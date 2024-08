Jira vs ServiceNow: Een gedetailleerde vergelijking

Jira en ServiceNow zijn bekende namen in het bijhouden van problemen en het leveren van diensten. Elk servicedesksoftware biedt tools om bedrijfsprocessen te stroomlijnen, samenwerking te bevorderen en de service-efficiëntie te verbeteren.

Het voordeel van een ITSM-platform is eenvoudig voor te stellen: het kan IT-teams helpen incidenten snel te detecteren en aan te pakken, wijzigingsverzoeken vast te leggen, product- of service-upgrades uit te brengen en de efficiëntie en levering van services te verbeteren.

Het is echter lastig om er één te kiezen en u wilt heel zeker zijn van uw keuze voordat u de moeite neemt om een platform te implementeren. Om u te helpen een strategische keuze te maken, bieden wij u een vergelijking tussen Jira en ServiceNow waarin de sterke en zwakke punten van elk ITSM-platform worden ontleed.

We delen ook alternatieven die het volgende niveau van IT service excellence beloven.

**Wat is Jira?

Jira Servicebeheerdashboard via Atlassian Jira is een probleem en projecten bijhouden software ontwikkeld door Atlassian. Het is oorspronkelijk ontworpen om agile softwareontwikkelingsteams te helpen, maar is geëvolueerd om te voldoen aan verschillende industrievereisten. Teams in vele sectoren gebruiken Jira voor het abonnement, het bijhouden en beheren van hun workflows en processen.

Van de vele producten en diensten die worden aangeboden, is Jira Service Management een IT Service Management (ITSM)-tool. Voorheen bekend als Jira Service Desk, verbindt Jira Service Management ontwikkelaars, IT en business teams om sneller doelen te bereiken.

# Prijzen voor Jira Servicebeheer

De maandelijkse prijs voor cloudimplementatie van Jira Service Management voor een team van drie agents is zoals hieronder vermeld:

Free: $0

Standaard: $22,05 per agent

Premium: $49,35 per agent

Enterprise: Aangepaste prijzen

**Wat is ServiceNow?

serviceNow ITSM_ dashboard_

ServiceNow is een uitgebreid platform voor het beheren van klantervaringen, het verbeteren van cyberbeveiliging, het verbeteren van werknemerservaringen en het transformeren van digitale activiteiten. Eenvoudig gezegd is het een hulpmiddel voor productiviteit om teams te helpen bij het behalen van business doelstellingen.

Net als Jira biedt ServiceNow een verscheidenheid aan producten en diensten. Voor het doel van deze blog en gelijkwaardigheid in onze vergelijking van ServiceNow en Jira, zullen we ons richten op het IT Service Management (ITSM) product van ServiceNow. serviceNow IT Service Management_ bevat verschillende functies die vergelijkbaar zijn met Jira Service Management.

ServiceNow IT Service Management prijzen

Aangepaste prijzen

Jira vs ServiceNow: Functies vergeleken

Zowel ServiceNow als Jira Service Management hebben een aantal functies gemeen. Tegelijkertijd hebben ze ook verschillende functies die typisch zijn voor een specifiek platform. We vergelijken beide functies door de lens van overeenkomsten en verschillen om deze vergelijking tussen Jira en ServiceNow zo uitgebreid mogelijk te maken.

ServiceNow ITSM vs Jira Service Management: Gemeenschappelijke functies

Laten we beginnen met de overeenkomsten. Deze omvatten:

Vraagbeheer

een typische werkstroom voor serviceverzoeken _via beheer motor_ Zowel ServiceNow ITSM als Jira Service Management worden geleverd met verzoekbeheer om verzoeken van medewerkers, gebruikers of klanten te behandelen, verwerken en af te handelen. De sleutelelementen zijn onder andere:

Servicecatalogus : Gebruikers of klanten kunnen een selectie maken uit deze bibliotheek van vooraf gedefinieerde producten en diensten

: Gebruikers of klanten kunnen een selectie maken uit deze bibliotheek van vooraf gedefinieerde producten en diensten Gebruikersportaal : Een gebruikersvriendelijk, zelfbedieningsportaal waar gebruikers naar oplossingen kunnen zoeken of hun serviceverzoeken kunnen indienen en bijhouden

: Een gebruikersvriendelijk, zelfbedieningsportaal waar gebruikers naar oplossingen kunnen zoeken of hun serviceverzoeken kunnen indienen en bijhouden Categorisering en prioritering : Classificatie van verzoeken op basis van urgentie, type of andere criteria om effectieve afhandeling te vergemakkelijken

: Classificatie van verzoeken op basis van urgentie, type of andere criteria om effectieve afhandeling te vergemakkelijken Workstroom automatisering : Taak automatisering met configureerbare werkstromen met vereiste stappen en goedkeuringen

: Taak automatisering met configureerbare werkstromen met vereiste stappen en goedkeuringen Bijhouden en rapportage: Een mechanisme om de status van de verzoeken bij te houden en te rapporteren over de algehele prestaties van de verzoekafhandeling

Ze hebben ook AI-tools: een chatbot die is geïntegreerd in de gebruikersportalen voor ServiceNow ITSM en virtuele agents die zijn geïntegreerd in de Jira Service Management-oplossing. Deze maken gebruik van technologieën zoals NLP (Natural Language Processing) en Natural Language Understanding (NLU) om gespreksintelligentie te leveren bij het afhandelen van verzoeken.

Incidentbeheer

een typische werkstroom voor incidentbeheer _via Tech Doel Incidentbeheer omvat een gestructureerde reeks ITSM-processen voor het identificeren, registreren, prioriteren en oplossen van onverwachte verstoringen. Beide platforms hebben speciale functies om incidenten effectief te beheren. Deze omvatten:

Identificatie en registratie van incidenten : Gebruikers kunnen incidenten via meerdere kanalen registreren, zoals e-mails, selfserviceportals, enzovoort, om informatie over het incident vast te leggen, zoals de aard of de impact ervan

: Gebruikers kunnen incidenten via meerdere kanalen registreren, zoals e-mails, selfserviceportals, enzovoort, om informatie over het incident vast te leggen, zoals de aard of de impact ervan Categorisering en prioritering : Niet alle incidenten vereisen evenveel aandacht. Daarom classificeert deze functie incidenten op basis van hun aard, impact op de activiteiten en andere parameters. Incidenten met een hoge prioriteit worden automatisch toegewezen om hun impact te beperken

: Niet alle incidenten vereisen evenveel aandacht. Daarom classificeert deze functie incidenten op basis van hun aard, impact op de activiteiten en andere parameters. Incidenten met een hoge prioriteit worden automatisch toegewezen om hun impact te beperken Samenwerking en communicatie : Met deze tools kunnen IT teams samenwerken en communiceren om incidenten sneller op te lossen. Ze kunnen deze tools ook gebruiken om klanten of belanghebbenden te informeren en voor te lichten

: Met deze tools kunnen IT teams samenwerken en communiceren om incidenten sneller op te lossen. Ze kunnen deze tools ook gebruiken om klanten of belanghebbenden te informeren en voor te lichten Incident workflow management : Configureerbare workflows definiëren de volledige cyclus van incidentbeheer, van de eerste logging tot onderzoek en van diagnose tot oplossing. Ze bieden structuur aan incidentbeheer en helpen bij het toewijzen van taken of het efficiënt bijhouden van incidenten

: Configureerbare workflows definiëren de volledige cyclus van incidentbeheer, van de eerste logging tot onderzoek en van diagnose tot oplossing. Ze bieden structuur aan incidentbeheer en helpen bij het toewijzen van taken of het efficiënt bijhouden van incidenten SLA-beheer: Service Level Agreements (SLA's) zorgen ervoor dat incidenten binnen een vooraf bepaalde tijdlijn en volgens de servicekwaliteitsnormen worden opgelost

ServiceNow ITSM tilt incidentbeheer naar een hoger niveau met AIOps-integratie om incidenten te verminderen met behulp van ingebouwde machine learning en contextuele hulp om incidenten met minimale vertraging op te lossen.

Probleembeheer

een probleem is een verzameling terugkerende incidenten _via Wetenschap zacht Terwijl incidentbeheer zich richt op een specifieke gebeurtenis en de snelle en efficiënte oplossing ervan, evalueert probleembeheer de hoofdoorzaak van terugkerende incidenten en onderliggende problemen. Probleembeheer in Jira Service Management en ServiceNow ITSM omvat de volgende sleutelaspecten:

Probleemidentificatie : Patronen van terugkerende incidenten of belangrijke problemen detecteren die een dieperliggend probleem kunnen benadrukken. Geautomatiseerde monitoringsystemen, incidentanalyses en gebruikers dragen vaak bij aan probleemlogging en -identificatie

: Patronen van terugkerende incidenten of belangrijke problemen detecteren die een dieperliggend probleem kunnen benadrukken. Geautomatiseerde monitoringsystemen, incidentanalyses en gebruikers dragen vaak bij aan probleemlogging en -identificatie Analyse van de hoofdoorzaak : IT-professionals voeren een grondig onderzoek uit om de hoofdoorzaak van een probleem te identificeren. Een dergelijk onderzoek kan samenwerking tussen verschillende functies, veelzijdige diagnostische tools, gedetailleerde documentatie, enz. omvatten om de hoofdoorzaak vast te stellen

: IT-professionals voeren een grondig onderzoek uit om de hoofdoorzaak van een probleem te identificeren. Een dergelijk onderzoek kan samenwerking tussen verschillende functies, veelzijdige diagnostische tools, gedetailleerde documentatie, enz. omvatten om de hoofdoorzaak vast te stellen Database met bekende fouten : Deze database bevat een lijst met bekende fouten en hun oplossingen. Het fungeert als een contextuelekennisbank en een enkel registratiesysteem voor ondersteuningsteams om incidenten gekoppeld aan een probleem snel te identificeren en aan te pakken

: Deze database bevat een lijst met bekende fouten en hun oplossingen. Het fungeert als een contextuelekennisbank en een enkel registratiesysteem voor ondersteuningsteams om incidenten gekoppeld aan een probleem snel te identificeren en aan te pakken Integratie van changemanagement: Aangezien het oplossen van problemen veranderingen in de IT-omgeving of werkstromen kan triggeren, zorgt wijzigingsbeheer ervoor dat dergelijke veranderingen op een gecontroleerde en gecoördineerde manier worden geïmplementeerd om risico's te minimaliseren

In aanvulling op het bovenstaande biedt Jira Service Management workarounds met behulp van Atlassian-producten zoals Confluence.

Wijzigingsbeheer

een typische werkstroom voor verandermanagement _via ServiceNu Verandermanagement is een goed gedefinieerd proces voor het plannen, implementeren en controleren van IT-systeem- of serviceveranderingen. Effectief veranderingsbeheer zorgt voor veerkracht en aanpassingsvermogen in het IT-ontwikkelingsproces, wat doorsijpelt in het eindproduct of de service.

Dit is wat Jira Service Management en ServiceNow ITSM bieden op het gebied van verandermanagement:

Wijzigingsverzoeken aanmaken : Gebruikers, IT-professionals of serviceteams kunnen een wijzigingsverzoek indienen door wijzigingen in IT-services, systemen, applicaties en configuraties voor te stellen. Het verzoek bevat informatie zoals de reden voor de wijziging, het primaire doel, de potentiële impact, enzovoort.

: Gebruikers, IT-professionals of serviceteams kunnen een wijzigingsverzoek indienen door wijzigingen in IT-services, systemen, applicaties en configuraties voor te stellen. Het verzoek bevat informatie zoals de reden voor de wijziging, het primaire doel, de potentiële impact, enzovoort. Workflows voor goedkeuring van wijzigingen : Aanpasbare workflows die wijzigingsverzoeken door vooraf gedefinieerde fases leiden, zoals verzenden, beoordelen, goedkeuren en implementeren om ze op een gecontroleerde manier te verwerken. Het zorgt er ook voor dat het wijzigingsverzoek de vereiste toestemming heeft gekregen voordat het wordt geïmplementeerd

: Aanpasbare workflows die wijzigingsverzoeken door vooraf gedefinieerde fases leiden, zoals verzenden, beoordelen, goedkeuren en implementeren om ze op een gecontroleerde manier te verwerken. Het zorgt er ook voor dat het wijzigingsverzoek de vereiste toestemming heeft gekregen voordat het wordt geïmplementeerd Impactanalyse : Serviceteams voeren impactanalyses uit om de mogelijke effecten en gevolgen op de bestaande systemen, configuraties en systemen te evalueren om risicobeoordeling en abonnementen mogelijk te maken

: Serviceteams voeren impactanalyses uit om de mogelijke effecten en gevolgen op de bestaande systemen, configuraties en systemen te evalueren om risicobeoordeling en abonnementen mogelijk te maken Releasebeheer: Beide platforms ondersteunenrelease planning en beheer voor de gecoördineerde en gecontroleerde vrijgave van grootschalige wijzigingen of wijzigingen in meerdere fasen.

Daarnaast biedt ServiceNow duidelijke en uitgebreide mogelijkheden voor wijzigingsbeheer, die we zullen bespreken in de verschillen tussen Jira Service Management en ServiceNow ITSM.

Database voor configuratiebeheer

een CMDB bevat uitgebreide details over verschillende CI's _via roze olifant_ Configuration Management Database (CMDB) is een gecentraliseerde opslagplaats van alle configuratie-items (CI's) van de IT-infrastructuur. Zo'n uniform, enkelvoudig platform biedt een holistische weergave van alle IT-middelen en hun bijzonderheden.

CMDB ondersteunt ITSM-processen met de volgende functies:

Configuratie items : CI's zijn records van individuele items in de IT-infrastructuur, zoals softwaretoepassingen, netwerkapparaten, servers, enz.

: CI's zijn records van individuele items in de IT-infrastructuur, zoals softwaretoepassingen, netwerkapparaten, servers, enz. Relaties in kaart brengen : Het bevat informatie over hoe twee verschillende CI's aan elkaar gerelateerd zijn

: Het bevat informatie over hoe twee verschillende CI's aan elkaar gerelateerd zijn Impactanalyse : Het evalueert de potentiële impact van wijzigingen of incidenten op verschillende CI's binnen de omgeving

: Het evalueert de potentiële impact van wijzigingen of incidenten op verschillende CI's binnen de omgeving Afhankelijkheid bijhouden : Het identificeert afhankelijkheid tussen verschillende CI's om hun onderlinge verbondenheid te illustreren

: Het identificeert afhankelijkheid tussen verschillende CI's om hun onderlinge verbondenheid te illustreren Versie en geschiedenis : Het houdt alle wijzigingen bij en onderhoudt een geschiedenis van configuraties

: Het houdt alle wijzigingen bij en onderhoudt een geschiedenis van configuraties Integratie met bedrijfsprocessen: Integratie van CMDB met verschillende bedrijfsprocessen ondersteunt werkstromen en activiteiten zoals wijzigingsbeheer, incidentbeheer, probleembeheer, het in kaart brengen van services, enz.

Zowel ServiceNow ITSM als Jira Service Management worden geleverd met een robuuste CMDB om één enkele bron van waarheid te creëren. Het is echter het aantekenen waard dat CMDB alleen beschikbaar is in de Premium- en Enterprise-abonnementen van de Jira-software.

Vastgoedbeheer

volg de beste ITAM-praktijken om al je bedrijfsmiddelen in de gaten te houden_ via ITSM-documenten ServiceNow ITSM en Jira Service Management bieden asset management voor het systematisch bijhouden, optimaliseren en onderhouden van de IT-middelen van bedrijven gedurende hun hele levenscyclus. Effectief asset management helpt organisaties winstgevend, productief, kostenefficiënt en compliant te worden door middel van de volgende functies:

Asset discovery : Alle IT-middelen identificeren en catalogiseren, inclusief hardwareapparaten, softwaretoepassingen en configuraties

: Alle IT-middelen identificeren en catalogiseren, inclusief hardwareapparaten, softwaretoepassingen en configuraties Inventarisbeheer : Een gecentraliseerde inventaris van IT-middelen bijhouden voor bewaking. De database houdt ook details bij zoals eigendom, locatie en eigendom van het bedrijfsmiddel

: Een gecentraliseerde inventaris van IT-middelen bijhouden voor bewaking. De database houdt ook details bij zoals eigendom, locatie en eigendom van het bedrijfsmiddel Configuratiebeheer : Beheer configuraties van de IT-middelen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de eisen en normen van de organisatie

: Beheer configuraties van de IT-middelen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de eisen en normen van de organisatie Softwarelicentiebeheer : Bewaken en afhandelen van softwarelicenties om compliance te waarborgen, gebruik te optimaliseren en risico's te beperken

: Bewaken en afhandelen van softwarelicenties om compliance te waarborgen, gebruik te optimaliseren en risico's te beperken Levenscyclusbeheer: Houd de bedrijfsmiddelen bij gedurende hun hele levenscyclus, van aankoop tot afvoer of buitengebruikstelling. Dergelijke informatie kan ook van onschatbare waarde zijn bij het optimaliseren van het gebruik van bedrijfsmiddelen en het uitvoeren van regelmatig onderhoud

Nogmaals, Asset Management is alleen beschikbaar in de Premium en Enterprise abonnementen van de Jira software.

Kennisbeheer

kennisbeheer is het ontdekken van waarde voor gebruik en hergebruik _via Invgate Jira Service Management en ServiceNow ITSM maken gebruik van kennismanagement om gebruikers en serviceteams meer mogelijkheden te geven. Het gaat om het systematisch creëren, organiseren en delen van informatie en inzichten met behulp van een gecentraliseerde opslagplaats voor documentatie, oplossingen, artikelen, enz.

De sleutel functies zijn onder andere:

Kennisbank aanmaken : Auteur, auteur en samensteller van kennisartikelen met behulp van een ingebouwde editor om best practices, probleemoplossingen en stappen voor probleemoplossing te documenteren met de hulp van alle belanghebbenden

: Auteur, auteur en samensteller van kennisartikelen met behulp van een ingebouwde editor om best practices, probleemoplossingen en stappen voor probleemoplossing te documenteren met de hulp van alle belanghebbenden Organisatie van content : Organiseer alle kennisartikelen in logische categorieën en onderwerpen om eenvoudig te kunnen navigeren, zoeken en terugvinden

: Organiseer alle kennisartikelen in logische categorieën en onderwerpen om eenvoudig te kunnen navigeren, zoeken en terugvinden Versiebeheer : Gebruik versiebeheer om wijzigingen in de kennisartikelen bij te houden en ervoor te zorgen dat de informatie correct, relevant en up-to-date is

: Gebruik versiebeheer om wijzigingen in de kennisartikelen bij te houden en ervoor te zorgen dat de informatie correct, relevant en up-to-date is Samenwerken en bijdragen : Betrek verschillende teams om samen te werken bij het creëren of verbeteren van kennisartikelen om een omgeving van voortdurende verbetering te bevorderen

: Betrek verschillende teams om samen te werken bij het creëren of verbeteren van kennisartikelen om een omgeving van voortdurende verbetering te bevorderen Zelfbediening: Integreer de kennisbank met zelfbedieningsportalen om gebruikers en klanten in staat te stellen zelfstandig oplossingen te ondersteunen en het aantal supportaanvragen te verminderen

Beide platforms maken gebruik van technologie zoals AI en ML om kennis toegankelijk, beschikbaar en begrijpelijk te maken.

ServiceNow ITSM vs Jira Service Management: Opmerkelijke verschillen

Laten we eens kijken hoe ServiceNow ITSM en Jira Service Management van elkaar verschillen.

Wijzigingsbeheer (Winnaar: ServiceNow ITSM)

We hebben het al gehad over de change management mogelijkheden van Jira Service Management en ServiceNow ITSM.

Jira Service Management biedt de typische functies - wijzigingsverzoeken, risicobeoordeling, goedkeuringen, automatisering, bijhouden van implementaties, wijzigingsabonnementen en de kalender voor wijzigingen. ServiceNow ITSM hanteert echter een meer detailgerichte aanpak om wijzigingen te realiseren. Hier is een overzicht van wat u kunt verwachten:

Wijziging succes score : Een numerieke score op basis waarvan wijzigingen met een laag risico kunnen worden geautomatiseerd voor tijdig en efficiënt wijzigingsbeheer

: Een numerieke score op basis waarvan wijzigingen met een laag risico kunnen worden geautomatiseerd voor tijdig en efficiënt wijzigingsbeheer Veranderadviesraad : Instellen van een Change Advisory Board (CAB) werktafel om te vergaderen en te overleggen over wijzigingen met een hoog risico

: Instellen van een Change Advisory Board (CAB) werktafel om te vergaderen en te overleggen over wijzigingen met een hoog risico Risico-informatie : ML-gebaseerde algoritmen om datagestuurde risicovoorspellingen te doen tijdens het beheren van wijzigingen

: ML-gebaseerde algoritmen om datagestuurde risicovoorspellingen te doen tijdens het beheren van wijzigingen Concurrent wijzigingsbeheer: Orkestreer of geef wijzigingen weer met behulp van een interactieve tijdlijnkalender om black-outs, onderhoudsschema's en abonnementen op wijzigingen te plannen

Dergelijke functies geven ServiceNow ITSM een stap voor op Jira Service Management.

Kunstmatige intelligentie-implementatie (Winnaar: ServiceNow ITSM)

Zowel Jira Service Management als ServiceNow ITSM maken gebruik van AI-tools in een bepaalde capaciteit. De eerste gebruikt Atlassian Intelligence, beschikbaar op de Atlassian Marketplace, om eigen en OpenAI-technologieën te integreren. De tweede gebruikt Now Assist, een generatieve AI-tool, om IT-servicemanagement, klantenservicemanagement, HR-servicelevering en meer te ondersteunen.

Natuurlijk is de reikwijdte en toepasbaarheid van Now Assist breder dan die van Atlassian Intelligence. Als generatieve AI-oplossing kan Now Assist helpen bij het samenvatten van cases, het aanmaken van content en het ontwikkelen van code. Op deze manier kunnen agents, medewerkers, klanten en ontwikkelteams tegelijkertijd aan de slag.

De AI-gestuurde virtuele agent op Jira Service Management daarentegen richt zich voornamelijk op vragen van klanten en lost problemen op. Dit geeft ServiceNow een voorsprong op Jira Service Management.

Enterprise Service Management (Winnaar: Jira Service Management)

Afzonderlijk zijn Jira Service Management en ServiceNow ITSM krachtige en even capabele oplossingen voor Enterprise Service Management. Ze kunnen nuttig zijn voor multimodaal operationeel beheer in teams van bedrijven, zoals HR, financiën, juridische zaken, marketing, klantenservice, enz.

Om deze veelzijdigheid te behouden, bieden ze out-of-the-box modules voor de verschillende servicedomeinen, zodat klanten hun mogelijkheden kunnen uitbreiden. Het uniforme platform zorgt voor consistentie in het beheer van de bedrijfsvoering, ongeacht het team of de afdeling.

Jira Service Management is echter het neusje van de zalm voor organisaties die Agile-methodologieën of DevOps-praktijken volgen. Het helpt Jira Service Management ook naadloos te integreren met het grotere ecosysteem van Jira om meer producten en services van de Atlassian-marktplaats te omvatten voor soepeler projectmanagement.

Gebruiksgemak (Winnaar: Jira Service Management)

Om het gebruiksgemak van Jira Service Management en ServiceNow ITSM te vergelijken, hebben we verschillende reviewsites van derden geraadpleegd om ervaringen uit eerste hand vast te leggen. Als referentie hebben we Gartner, G2 en Capterra gebruikt voor een goed afgeronde en goed geïnformeerde beoordeling. Waar beschikbaar hebben we de filter 'gebruiksgemak' of 'gebruikersinterface' geselecteerd om een idee te krijgen van de leercurve.

Recensenten op Gartner prezen ServiceNow ITSM voor het gebruiksgemak, terwijl Jira Service Management relatief gemengde beoordelingen kreeg, hoewel ze aan de positieve kant van het spectrum leunden.

Op G2 waren gebruikers van ServiceNow ITSM over het algemeen tevreden over de gebruikersinterface, maar er waren ook gebruikers die problemen hadden met de complexiteit en navigatie. Voor de UI van Jira software waren de reacties op G2 overwegend positief.

ServiceNow ITSM ten slotte krijgt veel kritiek van reviewers op Capterra, voornamelijk vanwege de leercurve en het gebrek aan intuïtiviteit van de UI. Aan de andere kant wint Jira Service Management de gunst van klanten op Capterra.

De ITSM-tool van Jira lijkt gebruiksvriendelijker en eenvoudiger in gebruik dan de tool van Capterra ServiceNow tegenhanger .

Prijzen (Winnaar: Jira Service Management)

Jira Service Management is een duidelijke winnaar, gezien de manier waarop de ITSM-oplossing haar prijzen en abonnementen open en transparant heeft weergegeven. Ook al belooft ServiceNow ITSM een offerte op maat te maken, afhankelijk van de grootte van de organisatie, de vereisten, etc., het blijft een feit dat het platform geen enkel detail onthult over de prijsstelling en de abonnementen.

Jira wint dus in deze ITSM-ruimte.

Integraties en aanpassingen (Winnaar: gelijk)

Jira Service Management integreert naadloos met het Atlassian ecosysteem en andere platforms en toepassingen van derden.

Je kunt de Atlassian Marketplace bezoeken en de tool van derden van je keuze selecteren. Het biedt ook aangepaste mogelijkheden om workflows en schermen voor klanten te maken, formulieren voor intake enz. Jira is een ontwikkelaarsvriendelijk platform en stelt zijn documentatie en API ter beschikking voor aanpassingen en integratie.

ServiceNow ITSM is ook rijk aan integraties dankzij de ingebouwde connectors voor bedrijfssystemen en de compatibiliteit met platforms van derden. De ServiceNow Store is een marktplaats voor apps en integraties.

De belangrijkste USP van ServiceNow ITSM ligt in de mogelijkheid om low-code aanpassingen aan te bieden. Door de ontwikkelomgeving visueler en interactiever te maken, democratiseert ServiceNow ITSM het ontwikkelproces.

Zulke vergelijkbare prestaties maken het moeilijk om een winnaar te kiezen.

Gemeenschapsondersteuning en ecosysteem (Winnaar: gelijk)

Zowel Jira als ServiceNow hebben een bloeiende community van gebruikers en experts.

De ServiceNow-community heeft meer dan 560.000 leden en bijna 2,5 miljoen berichten. De community is verder onderverdeeld in product hubs, industriegroepen en gebruikersdiscussies voor snelle navigatie.

Jira heeft een Atlassian Community die de hele Atlassian productsuite bedient, inclusief Jira Service Management. Je kunt vragen stellen, deelnemen aan discussies en leren van artikelen en video's.

Aangezien beide gemeenschappen zich actief inzetten voor gebruikers, is er geen duidelijke winnaar tussen ServiceNow ITSM en Jira Service Management.

Jira vs. ServiceNow op Reddit

Tot slot zijn we op Reddit gaan kijken wat eindgebruikers van Jira en ServiceNow vinden.

Hier is een geparafraseerde versie van wat we vonden over Jira op de ITIL-sub :

"De verbeterde Jira Service Desk, nu Jira Service Management, pakt de vorige limiet aan door ingebouwde ITIL-compliance en gestroomlijnde processen te bieden. Hoewel het gratis is voor kleine Teams en eenvoudige aanpassingen ondersteunt, heeft het een beperkte out-of-the-box rapportage met complexiteiten bij de instelling van meer geavanceerde configuraties. Hoewel men dit kan aanpakken met gespecialiseerde expertise."

Iemand die Jira al vijf jaar gebruikt, zei het volgende over de tool op de website IT-managers :

"Ik heb Jira Service Management gebruikt voor IT en klantenservice en het platform is zeer veelzijdig, vooral wat betreft automatisering. Ondanks een paar limieten op tijdgebaseerde functies in vergelijking met duurdere alternatieven, is Jira effectief meerdere functies binnen één project beheren met aangepaste workflows en probleemtypes. Het enige grote nadeel is dat aan elk project maar één e-mailadres is gekoppeld, maar daar is een oplossing voor. Zou het aanraden boven software als ServiceNow en Zendesk."

Toen een gebruiker een query op de sysadmin sub over waarom mensen ServiceNow ITSM gebruiken, was het top commentaar dit:

"_Omdat ik moet, en nee dat doe ik niet!

Het vergt ontzettend veel tijd, geld en expertise, en dan nog eens om het te onderhouden, om het zo in te stellen dat het nuttig is. Helaas gebeurt dit veel te zelden! De enige mensen die ik ontmoet die denken dat het goed is, zijn de mensen die besloten hebben het te kopen!"

Als je op zoek gaat naar een vergelijking tussen de twee, zul je zien dat Jira Service Manager vooral gunstig wordt ontvangen vanwege de kosteneffectiviteit.

Gebruikers houden ook van de flexibiliteit die Jira Service Management in de bedrijfsvoering brengt. De kosten zijn een grote afknapper voor ServiceNow ITSM en het is misschien alleen geschikt voor grote ondernemingen met het budget en de bandbreedte om speciale resources in te schakelen voor het beheer van ServiceNow.

Met ClickUp - het beste alternatief voor ServiceNow en Jira

Nu we de ITSM-oplossing onder de loep hebben genomen, is het tijd om de volgende opties te verkennen alternatieven voor Jira Service Management en ServiceNow ITSM.

ClickUp is een krachtige tool voor projectmanagement en productiviteit met mogelijkheden voor IT Service Management. Hier volgt een overzicht van de vele functies die deze mogelijkheden uitbreiden:

Rijke, interactieve dashboards

verkrijg zinvolle inzichten uit _ClickUp's rijke en aantrekkelijke dashboards

ClickUp bevat rijke en interactieve dashboards waarmee service- en ontwikkelingsteams een overzicht op hoog niveau kunnen krijgen van het project en de sleutelgegevens. Met meer dan 50 widgets voor het aanpassen van de ClickUp Dashboard is een enkel platform voor het verkrijgen van zinvolle inzichten. Maak uw dashboard op uw manier!

Versies van meerdere projecten

visualiseer uw project zoals u wilt met ClickUp_

Met ClickUp kunt u uw project op verschillende manieren weergeven. Van Gantt grafieken van tijdlijn tot bordoverzichten en kalenders, deze verschillende weergaven van projecten passen zich aan de verschillende eisen van het IT-team en andere belanghebbenden aan. De heterogeniteit maakt ITSM veelzijdiger.

Activeerbare intakeformulieren

interactieve intakeformulieren op ClickUp die u kunt aanpassen_

Omdat verzoekbeheer integraal deel uitmaakt van de ITSM-bedrijfsprocessen, vereenvoudigt ClickUp dit met behulp van bruikbare intakeformulieren. Met de ClickUp Formulier Weergave kunt u aanpasbare formulieren maken om specifieke informatie met betrekking tot uw ITSM-workflows vast te leggen. Door structuur, context en samenhang te geven aan inkomende verzoeken, maakt ClickUp het beheer van verzoeken, het bijhouden van problemen en het beheer van incidenten veel gemakkelijker.

Werkstroom automatisering

regelgebaseerde automatisering instellen op ClickUp_ ClickUp Automatisering stelt ITSM Teams in staat om repetitieve en routinematige Taken uit te voeren. Deze automatisering vermindert de afhankelijkheid van menselijke agenten, vermindert handmatige inspanningen en verhoogt de productiviteit en efficiëntie. U kunt de automatisering van de werkstroom door triggeracties, op regels gebaseerde voorwaarden en andere variabelen te definiëren om ervoor te zorgen dat routineprocessen, goedkeuringen en notificaties probleemloos worden uitgevoerd.

ClickUp AI

Genereer IT-productvereisten in seconden met ClickUp AI ClickUp AI maakt gebruik van kunstmatige intelligentie en machine learning om gegevensanalyse, trendidentificatie, voorspellende analyse, enz. slimmer en datagestuurd te maken. Naast het aanpakken van potentiële problemen, het optimaliseren van de afhandeling van resources en het verbeteren van de serviceprestaties, heeft ClickUp AI generatieve AI-mogelijkheden die het toepassingsgebied uitbreiden tot buiten ITSM.

Sjabloonbibliotheek

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ITSM-Template.png ITSM sjablonen voor teams om aan de slag te gaan https://app.clickup.com/signup?template=t-48349789&_gl=1\*3agd9k\*\_gcl\_au*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Dit sjabloon downloaden /$$cta/

ClickUp heeft een uitgebreide bibliotheek met sjablonen die kant-en-klare, configureerbare sjablonen bevatten voor veelvoorkomende ITSM-workflows en -processen. Dergelijke ITSM-sjablonen van ClickUp zijn een uitstekend startpunt voor bedrijven omdat ze niet langer vanaf nul workflows, taken of projecten hoeven in te stellen. Maak gewoon de vereiste aanpassingen en laat ClickUp de rest instellen.

Zie ook:_ Sjablonen voor klantprofielen Met zulke rijke en waardevolle functies ligt ClickUp mijlenver voor op Jira en ServiceNow. Het platform raakt alle juiste aantekeningen - het heeft meer functies dan Jira en kan ITSM-teams sterker maken.

Aan de andere kant biedt het transparantere (en betaalbare) prijzen dan ServiceNow, waardoor het toegankelijk is voor kleine en middelgrote bedrijven. Dus aan de slag met ClickUp om uw ITSM teams op te laden!