion Gantt Grafieken het vinden van het juiste sjabloon voor een Kanban-bord in Notion is de sleutel.

Hier zijn de essentiƫle onderdelen waar je op moet letten bij het kiezen van een Notion Kanban sjabloon:

Aanpasbare kolommen: Met een goed sjabloon kun je het aantal en de namen van de kolommen aanpassen aan de verschillende fasen van je werkstroom

Geconsolideerd projectmanagement: Hulpmiddelen voor het toewijzen van taken, het instellen van deadlines en het beoordelen van de voortgang zijn essentieel voor het bijhouden van project mijlpalen

Visuele verbeteringen: Zoek naar lay-outs met kleurcodering en andere visueel aantrekkelijke functies, zodat het bord gemakkelijker te lezen en te begrijpen is

Automatiseringstools: Sjablonen met ingebouwde automatisering voor het herhalen van acties en notificaties kunnen tijd besparen en de kans op menselijke fouten verkleinen

Laten we met dat in gedachten eens kijken naar enkele voorbeelden van Notion Kanban-bord sjablonen.

Free Notion Kanban-bord sjablonen

1. MYP Ontwerpcyclus sjabloon voor project bijhouden (Kanban-stijl)

via Notion De MYP ontwerpcyclus sjabloon voor project bijhouden is ideaal voor docenten die lesgeven in het MYP-curriculum Ontwerp en hun voortgang moeten bijhouden in de 16 fasen van de MYP ontwerpcyclus.

Het vereenvoudigt het beheer voor ontwerpdocenten door een duidelijke, gestructureerde manier te bieden om studenten door het ontwerpproces te begeleiden. Het sjabloon houdt ook de fasen bij en maakt aanpassingen mogelijk als projecten zich ontwikkelen.

Je krijgt aanpasbare Kanban-kaarten voor elke fase van de MYP ontwerpcyclus -Onderzoek, Plan, Creƫer, Evalueer, en Deel-en de flexibiliteit om kaarten te bewerken als de fasen van het project veranderen.

šŸ“‘Wie kan dit sjabloon gebruiken?

Het sjabloon helpt de docent bij het beoordelen van ontwerpen. Het bord stelt leerlingen in staat om hun werkstroom te beheren en geeft docenten een overzicht van de voortgang van de hele klas.

2. Sjabloon CRM Professioneel Systeem

via Notion De Sjabloon voor professioneel CRM-systeem is ontworpen om u te helpen clients, leads en deals te beheren in een goed georganiseerde werkruimte. Het is zeer geschikt voor sales en customer succes executives die klantgegevens moeten beheren, verkooppijplijnen moeten bijhouden, taken moeten opvolgen en klantinteracties moeten weergeven.

Het wordt geleverd met ingebouwde automatisering om de follow-ups van clients en het bijhouden van de voortgang te stroomlijnen. U kunt het gebruiken om verkooppijplijnen te visualiseren met ingebouwde weergaven en eigenschappen aanpassen aan specifieke CRM-behoeften.

šŸ“‘Wie kan dit sjabloon gebruiken?

Denk aan een consultant die jongleert met meerdere clients in verschillende fases van hun projectlevenscyclus. Het sjabloon helpt hen om al hun project-/verkoopactiviteiten op ƩƩn plek te beheren, zodat ze efficiƫnter en beter kunnen werken clientbehoud en soepeler projectmanagement.

3. Sjabloon voor projectplanner van Anthropic

via NotionAntropische projectplanner biedt een installatie met twee databases voor het bijhouden van projectoverzichten op hoog niveau en gedetailleerde lijsten met taken. Het helpt teams om grote projecten te beheren met uitvoerbare taken terwijl de voortgang wordt bewaakt.

Met behulp van het sjabloon van de projectplanner kunnen jij en je team het project vanaf het begin van het abonnement tot aan de uitvoering bekijken. De structuur met twee niveaus (overzicht + taken) zorgt ervoor dat elk detail wordt opgemerkt terwijl de langetermijndoelen in het oog worden gehouden.

šŸ“‘Wie kan dit sjabloon gebruiken?

Dit sjabloon is ideaal voor een klein productontwikkelingsteam dat meerdere projecten tegelijk beheert. Zij kunnen de sjabloon Anthropic Project Planner gebruiken om langetermijndoelen van een project bij te houden, terwijl de dagelijkse taken die nodig zijn om deadlines te halen worden afgebroken. Terwijl de leden van het team hun taken voltooien, worden de tijdlijn en de algemene voortgang van het project gemakkelijk bijgehouden worden en waar nodig aangepast.

4. Taak Manager Dashboard

via Notion De Dashboardsjabloon voor taakbeheer stelt gebruikers in staat om taken te organiseren, prioriteiten in te stellen, en de werkstroom moeiteloos te bewaken. Het biedt een gecentraliseerde hub waar alle project- en taakgerelateerde informatie in Ć©Ć©n oogopslag beschikbaar is, zodat gebruikers op de hoogte blijven van deadlines en dagelijkse to-dos.

Met dit sjabloon kunt u een dashboard in Notion maken voor een duidelijke visuele weergave van de voortgang van uw taken.

šŸ“‘Wie kan dit sjabloon gebruiken?

Een projectmanager die meerdere deadlines en deliverables afhandelt, kan het sjabloon voor het projectmanagement dashboard gebruiken om alle taken op Ć©Ć©n plek georganiseerd te houden. Met de mogelijkheid om prioriteiten in te stellen, kunnen ze zich richten op belangrijke items en er tegelijkertijd voor zorgen dat minder belangrijke taken niet over het hoofd worden gezien.

5. Sjabloon voor probleemoplossing

via Notion De Sjabloon voor probleemopsporing is ontworpen voor teams, vooral diegene die Agile methodologieƫn gebruiken, om bugs, taken en problemen van projecten bij te houden.

De aanpasbare Sprints, het prioriteringssysteem en de integratiemogelijkheden helpen u om problemen systematisch aan te pakken. De sjablonen worden geleverd met Sprint management met backlog prioritering om bugs te identificeren, oplossingen te prioriteren en taken toe te wijzen aan de leden van je team.

U krijgt ook filteropties op status, prioriteit, teamlid en integraties met Github, Slack en andere essentiƫle tools die door uw ontwikkelingsteams worden gebruikt.

šŸ“‘Wie kan dit sjabloon gebruiken?

Een team dat werkt aan een productrelease kan het sjabloon Issue Tracker gebruiken om QA-gerapporteerde bugs bij te houden en zo het releaseproces te stroomlijnen. Elk probleem wordt toegewezen aan de juiste ontwikkelaar, geprioriteerd op ernst en bijgehouden tijdens de Sprint cyclus om er zeker van te zijn dat het opgelost is voor de volgende release.

Beperkingen van het gebruik van Notion voor Kanban-borden

Wanneer je een Kanban sjabloon in Notion selecteert, is het belangrijk om je bewust te zijn van bepaalde functies die je werkstroom kunnen bemoeilijken of belemmeren in plaats van stroomlijnen.

De belangrijkste uitdaging bij het gebruik van Notion Kanban-borden is dat ze alleen een overzicht geven van je taken en projecten en dat er meer functies nodig zijn voor het plannen, bijhouden en bijhouden van taken, die nodig zijn voor projectmanagement.

Hieronder volgen enkele van de belangrijkste beperkingen van het gebruik van Notion Kanban-borden:

Er zijn geen functies voor tijdsregistratie of kosteninschatting in Notion Kanban-borden. Je kunt wel taken delegeren aan leden van je team, maar je kunt hun werkuren of arbeidskosten niet controleren

Geen voorwaardelijke automatisering om Taken in beweging te houden tussen fasen

Het ontbreken van dashboards en dedicated goals and OKRs trackers, maken het beperkt tot specifieke use cases

Sjablonen met te veel categorieƫn en een gebrek aan maatwerk kunnen ervoor zorgen dat je borden er onoverzichtelijk en moeilijk navigeerbaar uitzien, waardoor de algehele efficiƫntie afneemt

Hoewel intuĆÆtief, heeft Notion een hoge leercurve, vooral voor nieuwe gebruikers. Velen moeten vertrouwen op externe bronnen zoals YouTube tutorials voor een soepel gebruik

Zoals we hierboven zien, heeft Notion, hoewel het een aantal geweldige sjablonen heeft, aanzienlijke beperkingen op het gebied van schaalbaarheid en integraties.

Alternatieven voor Notion Kanban Sjablonen

Op zoek naar betere Notion alternatieven clickUp onderscheidt zich door zijn eenvoudige gebruikersinterface en samenwerkingstools. ClickUp is een gratis oplossing voor projectmanagement waarmee teams talrijke projectstromen kunnen beheren, efficiƫnter kunnen samenwerken en al het werk in ƩƩn applicatie kunnen consolideren met meerdere functies voor samenwerking, waaronder Kanban-borden.

Het beste deel? Je kunt ClickUp's Kanban-bord past bij elke grootte van het team.

Laten we eens kijken naar enkele van de beste sjablonen voor Kanban-borden van ClickUp.

1. ClickUp Kanban-bord sjabloon

ClickUp Kanban Bord Sjabloon

De ClickUp Kanban-bord sjabloon is ontworpen om taken te categoriseren in kolommen zoals "Te doen" "Nog te doen" en "Klaar" Hiermee kunt u werkstromen bijhouden, grote projecten beheren en inzicht krijgen in knelpunten.

De sjabloon integreert ook handige functies zoals aangepaste statussen (bijv. Gesloten, In uitvoering, Geblokkeerd) en aangepaste velden voor het categoriseren van taken, wat een hoge flexibiliteit biedt voor verschillende werkstromen

šŸ“‘Wie kan dit sjabloon gebruiken?

Het sjabloon voor Kanban-borden is perfect voor projectmanagers die toezicht houden op meerdere teams en complexe projecten. Ze kunnen aanpasbare statussen instellen en de stappen van elke taak bewaken, waardoor het ideaal is voor het beheren van zowel doelen op hoog niveau van projectmanagement als dagelijkse taken.

Lees meer: 11 Gratis sjablonen voor Kanban-borden in OneNote & ClickUp > Onze engineers en productmanagers liepen vast op handmatige statusupdates tussen Jira en andere tools. Met ClickUp-taak hebben we uren verspilde tijd aan dubbele taken teruggewonnen. Sterker nog, we hebben productreleases versneld door de overdracht van werk tussen QA, technisch schrijven en marketing te verbeteren.

Nick Foster, directeur productbeheer, Lulu Press

2. ClickUp Kanban Weergave Roadmap Sjabloon

ClickUp Kanban Weergave Roadmap Sjabloon

De ClickUp Kanban Weergave Roadmap Sjabloon is een flexibel en aanpasbaar hulpmiddel dat teams helpt te visualiseren hoe individuele bijdragen vorm geven aan de uiteindelijke projectresultaten.

Als u bijvoorbeeld werkt aan een taak zoals het maken van een landingspagina, laat het stappenplan zien hoe het direct het bredere doel ondersteunt, zoals een productlancering. Het laat je zien hoe jouw werk past in de grotere tijdlijn van het project.

Met de visuele layout kunnen teams taken toewijzen aan leden van het team en de voortgang efficiƫnt bijhouden met een eenvoudige drag-and-drop interface.

šŸ“‘Wie kan dit sjabloon gebruiken?

Dit sjabloon is vooral handig voor productontwikkeling- of marketingteams die langetermijnprojecten met duidelijke mijlpalen moeten beheren. Het biedt een gestructureerde weergave van lopende taken en hun deadlines, zodat jij en je team dagelijkse activiteiten kunnen afstemmen op bredere strategische doelstellingen.

3. ClickUp Kanban sjabloon voor softwareontwikkeling

Kanban voor sjablonen voor softwareontwikkeling van ClickUp

De ClickUp Kanban sjabloon voor softwareontwikkeling is een gespecialiseerd hulpmiddel voor softwareontwikkelingsteams die Agile methodologieƫn gebruiken. Het biedt een visuele methode voor workflowbeheer waarbij werk wordt voorgesteld door kaarten die door verschillende fasen van het softwareontwikkelingsproces bewegen.

De functies sprint abonnement, backlog prioriteren en problemen bijhouden helpen ontwikkelaars om taken beter te beheren in een Sprint-gebaseerde workflow.

Bovendien maakt dit sjabloon het mogelijk om Agile teams om de voortgang in fases zoals ontwikkeling, beoordeling en uitrol bij te houden.

šŸ“‘Wie kan dit sjabloon gebruiken?

Dev teams kunnen dit sjabloon voor softwareontwikkeling gebruiken om bugs te beheren, verzoeken voor functies aan te pakken en code te implementeren in elke fase van de levenscyclus van softwareontwikkeling. Dit zorgt ervoor dat software releases op tijd en binnen scope zijn

4. ClickUp Kanban Agile sjabloon voor projectmanagement

ClickUp Kanban Agile sjabloon voor projectmanagement

De ClickUp Kanban Agile sjabloon voor projectmanagement is gebouwd voor niet-softwareontwikkelingsteams die de Agile-methodologie willen implementeren. Aanpasbare weergaven, zoals Taakborden en Tijdlijnen, helpen bij het eenvoudig beheren van complexe projecten.

Met functies voor het plannen van Sprints en het bijhouden van de werklast kun je de voortgang van elke taak evalueren, van backlog tot voltooiing.

Je krijgt ook aangepaste automatisering en Sprintpunt bijhouden, die je projectmanagement stroomlijnen en ervoor zorgen dat je die hectische cycli van Sprints kunt bijhouden.

šŸ“‘Wie kan dit sjabloon gebruiken?

Het Kanban Agile Projectmanagement sjabloon kan nuttig zijn voor projectmanagers die iteratieve ontwikkelingscycli overzien. Het helpt teams bij het onderhouden van een Agile werkstroom bevordert flexibiliteit en reageert snel op veranderingen in projectvereisten.

tip: Agile teams die in sprints werken, kunnen 13 verschillende modellen gebruiken ClickApps in ClickUp om werklastbeheer, samenwerking in teams, organisatie en voortgangsrapporten aan te passen.

5. ClickUp Eenvoudige Sprint Kanban Sjabloon

Eenvoudige Sprint Kanban-bord sjabloon door ClickUp

De ClickUp Eenvoudige Sprint Kanban Sjabloon is ideaal voor Agile teams die op zoek zijn naar een eenvoudige manier om Sprints te beheren met functies en onderdelen zoals het toewijzen van taken, het bijhouden van de voortgang en het organiseren van de backlog.

Met een duidelijke structuur en vooraf geconfigureerde statussen zoals "Open", "In uitvoering" en "Gesloten" kunt u met ClickUp's Simple Sprint Kanban Template snel uw cycli voor Sprint opzetten en beheren.

šŸ“‘Wie kan dit sjabloon gebruiken?

Het sjabloon Simple Sprint Kanban Template is ideaal voor kleinere teams of voor mensen die nog niet eerder met Sprint hebben gewerkt Agile projectmanagement . Het vereenvoudigt het proces van de Sprint en biedt essentiƫle hulpmiddelen voor het bijhouden van de voortgang en zorgt ervoor dat de taken soepel door de werkstroom bewegen.

Kanban-borden gebruiken om projecten beter te visualiseren in ClickUp

Hoewel Notion een bereik van nuttige Kanban-sjablonen biedt voor het organiseren van werkstromen, heeft het beperkte integraties en schaalbaarheid.

De Kanban-bord sjablonen van ClickUp bieden u een efficiƫntere oplossing.

Met de Kanban-borden van ClickUp kunt u uw werkstroom volledig aanpassen met kleurgecodeerde statussen, aangepaste velden en automatisering van Taken. U kunt ook functies voor samenwerking gebruiken, zoals ClickUp-chatten en vermeldingen, om met uw team te communiceren terwijl u taken beheert op een Kanban-bord.

Of u nu eenvoudige taken of complexe projecten beheert, de Kanban-borden van ClickUp bieden flexibiliteit, duidelijkheid en controle, waardoor het gemakkelijker wordt om teams op Ć©Ć©n lijn te houden en projecten op schema te houden. Aanmelden bij ClickUp en probeer deze sjablonen om uw werkstroom te stroomlijnen, de samenwerking te stimuleren en de algehele productiviteit te verbeteren.