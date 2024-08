10 IT-automatiseringssoftware om IT-processen te stroomlijnen in 2024

In 2024 zal IT-automatiseringssoftware een revolutie blijven teweegbrengen in de manier waarop organisaties werken.

Nu organisaties zich wereldwijd richten op operationele efficiëntie en digitale transformatie om aanzienlijke kostenbesparingen te realiseren, ligt de nadruk meer dan ooit op het gebruik van intelligente automatiseringstools om bedrijfsprocessen te stroomlijnen.

Het ontdekken van de juiste tools voor werklast automatisering is de sleutel voor IT teams en professionals die handmatige taken willen omzetten in geautomatiseerde processen. Deze gids onderzoekt de top 10 IT automatisering software die is ontworpen om de productiviteit van elk bedrijfsproces te verhogen.

**Wat moet u zoeken in IT-automatiseringssoftware?

Het selecteren van de juiste IT-automatiseringssoftware gaat verder dan gebruiksgemak; het gaat erom dat uw team meer kan bereiken met minder. Dit is waar u op moet letten:

Robotische procesautomatisering (RPA): Zoek naar een automatiseringsplatform dat RPA ondersteunt om repetitieve of regelgebaseerde taken te automatiseren. Het is als een digitale assistent die menselijke handelingen op een computer kan nabootsen, zoals het invoeren van gegevens of het invullen van formulieren

Zoek naar een automatiseringsplatform dat RPA ondersteunt om repetitieve of regelgebaseerde taken te automatiseren. Het is als een digitale assistent die menselijke handelingen op een computer kan nabootsen, zoals het invoeren van gegevens of het invullen van formulieren Werkstroom automatisering : Zorg ervoor dat de IT-automatiseringstool die je kiest volledige workflows kan automatiseren. Dit is essentieel voor het stroomlijnen van bedrijfsprocessen en het efficiënt beheren van Taken zonder handmatige tussenkomst

: Zorg ervoor dat de IT-automatiseringstool die je kiest volledige workflows kan automatiseren. Dit is essentieel voor het stroomlijnen van bedrijfsprocessen en het efficiënt beheren van Taken zonder handmatige tussenkomst Configuratie- en patchbeheer: Geef prioriteit aan IT-automatiseringssoftware die ervoor zorgt dat uw systemen up-to-date en veilig zijn door de implementatie van patches en configuratiewijzigingen te automatiseren

Geef prioriteit aan IT-automatiseringssoftware die ervoor zorgt dat uw systemen up-to-date en veilig zijn door de implementatie van patches en configuratiewijzigingen te automatiseren Beheer van assets en endpoints: Zorg ervoor dat de automatiseringssoftware voor werklast u kan helpen bij het bijhouden van al uw IT assets en endpoints, zodat deze efficiënt worden beheerd en beveiligd

Zorg ervoor dat de automatiseringssoftware voor werklast u kan helpen bij het bijhouden van al uw IT assets en endpoints, zodat deze efficiënt worden beheerd en beveiligd Taak- en werklastautomatisering: Maak een shortlist van IT-automatiseringstools die repetitieve taken kunnen automatiseren en het gebruik van resources kunnen optimaliseren, zodat u zware werklasten met gemak aankunt

Maak een shortlist van IT-automatiseringstools die repetitieve taken kunnen automatiseren en het gebruik van resources kunnen optimaliseren, zodat u zware werklasten met gemak aankunt Automatisering van bedrijfsprocessen: Wij raden u aan om ook te kijken naar de mogelijkheden van de software om uw belangrijkste bedrijfsprocessen te automatiseren voor meer efficiëntie en effectiviteit

Wij raden u aan om ook te kijken naar de mogelijkheden van de software om uw belangrijkste bedrijfsprocessen te automatiseren voor meer efficiëntie en effectiviteit Machine learning en AI-mogelijkheden: Ga op zoek naar IT-automatiseringssoftware die AI bevat om uitkomsten te voorspellen en intelligente beslissingen te nemen

Ga op zoek naar IT-automatiseringssoftware die AI bevat om uitkomsten te voorspellen en intelligente beslissingen te nemen Integratiemogelijkheden: Uw gekozen software voor Taak Automatisering moet naadloos integreren met bestaande systemen en automatisering op meerdere platforms ondersteunen

De 10 beste IT-automatiseringssoftware voor gebruik in 2024

Onder de talloze beschikbare opties hebben bepaalde tools zich onderscheiden als onmisbare bondgenoten voor IT-professionals. Hier volgt een nadere blik op de top 10 tools die de aandacht hebben getrokken vanwege hun robuuste mogelijkheden voor automatisering.

1. ClickUp

Transformeer uw activiteiten met ClickUp's alles-in-één oplossing voor IT en PMO waarmee routinetaken efficiënt kunnen worden beheerd en complexe projecten op afstand kunnen worden bewaakt en beheerd. Het stelt IT Teams in staat om werkstromen te beheren taken en updates via een gebruiksvriendelijke interface, zodat projecten soepel en efficiënt verlopen.

Met de mogelijkheid om workflows te monitoren, gebeurtenissen te specificeren en precieze voorwaarden in te stellen die automatisering triggeren, stelt ClickUp IT teams in staat om te creëren aangepaste werkstromen te creëren die zich automatisch aanpassen aan de behoeften van het project. Je kunt ook snel aan de slag met de aangepaste IT-sjablonen waaronder sjablonen voor werkstromen ontworpen om IT projecten en taken te beheren.

Bovendien kunt u uw IT-workflows verbeteren door ClickUp te integreren met meer dan 1000 externe apps, waardoor al uw tools in één samenhangend platform worden ondergebracht.

ClickUp's AI-aangedreven AI Project Manager bespaart u tijd en moeite door onder andere automatisch voortgangsrapporten en projectupdates te maken, terugkerende taken te automatiseren en taken en subtaken (en taakbeschrijvingen) te genereren op basis van actiepunten uit stand-ups.

Met zijn geavanceerde functies is deze software voor automatisering van werkstromen zorgt automatisch voor planning, verdeling van taken, status updates, toewijzingen en wijzigingen in prioriteit. Deze manager voor procesautomatisering vermindert de tijd en middelen die worden besteed aan IT-beheer en zorgt ervoor dat taken en andere opdrachten nauwkeurig en efficiënt worden aangemaakt en beheerd.

De beste functies van ClickUp

Kies uit meer dan 100 kant-en-klareClickUp Automatiseringenvoor de automatisering van Taken, Statussen, Toewijzingen en nog veel meer, expliciet op maat gemaakt om IT-activiteiten te stroomlijnen

beheer uw lijst met automatiseringen vanaf één platform in ClickUp_

GebruikClickUp Brein om onmiddellijk informatie te vinden over uw taken, documenten, verbonden apps en bedrijfskennis, en routinematig werk te automatiseren voor ongeëvenaarde productiviteit en efficiëntie

breng uw vereisten in kaart met de functie voor aangepaste velden van ClickUp_

Maak gebruik van taken, Sprints en mijlpalen om IT-projecten van begin tot voltooiing te beheren, met functies zoals Gantt-grafieken, Kanban-borden en kalenderweergaven voor het plannen en bijhouden van de voortgang

taken groeperen op status in de Kanban-weergave van ClickUp_

Werken zonder zorgen over de veiligheid van gegevens, wetende datClickUp's oplossing voor projectmanagement voldoet aan SOC2 en GDPR. Bovendien beschermt ClickUp alle gegevens in doorvoer met TLS 1.2 en alle gegevens in rust met AES-256 encryptie van Amazon KMS

Plan en visualiseer complexe IT-projecten en werkstromen metClickUp mindmaps en Whiteboards, het faciliteren van brainstorm- en strategiesessies ende meest complexe processen visueel in kaart brengen

taken eenvoudig toewijzen met ClickUp Whiteboard_

Beperkingen van ClickUp

De uitgebreide aanpassingsmogelijkheden kunnen nieuwe gebruikers aanvankelijk overweldigen

Sommige weergaven en functies zijn nog niet beschikbaar in de mobiele app, waardoor toegang onderweg beperkt is

Prijzen voor ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $5 per ClickUp-werkruimte lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Atera

via Atera Atera loopt voorop in de automatisering van IT door robuuste tools aan te bieden die het werk van IT-professionals vereenvoudigen en verbeteren. Van het creëren van systeemherstelpunten tot het beheren van server reboots, monitoring op afstand en het uitvoeren van uitgebreide defragmentatieprocessen, Atera's suite is ontworpen om veel Taken automatisch uit te voeren.

Door de integratie van krachtige scriptingmogelijkheden kunnen IT Teams processen automatiseren en problemen preventief oplossen, waardoor de werkzaamheden soepeler en efficiënter verlopen.

Atera beste functies

Verbeter automatisering met robuuste scriptingmogelijkheden voor handmatige of geplande scriptuitvoeringIT-activiteiten stroomlijnen ProcessMaker maakt intelligente automatisering van batchprocessen mogelijk, waardoor teams met ongekend gemak enterprise workflows kunnen automatiseren en implementeren. Dit low-code platform combineert AI en Natural Language Processing om gebruikers te helpen bij het automatiseren van workflows zonder kennis van codering.

Het biedt ontwikkelaars uitgebreide tools voor het aanpassen van complexe automatiseringsprojecten en het optimaliseren van bedrijfsprocessen.

De beste functies van ProcessMaker

Gebruik een low-code platform voor het eenvoudig aanmaken en implementeren van werkstromen, waardoor de flexibiliteit wordt vergroot

Toegang tot op maat gemaakte brancheoplossingen voor banken, onderwijs en productie om de productiviteit te verhogen

Profiteer van afdelingsspecifieke workflows voor financiën, HR en IT om de efficiëntie van taken te verbeteren

Maak gebruik van generatieve AI om complexe, functieoverschrijdende workflows te automatiseren voor ongeëvenaarde efficiëntie en kostenverlaging

Klein beginnen en naar behoefte schalen met schaalbare implementatie, zodat de waarde snel wordt gerealiseerd

ProcessMaker limieten

De integratie van ProcessMaker met bestaande systemen voor naadloze gegevensstroom kan een leerfase vereisen

Prijzen van ProcessMaker

Platform: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Pro: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise+: Aangepaste prijzen

ProcessMaker beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (287 beoordelingen)

4.3/5 (287 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (175 beoordelingen)

4. Tidal Automatisering

via Tidal Automatisering Tidal onderscheidt zich met een modern, schaalbaar en veilig platform dat tegemoet komt aan de automatiseringsbehoeften van complexe ondernemingen. Of het nu on-premises of in de cloud draait, Tidal vergemakkelijkt de automatisering van werklasten in verschillende infrastructuren en vereenvoudigt de orkestratie van applicaties, middleware en fysieke infrastructuur.

De beste functies van Tidal Workload Automation

Zorg voor naadloze uitvoering van werklasten op verschillende platforms, zowel op locatie als in de cloud

Maak gebruik van meer dan 60 vooraf gebouwde integraties voor uitgebreide automatisering van applicaties

Gebruik tijd- en gebeurtenisgebaseerde planning voor nauwkeurige controle over de uitvoering van Taken

Planningsactiviteiten proactief bewaken met waarschuwingen en automatische herstelacties

Optimaliseer het gebruik van resources met geïntegreerd resourcebeheer

Vereenvoudig integratie en onderhoud voor ontwikkelaars met volledige API en CLI-ondersteuning

De beperkingen van de automatisering van de werklast

Vaak afhankelijk van klantenservice voor kleine problemen of bugs

Het lange initiële installatieproces vergt veel tijd en inspanning

Tidal Workload Automation prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en reviews van Tidal Workload Automation

G2: 4.7/5 (57 beoordelingen)

4.7/5 (57 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (32 beoordelingen)

5. NinjaOne

via NinjaOne De kern van NinjaOne's aanbod is eenvoud en kracht. Het biedt IT Teams de tools die nodig zijn om endpoints op schaal te beheren, patches in te zetten en te beheren en IT Taken te automatiseren. Het platform krijgt een hoge beoordeling voor het soepeler en efficiënter maken van IT-activiteiten en ondersteunt een breed bereik aan IT-beheertaken.

De beste functies van NinjaOne

Centraliseer de bewaking van alle IT-middelen met endpointbeheer

Snel kwetsbaarheden identificeren en verhelpen met patchbeheer

Naadloze ondersteuning op afstand bieden met 1-klik toegang

Implementeer uitgebreide back-up oplossingen voor verdeelde endpoints

Bespaar tijd op repetitieve handelingen door veelvoorkomende IT Taken te automatiseren

Beperk het aantal kwetsbaarheden en beheer veiligheidstoepassingen centraal met gebundelde oplossingen

Beheer de gezondheid van endpoints proactief met mogelijkheden voor monitoring en waarschuwingen

NinjaOne beperkingen

Gebrek aan ondersteuning voor SCIM provisioning met Azure

Het ontbreken van SAML met Azure en multi-tenancy ondersteuning limiet SSO opties voor klanten die gebruik maken van hun eigen Azure tenant

NinjaOne prijzen

Aangepaste offertes op maat van individuele bedrijfsbehoeften

NinjaOne beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (1102 beoordelingen)

4.8/5 (1102 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (204 beoordelingen)

6. Pijpenrager

via veeg_ Pipefy onderscheidt zich als een robuuste AI-ondersteunde software en platform voor procesautomatisering dat de kosten voor de business en de behoefte aan IT-resources aanzienlijk vermindert. Het is ontworpen om servicegeoriënteerde werkstromen te stroomlijnen, de operationele efficiëntie te verbeteren en stapels te elimineren met één allesomvattende tool.

De beste functies vanipefy

Centraliseer werkstromen voor inkoop, HR en servicemanagement voor gestroomlijnde automatisering

Vereenvoudig het aanmaken van processen voor niet-technische gebruikers met een AI co-piloot, die tot 85% van het bouwen van workflows voor zijn rekening neemt

Zorg voor naadloze automatisering door verbinding te maken met 300+ apps en systemen voor uitgebreide integratie

Behoud de veiligheid en compliance van gegevens met SOC2, ISO 27001 certificeringen, SSO en MFA

Strategische inzichten verwerven met zichtbaarheid van processen van begin tot eind, auditlogs en toegangscontrole op basis van rollen

Lagere implementatiekosten en minder IT-resources nodig, waardoor de algehele kostenefficiëntie verbetert

Snel ROI bereiken met AI-geoptimaliseerde snelle implementatie

Pipefy limieten

Sommige e-mails voor automatisering kunnen in de spammappen van ontvangers terechtkomen, wat gevolgen heeft voor de communicatie-efficiëntie

Pipefy prijzen

Starter: Free voor maximaal 10 gebruikers en 5 processen

Free voor maximaal 10 gebruikers en 5 processen Business: $24/maand per gebruiker

$24/maand per gebruiker Enterprise: $40/maand per gebruiker

Pipefy beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (223 beoordelingen)

4.6/5 (223 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (305 beoordelingen)

7. Dynatrace

via Dynatrace Dynatrace biedt een uniform platform voor waarneembaarheid en veiligheid, ontworpen om cloud complexiteiten te vereenvoudigen en veilige innovatie mogelijk te maken met zijn AI-gebaseerde analyses. Dit platform biedt uitgebreide zichtbaarheid in de volledige technologiestack, waardoor efficiënte activiteiten en verbeterde digitale ervaringen worden gestimuleerd.

Dynatrace beste functies

Verbeter prestaties met voltooide zichtbaarheid in multi-cloud omgevingen via infrastructuurwaarneembaarheid

Verbeter de prestaties van applicaties en gebruikerservaringen door gedetailleerde monitoring met applicatie-observabiliteit

Applicaties en infrastructuur beveiligen met geavanceerde detectie en analyse van bedreigingen

Optimaliseer de ervaring van eindgebruikers via digitale kanalen met monitoring van de digitale ervaring

Inzichten in bedrijfsprestaties verkrijgen uit digitale statistieken met business analytics

Activiteiten stroomlijnen met geautomatiseerde probleemdetectie en -oplossing

Voldoen aan specifieke zakelijke behoeften met op maat gemaakte oplossingen voor observeerbaarheid en veiligheid

Dynatrace limieten

Feedback wijst op problemen met het tijdig krijgen van supportreacties en problemen met toegang tot live support voor dringende problemen

Sommige gebruikers hebben gerapporteerd dat de tool moeilijk te leren is en traag navigeert

Dynatrace prijzen

Aangepaste prijzen afhankelijk van geselecteerde modules

Dynatrace beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1242 beoordelingen)

4.5/5 (1242 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (51 beoordelingen)

8. ActiveBatch

via ActiveBatch ActiveBatch biedt een robuust platform voor end-to-end automatisering, van IT-processen tot Business workflows. Met zijn job steps zonder code, gebeurtenisgestuurde job scheduling en uitgebreide integraties is het ontworpen om automatisering toegankelijk en efficiënt te maken.

De mogelijkheden op het gebied van automatisering van werklasten, automatisering van bestandsoverdracht en automatisering van cloudinfrastructuur onderstrepen de veelzijdigheid van deze oplossing om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van moderne ondernemingen.

De beste functies van ActiveBatch

Toegang tot honderden vooraf gebouwde stappen met de Job Step Library, waardoor aangepaste scripts niet meer nodig zijn en de ontwikkelingstijd verkort wordt

Verbeter het reactievermogen en de operationele efficiëntie met geavanceerde, gebeurtenisgestuurde functies voor het plannen van jobs

Optimaliseer investeringen in cloudinfrastructuur met dynamische provisioning van resources via cloud provisioning en -beheer

De betrouwbaarheid van services garanderen en storingen voorkomen met proactief SLA-beheer

Systemen en gegevens beschermen met robuuste functies voor veiligheid, auditing en governance

ActiveBatch limieten

Het onvermogen om schema's te maken die seconden bevatten, waardoor Taken die een precieze timing vereisen mogelijk worden gelimiteerd

Sommige gebruikers vermelden dat de functie rapportage niet aan hun behoeften voldoet, waardoor er ruimte is voor verbetering op het gebied van datavisualisatie en rapportagediepte

Beperkingen in de instelling van vakantiekalenders op datum en tijd bereik kan invloed hebben op de flexibiliteit van het plannen tijdens niet-standaard werk periodes

ActiveBatch prijzen

Aangepaste prijzen

ActiveBatch beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (191 beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (56 beoordelingen)

9. Nintex

via Nintex Nintex is een gebruiksvriendelijke maar robuuste suite voor het automatiseren van complexe bedrijfsprocessen, van procesidentificatie en -beheer tot workflow automatisering en analytics.

Het is ontworpen om aan de verschillende automatiseringsbehoeften van organisaties te voldoen en biedt tools voor formulier automatisering, robotic process automation (RPA), documentgeneratie en nog veel meer. Deze veelzijdigheid maakt van Nintex een goede keuze voor bedrijven die hun digitale transformatie willen verbeteren.

De beste functies van Nintex

Verbind naadloos mensen, processen en gegevens met cloud-gebaseerde apps door middel van workflow automatisering

Efficiënt gegevens vastleggen of weergeven met digitale formulieren

Kostbare tijd vrijmaken voor strategisch werk door handmatige, repetitieve taken te automatiseren met robotic process automation (RPA)

Het beheer van de levenscyclus van documenten vereenvoudigen, met name binnen Salesforce-omgevingen

Verkrijg waardevolle inzichten in geautomatiseerde processen om bedrijven te helpen continu te verbeteren en optimaliseren met analyses

Nintex limieten

Nintex is mogelijk niet de optimale keuze voor taken waarbij CSV-bestanden moeten worden geparseerd of grote hoeveelheden gegevens moeten worden beheerd vanwege prestatiebeperkingen

Het biedt mogelijk minder flexibiliteit bij het aanpassen van interfaces in vergelijking met andere platforms die dichtere en meer op maat gemaakte ontwerpen mogelijk maken

Nintex prijzen

Pro: $25.000 (jaarlijks gefactureerd)

$25.000 (jaarlijks gefactureerd) Premium: $50.000 (jaarlijks gefactureerd)

$50.000 (jaarlijks gefactureerd) Aangepaste prijzen: Prijzen op maat met aangepaste functies

Nintex beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (1021 beoordelingen)

Capterra: 4.1/5 (82 beoordelingen)

10. Zluri

via Zluri Het platform van Zluri biedt ongeëvenaarde zichtbaarheid in de SaaS-stack van een organisatie en biedt inzicht in applicatiegebruik, gebruikerstoegang en uitgaven. Het stelt IT teams in staat om weer controle te krijgen over hun SaaS-applicaties met krachtige acties en workflows die zijn ontworpen om veelvoorkomende uitdagingen op het gebied van SaaS-beheer aan te pakken.

Van het voorkomen van schaduw-IT tot werkstromen optimaliseren en activabeheer zorgt Zluri ervoor dat bedrijven weloverwogen beslissingen kunnen nemen om positieve IT-resultaten te behalen.

De beste functies van Zluri

Schaduw-IT continu bewaken, contracten beheren en licenties optimaliseren om kosten te besparen

Verbeter de veiligheid en compliance door de toegangscontrole van gebruikers voor SaaS-applicaties te stroomlijnen

Zorg ervoor dat de principes van de laagste rechten worden nageleefd door de toegangsrechten van gebruikers regelmatig te controleren

De uitgebreide catalogus van meer dan 800 veilige integraties gebruiken om compatibiliteit met vrijwel elke IT-omgeving te bereiken

Bevorder flexibiliteit en aanpasbaarheid en bouw aangepaste integraties binnen enkele weken via open API's en uitbreidbare iPaaS

Zluri limieten

Sommige gebruikers vinden de gebruikersinterface verwarrend en niet erg intuïtief

Initiële implementatie kan tijdrovend en complex zijn

Zluri prijzen

Aangepaste prijzen

Zluri beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (123 beoordelingen)

Capterra: 4.9/5 (24 beoordelingen)

Stroomlijn uw IT-activiteiten met ClickUp

De juiste tools stroomlijnen activiteiten en ontsluiten nieuwe niveaus van efficiëntie en innovatie binnen IT teams. Elk platform in onze lijst biedt unieke sterke punten die zijn afgestemd op verschillende aspecten van de automatisering van IT- en bedrijfsprocessen, van taakbeheer en werkstroomoptimalisatie tot SaaS-beheer en veiligheid.

Als u overweegt om de productiviteit en operationele efficiëntie van uw organisatie te verbeteren, is het van cruciaal belang om de volgende stap naar digitale transformatie te zetten. Verken deze opties en kijk hoe ze in uw IT-strategie kunnen passen. Begin vandaag nog met ClickUp en ontdek het verschil dat het kan maken bij het automatiseren van uw IT-processen.