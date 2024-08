ITIL vs. ITSM: Beschrijving, voordelen, verschillen en toepassingen

Hebt u wel eens meegemaakt dat uw IT-systeem uitviel en u moest uitzoeken hoe u de zaken weer op de rails kon krijgen? Juist dan kan een solide IT-beheerstrategie uitkomst bieden.

ITIL en ITSM zijn twee termen die je wel eens voorbij hoort komen in de IT-wereld. Hoewel ze nauw verwant zijn, bieden ze elk unieke voordelen.

In deze blog verkennen we de belangrijkste voordelen, verschillen en praktische toepassingen van ITIL en ITSM, zodat u een duidelijk beeld krijgt van hoe u deze hulpmiddelen kunt gebruiken om uw IT-servicemanagement te verbeteren.

**Wat is ITSM?

Information Technology Service Management (ITSM) is een strategische benadering voor het leveren, beheren en verbeteren van het IT-serviceaanbod van een organisatie aan haar clients.

In tegenstelling tot traditionele IT-praktijken die te veel nadruk leggen op hardware, software en netwerkinfrastructuren, stemt ITSM IT-services af op de overkoepelende doelen van een organisatie.

Van incident-, probleem- en wijzigingsbeheer tot transitiediensten, organisatiegerichte ontwerpen en op maat gemaakte operaties, ITSM biedt een end-to-end levering van IT-services. Deze methode maakt gebruik van best practices en gestandaardiseerde processen om de servicekwaliteit te verbeteren en continue verbetering te leveren voor de IT-eisen van een organisatie.

ITSM omvat ook het abonneren en ontwerpen van IT-services die voldoen aan uw huidige behoeften en klaar zijn voor wat er in de toekomst komen gaat. Met ITSM-praktijken legt u vandaag een stevige basis zodat u voorbereid bent op morgen.

Neem servicetransitie als voorbeeld. Dit is een sleutelonderdeel van ITSM dat zich bezighoudt met grote veranderingen in uw IT installatie. Het gaat erom ervoor te zorgen dat nieuwe services of wijzigingen aan bestaande services probleemloos in gebruik worden genomen.

Rol en voordelen van ITSM in businesses

ITSM is een cruciaal hulpmiddel om ervoor te zorgen dat uw IT-services soepel verlopen. Dit is hoe het helpt:

Operationele efficiëntie: Het stroomlijnen van IT-processen en het elimineren van redundanties via ITSM helpt organisatiesde capaciteit optimaal te plannen en servicemanagementkosten te verlagen

Het stroomlijnen van IT-processen en het elimineren van redundanties via ITSM helpt organisatiesde capaciteit optimaal te plannen en servicemanagementkosten te verlagen Risicomanagement: Proactieve identificatie en mitigatie van risico's verbonden aan IT-services helpt bij het behouden van service compliance en continuïteit

Proactieve identificatie en mitigatie van risico's verbonden aan IT-services helpt bij het behouden van service compliance en continuïteit Betere kwaliteit van de service: Gestandaardiseerde end-to-end leveringsprocessen bieden IT-services van hoge kwaliteit

Gestandaardiseerde end-to-end leveringsprocessen bieden IT-services van hoge kwaliteit Verbeterde klanttevredenheid: Door te focussen op gebruikersgerichte dienstverlening en ondersteuning zorgt ITSM ervoor dat de ervaring en tevredenheid van de eindgebruiker verbetert

Door te focussen op gebruikersgerichte dienstverlening en ondersteuning zorgt ITSM ervoor dat de ervaring en tevredenheid van de eindgebruiker verbetert Grotere productiviteitspieken:Goed georganiseerde backend en frontend IT-systemen stellen uw teams in staat om hun algehele productiviteit te verbeteren

👀Wist u dat? Het implementeren van ITSM in uw organisatie kan iT-budgettering kan verminderen hindernissen dankzij automatisering die geen ruimte laat voor fouten.

Configuratiebeheer in ITSM

Dit is een essentieel onderdeel van ITSM. Het legt de nadruk op het bijhouden van informatie over IT-services en infrastructuurconfiguratie. Het omvat het bijhouden van componenten van IT-services, ook wel configuratie-items genoemd, zoals hardware, software, netwerkcomponenten en hun onderlinge relaties.

Effectief configuratiebeheer helpt u meerdere ITSM-processen te ondersteunen door nauwkeurige, actuele informatie over de IT-infrastructuur te leveren.

Laten we eens kijken naar drie sleutelaspecten van configuratiebeheer:

Configuratiebeheerdatabase (CMDB): Een gecentraliseerde opslagplaats die informatie over uw IT-infrastructuur opslaat, inclusief relaties tussen configuratie-items Configuratie item (CI): Elk component dat zorgvuldig beheerd moet worden om een IT-service te leveren, zoals servers, netwerkapparaten of applicaties Configuration baseline: Momentopname van een systeem- of serviceconfiguratie die meestal wordt gelabeld als referentiepunt voor het beoordelen van toekomstige wijzigingen

Een snelle vergelijking tussen ITSM en projectmanagement

Het is belangrijk om te weten dat ITSM en projectmanagement zeer verschillende disciplines zijn. Hier volgt een snelle vergelijking.

Een snelle vergelijking tussen ITSM en projectmanagement | ITSM | Projectmanagement | | ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Gericht op operationele taken zoals incident- en wijzigingsbeheer, het afhandelen van serviceverzoeken, enz. | Gericht op het bereiken van specifieke doelen van het project binnen gedefinieerde beperkingen van omvang, tijd en kosten | | Gericht op operationele taken zoals incident- en wijzigingsbeheer, het afhandelen van serviceverzoeken, enz. | Gericht op het bereiken van specifieke doelen van het project binnen gedefinieerde beperkingen van omvang, tijd en kosten | Processen | Volgt voortdurende, cyclische processen om IT-services te verbeteren | Hanteert een lineaire processtroom, van initiatie tot afsluiting | | Doelstellingen | Streeft ernaar IT-services te leveren en te ondersteunen die aansluiten bij de behoeften van het bedrijf | Streeft ernaar projecten succesvol te voltooien door vergaderingen te houden met vooraf gedefinieerde project deliverables | | Functioneert volgens een cyclus van voortdurende verbetering waarbij diensten regelmatig worden beoordeeld en verbeterd. Functioneert volgens een eindige levenscyclus met een duidelijk begin en einde

**Wat is ITIL?

De Information Technology Infrastructure Library (ITIL) is een wereldwijd erkende reeks best practices voor ITSM, ontwikkeld om organisaties te helpen bij het leveren van IT-services van hoge kwaliteit.

Het ITIL-raamwerk biedt een samenhangende en allesomvattende structuur die is ontworpen om IT-services en specifieke zakelijke behoeften op elkaar af te stemmen.

Het is georganiseerd in vijf kernfasen die samen de ITIL-servicelevenscyclus vormen voor effectief beheer van IT-services van begin tot einde. Dit zijn de vijf fasen:

Servicestrategie: Definieert het perspectief, de positie, de abonnementen en de patronen die een serviceprovider moet uitvoeren om te voldoen aan de bedrijfsresultaten van een organisatie

Definieert het perspectief, de positie, de abonnementen en de patronen die een serviceprovider moet uitvoeren om te voldoen aan de bedrijfsresultaten van een organisatie Serviceontwerp: Biedt richtlijnen voor het ontwerpen van nieuwe IT-services en wijzigingen, inclusief verbeteringen aan bestaande services, zodat ze voldoen aan de bedrijfsdoelstellingen

Biedt richtlijnen voor het ontwerpen van nieuwe IT-services en wijzigingen, inclusief verbeteringen aan bestaande services, zodat ze voldoen aan de bedrijfsdoelstellingen Servicetransitie: Richt zich op de processen die nodig zijn voor de transitie van nieuwe of gewijzigde services naar bestaande activiteiten

Richt zich op de processen die nodig zijn voor de transitie van nieuwe of gewijzigde services naar bestaande activiteiten Service-uitvoering: Beheert de dagelijkse IT-operaties om de overeengekomen serviceniveaus (SLA's) te bereiken

Beheert de dagelijkse IT-operaties om de overeengekomen serviceniveaus (SLA's) te bereiken Continue serviceverbetering: Identificeert en implementeert upgrades van IT-services en -processen, zodat ze de gewenste waarde leveren

Rol en voordelen van ITIL in de Business

Hier zijn enkele typische voordelen van ITIL in bedrijven:

Structureert serviceontwerp en -implementatie: Biedt een gestructureerd raamwerk voor het creëren en uitvoeren van IT-services die zijn ontworpen om te voldoen aan strategische bedrijfsdoelen

Biedt een gestructureerd raamwerk voor het creëren en uitvoeren van IT-services die zijn ontworpen om te voldoen aan strategische bedrijfsdoelen Handelt incident- en probleemmanagement af: Standaardiseert deze aspecten om ervoor te zorgen dat problemen snel worden opgelost en de hoofdoorzaken worden aangepakt om herhaling te voorkomen

Standaardiseert deze aspecten om ervoor te zorgen dat problemen snel worden opgelost en de hoofdoorzaken worden aangepakt om herhaling te voorkomen Biedt service level management: Stelt SLA's in en beheert deze om te garanderen dat elke IT-service voldoet aan de afgesproken prestatienormen

Stelt SLA's in en beheert deze om te garanderen dat elke IT-service voldoet aan de afgesproken prestatienormen Betere compliance: Helpt te verifiëren dat IT-services voldoen aan wettelijke vereisten en industrienormen

Helpt te verifiëren dat IT-services voldoen aan wettelijke vereisten en industrienormen Verhoogt de transparantie: Duidelijke documentatie en gestandaardiseerde processen onder ITIL verbeteren de transparantie in IT-activiteiten

Configuratiebeheer in ITIL

De benadering van configuratiebeheer in ITIL richt zich op het bijhouden van IT-middelen en hun relaties door middel van een CMDB. Deze database legt informatie vast over hardware, software en documentatie, zodat u kunt zien hoe deze componenten op elkaar inwerken.

Met nauwkeurige en bijgewerkte gegevens kunt u snel problemen identificeren en oplossen, uw IT-omgeving optimaliseren en weloverwogen beslissingen nemen.

💡Pro tip: Verken IT-documentatiesoftware om de manier waarop u richtlijnen voor ITIL-processen maakt en deelt te verbeteren.

ITSM vs. ITIL: De verschillen benadrukken

Zie ITSM als het grote geheel van het beheren van IT-services om te voldoen aan de behoeften van een organisatie. Het omvat alles wat u moet weten over het overzien van IT-services.

ITIL is echter meer een set gedetailleerde instructies binnen dat grote geheel. Het biedt specifieke rollen, praktijken en processen die organisaties helpen IT-services van topkwaliteit te leveren.

Terwijl ITSM u de algemene strategie geeft, schetst ITIL de beste praktijken om die strategie soepel te laten werken.

Hoe zijn ITSM en ITIL van toepassing op softwareontwikkeling, cloud computing en CRM?

Zowel ITSM als ITIL zijn van toepassing op softwareontwikkeling, cloud computing en relatiebeheer (CRM). Laten we eens kijken hoe.

Softwareontwikkeling

ITSM-principes zorgen ervoor dat de ontwikkelingsactiviteiten (DevOps) synchroon lopen met de doelstellingen van de Business. De pijlers verbeteren de kwaliteit en betrouwbaarheid van softwarereleases.

Sterker nog, ITIL-werkwijzen zoals change en release management helpen bij het beheren van software-updates en nieuwe releases terwijl verstoringen tot een minimum worden beperkt. De principes stroomlijnen ook de levenscyclus van software, van idee tot implementatie, met minimale wrijving.

Voorbeeld: change management binnen ITIL biedt een logische werkstroom voor het beheren van herstructureringen in de codebase, waarbij ervoor wordt gezorgd dat elke wijziging grondig wordt geëvalueerd en getest voordat deze wordt goedgekeurd.

Cloud computing

ITSM- en ITIL-raamwerken fungeren als uw go-to gidsen bij het beheren van de steeds veranderende en schaalbare wereld van cloudservices. Het serviceontwerpproces van ITIL is de sleutel omdat het u helpt goed geïntegreerde en compliant cloudarchitecturen te creëren.

Op dezelfde manier is het servicetransitieproces van ITIL cruciaal voor het soepel verplaatsen van cloudservices van ontwikkel- naar live-omgevingen.

Ondertussen biedt ITSM een voltooide werkstroom voor het leveren en beheren van diensten. Dit zorgt ervoor dat uw cloudservices schaalbaar en veilig zijn en afgestemd op de doelen van de organisatie.

Klanten relatiebeheer

Beide frameworks versterken CRM-systemen door hun IT-infrastructuur te versterken, waardoor tools voor klantrelaties betrouwbaarder worden.

Het incidentbeheerproces van ITIL is cruciaal voor het online houden van CRM-systemen en het aanpakken van problemen die van invloed zijn op klantinteracties. Bovendien graaft het probleembeheerproces van ITIL in de hoofdoorzaak van terugkerende problemen om oplossingen te vinden en onderbrekingen te voorkomen.

Ook lezen: 10 Beste IT-beheersoftware voor Teams in 2024 Keuze verschillen en overeenkomsten tussen ITIL en ITSM

Hier volgt een tabel met de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen ITIL en ITSM.

Key differences and similarities between ITIL and ITSM | ITIL | ITSM | Gelijksoortigheid | | --------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Kader | Ontwikkeld als een specifieke, gecodificeerde set best practices om IT-servicelevering te optimaliseren | Omvat een bredere discipline waarin meerdere kaders en methodologieën zijn geïntegreerd, waaronder ITIL | Dienen als fundamentele pijlers van IT-servicemanagement | | Kader | Ontwikkeld als een specifieke, gecodificeerde set best practices om IT-servicelevering te optimaliseren | Omvat een bredere discipline waarin meerdere kaders en methodologieën zijn geïntegreerd, waaronder ITIL | Dienen als fundamentele pijlers van IT-servicemanagement | | Methodologie | Prescriptief raamwerk dat een gedetailleerde, gestructureerde aanpak biedt met vooraf gedefinieerde rollen en processen gedurende de gehele levenscyclus van de service | Flexibele, overkoepelende discipline die gebruikmaakt van meerdere methodologieën zoals ITIL, COBIT en ISO 20000 om IT-services te beheren | Een gestructureerde aanpak voor het beheren van IT-services | | Procesnauwkeurigheid | Zeer fijnmazig met verschillende meetcriteria gedefinieerd voor elke fase van de servicelevenscyclus | Breed; stelt organisaties in staat om processen te adopteren en aan te passen aan de behoeften van het bedrijf | Heeft als doel om IT-processen te standaardiseren voor een consistente kwaliteit van de dienstverlening | | Sterke nadruk op de hele servicelevenscyclus, van servicestrategie tot voortdurende serviceverbetering. Omvat hetzelfde, maar met flexibiliteit in aanpak, waarbij best practices uit verschillende bronnen worden geïntegreerd, afhankelijk van de vereisten. Richt zich op de voltooide levenscyclus van IT-services voor afstemming op de behoeften van het bedrijf | Ondersteunt service-integratie door een flexibele benadering met ITIL best practices om service providers te managen. Onderkent de complexiteit van multi-supplier ecosystemen

Hulpmiddel voor ITSM om ITIL te implementeren

Het gebruik van een tool om te beheren hoe u ITIL en ITSM-raamwerken voor uw teams toepast, kan helpen bij het bijhouden van alle processen. ClickUp's IT- en PMO-oplossing , een end-to-end tool voor projectmanagement en IT-servicemanagement, biedt de vereiste functies om uw IT-activiteiten .

Creëer en pas werkstromen naadloos aan met ClickUp's IT & PMO Solution, met behulp van flexibele, no-code tools ontworpen voor elk team

Laten we eens kijken naar het bereik van ClickUp's functies om te begrijpen hoe het geschikt is voor IT- en projectmanagement teams. ClickUp Dashboards helpen IT Teams, PMO's en relevante belanghebbenden om realtime inzicht te krijgen in kritieke IT-gegevens en KPI's.

Met Dashboards kunt u de prestaties van IT-services in realtime in de gaten houden en trends en verbeterpunten bijhouden terwijl u gegevens uit verschillende databronnen ophaalt.

/$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfkNMu2O2LvAPX1LKGYd4aiLHfpRs5ZGJDbvAvrcf4507HRDEtQKGf\_eD2ERQMo5OrukeHOqZ7iiR-Ig\_XGkCqSv10u6KbNpT0SeLNxmMB4uwCMZGgl4Lcw6YX1q8O1dH6tUAWeM\_LXM5wrhHUX54DWHg4?sleutel=3qZSz7z3c-9yWxM\_RMunXA ClickUp Dashboards /$$img/

ClickUp Dashboards helpen bij het op maat maken van uw IT-servicesgegevens om verschillende fasen van ITIL en ITSM bij te houden

U kunt Dashboards ook gebruiken om knelpunten in de verdeling van IT-taken op te sporen en resources opnieuw toe te wijzen om de efficiëntie van het IT-team te maximaliseren.

ClickUp-taken zijn geschikt om IT-taken in blokken toe te wijzen om grotere IT-projecten te voltooien

Gebruik ClickUp-taak om taken gekoppeld aan afhankelijkheid, prioriteitsniveaus en grotere projecten te maken, toe te wijzen en bij te houden.

Elke taak binnen processen, zoals incident- en probleembeheer, kan worden toegewezen aan teamleden en worden bijgehouden tot voltooiing. Dit, samen met meerdere ClickUp weergaven zoals Lijst, Kanban en Kalender, kunt u ontwikkelingspijplijnen voor taken systematisch beheren en bijhouden.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Views-2.png ClickUp weergaven /%img/

ClickUp Views bieden verschillende visualisatieopties om te beoordelen hoe uw ITIL-strategie wordt uitgevoerd

Bovendien kunt u routinetaken automatiseren en responstijden versnellen met ClickUp Automatisering .

Creëer en beheer uw aangepaste automatisering met ClickUp Automation om het invoeren van ITIL gemakkelijk te maken

Wanneer bijvoorbeeld een nieuw incident wordt gelogd, wijst ClickUp dit automatisch toe aan de juiste leden, stelt het deadlines in, stelt het relevante belanghebbenden op de hoogte en garandeert het dat uw ITSM- en ITIL-processen consequent worden gevolgd volgens de richtlijnen Toegang tot software voor IT-automatisering zoals ClickUp kunt u aangepaste automatisering instellen met uw werkruimte om IT-processen te ondersteunen.

En er is meer! U kunt deze IT-sjablonen verkennen om te verbeteren hoe uw team toezicht houdt op en reageert op verschillende stappen in de werkstroom van uw IT-services.

Laten we de bovenste twee sjablonen bekijken:

ClickUp IT-roadmapsjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-IT-Roadmap-Template.png ClickUp's IT Roadmap Sjabloon is ontworpen om u te helpen bij het abonneren op en beheren van IT projecten.

https://app.clickup.com/signup?template=t-200555626&department=it&_gl=1\*65ig6q\*\_gcl\_au*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Dit sjabloon downloaden /$$cta/ ClickUp's IT-roadmapsjabloon splitst grotere IT project tijdlijnen en diensten visueel op in visualiseerbare formats die uw team een beter overzicht geven.

U kunt iT-roadmaps maken om vergaderingen te houden, query's van clients op te lossen en de communicatie tussen verschillende IT-afdelingen te verbeteren.

Het belangrijkste is dat dit sjabloon schattingen bijhoudt voor het voltooien van verschillende IT-taken en de klanttevredenheid verbetert.

Sjabloon voor IT-servicemanagement ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/IT-Service-Management-ITSM-1.png ClickUp's IT Service Management (ITSM) sjabloon is ontworpen om u te helpen het proces van het leveren van IT-services aan uw klanten te beheren.

https://app.clickup.com/signup?template=t-48349789&department=it&_gl=1\*x57vpp\*\_gcl\_au*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Dit sjabloon downloaden /$$cta/ ClickUp's sjabloon voor IT-servicemanagement houdt uw team op de hoogte van verschillende managementaspecten met betrekking tot wijzigingen, problemen, incidenten en bedrijfsmiddelen.

Deze ClickUp Ruimtes sjabloon vermindert de werklast van handmatig bijhouden door u te helpen bij het standaardiseren van de procesworkflows.

Het maakt ook tijd vrij voor administratieve taken met betrekking tot het bijhouden van IT-servicemanagementprocessen.

De waarde en het belang van training voor ITSM en ITIL

Om het meeste uit deze frameworks te halen, moet u hun gestandaardiseerde werkwijzen consistent in uw organisatie toepassen. Dat is waar training en certificering essentieel worden.

Training helpt je IT-team om deze details goed te begrijpen, zodat ze voorbereid zijn om IT-uitdagingen in moderne omgevingen aan te gaan, vooral bij het beheren van grootschalige cloudservices en het integreren van DevOps-praktijken.

Tot slot is een van de kernprincipes van ITIL voortdurende serviceverbetering. Dit betekent dat je IT-team altijd op zoek moet zijn naar manieren om IT-services te verfijnen. Training moedigt hen aan om deze mentaliteit aan te nemen, door gegevens en feedback te gebruiken om upgrades te identificeren en te implementeren.

Lees ook: Hoe helpt effectief IT Asset Management uw Business?

Laat uw IT-afdeling kennismaken met ClickUp

ITSM en ITIL helpen organisaties om IT-services van topkwaliteit te leveren. Ze zijn cruciaal voor verschillende businessgebieden, zoals softwareontwikkeling, cloud computing en CRM. Deze frameworks zorgen ervoor dat IT-diensten in lijn zijn met de algemene doelen van het bedrijf en minimaliseren de risico's.

Van het bijhouden van taken en het toewijzen van resources tot geavanceerde dashboards en analyses, ClickUp is gebouwd om ITSM te vergemakkelijken en helpt u te voldoen aan de ITIL-praktijken.

Een enorm array aan functies, gecombineerd met meer dan 40 IT sjablonen, bieden een arsenaal aan IT service management oplossingen die u in staat stellen meer Taken en dagelijkse processen te automatiseren. Gratis aanmelden bij ClickUp vandaag nog en zie het verschil!