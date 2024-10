Top 16 IT Service Management (ITSM) Tools voor 2024

Moderne organisaties zijn sterk afhankelijk van hun IT-infrastructuur en zelfs een korte verstoring van de IT-systemen kan een ravage aanrichten en de activiteiten stilleggen.

En dus, 90% van de organisaties gebruiken robuuste IT-servicebeheersystemen (ITSM) om downtime te voorkomen en IT-activiteiten naadloos te laten verlopen.

In de jaren dat ik in deze branche werk, heb ik met verschillende ITSM-tools gewerkt die processen effectief bijhouden om gelijke tred te houden met de steeds veranderende technologie.

In deze blog heb ik een lijst samengesteld van de beste tools voor IT-servicemanagement, zodat u kunt beslissen welke het beste voor u werkt. šŸ‘‡

Wat moet je zoeken in ITSM-tools?

IT-servicemanagementtools zijn een gestructureerde aanpak voor het ontwerpen, beheren en uitvoeren van IT-systemen en -services, inclusief:

IT-hardware (servers, telefoons en printers)

Endpoint-hardware (pc's, laptops en mobiele apparaten)

Softwarediensten (e-mail en VoIP)

IT-diensten (IT-helpdesk en IT-projectmanagement)

Softwaresystemen (Office-suites en ERP-oplossingen)

Het selecteren van de juiste tool is een uitdaging, omdat er veel opties bestaan.

Hoewel de ideale ITSM-tool afhankelijk is van de vereisten van uw bedrijf, zal ik een aantal must-have kenmerken van ITSM-tools op een rijtje zetten:

Gebruiksvriendelijke interface: De tool moet intuĆÆtief zijn. Het moet voor uw IT-team en eindgebruikers gemakkelijk zijn om door de software te navigeren

De tool moet intuĆÆtief zijn. Het moet voor uw IT-team en eindgebruikers gemakkelijk zijn om door de software te navigeren Aanpassing: Met de tool moet u processen, werkstromen en rapportages op maat kunnen maken op basis van uw behoeften

Met de tool moet u processen, werkstromen en rapportages op maat kunnen maken op basis van uw behoeften ITIL-processen: Information Technology Infrastructure Library (ITIL) is een gestandaardiseerd kader voor incident- en wijzigingsbeheerprocessen. Het helpt bij het identificeren en beperken van risico's in verband met IT-services, het minimaliseren van verstoringen en het verbeteren van de betrouwbaarheid van services. Controleer of de tool voldoet aan ITIL

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) is een gestandaardiseerd kader voor incident- en wijzigingsbeheerprocessen. Het helpt bij het identificeren en beperken van risico's in verband met IT-services, het minimaliseren van verstoringen en het verbeteren van de betrouwbaarheid van services. Controleer of de tool voldoet aan ITIL Integratie: De software moet soepel integreren met andere software, zoals monitoringtools of ERP

De software moet soepel integreren met andere software, zoals monitoringtools of ERP Zelfbedieningsportaal: Het is het beste als uw ITSM-software een gebruikersportaal heeft om tickets in te dienen en toegang te krijgen tot oplossingen, zodat de IT-ondersteuning minder wordt belast

Het is het beste als uw ITSM-software een gebruikersportaal heeft om tickets in te dienen en toegang te krijgen tot oplossingen, zodat de IT-ondersteuning minder wordt belast Schaalbaarheid: Zoek naar IT service request management tools die kunnen inspelen op veranderingen in uw organisatie en die kunnen meegroeien met de groei van uw business

Zoek naar IT service request management tools die kunnen inspelen op veranderingen in uw organisatie en die kunnen meegroeien met de groei van uw business Mobiele toegankelijkheid:Wel onderweg toegang hebben tot de tool is essentieel, vooral voor teams op afstand. Veel ITSM-tools zoalsClickUp bieden intuĆÆtieve mobiele apps voor eenvoudige service

šŸŒŸBijkomende bron:Toegang tot de beste sjablonen voor wijzigingsbeheer met voorbeelden

De 16 beste IT-servicebeheertools (ITSM-tools)

Het begrijpen van de behoeften van uw organisatie is net zo essentieel als het kennen van de basisfuncties van ITSM-software. Is het uw doel om de efficiƫntie te verhogen? Of de klanttevredenheid verbeteren?

Zodra u de doelen van uw organisatie in kaart hebt gebracht, kunt u beslissen welke van deze ITSM-tools het beste bij u past.

Hier is een lijst van alle software waar ik mee heb gewerkt en die effectief is gebleken. šŸ‘‡

1. ClickUp - IT Service- en operationeel beheer

Ontvang realtime voortgang en inzichten met ClickUp, een alles-in-Ć©Ć©n oplossing voor IT en PMO ClickUp's IT- en PMO-oplossing biedt geavanceerde functies om werkstromen te stroomlijnen en de zichtbaarheid van IT-operations management te verbeteren. Krijg sneller meer gedaan met 35+ ClickUp tools en honderden kant-en-klare sjablonen die enkele van de beste kunnen overtreffen Software voor IT-beheer .

šŸ’«ClickUp's IT operations management toolkit, in combinatie met de samenwerkingsfunctie, kan de tijdige levering met wel 35% verhogen_.

Processen beheren en incidenten bijhouden met ClickUp-taak ; gebruik tags en labels om onderscheid te maken tussen softwarebugs, hardwarestoringen, enz. Met Taakprioriteiten in ClickUp-taak weet het team altijd wat eerst moet worden opgepakt. ClickUp IT Service Management sjabloon (ITSM) is een geweldig sjabloon om aan de slag te gaan en uw IT-servicedesk in ClickUp in slechts enkele stappen in te stellen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/IT-Service-Management-ITSM-1.png ClickUp's IT Service Management (ITSM) sjabloon is ontworpen om u te helpen het proces van het leveren van IT-services aan uw klanten te beheren.

https://app.clickup.com/signup?template=t-48349789&department=it&_gl=1\*8l32s5\*\_gcl\_au*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMTA2ODYzMzQ3OS4xNzI2NTcyNDMyLjE3MjY1NzI0NjA .

Dit sjabloon downloaden /cta/

Dit sjabloon is ontworpen voor incident- en kennisbeheer en laat je:

Aangepaste statussen gebruiken om 27 verschillende statussen aan te maken ('Gesloten', 'In de wacht', 'Lopende werkzaamheden') om de voortgang te bewaken

gebruiken om 27 verschillende statussen aan te maken ('Gesloten', 'In de wacht', 'Lopende werkzaamheden') om de voortgang te bewaken Aangepaste velden toewijzen om taken te categoriseren zoals 'aanvrager', 'e-mail' en 'kantoor' en klantgegevens visualiseren

toewijzen om taken te categoriseren zoals 'aanvrager', 'e-mail' en 'kantoor' en klantgegevens visualiseren Maak gebruik van samenwerkingsfuncties voor teams om tickets toe te wijzen, tijdlijnen in te stellen en regelmatig discussies te voeren

Dit sjabloon downloaden

šŸ§‘ā€šŸ«Andere aanbevolen sjablonen

Gebruik ClickUp's IT Incident Rapport Sjabloon om bij te houden hoe een gebeurtenis de normale werking van een IT-systeem verstoorde en hoe dit probleem werd opgelost. Het sjabloon geeft een blauwdruk of structuur voor het ontwikkelen van dit document en het maken van een database.

Op dezelfde manier geeft de ClickUp IT-sjabloon ondersteunen vergemakkelijkt interne IT-verzoeken en problemen. Met dit sjabloon kan uw team eenvoudig verzoeken indienen, zodat niets over het hoofd wordt gezien.

ClickUp beste functies

Uitgebreide integraties: Integreer met meer dan 1000 applicaties om de werkstroom te automatiseren en de productiviteit te verhogen

Integreer met meer dan 1000 applicaties om de werkstroom te automatiseren en de productiviteit te verhogen Automatisering: Stel geautomatiseerde workflows in met behulp van triggers en acties metClickUp Automatiseringenstroomlijn processen zoals Taakbeheer en Bug Rapportage zonder code

Stel geautomatiseerde workflows in met behulp van triggers en acties metClickUp Automatiseringenstroomlijn processen zoals Taakbeheer en Bug Rapportage zonder code Meervoudige weergaven: GebruikClickUp's 15+ weergavenzoals Kanban, Board, Kalender, Lijst en Tijdlijnweergave. Verschillende manieren om uw database weer te geven geven zichtbaarheid aan infrastructuurelementen, zoals servers, apparaten en applicaties

GebruikClickUp's 15+ weergavenzoals Kanban, Board, Kalender, Lijst en Tijdlijnweergave. Verschillende manieren om uw database weer te geven geven zichtbaarheid aan infrastructuurelementen, zoals servers, apparaten en applicaties Aanpasbare sjablonen: Gebruik de SOP-sjablonen van ClickUp voor het rapporteren, bijhouden en prioriteren van bugs, fouten en andere problemen

Gebruik de SOP-sjablonen van ClickUp voor het rapporteren, bijhouden en prioriteren van bugs, fouten en andere problemen ClickUp Brein : Bespaar tijd met AI-gestuurde voortgangsupdates en rapportages. Gebruik de AI-gestuurde zoekbalk om alle IT-activa-informatie op te halen die is opgeslagen in de uitgebreide database op ClickUp en op cloud opslagruimte zoals Google Drive

ClickUp limieten

Het platform met veel functies kan in het begin overweldigend zijn voor nieuwkomers

Prijzen ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. SolarWinds Servicedesk

Via: SolarWinds SolarWinds Service Desk is een cloudgebaseerd IT-servicebeheerplatform dat de levering en ondersteuning van services stroomlijnt. Het is ontworpen om te schalen en uw bedrijf te ondersteunen terwijl het groeit.

Een belangrijke reden waarom ik deze applicatie gebruik, is het gebruiksvriendelijke ticketbeheersysteem. Het vereenvoudigt de rapportage van incidenten en het bijhouden van verzoeken, zodat je tickets kunt prioriteren en efficiƫnt kunt beheren.

De beste functies van SolarWinds

Centraliseer kritieke informatie met behulp van kennisbanken en stel het team in staat om veelvoorkomende problemen onafhankelijk op te lossen

Houd een nauwkeurige inventaris bij van hardware en software met asset management

Genereer robuuste rapporten over sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) om de servicekwaliteit te verbeteren met behulp van rapportage- en analysetools

Eenvoudige definitie, bewaking en rapportage van SLA's (service level agreements) mogelijk maken om tijdige levering te garanderen met SLA-beheer

SolarWinds limieten

SolarWinds mist de robuustheid en schaalbaarheid van ITSM-tools voor ondernemingen

Met een steile leercurve moeten gebruikers extra moeite doen om vertrouwd te raken met de functies van het platform

Prijzen voor SolarWinds

Essentials: $39/maand (jaarlijks gefactureerd)

$39/maand (jaarlijks gefactureerd) Geavanceerd: $79/maand (jaarlijks gefactureerd)

$79/maand (jaarlijks gefactureerd) Premier: $99/maand (jaarlijks gefactureerd)

SolarWinds beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (700+ beoordelingen)

4.3/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

3. Zendesk Suite

Via: Zendesk Suite Zendesk Suite is een uitgebreide tool voor IT-servicemanagement die IT-activiteiten centraliseert. Het houdt zich effectief aan de standaardpraktijken van ITSM en ITIL .

Het cloudgebaseerde klantenserviceplatform biedt een verscheidenheid aan tools waarmee bedrijven de communicatie met hun klanten kunnen verbeteren.

Zendesk Suite beste functies

Klantenservice bieden via meerdere kanalen, zoals e-mail, telefoon, chatten, sms, sociale media en internet

Integreer de tool naadloos met uw bestaande tech stack en andere sleutel systemen van uw business

Herhaalde taken en workflows automatiseren, inclusief vooraf gedefinieerde antwoorden voor veelvoorkomende problemen

Medewerkers in staat stellen zelfstandig oplossingen te vinden via selfserviceportals, zodat IT-teams minder worden belast

Zendesk Suite limieten

Mist geavanceerde functies voor complexe IT-servicebeheerbehoeften

De prijs kan duurder zijn dan andere ITSM-tools als u een grote organisatie bent

Nieuwe gebruikers hebben te maken met een leercurve, vooral als ze overstappen van een traditionele servicemanagementtool

Zendesk Suite prijzen

Teams: $55/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$55/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Groei: $89/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$89/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Professioneel: $115/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$115/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen

Zendesk Suite beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (5.800+ beoordelingen)

4.3/5 (5.800+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (3.000+ beoordelingen)

4. ServiceNow ITSM

Via: ServiceNow ServiceNow ITSM is een cloud-gebaseerd platform dat is ontworpen om de dienstverlening te verbeteren, de tevredenheid van gebruikers te verhogen en de flexibiliteit van de organisatie te vergroten.

De software is afgestemd op ITIL (Information Technology Infrastructure Library) standaarden. Het consolideert veel IT-tools en verouderde oplossingen in Ć©Ć©n platform, waardoor geautomatiseerde automatisering, real-time gegevens en een hogere productiviteit mogelijk worden

šŸ‘€Ook lezen: Beste 10 ServiceNow concurrenten & alternatieven voor Service Management

De beste functies van ServiceNow ITSM

Zorg voor een snelle oplossing van IT-problemen en prioriteer incidenten met robuuste probleem- enIT-incidentenbeheer mogelijkheden

Beheer veranderingen in de IT-omgeving om verstoringen tot een minimum te beperken met functies voor wijzigingsbeheer

AI en machine learning inzetten om potentiƫle problemen te identificeren en reacties automatiseren met behulp van voorspellende intelligentie

Inzicht krijgen in serviceprestaties met analytische tools, waardoor datagestuurde besluitvorming mogelijk wordt met prestatieanalyses

ServiceNow ITSM-limieten

Initiƫle installatie en aanpassingen vergen tijd en middelen

Voor een kleine organisatie is het duur

Het kan traag worden als de hoeveelheid gegevens toeneemt

ServiceNow ITSM prijzen

Aangepaste prijzen

ServiceNow ITSM beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (800+ beoordelingen)

4.3/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

Ook lezen: ServiceNow vs. Jira

5. BMC Helix ITSM

Via: BMC Helix BMC Helix ITSM is een ITSM-oplossing die gebruik maakt van intelligente automatisering en AI om IT-activiteiten en service delivery te verbeteren.

Het integreert met DevOps toolchains, identificeert automatisch veranderingen en biedt dynamische AI-gestuurde risicobeoordelingen voor verbeterde resultaten.

BMC Helix ITSM beste functies

Integreer intelligente automatisering om servicebeheer te stroomlijnen voor nauwkeurige en tijdige levering

Ondersteunt naadloos beheer in meerdere cloudomgevingen met multi-cloudmogelijkheden

Integreer populaire DevOps-tools om samenwerking tussen IT- en ontwikkelteams mogelijk te maken

Gebruik van aanpasbare rapportages en dashboards voor realtime inzicht in service- en operationele statistieken

BMC Helix ITSM limieten

Niet gemakkelijk te onderhouden; sommige gebruikers hebben geklaagd over prestatieproblemen

Gebruikers hebben te maken gehad met interfaceproblemen en het kan een beetje achterlopen

BMC Helix ITSM prijzen

Aangepaste prijzen

BMC Helix ITSM beoordelingen en recensies

G2: 3.7/5 (200+ beoordelingen)

3.7/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (100+ beoordelingen)

6. SysAid

Via: SysAid SysAid is een ITSM-platform dat een bereik heeft van tools om serviceverzoeken en incidenten te beheren en workflows te stroomlijnen. De software heeft generatieve AI om te integreren in elk aspect van servicebeheer, inclusief een chatbot voor gesprekken om veelvoorkomende vragen te beantwoorden.

SysAid beste functies

Efficiƫnt tickets voor ondersteuning beheren en bijhouden met SysAid's ticketbeheer

Toegang tot een bereik van integraties, kant-en-klare pakketten en automatiseringsbots op de marktplaats van SysAid

Probleemoplossing en ondersteuning op afstand bieden met de mogelijkheden voor afstandsbediening van de software

Integreer met verschillende applicaties van derden, zoals Jira, Salesforce en Slack

Gebruik SysAid Copilot om servicedeskmedewerkers te helpen met tools en middelen om problemen moeiteloos op te lossen

Genereer een volledige case summary, inclusief sentimentanalyse, met de case summary tools van SysAid

Ondersteun hybride digitale werkruimten met zowel on-premises als cloudgebaseerde implementatieopties

SysAid limieten

Gebruikers hebben gerapporteerd dat ze vaak worden uitgelogd na 10 minuten inactiviteit, wat frustrerend is

Gebrek aan tijdige ondersteuning voor complexe problemen

SysAid is moeilijk aan te passen en te configureren voor uw bedrijfsprocessen

SysAid-prijzen

Aangepaste prijzen

SysAid beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (600+ beoordelingen)

4,5/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (400+ beoordelingen)

7. Freshservice

Via: Freshservice Freshservice is een AI-aangedreven, gebundelde oplossing voor IT- en personeelsbeheer. Het biedt mogelijkheden om IT-services te beheren en breidt zich ook uit naar niet-IT teams.

Het platform stroomlijnt helpdeskactiviteiten en verbetert de dienstverlening in verschillende bedrijfsomgevingen.

De beste functies van Freshservice

Selfservice-opties bieden voor medewerkers om problemen zelfstandig op te lossen

Verbeter de productiviteit van agenten met chatbots en inzichten op basis van AI

Versnel de implementatie van veranderingen en schat de impact op de business effectief in met change management

Tekst, e-mail, tickets en teams samenbrengen in Ć©Ć©n weergave en tegelijkertijd resources consolideren in meerdere systemen, clouds en kantoren met omnichannelmogelijkheden

Vernieuwbare service limieten

Beperkte externe integraties hebben invloed op de verbinding met veel tools

Beperkte ontwerp- en aanpassingsmogelijkheden; voor het aanpassen van de gebruikersportal zijn HTML codeervaardigheden nodig

Prijzen voor de Freshservice

Starter: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Groei: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Pro: $95/maand per gebruiker

$95/maand per gebruiker Enterprise: $119/maand per gebruiker

Vernieuwde service beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1.200+ beoordelingen)

4.6/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

8. TOPdesk

Via: TOPdesk TOPdesk is een uitgebreid platform met functies voor incidentbeheer, kennisbeheer en Taakbeheer.

U kunt eenvoudig serviceverzoeken en klachten registreren en afhandelen. De zeer gebruiksvriendelijke interface en het intuĆÆtieve ontwerp van het platform maken het voor klanten eenvoudig om te navigeren.

TOPdesk beste functies

Kies uit meerdere bordweergaven, waaronder Kanban, Plan, Taak en Dashboard, voor weergave, planning en prioritering van tickets

Lay-outs en velden aanpassen aan specifieke behoeften, voor een betere gebruikerservaring

Gebruikers zelfstandig serviceverzoeken laten beheren via selfserviceportalen

Toegangscontroles bieden, inclusief automatisch downloaden van toegangslogs, IP-veiligheidslijst en de mogelijkheid om toegang te limieten tot een specifiek IP bereik

TOPdesk limieten

Mist enkele functies, zoals de mogelijkheid om tickets massaal te manipuleren

De rapportage tool biedt geen real-time inzichten

Aanpassingen brengen extra kosten met zich mee

TOPdesk prijzen

Aangepaste prijzen

TOPdesk beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (20+ beoordelingen)

4.1/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (90+ beoordelingen)

šŸŒŸExtra bron: Hoewel het gebruik van de juiste ITSM-software essentieel is, is het het beste om te begrijpen wat effectieve ITSM-software is IT-beleid en -procedures voordat u een keuze maakt

9. Jira Servicebeheer

Via: Atlassian Jira Service Management (JSM) is ITSM-software ontwikkeld door Atlassian. Het vergemakkelijkt de samenwerking tussen IT-, ontwikkelings- en business teams.

Jira biedt goed gestructureerde en uitgebreide functies om de dienstverlening, het incidentbeheer en de algehele operationele efficiƫntie van IT te verbeteren.

De beste functies van Jira Service Management

Dien verzoeken in via meerdere kanalen, waaronder het helpcentrum, e-mail en embeddable widgets met het verzenden van verzoeken via meerdere kanalen

Werkstroom versnellen en zichtbaarheid in taken en processen verbeteren

Dynamische formulieren met voorwaardelijke logica maken met de no-code/low-code form builder

Escaleer grote incidenten en maak onmiddellijke samenwerking tussen sleutelpersoneel mogelijk via Opsgenie voor beheer van grote incidenten

Jira Service Management limieten

Complex voor nieuwe gebruikers vanwege de uitgebreide functies

Uitdagingen op het gebied van integratie: gebruikers hebben gerapporteerd dat het moeilijk is om verbinding te maken met tools van derden

Prijzen voor Jira Service Management

Gratis abonnement

Standaard: $17,65/maand per gebruiker

$17,65/maand per gebruiker Premium: $44,27/maand per gebruiker

$44,27/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen voor Jira Service Management

G2: 4.2/5 (700+ beoordelingen)

4.2/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (600+ beoordelingen)

Ook lezen: 10 Jira-integraties voor verbeterde functionaliteit en productiviteit

10. Ivanti

Via: Ivanti Ivanti is een no-code ITSM-oplossing ontworpen om operationele efficiƫntie en dienstverlening te verbeteren. Het beheert en beveiligt IT-omgevingen en ondersteunt effectief beheer van IT-middelen , veiligheid van eindpunten en IT-servicemanagement.

Ivanti beste functies

Geef intuĆÆtieve controle en bescherm endpoints tegen virussen, malware en spyware met Ć©Ć©n console

Kies uit on-premises, cloud, of hybride inzet volgens uw organisatorische behoeften

Pas dashboards aan om realtime inzicht te krijgen in prestatiecijfers voor betere datagestuurde besluitvorming

Automatiseer probleemoplossing en verbeter de gebruikerservaring met functies zoals Ivanti Neurons voor proactief servicebeheer

Ivanti limieten

Ivanti heeft uitgebreide aanpassingsmogelijkheden die complex en tijdrovend zijn

De prijs kan een barriĆØre vormen voor kleine organisaties of organisaties met een beperkt budget

Ivanti prijzen

Aangepaste prijzen

Ivanti beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (5.000+ beoordelingen)

4.3/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

11. ManageEngine ServiceDesk Plus

Via: ManageEngine ManageEngine ServiceDesk Plus stroomlijnt ITSM-processen en dienstverlening met ITSM-tools en functies zoals incidentbeheer, bijhouden van middelen, self-service portals en projectmanagement.

De software voldoet ook aan ITIL en kan worden gebruikt door MSP's om IT-services te leveren aan meerdere organisaties vanuit Ć©Ć©n console.

De beste functies vanManageEngine

Synchroniseer gebruikers accounts en attributen met verbeterde Active Directory integratie

Afhankelijkheid creƫren tussen taken om projectmanagement te verbeteren

Optimaliseer het gebruik van ruimte op verschillende campussen door tickets en middelen te koppelen met de module Ruimtebeheer

ITSM-gegevens beter visualiseren met nieuwe grafiektypen in de verbeteringen voor grafische rapportage op het ManageEngine dashboard

Beperkingen van ManageEngine

Meerdere klikken voor eenvoudige taken zoals het aanmaken en sluiten van een ticket

Prijzen voor ManageEngine

Standaard: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Professioneel: $33/maand per gebruiker

$33/maand per gebruiker Enterprise: $78/maand per gebruiker

BeheerEngine beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (200+ beoordelingen)

4.2/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

12. SuperOps.ai

Via: SuperOps.ai SuperOps.ai is een PSA-RMM platform aangedreven door automatisering en gemaakt voor moderne MSP's. Het platform helpt MSP's hun clients, projecten en IT-documenten vanaf Ć©Ć©n plek te beheren.

Het staat bekend om het stroomlijnen van service delivery en asset- en netwerkmonitoring met zijn AI-aangedreven platform. Het platform heeft ingebouwde netwerkbewaking, IT-documentatie en projectmanagement.

SuperOps.ai beste functies

Loggen, bijhouden en oplossen van incidenten met eenrobuust ticketsysteem* Minimaliseer downtime en impact op gebruikers door proactief incidentbeheer, waarbij incidenten worden gegroepeerd in problemen voor analyse van de hoofdoorzaak

Alle IT-middelen effectief bijhouden en beheren met asset management

Terugkerende taken automatiseren om de efficiƫntie te verhogen door middel van automatisering van de werkstroom

SuperOps.ai limieten

Er is geen optie om een voorbeeld van bestanden en documenten te bekijken

Integratie met derden zou moeilijk zijn

Prijzen van SuperOps.ai

Alleen standaard PSA: $89/maand

$89/maand Alleen standaard RMM: $109/maand

$109/maand **Pro:149 $/maand

Super: $179/maand

SuperOps.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

13. SymphonyAI ITSM

Via: SymphonyAI SymphonyAI ITSM is een AI-gedreven ITSM-tool die activabeheer, servicemanagement en operationeel beheer combineert om de productiviteit van de onderneming te verbeteren.

Het maakt gebruik van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van AI-gestuurde digitale agents en service automatisering om uitzonderlijke gebruikerservaringen te leveren en de efficiƫntie te verhogen.

SymphonyAI beste functies

Gebruik een uniform serviceportaal voor alle serviceverzoeken, met gecentraliseerde toegang en selfservicemogelijkheden om problemen zonder IT-ondersteuning op te lossen

Stroomlijn processen door routinetaken te automatiseren met AI

Identificeer en beheer IT-middelen automatisch en bijhoud ze gedurende hun hele levenscyclus om de accountability te verbeteren

Werkstromen aanpassen met behulp van low-code of no-code opties en een intuĆÆtieve interface voor het ontwerpen en beheren van workflows

SymphonyAI beperkingen

Verhoudingsgewijs langzamere foutoplossing

Ontbrekende functies zoals netwerkbewaking en patchbeheer

Prijzen voor SymphonyAI

Aangepaste prijzen

SymphonyAI beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (60+ beoordelingen)

4.6/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

14. Halo ITSM

Via: Halo ITSM Halo ITSM is een allesomvattende ITSM-softwareoplossing om uw processen te standaardiseren en waardevolle analyses te leveren.

Het wordt vooral gewaardeerd om zijn gebruikersvriendelijke interface en robuuste functionaliteit, waardoor het geschikt is voor organisaties van elke grootte.

De beste functies van Halo ITSM

Wijzigingen naadloos bijhouden, plannen en uitvoeren en tegelijkertijd de naleving van vastgestelde processen garanderen met de sterke functies voor wijzigingsbeheer van de tool

Bouw gecentraliseerde kennisbanken om informatie te delen en problemen sneller op te lossen

Gebruik een krachtige configuratiebeheerdatabase (CMDB) om bedrijfsmiddelen en hun relaties bij te houden met bedrijfsmiddelenbeheer

Processen automatiseren en dienstverlening verbeteren door AI-integratie in de software

Halo ITSM limieten

De interface voor rapportage zou minder intuĆÆtief zijn

Sommige functies ontbreken; je kunt bijvoorbeeld geen tickets van verschillende organisaties samenvoegen

De Round Robin functie werkt alleen als je constant op dat tabblad blijft zonder over te schakelen om aan een ander ticket te werken

Halo ITSM prijzen

Aangepaste prijzen

Halo ITSM beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (200+ beoordelingen)

4,2/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (35+ beoordelingen)

15. TeamDynamix

Via: TeamDynamix TeamDynamix is een webgebaseerd platform dat IT-servicemanagement en projectmanagement (PPM) biedt. Het werkt als een integratieplatform voor een service (iPaaS).

Het ondersteunt ITIL-processen, waaronder asset- en wijzigingsbeheer en capaciteit abonnement . Het gebruikersvriendelijke portaal is een uitstekend hulpmiddel voor het invoeren van tickets, het controleren van de status en het zoeken naar kennisbankartikelen.

TeamDynamix beste functies

Beheer incidenten, problemen, wijzigingen en service requests via een gecentraliseerde interface met TeamDynamix's unified service desk

CreĆ«er een intuĆÆtieve service catalogus om IT service requests gemakkelijk te verzenden

Volg de ITIL best practices

Ondersteun projectmanagement methodologieƫn, inclusief Waterval en Agile, met project portfolio management

TeamDynamix limieten

Het complexe onboarding proces kan u overweldigen

De implementatiekosten zijn hoger voor kleinere organisaties

TeamDynamix prijzen

Aangepaste prijzen

TeamDynamix beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (60+ beoordelingen)

4.4/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

16. CA Servicedesk Manager

Via: CA Servicedesk Manager CA Service Desk Manager (CA SDM) is een IT servicedesksoftware die het oplossen van incidenten stroomlijnt, de tevredenheid van gebruikers verbetert en de productiviteit verhoogt.

Het is gespecialiseerd in incident-, probleem- en wijzigingsbeheer. De software is ontworpen om te helpen IT-servicedesk analisten leveren geweldige klantenservice.

CA SDM beste functies

Analisten een gepersonaliseerde, intuĆÆtieve interface bieden voor efficiĆ«nt werk via xFlow analyst experience

Gebruikers in staat stellen problemen op te lossen en services aan te vragen op de apparaten van hun voorkeur met collaboratieve selfserviceportalen

Inclusief geautomatiseerde verificatie van wijzigingen en op regels gebaseerde afhandeling van niet-geautoriseerde wijzigingen met robuust wijzigingsbeheer

Bied externe toegang, chatten, geautomatiseerde probleemoplossing en reparatie met automatisering van ondersteuning in CA SDM

CA SDM limieten

Sommige functies zijn moeilijk te implementeren en te onderhouden

Sommige onderdelen, zoals datavisualisatie en automatische planning, hebben verouderde technologie

Gebruikers hebben gerapporteerd dat de software vastloopt en vertraagt; de downtime is lang als je een upgrade uitvoert

CA SDM prijzen

Aangepaste prijzen

CA SDM beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (20+ beoordelingen)

4.2/5 (20+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Er zijn veel ITSM-tools op de markt om uw systemen en services bij te houden. U moet de juiste tool kiezen op basis van uw specifieke doelen en behoeften.

Na het bekijken van de top 16 ITSM-tools is het duidelijk dat elke tool unieke functies biedt, van AI-integraties tot geweldige gebruikersinterfaces.

Als ik er ƩƩn uit al deze tools zou moeten kiezen, zou ik voor de eerste op de lijst gaan, ClickUp. Zijn veelzijdigheid, gebruiksgemak en geavanceerde functies gaan verder dan IT-servicemanagement. Het helpt je om taken bij te houden, samen te werken met teams en je workflows aan te passen aan elke bedrijfsstructuur. Investeer in ClickUp en maak vandaag nog gebruik van een efficiƫnte werking!