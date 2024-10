20 essentiële technische nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven

Met informatie overal maar echte inzichten zeldzaam, kan het bijhouden van technologie voelen als het najagen van een bewegend target.

Maar wat als het meest effectieve middel om door de ruis heen te breken zoiets simpels is als je inbox van e-mail?

De juiste tech-nieuwsbrieven kunnen je geheime wapen zijn om op de hoogte te blijven. Deze samengestelde samenvattingen leveren de meest relevante en inzichtelijke content rechtstreeks in uw inbox, waardoor u tijd en moeite bespaart.

In dit artikel bespreken we 20 essentiële technische nieuwsbrieven waarmee je op de hoogte blijft.

**Waarom moet je je abonneren op technische nieuwsbrieven?

Abonneren op technische nieuwsbrieven is alsof je een persoonlijke assistent hebt die je rechtstreeks het belangrijkste nieuws, inzichten en recensies bezorgt, afgestemd op jouw specifieke rente.

Tech nieuwsbrieven kunnen een waardevolle bron van gepersonaliseerde content zijn, waarmee je op de hoogte blijft van de laatste trends en ontwikkelingen in jouw interessegebied.

Naast op de hoogte blijven, kunnen deze nieuwsbrieven ook een geweldige manier zijn om in contact te komen met gelijkgestemden en je professionele netwerk op te bouwen. Veel nieuwsbrieven hebben functies als forums of sociale media groepen waar je kunt discussiëren, ideeën delen en samenwerken met anderen.

Sommige technische blogs en nieuwsbrieven bieden ook exclusieve content of vroege toegang tot nieuwe producten en diensten, zodat je op de hoogte blijft van de vooruitgang in de sector.

20 Top Tech Nieuwsbrieven om je op te abonneren

1. Tech Crunch

Via: TechCrunch

Jaar van lancering: 2005

2005 Inschrijvingen: 17 miljoen+

17 miljoen+ Nieuwsbriefschema: Dagelijks en wekelijks

de nieuwsbrief van TechCrunch brengt u een dagelijkse dosis technologische innovatie. Van baanbrekende startups tot trends die de industrie vormgeven, hun nieuwsbrief levert het meest essentiële nieuws, inzichten en inspiratie rechtstreeks in uw inbox.

TechCrunch biedt verschillende nieuwsbrieven op maat van specifieke rente, zoals dagelijkse nieuwsbriefings, deep dives in startups, of diepgaande dekking van onderwerpen zoals kunstmatige intelligentie, fintech, en nog veel meer.

Geniet van diverse content, waaronder nieuws over de financiering van startups, productlanceringen, industrieanalyses en thought leadership-stukken.

Waarom wij het leuk vinden: Hun wereldwijde publiek en deskundige bijdragers bieden een uitgebreid overzicht van de techwereld.

2. Tech Daily

Via: Tech dagelijks

Lanceringsjaar: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Inschrijvingen: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Nieuwsbrieven: Dagelijks

Tech Daily biedt een dagelijkse dosis essentieel technieuws gecureerd door journalisten van Bloomberg. Hun nieuwsbrief biedt een selectie van het belangrijkste nieuws van de dag met betrekking tot technologie en AI, rechtstreeks in uw inbox.

De nieuwsbrief heeft diepgaande analyses van de ervaren techjournalisten van Bloomberg, die waardevolle inzichten en perspectieven bieden. Lezers genieten vooral van de 'Drie dingen die je vandaag moet weten' callouts, die hen op de hoogte brengen van de belangrijkste actuele gebeurtenissen in technologie.

Of u nu geïnteresseerd bent in productlanceringen, bedrijfsstrategieën of technologiebeleid, deze nieuwsbrief brengt waardevolle inzichten rechtstreeks naar uw inbox, waardoor het een must-read is voor iedereen die serieus met technologie bezig is.

Waarom wij het leuk vinden: De analyses van experts om minder technisch onderlegde lezers te helpen beter te begrijpen wat er gebeurt in de technologiewereld.

3. Bizarre ontwikkelaars

Via: Bizzaro Ontwikkelaars

Jaar van lancering: 2017

2017 Inschrijvingen: 10,000+

10,000+ Nieuwsbrief schema: Maandelijks

Als je van excentrieke techverhalen houdt en van een mix van ongewone feiten en praktische tools houdt, dan is BizzaroDevs de perfecte nieuwsbrief voor jou. De nieuwsbrief verschijnt maandelijks en verzamelt het vreemdste en meest fascinerende technieuws, waarbij tien opvallende verhalen worden uitgelicht en drie ervan worden uitgediept voor extra context.

Naast de belangrijkste content bevat de nieuwsbrief leuke rubrieken met interessante feiten, gedenkwaardige citaten en handige tools die je dagelijkse werkstroom kunnen verbeteren.

Waarom wij het leuk vinden: Een uniek, onderhoudend leesvoer voor iedereen die op zoek is naar een frisse kijk op technologie.

4. CIO

Via: CIO

Lanceringsjaar: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Inschrijvers: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Nieuwsbriefindeling: Dagelijks en wekelijks

CIO biedt praktische tips en advies over verschillende onderwerpen, van technologie-implementatie tot leiderschapsontwikkeling. Het bevat bijdragen van toonaangevende IT-experts, die waardevolle inzichten en analyses bieden.

De nieuwsbrief verzamelt het belangrijkste nieuws en trends in de IT-sector met dagelijkse en wekelijkse updates. Er zijn acht afzonderlijke nieuwsbrieven, elk met het laatste nieuws, trends en analyses over de onderwerpen die het belangrijkst zijn voor IT-leiders.

Waarom wij het leuk vinden: Inzichten samengesteld met CIO's en technische leiders van ondernemingen in gedachten.

5. Lenny's Nieuwsbrief

Via: Lenny's Nieuwsbrief

Lanceerjaar: 2018

2018 Inschrijvingen: 790.000+

790.000+ Nieuwsbriefindeling: Wekelijks en maandelijks

Lenny's Newsletter is gemaakt door Lenny Rachitsky, een voormalig productmanager bij Dropbox, en biedt deskundige inzichten van een doorgewinterde tech-professional. Deze wekelijkse en maandelijkse nieuwsbrief biedt praktische tips en strategieën die je kunt toepassen op je eigen carrière.

Lenny's Newsletter is een van de beste tech-nieuwsbrieven op Substack. Het biedt perspectieven op productmanagement, groeistrategieën en carrièreontwikkeling.

Elke week beantwoordt Lenny lezersvragen over onderwerpen als product-markt fit, go-to-market strategieën en leiderschapsuitdagingen.

Betalende abonnees ontvangen een wekelijkse nieuwsbrief, samen met toegang tot een Slack-community van alleen abonnees met meer dan 15.000 leden en exclusieve bronnen zoals kortingen en samengestelde mappen.

Niet-betalende abonnees profiteren nog steeds van een gratis maandelijkse post, waardoor het een waardevolle bron is voor iedereen die wil groeien in de technologiesector.

Waarom wij het leuk vinden: Dé bron voor aankomende productmanagers en techneuten om hun kennis aan te scherpen.

6. Product Hunt

Via: hackernieuwsbrief

Jaar van lancering: 2010

2010 Inschrijvingen: 60,000+

60,000+ Nieuwsbrieven: Wekelijks

Hacker Newsletter wordt persoonlijk samengesteld door de productieve programmeur Kale Davis. Deze wekelijkse e-mail is een favoriet onder tech-enthousiastelingen, ontwikkelaars en startup-oprichters. De functie bestaat uit zelfgekozen links naar de meest interessante artikelen, nieuws en bronnen van Hacker News en van over het hele web.

Of het nu gaat over programmeren, startupnieuws of de topverhalen in tech, de nieuwsbrief biedt een beknopte en waardevolle selectie van content, waardoor het een geweldige bron is voor drukke techneuten.

De nieuwsbrief wordt elke vrijdag rechtstreeks in je inbox bezorgd en is een eenvoudige manier om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends en innovaties in de techwereld.

Waarom wij het leuk vinden: De overzichtelijke layout met thema's als 'Design', 'Startup News', 'Fun', enzovoort.

8. TLDR

Via: TLDR

Jaar van lancering: 2018

2018 Inschrijvingen: 1,2 miljoen+

1,2 miljoen+ Nieuwsbriefschema: Dagelijks

TLDR levert dagelijks nieuwsbrieven over een breed bereik van technieuws, waaronder updates over startups, baanbrekend onderzoek en de nieuwste trends op het gebied van AI, blockchain, programmeren en meer.

Perfect voor drukbezette professionals, de concise daily digest biedt snelle samenvattingen van het belangrijkste technieuws in slechts vijf minuten.

De gratis nieuwsbrief richt zich op onderwerpen als webontwikkeling, AI-trends, veiligheid, DevOps en productbeheer en wordt gelezen door meer dan 1,2 miljoen abonnees wereldwijd.

Als je op zoek bent naar snel, informatief leesvoer om op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen in de techwereld, dan is TLDR een uitstekende bron.

Waarom wij het leuk vinden: Het format-het respecteert je tijd!

9. De download

Via: De download

Lanceringsjaar: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Inschrijvingen: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Nieuwsbrieven: Dagelijks

The Download wordt ondersteund door het prestigieuze MIT Technology Review en maakt gebruik van de kennis van toonaangevende onderzoekers en experts. De nieuwsbrief verschijnt elke weekdag en biedt diepgaande rapportage over onderwerpen die er nu toe doen en bereidt lezers voor op wat er komen gaat in de technologische wereld.

Of het nu gaat om AI-ontwikkelingen, wetenschappelijke doorbraken of beleidsveranderingen, The Download houdt u op de hoogte van de sleutel trends die de toekomst vormen.

Het is een bron voor iedereen die op de hoogte wil blijven van technologische ontwikkelingen met doordachte en gezaghebbende journalistiek.

Waarom wij het leuk vinden: Deskundig inzicht in opkomende technologieën.

10. NextDraft

Via: NextDraft

Jaar van lancering: 2010

2010 Inschrijvingen: 128.000+

128.000+ Nieuwsbrieven: Dagelijks

NextDraft is een dagelijkse nieuwsbrief samengesteld door Dave Pell, ook bekend als de 'Internet Managing Editor' Pell vertrouwt niet op algoritmes, maar selecteert en vat persoonlijk het boeiendste nieuws van de dag samen met zijn eigen humor en inzichten.

Of je nu op zoek bent naar de laatste technologische doorbraken of naar tot nadenken stemmende artikelen over sociale problemen, NextDraft vat het allemaal samen in een makkelijk te lezen format.

Het is een verfrissende kijk op nieuwscuration en biedt lezers een mix van humor, scherpe analyse en entertainment - allemaal gratis en rechtstreeks in uw inbox.

Waarom wij het leuk vinden: Pell's unieke grappige kijk op technieuws.

11. Interessante techniek

Via: Interessante techniek

Lanceringsjaar: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Inschrijvers: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Nieuwsbriefindeling: Dagelijks, wekelijks en maandelijks

De Interesting Engineering nieuwsbrieven bieden een divers bereik aan content gericht op wetenschap, technologie en engineering. Ze behandelen baanbrekende innovaties, technische hoogstandjes en de toekomst van technologie in sectoren zoals lucht- en ruimtevaart, duurzaamheid, AI en meer.

De gratis dagelijkse en wekelijkse edities voor abonnees worden zorgvuldig samengesteld en bieden lezers diepgaande artikelen, het laatste nieuws en inzichtelijk commentaar op de meest fascinerende ontwikkelingen op deze velden.

Daarnaast kun je je abonneren op maandelijkse nieuwsbrieven die dieper ingaan op specifieke onderwerpen - mechanica, AI, luchtvaart- en ruimtevaarttechniek, technische carrières en meer.

De breedte van de onderwerpen is ideaal voor zowel tech-enthousiastelingen als professionals. Of je nu geïnteresseerd bent in baanbrekende techniek, de nieuwste technische innovaties of hoe de wetenschap onze toekomst vormgeeft, deze nieuwsbrieven zijn een bron om op de hoogte te blijven van alles wat met techniek te maken heeft.

Waarom wij het leuk vinden: Het grote bereik aan onderwerpen waarover je kunt leren.

12. KnowTechie's De wekelijkse download

Via: AI importeren

Jaar van lancering: 2016

2016 Inschrijvingen: 58.000+

58.000+ Nieuwsbrieven: Wekelijks

De nieuwsbrief Import AI wordt samengesteld door Jack Clark, medeoprichter van Anthropic (een AI-veiligheids- en onderzoeksbedrijf) en biedt inzichten van een vooraanstaand persoon op het gebied van AI en machinaal leren.

Import AI is een van de beste AI-nieuwsbrieven van dit moment, die wekelijks inzichtelijke content leveren zodat u op de hoogte kunt blijven van de nieuwste AI-ontwikkelingen.

De nieuwsbrief stimuleert een beter begrip van en discussie over AI en kan zo de toekomstige richting van de technologie beïnvloeden. De nieuwsbrief bevat samenvattingen van relevante onderzoekspapers, zodat lezers op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen.

Waarom wij het leuk vinden: Clark's diepgaande expertise in alles wat met AI te maken heeft.

14. CB Insights

Via: CB inzichten

Jaar van lancering: 2017

2017 Inschrijvingen: 1 miljoen+

1 miljoen+ Nieuwsbrieven: 4 keer per week

De nieuwsbrief_CB Insights is een bron van informatie voor iedereen die op de hoogte wil blijven van trends in de sector, innovatie en datagestuurde inzichten. Ondersteund door deskundige analyses en uitgebreide gegevens biedt de nieuwsbrief diepgaande informatie over het laatste op het gebied van durfkapitaal, startups en opkomende technologieën.

De instelling onderscheidt zich door bruikbare inzichten die worden ondersteund door uitgebreid onderzoek en gegevensanalyse.

Of je nu een ondernemer, investeerder of tech professional bent, deze nieuwsbrief geeft je een concurrentievoordeel door de sleutel verschuivingen in de industrie, opkomende business modellen en baanbrekende technologische ontwikkelingen te belichten.

Een van de beste functies van de CB Insights nieuwsbrief is zijn vermogen om complexe markttrends te distilleren in verteerbare inzichten die je direct kunt toepassen op je bedrijfs- of investeringsstrategieën.

Waarom wij het leuk vinden: Het is perfect voor degenen die op de hoogte willen blijven van hoe technologie industrieën vorm geeft zonder overweldigd te worden door te veel technisch jargon.

15. Benedict's Nieuwsbrief

Via: Benedictus Evans

Jaar van lancering: 1999

1999 Inschrijvingen: 175.000+

175.000+ Wekelijkse nieuwsbrief: Wekelijks

de nieuwsbrief van Benedict is uw bron voor deskundige analyses van de belangrijkste technologische ontwikkelingen van deze week. Met meer dan 20 jaar ervaring doorbreekt Benedict Evans complexe trends in de sector, en biedt u diepgaande inzichten en perspectieven die u nodig hebt om voorop te blijven lopen.

De nieuwsbrief is beschikbaar in zowel een gratis als een premium versie. Terwijl de gratis versie zijn inzichtelijke wekelijkse kolom biedt, krijgen premium abonnees exclusieve toegang tot het volledige nieuwsbriefarchief - een bron van onschatbare waarde om trends te begrijpen en een voorsprong op de concurrentie te krijgen.

Of u nu een technologieliefhebber, een professional of gewoon nieuwsgierig bent naar de nieuwste innovaties, Benedict's Newsletter levert de deskundige analyse die u nodig hebt om op de hoogte en up-to-date te blijven.

Waarom wij het leuk vinden: Geeft u niet alleen technieuws, maar ook de context eromheen.

16. De intelligente werknemer

Via: De intelligente werknemer

Lanceringsjaar: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Inschrijvingen: 85.000+

85.000+ Nieuwsbrieven: Tweewekelijks

De nieuwsbrief The Intelligent Worker, geschreven en beheerd door Henry Habib, biedt een blik in de toekomst van werk, waar kunstmatige intelligentie onze manier van werken verandert. De nieuwsbrief Intelligent Worker richt zich op het helpen van professionals om hun productiviteit te verhogen door optimaal gebruik te maken van AI, automatisering en no-code tools.

De nieuwsbrief verschijnt wekelijks en biedt praktische inzichten, praktijkvoorbeelden en trendy tools om de efficiëntie op de werkplek te verhogen.

Of je nu tijd wilt besparen of werkstromen wilt optimaliseren, deze nieuwsbrief biedt bruikbaar advies zonder poespas. Het is een must voor iedereen die vooruit wil blijven in het veranderende technologielandschap.

Waarom wij het leuk vinden: Een van de beste tech-nieuwsbrieven voor moderne professionals die de kracht van technologie willen inzetten in hun dagelijkse werk.

17. Internet is mooi

Via: Internet is mooi

Jaar van lancering: 2016

2016 Inschrijvingen: 10.000+

10.000+ Nieuwsbrief: Wekelijks

Internet is Beautiful is uw go-to bron voor het ontdekken van de coolste en meest interessante vondsten van over het hele web. Sluit je elke week aan bij duizenden lezers die een lijst ontvangen met de beste nieuwe websites, technische tools en online producten.

Van inspirerende artikelen en boeiende video's tot boeiende tweets en verhelderend leesvoer van andere technologienieuwsbrieven, Internet is Beautiful brengt je de spannendste en relevantste content die het internet te bieden heeft.

Waarom wij het leuk vinden: Het helpt je op de hoogte te blijven van trends op het gebied van webontwerp en -ontwikkeling, terwijl je verborgen juweeltjes ontdekt en je online horizon verbreedt.

18. De informatie

Via: De informatie

Jaar van lancering: 2013

2013 Inschrijvers: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Nieuwsbriefindeling: Dagelijks en wekelijks

De Information Newsletter staat hoog aangeschreven als een van de beste tech-nieuwsbrieven voor professionals die op zoek zijn naar exclusieve rapportage over de technologie-industrie. De nieuwsbrief behandelt alles van durfkapitaal en startups tot grote verschuivingen in de industrie en biedt ongeëvenaarde inzichten die verder gaan dan de oppervlakte.

Met een focus op originele, goed onderzochte content, houdt The Information u op de hoogte van de belangrijkste trends en biedt het waardevolle analyses die u elders niet zult vinden.

De nieuwsbrief is ideaal voor leidinggevenden, investeerders en technologiefanaten die een betrouwbare bron nodig hebben voor actuele, diepgravende verhalen.

Als je je abonneert, krijg je niet alleen toegang tot hun uitgebreide rapportages, maar ook tot exclusieve nieuwsbrieven over AI, de makers-economie, het sluiten van deals en nog veel meer.

Het is een van de beste tech-nieuwsbrieven om te volgen als je op de hoogte wilt blijven van de business en innovatie die de tech-industrie aansturen.

Waarom wij het leuk vinden: Diepgaande rapportage, redactionele artikelen met veel waarde.

19. Dichte Ontdekking

Via: Dichte ontdekking

Jaar van lancering: 2018

2018 Inschrijvingen: 37.000+

37.000+ Nieuwsbrieven: Wekelijks

_Dense Discovery i_s een van de meest doordachte en goed gecureerde tech-nieuwsbrieven waarop je je kunt abonneren, vooral als je rente hebt op de intersectie van technologie, design en cultuur.

Wekelijks verschijnt er een selectie van handige apps, tools, boeken en tot nadenken stemmende lectuur. Wat het onderscheidt is de focus op duurzaamheid, urbanisme en technologie, wat een fris perspectief biedt dat verder gaat dan de typische krantenkoppen vol hypes.

Dense Discovery is, in hun eigen woorden, "trots onafhankelijk en algoritme-vrij," zodat je in elk probleem een unieke en zinvolle ervaring krijgt.

Of je nu inspirerende projecten wilt ontdekken of je kennis wilt uitbreiden met diepgaande, reflectieve content, deze nieuwsbrief biedt een prachtig ontworpen en zorgvuldig samengestelde verzameling links die je tijd waard zijn.

Waarom wij het leuk vinden: Hun koolstofcompensatieprogramma plant een boom voor elke verzonden nieuwsbrief.

20. Verveling

Via: Verveling

Jaar van lancering: 2015

2015 Inschrijvingen: 10,000+

10,000+ Nieuwsbriefindeling: Tweewekelijks

Tedium is een nieuwsbrief voor wie houdt van diepe duiken in het vreemde en ongewone. In plaats van virale trends na te jagen, schijnt Tedium een licht op het over het hoofd geziene en alledaagse, het verkennen van de verhalen achter alledaagse technologieën en ideeën die zelden de aandacht krijgen die ze verdienen.

Elk artikel is zorgvuldig samengesteld om context en verhalen te bieden rond interessante verhalen en onderwerpen die nader onderzocht moeten worden om hun ware betekenis te onthullen.

Met meer dan 12.000 vaste lezers gaat Tedium niet alleen over informatie, maar ook over nieuwsgierigheid en ontdekking. Als je moe bent van hetzelfde oude tech-nieuws en iets wilt dat tot nadenken stemt en anders is, dan is Tedium de nieuwsbrief voor jou.

Waarom wij het leuk vinden: De unieke kijk op het alledaagse, gepresenteerd met humor en diepgang, maakt het een van de beste tech-nieuwsbrieven om je op te abonneren voor iedereen die iets echt nieuws en onverwachts wil leren.

