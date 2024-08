Hoe helpt effectief IT activabeheer uw bedrijf?

We willen allemaal onze IT-gegevens georganiseerd houden, maar het is ingewikkeld. Het wordt nog lastiger als we te maken hebben met tastbare IT-middelen.

Het bijhouden van IT-middelen, zoals hardware, software, licenties en andere bronnen, kan een uitdaging zijn met frequente updates, configuratiewijzigingen en de constante noodzaak om ervoor te zorgen dat we bovenop de licentieovereenkomsten zitten.

Vandaag laten we de voordelen zien van een effectieve IT-assetmanagementstrategie om uw inventaris up-to-date te houden. Het is altijd een uitdaging geweest om de afschrijving van middelen, de complexiteit van softwarelicenties en het bijhouden van de levenscyclus van apparaten aan te pakken.

Laten we er meteen mee aan de slag gaan!

Wat is IT-assetmanagement?

IT Asset Management (ITAM) is het strategische proces voor het overzien van de gehele levenscyclus van de technologische bedrijfsmiddelen van een organisatie, van aanschaf tot inzet en gebruik tot onderhoud en uiteindelijke verwijdering.

IT-assetmanagement omvat taken zoals

Inventariseren van hardware, software en gegevens

Het bijhouden van licenties en contracten

Optimaliseren van het gebruik van assets om verspilling te voorkomen

Veilig afvoeren van bedrijfsmiddelen na hun levensduur

ITAM en ITSM (IT Service Management) hebben betrekking op IT-assets en het beheer ervan, daarom worden ze vaak door elkaar gebruikt. Hun aanpak en doelen verschillen echter aanzienlijk. Beschouw ze als twee verschillende hoofdstukken van hetzelfde boek.

ITAM functioneert bijvoorbeeld als de architect en bouwer van een huis, terwijl ITSM werkt als de vastgoedbeheerder of het onderhoudsteam.

ITAM zorgt ervoor dat de juiste materialen (assets) worden gekozen, aangeschaft en gebouwd (ingezet) voor optimale functionaliteit en kosteneffectiviteit. Aan de andere kant zorgt ITSM er vooral voor dat het huis (de services) in goede staat blijft werkende staat , pakt operationele problemen snel aan (lost incidenten op) en verbetert de gebruikerservaring (servicekwaliteit).

Hier is een eenvoudige uitsplitsing om je te helpen de nuances te begrijpen:

Voordelen van IT Asset Management

We laten je zien hoe het implementeren van effectief IT Asset Management (ITAM) talloze financiële en operationele voordelen voor je team oplevert:

1. Lagere kosten

ITAM helpt u bij het prioriteren van investeringen op basis van het gebruik van bedrijfsmiddelen en bedrijfsbehoeften. Door de toewijzing van middelen te optimaliseren, zorgt u ervoor dat middelen naar waardevolle projecten gaan.

Bovendien, Software voor het beheer van IT-activa helpt bij het identificeren en elimineren van onderbenutte of overbodige bedrijfsmiddelen. Hierdoor worden onnodige licentieverlengingen en hardwareaankopen verminderd.

En omdat u toegang hebt tot nauwkeurige activagegevens, kunt u betere contracten voor softwarelicenties en onderhoudsovereenkomsten afsluiten met leveranciers. Onderhandelen levert u de beste deals op, terwijl de kosteneffectiviteit en operationele efficiëntie worden verbeterd.

2. Verbeterde beveiliging en compliance

Een belangrijke rol van software voor IT-activabeheer is het maken van een gedetailleerde inventaris van alle IT-activa, inclusief hardware, software en locaties voor gegevensopslag. Op deze manier identificeert, volgt en beveiligt u gevoelige gegevens. U minimaliseert ook de kwetsbaarheid en elimineert het risico van niet-naleving, waardoor u dure boetes en juridische repercussies voorkomt.

Daarnaast beïnvloedt de ITAM-tool je ook bij het proactief beheren van contracten en verlengingen om beveiligingsproblemen en serviceverstoringen te voorkomen. Continue monitoring helpt bij het bijhouden van gegevenstoegang, -gebruik en anomalieën, zodat verdachte activiteiten of ongeautoriseerde toegangspogingen snel kunnen worden opgespoord.

3. Verhoogde efficiëntie en productiviteit

Door de locatie en status van alle bedrijfsmiddelen te kennen, kunnen werknemers snel vinden wat ze nodig hebben, waardoor de productiviteit toeneemt. Door het automatiseren van tijdrovende taken, zoals het bijhouden van de inventaris en software-updates, komt IT-personeel vrij voor meer strategische initiatieven.

ITAM verbetert zelfs uw besluitvormingsproces. Gebruik betrouwbare en actuele gegevens om weloverwogen beslissingen te nemen over het beheer van de levenscyclus van bedrijfsmiddelen, inkoop en de toewijzing van middelen.

ITAM-processen

IT asset management (ITAM) is een continu proces dat ervoor zorgt dat elk aspect van de levenscyclus van assets van uw IT-infrastructuur, van hardware en software tot gegevens, wordt bijgehouden, geoptimaliseerd en beveiligd.

Hier volgt een gedetailleerd stap-voor-stap overzicht van een standaard ITAM-proces :

Stap 1: Verzoek

Gebruiker dient een verzoek in: Een werknemer heeft een nieuwe laptop, softwarelicentie of toegang tot gegevens nodig. Doe dit via een ticketsysteem, e-mail of persoonlijk Verzoek valideren: De IT-afdeling beoordeelt het verzoek en controleert de urgentie, legitimiteit en overeenstemming met budget en beleid Goedkeuring/afwijzing: Keur het verzoek goed of af op basis van de validatie. Als het verzoek wordt goedgekeurd, gaat het naar de uitvoerende fase

Stap 2: Uitvoering

Identificatie van het bedrijfsmiddel: Op basis van het verzoek identificeert het IT-team het juiste bedrijfsmiddel: een specifiek laptopmodel, softwarelicentietype of gegevenstoegangsniveau Aankoop of levering: Vervolgens bouwt, koopt, least of licenseert het team het apparaat. Het proces kan communicatie met de leverancier, activering van de licentie en het instellen van gegevenstoegang omvatten Levering en installatie: Het IT-team installeert het bedrijfsmiddel op het apparaat of de werkplek van de gebruiker. Dit kan fysieke levering, software-installatie of het instellen van gegevenstoegangsrechten inhouden

Stap 3: Uitrol

Configuratie en inwerken: Het team configureert het apparaat voor de behoeften van de gebruiker, inclusief het instellen van toepassingen, gegevensmigratie en beveiligingsinstellingen Gebruikerstraining en ondersteuning: De gebruiker krijgt training over hoe hij het systeem effectief en veilig kan gebruiken. Er wordt ook doorlopende ondersteuning geboden om eventuele problemen op te lossen Documentatie en registratie: Documenteer en bewaar alle implementatiedetails, inclusief configuraties, trainingsmateriaal en ondersteuningsbronnen, voor toekomstig gebruik

Stap 4: Monitoring

Prestaties van de apparatuur bijhouden: Het IT-team bewaakt de prestaties van de apparatuur, inclusief gebruikspercentages, software-updates en beveiligingsproblemen Nalevingscontroles: Ze voeren regelmatig inspecties uit om ervoor te zorgen dat de licenties correct worden gebruikt, dat de gegevensbeveiliging wordt nageleefd en dat het interne beleid wordt nageleefd Proactief onderhoud: Op basis van monitoringgegevens plant het team preventieve onderhoudstaken om de prestaties van het bedrijfsmiddel te optimaliseren en downtime te voorkomen

Stap 5: Service

Incidentbeheer: Het IT-team behandelt problemen of incidenten met betrekking tot het bedrijfsmiddel, zoals softwarecrashes, beveiligingslekken of problemen met gegevenstoegang Servicedesksupport: Gebruikers krijgen voortdurende ondersteuning voor het gebruik van het bedrijfsmiddel via een servicedesk of andere ondersteuningskanalen Feedback en terugkoppeling van gebruikers: Het team verzamelt feedback van gebruikers over de prestaties en bruikbaarheid van de asset en gebruikt deze om toekomstige ITAM-processen te verbeteren

Stap 6: Pensioen

Beoordeling einde levensduur: Als de asset het einde van zijn levensduur heeft bereikt, beoordeelt het team de conditie, gegevensbeveiligingsoverwegingen en de impact op het milieu Buiten gebruik stellen: Het IT-team stelt het apparaat veilig buiten gebruik, inclusief het wissen van gegevens, het verwijderen van hardware en het beëindigen van licenties Rapportering en analyse van buitengebruikstelling: Documenteer de details van de buitengebruikstelling en analyseer het proces voor toekomstige verbeteringen

Het hele proces is geen raketwetenschap. Toch kan het een uitdaging zijn om de hele workflow te stroomlijnen.

Hieronder volgen enkele best practices om een concreet, effectief IT asset management proces en workflow op te bouwen.

Beste werkwijzen voor IT activabeheer

Het beheren van bedrijfsmiddelen is meer dan alleen het bijhouden ervan. Het gaat ook om het terugdringen van kosten en het opnemen van automatisering en self-service mogelijkheden in het proces.

Volg deze werkwijzen om een effectief IT-assetbeheersysteem op te zetten in uw organisatie:

1. Automatiseer ITAM voor meer efficiëntie

Gebruik geautomatiseerde hulpmiddelen om alle hardware, software en gegevens in uw netwerk te vinden en te volgen. Automatiseer ook workflows voor de levering van nieuwe middelen, waaronder software-installatie, configuratie en gebruikerstoegang.

Implementeer geautomatiseerde monitoringsystemen om de prestaties van assets, licentiegebruik en compliance te volgen. Gebruik real-time gegevens om rapporten te genereren en potentiële problemen proactief te identificeren.

Via selfserviceportals kunt u gebruikers ook in staat stellen om eenvoudige IT-middelen en -services aan te vragen (zoals het resetten van wachtwoorden en het downloaden van software). Hierdoor komen IT-resources vrij voor taken op een hoger niveau.

2. Belang van real-time IT-middelenbeheer

Krijg onmiddellijk inzicht in uw IT-landschap op basis van real-time gegevens. Identificeer en pak potentiële problemen aan, zoals zwakke plekken in de beveiliging, gaten in de naleving van licenties of onderbenutte bedrijfsmiddelen, voordat ze uitgroeien tot grote problemen.

Zorg ervoor dat uw gebruikers toegang hebben tot de nieuwste softwareversies en onmiddellijk technische ondersteuning krijgen door problemen aan te pakken op het moment dat ze zich voordoen.

3. Houd de kosten voor IT-servicemanagement laag

Houd gebruikspercentages bij en identificeer te weinig gebruikte middelen. Overweeg om onnodige middelen opnieuw te gebruiken, te delen of buiten gebruik te stellen om hardware- en softwarekosten te verlagen.

Automatiseer daarnaast uw licentiebeheer om compliance te garanderen en onderhandel met leveranciers over optimale licentiemodellen. Vermijd het aanschaffen van onnodige licenties of het overschrijden van gebruikslimieten.

Proactieve bewaking en voorspellend onderhoud op basis van realtime gegevens helpen je om potentiële hardwarestoringen te identificeren en dure downtime en reparaties te voorkomen.

4. Verbeter oplossingspercentages en -tijden

Ontwikkel een uitgebreide kennisbank en bied gebruikers zelfbedieningstools voor probleemoplossing.

Dit helpt gebruikers om veelvoorkomende problemen zelfstandig op te lossen, waardoor de werkdruk voor uw team afneemt. Uitvoeren geautomatiseerde ticketsystemen en workflows om incidenten te prioriteren, toe te wijzen en op te volgen. Dit zorgt voor snellere responstijden en betere oplossingspercentages.

Monitor en analyseer gebruikersinteracties in realtime. Identificeer trends, knelpunten en verbeterpunten om uw servicedesk-operaties .

5. ITAM-naleving handhaven

Voer regelmatig geautomatiseerde controles uit op naleving van softwarelicenties, inbreuken op gegevensbeveiliging en naleving van intern beleid.

Implementeer een gestructureerd auditbeheerproces om compliancebevindingen, corrigerende maatregelen en auditdocumentatie bij te houden.

De beste praktijk hier is om gebruikers op te leiden over hun rollen en verantwoordelijkheden bij het handhaven van compliance. Houd interne sessies om hen te trainen in de beste beveiligingspraktijken en regelgeving voor gegevensprivacy.

6. Leer de selfservicepatronen van gebruikers en beheer contractuele serviceniveaus

Gebruik gegevens van selfserviceportalen om te begrijpen welke IT-middelen en services gebruikers vaak aanvragen. Stel vervolgens prioriteiten en verbeter de self-serviceopties.

Bewaak contractuele serviceniveaus (SLA's) door de prestaties van IT-services van externe leveranciers te volgen. Zorg ervoor dat ze voldoen aan hun SLA-verplichtingen voor respons, oplossingen en beschikbaarheid van services. Zo niet, verscherp dan uw greep op hen.

Houd ten slotte de communicatiekanalen met gebruikers en leveranciers open. Ga proactief in op hun zorgen en werk samen om zowel de zelfbedieningsopties als de gecontracteerde IT-services te optimaliseren.

Potentiële uitdagingen van ITAM-praktijken

Hoewel ITAM veel voordelen biedt, zijn er ook uitdagingen. Hier zijn enkele potentiële wegversperringen:

Gedistribueerd beheer

Hoewel het een goede gewoonte is om elk IT-middel dat de organisatie aanschaft te inventariseren, is het ook een uitdaging om de gegevens georganiseerd te houden, vooral als er met verspreide teams wordt gewerkt.

Dit gedistribueerde beheer met verspreide stukjes en beetjes maakt het moeilijk om gegevens in real-time te verversen. Zelfs het vinden van de informatie wordt een uitdaging.

ClickUp Docs helpt bij het centraal noteren en opslaan van informatie over IT-middelen om dergelijke scenario's te voorkomen. U kunt de documenten eenvoudig delen met uw team, met specifieke rolgebaseerde rechten voor wie de documenten mag bekijken, bewerken of openen.

Moeilijkheden bij ITAM-automatisering

Het implementeren en onderhouden van geavanceerde automatiseringstools kan te duur en te complex lijken. En omdat u automatisering integreert met bestaande IT-systemen en databases, kunnen dingen verkeerd gaan.

Bovendien vereist automatisering ook dure beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang of datalekken te voorkomen. Op een gegeven moment kunnen we door volledig op automatisering te vertrouwen voor efficiëntie geneigd zijn om genuanceerde kwesties of gebruikersbehoeften over het hoofd te zien.

Complexe ITAM-workflows

ITAM omvat complexe workflows om regelmatig gegevens voor IT-middelen te verzamelen, op te slaan en bij te werken, waardoor er ruimte is voor onbeheerde of ongeregistreerde apparaten en software.

Het gebruik van deze apparaten kan onzichtbaar blijven voor het IT-asset managementteam, waardoor beveiligingsrisico's en complianceproblemen ontstaan.

Bovendien is het vrij complex om de gegevens regelmatig bij te werken. Sommige gebruikers kunnen hulp nodig hebben of aarzelen om accurate informatie te verstrekken. Of verzetten zich zelfs tegen tracering omdat ze zich zorgen maken over hun privacy.

Bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals mobiele apparaten of cloud-gebaseerde bronnen, kunnen een uitdaging vormen om effectief te traceren en te administreren.

Stijgende kosten voor IT-servicemanagement

Het zou helpen als u nauwkeurige voorspellingen had van IT-kosten en ROI voor initiatieven op het gebied van software asset management en optimalisatie, maar uiteindelijk wordt het complex. De bestaande processen en leverancierscontracten zouden ook herzien kunnen worden om de kosten te verlagen.

Het identificeren en hergebruiken van onderbenutte assets kan frustrerend zijn omdat het moeite kost. Niet geïdentificeerde of verouderde bedrijfsmiddelen leiden vaak tot onverwachte kosten, vooral wanneer er beveiligingslekken of complianceproblemen ontstaan.

Moeite met het naleven van regelgeving

Het kan moeilijk zijn om bij te blijven met de voortdurend veranderende regelgeving voor dataprivacy en -beveiliging.

En het onderhouden van nauwgezette documentatie en audit trails voor naleving kost tijd en moeite om te implementeren.

Hoe zit het met mogelijke menselijke fouten? Onopzettelijke niet-naleving door menselijke fouten of een gebrek aan bewustzijn leidt tot boetes en straffen.

Hoe IT middelenbeheer stroomlijnen

Bekijk deze tips om de hindernissen te overwinnen en te zorgen voor efficiënt beheer van digitale activa :

Automatisering gefaseerd benaderen

Begin klein. Implementeer automatisering geleidelijk door u te richten op terugkerende taken zoals een tool voor activabeheer of het beheer van softwarelicenties. Kies automatiseringstools die intuïtief en gemakkelijk te leren en te gebruiken zijn voor het IT-team.

Zorg voor een naadloze integratie met bestaande systemen om datasilo's te voorkomen en de nauwkeurigheid te behouden. Routinetaken automatiseren maar behoud menselijke controle voor complexe beslissingen en detectie van afwijkingen.

Moedig transparantie bij gebruikers aan door communicatie en voorlichting over beveiligingsrisico's en rapportageprocedures. Gebruik tools om automatisch informatie over bedrijfsmiddelen in systemen en locaties te ontdekken en bij te werken.

Het geeft gebruikers veilige portals om zelf hun apparaten en software-informatie bij te werken. Overweeg fysieke of digitale tagging-oplossingen om mobiele apparaten en andere handige bedrijfsmiddelen nauwkeurig op te sporen.

Kosten voor IT-servicemanagement beheren

Voer regelmatig kostenaudits uit. Analyseer uw huidige uitgavenpatronen en identificeer gebieden voor optimalisatie, zoals onderbenutte softwarelicenties of overtollige hardware.

Overweeg bovendien om robuuste prognosemodellen te ontwikkelen met behulp van gegevensanalyse om toekomstige IT-kosten en ROI voor mogelijke optimalisatie-initiatieven te voorspellen.

Houd rekening met veranderingen in naleving van regelgeving

Abonneer u op updates en woon relevante conferenties of workshops bij om op de hoogte te blijven van veranderende compliancevereisten. Gebruik de juiste softwareoplossingen die nalevingscontroles automatiseren, rapporten genereren en auditprocessen stroomlijnen.

Voer regelmatig risicobeoordelingen uit om potentiële compliance-leemten en kwetsbaarheden te identificeren om ze aan te pakken voordat ze problemen worden. Werk samen met experts op het gebied van beveiliging en compliance of vraag om professionele begeleiding en hulp van goed geïnformeerde IT-consultants op het gebied van beveiliging en compliance.

Maak van ClickUp uw IT-assetsbeheerplatform

Bent u het beu om te jongleren met spreadsheets en chaotische workflows voor uw IT assets? ClickUp is uw alles-in-één krachtcentrale om elk proces facet gemakkelijk te behandelen en te organiseren.

De Asset Management-sjabloon van ClickUp is ontworpen om u te helpen de activa van uw bedrijf bij te houden.

De ClickUp ITAM-sjabloon brengt oplossingen voor incidentbeheer, probleembeheer, wijzigingsbeheer, eenvoudig activabeheer en kennisbeheer samen. Onze ITSM-sjabloon met bekende fouten vereenvoudigt het bijhouden van bekende fouten in uw systemen. Ontdek al onze IT-sjablonen zodra uw doel verandert.

Pas uw workflows aan in de stijl die u wilt voor elke ITAM-fase, van implementatie en configuratie tot onderhoud en buitengebruikstelling.

ClickUp's unieke hiërarchie geeft u de flexibiliteit om teams van elke grootte te organiseren ClickUp Hiërarchie geeft u flexibiliteit en controle om alles te organiseren van kleine teams naar bedrijven. Volgen van statussen, taken toewijzen en routinehandelingen automatiseren voor gestroomlijnde assetmanagementprocessen.

Houd uw projecten en de voortgang van uw team bij op ClickUp Dashboards ClickUp Dashboard biedt een aanpasbaar visueel paneel en rapporten om u op de hoogte en proactief te houden. Krijg direct inzicht in het gebruik van bedrijfsmiddelen, naleving van licenties en onderhoudstijden.

Gebruik ClickUp Taken om incidenten zoals serveruitval, softwarebugs en hardwarestoringen te plannen, organiseren, samenwerken en bij te houden. U kunt ook communiceren met uw IT-team en belanghebbenden via chat, opmerkingen en bestandsdeling. Zorg ook voor gegevensbeveiliging en granulaire controle met flexibele machtigingen voor verschillende teams en individuen.

Maak samenwerken probleemloos met ClickUp Collaboration Detection ClickUp samenwerkingsdetectie houdt iedereen in uw team op dezelfde pagina. Het helpt bij het bijhouden van toegangslogs en het onderhouden van een bewakingsketen voor bedrijfsmiddelen.

Zeg maar dag tegen verspreide activagegevens, want met de aangepaste velden van ClickUp kunt u een uitgebreide inventaris maken van hardware- en softwaremiddelen en -gegevens, inclusief aankoopdata, licenties en locaties.

Vereenvoudig naleving van regelgeving met speciale functies voor GDPR, HIPAA en andere compliance frameworks. Automatiseer audits en genereer rapporten voor continue naleving.

Of u nu een klein team of een grote onderneming bent, ClickUp past zich aan uw behoeften aan.

Klaar om controle te krijgen over uw IT-middelen?

Veelgestelde vragen

1. Wat is IT-asset management?

IT-assetmanagement is het strategische toezicht op de technologische activa van een organisatie, van aanschaf tot buitengebruikstelling. Het omvat het traceren, optimaliseren, beveiligen en zorgen dat hardware, software en gegevens compliant zijn.

**2. Wat is de reikwijdte van IT-assetmanagement?

IT-assetmanagement omspant het technologietraject van een organisatie, van het aanschaffen van hardware en software tot het optimaliseren van het gebruik ervan, het waarborgen van beveiliging en compliance en het verantwoord afvoeren ervan. Het is een allesomvattende aanpak om de waarde van IT-investeringen gedurende hun levenscyclus te maximaliseren.

3. Wat zijn de drie belangrijkste resultaten van IT-assetmanagement?

IT-assetmanagement levert drie belangrijke doelstellingen: