10 Beste IT Operations Management Software in 2024 (beoordelingen & prijzen)

Wat moet je zoeken in IT Operations Management Software?

Hier is een handige checklist om je te helpen de beste software voor IT Operations Management te kiezen:

Functionaliteit : Kies een IT operations management tool met de functies en mogelijkheden die passen bijuw IT Operations behoeften en doelen. Als u bijvoorbeeld de prestaties van uw netwerk moet bewaken, zoek dan naar IT Operations Management tools die realtime zichtbaarheid, waarschuwingen en rapportages kunnen bieden

: Kies een IT operations management tool met de functies en mogelijkheden die passen bijuw IT Operations behoeften en doelen. Als u bijvoorbeeld de prestaties van uw netwerk moet bewaken, zoek dan naar IT Operations Management tools die realtime zichtbaarheid, waarschuwingen en rapportages kunnen bieden Gebruiksgemak : IT-beheerprogramma's moeten eenvoudig te installeren, te configureren en te gebruiken zijn. Kies er een met een gebruikersvriendelijke interface en intuïtieve navigatie,duidelijke documentatieen goed integreert met uw bestaande systemen

: IT-beheerprogramma's moeten eenvoudig te installeren, te configureren en te gebruiken zijn. Kies er een met een gebruikersvriendelijke interface en intuïtieve navigatie,duidelijke documentatieen goed integreert met uw bestaande systemen Schaalbaarheid : De beste oplossingen voor operationeel beheer moeten de groei en complexiteit van uw IT-omgeving aankunnen en naar boven of beneden kunnen schalenals de vraag naar IT-operaties en resources verandert. Het moet ook nieuwe technologieën kunnen ondersteunen, zoals cloud, IoT, AI en 5G

: De beste oplossingen voor operationeel beheer moeten de groei en complexiteit van uw IT-omgeving aankunnen en naar boven of beneden kunnen schalenals de vraag naar IT-operaties en resources verandert. Het moet ook nieuwe technologieën kunnen ondersteunen, zoals cloud, IoT, AI en 5G Veiligheid: Het belangrijkste is dat je IT-infrastructuur beschermd moet zijn tegen cyberaanvallen en bedreigingen. Zoek naar robuuste functies voor veiligheid, zoals encryptie, verificatie, autorisatie en auditing. Controleer ook of de infrastructuur voldoet aan veiligheidsnormen en voorschriften, zoals GDPR, HIPAA en PCI DSS

Met deze sleutel functies vindt u de ideale IT operations management software om problemen snel op te lossen en een gezonde IT-infrastructuur te onderhouden.

10 beste IT-beheeroplossingen in 2024

1. ClickUp

Ontdek ClickUp om uw IT-projecten te beheren met de kracht van ClickUp AI, 15+ weergaven en Taak-automatisering ClickUp's platform voor projectmanagement voor softwareteams stelt u in staat om te plannen, bij te houden en uw IT-activiteiten beheren op afstand.

Voltooid met 35+ ClickApps en honderden Sjablonen voor IT-beheer die kunnen worden aangepast voor uw projecten, biedt ClickUp een van de beste uniforme platforms voor IT-operationsmanagement.

Verhoog productiviteit met samenwerken taakbeheer door taken toe te wijzen, opmerkingen te taggen en schermopnamen te delen in één platform

Maak ClickUp-taak en wijs categorieën toe om incidenten zoals serveruitval, softwarebugs en hardwarestoringen bij te houden. Communiceer met je IT team en belanghebbenden via chatten, opmerkingen en delen van bestanden.

En wat is er nog meer? Documenteer uw IT-processen zoals onboarding, goedkeuring van wijzigingen, testen van releases en meer in ClickUp Documenten zodat iedereen context heeft. U kunt zelfs Documenten en Taken aan elkaar koppelen om workflows uit te voeren en incidentbeheer met uw team te stroomlijnen. Voeg widgets toe om werkstromen bij te werken, de status van een project te wijzigen en meer - allemaal binnen uw editor.

Beste functies van ClickUp

ClickUp limieten

Vereist tijd en moeite om in te stellen en aan te passen

Relatief steile leercurve

Prijzen voor ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI : $5 per lid (beschikbaar op alle betaalde abonnementen)

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9000+ beoordelingen)

4.7/5 (9000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3900+ beoordelingen)

2. Connecteam

via Connecteam Connecteam is een alles-in-één oplossing voor operationeel beheer. Dit betekent dat de functies niet beperkt zijn tot IT ops, maar zich ook uitstrekken tot het beheer van Taken en Teams. Zo kun je bijvoorbeeld taken en checklists maken, deadlines toewijzen en prestatierapporten maken.

Het elimineert ook de afhankelijkheid van IT voor bedrijven door directe toegang te bieden tot bedrijfskennis, resources en contactpersonen op één plek zonder het risico van datalekken of inbreuken op de veiligheid.

Het is gemakkelijk te gebruiken en zeer aanpasbaar voor bedrijven van elke grootte. Connecteam is een goede keuze voor managers van verspreide en multifunctionele teams om de samenwerking te stroomlijnen en de productiviteit op peil te houden.

Connecteam beste functies

Eenvoudig communiceren met leden van je IT-team via live chatten, bedrijfsupdates, enquêtes en meer

Organiseer uw dagelijkse IT-activiteiten, zoals het maken en toewijzen van taken, het invullen van formulieren en checklists en de rapportage van problemen en incidenten, op één plek

Volg de voortgang en status van elke taak en formulier en ontvang realtime rapporten uit het veld

Schema's maken en versturen, werkuren bijhouden met GPS locatie en geofence, en urenstaten exporteren voor de salarisadministratie

De vaardigheden en kennis van je IT-team aan boord nemen, trainen en ontwikkelen met functies voor werknemersgroei, waaronder mobiele cursussen

Connecteam limieten

Beperkte functies in het gratis abonnement

De prijs kan duur zijn voor kleinere teams (minder dan 30 gebruikers)

Geen native integratie met populaire tools voor IT-servicemanagement, zoals Jira, Zendesk of ServiceNow

Connecteam prijzen

Small Business: Free (tot 10 gebruikers)

Free (tot 10 gebruikers) Basis: $29/maand

$29/maand Geavanceerd: $49/maand

$49/maand Expert: $99/maand

$99/maand Alle betaalde abonnementen bieden korting voor 30+ gebruikers

Connecteam beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

4.4/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (310+ beoordelingen)

3. ServiceNow

via ServiceNowServiceNow software is als een grote gereedschapskist ⚒️ die helpt bij het stroomlijnen van een groot aantal functies voor ondernemingen, waaronder IT Operations Management, IT Service Management, Customer Service Management, HR Service Delivery, Security Operations en nog veel meer.

ServiceNow's oplossing voor IT Operations Management maakt gebruik van AI om problemen te identificeren en op te lossen met teamoverschrijdende automatisering van workflows voordat ze zich voordoen.

Van het maken van aangepaste formulieren en het beheren van ploegendienstmedewerkers tot het automatiseren van incidenttoewijzingen en het genereren van analytische rapporten, deze software biedt hypercare-oplossingen voor uw IT Operations Management-behoeften.

Bovendien kunt u de tools en workflows binnen de software aanpassen aan uw behoeften. ServiceNow heeft onder zijn gebruikers Microsoft, Adobe en NASA!

ServiceNow beste functies

Verkrijg volledige zichtbaarheid in uw IT-infrastructuur, inclusief on-premise, gevirtualiseerde, cloud en serverloze omgevingen

Bewaak de gezondheid en prestaties van uw IT-services en applicaties, identificeer en los problemen op en optimaliseer de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van services

AI en machine learning gebruiken om gegevens te analyseren, ruis te verminderen en problemen te voorspellen

Scenario's en what-if-analyses gebruiken om verschillende opties te vergelijken en datagestuurde beslissingen te nemen

Integreren met uw bestaande IT-stack, inclusief monitoringtools, cloud platforms, serverloze infrastructuur en software voor activabeheer

ServiceNow beperkingen

Gebrek aan compatibiliteit met verouderde of aangepaste systemen. Heeft de juiste tools en zichtbaarheid nodig om de complexiteit en dynamiek van bepaalde cloud- en DevOps-omgevingen aan te kunnen

ServiceNow prijzen

Aangepaste prijzen

ServiceNow beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1700+ beoordelingen)

4.4/5 (1700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (210+ beoordelingen)

4. SolarWinds

via SolarWinds SolarWinds is een softwareoplossing voor het beheer van IT-stacks waarmee u problemen snel kunt bijhouden en oplossen.

Met de krachtige dashboards kunt u prestatiemetingen van meerdere bronnen overlappen - netwerk, virtualisatie en opslagruimte - voor real-time zichtbaarheid in de status en prestaties van uw IT-omgeving.

Van het bewaken van de prestaties van infrastructuur over servers tot het auditen van veiligheid, het is vertrouwde software voor veel van de Fortune 500 bedrijven.

SolarWinds beste functies

Applicaties en infrastructuur bewaken en beheren in multi-cloud en multi-premises architecturen

Vereenvoudigen uw IT-beheer via een uniform platform met end-to-end zichtbaarheid op status en waarschuwingen

Optimaliseer de prestaties van uw databases, webapplicaties, servers, containers, opslagruimte en netwerkinfrastructuur met voorspellende informatie en bruikbare aanbevelingen

Beveilig netwerken tegen interne en externe bedreigingen door het correleren van logs en gebeurtenissen, het patchen van software en het bijhouden van serverwijzigingen

SolarWinds limieten

Beperkte integratie voor selectie van tools van derden

Sommige gebruikers hebben problemen met schaalbaarheid gerapporteerd, zoals langzame responstijd, hoog resourceverbruik of beperkte capaciteit

SolarWinds prijzen

Neem contact op voor prijzen

SolarWinds beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (700+ beoordelingen)

4.3/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (560+ beoordelingen)

5. Zluri

via Zluri Op zoek naar een tool voor IT-beheer om uw SaaS-gebruik te stroomlijnen? Kijk dan niet verder dan Zluri.

Zluri helpt IT teams bij het ontdekken, optimaliseren, beveiligen en beheren van alle SaaS apps in een organisatie vanuit één dashboard.

De voordelen? Minder SaaS wildgroei, geen schaduw-IT en zombie-uitgaven en veilig toegangsbeheer.

Zluri biedt ook oplossingen voor identiteitsbeheer voor ondernemingen. Met automatisering voor terugkerende taken zoals inkoop, onboarding, offboarding en toegangsbeoordelingen, verlost Zluri IT teams van het zware werk.

Een andere handige functie is de mogelijkheid om bewerkbare workflow "playbooks" te maken voor het standaardiseren van repetitieve acties.

Zluri beste functies

Ontdek en bijhoud alle SaaS-applicaties die in de organisatie worden gebruikt

Analyseer en optimaliseer contracten van verschillende SaaS-applicaties, identificeer potentiële besparingen en mogelijkheden voor consolidatie

Automatiseer de provisioning en de-provisioning van SaaS toegang voor gebruikers en dwing beleid en compliance standaarden af

Integreren met verschillende SaaS-applicaties, zoals Asana, Webex en Todoist, en zorgen voor een uniform dashboard en een robuust rapportagesysteem

Zluri beperkingen

Tijdrovende en uitdagende implementatie in complexe SaaS-landschappen

Integratie met populaire tools zoals Jira en GIT ontbreekt

Complexe onboarding en soms overweldigende interface

Zluri prijzen

Neem contact op voor prijzen

Zluri beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (100+ beoordelingen)

4.8/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (20+ beoordelingen)

6. Splunk

via Splunk Splunk is een hulpprogramma voor het beheer van IT-activiteiten dat AIOps gebruikt voor het voorspellen, opsporen en oplossen van incidenten. Het helpt je om realtime IT-infrastructuurgegevens te begrijpen, zoals logs, gebeurtenissen, statistieken en waarschuwingen. De beste functies zijn servicegerichte dashboards, voorspellende analyses en intelligent incidentbeheer.

Het is ook schaalbaar en kan elk type en volume aan gegevens aan uit verschillende databronnen, zoals websites, applicaties, sensoren en apparaten.

Splunk beste functies

Apps, add-ons en kant-en-klare content om te voldoen aan specifieke IT Operations use cases, zoals voorspellend beheer of analyse van gebeurtenissen

KPI-gestuurde triage weergave om prioriteit te geven aan het oplossen van bedrijfskritische problemen

Machine learning toolkit en frameworks om aangepaste modellen te bouwen en te implementeren of de vooraf gebouwde modellen van Splunk te gebruiken

Splunk beperkingen

Kan duur zijn voor grote datavolumes

Kan lastig zijn om te optimaliseren voor snelheid. Omdat Splunk gebruik maakt van een eigen zoektaal genaamd SPL (Search Processing Language) om gegevens te query'en en te manipuleren, moet je bedreven zijn in het schrijven van SPL query's

Splunk prijzen

Neem contact op voor prijzen

Splunk beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (460+ beoordelingen)

4.3/5 (460+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

7. Odoo

via ManageEngine ManageEngine OpManager is netwerk- en serverbewakingssoftware die een AIOps-gedreven aanpak hanteert om u te helpen met netwerkbeheer, opslagruimtebeheer, datacenterbeheer en fout- en prestatiebeheer.

OpManager kan u vertellen hoe snel uw netwerk is, hoeveel gegevens er worden verzonden en ontvangen, hoeveel ruimte er nog is op uw servers en of er problemen of fouten zijn.

Het heeft een efficiënt waarschuwingssysteem en veiligheid met een detectiemechanisme voor malafide apparaten en forensische logboekanalyse om eventuele compromissen te signaleren.

OpManager beste functies

Real-time zichtbaarheid in de status en prestaties van uw netwerk met meer dan 2000 meetgegevens en intuïtieve dashboards, grafieken en rapportages. Problemen met het netwerk detecteren en oplossen met waarschuwingen, alarmen en analyse van de hoofdoorzaak voordat ze uw business beïnvloeden

Optimaliseer uw netwerkbronnen en abonnement op capaciteit met analyse van netwerkverkeer, apparaatconfiguratiebeheer en prestatiebewaking

Doe-het-zelf installatie met handige installatietools en instructies

Integreer met andere ManageEngine-producten en tools van derden

OpManager beperkingen

Kan duur en tijdrovend zijn in cloud-gebaseerde of hybride IT-omgevingen

Beperkte API integratie met sommige netwerkapparatuur

Geen ingebouwde functies voor het beheer van de veiligheid van firewalls

OpManager prijzen

Aangepaste prijzen

OpManager beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

4.5/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (80+ beoordelingen)

9. Veiligheidscultuur

via Veiligheidscultuur SafetyCulture (voorheen iAuditor) is een platform voor werkplekbeheer dat zich richt op vier kernactiviteiten: gezondheids- en veiligheidsbeheer, risicobeheer en naleving, operationele uitmuntendheid en milieu- en duurzaamheidsoplossingen. Hiermee kunt u digitale checklists, inspecties, audits en andere processen maken en voltooien om de kwaliteit van het werk te verbeteren, de betrokkenheid van werknemers te stimuleren en een veiligheidscultuur in uw organisatie te bevorderen.

Deze cloud-gebaseerde software is geoptimaliseerd voor veiligheid, toegankelijkheid, schaalbaarheid en naleving. U kunt ook sensoren, integraties en kunstmatige intelligentie gebruiken om uw activiteiten te verbeteren.

SafetyCulture beste functies

Vind verbeterpunten voor uw veiligheid, kwaliteit, naleving en productiviteit om uw activiteiten te optimaliseren uw IT-processen en kosten te verlagen

Taken toewijzen, problemen rapporteren, bedrijfsmiddelen beheren, uw team trainen en met hen communiceren via het platform

Bewaak uw IT-middelen, apparatuur en systemen met behulp van sensoren en telematica om problemen snel op te sporen en op te lossen

SafetyCulture limieten

Meestal beperkt tot gezondheids- en veiligheidsactiviteiten en dekt mogelijk niet alle aspecten van IT-operationsmanagement

Af en toe bugs

Prijzen van SafetyCulture

Premium: $19 per gebruiker per maand

$19 per gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

SafetyCulture beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (40+ beoordelingen)

: 4.4/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (190+ beoordelingen)

10. Scoro

via Scoro Scoro software voor projectmanagement wordt aangeprezen als een alles-in-één oplossing om de volledige levenscyclus van uw project te beheren.

Hiermee kunt u uw projecten, taken, tijd, budget, facturen en rapportages allemaal op één plek plannen en bijhouden. Je kunt ook factureerbare en niet-factureerbare tijd in detail bijhouden en de bezetting en capaciteit van je team controleren.

Je kunt alles doen, van verkoop en CRM tot facturatie en kostenbeheer, met Scoro's end-to-end systeem voor werkbeheer.

Scoro bevordert samenwerking met je team en client s om te organiseren, de efficiëntie te verbeteren en de winstgevendheid te verhogen.

Scoro beste functies

Gedeelde teamkalender en Gantt grafieken

Facturatie en betalingsherinneringen automatiseren

Real-time rapportages en dashboards voor het voorspellen van resources

Integreren met andere tools en apps, zoals Jira, QuickBooks, Xero, Google Drive en meer

Scoro limieten

Te complex en te rijk aan functies voor kleinere projecten

Gebrek aan integraties met populaire platforms zoals Slack, Asana en Trello

Kan duur worden voor grotere teams

Scoro prijzen

Essentieel: $26 per gebruiker per maand

$26 per gebruiker per maand Standaard: $37 per gebruiker per maand

$37 per gebruiker per maand Pro: $63 per gebruiker per maand

$63 per gebruiker per maand Ultiem: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Voor alle abonnementen geldt een minimum van 5 gebruikers

Scoro beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (390+ beoordelingen)

4.5/5 (390+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (230+ beoordelingen)

Vereenvoudig IT-beheer met ClickUp

Een soepel IT-beheer vereist efficiënte abonnementen, voortdurende controle en toezicht, en een toegewijd team. Om dit gemakkelijker te maken, geeft u de voorkeur aan flexibele, schaalbare software met sterke functies voor samenwerking - software zoals ClickUp.

ClickUp is niet zomaar een tool voor projectmanagement. Het is een krachtige bondgenoot om uw IT-beheer te verbeteren met functies zoals afhankelijkheid, tags, meerdere toegewezen personen en prioriteiten om te zorgen voor een soepele uitvoering en verantwoordelijkheid voor elke IT-snufu.

Met meer dan 1000 integraties past het in uw bestaande IT-stack en kan het worden aangepast aan de manier waarop uw bedrijf IT ops beheert.

Door het centraliseren van het bijhouden van middelen, wijzigingsbeheer, bewakingswaarschuwingen, documentatie en nog veel meer in een flexibel platform zoals ClickUp, kunnen IT-managers werkstromen optimaliseren, de tijdige oplevering van projecten met wel 35% verhogen en het volgende vergemakkelijken samenwerking tussen teams en betrouwbaardere operaties stimuleren .

