Beste technische podcasts voor technologieprofessionals in 2024

Als je vandaag de dag in de technologie of techniek werkt, weet je hoe belangrijk continu leren voor je is. Processen en technologieën veranderen en verbeteren voortdurend en als je relevant wilt blijven, moet je op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen en trends in je veld.

Techcommunity's zijn effectieve kennisbronnen, maar je zult waarschijnlijk geen gestructureerde ondersteuning krijgen van dergelijke platforms. De meeste van deze forums bevatten veel verspreide informatie, wat betekent dat je zelf de eindeloze taak hebt om deze informatie door te spitten en relevante kennis te vinden.

Een technologiepodcast daarentegen is een meer boeiende en consistente kennisbron. Het beste is dat u niet op meerdere forums hoeft te zoeken naar realistische inzichten van experts uit de sector, de nieuwste trends en bruikbare managementgeheimen om u bij te scholen.

Ingenieurs, studenten en liefhebbers van engineering hebben tegenwoordig toegang tot verschillende informatieve engineering podcasts om hun kennis te verbeteren en waardevolle inzichten te leren van thought leaders.

Het uitzoeken van de beste engineering podcasts kan een uitdaging zijn, dus hebben we een lijst samengesteld om je het leven gemakkelijker te maken.

De opkomst van podcasts in de techniek

Een engineering podcast is een gemakkelijk toegankelijke bron van kennis en vakinhoudelijke expertise - geen wonder dat ze enorm populair zijn onder engineering studenten en ervaren professionals uit de industrie.

De wereldwijde podcastmarkt wordt verwacht $133,9 miljard te bereiken in 2032, en engineering podcasts, dankzij hun gespecialiseerde content, zullen naar verwachting bijdragen aan deze groei.

Podcasts zijn geweldige leermiddelen voor ingenieurs om zich te blijven bijscholen en professionele groei te stimuleren. Dit is waarom:

Leer en gebruik beproefde strategieën

Voordat podcasts populair werden, moesten ingenieurs en studenten zelfstandig nieuwe programmeertalen, gegevensanalyse en andere probleemoplossingstechnieken leren. Hoewel ervaringsleren prijzenswaardig is, is het een tijdrovend proces van proefversies en fouten.

Ondertussen biedt een podcast beproefde strategieën om problemen op te lossen als gastheren invloedrijke en doorgewinterde technologieleiders interviewen om hun ervaringen te bespreken. Je zult je doelen waarschijnlijk snel en efficiënt bereiken door deze strategieën te leren en toe te passen in je werk.

24 uur per dag deskundig advies krijgen

Engineering-gemeenschappen staan erom bekend dat ze zeer ondersteunend zijn. Als je een technologievraag deelt in een relevante community, krijg je gegarandeerd antwoorden.

Deze gemeenschappen hebben echter leden die verspreid zijn over verschillende tijdzones, dus de antwoorden van leden op uw query's kunnen vertraging oplopen. Podcasts daarentegen zijn vooraf opgenomen en gemakkelijk toegankelijk wanneer het jou uitkomt.

Afhankelijk van het soort wegversperring waarmee je geconfronteerd wordt, kun je de relevante podcast vinden, luisteren naar suggesties van experts en binnen enkele minuten een antwoord op je query krijgen.

Pro tip:Houd een podcast swipe file bij om de specifieke gebruikssituaties van de informatieve podcasts te documenteren. Voeg tijdstempels toe aan uw focusgebieden zodat u ze snel kunt openen wanneer u de volgende keer soortgelijke query's hebt.

Soms is het makkelijker om te luisteren dan te lezen

Hoewel u tal van informatieve engineeringblogs kunt vinden, geven sommigen de voorkeur aan audio in plaats van geschreven informatie.

Bovendien zijn podcasts handig als u aan het multitasken bent. Hoewel u misschien tijd wilt reserveren voor meer technische podcasts, zoals een aflevering over reverse engineering van hardwareprojecten, kunnen andere podcasts over onderwerpen als kunstmatige intelligentie of carrièreplannen voor ingenieurs op de achtergrond draaien terwijl u uw dagelijkse taken uitvoert.

Dit is hoe podcasts aspirant-ingenieurs helpen om de concurrentie een stap voor te blijven:

Podcasthosts voor ingenieurs zijn meestal deskundige technische leiders die je helpen op de hoogte te blijven van de veranderende trends in de wereldwijde technologie-industrie

Podcasts bieden een directe gemeenschap - zie ze als privé ruimtes om te communiceren met podcasthosts en gastsprekers, een kijkje achter de schermen te krijgen en in contact te komen met andere luisteraars

Engineering-podcasts zijn kosteneffectief en graven geen gat in je zak, in tegenstelling tot sommige bijscholingscursussen

Top Engineering-podcasts om je carrière te laten groeien

Na het beluisteren van tientallen ingenieurspodcasts hebben we een lijst samengesteld van de beste podcasts van dit moment.

99% onzichtbaar

De eerste podcast op onze lijst is 99% Onzichtbaar . Deze podcast wordt gepresenteerd door voormalig Ted Talk-spreker Roman Mars en werpt een licht op nooit eerder geopenbaarde verrassende feiten of onontgonnen gebieden in de technische wereld. De podcast bestaat al meer dan tien jaar en heeft bijna 500 miljoen luisteraars in iTunes, Pandora, Stitcher en andere platforms.

Je kunt het proces en de kracht van design en architectuur verkennen in acht categorieën, waaronder geschiedenis, technologie, steden, objecten, geluiden en meer. Elke aflevering behandelt interessante onderwerpen waarvoor je geen expert hoeft te zijn.

De podcast heeft ook een Discord-community waar luisteraars ideeën kunnen bespreken en met elkaar kunnen communiceren.

Must-listen afleveringen

Wat luisteraars zeggen

Deze podcasts laten me belangrijke vragen stellen over het leven en onze wereld!

Ingenieurshelden

Gelanceerd in 2018 door Melanie en haar man Dom, Ingenieurshelden ging vooral over de uitdagingen en de toekomstige technische gezondheid van ingenieursstudenten in de moderne samenleving.

Deze podcast, die momenteel niet in de lucht is, nodigde doorgewinterde ingenieurs uit verschillende industrieën en expertisegebieden uit om de nieuwste trends en uitdagingen op het gebied van engineering te bespreken, evenals soft skills in engineering, frustraties die voor de meeste ingenieurs herkenbaar zijn en verschillende manieren om engineering teams te managen .

Hoewel de laatste aflevering van de Engineering Heroes-podcast in mei 2021 werd uitgezonden, blijft deze relevant voor ingenieurs over de hele wereld vanwege de eerlijke discussies over kritieke aspecten van het ingenieursberoep.

Must-listen afleveringen:

Wat luisteraars zeggen

Ik vond deze podcast leuk! Een verfrissende stijl gericht op de stille presteerders in de samenleving.

De ingenieurscarrièrecoach podcast

Doorgewinterde ingenieurs Anthony Fasano en Jeff Perry begonnen De loopbaancoach voor ingenieurs podcast toen ze zich realiseerden dat het hoge verloop in de technologiesector te wijten was aan het gebrek aan een gestructureerd kader voor professionele ontwikkeling in de meeste technologiebedrijven.

Met meer dan 2,3 miljoen kijkers wil The Engineering Career Coach podcast ingenieursstudenten helpen met carrièreadvies van onschatbare waarde. De podcast heeft een speciale serie voor elke technische categorie en heeft gasten die hun lessen, strategieën en ervaringen bespreken.

De gastheren moedigen luisteraars aan om vragen te stellen, die ze met de gasten bespreken in toekomstige afleveringen van de podcast.

Must-listen afleveringen:

Wat luisteraars zeggen

Deze podcast is precies wat ingenieurs nu nodig hebben. Met een bereik aan onderwerpen over persoonlijke en professionele ontwikkeling bieden ze de nodige waarde om de engineering community op te bouwen en te beïnvloeden.

De Engineering Leadership Podcast (ELC)

Onderdeel van de ELC-gemeenschap voor technische leiders, de Podcast voor technisch leiderschap (ELC) nodigt wekelijks ervaren technische leiders uit om hun ervaringen en bruikbare leiderschapslessen te delen. ELC wordt gepresenteerd door Patrick Gallagher en is beschikbaar op alle belangrijke podcastplatforms, waaronder Apple, Spotify en Google.

ELC heeft een sterke gemeenschap met meer dan 9000 praktiserende software engineers, 's werelds toonaangevende engineering managers en leiders. De podcast is ideaal voor enthousiastelingen die de basis- en geavanceerde engineeringconcepten en -strategieën willen leren die worden gebruikt door wereldwijde engineeringleiders.

Must-listen afleveringen:

Wat luisteraars zeggen

Nog te doen! Geweldig chatten en zeer informatief.

Software Engineering

Een andere uitstekende podcast die je moet toevoegen aan je watchlist is de Software-engineering dagelijks podcast. Elke aflevering heeft een technologieleider een functie in het bespreken van softwareoplossingen die de wereld veranderen en de drijvende kracht zijn achter de steeds veranderende technologische revolutie en technische innovaties.

Met een beoordeling van 4,4 op Apple Podcasts is Software Engineering Daily een inspirerende engineering-podcast. Het neemt je mee door de carrièrefasen van beroemde software engineers en deelt veel bruikbare lessen over hoe zij productontwikkeling en het oplossen van problemen benaderen.

Interessant genoeg accepteert deze podcast ook aanmeldingen van ervaren technologieprofessionals om als gastheer op te treden voor een aflevering.

Must-listen afleveringen:

Wat luisteraars zeggen

Een van de beste software engineering podcasts beschikbaar.

De Backend Engineering Show met Hussein Nasser

Hussein Nasser, een Product Engineer bij Esri, lanceerde de Toon Engineering Backend om alles met betrekking tot backendontwikkeling te bespreken. In zijn inzichtelijke podcast ontleedt Nasser de backendarchitectuur van populaire applicaties, deelt hij tips om een succesvolle backend engineer te worden en bespreekt hij de nieuwste trends in software engineering.

Deze podcast is een waardevolle bron voor aspirant-engineeringstudenten en -professionals en biedt mogelijkheden voor bijscholing en het opnieuw bekijken van fundamentele concepten.

Must-listen afleveringen:

- [2x Sneller lezen en schrijven met deze functie van MongoDB | Clustered Collections](https://podcasters.spotify.com/pod/show/hnasr/episodes/2x-Faster-Reads-and-Writes-with-this-MongoDB-feature--Clustered-Collections-e23rnjv)

Wat luisteraars zeggen

**Het vertellen zoals het verteld moet worden!

Top civiele techniek podcasts

Op zoek naar de beste podcast voor civiele techniek? Hier zijn onze aanbevelingen: De podcast voor civiele techniek : Anthony Fasano is de gastheer van deze podcast over civiele techniek, waarin succesverhalen over techniek en carrièreadvies van enkele van 's werelds meest succesvolle civiele ingenieurs worden gedeeld.

Must-listen afleveringen:

Wat luisteraars zeggen

Ik raad deze podcast zeker aan voor iedereen die geïnteresseerd is in engineering. Het is een goed evenwicht tussen technische informatie en informatie over zachte vaardigheden en persoonlijke verhalen. ASCE Punten : Gelanceerd in 2018, ASCE's structurele engineering podcast Plot Points is voor nieuwe bouwkundig ingenieurs en bouwkunde studenten die graag meer informatie willen over informatieve bouwkunde verhalen en de veranderende technische trends die de civiele techniek opnieuw definiëren.

Must-listen afleveringen:

Wat luisteraars zeggen

Kan het niet genoeg aanbevelen, vooral voor de engineering design gemeenschap.

Geïnteresseerd in civiele techniek? Hier zijn enkele bouwdiploma's die je moet kennen.

Toonaangevende elektrische en elektronische podcasts

Als je een elektrisch of elektrotechnisch ingenieur bent en je je wilt bijscholen en je carrière wilt uitbreiden, dan zijn dit de beste podcasts voor jou: De Amp Uur Elektronica Podcast : Deze elektronicapodcast van Dave Jones en Chris Gammell legt op een leuke manier de nieuwste trends en best practices uit de veranderende elektronicatechniek uit.

Must-listen afleveringen:

Wat luisteraars zeggen

Ik luister al jaren. Als je een elektrotechnisch ingenieur bent en nog geen abonnement hebt, mis je iets. Moore's lobby : In deze tweewekelijkse podcast deelt gastheer Daniel Bogdanoff enkele van de meest inspirerende verhalen en trends met betrekking tot de wereldwijde elektronica-industrie. Thema's kunnen bereiken van chipontwerp tot AI en alles daar tussenin.

Must-listen afleveringen:

Wat luisteraars zeggen

Deze podcast helpt je echt om mentaal tijd door te brengen met ingenieurs. Versneld : Doorgewinterde tech-recensent Andru Edwards en tech-journalist Todd Bishop zijn co-host van de podcast Geared Up. De afleveringen zitten boordevol plezier en bevatten de nieuwste en spannendste technische snufjes. De gastheren bespreken de verschillende functies van opkomende technische producten voor consumenten en helpen gebruikers om weloverwogen beslissingen te nemen bij het kopen van technologie.

Must-listen afleveringen:

Wat luisteraars zeggen

Ik luister al naar geared up sinds het een radioshow was, het is sindsdien veel beter geworden. De podcast van Electropages : Deze podcast interviewt wekelijks 's werelds toonaangevende technische experts, projectmanagers en thought leaders. De gasten delen hun technische kennis en voorspellingen over de nieuwste trends in elektronicatechniek. Stem af voor inzichten in de industrie en discussies over de nieuwste materiaalinnovaties.

Must-listen afleveringen:

Wat luisteraars zeggen

Lange gesprekken met leiders uit de industrie zorgen voor een zeer interessante luisterervaring!

Opmerkelijke podcasts voor software- en computertechnici

Als u een software engineer bent met carrière doelen, helpen deze podcasts je om de nieuwste en meest verkoopbare engineering- en managementvaardigheden op te pikken: De Changelog : The Changelog nodigt technologische thought leaders uit om in de wereld van open-source software te duiken. Deze podcast wordt gehost door Adam Stacoviak en Jerod Santo en heeft een top beoordeling voor de functie van eerlijke en eerlijke interacties tussen de gastheren en gastsprekers. Is het een wonder dat de podcast al de 500 afleveringen heeft overschreden?

Must-listen afleveringen:

Wat luisteraars zeggen

Deze podcast is een one stop shop voor zeer relevante updates in het tech ecosysteem. Onderbroken ontwikkeling : Deze podcast is bedoeld om de ervaringen van ontwikkelaars te verbeteren en nodigt gerenommeerde ingenieurs van techgiganten zoals Atlassian en Drata uit om bruikbare inzichten te verzamelen over software engineeringtechnologieën.

Must-listen afleveringen:

Wat luisteraars zeggen

Mijn favoriete aspect is dat Conor de gevoeligheden meebrengt van iemand die voorafgaand aan zijn huidige focus op technologie in een andere industrie heeft gewerkt. CodeNewbie : Deze software engineering podcast heeft een toepasselijke naam en richt zich op de coderingsreis van top software engineers. Het is een beginnersvriendelijke podcast en dient als een gids voor toekomstige technische studenten en degenen die nieuw zijn in het coderen.

Must-listen afleveringen:

Wat luisteraars zeggen

Geniet van deze podcast, als je je met coderen gaat bezighouden, doe jezelf een plezier... check hem.

Als je deze suggesties leuk vond, bekijk dan ook eens onze voorgestelde podcasts voor projectmanagement en podcasts voor productiviteit ook!

Projectmanagement met ClickUp

Door naar engineering podcasts te luisteren, kunt u de belangrijkste vaardigheden identificeren die een ingenieur vandaag de dag nodig heeft. Een van deze sleutelvaardigheden is projectmanagement.

Ingenieurs moeten tegenwoordig meerdere projecten beheren, tonnen gegevens organiseren en analyseren en met verschillende teams samenwerken.

Je kunt je werk gemakkelijker maken door een software voor projectmanagement om:

Samenwerking met grotere teams te vereenvoudigen

Engineeringprojecten op één plek te beheren om de zichtbaarheid van het team te vergroten

Gegevens verzamelen, organiseren en visualiseren

Een aanpasbaredashboard voor projectmanagement met snelle toegang tot alle bronnen

We raden de ClickUp platform voor projectmanagement voor dat alles en nog veel meer.

Hier zijn enkele manieren waarop ingenieurs ClickUp kunnen gebruiken om sneller en slimmer te werken:

Krijg een alles-in-één weergave om beter te anticiperen op uw dagelijkse werk, herinneringen en gebeurtenissen in de agenda en deze beter te organiseren met ClickUp Home

Effectief projecten plannen en beheren

In welk technisch veld u ook gespecialiseerd bent, u zult in uw werk altijd grote en complexe projecten moeten beheren.

Afhankelijk van het project moet je werken aan projectmanagement, resource management, leveranciersmanagement, projectlancering, budgettering, prestatiebewaking en meer.

Of je nu ClickUp gebruikt voor het beheren van een bouwproject of een softwareontwikkelingsteam, helpt ClickUp u om elke fase te plannen, bij te houden en te beheren en het budget en de planning nauwgezet te volgen.

Engineering-activiteiten stroomlijnen

ClickUp's uitgebreide sjablonen voor engineering helpen beginnende en ervaren ingenieurs bij het brainstormen over nieuwe ideeën, het ontwikkelen van roadmaps voor teams en het maken van abonnementen voor de ontwikkeling van apps.

Engineering- en productteams gebruiken de kant-en-klare sjablonen om werkstroom te beheren achterstanden op één plaats, bugs identificeren, verzoeken indienen via tickets en gedetailleerde bugrapporten genereren.

Voorbeeld Agile Team Stappenplan sjabloon door ClickUp helpt bij het communiceren van uw productstrategie met belanghebbenden. Of je nu begint of een gevestigd proces hebt, dit sjabloon zal jou en je agile team helpen doelen te stellen, voortgang bij te houden en georganiseerd te blijven-alles op een centrale plek.

Communiceren en samenwerken

Werken met een team vereist een hoog niveau van samenwerking en communicatie. ClickUp weet dit en biedt de tools die u nodig hebt om dit effectief te doen.

Gebruik ClickUp Whiteboards om in realtime samen te werken met uw team voor alles van brainstormen over ideeën en het maken van mindmaps tot het uitwerken van uw ontwikkelingsworkflows of een sprint retro lopen . Aantekeningen en documenten toevoegen en ClickUp-taak rechtstreeks vanaf het whiteboard.

Delegeer eenvoudig werk in ClickUp door taken direct aan het team toe te wijzen of door ze in een opmerking te vermelden om uw gedachten in items om te zetten

Teams kunnen opmerkingen gebruiken en ClickUp chatten om te communiceren over productreleases, prioriteiten, productontwikkelingsbehoeften en de status van toegewezen Taken. Managers kunnen deze functies ook gebruiken voor real-time feedback over Taken.

Breng teamcommunicatie samen in één ruimte met ClickUp Chat en deel updates, koppel bronnen en werk moeiteloos samen

Bewaak en bijhoud voortgang

Vaak is het begrijpen en beheren van de projectomvang kan de grootste zorg zijn van een engineering team. Wanneer er meerdere projecten tegelijk lopen, zijn er honderden taken die beheerd moeten worden en belangrijke details kunnen door de mazen van het net glippen. Een efficiënt systeem voor het bijhouden van taken schept duidelijkheid en teams kunnen gefocust en gemotiveerd blijven om uitstekende resultaten te behalen.

Dat is waar ClickUp's software team management platform maakt de dingen duidelijker. Agile teams gebruiken ClickUp's bordweergave om alles te begrijpen wat er binnen elk project gebeurt. De Kanban-bord visualiseert alle taken volgens de huidige status van het project en helpt managers om alles bij te houden.

Als je een engineering project leidt, gebruik dan De software voor productbeheer van ClickUp om nieuwe taken aan te maken, ze toe te wijzen aan teamleden en tijdlijnen voor de levering toe te voegen, taken te prioriteren op basis van urgentie en de voortgang te bewaken op één enkel dashboard zonder afbreuk te doen aan kwaliteit of creativiteit.

U kunt ook ClickUp's aanpasbare dashboard om voortgangsrapportages in realtime te visualiseren en te delen met belanghebbenden.

Maak gedetailleerde ClickUp Dashboards en voeg eenvoudig kaarten toe om de voortgang van Sprintpunten, taken per status en bugs per weergave weer te geven

Een alles-in-één engineering software voor projectmanagement

ClickUp is een multifunctionele tool voor projectmanagement voor agile teams. Zo kunnen ze alle fantastische mogelijkheden van een engineeringcarrière ervaren zonder burn-out te raken.

We zien dat engineeringteams ClickUp voor verschillende doeleinden gebruiken, zoals efficiënte resourceplanning, rapportage over projecten en projectmanagement, verbetering van bedrijfsprocessen budgetbeheer, samenwerking tussen teams, enz.

Als u uw productiviteit wilt verbeteren of een efficiëntere ingenieur wilt worden, meld u dan aan bij ClickUp gratis.

